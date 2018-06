Las plantitas de Burque

Voz 2 00:00 Turquía el rojo Manuel Burque te lo crees

Voz 1378 00:12 de que estábamos hablando de Javier a contar lo que está cambiando no digámoslo en lo nuestro

Voz 3 00:18 experiencias con piedras en el riñón que ya una vez y tu vida

Voz 1378 00:21 pero esto nace de que yo vengo con pubalgia sí lo que es una pubalgia que suena como una tendinitis en el pubis de hacer deporte más datos de lo que yo quería saber pero lo tengo que decir sí sí la gente me mira como inclinando la cabeza como como el reprobado algo no porque ese era si luego hemos estado hablando de piedras en el riñón exacto sí sí sí que lo es decir a pie en relación comparto eso es no espero un parto eh no metas en esos terrenos eh venga bueno estamos ya haciendo directo de Instagram porque porque sí porque yo quiero que me dais el beso osea el otro día algún tuitero sabes que me dijo me dijo Tú sección es cada vez más demencial comparto como twittero entonces si estoy metido en una espiral porque quiero que me da un beso no sólo lo quiero yo creo que lo quieren

Voz 3 01:13 digamos que los oyentes tienen suerte de que que de poco

Voz 1378 01:15 perdóname pero no en los oyentes están diciendo jo qué pena queríamos El beso entonces os tenéis que meter en en Instagram en abrir el directo de A vivir arroba vivir aquí y si llegamos a más de mil o mil lo más de mil

Voz 3 01:31 yo me pensaré Javier me daba un beso

Voz 1378 01:34 puedes darme lo donde quieras pues en la frente nuestros mejoran de forma paternal o donde tú quieras que te parece

Voz 3 01:42 mentira me parece que no llegues mil secretaría mil personas interesadas en eso lo puedo comprender

Voz 1378 01:47 no pero es Javier es uno de los comentarios más pero no porque si os metáis en Instagram no nos sé que los oyentes no son milenio ensayos pero si os metáis veréis que Javier es muy guapo y una persona muy atractiva sin corazón por qué es un robot pero no pienses

Voz 3 02:06 tiene sus defectos bueno a ver qué pasa cero lo primero tengo que decir que extraído aquí una serie de gente que tienen que ver con la jardinería creo

Voz 1378 02:12 Explica explica explica por favor pues siempre he traído una planta unas unos guantes de Hortelano eso eh o de horticultura y esto es el abono supongo no o tierra tierra esta tierra no abono no quiere decir que lo ha sido todo en en una especie para ganaba antigua es una palangana deberías pensar en reemplazar sabes qué es esto era para revelado de fotos me la quedé yo ahora la utilizo para hacer trasplantes sin mancha

Voz 3 02:39 oyentes millennials que están bien no te pudiste gran explicarles lo que es el de fotos

Voz 1378 02:43 sí

Voz 3 02:44 pocos pocos ahí

Voz 1378 02:46 sabes que hay gente en Instagram que como un directo hablando de lo que estaban desayunando hacen cien mil

Voz 3 02:52 es verdad visualizaciones se en directo es mucho más interesantes

Voz 1378 02:56 si de aquí a todos los A Vivir así es como vosotros llamáis vividores esos muy antiguo Avi Bieber os animo a que os metáis en Instagram is superemos

Voz 3 03:07 esos mil en tu caso serían Burkina Burkina Juan Mata libres Manoli pornografía y Khyber bueno que va a hacer hoy venga que detrás

Voz 1378 03:18 es plantar una planta voy a una planta que sabes que yo soy un fanático de las plantas verdad me he vuelto un friki y sabes porque ese su colega tuvo estoy no no eso era cuando hablábamos de que era una obsesión lo mío por las plantas pero ya me he dado cuenta de que hay más gente como yo más frikis como yo sabes cuando te das cuenta de que eres un friki cuando vas por la calle dice mira mira esa Pileje que bonitas a esa Pili hace falta agua esa pelea le falta un poquito de agua la tienen que trasplantar ahí es cuando te das cuenta Raquel primas arrancado todavía un friki pero sabes qué yo hoy he decidido hacer lo de las plantas porque Isa que es mi productora la llamo así pero para este programa no es mi productor es el directo de Instagram me dijo que gracioso lo que hiciste el otro día en en tu directo de Instagram porque el otro día se me pudriendo en una cena si sabes que hay Drazen as que son como gemelas y entonces yo en gran puse que la había cortado las raíces y la había puesto Canela que es como un cicatriz ante natural para las plantas esto parece que yo lo sé porque sí pero nunca tirado en internamente tras

Voz 3 04:33 a falta salir más eh no escúchame

Voz 1378 04:35 hay gente como yo hay más gente a ti te gustan las plantas si me gustan las plantas tienes plantas a ver qué plantas tiene

Voz 3 04:43 no son verdes

Voz 1378 04:45 no sé yo si no sabes el nombre de las plantas no sé si cactus tienes nunca no no tengo que tú tienes un ficus no tienes ni idea no no tengo ningún Rosal si tienes jardín a tengo mira hay que ser hace poco no sé como se llama era te das cuenta que por eso se ha muerto ah porque no lo estoy compañía claro por favor no no he dicho lo del tú sabes cómo me llama que a mí como te yo el padre mondarina tu look esas como te llama cuando tú no estoy ya si ya también lo sé que me lo dice a la cara ponme un poco de por favor hoy en Burque al cubo el padre Burkina el padre estaban las plantas muchísimo ahora botánico así daba consejos de plantas y entonces yo como cada vez que estoy como te digo mira mira ese fin junto a referencias ya la entenderá de este programa los millennials los que están en Instagram cuántos llevamos quinientos quinientos no es nada os vais a perder el beso de esa boca que tiene Javi en mi frente como acabamos esto venga voy voy a hacer el trasplante esto yo lo debería estar haciendo pero bueno voy a explicarte cómo se hace así porque aquí las meramente esto está asistió a Radio diez

Voz 3 06:03 en llamar Dos tontos hacen cosas en realidad tú intentas demostrar que se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo en radio y no se puede una es hablar yo te has hacer otra cosa entonces yo ahora voy a dar un paso atrás y que vas a hacer no no y tú vas a seguir vivas a siguió retrate a todos

Voz 1378 06:17 espectadores y oyentes de A vivir esto parece a los muchos oyentes pocos espectadores de este programa si esto parece ahora mismo un programa de Telemadrid en el que yo estoy con Javier del Pino que es mi invitado el estoy enseñando cómo se hace un trasplante entonces esto que ves aquí SAR Lita esto es la la voy a poner tú quiere ser una influencer de eso es quiero ganarme la vida como tal quiero que oye esto me parece muy serio porque esto plantas mía cómo se llama esta planta no es una clara pues nombre has llegados a si se llama Javier a Javi Erina se llama porque no puede tener nombre masculino

Voz 3 06:57 pero lo curioso es que yo me está pasando con la cabeza la idea de ya marcharme

Voz 1378 07:01 Mutxamel fíjate lo que todo esto es una excusa estoy aquí el trasplante poco para una banda para no tengo una posición

Voz 3 07:06 cómoda pero es que estoy seguro de que tú serías capaz de llenar hasta las diez de la noche

Voz 1378 07:09 pero claro tiempo escúchame esta planta la Estoy trasplantado para que los que me vean que tengan viveros en Instagram me consideren un influencer y me manden así no tengo que gastar tanto dinero que en plantas que es un poco lo que hacen los influencer no exacto les regalar Reebok tenis en plan marcas ropa chándal es camisetas pues yo quiero que me regalen plantas quiero ser el influencer de las plantas me manden oye Burque te montamos este ficus extraño de China

Voz 3 07:41 lo primero no vas a ser tú una influencia porque no sabes mucho de plantas porque se te mueren no se me mueren eh pero sí que hemos llamado a Bruna que es dueño de floristería de San Jorge no pueden pero que por qué

Voz 1378 07:52 la ve cómo cómo estás Bruna buenos días

Voz 0874 07:54 buenos días Tuna Bruna por favor no hace

Voz 1378 07:57 hasta qué contexto es a esta llamada

Voz 0874 08:00 tuvo que no bruta cinco ha expresado eh chavala constantemente hacía falta inglés

Voz 1378 08:10 quiero decirte quién es una hambruna es Miller de plantearse es muy dealer de plantas una de las tres por qué y luego está Páez de Elena de plantar vale más que me queda más cerca Pruna y luego otra chica de minando a la que le voy a comprar cosas ecológicas pues también cada vez que voy me quedo como media hora o una hora

Voz 0874 08:32 pues vamos a hacer una cosa tuyo vamos a charlar un momento como si Burke no estuviera él está sus cosas y no no soy vale como de pesados Burque

Voz 0159 08:41 bueno más más muy pensado toda vela tienen mucha hambre y cuando del me pide consejo no sé qué te enamoras o como una bares haciendo llegando a todas las plantas al final se atendiendo a la gente con

Voz 0874 08:57 yo me lo puedo imaginar es verdad que mira que les gusta hablar por Bruno perdón Burke es a tu floristería lo mismo que esa gente que va a las librerías y cuando ya va por la página ochenta deja el libro se marcha sin compran no no

Voz 0159 09:08 no no nada menos es tener mucho dinero Bayle que maneja

Voz 1378 09:11 dile que soy tu principal socio capitalista

Voz 0874 09:14 sí sí hay hay hay clientes como él no es un cliente

Voz 0159 09:18 lo único que no no hay muchas muchos como yo Bruna hay muchos hay muchas es verdad que hay gente que está enamorado sí hay muchos que viene y se que estamos aquí para esperando y hay muchos como él también que viene a esa que celebramos un poco que impiden concellos

Voz 1378 09:38 pero bueno yo a veces que da un poco de miedo que entre un cliente me ve y yo les digo que necesitas y luego ante entera que no han trabajo atiende me dice pero quién es este

Voz 0874 09:48 no se extiende al intermedio de que lo bueno

Voz 1378 09:51 ya el estuve ayudando a atender hay un cliente que traía un amante te come

Voz 0159 09:54 cierto halo de las plantas

Voz 1378 09:57 yo les digo que no te pilla sexta que es muy muy bien Bruna tienes que soltar lastre tienes que tienes que dejarle marchar te te va a hundir el negocio yo no conozco pero que no que

Voz 0874 10:08 tú sabes pero exacto obtusa bien has pide que que echemos a Burque que no tiene gracia que tal es constante con las plantas seguramente le pasa lo mismo

Voz 1378 10:18 Javier no sabes lo que dices sí pero

Voz 0159 10:22 estás muy pensando que era muy pesado con nosotros

Voz 1378 10:25 por eso no Bruna tú te acabas de comprar un chalé gracias a que yo voy a comprar ahí

Voz 0159 10:32 cuando me lo compré se lo pierden

Voz 1378 10:36 no pero escúchame no hay hay gente tan obsesiva como yo que se llevan plan cinco plantas a la semana

Voz 0159 10:42 sin que haya si sin que cada vez hay más a Nastun parece que que se están poniendo muy de moda Ispansi ambientada la chispa hay mucha gente y cada vez hay más gente que cada vez que quienes se celebra el cinco seis plantas mucha gente que viene todos los ya sabe que ahora hay que plantas el expediente

Voz 0874 11:05 a quién va a buscarlo últimos de un escritor ahí la gente que se Fuentes se planta allí a ver qué nueva variedad puedes tener Bruna

Voz 1378 11:12 una cosa que aquí estoy aquí trasplantado la una craso de estas que tienen pelo son como te digo una torpeza tormentosa semana quedado tierra entre el pelo que hago sopesó porque esto es como si fuese la policía la Guardia Civil

Voz 0159 11:30 la primera vez que riegan no

Voz 1378 11:33 yo era un cero coma cuatro esta planta estaba borracha

Voz 0159 11:39 el domingo aquel domingo

Voz 0874 11:41 cuando aún con consejos rápido para plantas en verano Bruna eso

Voz 0159 11:45 para mí que no les falte agua pero que os tampoco sus pases con Alá

Voz 0874 11:50 exacto que luego luego si si tenemos que

Voz 0159 11:52 algo nosotros todo el mundo cree que las plantas también te lo hice para todo el mundo cuando agua

Voz 1378 11:58 una frase muy fea que siempre dice Bruna que es el truco del dedo que es mete el dedo mira a ver si está húmedo esto es que no está uno ya no necesita regalos vale vale vale nada desde aquí a todos los viveros incluso los que trabajáis para Bruna vais con muy buenas regalan me planta Bruna Manuel Burque

Voz 3 12:24 histerias de San Jorge gracias por estar en el A vivir

Voz 1378 12:28 es algo que te ha tocado nada no te preocupes aquí

Voz 0874 12:33 hasta luego Rato

Voz 1378 12:36 adiós bueno Javier plantaba queda malaria que no no hemos llegado pero que os pase acabó esto que ha sacado esta farsa cuanto cuantos cuanta hay no no choca esos casi seiscientos pero que que la cada porque esto es una cosa tuya Ésta es porque no me conecto yo porque me habéis obligado sólo se conectaron si me conectarse en cuanto

Voz 3 12:58 oyentes que en este programa tiene dos millones

Voz 1378 13:01 pasando aquí pero seguramente solo tengan seiscientos Instagram yo me marcho pero se va bien me has dicho nada mi trasplante que el ocho aquí en medio de tampoco heroicidad lo que acabas de hacer es no porque es importante que cuando hagáis el trasplante hasta luego jugáis Angelita

Voz 4 13:18 muy despojarle Page para que para que Drenthe bien es importante

Voz 5 13:39 tampoco