Manu Carreño: "El agujero de Zidane según van pasando los días se hace más grande"

Voz 1 00:00 entre entrevistada por cierto el Madrid sigue sin entrenador más si es que

Voz 2 00:03 claro cada atípico no no no te gusta grabada pero poniendo cara

Voz 1 00:08 ahora entró pero es que a veces no obra o con Antonio digo es que me parece como muy marciano tú piensa ya cada una va a tener no no no yo pienso que me va a tener entrenador Julio pero al con vendremos con vendremos que la situación es un poco marciana correctamente osea osea que que el campeón no que el campeón de Europa no tenga entrenador

Voz 3 00:25 es muy fuerte pero sí es muy fuerte pero si quieres a uno S

Voz 4 00:28 no no no no si yo no entro en debates en ello que no ha existido acuerdo cuando decía Antonio y con lo que dices tú Mario P

Voz 1 00:33 pero en el contexto es decir el campeón de Europa el equipo que ha hecho leyenda en estos tres años perdón en estos cuatro años no tiene entrenador

Voz 3 00:41 es verdad que hay que empezaba sí dime Mario no que digo que esto no se trata de Gorki detrás de cualquiera rápidamente sino de traerá que quiere Si bien

Voz 5 00:51 eh evidentemente deja clarísimo lo que el agujero que ha hecho Zidane con la decisión

Voz 6 00:57 el club que según va pasando los días va siendo más grande porque muchos decían no igual lo tenía pensado lo tenía ya hablaron lo tenían no sea la cara de Florentino el día que se presentó en la rueda de prensa lo que está tardando en encontrar un entrenador de demostrar