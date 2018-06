El Larguero (2ª parte / 10/06/2018): el Sanedrín de los domingos, la Fórmula 1 y el resto de partidos del domingo

Voz 1 00:00 El Larguero con Manu Carreño

doce y media la una y media quién ahí estaba hablando Pablo Pinto de de lo que estamos hablando de la Semana de Portugal que todavía quedan cuatro días pero gallego mantiene que Rodrigo yo mantengo de Costa Romero yo no sé que ya no no es justa quién dijo dijo Iago Aspas anoche Marcos Marcos López Yago Aspas Pulido con Diego Costa Pablo decías

Voz 1670 00:41 yo mantengo estábamos muy pesados con con la etiqueta de nueve de España que vamos varios y que vamos en función de cada país

Voz 3 00:47 tenemos que habrá dio Portugal

Voz 1670 00:50 vamos empeñados manaba a lo mejor vamos sin ninguno ahí sale como contra Italia en el Bernabéu hoy sale con Asensio de falso no es que sea yo voy con la sensación de que no va a ser un nueve definitivos que acordadas en Sudáfrica empezamos con Silva se lo cargó metió a Torres Iyad semifinales Pedrito pues esto es un Mundial es un torneo corto y tranquilidad Hay y el resto de selecciones pues también es tan discutidas y con sus debates si no hay que ponerse alarmista porque ninguno se está saliendo evidentemente pero es una posición que baila y en la que hay diferentes alternativas a ir jugando con ellas

Voz 3 01:24 sea la amistad no estamos viendo estamos viendo que puede ser el nueve del partido Portugal es un lujo que tengamos uno de los vinos los tres siento con la temperatura actualmente lo único que digo es que precisamente esa pues positivamente lo que dice Pablo puede ser la noticia que es que no inmueble sin más es que lo mismo que hay un equipo titular porque podíamos decir no bueno pues ya veremos quiénes en el medio centro ya veremos quién es el mediocentro defensivo no es que lo sabemos perfectamente quién va a ser el portero no es que sabemos quién va a ser todo menos el nueve pero pero yo te yo sólo puede jugar uno pero yo me Lopetegui tiene que decidir uno pero pero es que juegue con unos yo me tire espontáneo porque no todo claro

Voz 1501 01:58 sí en el programa de tantas veces

Voz 3 02:00 a todos pero he venido no pero yo creo que es realmente

Voz 0231 02:05 por compuesto en el que Lopetegui no está siendo justo en nueve de España es Yago Aspas que cada vez que sale mete gol y vez que sale de un stent y cada vez que pasa juega entonces el tiene la sensación piensos Lopetegui que tiene que poner a costa a costa de guarda el sitio si está lesionado lo guarda el sitio sino mete gol de guarda el sitio si no está bien le guarda el sitio clave

Voz 4 02:23 algo llegará algo algo algo quiere que le va a dar darle nada me da es Yago Aspas que sale de sí me ha nación justo hago ha llegó a Morata ahora no es justo porque no juega

Voz 1576 02:38 ah bueno escúchame darle tú la alineación a Lopetegui para que no nos

Voz 4 02:42 yo estoy diciendo qué pasa con los números en con los números en la mano con los números aunque lo de España es que aguantó la tela

Voz 1576 02:49 hace de clasificación de España para estar ahí donde estás tú en Rusia ha sido Diego Costa entonces con que números en la mano me estás diciendo te estoy

Voz 4 02:56 diciendo que Yago Aspas ha jugado con la sección española diez partidos cinco goles cinco asistencias todo el rato Iago Aspas nada

Voz 3 03:06 yo no te estoy un poco la línea Meana pero

Voz 1296 03:08 yo creo que ante Portugal por las características del rival y por la ascendencia sobre todo por la ascendencia que tiene en el grupo creo que va a jugar Diego Costa ahora yo creo que España en este Mundial sería un grandísimo favor si Lopetegui es capaz de encontrarle el sitio Iago Aspas porque tiene gol porque porque es el pichichi nacional porque una selección que tiene un problema el área pues tiene un chico como dice Meana que con un rato que juega a Rato que te aporta con lo cual

Voz 4 03:31 creo que la Liga espectacular diga que Costa recto pero en España se haría un gran favor

Voz 1296 03:39 a ver si le encuentra el sitio a Iago Aspas si sólo en contra

Voz 1576 03:41 dados y los dos últimos partidos lo opuesto precisamente con Costa como Juan el Celta de Vigo con Maxi por delante si es bueno son compatibles incompatible pero hay que hay que

Voz 1296 03:50 es el sitio que quiero España se haría un gran favor teniendo la falta de gol que tiene esta selección si le encuentra sitio para que Yago Aspas pueda más Mino

Voz 1501 03:58 pues los que preveo que va pero pero precisamente por eso aquí yo estoy igual algo Pablo que va a haber Varias

Voz 4 04:03 dos saber concluyó que ante Portugal por el rival va a jugar a Pablo por Diego Costa

Voz 1501 04:06 pero si estamos hablando esto entrarle por Pepe Talavera claro por Fonte porque que pelear ahí como ya Carvalho también como mediocentro contar con pelea yo creo que va a ser Diogo más creo que efectivamente se lo ha ganado eh a mí y yo nos han ganado los tres sinceramente creo que que más que mejor toca eh no pero creo que el que mejor encaja en términos de diferente

Voz 4 04:29 Miguel Rodrigo sincera extra en cualquier caso pero escuchando a todos que no es una cosa que no tenemos ni idea aquí más no digo cuatro

Voz 1211 04:38 lo que queda claro es que estamos hablando de esto desde hace mucho tiempo porque tenemos un problema con el gol

Voz 4 04:44 sabemos pudiera es esta esto no ha sucedido hoy estábamos un problema con el que ya fuimos campeones pero sólo eso sí pero España no tiene ningún plan de hecho los mete pero es un problema porque mira hoy

Voz 1211 04:57 al lado de el estudio de la Cadena SER en el IPC están los compañeros de Caracol Colombia hemos ido a saludarles cuando estábamos acreditando Nos y demás y hola qué tal Gallego lo primero que les han dicho es que ya se seguimos teniendo problemas con el gol en en cuanto hemos empezado a hablar de las selecciones lo primero que ha dicho nuestro compañero sido tenéis problemas con el gol pues que es algo reconocible de esta selección nunca hemos sido uno goleadores fantásticos pero cuando estaba

Voz 5 05:23 Villa el temas había acabado desde entonces según pasa el tiempo y seguimos Si seguimos así que fue detenido

Voz 1375 05:29 Juan yo lo que creo que no en el del mundo con Villa ganando prácticamente todos los partido en Sudáfrica uno cero

Voz 4 05:35 pero no nos va a los resultados de Sudáfrica no es el máximo goleador de la historia de España

Voz 0239 05:43 súper altísimo yo creo que más allá de filias fobias cada uno tenemos nuestra opinión no hay que lleva a la selección pasen Lopetegui nosotros seleccionador Lopetegui antes Sapa no le a la selección eh yo creo que si todos hacemos una encuesta de cuál de los tres delanteros está en el top cinco

Voz 6 05:58 no

Voz 0239 05:59 de los delanteros europeos y mundiales ahí sólo hay uno Diego Costa al resto Aspas ha hecho una buena temporada es Rodrigo es un delantero muy bueno pero tú haces una encuesta entre los seleccionador nacional

Voz 1576 06:10 claro Jesule Jesús tú haces una encuesta entre

Voz 0239 06:13 los delanteros donde los seleccionadores de todos los equipos que van a representar a su país en el Mundial hice dime los cinco mejores delanteros que van a participar en el Campeonato del Mundo digo delantero delanteros centros y en esa lista de cinco estaría Costa lo que yo creo que

Voz 0985 06:27 es lo que sí que nos demuestra Antonio es que son tres nueves con perfiles distintos quitará complementarios hiló interesante

Voz 4 06:34 entre lo interesante es que según partido

Voz 0985 06:37 ha de convenir uno

Voz 0239 06:38 otro que has es un agitador nato uno un asesor de quince veinte minutos de partido absolutamente nato

Voz 0985 06:43 por lo tanto te enriquece Jesús en el asunto del gol es verdad pero también te digo una cosa cuando España mete el gol entonces ya a revertir lo se convierte en una montaña eh porque entonces cuando el equipo se pone a tener el balón a asociarse lo hace con velocidad y precisión es muy difícil como vimos el otro día contra Túnez ya entonces meterle mano España que una paloma

Voz 4 07:07 manejado con la otra ha dejado momento que tiene un orden

Voz 1670 07:10 a dar Maggi

Voz 0239 07:11 Marcos López que ha encontrado ya los goles que marcaba

Voz 3 07:14 en Sudáfrica a ver cojo eh

Voz 0239 07:16 de bueno España Suiza cero uno todo sí

Voz 7 07:19 yo eh todo lo conocéis España Honduras dos cero Villa minuto diecisiete y cincuenta y uno Chile España uno dos Villa veinticuatro Iniesta treinta y siete y a partir de aquí para quién preguntaba en octavos España Portugal uno cero Villa minuto sesenta y tres en cuartos Paraguay España cero uno Villa minuto ochenta y tres semifinales Alemania España cero uno

Voz 4 07:38 John de cabeza el setenta y tres claro a España se acuerda lesionado cero uno Iniesta que usted dieciséis ocho goles en todo el Mundial sí pero no están los cuando Villa pero cuatro de Villa es bueno pero es que Villa no metida pero cuatro de Villa importante porque siempre aparece Xavi porque

Voz 0239 07:58 que fuimos campeones del mundo por unas razones Éstos tendrán que demostrar que cada uno son el mejor en su puesto pero cuando fuimos campeones del Mundo en Sudáfrica es que Villa estuviera en el Top cinco de las delanteros es crear el mejor delantero centro del Mundial es que teníamos al portero que no estaba entre los cinco mejores porteros será el mejor portero del Mundial los dos mejores centrales del Mundial el mejor medio centro el mejor medio con volantes

Voz 4 08:17 de manera que esto lo tienen que demostrar ante la fase de clasificación

Voz 3 08:22 perdona gallega ayer contra Túnez no tuvimos un problema de gol normal ocasión tuvimos un problema de falta cargo pelota no no fallamos gol pero no puedo

Voz 4 08:32 quedar fabricamos no pueden

Voz 3 08:34 dar la sensación de que hay un problema de gol porque Jaguar estás no tienen ningún problema el prueba que tienes

Voz 4 08:39 pero es que no perdona perdona no Talavera treinta y cuatro

Voz 0231 08:45 partidos con el Celta de Liga veintidós goles tres partidos de Copa Un gol diez partidos con la selección fin

Voz 4 08:51 lo goles y cada vez que juega mete gol es que ya no tiene ningún problema lo tiene España cuando no pone absurdo y eso se nota

Voz 1670 09:00 segundo segundito que además entre Madrid y Moscú y Krasnodar tenemos un jaleo de de retazos que sino el oyente se puede volver loco pero Javi entre los jugadores

Voz 3 09:09 tienen claro o intuyen quién puede jugar porque en el Vestuario muchas veces te este bajo arresto Vanguard

Voz 0239 09:14 lo que Diego Costa e ha contado a gente

Voz 3 09:16 muy próxima que que piensa que el que va a jugar

Voz 0239 09:20 es Rodrigo no sé si porque sé que quitar presión pero

Voz 0514 09:22 que él me ha que Rodrigo

Voz 0239 09:25 comillas el delantero un poco preferido un poquito por delante del resto pero los jugadores en la concentración y los que están cerca de él lo tiene muy claro el delantero va a ser Diego Costa

Voz 3 09:36 otra Portugal si contra Portugal esa es la idea

Voz 0239 09:39 que tiene los futbolistas os ven a Diego Costa muy por encima del resto y hay un dato muy importante para los jugadores es que hubo un partido en el mes de septiembre en el Bernabéu España Italia el más importante de esta fase de clasificación ahí no estaba Diego Costa estaba en lagarto de vacaciones lo tenía equipo allí en ese momento jugó Marco Asensio de falso delantero aun así Lopetegui les pero le ha puesto porque el delantero primer delantero de Lopetegui era Álvaro Morata la vida se lo ha llevado por delante en el aspecto deportivo este año con Conthe y ahora es Diego Costa del delantero de Lopetegui el VRAC le gusta Rodrigo es verdad que a espalda rompe pero los jugadores insisto piensan que el que va a jugar es Diego

Voz 3 10:18 costaba bueno eso es lo que dice el jugador ya veis los que estáis oyéndonos que no lo tenemos claro y seguramente entre todos lo que nos estáis escuchando pues habrá gente que miraba jugar Rodrigo otro que yo trabajo consta y es que desde que ese fue el Guaje Villa que marcó cuatro de los ocho en Sudáfrica no ha habido un nueve titular claro la selección española hasta el punto que a veces no habido ni nueve ya ha habido dos las veces que menos pero veremos qué jugar yo sigo apostando por Costa veremos a ver lo que dice Lopetegui Marcos Jordi Flaqué ahora preguntó al resto

Voz 6 10:44 no

Voz 1670 10:45 los prendía lo de Messi en esa entrevista en la que

Voz 6 10:49 me ha gustado me ha gustado ver a Messi dando entrevistas en España y me ha gustado ver a Messi respondiendo a todo

Voz 3 10:56 porque hemos visto muchas entrevistas en Argentina o también le preguntaban qué tiempo hace buenos días cómo va la vida qué tal el museo aquí la pregunta absolutamente portón

Voz 6 11:04 pero ha sorprendido esa respuesta de desde Madrid había

Voz 1670 11:07 una orden de que fueran a por el tema de Hacienda porque habría que decirle a Messi que ha porque Cristiano donde van donde los mandan de Barcelona quiero decir cuando Messi dice desde Madrid

Voz 3 11:17 había sesión de ir a por mí supongo que los mismos que

Voz 1670 11:20 a Cristiano en el tema de Hacienda digo me ha sorprendido que lo dijera perdona Jordi me sorprendió que lo dijera

Voz 7 11:24 unicamente pero que eso eso lo tenía eh

Voz 1670 11:27 el y lo tenía su familia básicamente su padre eso era eso era algo es algo evidente es más creo que ese es uno de los motivos que ha hecho que durante tanto tiempo Messi haya estado

Voz 7 11:38 la boca cerrada porque se ha sentido especialmente

Voz 3 11:40 no no bien tratado por ese asunto Márquez sí señor

Voz 7 11:43 yo creo que lo que me ha sorprendido es que lo dijera públicamente pero creo que lo ha dicho porque ha prescrito ya el delito no sólo financieros sino que ya tuvo que pagar aquella multa por esos problemas fiscales sino también él él mismo ha ha prescrito se siente con la fuerza no sé si acertada o no pero de decirlo de de incluso agradecer el comportamiento que ha tenido el Barcelona evidentemente que y quizás radica la gran diferencia con el Madrid con Cristiano porque el Barcelona así que se puso

Voz 1670 12:09 lado de jugador desde recordáis aquella

Voz 7 12:12 para mí ridícula campaña todos somos Messi que que hizo el Barça de cesárea exactamente porque no te puedes poner a al lado de esa de esa situación pero a mí lo que realmente me ha sorprendido es que lo dijera pero como tú bien dices

Voz 1670 12:24 Nos saca campañas evidentemente

Voz 0985 12:27 yo creo que el asunto de Hacienda se expresa con trazo grueso la precisión la tenemos que pedir en el campo en este asunto pues le cuesta más pero vamos a conocer qué pasó lo que pasó es que al abogado del Estado Mario Maza en el juicio yo estaba presente le dijo a Messi lo comparó con un capo de la mafia quiero recordar que sólo le acusaba sólo le consideraba culpable la Abogacía del Estado y que la Fiscalía de Cataluña se creyó Manu que él era inocente nada tenía que ver con los números por lo tanto interpretemos también el dolor que sintió en aquel momento Messi cuando se encuentra con la acusación de que sale compara por parte de la Abogacía del Estado con un capo de la mafia además luego se encontró con algunas portadas de periódicos nacionales donde sí donde situaban a su par cree en el centro en el epicentro de una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico cuidado esto son cosas que Messi ha tenido que escuchar desde el dos mil catorce y hasta dos mil dieciséis

Voz 3 13:33 en nombre ha de que habrá que es claro es que no perdona

Voz 1670 13:37 qué es lo que yo quiero decir es entendiendo ese cabreo de bueno entendiendo aceptando ese cabreo de Messi de cualquier jugador que se pueda sentir en esa situación el decir desde Madrid estaba claro que iban a por mí clara habrá gente que no esté escuchando diría bueno a todos los jugadores que están pidiéndole dinero en Madrid de Let esos jugadores de dónde viene la orden de Barcelona o de dónde viene también de Madrid sea quiero decir que entendiendo el rebote de Messi repito yo creo creo eh

Voz 3 14:04 uno de los motivos por el que ha tardado tanto tiempo en dar entrevistas en España porque es un tema

Voz 1670 14:08 la que ha sentado especialmente mal en el entorno y en la familia de Leo Messi

Voz 3 14:12 lo que se haya puesto la sombra de la sospecha de la duda de este tío este tío su padre bueno

Voz 1670 14:17 al final pasó lo que pasó se llegó a un acuerdo pagó ya está pero

Voz 3 14:20 el hecho es decir desde Madrid iban a por mí ya por Cristiano desde dónde van porque extrañeza también exige el pago a ver

Voz 4 14:27 no te de no no perdona perdona Jordi pero no lo conocimos

Voz 0985 14:32 bueno lo de Cristiano lo conocimos no a través de Hacienda ni a través de del fiscal lo conocimos a través de Football Leaks recordemos esto eh quién Nos pone sobre la pista de Cristiano no es ni Montoro ni el fiscal ni el abogado del Estado es fútbol bonito así sino

Voz 4 14:47 ha sido un dolor personal el dolor personal de cada uno ya está ya habría que estar muy no hubiera sido

Voz 0985 14:53 por Football Leaks Antonio lo de Cristiano quizá estaría en el limbo

Voz 4 14:56 creo que el dolor señor perdona varias personal de cada uno

Voz 0239 15:01 así es personal y eso puede no se puede calibrar en ese pueda analizar ahora yo lo que en la entrevista me pareció una entrevista fantástica en la que habla un montón de cosas y futbolísticamente también de montón de historias que me también ha sorprendido con lo dijera pero en este tema yo lo que

Voz 1670 15:14 qué le hubiera pedido a Messi es ligera sí

Voz 6 15:19 inocente culpable no he dicho eso no se apagó o no el pago a Hacienda

Voz 0239 15:23 no sé desde donde de donde fue Hacienda porel no sé si desde Madrid desde Nadal no tengo ni idea eso lo lleva Jordi que es el especialista nacional

Voz 0985 15:31 fue condenado fue condenado y tuvo que pagar no hay ningún

Voz 0239 15:33 cuento ha podido decir no soy inocente a mí lo que me preocupa leer han ido a por mí ideó un inocente han hecho un culpable eso no lo puede decir Messi eran

Voz 6 15:41 bable pago como también Cristiano Ronaldo va a ser culpable iba a tener que pagar

Voz 3 15:45 no pero como obispo una cosa

Voz 1501 15:48 perdona la verdad como se quedó en el limbo una cosa que están jugando

Voz 4 15:51 no no no me he explicado bien no creo porque no nos muy mal Jordi me pareció una nota

Voz 1501 15:58 hacia él no sale en un periódico o un o en este caso en una página web que destapa documentos falsificados en muchos casos y en este caso algo una investigaciones estaba llevando evidentemente en secreto como todas las investigaciones no se nos hubiera salido el proceso judicial Gabi se hubiera visto exactamente igual con Cristiano Ronaldo exactamente igual que con Leo Messi y de hecho está en proceso todavía y que vienen a por mí pero bueno tú dices se creyó la Fiscalía de la boca del Estado o no pero la Fiscalía de Cataluña así lo bien pero si es que te digo una cosa el el desconoce en en el caso de yo estoy convencido igual que la Fiscalía de Cataluña que no tenía ni idea de los números Leo Messi como estoy convencido de que tampoco Cristiano Ronaldo pero no el desconocimiento de la ley no exime de cumplirla ya lo cumple si hasta aquí en Va por ti por eso es lo que tiene que hacer es llevaban yo yo pues sueltos

Voz 3 16:41 por desgracia que que estoy

Voz 1501 16:43 ganó lo lo poquito que bueno pues pago lo que me dicen mis acabó yo no tengo problemas por eso así todos los españoles que que que no tiene ningún problema o todos los que residen en España pues Messi Cristiano Ronaldo Mascherano Pepe Coentrao de toda la gente que ha pasado por ahí pues lo mismo pero pero de dónde van a Portugal de donde mana portugueses que están todos en el mismo enemigo proceso no sólo futbolista voy a repetir

Voz 1670 17:04 los artistas actores presentadores periodista todo

Voz 1501 17:07 el mundo están ese proceso yo quería incidir en lo

Voz 1670 17:10 de Madrid Madrid tiene cinco millones de habitantes casi

Voz 4 17:14 es una forma de decir hombre es una forma decir que aquí lo esperamos a Messi todo listo jefe de tocados cuando dicho Messi desde Madrid a quién se refiere pues está rehaciendo el abogado al abogado esta seguro no lo tienes tú claro que es al abogado esta no quiero interpretar si quieres tú intérprete

Voz 8 17:34 angustiosa oigo como iba

Voz 4 17:36 así pues digo oye Madrid hay cinco millones de habitantes

Voz 8 17:39 desde aquí se referirá a Messi yo vivo en Madrid

Voz 4 17:41 pero es es una es una es una forma poco eso Julio es una es un beso demasiado nuestros no le pidas a Messi según qué tipo de precisiones porque no es catedrático en Hacienda

Voz 9 17:53 aquí Canario tu yo intuyo dejando en segundo intuyo que Julio

Voz 3 17:57 hola Jaime porque no sé si de alguna manera Messi va en la línea del discurso de Piqué de hace tiempo de en el palco del Bernabéu se manejan los hilos de los jueces la justicia no detrás si es verdad que Messi no ha dicho eso Messi no lo ha dicho pero verdad que al decir desde Madrid tal pues igual alguien puede decir pero mano cuantos G

Voz 4 18:15 jugadores los jugadores del Real Madrid han pasado por eso pues eso es lo que eso es lo mismo que está dando al traste con vería siempre chico

Voz 1296 18:24 trato mediático que recibió de parte algún sector de la prensa que el entiende que es de Madrid me parece que hay una crítica hacia hacia algunos periódicos que hicieron portadas con fotos suyas a toda página en

Voz 4 18:34 pero si se eso FLA aquí porque no lo dice sí sí tiene claro los que yo porque me contestan Madrid que digo que yo estoy en Madrid

Voz 1576 18:44 contigo pero al final lo dejase un poco en el limbo y es que yo estoy un poco enganchado que llega Cristiano me voy de España no me tratan bien Messi nuevo Madrid osea que tú tienes aquí tienes acciones como cualquier español de a pie ITEL asalto

Voz 4 18:57 tras el culpable tiene que ser el día

Voz 10 19:00 en El País me voy pero bueno esto qué es

Voz 0985 19:02 el Supremo experta ha tenido un dato que es muy interesante vale para Messi vale Cristiano lo que dijo del Supremo es que hay que apuntar también a los asesores cuidado con este asunto eh porque a chavales como Messi de dieciocho o Cristiano dieciocho diecinueve años no son capaces intelectualmente de montar grandes

Voz 4 19:20 quiénes son los asesores de me suda hombre pues su padre padres en su

Voz 3 19:23 padres tendrán los asesores de Messi que yo sepa

Voz 0985 19:26 que yo sepa quiénes le montaron la trama fueron asesores fueron abogados yergue en Getafe no no

Voz 0239 19:31 es tan raro que alguien pueda pensar que el padre de Messi porque le confirma aquí se suele tendrá que echar la bronca el padre Antonio cierto lo lo de Madrid y Messi por cierto Jordi perdona yo lo puedo entender al yo no puedo no puedo entenderlo Delta el trazo grueso secreta quedaba maravilloso que que dices de Messi y estoy de acuerdo contigo a mí no me parece grave

Voz 3 19:51 que lo diga Messi me parece todavía más grave que haya

Voz 0239 19:53 ente alrededor del barcelonismo ingente alrededor de Messi que lo pueda pensar de manera sincera ya hay muchísima gente que no es Messi que está alrededor del barcelonismo de alrededor del Barcelona hay alrededor del vestuario aquí no

Voz 4 20:06 bueno no lo sé eso prejuicios una opinión yo estoy donde hay mucha gente que lo pienses una interpretación de esto no puedo entrar en esto yo no sé tú lo piensa por ejemplo no en absoluto en cualquier caso meses siempre recibido eh si el tema en las carreteras si si era por qué cuando el club sigue desaparecido jugadores importantes y nadie votaré lo está intacto y que Messi uno de los esta parte del del modelo le mete un palito al club diciéndoles no sabemos a poner un poco del modelo

Voz 7 20:36 viene viene después de lo que dijo Iniesta después de lo que dijo

Voz 4 20:39 o sea casual nos casos muy recomendable gracias a la entrevista eh que nos hemos quedado

Voz 7 20:43 titular de desde Madrid pero es que hay un montón de cuestiones que que merece la pena esa entrevista de Messi que celebro que

Voz 1670 20:49 España entrevistas por cierto el Madrid sí sin entrenador más si es que me daba tiempo no

Voz 4 20:55 no te gusta grabada pero poniendo cada uno entró pero es que

Voz 1211 20:59 decirlo con Antonio es que me parece como muy marciano que tú piensa ya cada una va a tener no no no yo pienso que me iba a tener los Julio pero Valters que el Prokom venderemos comprenderemos que la situación es un poco marcial

Voz 7 21:09 la correcto

Voz 1211 21:10 osea osea que que el campeón no que el campeón de Europa no tenga entrenador

Voz 1501 21:15 es muy fuerte pero sí es muy fuerte pero si quieres a uno

Voz 3 21:18 no no no no si yo no entro en debates en ello que no estoy de acuerdo con lo que decía Antonio y con lo que dice

Voz 7 21:23 es tu Mario pero en el contexto es decir el campeón de Europa el equipo que ha hecho leyenda en estos tres años perdón en estos cuatro años no tiene entrenador

Voz 4 21:31 si alguien pensaba sí

Voz 1375 21:34 Dimas Martín

Voz 4 21:35 no que yo que esto no se trata de traer a cualquiera rápidamente sino que traerá que quiere Si bien

Voz 1670 21:41 y evidentemente dejar clarísimo lo que el agujero que ha hecho Zidane con la decisión

Voz 3 21:47 el club que según va pasando los días va siendo más grande porque en muchos decían no igual

Voz 1375 21:51 tenía pensado lo tenía ya hablaba lo tenían no

Voz 3 21:54 sea la cara de Florentino el día que se presentó en la rueda de prensa lo que está tardando en encontrar un entrenador demuestra el agujero que les que les que tiene con la marcha pero enseguida os pregunto por lo de Griezmann que ha puesto fecha a su decisión antes de que debut de Francia pero está por ahí Iturralde González hola Aíto muy buenas hola buenas noches vamos a poner un poco de renombre que está

Voz 4 22:15 está no están escuchando

Voz 6 22:17 dónde está si tú no en privado a mí

Voz 4 22:21 no a ver nada

Voz 0514 22:24 en estos momentos soy el estado de la Cadena SER comprende

Voz 4 22:27 lo que si me dejas viajó con diecisiete escala nosotros vale no te olvides a su condición de árbitro no te bien no también por eso como vengo como de de ese gremio deberíamos tolerar es este acostumbra por aquí vas a chorro hace bochorno lluvia en Bilbao cuando vienes para acá cuando vienes

Voz 1670 22:49 a Rusia

Voz 0514 22:50 bueno pues me han dicho el martes que vaya no tengo otra cosa que hacer pues el martes

Voz 4 22:54 de eso no llega a ser la misma dieta G tenía jugando Trincado uno relájate que vas a ir a lo mejor entonces no estuvo elevó dicho a Rubiales ya hemos negociar las privadas nuestra entonces no se presupuesta Valdés hasta diez oye todo preparado para el Barca yerno se útil

Voz 1375 23:08 izó en el en el España Túnez pero todo listo no sé si tienes alguna noticia nueva con Velasco Carballo si hay alguna novedad pero todo preparado para la gran novela

Voz 0239 23:16 en España no en el resto de países pero sí en España que vamos a ver el bar con con buenos ojos que espero eso es cambiar cambiar la mentalidad sobre todo cambió la mentalidad de que ahora vamos a tener

Voz 0514 23:25 la cosa sobre todo muy importante

Voz 6 23:28 que todos los goles son revisados todos los goles son revisados desde

Voz 0514 23:33 inicio de la jugada porque porque sin el inicio de la jugada cuando

Voz 4 23:36 se recuperó un balón hay una falta aunque pasen

Voz 0514 23:38 dos minutos si el equipo que recupera el balón en falta sigue con el balón en su poder el otro equipo no es el Tau pues se viene dos minutos atrás que puede pasar es que hay muchos partidos puede pasar eso es lo más así y luego pues que al final llevaban a poner las imágenes por las que ve el árbitro las van a poner en televisión en los estadios

Voz 3 23:59 se va a estar bastarían

Voz 4 24:01 a ver si va a ser decisivo sobre el tiempo que límite de tiempo Sevilla se se hacia atrás no sé si a ver si ocho minutos tocando el balón que levante la vía Twitter vamos lo no lo hacen

Voz 0514 24:16 no límite de tiempo no hay el lunes el único límite que es es que no te quiten el balón porque entonces ya es otro es otra jugada pero sitúen ni en inicio de jugada haces una falta recuperase el balón y estás tocando el balón pues España por ejemplo que toca ahí estás tres minutos tocando el balón y acaba en gol no hay límite de tiempo te vuelves atrás pita la falta porque en recuperación de balón ávida una falta eso yo creo que es lo que menos se ha incidido y lo que más le va a afectar a la gente que diga joder pero este que está mirando

Voz 1501 24:46 sí en siete ocho minutos no tan quitar el balón se merecen el gol en contra claro

Voz 3 24:49 totalmente no hay que revisarlo

Voz 4 24:51 que lo haya falso no hay tiempo para ver discusiones Meana ahí tú pero vamos tranquilamente a vamos a tener tiempo en Carrusel es parecer pues no pero no no pero no no no no no hay ninguna ninguna discusión está el problema de los árbitros no sabéis cuál es el problema

Voz 0514 25:06 eh el problema con este país basan cursillo de un ahora ya crees que tienes un máster como Cifuentes

Voz 3 25:12 he visto

Voz 4 25:14 para mañana cuando de lo que yo tampoco tengo que entiendo porque me la llevo yo ahora Iturrate es verdad que nos ha llevado yo lo te mando con escalas ni te mando lo peor está investigando a ver quién es estar sí

Voz 0239 25:33 lo peor no es llevar un año pero no preparando porque lo prepara que era un crack pero explicando lo llevándolo trabajando no que vayan sólo un desastre sí que es peor un cursillo de una hora y arte igual que igual no es un desastre es igual Quito

Voz 3 25:44 juegan igual de esas tres me quedo más tranquilo lo Iturralde pues nada hay que tenga algún bolo el martes esperamos para aquí por Rusia bueno pues bueno te vas a Moscú

Voz 0514 25:54 eso sí si me voy me voy a Moscú me voy a Moscú allí nada

Voz 3 25:57 enclave puta eh

Voz 1375 25:58 sí se sabe ya se sabía cuándo pita Mateo no todavía no sabe qué partido toca no

Voz 0514 26:03 estamos el martes el martes miércoles el martes Jada del martes y el jueves y luego es fácil y luego descubrir súper curioso porque hacen si tengo un minuto te lo explico mira luego cuando empieza el Mundial hay tres grupos y haya más o menos se sabe en un Mundial hay tres grupos de entreno el grupo de entreno que es el que tiene partido inminente otro que es el que recupera del partido que ha tenido y otro grupo que no tiene partidos entonces que están en en cuando vas a entrenar a los árbitros ya sabes qué grupo va a tener el partidos jueves y viernes

Voz 6 26:38 te parece el mejor Mateu

Voz 0514 26:41 España hay tú si los dirigentes han decidido que sí

Voz 4 26:44 no no no no no a la pregunta de este parece el mejor árbitro español le dio un abrazo por pues es es que eso es como estado yo ahora

Voz 0514 26:56 decías que fíjate que somos cortoplacistas que nos estamos acordando contra Túnez que en estos equipos Francia la ganan sólo dos uno a Estados Unidos todos los equipos no están jugando a nada

Voz 4 27:06 no no nos acordamos de que formaban parte

Voz 3 27:09 no Alemania aquí no lo sé

Voz 0514 27:11 estamos acordando que España hace muy poco le metió seis Argentina

Voz 4 27:14 eh una mejor quién

Voz 0514 27:19 si los dirigentes dicen que sí yo también

Voz 4 27:22 al hilo y tú no es de Mattel a gracias Julio por descodificar descodificar

Voz 3 27:29 el martes se en nuestro árbitro de la SER aquí a Rusia con nosotros así que estará en todos los carruseles sin todos los Larguero es para poner orden

Voz 1670 27:35 si el bar no lo pone lo ponga de

Voz 3 27:38 pues viaje y tú buen viaje

Voz 0514 27:40 como ya para terminar los nuevos que han entrado tampoco les gusta ese concepto de arbitraje

Voz 6 27:46 uu a Álvaro te vayas

Voz 9 27:52 mire la bombardeo muy te vaya

Voz 3 27:54 ha dicho usted que si te gustan los dirigentes yo también en caso que no me gustan los de gente a ti tampoco no ha dicho literalmente a Velasco que ahora no le gusta ya a mí tampoco es lo que ha dicho codificados raro hay que traducirlo ha dicho a Velasco que ha entrado no le gusta Mateu Lahoz a mí tampoco

Voz 6 28:09 algo

Voz 3 28:10 pues bien estaba acostado terminó diga que ya lo conocemos y ya llevamos mucho tiempo no te algo para al final Iturralde que te van a echar

Voz 4 28:19 un abrazo día igual pierde la aviones viajes chao venga un abrazo hasta luego una pausa

Voz 1375 28:27 cerramos con Griezmann que quiero ver si Jordi Talavera hay Marcos lo tienen claro dónde va a acabar y Pablo Pinto donde vagaba Griezmann si del Atlético en el Barça

Voz 22 31:44 y eh

Voz 3 31:47 claro

Voz 23 31:48 con Manu Carreño

Voz 24 32:02 pues aquí seguimos en la recta final de este Larguero que hacemos ya desde hoy hasta que acabe el Mundial en Krasnodar y también con los compañeros estar en Moscú con todos los enviados especiales tan por ahí

Voz 1035 32:11 ya está malito Rejón pegaba Portugal y por ahí está Pedro Morata también que va a estar tan bien dando vueltas pues pendiente de los jugadores noticia de este Mundial como por ejemplo Antoine Griezmann que le ha puesto fecha a su decisión

Voz 1670 32:23 he lo podía haber dicho hoy allí

Voz 1035 32:25 ayer cuando termine el partido de Francia contra Estados Unidos lo podía decir mañana pero ha dicho que lo va a decir

Voz 6 32:29 él antes del debut de de Francia es el sábado perdón el lunes

Voz 1035 32:36 no el sábado el sábado después del partido España corre el sábado el el viernes a España contra Portugal

Voz 1670 32:40 el siguiente juego a Francia ya ya he dicho lo mismo aquí

Voz 1035 32:42 es decir dónde va a jugar la próxima temporada así que tranquilos a los azulgrana intranquilos a los atléticos porque antes del sábado quedan cuatro días como mucho para que ese país donde bajó Griezmann los próximos años bueno la próxima temporada de momento en el Atlético de Madrid o en el Fútbol Club Barcelona No entiendo la la la manera de de tomar la decisión ni el tiempo que se marque agresión para tomar la decisión

Voz 1670 33:03 y sobre todo no tengo claro lo que va a decir a día de hoy me me sorprende mucho que dijera que

Voz 1375 33:11 Bartomeu a partir del uno de julio hablaremos que Griezmann ya haya dicho que antes del sábado va a tomar la decisión a dónde va acabar Griezmann Jordi Talavera Marcos

Voz 1576 33:22 bueno claro no lo tiene nadie pero yo creo que

Voz 3 33:25 a esto yo creo sinceramente que quién diga que lo tiene

Voz 1576 33:27 claro más allá de Griezmann que también dudo demasiado claro

Voz 3 33:31 a cuatro días de la decisión no lo tiene claro Griezmann llame

Voz 10 33:34 luego

Voz 1576 33:35 no pero yo creo que al final la situación yo creo que en el club sí seguro que más de un hemos hablado en el club UVI lo que te dicen es eso que ellos están preparando el equipo contando con Griezmann que son optimistas en cuanto la decisión pero que tampoco tenían claro ni el día que va a decidir la decisión que ha tomado que ellos creen que se va a quedar ni cuándo se va a ir lo que está claro es que ya pase lo que pase yo creo que este tema ya se ha hecho bola que ha hecho demasiado largo yo creo que hay un poco de has tío no sé en en el entorno del del Barça que seguro también pero ya te veo que entorno al club de de el del Metropolitano de su afición hay hastío y un poco de hartazgo de este tema no te voy a decir yo que no quiere a la gente que se quede Griezmann el Atlético de Madrid pero que ya ha llegado a un punto que oye mira que si se va cuanto antes el cierre y se empiece a a ilusionar a la gente con nombres bien porque yo creo que quién haya asesorado a Griezmann si ha sido él se ha sido su entorno sin no ha tenido claro si ha tenido que esperar a ver el equipo que iba a hacer el Atlético de Madrid y demás creo que le ha asesorado muy mal creo que lo ha llevado peor todavía creo que al final esto es el ha hecho demasiado largo

Voz 0985 34:38 era la única respuesta que no se va a producir es me voy al Barça esta ya tenemos que descartar de todas las opciones esta descartarla y a partir de aquí el Atlético ha hecho los deberes y el Barça ha hecho los deberes y cada uno ha cumplido con su objetivo que es tratar de convencer al jugador si por lo tanto la decisión la tiene el jugador y esta decisión se demora por lo menos en el último año ya ahora ya la presión es insostenible

Voz 4 35:01 sí pero que es verdad que el Time como dice Talavera ahorrar que aquí va a Pablo con la clave no decía que el que el Times me parece que que que que que que

Voz 1296 35:11 lo absurdo es que no se entiende decir tenías el subidón de de la Europa League ahí para pronunciarse tenías claro que te quedan los que te quedabas qué qué qué decides irte pues lo dice si breve la gente ahí lo viví lo hubiera entendido mejor que no es que lo dice esa el día antes el mismo día que debuta en el Mundial con Francia no lo lo del Time de Griezmann realmente o lo que demuestra es que es un mar de dudas y que creo que ni él debe tener la certeza de que está haciendo bien yendo para un lado para el otro

Voz 1035 35:39 lo sé ahora no ahora en los da nos cuenta

Voz 1670 35:41 Pinto las claves que dice que tiene alguna

Voz 1375 35:44 alguna clave la queda la duda Manu es que tiene que ver algo con quién le va a acompañar o quiere asegurar y sí sois iba a abrir en la hay a quién van a traer yo qué sé

Voz 1576 35:53 sí a él cuando se reúnen en su casa

Voz 1375 35:56 en el Cholo Miguel Ángel Gil y en con el para ellos

Voz 1576 35:58 dar convencerle antes de que termine la temporada Él lo que quiere es un proyecto deportivo para intentar pelear por la Liga de Campeones y pelear

Voz 0239 36:05 por todo Le dicen que se va a hacer el equipo y es verdad que el P

Voz 1576 36:08 esperar a ver qué jugadores se iban incorporando

Voz 1375 36:11 cuál solas las tengo que tienes avanzadas o que joder si va a renovar como es el caso

Voz 1576 36:15 de Oblak donde el club tienen claro que va a continuar y demás pero yo creo que una vez hecho esto yo creo que al final esto ha dilatado demasiado yo creo que al final lo que se tiene que empezar a plantear el Atlético de Madrid o el Barça o el que sea es en este caso el Atlético de Madrid

Voz 1670 36:29 Si en un jugador que es

Voz 1576 36:32 va de montarte este este quilombo durante mes y medio desde que terminó la temporada hay incluso antes de terminar la temporada

Voz 4 36:41 bueno es un año una

Voz 1375 36:43 no bueno pero sobre todo en la me refiero a esta a esta

Voz 4 36:46 vengo porque hace años ahí va si va al una prima y los tres primeros meses de competición

Voz 1576 36:51 hay que ir llega venal y al final lo que tienes que sopesar es Si sobre esta persona tan volátil y que no tiene nada claro es sobre el que quiere es apoyar sobre su espalda el proyecto del futuro Atlético de Madrid dando pelear por todo dentro

Voz 4 37:05 las respuestas esos sí sí no no bueno y lo tiene todo el mundo para el Barça para el Barça pero que es la pregunta que el Atlético sería un bajonazo hombre un mazazo van más el Barça al Barça lo da por incorporado ya

Voz 1296 37:18 y sabiendo que es Suu influencia sobre el jugador había surtido efecto y que lo tenía todo encaminado para el uno de julio podrán anunciar decir si hará Griezmann dice que se queda en al Atleti la sensación de hastío que hay en el en el Wanda en el once produce un bajonazo bastante importante

Voz 1375 37:31 es Pablo tenían alguna clave pero no sé si estoy estoy he leído donde leído esta semana Pep Segura ha filtrado al parecer ha deslizado a su entrenador a Valdés

Voz 3 37:41 pero no cenó el domingo tranquilo Griezmann va a jugar

Voz 7 37:44 que viene inglés también cenó el domingo por la noche Pep Segura con con continúe claro Euskal incurrió que tienen que hacer algo porque estaba a gusto con Rubén Fernández secretario técnico quitan arrugar Fernández ponen Eric Abidal y el Chingate impidió a Iñigo Martínez era Jerry mina en enero oye con quién voy a entrenar yo dentro de de quince días otros semanas inscritos poco no bueno no no yo yo no sé si me parece poco pero lo que sí que sé es que el Barça ha ido a Paul Beat Man y estoy de acuerdo con Antonio El es decir no puede ser este jugador un año es decir a cuatro días de empezar un Mundial cuando tienes que tener la cabeza puesta en un Mundial estás pensando si te vas al Atlético Madrid Barcelona anotó el tiempo del mundo padece

Voz 25 38:23 pedirlo claro una duda el Atlético de Madrid se ha enterado Hoyo ayer cuando Izar declaraciones Griezmann la tele Foot que dentro de cinco días va a decidir dónde se va Simeone está esperando allí donde esté ahora de vacaciones cuando Griezmann lo va a decir o lo sabe ya porque si no lo saben y están esperando ya han oído que dice que dentro de cinco días es una falta

Voz 1670 38:45 no de respeto al Atlético de Madrid de Griezmann pero total

Voz 1375 38:48 nueve el Atlético de Madrid Pulido está trabajando contando que esta es la plantilla imponente de un extremo por eso está buscando laterales por está buscando arriba de momento no está buscando un primer espada porque cuenta con Costa y con Griezmann

Voz 4 39:01 pero eso eso lo ha dicho Griezmann al Atlético de Madrid pero Ana sí si eso se lo dijo Griezmann Hansen

Voz 10 39:06 esta mañana dicho desde Madrid que saque del partido de despedida

Voz 1576 39:09 se lo dijo a algunos jugadores comiendo esto se lo dijeron a entrenador se lo dijeron a Miguel Ángel prácticamente estaba así luego pasó lo de los pido luego ya no dijo nada y se quitó en medio no quiso hablar mucho más con nadie yo lo que te digo es que en el club cuentan que se queda cuentan que que va a continuar porque no les ha dicho nada en sentido contrario pero conociendo al personaje nadie te lo asegura al cien por cien

Voz 1670 39:33 es curioso que en Barcelona están seguros de que al Barça en Madrid

Voz 3 39:36 están convencidos al Atlético Pablo detenías alguna

Voz 1670 39:39 por ahí decías si al final es un poco triste pero todo se reduce a la pasta es el mismo cariño que el mismo problema que tiene Cristiano con el Madrid

Voz 3 39:50 el Atlético Griezmann ya

Voz 1670 39:53 que haya por ahí está el tema esta dilatación en la decir en la decisión en en anunciarlo porque la está dando una prórroga al Barça en la negociación con el Barça al Barça le ha dicho que no le puede dar ni un euro más que doce kilos limpios porque ese es el tope que tiene que cobra Luis Suárez qué Griezmann no puede llegar cobrando más que Luis Suárez porque al día siguiente de Luis Suárez llamando al telefonillo el Atlético de Madrid la diecisiete kilos limpios iba a lo que está haciendo Griezmann de decirle al Barça Te doy hasta esta fecha para que mínimo me mejores esto porque si no me quedan Athletic con mucho de tala de verdad

Voz 7 40:29 los actriz

Voz 1670 40:30 cuentan con gestos por detalles por esa conversación en la que perdona nada Marcos en esa conversación que tiene Griezmann que se reúne como contaste en El Larguero mano con Gil Marín con Berta hablan por ejemplo de que el propio Griezmann les digo tenéis que fichar a Tomás le mar el jugador del Mónaco yo quiero

Voz 0239 40:48 no porque gestos Heston porque si no no gestos por detalles por noche que eso porque el mal el Atlético de Madrid como tú estás contando el edad cinco netos más que el Fútbol Club Barcelona no es porque Griezmann se vaya a quedar en el Atlético de Madrid porque exija todo es una pamplinas no porque es un proyecto deportivo porque no porque no es que al final llegamos al origen de casi todo de Hacienda de las renovaciones del cariño de todo al final Griezmann se queda en el Atlético de Madrid es porque el Fútbol Club Barcelona no es capaz de mejorar la oferta que el Atlético de Madrid ya con que la acuerdo Barcelona Griezmann muy encaminado se ha dado cuenta el Atlético de Madrid voy a tener que ir al mercado me dan por por Griezmann cien que son ochenta porque si no me equivoco lo tengo que dar a la Real veinte por ahí anda la cosa qué hago yo con ochenta millones de euros a qué delantero me traigo yo por ochenta millones de euros pues toma yo voy a poner a Griezmann veinte al año o veinticuatro lo que sean diecisiete tenemos pero que Griezmann no va a engañar ya ni al aficionado del Barcelona ni la aficionada al Atlético de Madrid la decisión que tome Griezmann es una decisión de pasta pero

Voz 1576 41:52 si fuera además foro minero pero pero Antonio si fuera sólo por dinero en el momento que le han hecho la oferta antes de terminar la temporada que ya estaba cercana a los veinte millones limpios por temporada ya sabiendo que el Barcelona el tope salarial no va a llegar a esa cifra

Voz 4 42:05 pero lo Pinto no es así sí perfecto perfecto pero yo creo lo último creo que a ver si el Barcelona le dice

Voz 1576 42:11 sí sí dijeron todos pero en el Barcelona desde el primer minuto y bueno ahí Walt la información la tienen más cercana seguro EFF Lucky Marco Jordi de Barcelona desde el minuto uno lo han dicho que no iban a llegar a esas cifras

Voz 4 42:22 sí pero está claro que no está