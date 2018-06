Robles: “Es rotundamente falso que exigiese el control del CNI”

Voz 1727 00:00 Margarita Robles buenos días buenos días antes de nada enhorabuena ministra muchas gracias hace esta pregunta que yo le hacía Avi compañera Sonia Sánchez este despliegue de los ministros por los medios este atender a la radio y las televisiones Se mantendrá cuando empiecen los problemas los conflictos cuando tengan que responder a preguntas muy concretas sobre su gestión

Voz 1426 00:23 yo creo que la obligación de cualquier cargo público tanto política como en otros ámbitos está tener transparencia y dar cuenta de lo que ocurre aceptar las críticas porque también a las críticas aprende por tanto yo desde luego mi experiencia siempre he tratado de dar la mayor comunicación la explicar la situación y aceptar las críticas cuando he tenido que aceptarlas

Voz 1727 00:43 ministra su compañera de gabinete de la ministra de Política Territorial dice que la reforma constitucional es urgente viable indeseable usted mencionó la Constitución española en su toma de posesión coincide con este diagnóstico de de su compañera de Consejo de Ministros se ven con fuerza como para impulsar esa reforma estando en minoría parlamentaria

Voz 1426 01:04 bueno la Constitución porque creo que la Constitución es el pilar de nuestro ordenamiento jurídico y además si de aquella norma que recoge que nos permite vivir en libertad que recoge recogen nuestros derechos que recogen estas libertades que las protege eh no hay que olvidar que la Constitución española fue el fruto del consenso de las de entonces pero sobre todo yo siempre lo pongo en valor de aquellos hombres de aquellas mujeres que vivieron la la dictadura que vivió en la persecución la clandestinidad eh todas esas personas que tienen un esfuerzo hicieron un esfuerzo de consenso por lo tanto nosotros queremos que sentirnos muy orgullosos de ser marco constitucional porque nos permite defender nuestros derechos y nuestros valores sin verdad es verdad que la Constitución los desde el año setenta y ocho como cualquier norma jurídica necesitada ponerse al día es la España del setenta y ocho no tienen nada que ver con la España que vivos en este momento hay toda una serie derechos que tienen que ser reconocidos la propia presencia de España en el marco de la Unión Europea pero es evidente es evidente que cualquier reforma constitucional no ya sólo porque lo diga la propia Constitución sino por en la medida en que sea norma de convivencia exige un consenso exige el mismo consenso amplio entiendo yo que permitió llegar a la Constitución del setenta y ocho ahora en el Congreso teníamos una una comisión para la evaluación del modelo autonómico que sería un poco la base para la futura reforma de la Constitución

Voz 1727 02:27 sí pero lo importante es que sí

Voz 1426 02:30 más constitucional es precisamente para profundizar en los valores derechos que la misma reconoce

Voz 1727 02:36 ministra la Red Española de inmigración de Ayuda al Refugiado de ha pedido al presidente Sánchez que deje atracar al Aquarius en las costas españolas el Aquarius es ese barco que lleva seiscientos veintinueve personas a bordo al que Italia cerrado sus puertos debería estudiarlo el Gobierno español el permitir que atraque aquí

Voz 1426 02:55 mire yo creo que más allá de este caso concreto que había que estudiar luego problema tremendo sobre todo las enormes Macias que hay es un problema que no es de ahora es un problema ahí cuando yo tuve responsabilidades interior y estoy hablando hace veinte años teníamos el mismo problema que hagas acrecentado sobre todo porque están y estás estás Macias que están utilizando y que están lucrar Jaume de la inmigración es muy problemático lo que está ocurriendo en en el Gobierno en Italia pero comenzamos dos esto tiene que ser un un empeño de la Unión Europea en su conjunto porque más allá de actuaciones puntuales que pueden hacer los países que tienen que moverse siempre por la solidaridad es que no podemos ponernos de perfil porque cuando hay un drama humano es obligación de todos de todos los países dar respuesta pero es imprescindible que la Unión Europea no mire para otro lado desgraciadamente desgraciadamente en materia de política hay vibración yo creo que la Unión Europea pues está poniendo de perfil en muchísimas ocasiones desde luego para el Gobierno español la solidaridad él él tener emprender presente el drama humano que se está viviendo muchos países es lógicamente también una necesidad una obligación

Voz 1727 04:06 usted es ahora ministra de Defensa pero es una jurista en virtud de la Ley del mar de los convenios sobre derechos humanos internacionales los gobiernos europeos el italiano el de Malta o el español o el que sea debería dejar que llegue ese barco cargado de personas a un puerto a lo largo del día de hoy

Voz 1426 04:24 yo creo que en estos ámbitos es es verdad que el derecho fundamental porque de hecho ves como decía dos y hablábamos antes de la Constitución la Norma de convivencia pero ya algo hay algo que yo creo que está dentro del derecho internacional y esos al principio genial en el ámbito de derecho internacional que siempre la protección de la vida humana ahí está la protección de la vida humana que tiene quinientos luego es su su plasmación en otros textos internacionales como la carta de mediaciones unidas etc por lo tanto yo creo que en una situación de riesgo para la vida humana y a la prioridad tiene que ser siempre salvar las vidas humanas vamos con su departamento

Voz 1727 04:59 Eto'o el Partido Popular y Ciudadanos han pedido al Gobierno ha pedido a usted que lo elijan como director del Departamento de Seguridad Nacional al coronel en la reserva Pedro Baños supuestamente por las opiniones de este militar sobre determinados temas sobre Rusia por ejemplo ha sorprendido usted qué opina

Voz 1426 05:17 seré yo tengo que reconocer que yo personalmente no lo conozco soplan la y por lo tanto de momento ni departamentos no ha hecho ninguna propuesta al Consejo de Ministros el único nombramiento que se ha hecho que fue él el viernes pasado que el secretario de Estado de Defensa aquel Olivares que fue director general de la Policía como yo estuve en el Ministerio del Interior y es el único nombramiento que se ha hecho es es el único nombramiento porque yo puedo hablar y puedo responder lo demás le todo decir todavía porque no hay ningún nombramiento aprobado Consejo de Ministros

Voz 1727 05:51 es un retroceso que el CNI y abandone presidencia vuelva a estar bajo el mando de un único Ministerio en este caso el Ministerio de Defensa que además tiene su propia inteligencia militar

Voz 1426 06:02 bueno yo creo que no es un retroceso ser en todo caso hay que decir que el cine y está formado por hombres y mujeres que tiene una cualificación profesional muy muy importante es un trabajo que hacen que lógicamente es conocido por tanto no es reconocido pero yo le puedo decir que esté el CNIO sobre todo a nivel internacional en conflictos internacionales fuera de nuestras fronteras es esencial es un punto de referencia obligada en la inteligencia la inteligencia dos solamente europeas sino no fuera del ámbito de la Unión Europea en estos momentos en los que hay una serie de conflictos muy importantes en los que la inteligencia es su trabajo básico y fundamental de lo que estaba realizando el Servei que insisto no ves conocido por tanto no reducido esos treinta y sobre todo lo que hay que hacer es que tenga medios que tendrá medios personales que tengan medios materiales yo tengo una enorme confianza en los profesionales porque mire sabe qué pasa ahí esto la experiencia nos enseña que muchas veces los políticos pues cuando las cosas salen bien tratan de ponerse las medallas no reconocen que el esfuerzo y el trabajo es siempre de las personas que estaban a CIE de decir a pie de calle en los que

Voz 1727 07:16 ya sé muy bien los cambios los serbios inteligencia

Voz 1426 07:19 a pie de situaciones como edad por tanto yo quiero aquí hay que estar todo el irreconocible el tu a ese trabajo se fuera por ellos muchísimas cuestiones de índole internacional a lo mejor Irán tenido

Voz 1727 07:32 Margarita Robles exigió usted el control del CNIO para aceptar el cargo de ministra de Defensa

Voz 1426 07:38 quiere yo lo único que puedo decir a usted Pepa que fabrique la recordó como periodista en periodismo el periodismo yo entiendo que a lo mejor hay que rellenar espacios que escribí pero sería bueno que las cosas se contra estarán totalmente falso todo lo que se ha dicho estos días rotundamente y por lo tanto yo estoy donde quiero estar como quiero estar estoy desde el principio es el más primeros contactos que hizo el el presidente del Gobierno todo lo demás pues entra dentro de vamos que de la literatura o de o de la especulación

Voz 1727 08:14 veremos a una mujer al frente del CNI

Voz 1426 08:17 pues no porque no porque no se puede menos una mujer ya lo estamos viendo este es un Gobierno mayor el de de mujeres la cualificación profesional de las mujeres en España permite acceder a cualquier sitio porque no sería eh

Voz 1727 08:31 yo diría que que que la podemos ver en un plazo corto o largo quiero decir cambiará el director del CNIO dejará que concluya su segundo mandato de cinco años

Voz 1426 08:39 no hemos sabido creo que cuando uno llega un gobierno Novas importante es ser prudente examinarlo que hay conocer lo que hay y luego en materias tan importantes como el que hay te licencia como es la seguridad esa prudencia es exigible a cualquier responsable público es mucho más cuando estamos hablando de áreas tan importantes y que afectan a intereses nacionales e internacionales por tanto lo que no dude es que hay sesiones que se tome deban hacer siempre desde el estudio desde la reflexión y los de la prudencia

Voz 1727 09:09 una última cosa ministra dará luz verde al ciclo inversor de armamento que ya había iniciado su predecesora que implicaría un gasto de diez mil millones de euros en los próximos quince años

Voz 1426 09:21 es decir yo lo tengo sobre la mesa para estudiarlo lo que sí que es importante es que un ejército esté modernizado porque hay políticas de sería defensa que lo que tratan que que tratan de garantizar la paz y la libertad ha yo me refería antes de que su todo contexto que cabecea junto con la Constitución española es la Carta de Naciones Unidas la Carta de Naciones Unidas el artículo uno habla de de de proteger y garantizar la paz y la libertad pero tan todo hay que ver siempre cuando se estudian las políticas de defensa ese aspecto esencial de garantizar la paz y la libertad para nada hacía libertad tan sofisticados y tan complicado con él está haciendo al ciberespacio hace falta que haya medios que haya tecnología pero como decía antes vamos a cambiarlo vamos a a ver todas las posibilidades que hay allí un compromiso inequívoco de de de las Fuerzas Armadas se el saña de evidentemente de ser punteras en el ámbito internacional para para defender esos valores sí probablemente esos valores de libertad estuviera de muchos países del mundo y estaríamos viviendo ese drama de la inmigración que al que nos referimos al principio

Voz 1727 10:35 Margarita Robles suerte y muchas gracias muchas gracias a ustedes