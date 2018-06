La incansable lucha contra el cáncer

Voz 1 00:00 no

Voz 0874 00:51 el flamante nuevo Ministerio de Ciencia los científicos de A vivir que son Pere Estupinyá Javier Sampedro cómo estáis compañeros muy bien que te estás por ahí Javier estoy Meyer raro raro ya tienes el menú diseñado para hoy no menos científico

Voz 0902 01:09 es espantoso ayer pude dar un paso de cuatro kilómetros cuesta arriba anda en que en cuanto llegué al primer pueblo me Comín cochinillo para investigar no para investigar la relación entre el ejercicio pero claro

Voz 0874 01:23 pero Estupinyá es químico es bioquímico y es conductor en la dos de El Cazador de cerebros Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular y colabora con el país la semana pasada hablábamos de si el nuevo Gobierno tendría buenos tiempos para la ciencia Intur resulta que había publicado además un un tuit con una fotografía con Pedro Duque Isabel del ni tú que el teléfono iba a sonar para uno de los dos

Voz 0902 01:44 claro la la primera entrevista hace un ministro el escaso lo ha hecho

Voz 1730 01:48 no fue una gran casualidad bueno es verdad la semana pasada dijimos nadie sabía que iba a haber un Ministerio de Ciencia y aquí dijimos que había unos rumores de que se iba a formar no pero lo gracioso es esto dos días antes yo estaba que creo todavía tengo la duda de si él lo sabía pero dos días antes el jueves yo estaba con Pedro Duque en en la esa que está vamos a él estaba haciendo con una entrevista subimos como dos o tres horas hablando sobre eso primer viaje espacial no porque era un texto que estoy escribiendo para para un libro así nada fue fue muy interesante déjame que te cuente una una anécdota que me pareció muy muy graciosa porque me explicaba

Voz 0902 02:25 que ser en el noventa y ocho En

Voz 1730 02:28 iba cuando iban a salir con el transbordador desde desde Florida hay como un pequeñito autobús que les lleva hasta al transbordador a todos los astronautas él era el primer el único cuyo que era el primer viaje que hacía los otros ya habían estado en el espacio los siete ocho resto de astronautas habían estado entonces cuando salen del autobús había un policía les pide a las cartas de vas la serio en serio y entonces los astronautas en empiezan a sacar el la tarjeta de embarque él nervioso que no tenía la tarjeta del barco según ha pagado este viaje era una novatada

Voz 4 03:07 ah bueno

Voz 1730 03:09 es muy gracias todos los escándalos que podían haber hecho quitarse las botas de verdad no pasar por seguridad pero no muy interesante porque esa visión Thani ingerir estuvimos hablando pero después nos íbamos hacia hacia el comedor de la ESA para para para almorzar Elio para irme empezó a hablar de política científica porque nosotros no no no no hablamos no hay muy muy crítico con con como Sevilla estado gestionando la ciencia por eso creo que todavía no sabía que le iban a llamar claro para no te lo habría dicho si sabe que va a ser claro claro claro y de hecho me quedé pensando en seguro que seguro que o sea yo particularmente me alegro mucho de todo el consejo de ministras de ministros como se ha formado pero además del nombramiento de que de que haya Ministerio de Ciencia y que además esté alguien como Pedro Duque claras hace un rato pasado pero el programón tal Pedro

Voz 0874 03:59 digamos que es ministro pero no sé muy bien cuál es ha demostrado que tiene sentido del humor sí hombre cual ciencia también mola sí sí sí sí bueno oí

Voz 1730 04:08 puede contribuir a poner de moda la ciencia es la repercusión que ha tenido el nombramiento de Pedro Duque y es

Voz 0902 04:15 es es muy ilusionante si hay yo soy partidario de darle cien días no eso es lo mínimo que se le pudo dar un nuevo ministro hay ciento los científicos bueno los científicos con los que ha hablado creen que el Ministerio de Ciencia y universidades que por primera vez incluye unión ciudades que antes estaban en educación es una estructura administrativa complejísima y además nace con un problema muy grave lastre que es que los presupuestos para este año están ya cerrados con el anterior Gobierno aunque el propio PP ha anunciado auto enmiendas a esos presupuestos es esas modificaciones no afectarán a la cuestión de la ciencia no las universidades el mes que viene en julio tienen que estar aprobados los techos de gasto en el presupuesto de dos mil diecinueve vivían en estas condiciones y con una gran Ministerio de una estructura tan compleja se necesita un equipo con capacidad de gestión política hay Pedro Duque no tiene esa experiencia naturalmente por otro lado todo el mundo admite que la ciencia es un problema de imagen de comunicación al público que Pedro Duque es pues eso es en este sentido es una figura ideal seguramente es la única persona a la que podría citar la mayoría de los ciudadanos

Voz 0874 05:31 la única persona que la puede poner de moda que es lo que ve no existe sí recordó que hay un número de teléfono disponible por si alguien al final de esta sección quiere hacer alguna pregunta científica o menos identifica a Pérez y a Javier buscamos un hueco respondemos a la que dejamos en el aire la semana pasada que era una teoría conspiran hoy es un número de whatsapp por lo que pueden también escribirnos en mandarnos si quieren una nota de voz

Voz 5 05:57 Nos llamamos de el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve lo repito seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve

Voz 0874 06:09 inclemente cualquiera que lea la prensa debe tener la sensación de que no deja de haber noticias muy prometedoras sobre la lucha contra el cáncer muchas de ellas seremos comentar las aquí en este espacio aprovechando que vienen pero hay Javier los domingos periodo un poco a entender las mejor también a rebajar las expectativas que es lo que solemos hacer siempre no la ultima pregunta que siempre acabamos haciéndonos es cómo de lejos estamos de encontrar curas para la mayoría de los cáncer eso por lo menos para los más agresivos no hoy tenemos la verdad es que mucha suerte estuvo hace unos años en este programa en en nuestra sección recuerdo en otra conversación deliciosa es María Blasco que es doctora en Bioquímica y Biología Molecular directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas es yo creo podemos decirlo así pero no me equivoco una de las personas que más sabe de la lucha contra el cáncer por extensión la lucha contra el envejecimiento humano no desde luego nuestro país

Voz 1730 07:00 sí sí sí bueno es decir de María Blasco no a parte de su trayectoria científica es importantísima todo dirigir el niño realmente esa sensación de que se van acumulando noticias prometedoras alrededor el cáncer hace un par de semanas o menos salía en en prensa esta nueva este nuevo tipo de inmuebles ni inmunoterapia con una mujer con cáncer metastásicas de mama que le habían recomendó sable habían pronosticado meses de vida y que se ha quedado libre de tumores entonces

Voz 0874 07:34 privilegio María cómo estás buenos días una muy buenos días

Voz 1431 07:36 encantada de estar aquí gracias por venir y siento que hayas

Voz 0874 07:38 tengo que asistir a esa entrevista incómoda con Pedro Duque el litro de vertidos es tu jefe de alguna manera

Voz 1730 07:44 no está claro si claro

Voz 0874 07:46 oye siempre que hablamos de un descubrimiento cuando hay se habla por ejemplo de un fármaco contra algo y parece que tiene que pasar una década hasta que pueda usar ese fármaco esos tiempos semana recortado

Voz 1431 07:57 no si se van recortando eh hay hay que pensar que siempre desde que se hace un descubrimiento de ciencia básica hasta que hay un fármaco pues suele pasar un tiempo largo muchas veces porque porque estamos en sitios diferentes por una parte están los investigadores básicos haciendo los descubrimientos y en otro mundo bastantes separado está la industria farmacéutica entonces yo creo que eso se pueda se pueden acortar y y aumentando las colaboraciones tempranas no por ejemplo lo tenemos dentro de nuestro propio institución tenemos un programa de desarrollo de fármacos y esto hace que podemos acelerar mucho los descubrimientos y tenemos ejemplos de descubrimientos básicos que hemos hecho pues en el dos mil dos once por ejemplo y en dos mil trece ya lo habíamos licenciado una una farmacéutica o muchos ejemplos de codesarrollo con las industrias farmacéuticas yo creo que se puede acelerar mucho colaborando más cercana mente los investigadores básicos con la industria farmacéutica

Voz 0874 08:46 si no no vamos a entrar porque sería una discusión larguísima sobre precio de los fármacos sobre todo en algunos países no sé que más te quita el sueño cuando estás en el microscopio buena microscopio antiguo ya no es fija

Voz 0902 08:56 entonces todavía te lo crees

Voz 1431 09:00 lo que más quita el sueño bueno yo creo que en estos últimos años pues ha sido también un poco la falta de financiación problemas que hemos tenido pues de contratación de personal estabilización de investigadores etcétera pero a nivel científico realmente siempre es un placer no hay nada que te quite mucho el sueño lo que lo que te mueve siempre en hacer descubrimientos llevarlos lo antes posible realmente

Voz 0874 09:21 es una lucha es como una carrera contra el cáncer a ver quién gana sacando

Voz 1431 09:25 sí bueno no tenemos la sensación de de de lucha en sí mismo pero sí la sensación de que es importante descubrir cosas nuevas si llevarlas cuanto antes a a pues sobre todo la industria farmacéutica que son los que tienen que hacer el desarrollo después como se hacía antes no ensayos

Voz 0902 09:39 hemos ascenderán María corríjame si me equivoco pero supongo que cuando un una un fármaco está en un estadio muy básico de investigación la industria farmacéutica tendrá más reservas a la hora de asumir el riesgo no de una molécula que que no sabe si va a funcionar todavía

Voz 1431 09:55 sí lo que está pasando también el mundo de la industria farmacéutica nosotros en el mío esto lo lo estamos viendo es que las frutas que colgaban bajo ya han cogido todas no entonces necesitan realmente ideas innovadoras para para para tener nuevas dianas contra el cáncer etcétera entonces ese estado está ocurriendo este fenómeno transmite de acudir al docente es de investigación básica buscan ideas nuevas pero desarrollar con los investigados de estos centros estas ideas no ingenió esto lo hemos visto y estamos estamos muy contentos porque han venido farmacéuticas internacionales todas ellas que vienen realmente a financiar investigación básica todavía pero porque ven que es importante que se desarrollen estas ideas si después pueden terminar digamos siendo interna licitadas en estas hinduistas farmacéutica

Voz 1730 10:38 sí yo creo reforzar una cosa porque en el concepto este que estamos tratando está lo que se llama El valle de la Muerte el Valle de la Muerte es que el científico la interesa investigar hasta publicar unos resultados a la industria farmacéutica la interesa coger estos resultados cuando ya están más avanzados entonces no hay común como este encuentro entremedias yo es verdad yo estuve hace hace un año y medio algo así en el tenido con con María y me me recuerda una frase que me dijo mira publicar un hecha o publicar un Science ya lo sabemos esto no tiene mérito es decir publicar una gran investigación científica no tiene mérito tenemos que hacer un paso más allá para romper este valle de la Muerte es decir para los científicos acercarse un poquito más la industria y eso motiva a la industria acercarse un poquito asumir un poquito de riesgo un poquito antes no encontrarse porque realmente sí que hay este Valle de la Muerte desde la entre la investigación y la interés farmacéutico

Voz 1431 11:35 sí sí así es entonces yo creo que esto encendió hemos cambiado un poco la cultura es un centro de investigación donde da la edad media son poco más de treinta años hay investigadores muy jóvenes y sobre todo todos los que hemos contratado últimamente no de como líderes de investigación todos ellos quieren hacer esto no todos quieren no sólo quedarse en el que por supuesto también es importante le leche pero después también iniciar programas no con el con el programa que tenemos de desarrollo de fármaco que es interno que está financiado públicamente es decir es un no hay ningún interés económico es decir investigamos las moléculas que nos parecen más atractivas no a mi esto me me gusta mucho no que hemos cambiado un poco la cultura esto no y que ya no es algo raro que un investigador básico que publicar en Nature también que era iniciar un proceso de descubrimiento de fármacos no a nivel todavía básico que después se pueda licenciara una

Voz 0902 12:24 ya no hay todo este sector de la medicina traslacional no que tienen una importancia que intenta precisamente cubrir es gas

Voz 1431 12:33 sí sí después obviamente no sólo se trata de de yo creo que hay varias maneras no de de acelerar este o de falta de este valle de la muerte por una parte los investigadores podemos e identificar nuevas dianas y podemos colaborar con la industria farmacéutica para desarrollarlas y que lleguen algún día a un paciente pero después por otro lado también eh los oncólogos por ejemplo pueden colaborar con farmacéuticas a desarrollar unos fármacos en el contexto de los ensayos clínicos no y esto también es algo muy importante

Voz 0874 13:01 a vosotros como investigadores esto no me pregunta poco más personal trabajáis en un laboratorio que es un lugar frío avanzaba nuestro ritmo pero tenéis contacto con pacientes que están luchando contra el tiempo

Voz 1431 13:13 menos tenemos en la mayor parte Nos unos un hospital no llegan pacientes pacientes es un centro de investigación pero sí que tenemos acuerdos con hospitales y tenemos oncólogos que o bien están contratadas hospitales que se mueven entre un sitio y otro por ejemplo tenemos un acuerdo importante con el Hospital doce de Octubre hay dos oncólogos del doce de Octubre que tienen su laboratorio también en el Zenit tenemos también juegos pagados ceñido que están en distintos hospitales de Madrid pero ceñido Versace es un centro de investigación

Voz 7 13:42 con eh donde no entran paciente siempre conscientes me imagino que que tenéis vidas vuestro futuro no

Voz 1431 13:48 sí tenemos una también algo una consulta de Cáncer Familiar aparte de estos oncólogos que se mueven entre el niño y hospitales donde pues se da consejo genético a familias con muchos casos de cáncer esto está en el Hospital de Fuenlabrada es decir que que sí que tenemos interacción con pacientes aunque en el ceñido no vienen pacientes

Voz 1730 14:04 ya habéis visto aplicación directa de algunos de vuestro

Voz 1431 14:06 el desarrollo y me acuerdo cuando estuve que teníais eso

Voz 1730 14:09 a ratones avatar que era coger un poquito de el tumor de un paciente ponerlo en diferentes ratones hacer que crezca el luego probar fármacos diferentes en cada ratón para ver cuál es el que en funciona mejor ese es el que aplica al paciente eso por ejemplo ha sucedido ya en personas humanas no sólo en ratones

Voz 1431 14:27 bueno si estas iniciativas que de hecho ocurren en varios hospitales defendió también esto es algo que hemos hecho pero ejemplos de desarrollos que se hayan hecho tenía no lo que se están aplicando en pacientes pues pues tenemos no por ejemplo de la investigación de de uno de los grupos de investigación básica que es un grupo que investiga el melanoma dirigido por Marisol engañarnos es sacó un nuevo producto se licenció una compañía Espinosa del Zenit esta compañía es una compañía española que nace de ceniza y que ya ha tratado a los primeros pacientes de cáncer con este producto no esto ya sea ya sea tratado Un paciente de cáncer un producto que ha salido decenio después la atraer la consulta cáncer familiar que somos como cazadores de nuevos genes del cáncer no pues ahí hemos encontrado algunos genes que explican tipos de cáncer Familia y eso simplemente inmediatamente inmediatamente pasan a buscarse en estas familias con muchos tipos de cáncer se puede ayudar a estas familias de manera inmediata

Voz 0874 15:20 diagnóstico temprano y luego está el factor genético por supuesto que contra ese es muy difícil de luchar cuando naces no pero también los hábitos hay que recordar siempre a la gente la importancia de los hábitos no

Voz 1431 15:31 sí sí el ejemplo paradigmático es fumar no por ejemplo en el caso de las mujeres que el cáncer de pulmón era un cáncer raro bastante poco frecuente desde que las mujeres empiezan a fumar el cáncer de pulmón pues es casi ya no sé si la primera pero sí la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres no yo creo que esto es algo es un ejemplo de cómo hábitos de vida pueden pueden afectar negativamente y es importante que se sepa que evite

Voz 0874 15:58 ya hemos hablado en este programa han hablado a ellos en ocasiones de la inmunoterapia es tan prometedor como parece pues palos

Voz 1431 16:05 ser que que sí que hay un porcentaje no el cien por cien de los pacientes pero un porcentaje de los pacientes que está alrededor de un veinte por ciento que sí que responden a esta inmunoterapia ahí se han visto pues pues curaciones

Voz 0874 16:15 de larga de larga duración no hizo metástasis no es claro

Voz 1431 16:19 lo me te has has es como el caso que habéis mencionado antes entonces eso es un ejemplo también de una investigación algunas investigaciones que hace diez quince años pues pues serán no eran las investigaciones estrellas dentro del mundo de la investigación oncológica in como esto ha sido una revolución no sea esto no quiere decir que cualquier tipo de investigación alrededor de los mecanismos moleculares del cáncer puede convertirse de repente en Un paso adelante muy importante no de ahí la importancia de investigar no en cosas aunque no sean las que en ese momento están más candentes no

Voz 0902 16:48 en cualquier caso no no va a haber una penicilina del Doctor Fleming encontró alcance no siempre decimos siempre que la mitad de los cánceres ya se curan contra la otra mitad lo va a surgir un fármaco maravilloso y una inmunoterapia perfecta que que resuelva todos los demás no hay que paso a paso casi paciente a paciente no

Voz 1431 17:06 sí bueno lo de paciente a paciente pues todo lo de la tratamiento personalizado que tiene que ver con los avatares tú decías antes es decir buscar para paciente la la mejor estrategia terapéutica no pero efectivamente a un punto importante en el cáncer de cuando habla no es curable es es es detectarlo a tiempo también es decir ahí ahí el proceso conocido como metástasis que es cuando cuando ya las células del tumor inicial se digamos que invaden otros tejidos de ahí es cuando el cáncer es complicado de tratar hay hay un gran vacío terapéutico de hecho es uno de los temas por los que también apostamos por estudiar en más detalles la metástasis porque sigue siendo la causa de muerte y ahí como digo en base vacío terapéutico importante a pesar de estos resultados positivos no con mencionado antes no con ninguno terapia

Voz 1730 17:49 quien lo detectar a tiempo porque hay otra herramienta no sé si trabajáis vosotros en inteligencia artificial pero ha habido una noticia en las últimas semanas muy paradigmática también un Software de inteligencia artificial ha detectado mejor los melanomas los cánceres de piel que un grupo de médicos esto es muy significativo es decir tú haces fotos de Humala más en la enseñas a cien médicos yo tengo ochenta y seis te lo detectan en cambio el Software bueno lo hecho expirado un poco mal pero el el el índice de acierto el noventa y pico por ciento con con inteligencia artificial y el ochenta y seis por ciento con doctores es decir hablamos otras en otras áreas de la ciencia que la inteligencia artificial in del mundo en general va a ser revolucionaria en en temas de cáncer también

Voz 1431 18:33 bueno yo creo que has puesto el ejemplo de de melanoma es son aplicaciones que tú te puedes descargar en el móvil de hecho yo las tengo descargadas utilizados es decir que tú puedes hacer una foto de un lunar que tienen si esto lo van a comparar con con fotos de lunares malignos y benignos y te vale decir una un riesgo no yo creo que es que es algo que por supuesto puede ayudar no incluso sabiendo el aspecto de la cara una persona incluso hay hay trabajo científicos que que te aproximan el riesgo de enfermedades que pueda tener la edad biológica es decir que las técnicas de

Voz 7 19:02 es de de imagen seguramente van a aportar mucho el diagnóstico

Voz 0874 19:07 ya que siempre perdamos un momento para llamando al final como siempre se nos ha ido el tiempo pero mira hay una llamada hay muchas pero todas quieren hablar contigo solamente saludar a una persona que es Carmen de Sitges cómo estás Carmen buenos días

Voz 0129 19:19 hola qué extranjeros así si tienes una pregunta es rapidísima adelante Carmen chin chin muy rápida haber personal con muchas metástasis a partir de un cáncer de mama sometido a radioterapia quimioterapia es un estado muy avanzado el tema de la inmunoterapia en esos casos puede funcionar o solamente cuando se coge cuando el cáncer está antes de la metástasis o cuando está recién diagnosticado un caso que tenemos Carmen incluso

Voz 1431 19:53 bueno yo creo que ha mencionado antes Un caso que fue noticia hace un par de semanas de una persona también precisamente con cáncer de mama creo recordar metástasis yo creo que si lo que tiene que hacer es consultar con su con su oncólogo y ver si hay algún ensayo clínico que está ahora mismo abierto que pueda pueda participar en este ensayo clínico todo esto va a través de los ensayos clínicos eso los oncólogos que tienen que recomendar si encaja o no la paciente en ensayo clínico

Voz 0874 20:18 cancele su mundo que haga alguien que dijo programar algún científico cuál es la noticia que más te gustaría escuchar en el ámbito de la investigación contra el cáncer si mañana por la mañana de repente quisiera soy un titular esperanzador

Voz 1431 20:30 bueno pues esto es diríamos y genérica

Voz 0874 20:33 en tiempos que que hacerse cura pero tú seguramente pues cada molécula tal

Voz 1431 20:36 sí sí me encantaría ahora estamos empezando a conocer los mecanismos de porque la células invaden otros tejidos no en la metástasis me encantaría escuchar que hubiera una una un nuevo fármaco revolucionario tecnología replicó que pudieran bloquear el proceso de metástasis eso me parecería fantástico

Voz 8 20:52 bueno mañana tienen una noticia pero está embargada hasta mañana la verdad de cáncer de cerebro no precisamente menor por lo que estás Vargas Llosa fue como exacto

Voz 0874 21:02 María Blasco que es doctora en Bioquímica y Biología Molecular directora ante el Zenit del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas si alguien a quién es su trabajo pues te vamos a agradecer el hecho de que salvavidas María gracias por venir un beso placer otra espera Javier gracias adiós hasta luego brazo

