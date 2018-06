"Una foto con un niño de 3 años en redes sociales no tiene ningún sentido"

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 1224 00:09 muy buenos días no no quiero parecer cenizo que es lo más pero

Voz 2 00:13 como individuos complejos que somos hemos convertido en nuestro entorno

Voz 1224 00:16 es la de oportunidad y amenaza Silvia barreras inspectora de la Policía es Cyber policía buenos días Silvia buenos días conseguí hace unas semanas me costó pero conseguí librarme de Facebook tuve tres semanas sin saber qué hacer pero al final lo conseguí creo eh no no lo tengo claro tú crees que debería borrar me también de de Whatsapp para Pekín intimidad y privacidad no sea vulnerada

Voz 3 00:39 si quieres que Facebook no tengan datos tuyos a partir de ahora sí pero todo lo que ya hayas aportado ya lo tiene Facebook en soy mal

Voz 1224 00:47 de guasa también también debo compartir fotos a mis hijos en redes sociales el otro día hablábamos con el juez Garzón el cada vez más más peleas en los juzgados de padres que deciden separarse o veces incluso siguiendo juntos sobre si subir fotos uno de los niños es es bueno o malo tú crees que demos hoy fotos en mis hijos a Facebook o a las redes sociales no que ya nuestra vida o cualquier otra

Voz 3 01:09 yo siempre recomiendo que no porque aunque estemos muy orgullosos de nuestros hijos los monos que son evidentemente hay depredadores que están detrás de la red utilizan esas fotografías para hacerse pasar por otros menores e intentar captar víctimas por lo tanto eso lo estamos dejando más fácil

Voz 1224 01:26 problemas de acoso fraude noticias falsas manipulación problemas con la difusión de datos personales fotos íntimas esta gente no no somos muy conscientes y no sé si los jóvenes que utiliza las redes sociales lo hacen de una forma inconsciente los mayores no sabemos siquiera que exhibición peligro detrás de lo que estamos haciendo cuál es el principal problema de las redes

Voz 3 01:50 yo creo que es la la necesidad casi pública de contarlo absolutamente todo parece que lo que no se vende no existe estamos entrando en una hemos entrado una sociedad totalmente visual no parece que que ya no tiene nada importancia lo que hacemos ni valor si no compartimos y sino somos el recibos la aceptación el me gusta de los demás

Voz 1224 02:11 Silió barreras a la persona a la que hacerle todas estas preguntas porque es inspectora de la Policía Nacional e investigadora especialista en cibercrimen y seguridad informática durante más de diez años dirigió los grupos de investigación tecnológica ha formado parte de Europol e Interpol ha dado clases en universidades y acaba de publicar su segundo libro instinto hay pólvora la vida real de una inspectora de policía en las ETA porque te hiciste inspectora de policía y porqué además en delitos tecnológicos

Voz 3 02:36 porque vi que era el presidente cuando llegue hace once años vi que era el presente y que sabía que había llegado para quedarse en el futuro de la investigación cualquier hecho tiene una componente tecnológico y cualquier evidencia ahora de todas las investigaciones en las que ha participado en la evidencia hasta el móvil están un ordenador y eso es clave para aportar una investigación todo yo lo vi dije yo me quiero quedar porque esto es el presente y el futuro porque inspectora pues para dirigir mis propias investigaciones y poder decidir no que que caminos tomar que líneas de investigación se

Voz 1224 03:07 Siria los los delincuentes van por delante Cela la policía famosa frase perdóname la policía no es tonta es verdad ya sabemos que no lo es la policía nominal y que hace cosas maravillosas pero parece que siempre el crimen tiene la obligación de ir un paso por delante es así

Voz 3 03:22 claro es así no tendríamos trabajo y eso es lo primero

Voz 4 03:25 me parecería fantástico es bonito desaparecer no pero obviamente claro los malos tienen que ir por delante para idear nuevos mecanismos de de de

Voz 3 03:34 bueno de para cometer un delito y que la gente pues caigan caigan sus garras

Voz 1224 03:38 bueno últimos con que hemos conocido este fin de semana Silvia es que dos vecinos de Gran Canarias hicieron pasar por una mujer tailandesa para estafar treinta y seis mil euros a un señor Gallego estas alturas estoy casi normales una anticipada muy habitual lo que alguien caiga hipertensos pendiente eso que estás cayendo desde dinero a alguien que se hace pasar esto es el pan nuestro de cada día

Voz 3 04:01 a día desgraciadamente porque digamos que yo me atrevería a decir incluso que el noventa por ciento

Voz 4 04:07 de de los delitos no de ésta

Voz 3 04:10 de estos hechos delictivos que se cometen en la red tienen Noma una motivación personal el desconocimiento enhorabuena al cambio generacional al mundo tecnológico está generando pues que haya cada vez más más víctimas y además que esto conlleva un proceso constante actualización del que no se molesta en saber que qué que hacen los malos en Internet de los como en el mundo físico tú lo ves venir pero en la no sabe

Voz 1224 04:33 tú has conocido puerto responsabilidad de tu cargo algún príncipe senegalés seguro pero como puede ser yo cuando recibo ese mensaje últimamente no llega eh ya no llega yo creo que se han cansado pero cómo puede alguien caer en eso como realmente alguien puede creer de verdad que Un príncipe africano te manda una carta a Ci para decirte mira tengo mucha vida pero ahora no lo puedo sacar déjame tuvo el tuyo en serio como como sigue cayendo la gente en eso

Voz 3 05:08 pues es inexplicable todavía no entiendo por qué la gente sigue cayendo pero sí que es verdad que con ese cambio al mundo tecnológico hay gente que piensa que Internet es un mundo mágico mundo lleno de oportunidades y al final sí que lo es pero para para los más

Voz 1224 05:22 si sale malos somos ingenuas

Voz 3 05:24 listas se traslada a la vez

Voz 1224 05:37 hablamos con una mujer inspectora de la Policía Nacional y especialista en cibercrimen que acaba de publicar un libro titulado instinto y pólvora la vida real de una inspectora de policía si la barrera buenas tú nueve series de ficción de policías no

Voz 3 05:54 estoy haciendo un proceso de adaptación alguna serie no pero aún así no porque entre que ya tengo bastante con mi trabajo y entre que lo que ves te indigna porque esto no se darían la vida no pues

Voz 1224 06:04 mira mira está tú ves TSI de indígenas no no ahí porque es que a ver si no tienes un líquido azul que apuntan a todo lo que pasa es que si fuera al ya el capítulo de la serie obviamente bueno claro está bien que ocupen su tiempo en otras cosas en escribir libros por ejemplo en la vida real de una inspectora de de Policía en tu casa más especialista en cibercrimen te obliga a estar constantemente aprendiendo a toda la policía tiene una denuncia constante de aprendizaje pero en vuestro caso es todavía están también tener muy duro muy duro

Voz 3 06:38 yo siempre lo he dicho que si no tengo hijos pero si los hubiera tenido yo no sé si hubiera podido llevar este ritmo infernal de las tecnologías porque te preguntan por todo a lo mejor tú eres experta en determinadas redes sociales un determinado tipo de investigación y te preguntan por todo y creen que el que sabe de tecnología tienen que saber de todo es imposible

Voz 1224 06:54 de esto no me en la ordenanza también hablas de bueno no tienes hijos pero tu dejaría es que tus hijos tuvieran un teléfono móvil

Voz 3 07:02 tengo sobrinos y yo leo mi hermano que se los deje a partir de nada prudente que pueden ser entre los once doce trece años depende para aquí herramientas niña de once años puede jugar a un juego social sin conexión interna de todo ojo siempre vigilado por sus padres y que no tenga acceso a medios de pago y luego bueno con el con el tiempo con Gadafi permitiendo por ejemplo de de catorce años pues ya está en alguna red social

Voz 1224 07:25 catorce años en la red social que hace un niño de lotería conocíamos el atún siete por ciento de los niños que nacen en España a los tres años un siete por ciento ya tiene una cuenta abierta en Face

Voz 3 07:35 nosotros fotos es una barbaridad es una barbaridad estar vendiendo la intimidad de tu hijo a una empresa privada que está comercializando con con su imagen no sabes además tu hijo cuando tu hija cuando crezca de noventa años la tienen que ver sus fotos sí es un cualquier que ocupen puestos responsabilidad ante sus fotos en pañales o en carro eso es para mí me parece eso hasta vejatorio

Voz 1224 07:58 o sea que todos tenemos el mejor concepto nuestros hijos no te imaginas presidente con las otras con el historial facebook abierto sobre cómo se bañaba cuando

Voz 3 08:05 claro imagínate si ahora buscan para coger un tuit hace cinco días o tres meses que pueden rebuscar dentro veinte años cuando ya no se cualquier foto que no tiene no los mai mai es el rico ridiculizar esa esa imagen yo creo que se está haciendo muchísimo daño un flaco favor a los menores

Voz 1224 08:22 qué has dicho muy interesantes sobre subir las fotos para que una empresa comercialice con ellas me parece que las grandes compañías como Facebook tela que insisto conseguí creo que conseguí borrar me hace algunas semanas ese ese fin ganar dinero comercializando nuestra información hace pocas semanas el dueño de Facebook que también lo hizo en el Parlamento Europeo se sentado en Estados Unidos pidiendo perdón vamos a escuchar momento como Mark Zuckerberg el dueño El patrón de Facebook pedía perdón esto no ha supuesto una

Voz 5 08:48 quiebra grave de la confianza Lamento mucho que algo así haya sucedido nuestra responsabilidad básicas proteger los datos de la gente y no podemos hacerlo no merecemos la oportunidad de servir los así que ahora es nuestra responsabilidad irá encaminada asegurarnos de que esto no vuelva a suceder

Voz 1224 09:06 tú te crees lo que dice su que ver uno

Voz 3 09:08 en Grecia donde estaba esperando a que escampe el chaparrón en esos días que él tiene que obviamente dar explicaciones pues Sastre exige no pero él estaba pensando por dentro bueno pues Facebook es grande tecnológico como es Google o cualquier otra empresa tecnológica y al final ellos son los que tienen ese nada cesen información y tienen ese poder mucho más pueden en cualquier institución política estoy seguro

Voz 1224 09:30 bueno vamos a hablar de asuntos escabrosos que tú te has tenido que enfrentar alguno de ellos de acoso de mensajes tremendos en las redes sociales pero antes mencionaba doce hasta cuanto hasta cuando se pueden perseguir mis mis mensajes yo como individuo tengo derecho a evolucionar no a pensar una cosa ser del Barça Hay de repente pues mira pues ahora me hago de del Numancia o del Zaragoza ánimo por cierto hasta cuando se puede perseguir mi mixto tuits no existe una regulación sabré cuando las cosas caducan los sí existe en otros territorios pero en cuanto la información no caduca nunca

Voz 3 10:04 no era además de chollos aunque te decía sus términos y condiciona las que van buena retirar por poner un ejemplo después de cinco años de la publicación esa información otras tres meses que esté publicada el uso que se hace donde se guarda allí donde esos algo que que quedan sus en su privacidad Aida cual tú no sabes

Voz 1224 10:24 cuántas redes de pederastia existen porque cada dos por tres descubrimos era en Skype que es que me sorprendió mucho porque es que hay es una aplicación para llamarte y vernos en vivo como ya existen otras ya están incorporadas al teléfono pero cuántas redes de pederastia existe

Voz 4 10:41 pues tantas como individuos allá con esas eh

Voz 1224 10:45 finalidad sacaba nunca esto no tenemos una noticia

Voz 3 10:48 el Ciber depredador en este caso el pederasta el pedófilo y ya pues bien hace quince años se hacían algunas redadas en videoclubs y entonces pues el que tenía material pornográfico infantil tienen que esconder las cintas de VHS además pero es que ahora el pederasta incluso eso normaliza situación no hay dice que bueno pues que amar a los niños es algo natural como puede ser cualquier otro tipo de orientación sexual en la red para ellos es un altavoz de una forma más de poder tapar esa actividad criminal

Voz 1224 11:21 en el año dos mil ocho cuando empezáis con la unidad la Brigada de Investigación Tecnológica Beat que en dos mil ocho era solamente dos la inspector y tú lo que pasa que entonces lo damos todo más fácil porque la gente ingenua los los criminales hubieran sus propios vídeos

Voz 3 11:35 a ver si éramos dos redes en redes sociales fuentes abiertas en la elite éramos más éramos alrededor de cincuenta no pero en ese grupillos de que se cocía por las redes

Voz 1224 11:47 no no ella ella esa gente que subía jefe pero bueno esta gente no sabe que que esto

Voz 3 11:53 es una responsabilidad y que aunque tuyas conducido de forma temeraria aunque tú ya has pegado alguien lo lo cuelgas eso tiene que generar una responsabilidad eso no puede aunque ha sucedido el hecho en sí tiene que haber la responsabilidad tiene que ver algún mecanismo policial judicial que permita va a seguir este tipo de conductas y nos costó al principio mucho porque no había regulación por lo menos en la mentalidad de que un delito si podía acometer el mundo físico podía trasladar a hacer posible

Voz 1224 12:21 la ambivalencia hacia una cosa es real pero esto está loco

Voz 3 12:24 la mente es como ha ya adelantó

Voz 1224 12:26 a alguien para Mentana conducir a trescientos por la autopista pero como está en las redes sociales no van a encontrar la gente en ese sentido es la está bueno hemos aprendido pero todavía sigues viendo algún energúmeno algún idiota que conduce a trescientos por hora por la autopista y lo sube

Voz 3 12:40 sí claro es que cada vez menos porque saben que hay responsabilidades penales por eso pero los hay entonces yo entiendo que no sé que va a gente no no aprende yo creo que él desea al final el afán de ponerse el ego personal algunos les lleva a superar esa niña no incluso a asumir responsabilidades penales contar de estar el primer día hundía sólo en la palestra ahí en en boca de todo el mundo pensando que ha hecho una hazaña

Voz 1224 13:04 España se tipificaron los delitos de odio que es bastante genérico es verdad que el Código Penal recoge los editors cedió pero bueno profesoras delitos de odioso son genéricos el doce de mayo dos mil catorce ocurría algo que para muchos supone el punto de inflexión donde empezamos a darnos cuenta de que las redes sociales eran foco de mal

Voz 6 13:23 la malos la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco ha sido asesinada víctima de al menos tres disparos dos de ellos le alcanzaron de lleno

Voz 1224 13:32 en ese momento la Brigada de Investigación Tecnológica estuvisteis que enfrentar a comentarios a sucesos de extraordinaria dureza después de un asesinato la gente hizo canciones ofensivas burlas y todo tipo de comentarios insultantes sobre la víctima

Voz 3 13:45 sí la verdad es que lo pasé lo pasé muy mal porque

Voz 4 13:48 me llegaban reportes de ciudadanos incluso los propios medios

Voz 3 13:53 bueno a partir de ahora qué pasa que todo se puede decir cualquier cosa la todo vale que es delito que no es delito cuál es el límite de la libertad expresión hasta dónde se puede llegar claro a mí me pillaba de nuevas a nuestro grupo era como si si vale yo tengo muy claro que que no que no todo vale en la red no pero dónde está el límite no hay jurisprudencia

Voz 4 14:09 no había casos previos eh

Voz 3 14:13 los órganos judiciales todavía están en esto muy verdes entonces al final tuvimos que dar ese paso de decir bueno vamos a poner un poquito de de de sentido común no a ver esto sucede en el mundo virtual pero es reflejo del mundo físico luego argumentando que con las medidas con las armas herramientas que teníamos nosotros jurídicas y policiales pues intentamos plasmar un poco sentido común en las investigaciones

Voz 1224 14:36 en todas estas novedades las calles antes de todas estas hasta violando las calles patrullas todavía o ahora estas en excedencia pero patrullas las redes es lo mismo

Voz 4 14:44 sí claro yo yo patrullan las evidentemente las herramientas no te voy a decir una charla digo antes

Voz 3 14:50 yo patrullaba como policía judicial tienes

Voz 4 14:53 otros límites no quizá más amplios por ser policía juicio

Voz 3 14:57 a la hora de de investigar ahora como particular es algo ya tienes quitó que quizá por tema de protección de datos más limitaciones pero ojo policiales no se pierde nunca

Voz 1224 15:06 y cuando te metes en la Internet patrullas patrulla cuando salgo de la a ver tenemos que abrazo como tenemos pero cómo se puede denunciar esas cosas yo me encuentro con algo hay que ser muy no inapropiado porque cosas inapropiadas que no son ofensivas simplemente son cosas de mal gusto pero cuando me encuentro con algo que es un flagrante delito una amenaza que hago donde Akin recurro pongo un arroba policia ya está no

Voz 3 15:32 por eso precisamente no hay que hacerlo porque haber hay canales de de reportes en en correos electrónicos en la página de Bolivia punto es los que hay determinados correos de contacto de los grupos de investigación entre es el de redes sociales y ahí es donde de forma privada hay que reportar esos contenidos porque si lo hacemos mencionando a la policía lo digo muchas veces ponemos en el punto de mira aún posible autor damos pie a que esto autor borre absolutamente cualquier evidencia que queda

Voz 1224 15:58 esta es una cuestión personal es una una curiosidad a vosotros habéis visto cosas en las redes porque luego no sabemos lo que es la web de vez en cuando escuchamos hablar de la web de la web profunda de la red muy muy muy profunda pero vosotros teníais que haber visto cosas difíciles duras

Voz 3 16:15 sí y hay veces que ves cosas que rosas sí te puedo estar al cuerpo en grupos de Facebook de imágenes violentas de de de de vídeos que es es sobre todo piensas a mí me da asco y se llevó de Poli veinte años sigue dándome vasco que puede pensar un menor de trece años o cuando se producen asesinatos y la gente los graba estos atentados que se producen que además la gente piensa en sacar una cámara un móvil me de estar ayudando a la víctima le están en suelo desangrándose y piensas que has con hoy además que los menores lo vean en la red en nunca terminas de edad

Voz 1224 16:50 estuve el otro día sobre eso pero no quieren imaginar lo que todas las visto himnos no sabríamos los demás como volver a casa después de eso no pero te voy a una polémica evitaría precisamente por una un atropello en una estación de tren en una víctima en el suelo ya alguien desde el andén haciéndose un selfie la víctima detrás no que vivimos entre ninguno estamos exentas pero vivimos en una sociedad llena de de gente cuestionable voy a cuestionarle por emplear una palabra amable pero vivimos en un entorno en fin ya no es sentido común es simplemente no no no se dos dedos de frente está finalizando ahí todo todo lo vemos como si fuera una película ya lo que pasa en el mundo físico entre la relacionadas redes

Voz 3 17:34 yo creo que estaban a esto creando precedentes muy preocupantes porque ya la gente se preocupa más por por por grabar esa escena pues al fin más que por ayudar a quién lo necesita

Voz 1224 17:44 tampoco ayuda que las redes tú puedas ver a alguien muerto pero no puedas ver un pecho hay una condena muy a la sexualidad en algunos casos pero de repente con todo demás me engancha no empecemos a regular esto en nuestro propio interés no bueno sirio era estudió Terapia Ocupacional ingresó en el ejercito colaboró en las labores de limpieza de pero luego se hizo policía patrullando las calles y luego años patrullando las redes en el departamento forense digital de la Unidad de Investigación Tecnológica hoy viene presentarnos instinto de pólvora la vida real de un inspector de de Policía volverás al cuerpo no lo sé depende yo os íbamos tinto tinto de momento me ha dicho que hay que tengo que explorar otros mundos que tengo que muchas oportunidades que hay que seguir creciendo y eso estamos prosiguen instinto y no la pólvora gracias que es como se llama el inconsciente pólvora paleta siria muchísimas gracias eh

