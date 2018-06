Las redes sociales y el arrepentimiento

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 3 00:13 eh

Voz 0874 00:22 desconocemos si en este trasiego de cargos que ha vivido esta semana alguno ha caído en Gran Vía donde debe estar ahora ese periodista de raza que debería ser como mínimo secretario de Estado de Comunicación o cualquier otra cosa que no se escribiera para él preparada no esta por ahí David está David Price no

Voz 0470 00:40 hombre eso puede está ahí estás donde no te ha nombrado entonces no me nombrado pero si me hubiese algún cargo estaría aquí también Javier yo a este programa no falle haré que decir aunque sea presidente de otro país que se yo estoy siempre a tu lado Konya claros y modernos se constituye de una vez como estado real y tengo que mirar lo que sea yo seguiré viniendo se parece mucho

Voz 4 01:04 mira lo que ha pasado no sé tu bueno como precipitado todo muy rápido

Voz 0470 01:08 en cuanto a que los líderes no tienen conocimientos

Voz 4 01:11 en cuanto a la improvisación me refiero

Voz 0470 01:13 de la improvisación sí vaya a tope a tope a mí me habría gustado no no de cultura pero si hubiese una Secretaría de Agricultura sí que estaría encantado es lo tuyo o agro no si de cultura de Mol o dado lo de ingeniería esto yo tomaré las decisiones sensatas claro porque el sé

Voz 4 01:32 cameo no hay Ministerio

Voz 0470 01:34 bueno realmente suele ser el de Cultura Romay no el de Medio Ambiente porque

Voz 4 01:41 también en no no no no no está sugiriendo pero no te dejas Ignatius oye de que hablamos hoy por cierto

Voz 0470 01:47 hoy de esto no de que para

Voz 4 01:49 es que

Voz 0470 01:50 de todo esto todos los ministros situados a dos aporta

Voz 4 01:53 en el no exactamente aparte de todo lo que ha pasado no

Voz 0470 01:57 no lo sé y me lo hubiera tú te acuerdas que claro

Voz 4 01:59 si tu pasado en la gente piensa que siempre ha sido un cómico de alto nivel que respeta las normas tipo de cosas pero tuvo un tiempo te acuerdas en el que te enfrentas a un país entero bueno es que eso ha pasado varias veces a México en París el partido yo te lo cuento uno en el que todavía tienen prohibida la entrada no se paraguayo Panamá

Voz 0470 02:17 me acusa a Paraguay para que conflicto diplomático mayores con Paraguay yo creo que ya habrán levantado digamos ese veto sobre mi persona porque esa gente quiere es noble y sin tranquilos

Voz 4 02:27 solamente por por el afán de comedia estaría dispuesto a pagar un billete allí para aprobarlo in situ si quieres ya y a ver qué pasa después cuando quieras lo que pasa es que cuando tienes que volver Asunción creo que bellísimos si si no

Voz 0470 02:38 no sé si era porque no lo digo porque no sé si aquí

Voz 4 02:41 el conflicto parte de algún tuit o o parte de algún no era era un sketch no

Voz 0470 02:45 un sketch en televisión en Twitter no

Voz 5 02:48 ella vía Twitter pero estaba poco había poco pero

Voz 0470 02:52 por sito en Twitter si eso llega a pasar hoy Topic durante meses

Voz 4 02:57 digo porque no sé en cuántos problemas te has metido tú a través de Twitter alguno que otro no sé si son muchos comparados con los de Ignatius por ejemplo

Voz 0470 03:08 Ramos compara con Ignatius yo soy prácticamente hemos son monjes de Silos

Voz 4 03:13 Calcuta pero lo que sí que no se y es algo que me gustaría saber más en tu caso es a ti te gustaría borrar algún tuit puesto nada no

Voz 0470 03:24 no puedo pensar que algo que haya puesto está bien o mal pero yo no me retracto

Voz 4 03:29 ya debes de ser seguramente el único o a lo mejor esto ocurre porque estás en el ámbito de la comedia pero en el ámbito de la política sobre todo si es sobrevenida como ha pasado con el nuevo ministro de Cultura y Deporte sabes que si en su mano hubiera estado bordar algunos tuits lo habría hecho

Voz 0470 03:45 el bueno Maxime pero bueno de Maxine sí pero qué tuits ha puesto buena

Voz 4 03:50 por ejemplo puso

Voz 0470 03:51 me parece que alguien te llama por ahí no no no ahora no saben qué quieren hacer lo que sí que me pasa es que llevo desde que hemos heredado conexión oyéndose a mí mismo como esto que hacen en El hormiguero que te escucha tuvimos parece tonto estoy tirando pero si me habéis especialmente lento porque tengo que ir parando mucho

Voz 4 04:09 vale tú sigue tirando porque no nos ha notado mucha diez

Voz 0470 04:12 que con cuando no parece ser un problema eso es buena pero a mí me estoy viendo que forzar mucho a nivel cerebral

Voz 4 04:17 vale bueno el caso es que este hombre puso por ejemplo en el que decía que paseaban recordaba al deporte y ahora es ministro de Cultura y Deporte no sí sí

Voz 0470 04:24 deporte pero da igual porque en general

Voz 4 04:27 sí sí sí cuál cuál era acuérdate del del como era ser malos de Pedro Sánchez

Voz 0470 04:32 los que contenía un error gramatical de Pedro Sánchez

Voz 4 04:35 exacto buenos días In The Morning que quieren ya puso mucho sí sí sí quiere decir que a todos les gustaría revisar su Twitter antes yo quería que un poco lo lo primero para saber si la gente por la muchos tuits el segundo para saber si estas cosas se perdonan que es lo que lo que pasa

Voz 0470 04:48 vale vale

Voz 4 04:49 ah vale pues perfil de alguien que tenga Twitter sepa lo que es

Voz 0470 04:54 pero es que eso potencialmente es toda la población

Voz 4 04:57 creo que hay un perfil de paseantes pues la Gran Vía con las manos a la espalda buscaba algo obras que seguramente no sabe lo que quieres que vaya años

Voz 0470 05:05 a ver mira aquí tengo una pareja os puedo preguntar para qué cosas somos de aquí pero usted dirá soy soy del planeta Tierra verdad si yo yo español español desde luego en Chile que en Madrid de que parte de Madrid de Orcasitas bueno sí sí sí la frontera que hiciera todo Chile donde Santiago de las mejores ciudades de Chile evitaron dentro de Chile de lo mejor si tenéis Twitter no manejaba el concepto poco a poco en realidad social

Voz 1 05:39 yo pongo la tecnología con suerte Whatsapp y Facebook

Voz 0470 05:43 vale pues Facebook que estamos dando de gente que pone algo en una red social sea Facebook o Twitter o tal y luego se arrepienten tú has puesto algo en Facebook de hace cinco seis años que ahora digas madre bien qué hora

Voz 6 05:53 no fue público muy poco pero algo si no pero no me reveló yo nunca he

Voz 1 05:59 sí critico hablo con mi sobrino cuando ponen que la o la no le dijo no sé en conflictos familiares no pueden pues que está cosas en las redes sociales pues como lo borran como quitan

Voz 0470 06:10 quitarle no pero ya hay la personal lo leyó

Voz 1 06:13 ah claro lo de su mente claro como ya no puedes nuestro increíble no puedes publicar ese tipo cosa una pelea no pública que está de vacaciones que está lloviendo límites no se claro el origen pero yo eres fotografiado mucho pero fotografió en altos sanos ha con las personas

Voz 0470 06:32 hace fotos sólo de paisajes si Klatten lo pasé de estructuras como de arquitectura

Voz 1 06:39 mira qué belleza eso sí

Voz 0470 06:42 edificios da gusto ver este edificio es el edificio de la Cadena SER te gusta si me gusta mucho es muy bonito es el movimiento mandil que esto esté en directo para que esto no sé si yo el tema de no estamos hablando que es hacer alguna declaración de la nota de ánimo como era era morena estaba ante alguien que vaya hombre ya no el delante estaba en eso sí de todo lo que tirando a otra gente se y que quieren darle ánimos sí hombre tiene tiempo para gente como siempre que desde esta espectacular yo lo sigo en Chile se está en la Cope no donde creo que no donde lo tiene que se tiene que si yo ya he sido pero para escucharle tanto nosotros al dormir la cadena es que yo he escuchar en el último partido de matriz de la Champions pero que ya no está no está en la SER la COPE hombre está en otro lado de la Morena en otra cadena

Voz 0874 07:28 Radio María

Voz 0470 07:30 estáis a por uvas a nivel radiofónico que ahora ya pues aunque sea a lo mejor la verdad ya gracia mucha todo

Voz 4 07:40 casino mejor porque esta entrevista se lo pudiera peor y Javier pues buscará alguien a lo mejor como un poquito más de conocimiento de causa

Voz 0470 07:49 vale tengo aquí hay dos chavales jóvenes hola qué tal hola qué tal buenas quiero salir por la radio ya está hecho Javier es que son todo celebrity en Gran Vía Aimar celebrity que gente normal esa no le echando a la gente normal ahora con una escoba al están golpeando el que quiere Montera cuidado cuidado que viene Jorge Ponce os venderme no hago estoy con Juan Damián donde los Miguel hoy con David Rubín de los cuarenta les pregunto voy a lo sí

Voz 4 08:20 la a ellos total

Voz 0470 08:21 me chavales cuenta una cosa me estoy escuchando a mí mismo por los auriculares porque había un fallo técnico entonces es como lo que hacéis vosotros en el programa que lo he dicho ante él y yo parezco invertir aquí ahora ya con cuatro entrevistas puedo para hacerlo directamente de educación especial entonces Javier me quito los auricular al esto es como te comunica conmigo

Voz 4 08:38 pues tú cuando consideras que es el momento de acabar acaba título voy a poner me da mucho miedo hacer esto tengo que decirlo vale vale

Voz 0470 08:44 voy a hablar durante un minuto y medio y luego para pero me quito sabe que no vale estamos hablando de polémicas en Twitter ya preguntáis a que era una trampa y entonces esto estaba planeada desde un principio que bien mis algunas polémicas recientes yo repito carezco de la relevancia para que sean Bullas muy estas es esta gente que es más famosa polémico en Twitter el Damián yo creo también bueno ahora llevamos mucho tiempo que por suerte no lo está

Voz 7 09:13 cuando de cero polémicas a base de no hablar yo tengo

Voz 0470 09:15 quieras o bien no decir nada o bien me

Voz 7 09:18 duerme con todo el mundo a la vez entonces ya ahí

Voz 0470 09:20 Se disipa la ofensa inclusivo exacto

Voz 8 09:23 vamos a cara yo el conflicto más grande que tuvo en Twitter o por lo menos hay que más gracia me hizo fue una vez que me equivoque y hablando del principio de Arquímides es la ciencia del hormiguero confió en Madrid no hay él insultado tanto en la vida

Voz 0470 09:37 ocho cerrado su normal

Voz 8 09:40 a la vez pequeño error

Voz 0470 09:43 estoy pero no sé si perdura podrida Javier me oyes perfectamente que se está creando un crossover aquí ya demoliendo la gente entonces eso aparece si me parece bien siquiera además el hormiguero mal Si estamos todos bueno este jueves voy a dormir pero me gusta prepara una cosita que nervioso que mensaje te mande ayer mensajes muy polémicos si Le pues se cuánto mide es que estamos a ver para una cosa buena no quiero saber nada espero que Javier si escuchas como la vista que hayan cortado y estamos hablando a nivel privado chicos animo a Dios lo escuches por Javier si hola hola sigues ahí sigo aquí sigo aquí he sido entrevé una foto no estoy muy esto hasta esto que hago lo que tú quieras también suda bajo la foto que corre fotos hubo pero ahora lo siento eh

Voz 0874 11:02 tras la abogado penalista y eso hace director de Bennati penal han con Play AMS es un despacho especializado en Derecho Penal corporativo en lo que ahora se llama Liga cumplían estás ahí Francisco buenos días hola buenos días aquí estamos en Barcelona correcto correcto un saludo supongo que dentro de poco llegarán incluso demandas de gente que exige el derecho a borrar sus tuits tendréis que de alguna manera asesorarles lo primero explicarles que es imposible borrar para siempre entre Mané

Voz 9 11:29 técnicamente los puedes borrar uno a uno hay algunas herramientas que Tallón a eliminarlos pero bueno en la imagen del tuit el pantalla alzó el que aquello de alguna manera es prácticamente como ponerle puertas al campo

Voz 0874 11:41 si alguien pone algo inconveniente en Twitter pero luego lo borra ante un juez que valor tiene haberlo borrado ninguno al fin y al cabo es como decir algo y luego decir bueno mejor lo retiro no

Voz 9 11:53 y también depende mucho de lo que hayas dicho no hay cosas que tienen relevancia delante de un juez hay mucha todas las cosas que no tienen una relevancia delante de un juez pero aún así las quieres borrar porque sí que tienen relevancia lo que se llama la reputación digital no que es algo que va más allá de las consecuencias legales

Voz 0874 12:09 los hacéis trabajo de consultoría y me imagino que en ese caso lo que la aconsejaría a gente con proyección de futuro evitar cualquier cosa pro comprometida en Twitter

Voz 9 12:19 el tras lo que aconsejamos siempre es que lo mejor de de Twitter es no tener que necesitar borrar nunca nada no pero bueno eso es difícil porque la visión que tiene la mayoría de los ciudadanos de Twitter es una visión digamos muy analógica y no entienden exactamente que son las redes sociales con lo cual hay un problema ahí de de impacto cultural respecto a un ciudadano que funciona en tres dimensiones pronto se ponen esta cuarta dimensión y no se da cuenta de de dónde se ha metido ese es el problema que tienen

Voz 0874 12:50 han aumentado las consultas que hacen los abogados Wales abogados a vosotros usuarios de redes para proteger su identidad

Voz 9 12:58 sí en general todo el tema de las redes sociales tanto por lo que tú haces como por lo que los demás hacen con respecto a Ci ha subido muchísimo de hecho la hay una sentencia famosa en la Unión Europea del dos mil catorce sobre Google en la que ya Well se le exigía aplicar la normativa derecho al olvido sea que no estamos hablando de ahora hace ya años que las redes sociales plantean problemas y las consultas han ido creciendo igual que los procedimientos judiciales obviamente

Voz 0874 13:22 la ley mordaza ha afectado en algo a estos procedimientos

Voz 9 13:26 bueno la ley mordaza lo que lo que ha encontrado es un medio de aplicación en las redes sociales es decir la ley mordaza tienen sentido en una parte en cuanto exista en las redes sociales y por lo tanto lo que intentan desde este tipo de normativas es regular lo que la gente dice en las redes sociales no una regulación es necesaria a veces a regulaciones que son excesivas otras veces son muy permisivas de los legisladores les está costando todavía encontrar el tono adecuado sobre el tratamiento que se debe dar a a a la imagen de la reputación y a los mensajes en las redes sociales

Voz 0874 13:57 claro que estamos en un ámbito en el que la legislación siempre suele hoy por detrás de la sociedad porque todo va demasiado deprisa no se me ocurre un poco mejor tú tienes tu opinión sobre lo que ha pasado en Estados Unidos y le prohibe al al hombre más poderoso del mundo a Donald Trump al presidente de Estados Unidos bloquear agente en la cuenta oficial de la Presidencia no pueda hacer en su cuenta personal pero no en la cuenta oficial porque es como bloquear a un ciudadano en una democracia

Voz 9 14:21 exacto Javier Cámara

Voz 0470 14:23 qué pasa te perdona Francisco perdón Francisco David Francisco me acabo de dar cuenta que interrumpir periodismo pero vamos además estamos en el momento más serio que cometió un error porque no todo el tono lo siento Puerto lo que está pasando hoy se que en todos los días Pozo que que provocaba la radiodifusión El día que te has roto de la Cadena Ser de la Morena todo todo todo lo que dijo de escucharte también quitar los auriculares presente Francisco penalistas

Voz 0874 14:54 ese director de Nati

Voz 0470 14:56 penal han Compains opinaban Compains

Voz 0874 14:59 qué pena Alan con Planes con brillantes es una palabra que utiliza

Voz 9 15:03 hoy en día en castellano para identificar estos

Voz 0874 15:06 sistemas de gestión sería complicarse si sí cosas y cosas peores

Voz 0470 15:11 va Francisco bueno es eso te gustaría aquí David de bueno es un chaval hecho deberemos a Francisco Bonmatí es real tiene despacho que se llaman Bona Tin súper abogado pero es que sabes lo que pasa aquí sabes cómo se llama mi abogado me llama frenando Nelly tampoco le veo hombres Boné buen nativo Nelly el mismo tipo de negocio adónde voy de aquí de verdad pero no te parece curioso que mi abogado te llame miles de asociados y me asociadas a una parodia

Voz 0874 15:43 lo han planteado algo y no que te parece Francisco

Voz 9 15:45 el año que no es falta de la Morena querer

Voz 0874 15:48 curiosidad que tampoco le iba Nati no no no lo conozco

Voz 9 15:53 cuando ya no te digo cual es mi segundo apellido Bonet

Voz 0874 15:57 que que es verdad que este tramo de radio va de lo más interesante a momentos de absoluta irrelevancia en la radio española entonces intentar superarlo hablamos de qué te parece que se lo pueda prohibir a un tipo con poder como él o a nuestro nuevo presidente del Gobierno usar la cuenta de Twitter como si fuera suya

Voz 9 16:16 pues me parece bien que la mayoría no ciudadanos estamos dedicando un mínimo de promedio unas tres horas de nuestra vida diaria a las redes sociales y las redes sociales tienen hoy en día un canal de difusión muy amplio y para muchos objetivos no sería anormal que el presidente de Estados Unidos desde su cuenta oficial hiciera lo que quisiera con ella porque no es suya y son servidor público que él la tiene porque tiene la condición de sirio el público se debe a los ciudadanos me parece muy adecuado

Voz 0874 16:42 has dicho tres horas de media en las redes sociales más amenas al día pues alguien por ahí si con lo compramos con mi uso estamos dando se consumió tres horas al día

Voz 0470 16:53 sumando bueno hombre a ver si en ese momento adolescentes era no en redes sociales no estás incluyendo

Voz 9 16:58 no entiendo también también whatsapp es una red social y también tienes hay que elaborar todas todas

Voz 0874 17:03 déjame Francisco

Voz 0470 17:06 el volátil déjame que permítame usted que discrepe

Voz 9 17:09 whatsapp no sé yo si es una red sociales pues ya le aseguro yo que los problemas que está plantando whatsapp son tantos son más que los dentro hay que consultarlo con ponerle sobre todo sobre todo pregúntele decidió yo crecí es padre de niños si tiene un grupo de Whats App de los padres es una red social

Voz 0470 17:30 un conflicto entre Enel

Voz 0874 17:34 una pregunta UD esto es una curiosidad pero si alguien pusiera por ejemplo en Twitter una acusación grave contra Nati luego la borra usted como abogado recomendaría perseguir judicialmente a esa persona que apostó algo

Voz 9 17:46 pues depende muchísimo de las circunstancias en las que se produce esa ese mensaje si es un mensaje que es una amenaza por ejemplo yo lo denunciaría

Voz 0470 17:56 sí tiene emoticonos si tú pones arroba no sé que que no te pille por la calle que te pisa el cuello flamenca berenjena sigue siendo amenaza

Voz 9 18:04 pues depende de quién es el que emite el mensaje de quiénes el arroba que lo recibe evidentemente si esos como si a ti te dicen por la calle sonriendo que te a abrir en dos

Voz 0874 18:14 pero en una amenaza una infamia por ejemplo hay en dice es que yo he visto a David Davis sale no quiero decir

Voz 9 18:21 pero pero no mi comportamientos hacer en esos casos primero yo aconsejaría a valorar la posibilidad de que tuviéramos el famoso efecto oro efectos tres

Voz 0874 18:30 ahí está eso sería quizá lo primero ahí

Voz 9 18:33 tenemos hasta qué punto vale la pena reaccionar central según qué cosas y a partir de ahí pues hombre hay cosas que a lo mejor hay que responder y otras a las que no tanto porque estamos vendidos entonces claro imagínate

Voz 0470 18:43 Francisco en Eli que es Nati ello tú quieres por nadie que es abogado penalista socio director de Bono Naty Tecnalia ha hablado bien

Voz 0874 18:54 lo que pasa es que penal claro penal en inglés no se de penal pena

Voz 9 18:59 bueno es que el el el nombres es en castellano en la palabra cumple se utiliza en en que recibió

Voz 0470 19:05 seguro hombre Nati por favor llevar a aquellos que no quiero no quiero entrar en discusiones para que no parezca que es una qué voy a favor de Anneli pero con playas es un anglicismo no feliz que igual sobraba no pero espero no sé como se dice con playas en castellano

Voz 0874 19:18 es Compay es cómo a algo no

Voz 9 19:21 es algo ancestral aceptarlo no exacto espero

Voz 0874 19:23 pero si estás ante un juez de yo que soy de un pueblo de Huesca tú crees que con playa es es probable que si los jueces les gusta más ese tema porque es como Tito no

Voz 9 19:35 les han puesto en el Código Penal desde hace unos años

Voz 0874 19:38 está tu gente Huesca hay sentencia

Voz 0470 19:40 de Huesca que tienen que ver con este tú te refieres a que a que Gómez e Hijos de Socuéllamos igual cien construido una cosa es difícil entender que el con playas con el chabolas de Uralita se lo entienda

Voz 9 19:52 no lo van a entender pero bueno lo mismo pasa con la palabra comunique mánager y todo el mundo

Voz 0470 19:55 quizá sí es verdad es verdad es verdad Elena Salgado no no hay hay mira

Voz 9 20:01 me me está montando a mi compañero Anneli por el móvil volver de un abrazo gracias Francisco igualmente un placer

Voz 0470 20:07 hasta luego hasta luego

Voz 0874 20:12 yo siempre con las entrevistas en esta sección siempre tengo la sensación de que más que despedir tengo que disculpar

Voz 10 20:19 es verdad que mira yo normalmente hoy he de decir que no

Voz 0470 20:23 normalmente según han pasado los años que llevamos casi seis años ya sí sí sí sí bueno no tanto no hombre empezar esto esto como cinco y media cuatro y medio pero tu nombre no si yo creo que si no no me siento tenemos en el prime en dos mil doce si esto este monstruo hemos creado un veto a usted en dos mil doce Este yo empecé a hacer esto pop dos o tres meses después no hombre no hicimos no aquella aquello que llamamos esto no es Carrusel no te acuerdas sí pero suponen sólo dos o tres meses luego ya en enero si pueden nadie me entendía más que nosotros en dos mil llevamos cinco años y medio siendo esto tú en cinco años y medio yo he ido un poco domesticado y hay que tiré p'alante si eso es en lo que queda hay que seguir pero al menos es lo que voy desde luego me he ido un poco ajustando y es verdad que hoy ha vuelto a Moggi pero los pido disculpas porque tu nivel radiofónico está muy por encima de lo que has demostrado que hoy estoy boicoteando todo sin querer la tú no te puedo

Voz 0874 21:16 es mi imaginar que el hambre que tiene Ángela Quintas hombre Ángela ya tenía ganas de verte

Voz 0470 21:22 yo también hacia dos o tres semanas porque siempre te vas

Voz 0874 21:24 no porque tengamos movida pero es que además te vas con la pala no voy a sumar la última vez no vamos a ver fue en la calle Génova

Voz 0470 21:33 es que lo que lo que no lo que no donde no llega la estado llego yo a nivel de memoria histórica lo cual no sume al Estado lo que ex afición llegas tú que se prepara el estaba porque llega Ignatius una oleada Ángela que tenemos mucha hambre venga que tenemos para comer

Voz 11 21:47 eh hoy tenemos nísperos el bajón me encanta bien

Voz 0874 21:52 tras el domingo pasado la tortilla y el no ya no recuerdo lo que era pero había mil cosas en la mesa

Voz 0470 21:57 hoy me interesan Afrodita pequeñita no están rico dentro de la flota sonara más ricas es verdad no lo niego lo tú tienes más han pero cuando tienes hambre tú dices cómo me comería dos níscalos mis pero también es verdad que que tú digas será un monte que viene voy subirlos tú ahora que ricos pero bueno supongo que me pasa es decir aquí

Voz 1 22:22 es una fruta tanto valor nutritivo

Voz 0470 22:24 no como un buen bocadillo de jamón queso para mí ahora mismo

Voz 1 22:28 bueno no llegan a tanto pero desde mi punto de vista eh pero bueno la verdad que sí tienen cosas ricas y además hay una una tipo de mis pero que me encanta porque se llama espera peluche

Voz 0470 22:40 yo pensaba que sólo había un bocadillo

Voz 1 22:44 el potaje no pero sacarle el no

Voz 0470 22:48 pero peluche como es una variedad

Voz 1 22:51 no hay muchos uno de ellos es el Nip pero peluches

Voz 0874 22:53 a mí pero bueno e Ángela para que esto está aquí para soltar bombas conmigo

Voz 0470 22:57 luego no hacer una bien a nivel de hambre a una cosa que me gusta mucho que es el pero preñado el que tiene dentro otro no el ni pero preñado como él le quitas con una cosa de la manzana de quitar el corazón te quitas el hueso el medio mete es un orgullo pero esto es seria esto es estéril porque además esas compras salir a España pero esto

Voz 0874 23:13 es como madre y montaña pero en este caso es un árbol

Voz 0470 23:16 el árbol ID esa Arbolé es verdad que lo recomiendo si muchos de ellos dentro

Voz 1 23:22 sabes que tienen dentro en vez de tener una sola semilla tiene entre tres y siete seis y los aviones Flaubert y quitarle votos

Voz 0470 23:30 a si no equipos equipo

Voz 1 23:33 creo que si ustedes oyentes Quique hacemos nada pues yo creo que vamos a comer admiten

Voz 0470 23:39 no hombre explícanos un hueco para que vale hoy esto esto está siendo Siria e total hoy hay comandos ahí edificios derruidos las frutas que tiene más fibra

Voz 1 23:52 entonces está muy bien y además bueno tiene Pina que es una fibra soluble por eso se podría utilizar muy bien para hacer mermeladas pero seguro confundo la fibra allana el camino alcanza allanan el camino hay es en este caso allana el camino

Voz 0874 24:06 hay paramos esta conversación no sin como si todo ese sendero ya lo hemos recorrido

Voz 1 24:13 luego te por ejemplo tiene algo que no tienen todas las frutas que tiene ácido ICO o qué es lo que le da ese sabor amargo pero suave a la vez son siempre es endémico de los que sólo tiene a pero esto es las manzanas verdes también tienen pareja uno

Voz 0470 24:28 cuando más arriba de ácido malito

Voz 1 24:33 bueno y qué más cosas tiene potasio tiene magnesio es un buen diurético también para

Voz 12 24:40 la

Voz 1 24:43 para lo fino pero el Liz pero eso

Voz 10 24:47 es un es un elemento es un agente

Voz 0470 24:49 a tengo de dispersión si tú te lo tomas si tu cuerpo entre si me apuras de comedia comedia bueno sí sí dejarlos por ahí Alejandro vaya tomando y lo que es ver cómo salen corriendo

Voz 1 24:58 lo que pasa es que también fíjate además de tener fibra también tiene taninos que los taninos tienen propiedad Astrim gente y antiinflamatorio entonces como que una cosa compensa la confusión

Voz 0874 25:06 el problema intestinal mayor bueno el tema de de las calorías Ángela qué es

Voz 1 25:12 la poquitas no quita sé cuántas

Voz 0874 25:16 bueno no lo irrelevante no gelatina abre la porque no es la primera vez que la primera vez que no se sabe las calorías es increíble déjeme que se lo pregunte a Félix Vázquez que es propietario de la frutería Vásquez también conocida como la frutería de los famosos cómo estás Félix

Voz 11 25:34 Dios bueno nos tomamos de los famosos sí porque ya llevamos tantos años ahí

Voz 0874 25:40 ha puesto Sara Montiel seguro por ahí no

Voz 0470 25:43 él vivía cerca de la frontera tirado pero espero

Voz 11 25:48 los genéricos sí sí genérico más famoso de todos los tipos y Carlos Solchaga el ex ministro lo que pasa es que mandan a los mecánicos al chófer y no sabemos muy serio

Voz 0874 26:04 sino a comprar frutas para él

Voz 11 26:06 no no no

Voz 0470 26:09 antes hice bajan y te dice hay una papaya

Voz 11 26:12 no no tenemos de todo de todo lo bueno lo mejor pero espera espera pero el chófer de quién

Voz 0874 26:18 he ido a buscar fruta no es que no sabemos no

Voz 11 26:21 hoy día estira de la lengua contar Lady Gaga debía contar nosotros tuvimos la visita de la Reina claras Leticia yo no la conocía que venía de incógnito con el que no a la reina feliz que no que no la conocía pero que llevaban puesto Letizia como yo te que iba vestida de la cartera pluma como cualquier chica joven

Voz 12 26:42 pero sí pero si la Reina va a defendiendo un aura lleva un repetidor de wifi siempre

Voz 0874 26:48 bueno total que sube

Voz 11 26:52 aunque la la cogieron los de los paparazzi que por allí entrando otros fruterías pero pero llevaba sus propios paparazzi no entiendo muy bien no no no los paparazzi se están grano por las evidencias de famosos que suelen quería sea tu frutería tienen paparazzi apostados no nosotros esquina esquina en donde

Voz 0470 27:15 esa esquina que Ayala pero es que siempre en esa esquina con Ayala y el famoso agarramos bien ahí te sale hay temas

Voz 11 27:20 es falso que que va mucho famoseo es buenísimo el famoso ahí comprende que te hace portó Letizia ven como zumo de nada unos dátiles

Voz 0470 27:30 de verdad de verdad habría que venderle un buen bocadillo no

Voz 11 27:33 hacía piña la que comían piña era la mujer de Beckhan hombre evitó felices que la edad legal

Voz 0470 27:40 sí hay te saca al famoso sí sí sí

Voz 11 27:42 a lo que ella estado a todo un día apiñan sólo palo con unos pantalones rotos daba pena verla

Voz 0874 27:50 la como pedir no está bien le quitas un poco a poco no también tú a que sí

Voz 11 27:58 hasta Pitingo en la tienda tengo yo no sabía que era Pitingo

Voz 0470 28:03 no canta hasta después que

Voz 11 28:06 en una revista afición una entrevista decía que en Madrid su favorita

Voz 0470 28:11 pero un momento feliz momento Javier entonces si tanta cuenta cuenta ahora es feliz estaba siendo un invitado esto ya acaba con todo porque Félix eres frutero lleva una camisa con el estampado de frutas

Voz 11 28:20 claro Yusuf camisas estrambóticas

Voz 0470 28:23 pero feliz pero de dónde viene pero quién te envía me pregunta yo estoy se siendo Chendo

Voz 0874 28:29 yo soy del Madrid sí hombre de ciudad Zidane ha estado

Voz 11 28:36 algunas veces me quiero preguntarle mucho famosos hoyo cuando estaba Arda Turan en el Atleti buenísimas roturas es bueno pero sí mediapunta Kalise tú sí si venía venía con cinco seis conté que quiere decir que se compañeros de amigos de Tour lo hace un año cuando me enteré eh

Voz 0874 28:54 los amigotes de after a tu frutería eso sí las amigas que me has guiña un ojo que que has querido insinuar Félix no porque ahí bueno adaptado bastante bien

Voz 0470 29:04 el Felisa hecho el clásico guiño patriarcales quiere seguir tú pues ir porque yo no yo ya estoy yo ya voy viendo famoso

Voz 0874 29:11 a ver recomiendas esta fruta insulsa que Ángela

Voz 11 29:15 un día de hambre Félix no yo yo recomiendo comer fruta madura hombre claro nos hemos especializado que veamos aquí setenta y cinco años desde antes de nacer yo porque yo nací en la frutería serio sí señor pero sí es una manera de hablar no es realmente sí hay yo tengo setenta y cuatro cajas de fresas y la fruta no no entrará igualmente eran las tiendas vivienda habría quedado mucho más épico decir que trabajó en la tienda la tienda sabes que cuentes esto

Voz 0470 29:47 entrenó Chiri Moya sabía tu cabeza una Greater

Voz 11 29:49 dato exacto ahí rodeado entonces ahí sometido como un vergel Carlos

Voz 0470 29:57 siendo ahí entré

Voz 11 29:58 bueno sí que estabas contando aquí nada pero si lo pero eso es una fruta que estás bueno muy bueno no lo digamos pero es una pena hablar del pero ahora que se están terminando como esta la la la gran temporada que pesaba que se distinguía habría que hablar de la fruta es cuando empiezan las campañas como ahora las picotas de albaricoque las perritas de San Juan Toxo empieza

Voz 0470 30:24 más en esas que somos sin duda dudas un eso me encanta ahí pues hemos graciosa Feli

Voz 11 30:28 sí eso eso es Félix

Voz 0470 30:30 bueno pues tenéis pero pero no lo rapidito la pelotón pero esto no lo pelea tiene mira yo siempre Carlo común Plátano a mí que descubrimiento que siempre me lo como cuchillo dice que no hay que tener mucho cuidado con los tengo peligra felices porque lo hueso usted hueso de verdad con Félix poetas a las metáforas que tras te quedan muñeco con hueso

Voz 1 30:50 cuarenta y siete kilocalorías por cada cien gramos decir son poquito

Voz 0470 30:56 no es cuando tenga pruebas y lo estoy pasando bien cómo están perfectos los no haga chistes e no sí

Voz 0874 31:02 antes de que se venga arriba feliz que Feli tiene viene a tope

Voz 0470 31:05 bueno pero me tengo que a que habrás visto tiene una frutería Félix madre mía si yo me acuerdo cuando hay cosas que me acuerdo cuando iba al generalicen generalísimo no escucha cuando Juan Carlos I

Voz 11 31:20 ya saben ni se sentaban la tienda charlar con mi madre la madre de Juan Carlos I Felipe y tenía una movilidad excesiva pero no se venía

Voz 10 31:30 me mini ni ni Felipe Reyes

Voz 11 31:33 hago su abuela para Felipe venía con la abuela ya de entonces no le dejaban bajarse del coche bajaban las Hermanitas eh que te parece buenísimo todo el vino del Rey de España

Voz 0874 31:46 es decir qué te parece el Rey Felipe yo

Voz 11 31:49 tengo mucha simpatía por lo como se ha

Voz 0470 31:51 vale vale en persona excelente es bueno lo que el pero que como ley pero una creación de Dios

Voz 0874 31:57 quería Vázquez nuestro jubiladas Félix yo estoy

Voz 11 32:00 no estoy de asesor de empresa a vale

Voz 0470 32:04 yo estoy liando le pero ver si este es el no he disparado lo huestes no no sé si vas a volcar feliz feliz Vázquez que están en el barrio

Voz 0874 32:17 Salamanca como han quedado bien claro por qué tipo de personal

Voz 11 32:20 caballitos nunca ha pasado por allí pero tenemos que empezar yo me estreno deberías del para conocerlo hay he traído una tarjeta de severas fotografiaban los metería

Voz 12 32:29 yo voy a ir a la a la a la frutería tuyo con canasto y lo voy a dar lo voy a llenar

Voz 11 32:34 vitaminas Puras no me voy

Voz 0470 32:36 oye que vas arrepentir de haberme Félix Baker gracias por venir un abrazo suerte muchas gracias a vosotros felicitarles porque las cosas tenga en Ferraz tenías que estar hoy con aparato Félix como nada

Voz 4 32:48 la pala a algo más hace falta