“Se necesita una agencia de consumo que puede imponer sanciones ejemplarizantes”

Voz 0779 00:28 ven Sánchez portavoz de Facua Rubén cómo estás buenos días

Voz 1397 00:31 qué tal muy buenos oye por lo menos hemos conseguido

Voz 0779 00:33 se ha conseguido que vuelva otra vez la palabra Consumo Sanidad Consumo está bien no

Voz 1853 00:39 luego es un gesto se había perdido esa denominación en los tiempos de Zapatero bueno me es difícil hacer las cosas mejor que en la legislatura anterior estado totalmente muertas las políticas de consumo yo creo que sólo ha habido dos hitos en la etapa Rajoy en políticas de consumo uno volvió Ausbanc al registro de asociaciones de consumidores y le dieron dinero y otra a nosotros nos amenazaron con mi legalizarla por criticar los recortes en materia de sanidad pública educación pública a la subida del IVA así que por poco que sea nada ya sonara bien aunque evidentemente nosotros no ponemos el listón tan bajo queremos grandes actuaciones en defensa del consumidor desde el Ministerio

Voz 0779 01:16 a ver dime unas cuantas pinceladas que tenemos una ronda de consultas

Voz 1853 01:20 bueno otro creemos que hay un gran problema con las clínicas privadas sobre todo clínicas dentales están cerrando en toda España establecimientos y dental antes lo hicieron otros hay que mejorar la normativa que regula a este tipo de centro sanitario ya lo hemos pedido a la ministra Carmen Montón que habría que afinar la legislación habría que obligar a estos establecimientos por ejemplo a tener seguro de responsabilidad civil que respondan de los cierres

Voz 1397 01:43 no solamente de perjuicios causados

Voz 1853 01:46 a los usuarios pienso en ese ámbito luego en el ámbito de las telecomunicaciones creemos que es esencial que haga cumplir de una vez la sentencia europea que dice que los nueve cero dos son ilegales que esa línea no se pueden utilizar el líneas de atención al cliente el Ministerio de Sanidad de la etapa Rajoy ha boicoteado todas las denuncias que hemos puesto en Facua ante las comunidades autónomas ha recomendado a las me ha dejado problemas que no multan a nadie ha hecho una interpretación un tanto extraña lo que decía esa sentencia

Voz 0779 02:15 tú crees que de verdad para denominar que va a cambiar la cosa que semana acabar muchos de los fraudes habituales no se va a dar tiempo

Voz 1853 02:21 bueno yo confío en que algo se va a hacer yo creo que la actividad de la ministra en Comunidad Valenciana la precede el positivo al menos en el ámbito sanitario en su discurso de investidura es bueno pues ya ha hablado de que va a defender los intereses de los consumidores como es lógico pero ha introducido es elemento de lucha contra

Voz 1397 02:40 los fraudes de tomamos la palabra nosotros vamos a empezar a lanzarle peticiones de iniciativas en ese sentido ahora que haya un giro radical en las políticas y haya realmente acciones contundentes no no contundente pésimas contra los fraudes masivos de la banca a hace le con la eléctricas tenemos serias dudas pero de entrada vamos a dar unas cuantas semanas ahora piensa esto es arte por lo menos

Voz 0779 03:03 ya se ha pronunciado con algo que aquí llevamos denunciando mucho tiempo quererla seudo ciencia Arlene homeopatía y otras muchas cosas que son en muchos casos auténticas estafas Rubén Sánchez portavoz de Facua muchísimas gracias seguiremos hablando el Gobierno por supuesto claro Manuel Pardos presidente Adicae muy buenos días

Voz 1397 03:19 buenos días cómo está ahí estamos haciendo muy bien

Voz 0779 03:22 cien haciendo una ronda aquí con mucha gente rápida para ver qué es lo que le piden al nuevo Gobierno en este caso al ala responsable de de Sanidad y Consumo que le piden desde Adicae

Voz 1397 03:33 bueno yo creo que nos han pedido a ellos

Voz 0779 03:36 vale pues entonces que le han pedido que va a nacer

Voz 1397 03:38 el Pedro Sánchez al que conocemos perfectamente con el que hemos presentado nada menos que una ley de las que están y que supongo que ahora se aprobarán la Ley de Transparencia de los contratos que puede resolver todos estos conflictos tan importantes han habido eh pues bien coronel presentamos la ley que es de Adicae no lo puedo ocultar menos ahora

Voz 1 04:08 sí porque en él

Voz 1397 04:11 discurso de censura nombra a los consumidores los organismos supervisores que son los de servicios financieros aunque hay también los de telecomunicaciones competente a cambiarlas revisarlos lo labor que lleva Mikael desde hace muchos años qué dice vamos a revisar esto para defensa de los consumidores en la toma de posesión de carteras de la nueva ministra Carmen Montón ha nombrado especialmente como tarea prioritaria la defensa de los consumidores frente a los grandes fraudes que hemos sufrido

Voz 0779 04:53 es un paso eh sin duda usted cree señor Pardos que va a cambiar mucho la situación con respecto a lo que hemos tenido en los últimos años o no

Voz 1397 05:01 bueno yo creo que es una innovación es una sorpresa pero es una innovación Ia hay algunos que siempre hemos creído en Pedro Sánchez como joven como innovador muy bien

Voz 0779 05:16 las dos seguiremos hablando de todo esto dice el Gobierno como decíamos a nuestro anterior invitado eh gratis gracias hasta la próxima adiós y Anne veneciano buenos días buenos días a su portavoz de OCU Organización de consumidores usuarios qué te parece la nueva ministra de Sanidad

Voz 2 05:33 bueno pues a priori nos parece bien me gusta también que sea una mujer consta que sea una persona

Voz 1 05:40 que sea sensible a los temas

Voz 2 05:43 el consumo ha supuesto además bueno pues nuestro presidente trabajo también de nuestras filas en la cual entendemos que van a ser ambos muy sensible a las peticiones de los consumidores

Voz 0779 05:52 es verdad de hecho habló el otro día en la en la en la investidura habló de consumo que no es habitual los presidentes Gobierno Hinault no hemos hablado alguna vez que estuvo hace no sé cuántos hay

Voz 2 06:02 claro en nuestro departamento en concreto bien relaciones Institucionales bajando con vosotros con los hoyos con lo cual seguramente que va a estar muy de acuerdo con las peticiones que les iba a ser sensible como Carmen Montón

Voz 0779 06:14 bueno qué peticiones harías ahora mismo

Voz 2 06:16 prácticamente en los últimos meses los altas directivas muy importantes de consumo como pueden ser la ley diez servicios de pagos es tan importante que limita la responsabilidad del consumidor de ciento cincuenta a cincuenta euros es decir que si somos víctimas en Internet por ejemplo sólo tendríamos que pagar víctimas de un delito sólo tendríamos que pagar hasta cincuenta eso está pendiente la ley de viajes combinados también escapen ya que la transposición algo que no Jorge muchísimo una ley para el consumidor menos agua menos favorecido el consumidor sensible como puede ser la gente mayor que es víctima de soy de personas de gente con muy poca vergüenza que va a tu casa a casa de las señores mayores especialmente lo pilló desprevenidos repliegues el número de cuenta en algún caso recientemente hemos tenido noticias les roban es algo muy importante ya el PSOE fue sensible a una peli que presentamos con ellos

Voz 1397 07:08 a la petición de siempre Jesús que la recordarás

Voz 2 07:11 una agencia de consumo a la italiana es decir que la seis mece realmente sea cómo funcionan Italia que puede imponer sanciones ejemplarizantes en materia de consumo para que no nos atropellan acuérdate del caso de Apple que más en España impusieron una multa por lo de la Ley de Garantías que restringía dos años a uno en España la multa fue de cuarenta mil euros yo en Italia la misma agencia fue que tres millones de euros

Voz 0779 07:36 este imagínate la diferencia bueno entonces te veo Eliana qué crees entonces que va a mejorar la cosa con respecto al Gobierno anterior

Voz 2 07:43 sí en consumo tiene que mejorar pues puesto que hemos comentado porque seguramente va a ser sensible porque tiene que hacerlo mejor porque han estado con un varón la imposición de normas muy muy sabias para los consumidores estaremos él para recordárselo al presidente y a nuestra administra

Voz 0779 07:57 muy bien Iliana Izverniceanu portavoz de OCU muchísimas gracias a Dios gracias

Voz 0927 08:03 bien hemos pedido a dos asociaciones ecologistas que nos digan que le piden a la nueva ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera en materia de Medio Ambiente

Voz 0779 08:11 como vimos en especial del domingo pasado tiene mucho que ver con nuestros hábitos como consumidores es lo que pide Paco Segura coordinador estatal de Ecologistas en Acción

Voz 3 08:20 el cambio radical de estar con un Gobierno en genera en el que el medio ambiente no la prioridad que las políticas energéticas siempre favorecían a las grandes corporaciones por ejemplo a las grandes empresas eléctricas así a un gobierno en el que pueden cambiar bastante las cosas quiere decir que la nueva ministra cosa una persona con sensibilidad reconocida en estos temas y que desde luego no va a poder mantener las políticas que que venía haciendo el anterior Gobierno aseguró a buen seguro tendrán un buen cambio la expectativas que desde luego vamos a mejorar mucho en cuanto a poner en marcha medidas que realmente hagan que el cambio climático pues eh se toma en serio hice tomen medidas para para abordarlo para intentar minimizarlo lo posible porque lo cierto es que ya lo tenemos aquí

Voz 0927 09:05 qué piensa Mario Rodríguez director de Greenpeace España

Voz 4 09:07 por lo menos hay una por una ventana de esperanza la oportunidad si habrá cosas si miramos con ejemplo la derogación del impuesto al sol o cuál va a ser la posición de España en Bruselas de cara al escenario de renovables y eficiencia para el dos mil trece hay cosas concretas que me van a permitir medir si realmente se pasa de las palabras a los hechos respecto a la nueva ministra Teresa Ribera comparte una partimos una visión de que el cambio climático tiene que estar en la agenda de prioridades y que entre con una transición energética hace las energías limpias de forma justa tiene retos muy importantes y poner fecha al fin de carbón y de las nucleares en España pero sí que tiene que haber un ministerio que lidere esto y que además tenga las competencias de energía que fue el problema que existe en el anterior Gobierno Kennedy iba por un lado medio ambiente propio de estaba como paralizado

Voz 0779 09:54 Jorge Morales buenos días buenos días ingeniero nuestro experto en energías patrono de la Fundación nobles te hago la peor pregunta de todas la más complicada eh eh vamos con los socialistas va a bajar el precio de la luz

Voz 1397 10:07 pues depende de cómo lo va a tener que tomar

Voz 1621 10:10 sí como decía ahora Madrid Greenpeace no tienen un reto muy importante y además de su compromiso es de cerrar nucleares de carbón ya están incluso aventurado el calendario de cierre de forma casi simultánea de ambas tecnologías claro hay que tener en cuenta que estamos hablando de casi el cuarenta por ciento El País no sé es a pesar de que tenemos ahora mucha gente sino sobran si cerramos más de la mitad de las centrales lo que va a pasar es que la se va a disparar eh entonces lo que hay que hacer es inmediatamente un plan de sustitución de energía e para que toda esa energía que ahora se aporta por esas centrales pues venga a a a ser generada por por el sol y el viento

Voz 0779 10:45 a ver Jorge que llevan muchos años quejándose de que si las renovables que el impuesto al sol aquí tienes a Pedro Sánchez para que le pidas cosa el pídele unas cuantas cositas

Voz 1621 10:53 bueno yo creo que lo que hay que hace tiene que tiene en el poco tiempo que tienen porque esto es clave hay que tener en cuenta que un Real Decreto típicamente tarda doce meses en gestionarse tramitarse dentro de la toda la burocracia que en España hay que seleccionar muy bien cuáles son las batallas e al ideas no y entonces bueno yo creo que no van a tener tiempo hacer una reforma en profundidad del sector pero hay unos cuantos aspectos críticos no cambiar por ejemplo el funcionamiento de la hidroeléctrica en el mercado electricidad que tantos sustos nos da cada vez que tengamos agua no tengamos agua pues aparece un problema en el precio que desde luego pues garantizar una estabilidad regulatoria renovables que permita hacer una sustitución lo más rápidamente posible de esas energías que son Karachi son contaminantes

Voz 0779 11:34 lo que el estoy preguntando no todos crees realmente que con un gobierno socialista va a cambiar las cosas con respecto a lo que ha pasado en los últimos años o no

Voz 1621 11:42 no hay que decir que en principio en el en el equipo y en particular la ministra de Transición Ecológica es un perfil muy diferente eh yo diría que es diametralmente opuesto al de ministro anterior no entonces bueno pues hay por lo menos hay algo más de esperanza no de que que bueno pues que enmiende la plana a la anterior que yo llamaría de política energética del anterior Gobierno no cuenta por ejemplo en cuanto el tema de paneles solares y demás recuerdo a los oyentes que tenemos la legislación más restrictiva del mundo en el país con más sol de Europa tiene la peor normativa del mundo Solaris no así que no es muy difícil hacer lo mejor lo que pasa

Voz 1397 12:21 con otras anteriores que algunos

Voz 1621 12:23 estaremos aquí para exigir no quería algo

Voz 1397 12:26 mejor eh siempre que sea bueno es muy diferente

Voz 0779 12:28 nunca te van a faltar sitios donde contarlo donde denunciarlo sea contra quien sea por supuesto aquí en Ser Consumidor Jorge Morales como siempre un fuerte abrazo

Voz 1397 12:36 gracias a vosotros y queremos hablar también con los agricultores

Voz 0927 12:39 que también ellos tienen el nuevo ministro y sus decisiones les afectan a ellos

Voz 0779 12:43 nosotros Miguel Blanco muy buenos días hola buenos días secretario general de COAG Coordinadora de Organizaciones Agrarias ustedes les gusta el ministro o no

Voz 1568 12:51 bueno a nosotros evidentemente el perfil del ministro si nos gusta por qué pues porque no porque es conocedor del sector agrario gran conocedor es conocedor de las políticas agrarias comunitarias que son muy complejas y que ahora se están reformando estamos en un inicio de propuesta nueva de reforma eh para un nuevo periodo dos mil veintidós mil veintisiete conoce las instituciones europeas de primera mano que es muy importante tener conocimiento de causa hay muy poquito tiempo para la negociación de la reforma de la PAC previsiblemente también va a ser corta la legislatura previsiblemente por lo tanto si viene preparado mucho mejor para todos

Voz 5 13:28 ya vamos a escuchar lo que decía el ministro del día de la toma posesión el jueves pasado obtenemos su sector agroalimentario que es realmente puntero en el mundo pero tenemos que continuar abriendo las puertas y sobretodo tanto

Voz 6 13:39 a uno como para otro hacer que la revolución

Voz 5 13:42 digital se integre plenamente en todos los cambios que están produce tal acuerdo no

Voz 0779 13:48 todo eso no puede ser otra manera

Voz 1568 13:50 puede ser de otra manera pero claro a todo eso hay que puntualizar habría que puntualizar cosas ya en la concreción porque así en términos generales estamos de acuerdo

Voz 0927 14:00 los precios la el diferencial de precios lo poco que queda

Voz 7 14:03 pagan a vosotros por los productos y lo mucho que pagamos los consumidores

Voz 0779 14:07 esto el Gobierno pueda hacer mucho puede hacer poco o cómo está la cosa

Voz 1568 14:10 puede hacer mucho el mes pasado diferencias de precios por ejemplo una lechuga era del seiscientos por cien respecto a lo que nos pagan a nosotros a los productores lo que paga el consumidor que esto se tiene que terminar como pues modificando mejorando la Ley de Mejora de la cadena agroalimentaria eso sí se puede hacer y además en un tiempo récord incluyendo eh pues la venta a pérdidas lo puto reclamo y otras medidas que desde nuestro punto de vista perjudican tanto al consumidor por una parte como los productores con el otro pelear también que haya una regulación de la Cadena Alimentaria en la Unión Europea que hoy todavía no la hayan una propuesta de por parte de la de la Comisión Europea pero no hay esto conviene mucho a los eslabones más débiles de la cadena los productores por una parte los consumidores por la otra

Voz 0779 15:01 perfecto Pedro Sánchez Carmen Montón Luis Planas Reyes Maroto Aquila han puesto muchas tareas hoy al nuevo Gobierno de estos a tres ministros y al presidente del Gobierno Miguel Blanco secretario general de COAG como siempre muchísima gracia un fuerte abrazo hasta la próxima muchísimas

Voz 1568 15:15 Asia es un saludo

