Primero los ultras, después los italianos

Manuel Jabois buenos días Pepa buenos días hay dos asuntos decir algo si por decir algo hay dos asuntos aquí que que los xenófobos mezclan en el asunto italiano en el barco y que consiguen que su mezcla indecente circule por todos sitios hay un problema de fondo Europa en su conjunto no sabido enfrentar este fenómeno un fenómeno que no va a parar no es sabido enfrentarlo desde sus valores e implicando a todos los países ese es el asunto de fondo y otro muy diferentes que un país Italia pueda permitirse incumplir la ley y los convenios internacionales de derechos humanos cerrando sus puertas son barco lleno de personas rescatadas del mar Matteo Salvini el líder de la Liga ahora vicepresidente y ministro del interior nada menos ha subido a su cuenta de Twitter una foto suya con la etiqueta cerramos los puertos muy orgulloso de dejar a la deriva Manuel Jabois a seiscientas personas de ellas más de cien niños menores de ese lema

efectivamente política en política en caliente una de las cosas que hay que agradecer de la ultraderecha probablemente la única ahí desde luego de forma cínica es su enseñanza sobre la política real y el impacto que tiene sobre la vida de las personas hay una puesta en escena las la foto de este caballero tétrica con el lema de cerramos los puertos con esa anunció pero más allá de eso no hay una gran política de gestos de coquetería o de estética en el fascismo siempre promete transformar el mundo y actúa rápido para transformarlo la pregunta no es por qué gobiernan así sino que hacen en el gobierno más interesante aún qué hace un neofascista como Matteo Salvini el Ministerio de Interior no no hay carteras que en determinadas mano se convierten en armas de destrucción masiva y este es el mejor ejemplo a muchos italianos que han votado a la ultraderecha no les incomoda dejar más de seiscientas vidas a la deriva lo que ocurre es que a muchos italianos que votaron al Movimiento Cinco Estrellas no les debería importar tampoco que estuviesen a la deriva sí les importa ahora les tuvo que importar antes de que su partido pacte con los ultras antes me hablabas de Europa creo que no hay mejor metáfora ahora mismo de Europa y su política migratoria que Aquarius en medio del océano un continente incapaz viejo inútil mezquino que en países como Italia tiene a una especie de Gestapo para gobernar los asuntos de mayor sensibilidad los asuntos que genera mayor empatía hay dos periodistas del país