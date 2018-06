"Esto de la Academia es como ser padre, se aprende haciendo, no hay nadie que te enseñe"

Voz 1 00:00 bueno ustedes ya lo saben este fin de semana las cosas cambiar

Voz 2 00:03 con conocíamos la noticia María

Voz 1 00:06 bueno ya expresidente

Voz 2 00:10 una nueva etapa

Voz 1 00:11 bajo la presidencia de Mariano esto les así un poco y se queda con Mariano Barroso presidente de la Academia define muy buenos días

Voz 1484 00:20 hola por un momento me me he estremecido

Voz 1 00:24 tengo manías muy buenos días Mariano Barroso director así lo leíamos en Mariano nuevo presidente como por favor no ha cambiado nada Mariano es director el actor guionista ha ganado tres premios Goya responsable de películas como KAS va Hormigas en la boca a los nuevos Washington éxtasis y todas las mujeres desde el sábado es el nuevo presidente de la Academia de Cine enhorabuena primer lugar

Voz 1484 00:45 muchas gracias

Voz 1 00:46 sí porque es un cargo para que hay que felicitar a quien lo toma verdad bueno se supone que toma el hace fue

Voz 1484 00:54 para voluntaria nadie nadie te obliga a eso te lo

Voz 1 00:56 la seguro bares porque hay que decir que el presidente no cobra nada no no cobran a bueno cómo cómo afronta el reto porque desvela es verdad que que la Academia ha sido protagonista durante mucho tiempo ha estado al frente de de esa defensa de la cultura del cine español como Tomás el reto que tienes por delante

Voz 1484 01:15 mira el el reto consiste sobre todo en en que en un en un sector y en un colectivo en una industria que por naturaleza es muy disperso y tiene muy pocas estructuras de referencia la Academia lleva muchos años ya funcionando y es una estructura muy sólida que tenemos que conseguir que con se que se convierten en la casa de todos los cineastas a veces yo sé que hay mucha gente que la mira con escepticismo de hecho fíjate que enseguida la la gente me me pregunta pues igual que tuvo como insinuando vaya vaya marrón no vaya situación y enciman y cobra no pero no sé yo creo que que se pueden hacerlo se pueden hacer muchas cosas hay una labor muy muy grande para hacer el día a día la principal de todas esta que te digo no convertir la Academia en la casa de todos en lugar de referencia y que esté sobre todo en La Vanguardia que no vaya a remolque sino que vaya abriendo caminos y planificando actividades porque en el cine de la sabes que está cambiando cada día no sólo como en sus formas de producción también de exhibición la gente ya avecine de mil maneras distintas tenemos que estar al día hay que actualizarse

Voz 1 02:21 bueno Mariano Barroso el nuevo presidente de la Academia de cine español y permíteme que te presente que conoces a María Guerra que es directora de programas de la Cadena Ser hola qué tal Lydia María es la próxima presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España así que presidente presidente está encantada resultado bueno pues gracias sea por decirlo de una forma aclara María esto antesala porque tú eres la presidenta de los Premios Feroz Mariano S realizará los Goya que María esto antesala

Voz 3 02:51 bueno pero la verdad es que quiere decir que con la llegada

Voz 4 02:53 la de Mariano Barroso a los a los huellas ya

Voz 3 02:57 sea es bastante inaudito que se sepan los presentadores de la gala que que espaldas

Voz 1 03:02 con tanto tiempo con tanto tiempo

Voz 3 03:05 cuál no va a haber ninguna improvisación lo vais a tener todo a Andreu Buenafuente Sílvia Abril o sea que cómo ha sido esa decisión que es lo que pretende hacer con estos nuevos Goya

Voz 1484 03:19 mira esto de lo esto de los Goya de la Academia es una cosa que que que se aprende haciendo es como ser padre no hay nadie que te enseñe vas descubriendo cada día cosas nuevas y entonces con la Academia pasó eso hicimos una tomamos una decisión toda la toda la la junta directiva de todas la asamblea de externalizar la gala la última bueno el resultado fue el que todo el mundo conoce y enseguida los dos días Nora Navas y yo porque Ivonne Yvonne Blake que que siempre bueno le mandamos un recuerdo y un saludo con mucho cariño al anterior presidente de la anterior presidenta bueno estaba convaleciente iba entonces a los dos días nos pusimos en marcha Nos pusimos en marcha de la mejor manera que que sabíamos hacer los dos dándonos la como yo somos gente de cine también ahora se une a nosotros Rafael Portela también otro productor de cine sabemos que la clave para un buen rodaje está en la en una buena preparación al final se trata de ir eliminando todas las inseguridades y todos los imprevistos es la clave está en el tiempo dijimos bueno aquí hay que ponerse en marcha y eso hicimos nos pusimos en contacto con con Andreu Icon Silvia in y la verdad es que teníamos cerrado el acuerdo un par de meses pero no queríamos darlo a conocer hasta que no fuéramos

Voz 1 04:33 tuviéramos en la presidencia de Marinovic habla de deslocalizar los premios Goya que tradicionalmente se en Madrid yo creo que siempre siendo en Madrid

Voz 3 04:41 ABC vez en Barcelona también una vez en el año dos mil

Voz 1484 04:44 el me parece que fue se hicieron en Barcelona así si la idea es descentralizar bueno es importante no abrir porque no solamente hay cine en Madrid hay hay cine muy pujante muchas muchos comunidades no hay entonces bueno estamos en ello estamos viendo varias opciones y esperamos cerrarlo muy pronto también pero pero no tiene por qué ser siempre en Madrid

Voz 3 05:04 si uno de los problemas que yo encontraba con los con los Goya es que el guión es como muy no sé qué es limitaciones tenéis no por ejemplo en los Feroz es mucho más gamberro mucho más bestia es cierto que para nosotros es mucho más fácil porque no tenemos Ministerio ni ahí no hay un control en el editorial pero pero vosotros cuál es vuestro control no sea quién va a escribir el guión en los de Rato va esa estatua ahí encima

Voz 1484 05:29 nosotros nosotros no tenemos ningún control de hecho en alguna ocasión los el ministro de turno pedía leer el guión y Villa eso es una prerrogativa que es nuestra es de la Junta Directiva realmente no tenemos más control que el que la junta directiva y las personas que lo presentan y que lo dirigen el guión y el pacto que hemos hecho el contrato que hemos hecho con con El Terrat y con con Andreu y con Silvia es que todo se va a hacer de mutuo acuerdo de mutuo acuerdo quiere decir que estamos por una labor totalmente de de de de coordinación activa hay de de colaboración es decir no se trata de que nadie le imponga nada a nadie sino que es todos sabemos tanto El Terrat tan tan Hereu Silvia como nosotros sabemos que esto es la fiesta del cine español ellos son conscientes les hemos pedido una serie de de asuntos que tienen que ver justamente con la reivindicación del cine con intentar colocar el cine pero en el lugar que le corresponde de cara a la a la opinión pública hay de cara a la sociedad es explicar de una vez por todas y no nos cansamos que el cine no no es una industria perdón que vive del Estado sino todo lo contrario es una industria que que subvenciona al Estado y los números están ahí para demostrarlo iré en base a eso y en base a reivindicar toda nuestra historia que nuestro gran capital y todo nuestro presente y bueno es una fiesta de homenaje al cine y Andreu Silvia tienen un tienen una trayectoria suficiente como para que nadie dude de de ellos no entonces es mutuo acuerdo

Voz 1 06:54 pero en esta mañana Mariano y se lo hemos propuesta más ya hay aceptada amablemente les hemos propuesto un ejercicio interesante tenemos la certeza de que los productos culturales que elegimos lo que consumimos en el fondo nos define podría definir quiénes María viendo las series que ves lo que te gusta bueno viendo y abriendo tu nevera ya ni te cuento María Guerra presidenta de los

Voz 5 07:16 Mariano prematuro antes

Voz 1 07:20 no eso gustaría conocer mejor el presidente de la Academia de Cine español a partir de sus películas españolas favoritas hemos perdido lo hemos dicho Mariano da nuestros películas españolas porque la mejor manera de conocer al nuevo presidente y queremos hacer extensiva esa pregunta a todos ustedes a los que nos están escuchando cuál es su película favorita española cuál es la peli a su juicio que condensa mejor las virtudes del cine español pueden llevarlos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta o bien a través de Twitter usando hasta hoy por hoy cine español ya han llegado algunas películas antes de conocer las tuyas decir Mariano que tan poco es que estemos sorprendidos con tu selección por qué están muy bien enseguida la compartimos pero por ejemplo dice Noemí Redondo Cría cuervos de Saura había escondidas a poco mayor que su protagonista más tarde la I traed mientras dejaba escondida a mi propia niña eso lo dice Noemí Redondo por ejemplo dice Javier lado La buena estrella esas interpretaciones excepcionales esa música por favor compartan con nosotros su película española la película que definiría las virtudes de de nuestro cine haber Mariano tenemos de Asturias la primera de las películas que has elegido es esta

Voz 4 08:28 Rey Roland Garros sino humano mejor la de China hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos

Voz 1 08:37 El verdugo de Luis García Berlanga del año mil novecientos sesenta y tres porque te gusta especialmente el verdugo Mariano

Voz 1484 08:43 bueno es verdugo igual que las otras te podría haber dicho cien o doscientas o trescientas películas pero no hay tiempo para tanto el verdugo bueno es es es Berlanga Azcona es es el el cine es España en estado puro es esa ese ese ese esa Comedia Negra ese esas esa tragedia contada con una con una especie de cotidianeidad que que espanta no y que que nos explica muy bien de dónde venimos de donde venimos porque al final venimos de esa de esa España todo yo creo que ayuda mucho a entender muchas de las cosas que nos pasan y de los garrotazos que nos tendemos a dar entre unos y otros

Voz 3 09:25 no a mi me gustaría solamente no sé si has hablado con el ministro de Cultura le has preguntado habéis hablado de cine de sus películas favoritas

Voz 1484 09:33 hablé un momento el día de la toma de posesión dijo que nos dijo que era una que era un apasionado del cine cosa que ya sabíamos también sabemos que es una persona muy sensible que está muy dispuesta a escuchar digo muy sensible al cine a las actividades de cine y de teatro y que está muy dispuesta a escuchar y que está muy interesado en la en la situación del cine estamos ahí expectante no no tuve ocasión de hablar de sus películas favoritas la verdad tú las aves marinas

Voz 1 10:00 yo no podía haberle propuesto una de las tuyas El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez

Voz 6 10:08 este vino está riquísimo no hay en vilo a como en toda la provincia es que Doyen hacia el esto sabía un rato sabía o os sabe sí

Voz 1 10:18 año mil novecientos sesenta y cuatro buenos años para el cine español Mariano

Voz 1484 10:22 sí un película que estuvo censurada durante mucho tiempo porque contaba era una versión del famoso crimen de Mazarrón también otro retrato de una España sin poner en primer término cuál era la realidad sino utilizando como de telón de fondo no que es lo que lo que más lo que más valoro esa película la vi la vi en su día cuando tenía no sé de dieciocho veinte años y me quedé alucinado completamente la vi recuerdo perfectamente hasta el cine en el que la beso en el que la vid es de esas películas que recuerdas la sesión el cine donde la ves me pasó eso con El extraño viaje gran película grandísimas interpretaciones excelentes te guión y una ironía que te que te desarma no

diez y cuarenta y siete minutos una hora menos en Canarias

Voz 1 11:37 aquí seguimos hablando con Mariano Barroso nuevo presidente de la Academia de cine español hay que decirlo con cien

Voz 3 11:43 está ética pues claro porque es verdad que es un valiente porque de eso que decía Mariano de lo del marrón pues es una es es una valentía en qué te estás siempre en todos los todos los superados

Voz 1 11:55 además es como el lo siento Mariano pero muchas veces ese cargo conlleva Cell pum symbol de todos de los español de lo ajeno de los de la industria de la industria del Gobierno así que nosotros a tu lado que tal Nos con María Guerra que también hay que decir con de épica próxima presidenta de la Asociación Española periodistas cinematográficos directora de La Script y el sueco no no preside nada pero el momento no tengo título de momento no se ha hecho en el momento y seguimos repasando las películas que conforman el paisaje emocional de Mariano Barroso en cuanto al cine al cine español nos quedamos El extraño viaje sobre crimen de Mazarrón maravillosa película íbamos con la siguiente furtivos de José Luis

Voz 4 12:36 osea en una palabra que está cazando en el monte

Voz 9 12:39 cazando con Kelly sencilla Martina por favor

Voz 4 12:44 además si quieres que le devuelva la licencia como si se meta aguarda

Voz 9 12:49 Ángel bajo la feria anteayer yo creí que ha exhibido con vosotros de modo que no está aquí furtivos

Voz 1 12:57 yo creo en la película más cruda el cine español Mariano

Voz 1484 13:01 furtivos también me di cuenta de que las tres tienen mucho que ver entre entre sí sí es muy cruda es muy pero también es muy real ese esa otra vez otro retrato de aquella de aquella España que sigue tan viva por ahí no oí parece que que todo ahora que todo es es ciudad y que todo es urbe pero venimos todos venimos del mundo rural estás películas fíjate tanto el estaño viaje como Furtivos y mezclan el verdugo mezclan elementos de thriller es una especie de cruce de géneros de thriller con cine rural con contienen mucha tiene la la la la ironía que me parece un un elemento fundamental para contar el cine para distanciarnos de la realidad

Voz 3 13:43 es un poco como temas de tu carrera también no de tus de tus películas de tu series el día de mañana que vas a estrenar dentro de poco que también esta me da a los sesenta y los setenta no que les pasaba esas décadas

Voz 1484 13:57 es que en este país estamos ahí parece que no hay una parte que nos que nos mueve que es la que es el enfrentamiento no que es el que se la falta de acuerdo la ausencia que justamente de para para encontrar los los los los puntos que nos unen no la eso que se llama la ideología o el bien común no entonces cuesta cuesta mucho yo agradezco este el apoyo qué decís Toni María yo sé que estáis ahí y además creo que es fundamental que la gente conozca la realidad de nuestro cine porque tiene mucho que ver con la realidad en nuestra de nuestra sociedad fíjate al final la gente el cine la gente del cine que tienen algunos muy mala prensa lo único que quieren las aspiraciones son las mismas que las de cualquier otro el ciudadano no hubiese bueno pues vivir dignamente de su profesión yo algo más

Voz 1 14:42 en el fondo el gran historiador de nuestra sociedad contemporánea está siendo el cine cuando visitamos esas películas el sesenta y tres sesenta y cuatro las que tú pones en este caso furtivos poco posterior en el fondo lo que estamos viendo cómo era esa España en esa época novelas películas un retrato más glamuroso de de quiénes éramos si te parece vamos con la última que también es cruda Cría cuervos de Carlos Saura

Voz 4 15:03 ya sabéis que me he hecho cargo de nuestra educación siguiendo las instrucciones del testamento de vuestro padre

Voz 1 15:10 que si yo tuviera que conocerte sólo por puertos películas Mariano yo diría Buzz María no

Voz 1484 15:16 sí pero mira yo da suerte yo tuve la suerte de estudiar cine en en Los Angeles y entonces en la Universidad del Sur de California que es la que es la cuna del del cine norteamericano había una cátedra allí que se especializa especializada en la historia del cine y entonces yo me quedé me quedé alucinado cuando vi que se estudiaban exhaustivamente justamente fíjate Cría cuervos furtivos el espíritu de la colmena de la colmena eran tres películas de referencia que estudiaban en la universidad que luego financia Spielberg George Lucas así demás esas películas eran una eran referencia para todos los estudiantes es decir que al fin hago me fui diez mil kilómetros para descubrir que el origen nuestro Estado lo te dirán vecinos míos no eso pasa no nos damos cuenta de de que de que estamos rodeados de gente viva cineastas vivos como Víctor Erice Carlos Saura es que los tenemos ahí a la vuelta de la esquina no los valoramos en su en su verdadera

Voz 1 16:14 poner está funcionando fantásticamente el llamamiento que hicimos sobre las mejores películas del cine español Los santos inocentes aparece en muchas ocasiones digo lo mismo género que estamos en el mismo caminos las elijo con una de las mejores no sólo española sino en lengua castellana en Los santos inocentes Dice Tarantino setenta y ocho intacto y hierba Félix Esteban no lo hemos aclarado que había que poner una porque dice el disputado voto del señor Cayo Los santos inocentes Atraco a las tres Bienvenido Mister Marshall Calabuig es difícil dice Félix Esteban decidirse por una sola Los santos inocentes aparece Amanece que no es poco también aparecen en en muchas el espíritu de la colmena de Víctor Erice una además por Jorge Pardo coincidimos bastante dice Pac Man yo de pequeño vi el robo de las joyas sino para hacer un saludo no es de culto como viene el afirma pero bueno es su película favorita nos ponemos bastante de acuerdo en cuanto a las películas favoritas Belle Epoque sería también un ahí asegura María

Voz 3 17:06 pero en lo que a mí me me parecen que nos tenemos que poner de acuerdo ahora qué es lo que hay que pedirle a este nuevo Gobierno para que le dé un para que conecte también con estos espectadores que es lo que hay que hacer Mariano que es lo que pides tú al nuevo Gobierno

Voz 1484 17:19 bueno mira hay unas cuantas cosas que no que no podemos

Voz 10 17:23 de olvidar pero es fundamental

Voz 1484 17:25 fíjate ahí tareas urgentes por no hablar ya del tema que ya esa ahí está agotada el IVA del veintiuno por ciento del IVA porque el Gobierno anterior bueno pues al final se fue sin sin dejarlo en el diez por cien como habían prometido tantas veces pero pero para nosotros es fundamental reconocer la audiovisual como una industria estratégica de nuestro país esto es algo que ocurre en muchos países de nuestro entorno en Italia en Francia en Alemania también en Latinoamérica en Colombia en Brasil en la República Dominicana Ésa es algo que que está reconocido hasta en las leyes vasco que no entonces eso es es fundamental también fíjate que hemos hemos generado un proyecto muy ambicioso que se llama cine educación que ahora mismo está ya a disposición de todos los organismos no solamente el Ministerio de Educación sino también en las en las comunidades autónomas para que lo pueden aplicar en las aulas un proyecto muy exhaustivo que ha que ha dirigido Fernando Lara y que está ahí a disposición

Voz 1 18:20 Mariano de todas se acaba el tiempo estás invitado permanentemente esta casa cuando tú quieras era bueno hablar y descubrir todas las iniciativas del nuevo presidente de la caña en español María muchas

Voz 5 18:31 gracias un placer gracias

Voz 1 18:36 bien

