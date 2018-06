El Larguero (1ª parte / 10/06/2018): Entrevista a Rafa Nadal y a Luis Rubiales

Voz 1035 00:00 muy buenas noches fuera es también en Krasnodar espectacular buenas noches saludos desde desde Rusia en

Voz 1375 00:52 esta casa de España allí en este cuartel general que soy dicen sin cuartel general de la Cadena Ser en Krasnodar

Voz 0451 00:58 que desde ayer bueno desde la semana pasada ya han venido unos cuantos pero que desde hoy en este cuartel general de la Cadena SER hacemos el larguero pues hasta que España está en el Mundial que ojalá sea como decimos siempre hasta el quince de julio en seguida va a estar aquí en El Larguero el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales en la semana en la que ya ya se han acabado las pruebas los amistosos y las bromas ya hoy España piensa solamente en el debut contra Portugal el próximo viernes y enseguida lo vamos a preguntar si él está preocupado cómo ha visto a los jugadores hoy cómo ha visto al seleccionador que sensaciones tiene el presidente Luis Rubiales en un día en el que siguen llegando equipos a a Rusia siguen llegando selecciones están ya prácticamente todas aquí menos Brasil que hoy ha jugado su último amistoso ha ganado cero tres a Austria con un golazo de Neymar

Voz 0834 01:45 a al que le han pegado alguna que otra

Voz 0451 01:48 ante bien dada luego unos contra uno como hay ese Austria cero Brasil tres

hay vida más allá del Mundial y hoy en Gijón el

Voz 0451 01:57 el Valladolid se ha metido en la final del play off de ascenso a Primera División en un gran partido sobre todo una muy buena primera parte en la que ganaba cero dos al final la el partido Sporting uno Real Valladolid dos ir Valladolid que había ganado tres uno en la ida se mete en esa final del play off de ascenso a Primera contra El Numancia desde hacía ya tiempo que no avión equipo castellano leonés en Primera división eh pues va a haber uno de los dos porque o Numancia Valladolid estarán en Primera acompañando a los dos que ya habían que ya habían subido los goles han sido de Jaime Mata otro más idea Oscar Plano y luego en la segunda parte marcaba Carmona para los asturianos para el equipo de de Rubén Baraja el miércoles a las ocho y media de la tarde en Los Pajaritos será la ida miércoles ocho y media la vuelta el sábado también ocho y media en Zorrilla el que gane esa eliminatoria pues estará en en primera división desde la temporada dos mil trece dos mil catorce no había un equipo de Castilla y León en primera bueno es eso en cuanto a lo que ha ocurrido hoy en el en el fútbol pero ha habido un gran nombre propio en el día de hoy fuera del fútbol que ha sido el de Rafa Nadal del que ya sinceramente no sea vosotros pero si sacaban las palabras ir esto lo llevamos diciendo muchos años pero llegan Anton que sino sacaban de verdad que qué puede decir de este tío que había estado dos años sin ganar Roland Garros cuando llevaba ya nueve primero cuatro de un tirón luego estuve un año sin ganarlo luego ganó otros cinco los dos últimos nuevos había ganado daba la sensación de que quién sabe si volveríamos a ver a Rafa ganar en la tierra de París pues lo ganó el año pasado yo ya ganó todo el undécimo en la tierra batida de París diecisiete Grand Slams se coloca a tres de Roger Federer que ostenta el récord con veinte a3 está Rafa Nadal de Roger Federer sólo ha perdido dos partidos que se dice pronto parecía una broma sólo dos partidos ha perdido en toda su carrera Rafa Nadal en Roland Garros el próximo objetivo Wimbledon y enseguida vamos a tener aquí también a a don Rafael Nadal en este Larguero además del tenis ha habido Gran Premio de Fórmula uno en Canadá

Voz 1375 03:59 hola

Voz 0451 04:00 ha ganado Vettel nuevo líder del Mundial botas

Voz 1375 04:03 hay Verstappen han completado el podio y Carlos Sainz a ti

Voz 0451 04:05 minado noveno ha abandonado

Voz 4 04:09 Fernando Alonso que no está teniendo

Voz 0451 04:10 el el año como seguramente del pensaba ya en baloncesto ya tenemos la final de la Liga ACB servida Real Madrid Baskonia el partido el primer partido comienza el miércoles a las nueve de la noche y esta tarde el Baskonia ha ganado ocho dos ocho ocho al Barcelona

Voz 1375 04:25 así que Real Madrid Baskonia final de la Liga ACB

Voz 0451 04:28 el Barça queda apeado

Voz 1375 04:30 y término esta portada el Larguero con una mala noticia que tiene que ver con el

Voz 0451 04:33 motor un jovencísimo jovencísimo un niño niño de catorce años no ha conmocionado a todos cuando lo hemos conocido

Voz 1375 04:40 esta tarde ocurrido en Barcelona Andrés Pérez

Voz 0451 04:43 que está eh que ha fallecido tras sufrir un accidente en una prueba del Mundial junior de Moto3 se ha celebrado en Montmeló hasta hace un rato nos llegaban noticias de que había muerte cerebral y que seguía peleando por sobrevivir pero se ha confirmado la trágica noticia de este chaval como digo Andrés Pérez descansa descansa en paz y un abrazo a a toda la familia

Voz 1375 05:02 enseguida me voy a ir a Gijón que están por allí José Luis rojillo David González con S

Voz 0451 05:07 el triunfo del Valladolid uno dos para la fiesta de los pucelanos que todavía no es completa porque falta jugar la final de ese play off de ascenso contra el Numancia pero saludamos ya a esta hora de la noche a don Luis Rubiales que es el presidente de la Federación Española de Fútbol

Voz 4 05:19 acaba de llegar a los estudios de la SER aquí en en Krasnodar si es que no para viene de un día para otro mañana se coge un avión se va a Moscú es lo que tiene ser presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales buenas noches buenas noches planteada no te da la vida no a no te da noté llegan los horarios te faltan horas

Voz 1959 05:34 no que va oye nada te quiero de verdad pedir disculpas porque llega un poquito así que bueno ya sabes que a veces no es sencillo te lo perdonamos dicen que la última la última qué ocurre

Voz 1375 05:46 los que no lo pasa están por aquí y también los compañeros que enseguida se van a sumar al sanedrín Antón Meana Antonio Romero Marcos López Julio Pulido y compañía en enseguida algunas preguntas para el presidente que como digo acaba de aterrizar

Voz 4 05:59 los estudios mañana a Moscú no

Voz 1959 06:01 si hay congreso de FIFA por el tema de la elección de la sede del Mundial dos mil dieciséis íbamos joven no

Voz 4 06:09 a ganar Marruecos Estados Unidos Canadá y México los tres países conjuntos no Estados Unidos Canadá México la verdad verdad

Voz 1959 06:14 no lo no no sé quién quién va a ganar sí sí aquí quién vamos a votar y mañana lo voy a hablar con directamente con las dos candidaturas para no esconderme de la República

Voz 4 06:23 pues a ver a quién va a votar no bueno ya te he dicho que

Voz 1959 06:26 mira lo quiero hablar con ellos por deferencia después

Voz 4 06:28 público en qué sensaciones tienes estás preocupado no nombres de los dos amistosos

Voz 1959 06:34 no qué va yo estoy mira el de Suiza para mí España jugó muy bien hizo un partidazo en un resultado no lo normal hubiera sido ganar por dos goles de diferencia entre una selección muy compleja que venía de de una creo que una derrota en los últimos quince dieciséis partido es decir estamos hablando

Voz 4 06:51 es complejo pero es que

Voz 1959 06:54 eh tú haces exactamente juegas una una selección que se encierra muy bien a la contra que tiene un muy buen equipo que también pues ha perdido muy pocos partidos de los últimos que ha disputado por lo tanto el Mundial en el Mundial está a punto de empezar y luego yo entiendo que que nuestra selección hay un ambiente magnífico no jugadora de una tremenda calidad hay tenemos que estar contención pero tranquilos sobre todo yo te puedo hablar del ambiente la en ambiente día sobre

Voz 4 07:22 lo que dijo ayer Yago Aspas no

Voz 1375 07:25 tampoco dijo nada de otro mundo parece que sea una montaña lo que dijo lo pasa que luego salió Julen Lopetegui dijo seguramente no ha dicho lo que quería decir bueno lo que dijo es lo que vimos todos que es verdad que las sensaciones que teníamos eran mejores

Voz 0451 07:35 antes de los amistosos no sé si a ti te pasa lo mismo

Voz 1375 07:38 es decir que ahora no vayamos a entrar en depresión mira decir madre mía

Voz 0451 07:42 en la primera fase pero las sensaciones que había antes de los dos amistosos no eran mejores que después de los dos

Voz 1959 07:47 yo creo que no en primer lugar decir que Yago ya lo ha matizado lo ha explicado muy bien y en segundo lugar yo quizá pues tenga una pequeña ventaja ya que lo veo estoy con ellos y veo cómo entrenan también que bueno vosotros habéis tenido acceso al al entrenamiento a puerta abierta pero yo no estoy nada preocupado yo estoy tranquilo confiado pero es que está en la alta competición por lo tanto vamos a tener que trabajar fuerte el míster hizo equipo son los mejores ida éramos una selección muy buena que que tiene que que rendir al cien por cien porque aquí nadie pasa al ochenta por ciento pero las sensaciones son excepcionales de verdad

Voz 4 08:26 joe escuchando aguas pasa noches escuchando a Luis Rubiales esta noche las sensaciones son

Voz 0451 08:30 excepcionales es lo que si se descuenta el

Voz 4 08:33 presidente esperábais este calor aquí en Krasnodar cuando se eligió la las que ya sé que no estabas tú cuando surge la sede pero se esperaba este calor

Voz 1959 08:38 hay tantas cosas que no estaba yo pero pero tengo que decir que la sede de maravillosa la habéis visto la verdad es que tiene un muchos campos de césped en perfectas condiciones las habitaciones son sencillas pero tienen todo lo necesario

Voz 1375 08:53 la temperatura que dice el míster

Voz 4 08:55 bueno que hace poco más de calor de dos pero no sé

Voz 1959 08:57 pero bueno pero es que eso es verdad es que no esperábamos que que tuviéramos aquí en manga corta hay sudando no pero bueno pues eso es lo que hay que adaptarse Javi Herráez buenas noches hola qué tal

Voz 4 09:07 la todos buenas noches seguimos preguntando cosas a Luis Rubiales presidente de la Federación en la semana ya del inicio del Mundial arranca el jueves en Moscú con ese Arabia Saudí Rusia el viernes tendrá lugar el debut de España pero Ibarra que hoy nos hemos quedado dos maravillas cuando hemos visto las instalaciones donde está la selección española ya no el estadio que vimos ayer que es una pasada sino donde vive España donde trabaja España donde entrena la selección un cierto que es una casa espectacular no yo estoy quedarme allí íbamos con Meana y con con bueno todos compañeros de la Cadena Ser que hemos estado allí y la verdad es que bueno estaba Adriano grabando con con la cámara hay apostó ayer en Carrusel y en el larguero

Voz 1887 09:42 que son las instalaciones es una pasara porque es que yo me quedaba en el gimnasio y en la piscina pero además en nada ostentoso sea funcional a tope sea una habitación normal para trabajar una sala de reuniones perfecta los campos de entrenamiento una maravilla y creo que para un deportista bueno al final acabó treguas ateas con ellos ya sabes que estaban contentos pero es que lo ves hice chico todo está para que España haga un buen papel luego el fútbol es fútbol hay hay

Voz 1959 10:07 que darle el mérito a a Limones que que creo que ha hecho un magnífico trabajo oí a encontrar un sitio único y que además creo que algunas selección después quisieron venir para intentar arrebatárselo a la a la federación

Voz 4 10:21 es bueno que el equipo está bien las sensaciones son inmejorables gente va a venir mucho a España porque a ser raro ver a la selección española jugando lo está muy lejos los viajes son muy caros tal pero que que noticias tenéis ahí hay va va a venir alguien a la selección no ha a Sochi el primer partido

Voz 1959 10:37 sí pero yo creo que va a venir gente pero además donde vamos es verdad que se despierta con un cariño especial y un apoyo creo que el fútbol español en los últimos años ha generado una tendencia de de enamoramiento digámoslo así importantes no sólo para las elecciones sino también por algunos de los clubes más importantes bueno en cualquier caso cuando empieza rodar la la selección más allá de que suene el bombo de Manolo debería cuando pues los españoles que estamos allí apoyaremos hay los jugadores harán todo por intentar ganarle

Voz 4 11:08 el partido clave es el primero esa impresión da luego puede pasar cualquier cosa Irán Marruecos pero con Portugal no se siente

Voz 1375 11:14 el grupo hoy en el seleccionador tenéis la sensación tienen

Voz 4 11:16 la sensación de que es el partido que puede determinar el cruce de octavos

Voz 1959 11:20 yo lo que he detectado es una gran profesionalidad concentración momentos de risa cuando tiene cara de risa momento de ponerse al tajo con un ojo cuando hay que hacerlo y por lo tanto no es una sorpresa sino constatar lo que ya sabíamos que tenemos un grupo de profesionales cien por cien

Voz 1375 11:37 eh es Luis Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol que ahora vamos a hacer algunas preguntas más en la semana como digo de el debut pero nos tenemos que ir también a Gijón y estamos pendientes de tener a Rafa Nadal en directo pausa muy rápida estamos aquí en este Larguero desde Krasnodar

Voz 1035 13:01 son las doce menos cuarto en España es aquí una hora más la una menos cuarto ya que hacemos en las

Voz 4 13:06 pero ya durante todo el mes ir

Voz 1375 13:09 esta primera semana en la que arranca el Mundial queríamos empezar con Luis Rubial

Voz 4 13:11 el presidente de de la aceleración de momento ese para mirar el el cruce los posibles cruces de camino de cuartos de ese Mis de signos va a tocar a Alemania Argentina o nos da exactamente lo mismo

Voz 1959 13:23 no hombre te lo comenta la gente está ahí en el aire por lo tanto pues sí que sabemos que puede ocurrir que bueno de ganar primero al segundo pero tampoco en la competición tienes que centrarte en lo que tienen más inmediatos de lo más inmediato al partido contra Portugal que es una selección de máximo nivel recordemos que en la actual campeona de Europa y que merece todo nuestro respeto pero que los jugadores pues el cuerpo te digo a afrontar con la decisión no saliera no

Voz 1375 13:50 ahora los cuenta Javi el plan para mañana de la selección

Voz 4 13:52 Lee Romero también que quería hacer alguna pregunta a Marcos López y enseguida Antón Meana que está por aquí también los tres hola Romero qué tal muy buenas a presidente buenas noches buena

Voz 1959 14:00 Nos llevamos mucho tiempo

Voz 0239 14:02 la rutina con presidente anterior y todo evidentemente va cambiando en estos primeros días ha sido muy muy abrupto no en quince días le ha cambiado la vida pues a los periodistas al presidente a los futbolistas a todo el mundo una cosa que a nosotros por ejemplo nos llama la atención es que yo yo no viví el inicio de la era de Villar claro la prehistoria pero tengo la suerte de seguir trabajando no estoy vivo el inicio de la era de Luis de Luis Rubiales hay una cosa que a mí me gusta pero no sé si va a continuar en el en el tiempo eh usted tú estás muy cerca de los jugadores de momento en este inicio de la concentración es porque es el inicio es porque todavía tiene un poquito de espíritu futbolista o es porque es tu manera de proceder crees que el presidente no tiene que ser un ente en la pirámide de la institución tiene que bajar al barro al tapete sólo vas a hacer habitualmente

Voz 1959 14:48 bueno a estar con los jugadores pero es verdad que lo de la condición de jugador pienso que aunque vaya cumpliendo años no se pierden lo tiene siempre ahí pero esta es importante estar cuando hay que estar como tan bien no estorbar entonces yo estoy intentando estar junto a ellos que menos cercano pero no por ejemplo pues no ha entrado en el Vestuario en ningún momento respeto mucho pero sagrado salvo que haya alguna alegría mayúscula o lo contrario que es el momento me doy asco me obligación pero yo estoy intentando estar fíjate lo justo

Voz 0239 15:27 sí luego de de tu primeras palabras sus primeros discursos todo más humanos ha quedado claro alguien puede estar de acuerdo gente que hasta que no está de acuerdo eso es es la vida no pero eh yo tengo la sensación de que hay algo ahí sólo hay una cosa que chirrían en los primeros días

Voz 9 15:42 eh de presidente de concentración

Voz 0239 15:45 que chirría sino que a lo mejor no está tan engrasado como todo lo demás no se te preguntaba por Julen Lopetegui no había dudas se renovaba a jugar es tu papel hay un papel director deportivo que antes estaba muy cercano también a los futbolistas que no si incómodo la palabra pero a lo mejor no se le ve tan cómodo como en su anterior etapa en la Federación Española de Fútbol eh tú sigues teniendo claro que Fernando Hierro es que la persona que tiene que llevar la dirección deportiva de la Federación cuando acabe esto lo tiene claro tú tienes información al respecto

Voz 1959 16:15 a ver yo González que que tengo una relación magnífica de hace muchos años

Voz 10 16:21 no no no te da la sensación de que a cambiar el rol que yo

Voz 1959 16:24 yo creo que ha vivido muchos cambios que seguramente habremos hecho cosas que le hayan gustado y cosa que no pero como al resto al al resto de trabajadores y seguramente incertidumbre ya hay amistad de de gente que va a continuar o gente que ya no está entonces todo eso siempre genera cosa pero desde luego para mí siempre he dicho que que Fernando es una persona incontestable

Voz 1887 16:45 con Ramos qué tal con Sergio que es un capitán de los pies a la cabeza porque es directo es claro lo el Madrid que no es nada fácil lleva muchos años la sección también manda mucho cuando uno se sienta con con Sergio a hablar de todo dentro otra cosa de la prima porque ojalá se consiga las prima

Voz 4 17:02 por porque España se ponga una estrella más en el pecho

Voz 1887 17:05 esa negociación como es

Voz 1959 17:06 bueno yo no tengo también una buena relación desde hace mucho daño él ha estado muchísimos años en la élite al máximo nivel yo unos poquito a un nivel mucho más abajo no pero no hemos enfrentado en el campo no conocemos y ahora pues en la nueva faceta de presidente como capitán aprieta mucho no tenemos una una buena relación y él hace lo hace bien magnífico capitán Trapero

Voz 1375 17:28 te Belloch compañero no es sin duda el otro con el otro día dijo me entenderé con Luis Rubiales seguro me entender eso Sergio Ramos al que fue rápido

Voz 1959 17:35 bueno estamos en una buena sintonía también partiendo de que hay que respetar ya cuestiones preveía preestablecidas no desde luego lo que hay que pensar es que porcentualmente cualquier prima no la vamos a pagar encantado porque sabemos que lo que viene es muy muy importante se cierra antes el partido Portugal lo no hay fecha no sabe lo que pasa que aquí estamos entre la transparencia la publicidad de la confidencialidad claro hablar de salarios de personas no es algo que a mí me haga sentir especialmente cómodo y la prima son parte de lo de los salarios

Voz 4 18:10 bueno hablemos de salarios digo si lo si lo hace Rice antes que empiece a jugar el de que empiece a rodar el balón o durante el Mundial

Voz 1959 18:15 bueno ahí

Voz 4 18:15 estamos ya no te preocupes que yo no me preocupo te pregunto no me preocupa en absoluto pues yo tampoco lo tengo cerradas no se lo pregunto por la vuestra algunas seres

Voz 1375 18:24 tan cerrada la Federación primos seguir totalmente

Voz 4 18:27 si el tenemos serranas tenemos de verdad si tenemos tenemos claro que sí entonces de Monzón tú no depende de qué preguntas

Voz 1375 18:36 es que responde Luis Rubiales dioses encierran antes del parto

Voz 0451 18:39 todo

Voz 1959 18:40 o cuando ya empezar a jugar

Voz 1375 18:42 ahora la pregunta es cuánto Milán

Voz 1959 18:44 intención siempre tenerlo cuanto antes mejor

Voz 1375 18:49 que me voy a ningún segundo me perdonas que está del Valladolid de fiesta allí lo que pasa es que un futbolista del Real Valladolid hola está por ahí José Luis Rojas muy buena

Voz 11 18:55 tras muy buenas noches desde Gijón como decíais con la alegría de la clasificación de alrededor para esa final de leyó con un buen resultado aquí en Gijón en un ambiente de realmente infernal la gente del Sporting bueno pues sabía que tiene que jugar esa baza de la complicado el Valladolid ya un tres a uno del partido en parrilla pero ha conseguido una victoria por uno dos yo creo que es un hombre con hay que destacar a todos pero creo que Jaime Mas este año merece ser destacado por encima de del resto no ha marcado treinta y cuatro goles incluyendo el que ha abierto la lata entidades

Voz 1375 19:29 ahora ya no Don Jaime Mata que hablábamos el otro día con él hola Jaime muy buenas

Voz 11 19:33 hola qué tal buenas

Voz 1375 19:34 al vaya vaya partido que habéis hecho vaya primera parte que habéis hecho enhorabuena lo primero

Voz 11 19:38 muchísimas gracias y la verdad es que es muy complicado pues es el reflexionó jugarlo y apretado de momento pero bueno tu suerte creo que hemos sabido jugar con eso juega más con el resultado y luego qué

Voz 12 19:53 este nuevo nuestro mayor riesgo

Voz 1375 19:56 tampoco está mal el de plano que le ha pegado la pegada o desde muy lejos pero pero el tuyo tenía es claro cómo le voy a pegar no visto desde el principio cuando te llega el balón al área cómo le iba a poner con la Ross va pegarle allí lejos del portero

Voz 11 20:07 yo sí que busque no es porque no entrasen yo para

Voz 1375 20:18 Jaime Jaime está Jaime Jaime ahorradora que te vea te había perdido hoy ayer dejó el presidente del Numancia en el en el Larguero esto escucha lo el presidente del Numancia ayer

Voz 1189 20:29 prefiero va yo voy siempre la ventaja por dos cosas una por la proximidad son doscientos kilómetros segunda porque yo creo que al final es una importantísima entre Valladolid y Soria vivo porque las opiniones es un viaje al final estas horas no

Voz 12 20:43 sí que creo también que el Molinón sinceramente

Voz 1189 20:45 que es muchísimo más complicado y un campo muchísimo más difícil para mí eso es una opinión muy personal

Voz 1375 20:53 qué te parece Jaime

Voz 11 20:55 buenas tardes y así pues eso Andreo que hoy en día hacia funda de ancha listo de igualdad máxima es que la gente equipo que se toqué que iba a ser complicadísimo y yo creo que vamos a descubrir con esta de ahí ignora que peleábamos

Voz 1375 21:16 la vuelta en Zorrilla importantes no el factor campo la vuelta en Valladolid

Voz 11 21:19 sí totalmente de la verdad es que la verdad es que sí pero pero bueno ya sabemos todos paso dos equipo con con la puesta fuera de aquí al final poco andar pero bueno intentaremos paso a partir de eso Irene hizo buscaban al equipo

Voz 12 21:40 oye

Voz 1375 21:40 ha quedado fuera el tercero y el cuarto el Sporting y el Zaragoza quedan fuera os metáis en la final del play off por el ascenso el quinto y el sexto esto una vez que te metes ahí no vale de nada haber quedado tercero sexto no

Voz 11 21:51 sí por eso el factor campo que podrían hacer más pues lo normal es que eso es lo que te dé la medular de la final que llevan otros partidos tremendamente igualados iba explicando los detalles que se tratara

Voz 1375 22:13 Jaime un abrazo y enhorabuena Jaime Matas

Voz 11 22:15 oye muchísimas gracias hasta luego

Voz 1375 22:18 el Valladolid que ha dado ese pase bueno que marcó en la ida que ha vuelto a marcar en la Vuelta que es un auténtico fenómeno en Gijón todo lo contrario David González no hoy parecía un tanatorio el Molinón porque el cero dos ya se ha quedado claro que hay apenas había opciones tenía que meter el equipo cuatro cinco no hola David buenas noches

Voz 0480 22:35 bueno sí cinco osea que era vamos un milagro hubiera pasado a los libros de historia del del fútbol si al Sporting lo consigue bueno enhorabuena por la parte que le toca y la verdad es que

Voz 1375 22:44 la gracias nombre es que además es justificada

Voz 0480 22:47 es decir no ha habido eliminatoria en realidad la gente se quiso ilusionar lo recordaba Sergio el entrenador del Valladolid con el gol de Johnny que es que quedaba algo de vida una mínima emoción pero en realidad decía que prácticamente todos focalizado en eso y el Sporting lo seguía teniendo muy cuesta arriba y además llegaba fatal al playoff y ha quedado demostrado que llega mal de piernas mal de plantilla mal de todo iba desde Valladolid parece que se dramatizada por un tres uno era un resultado muy favorable hoy tampoco ha habido partido el Valladolid ha sido muy superior y aquí bueno pues cuando haces un equipo cuyo único objetivo era subir porque no había ni apuesta por la cantera Ny contratos largos y nada era hecho para subir Hinault subes pues es un fracaso que queda apuntado en la nómina de los que han mandado aunque muchos cambios de plantilla sí pero más arriba parece que no va a haber porque acabado hablar el presidente del Sporting Javier

Voz 1375 23:32 Marinette ya ha dicho que seguirá Torrecilla como tú

Voz 0480 23:34 doctor deportivo que él decidirá el entrenador pero que en principio va a seguir también Rubén Varón

Voz 1501 23:39 bueno pues veremos si se hacen mimbres

Voz 0480 23:41 ilusionantes para intentarlo el año que viene porque este año la primera fracaso

Voz 1375 23:46 ese hablaba de Rubén Baraja como posible destino Málaga de momento parece ser que podría seguir en el Sporting David hay que intentarlo el año que viene un abrazo a pesar de lo de hoy un abrazo fuerte muchas gracias hombre habrá que Aleix hasta luego hasta luego

Voz 0451 23:58 eh rojillo vuelve al equipo para Pucela ya a pensar ya en

Voz 1375 24:01 Soria miércoles la ida el sábado la vuelta

Voz 11 24:04 exactamente en el mismo horario no los patines a partir de las ocho y media ya cuenta de lo que a Mata es te sorprendería al Valladolid como está ahora mismo una afición que estaba triste que es enganchado del equipo ya desde hace mucho tiempo ahora mismo les ha subido la fiebre llega lo al infinito y más allá llegaran a una ciudad es un hervidero han llenado dos veces si él estadios de manera consecutiva ya está todo el mundo pendiente de buscar entradas para ir a Soria para el partido del próximo miércoles ocho y media en Los Pajaritos sábado ocho y media

Voz 1375 24:37 hasta luego rojilla un abrazo habrá Romano mañana hablaremos en Valladolid enhorabuena a la ciudad a la afición al equipo y al entrenador que vaya a desde que ha llegado Sergio González también al Carlos Suárez que estaba hoy sufriendo como un pucelanos más y como todos los que han estado ahí sufriendo pero al final con buen resultado

Voz 0451 24:52 el miércoles la ida en Soria el sábado a la vuelta

Voz 1375 24:54 en Valladolid

Voz 4 24:56 y Numancia y el Valladolid a ver quién quieres que va a subir no los tanto a los dos que

Voz 1959 25:04 desde luego hay que reconocer el mérito de también los dos equipos que se han quedado que el Zaragoza había llegado muy muy bien con una labor de Nacho de su entrenador espectacular y el Sporting un equipo además con un estadio a mi particular de los que más me gusta eh es una pena pero es que esto sólo puede subir uno dos perdió vamos a ver que es el que más

Voz 4 25:23 vamos a ver quién acompaña a lo primero que has hecho nada más llegar a la Federación ha sido decir me encontrar aquí un montón de cosas por ejemplo el viaje de los familiares dos millones de euros y tal que lo habéis hecho por casi millón y medio cómo van a llegar los familiares ya está todo arreglado ese tema en yo creo que lo

Voz 1959 25:40 que hemos intentado en vez de hacer un macro viajes lo dos intentar cubrir todo el mundial para que haya vuelos más con estancias más cortas de una dos noches y así no sea una cuestión que no solamente ciento cincuenta doscientas personas sino que puedan podamos ir cambiando en ese sentido pues por ejemplo sea sorteado entre trabajadores va a venir cinco va a venir la la mujer es que componen el equipo de la selección absoluta femenina va a venir también algunos jugadores paralímpico entonces estamos tratando de abrir un poquito el abanico para que que pueda disfrutar más gente de la selección

Voz 4 26:17 pues una millón y medio de ahorro en ese en ese viaje bueno

Voz 1959 26:20 no hay estás está haciendo es un informe cuando termine pues ya podremos dar una explicación alguna

Voz 4 26:26 además has encontrado no bueno yo creo que

Voz 1959 26:29 es que sobre todo la ausencia de protocolos la ausencia de protocolos que no lo hacen cometer errores en contra nuestra voluntad muchas veces entonces ahora hay que empezar de cero bueno tratando de estar a la altura de lo que demandan los medio de lo que demanda la sociedad desde lo que demanda el fútbol

Voz 1375 26:44 cuando lo dijiste eso seguramente por aludido y los anteriores dirigentes no sé si has vuelto a hablar con él

Voz 4 26:49 si te llamo si habéis dicho algo o no ha vuelto a hablar de Halo

Voz 1375 26:51 entre la Rubiales hemos vuelto a hablar

Voz 1959 26:54 eh porque hubo una reunión de presidentes territoriales a la que acuden todos los territorios más aparte las dos zonas de Canarias en las tres zonas de País Vasco siempre ha hecho así no y bueno pues yo dije lo que dije yo es verdad que también alguna declaración Larrea donde hablaba de una posible responsabilidad de otros dirigentes no pero bueno yo dije lo que dije y a partir de ahí estamos elaborando un informe que cuando termine podremos estar todo más documentado no

Voz 1375 27:27 pues esto es Luis Rubiales en el que hemos abierto El Larguero en la semana del debut de España en Portugal vas a Moscú ya te que te quedas ahí está

Voz 1959 27:33 cuando tenemos que estar tres días hasta la elección de la sede del Mundial

Voz 1375 27:38 alguna de estas ahí

Voz 1959 27:39 estamos todos los dirigentes de todas las de todas las federaciones del mundo y a partir de ahí pues voy directo para para dar a Sochi para intentar ser uno más

Voz 4 27:48 estás en el Arabia Saudí Rusia del jueves en Moscú y de ahí te vas a Sochi hay unos baremos Luis Rubiales

Voz 1959 27:54 no ha cambiando gracias por estar en El Larguero presión

Voz 1375 27:57 de la Federación Española de Fútbol enseguida empezamos el tiempo de sanedrín como cada domingo en el larguero y además de Romero Pulido Meana eh Marcos López que están aquí en Krasnodar enseguida se suman el resto de compañeros enseguida vemos a Jesús Gallego también escuchamos a Jesús Gallego Mario Torrejón y a Pablo Pinto ya Jordi Martí a Miguel Martín Talavera ya ya Lluís Flaquer les están por aquí ya diciendo adiós todos a Luis Rubiales enseguida se sientan por aquí en esta mesa redonda

Voz 4 28:24 eh de El Larguero y bueno vamos a ver qué sensación está el presidente

Voz 1375 28:29 está tranquilo la Federación no sé si eso mismo unos llegan

Voz 0451 28:32 nosotros Romero tampoco hay motivo para alarmarse lo decíamos anoche no

Voz 0239 28:35 sí hombre yo yo creo que el ahorro de preso de Aspas ha sido beneficiosa porque si él hubiera hubiera reculado pues habría dado la sensación como decíamos haya cumplido que alguien había volado sobre el nido del cuco no lo explica o con la misma naturalidad naturalidad con la que lo explico ayer hombre todos tenemos un poquito de desde hace cien por lo que ha pasado pero me parece que que dudar de este equipo por dos partidos amistosos está fuera de todo de toda duda y las palabras del presidente ayudan evidentemente ayuda como ha ayudado a la rueda de prensa

Voz 1375 29:03 en ahora Javier Rey Adrianses está por aquí bueno nos cuentan que el plan de mañana mañana vuelta al curro que esto lo el viernes está la vuelta de la esquina daría muy buena hola qué tal buenas noches así ya

Voz 0017 29:13 se acerca el debut del viernes frente a Portugal la selección mañana va a hacer doble sesión de entrenamiento entrenar mañana a las diez y media en esta ciudad deportiva del Krasnodar en la Krasnodar Academy va a hablar Rodrigo en rueda de prensa y por la tarde la selección española va a volver a entrenar de forma individual en la sala o en el gimnasio pero a las diez y media primer entrenamiento en el césped de la Krasnodar Academy después a las seis de la tarde de seis a ocho segunda sesión los jugadores ya en el gimnasio para ir preparando ya de forma perfecta este debut del aborto aborto negarlas

Voz 1375 29:50 haremos lo que llegue el partido contra la selección portuguesa Marcos López muy buenas qué tal como estamos qué ganas de que arranque el Mundial de que empiecen los partidos oficiales

Voz 13 29:58 si hace eterno se hace larguísimo mucho tiempo cuatro años Brasil el drama de Maracaná a qué partido para comer lidere aquel desastre de victoria contra Australia que no sirvió para nada que hayas imágenes de de que se había roto algo en aquella selección con Piqué recuerdas con SES

Voz 4 30:15 con casi

Voz 13 30:16 ya hice recuerdo me gusta recordarlo no pero bueno pero creo creo que

Voz 1375 30:20 a veces volver al pasado para bien para para

Voz 13 30:22 ya para tener una fotografía más desata el presente es evidente que esta selección ha ha completado una hoja de ruta extraordinaria Inmaculada nueve victorias un empate yo ya te lo dije ayer después del partido creo que si tenía que pasar es el momento adecuado para que pase es el momento perfecto porque hay margen de de solución porque en el fondo esta selección se ha construido sobre el balón si pierde el balón si pierde la pelota e se convierte una selección realmente vulnerable terrenal y creo que que España tiene jugadores tiene talento tiene una estructura defensiva extraordinaria y a partir de aquí que llegue Portugal porque ese partido para mí va a marcar todo

Voz 1375 31:02 yo creo que si el partido va a marcar el resto de del Mundial bueno saludó al resto de la banda que están por ahí hacemos una cosita muy rápida para empezar en el sanedrín de El Larguero como cada domingo decía además de Romeo está por aquella Pulido hola Julio

Voz 0451 31:14 sí Marcos López que estamos con él y Antón Meana

Voz 1375 31:17 además de Javier recia Adriá Adriá Albets aquí todos en Krasnodar

Voz 0451 31:20 Mark Jen Moscú que diría

Voz 1375 31:23 casi recién aterrizado esta por ahí Jesús Gallego hola muy buenas qué tal hola buenas noches Manu buenas noches a todos día de quita de cazadora de chubasquero cómo está el tema por ahí aquí en manga corta ya lo ves y ahí que bueno

Voz 0834 31:34 hemos tenido nube chubascos un poquito de sol pero una temperatura de doce diez grados bastante fresco por ahora el vi la misma lluvia que teníamos en España cuando salimos vamos ha encontrado aquí así que nos dais un poquito envidia con éxito calor cierto que tenéis ahí es que la gente lo está viendo

Voz 1375 31:52 en el sur de Rusia con manga corta calor treinta grados se piensa en cuanto a Rusia están así pero no estamos así aquí en Krasnodar en Sochi también donde el primer partido por el reto

Voz 0451 32:00 esto me da que no no muy lejos de Moscú creo que

Voz 1375 32:02 CRA toman parece que se llama a cuarenta kilómetros de Moscú está Mario Torrejón ya pegado a Portugal también está por ahí no esté hola Mario muy buenas

Voz 1501 32:11 mano buenas noches a todos si en que que hace también de quita en nueve graditos ahora de temperatura durante el día

Voz 1375 32:18 te quita pero ha de piel por dentro quita está gorda gordo de piel de Borrego piel de Borrego Mario Torrejón ahí cerquita de Portugal está también en Moscú Pablo Pinto que también aterrizará hoy hola Pablo muy buenas

Voz 0834 32:32 qué tal muy buenas aquí estamos y como dice Gaye eh

Voz 1375 32:35 me bastante fotos ahí lo dejamos ahí puede yo en Madrid bueno perdón en Barcelona están Jordi Martí Lluís Flaquer hola Jordi muy buenas noches a todos y ahí que tal como está el tema en Barcelona revés quita manga corta como vale

Voz 0985 32:51 cosa por lo que explicas tenemos un clima muy parecido al de de Krasnodar Un tanto de bochorno en bueno

Voz 1375 32:57 bueno está Flaqué hola qué tal

Voz 14 33:00 hola qué tal muy buenas pues casi llorando preparando la maleta

Voz 1959 33:03 te lo voy cuenta Gallego

Voz 14 33:06 se espera por ahí te quedan horas para venir

Voz 1375 33:08 ya para maracas incorpora enseguida al equipo de enviados especiales está en Madrid en Miguel Martín Talavera y cuidando cuidado el estudio si alguien tiene que cuidar a eso tala muy buenas claro

Voz 1576 33:19 el pasa creado especial muy buenas cómo estáis todos unos con

Voz 1375 33:22 por otro lado pero todo bien no todo bien todo bien Madrid perdiendo no en Madrid lloviendo Madrid lloviendo bastante fresquito

Voz 15 33:29 yo la verdad que más parecido a Moscú para no dar la verdad

Voz 1375 33:32 pues bendito sea Dios fue nada estamos todos para hablar de la selección para hablar de Cristiano para hablar de la entrevista de Messi que hemos leído hoy en el diario Sport señalando directamente a Madrid donde dice que había una especie de orden para

Voz 4 33:45 que se le pegara Hay para que persiguió

Voz 1375 33:47 era en el tema de Hacienda para hablar de Neymar y el gol que ha marcado hoy y las que le han caído veranos lo va a contar Bruno Alemany en el terreno de juego para hablar de Cristiano el rival del Madrid para hablar también de Griezmann el rival de la selección española dijo el jugador del Madrid Cristiano para hablar de Griezmann que le puesto fecha su decisión antes del debut de Francia es decir antes del sábado dirá si se queda en el Atlético aussie se va al Barça y estamos esperando a Rafa Nadal que va a estar en directo aquí en El Larguero enseguida después de ganar hoy su décimo Roland Garros pausa y seguimos en la SER en El Larguero

Voz 6 34:21 pero yo habré conseguido estabilidad tú has invertido en confianza N intranquilidad

Voz 7 34:30 cuando conviertes el Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa T en Tesoro punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro Público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 1375 34:46 a última llamada para pasajeros

Voz 5 34:49 no

Voz 16 34:53 Perrín José Delgado todo el equipo de deportes de la cadena SER ya está listo para el Mundial haga viajamos a Rusia para acercarte el mayor espectáculo futbolístico del planeta a partir del día once de junio todos los partidos de nuestra selección carruseles especiales y un despliegue sin precedentes

Voz 1375 35:12 la que vivas el Mundial como si estuvieras en Rusia

Voz 17 35:34 Watson

Voz 3 35:37 la una y cinco en Rusia en Krasnodar las dos

Voz 1375 35:41 el cinco de Madrid las Rodrigo

Voz 1035 35:44 hay que estar pendiente de todos los horarios solar todas las horas y el tiempo de las ciudades como hacía Ponseti que decías seis ordenes en la costa oeste en nueve horas menos en la costa oeste para no no vamos a olvidar de Canarias eh que estemos aquí es una hora menos dos horas menos que en Krasnodar donde tenemos esta temperatura ahora mismo en manga corta también estamos ahí hace un ratito en la calle por cierto sigue la selección de Túnez aquí en el en el hotel dijeron que momento jugara con España seguirán pero aquí si mañana mañana a las selecciones

Voz 4 36:09 tunecina que no gustó bastante ayer pues mira quería preguntaros a ahora hablamos de de lo de Griezmann y lo de lo de

Voz 1375 36:16 así que me parece que es una entrevista muy interesante la quedado Messi al al diarios pues bueno me parece interesante que Messi de entrevistas España en España llevados en unas semanas y por eso Dios Marcelo no sean normalidad sino las entrevistas no das nunca digas entrevistar las tienes que dar no sólo en Argentina ahora hablamos de eso pero he ayer hablábamos sobre todo en gallego Pablo Jordi Talavera FLA aquí hablábamos con los que estábamos en el partido en el Arena Krasnodar de las dudas de Lopetegui no sé si vosotros tenéis claro más o menos por dónde van a ir los tiros de cara a ese partido contra contra Portugal el viernes con respecto al nueve gallego y con respeto sobre todo al centrocampista que acompaña a a Busquets y a Iniesta

Voz 0834 36:56 bueno yo sigo pensando que va a ser Rodrigo el hecho de que fuera titular en el último partido mejor no te bajas de ahí no te lo confirma más pero tan también creo que te tendrá dudas tendrá duda Lopetegui qué más que más que de hombres vale evidentemente de los amistosos antes de del Mundial no no no te dan puntos no tengan puntos en la primera fase pero los amistosos también te dan confianza no vamos a preocuparnos Ny a ponernos tensos Ny va a empezar a a al con el cogió de los nervios pero claro cuando ves que Brasil Ghana Neymar brilla otras selecciones también están en en un buen nivel la selección que hemos visto estos dos partidos no es la selección española que queremos ver en el Mundial yo creo que Lopetegui Si no tenía dudas antes de estos dos amistosos los dos amistosos alguna duda Le tiene que haber creado

Voz 1576 37:52 yo creo que conociendo a Lopetegui yoga

Voz 1375 37:55 a ver alentada dale dale los poquito retardo

Voz 0239 37:58 decía que conociéndolo

Voz 1576 38:00 debe yo creo que no tiene dudas yo creo que él en el último amistoso jugó Rodrigo treinta minutos el otro día le da sesenta hace algo parecido con con

Voz 0451 38:08 así con Costa yo creo que está dedicando yo sí

Voz 1576 38:11 lo pensando como alguno decíais anoche que os estuve escuchando que el nueve va a ser digo cosas

Voz 1375 38:16 hasta ayer se mostró que a otra cosa a las

Voz 1576 38:18 la acción que le da arriba un un puntito de agresividad que muchas veces le falta al juego de España que es un poco plano y un poco pusilánime a pesar del toque de pelota y el centrocampista que acompaña a Sergio Busquets a pesar de que te hago un pelotero descomunal yo creo que al final que más se equilibra y además también hace jugar al fútbol SCO que es el que ha venido jugando prácticamente siempre titular en la fase de clasificación no muchos partidos además en los importantes y creo que no va a cambiar yo creo que esas son las dudas y la única duda es saber si Carvajal bastar hice va a mantener y quemaban en el lateral derecho pero yo creo que el otro Lopetegui lo tiene bastante claro

Voz 0834 38:55 Pablo yo voy a dar la opinión del keniano que no vio el partido a mí me pilló entre entre autobuses aeropuertos hoteles y demás no lo puede iba refrescando el resultado en el móvil con la sorpresa de verdad cero cero pero es que más allá de un amistoso de uno menos que no hay más que recordar cómo empezamos a ser mundial que que a la postre grabar Sudáfrica perdiendo el primer set

Voz 0451 39:17 Pablo perdóname segundo

Voz 1375 39:19 iremos al al Rey de París al rey de la tierra está por ahí Rafa Nadal hola Rafa qué tal muy buenas

Voz 12 39:25 hola buenas noches qué tal enhorabuena eh

Voz 1375 39:27 felicidades

Voz 12 39:29 mira muchísimas gracias eh

Voz 1375 39:31 no sé no sé qué has dicho al terminar que se puede decir no que se puede como cómo se puede saborear ya el undécimo Roland Garros que hace diferente a este de los otro Rafa

Voz 12 39:41 bueno que cada uno tiene su particularidad es decir decir que hace diferente a las otras Navas final cada estación diferentes bueno que haya sido evidentemente un día especial bonito eh

Voz 1375 39:59 en el partido ha sido más fácil de lo que esperabas o no

Voz 12 40:05 bueno al final uno siempre se espera lo máximo no dificultado al peras está preparado para ella a ver el partido ha sido difícil como en los mejores del mundo pero bueno el resultado dentro de lo que cabe Aido ha ido muy bien ha ido más o menos cómodos

Voz 11 40:26 el que iba el primero

Voz 12 40:29 ya a partir de ahí pues una ventaja menos cuando te ha pegado en el tercer set que hizo sí que se ha completando un poquito más al aumento de susto pero hasta ahí pues creo que el partido lo estaba llevando en esta Bafana viene más o menos tapa con todo lo que pueda está controlado partido

Voz 1375 40:50 oye mucho nivel este Dominique A pesar que las ganado en en tres set esté puede ser en un futuro el heredero de Rafa en la tierra ves a alguien con la proyección que tiene este tenista ahora mismo en la tierra batida

Voz 12 40:59 bueno eso no hay que hablar de futuro nada que hablar de presión esperar porque está en la final de Roland Garros difícil estar en muchos al final es un jugador que cada torneo que compite tiene opciones de de ganarlo oí en esta superficie aún más cuenta que decía que es la tercera vez que llega a semifinales es su primera hacinadas los que las dos últimas participaciones ya había llegado semis osea que si no lo mejor mejores del mundo es que sus opciones eran grandes de de ganar aquí en el futuro

Voz 1375 41:35 eh has tenido la cena de celebración no has tenido cena de medio fiesta o de celebración no

Voz 12 41:41 bueno sí un poquito con la familia el equipo los amigos y disfrutar un poquito el de hoy ha expuesto las palos poco a este tipo de partidos pues serán fuerte con muchas muchas horas seguidas de trabajo sin parar eso sí yo te ha dicho el ministro no te he dicho algo nunca se bueno ha hecho que felicitaba agradecido por su presencia

Voz 1375 42:11 que todo el mundo felicitándote en todo el mundo diciendo te bueno hasta dónde va a llegar Rafa Nadal estrenó es el último no

Voz 12 42:17 no lo sé a lo mejor si nunca nunca se sabe al digo de participar de

Voz 1375 42:21 participar no

Voz 12 42:22 veremos qué era pero bueno tampoco nunca se sabe al final las cosas pasan y uno no saben lo que es lo que puede ocurrir en el futuro

Voz 1375 42:32 de los once cuál te gusta con cuál te queda si tuviera si quedarte con uno

Voz 12 42:36 se me hace difícil decirle uno en particular no no lo sé ahora que no no te lo puedo decir no nos nos que no te lo puedo decir es que no sé lo sé

Voz 1375 42:46 así que son demasiado son muchos oye estás si no me equivoco Rafa estás a tres Grand Slam de de Federer y los que te conocen y te y están en tu entorno tu familia tus entrenadores dicen no yo creo que otros tres años cuatro años veo a Rafa jugando hemos pasado decir no casi igual se viene razonada decir ahora otros tres o cuatro años más tú cómo te ves en qué punto

Voz 18 43:07 yo no soy esta es la realidad

Voz 12 43:12 sí estoy muy feliz por ello satisfecho y agradecido a todo el mundo que me ayuda de que me que me apoya Hay que lo que pueda pasar futura pues no lo sé yo no no no son cosas que uno no no puede prever yo soy feliz haciendo lo que hago y lo seguiré haciendo hace hasta que sea ya el cuerpo me parece no después lo que puede venir lo lo que no

Voz 18 43:31 sinceramente no

Voz 12 43:33 no sé no no no lo sé ni tampoco me lo planteo cuando llegue el momento de decir adiós sea el momento de decir adiós y me dedicaré seré feliz con otras cosas

Voz 1375 43:43 tampoco te ha ido mal haciéndolas y no para que cambiar para tampoco te maldiciendo ya veremos el año que viene ya veremos

Voz 18 43:49 qué bueno es que no lo digo de cara a nadie

Voz 12 43:52 porque así lo siento no Naldo nunca sabe lo que lo que lo que pueda pasar

Voz 1375 43:57 y a la mano como está para la temporada que empieza ahora que está a punto de empezar como está te ves con con con confianza para empezar ya desde el principio la temporada de hierba

Voz 18 44:08 bueno voy tomando porque canta

Voz 12 44:11 pues no sé muy intensa sobre sobre tierra y lo recuperaron el cuerpo y después cuando llegue el momento pues empecé area

Voz 18 44:18 a preparan para para que será vuelos

Voz 1375 44:22 y si te sigue molestando que digamos que es el mejor deportista español de todos los tiempos no molestando sino que no te gusta que lo digan

Voz 18 44:28 no no me gusta no me encanta placer y un honor y ahí sí que me lo digan a mí personalmente

Voz 1375 44:36 claro que qué pasa pero es muy tímido cuando cuando vuelves cuando te vuelves

Voz 12 44:42 pero intentaremos desde mañana queríamos en un poquito de trabajo buena aquí por París mañana por la mañana espectral