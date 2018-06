De la Rosa: "Vendrán carreras mejores para Alonso, la temporada no ha hecho más que empezar"

Voz 1670 00:00 está es José Antonio Ponseti hola qué tal muy buenas

Voz 1025 00:02 bueno cómo estás buenas noches estaba pendiente también de de este chaval que hemos estado hablando de ello en en Carrusel esta tarde en el motor y nada cierto felicitar abuelita que debe ser su día porque Fernando Alves venía de Italia hoy para llegar a la Fórmula uno ya salía a la una del mediodía e Italia del rally Italia ya a las once de la noche todavía está en Barcelona

Voz 1670 00:22 no no había llegado a Madrid con lo cual

Voz 1025 00:25 Vueling lleva hoy a pleno

Voz 1670 00:27 complicado día complicado de todos nuestros cómplices y se bueno había complicado sobre todo día complicado los que volaban con ellos los pasajeros que ellos está por ahí Pedro también no Pedro Martínez de la Rosa habla Pedro muy buenas si buenas noches qué tal Pedro muy en unas Bolado no con con nadie de Alemania no ha vuelto

Voz 0581 00:49 yo estoy yo estoy en Sully que todavía sigo en Ubrique hoy ha habido la carrera de la fórmula te quita colaborando y bueno pues aquí estoy todavía me dividido entre la carrera de la fórmula ella con el rabillo los o pues mira alto hilando la Formula uno también sea

Voz 1670 01:09 en día de carreras para Pedro para Japón Senna apenas tenemos tiempo pero pero con qué titulares os quedéis en la carrera de hoy que ha vuelto a ganar Vettel que se pone líder del Mundial y sobre todo los españoles Sainz bien Alonso ha vuelto a abandonar Ponseti Pedro

Voz 1025 01:24 si Pedro pinta mal lo de lo de Fernando no porque le he visto súper desanimado en la entrevista es pues

Voz 1 01:31 bueno a ver es decir la segunda

Voz 0581 01:34 en la segunda no de abandono consecutivo hoy bueno pues bueno yo creo que más que el abandono en sí un poco porque tenía un problema de escape parece parece ser es más que nada que el que el coche en Canada no funcionaba no entonces cuando estás ahí fuera de el foco de la lucha por puntos importantes pues sabe sale mejor digamos no acabar lo que pasa es que lo que a un piloto peor es no estar pudiendo luchar por cosas más importantes no que es el el problema pero bueno he vendrán carreras mejor es una carrera de fondo también en la temporada no ha hecho más que empezar y todavía queda mucho por delante

Voz 1025 02:14 supongo Oper digo Pedro Pedro también pero supongo que también tendrá de alegría la semana que viene a ver si las cosas le van bien son las veinticuatro horas de Le Mans Si haber Si Si

Voz 1670 02:25 a ver el cuerpo de otro color a a Fernando Alonso con con veinticuatro horas de ojalá que salga todo bien yo creo que bueno semanas no sé no sé si fue hace dos semanas Pedro y ponche cuando dijo Fernando le doy un nueve y media de la temporada demasiado pronto no igual ya no le habló y medio no

Voz 1 02:42 bueno sí yo creo que

Voz 0581 02:44 que bueno yo creo que el y a su temporada a nivel personal no de induciendo a su compañero de equipo el está dando un baño y eso pues es quieras o no cuando no te puedes medir con él el que gana pues te mires con tu compañero de equipo bueno es siempre está ahí delante no tiene las veinticuatro Horas de Le Mans por delante es es lo bueno es un pedazo de carrera es una de las carreras más emblemáticas que existen tiene buenas probabilidades de luchar por la victoria digo luchar por la victoria porque las veinticuatro Horas de Le Mans son muchas veinticuatro horas se osea puede pasar cualquier cosa pero bueno está en el equipo que a priori es el favorito es el equipo Toyota oficial va a primeros del Mundial del web no yo creo que yo creo que tiene muy buenas bueno buenas sensaciones para esta carrera tan importante

Voz 1670 03:33 bueno pues nada Pons veremos a ver la siguiente cuando es la siguiente gran premio

Voz 0581 03:38 bueno es el el Gran Premio de Francia es el así que bueno que es un gran premio nuevo es bueno no digamos que Francia entra otra vez en el Mundial de Fórmula uno no parece nada un pequeño apunte de esta carrera de de Canada decir que hay muy poco que comentar a parte el octavo puesto de Carlos que ha estado muy viene simplemente que Hamilton ha estado fuera del podio no ha perdido el liderato el Mundial lo demás ha sido todo muy previsible que la verdad

Voz 1670 04:07 es verdad Ponsa empezó bonito día las primeras tres carreras pero otra vez estamos oliendo a lo primero gana acabó hoy ha salido Vettel Ferrari un buen rato ya te digo cuando se acercaba vota más por cagada

Voz 1025 04:20 Vettel que que iba muy pasado en alguna curva que no por acierto de de los demás osea que bueno a ver qué tal en Francia a ver qué pasa con las veinticuatro horas y tú mientan dato en rusa en Rusia ahí dijo

Voz 1670 04:31 que estamos aquí estamos disfrutando la otra todavía no esperamos empezar a disfrutar dando empiecen los partidos pero de aquí hemos seguido hasta hoy estábamos viendo mira no en una tableta en un iPad teníamos el Sporting Valladolid y en otras estábamos viendo de otra tele la Fórmula uno se que imagínate cómo estábamos hoy pendientes como vez controlando lo toméis viéndolo bueno bueno vamos a ver vamos a ver respeto respeto absoluto e respeto absoluto por encima respecto al rival rescata el río está ya te voy con Saisó que está porque para hablar del Bosque Pedro

Voz 2 05:00 vale buenas noches y nada ahí hoy la centro

Voz 0581 05:03 hace propio también hay partidos malos como carreras de Fórmula uno

Voz 2 05:06 mal vamos si de alguno