Estartapeando: contra la sobrecarga de deberes

Voz 3 00:19 tiempo habrá para hablar de empresas innovadoras Rafa Bernardo buenas noches y coches hoy con una propuesta que aspira a solucionar un problema grave que es el de la sobrecarga de deberes a los alumnos

Voz 1762 00:28 esa tarea poco tiempo para hacerla un problema que puede tener su origen en la descoordinación en los profesores no a la hora de asignar los deberes bueno pues con esto en mente nace en una plataforma que sirve al claustro para organizarse en la asignación de esas tareas Luis Álvarez es que la idea Luis buenas noches buenas noches en qué consiste esta dietas

Voz 4 00:45 consiste básicamente en una en una aplicación aplicación web que sirve para coordinar al profesorado en tiempo real a la hora de mandar deberes de modo que tengan el control tanto de la cantidad de la carga como de la distribución en el tiempo y esto es posible porque tiene dentro un planificador virtual de de un alumno un alumno que es construido pero el claustro y que sirve de referencia de medida a lo que permitiría es medir un óptimo de organización en el tiempo y a partir de ahí podemos decir al colegio si está funcionando bien a la hora de cargaran sus alumnos de deberes poderlo cotejar au correlacionar con hormigón el rendimiento este ano rendimiento en pruebas externas y por supuesto de cara a los alumnos en un futuro presente podrías ves podría ayudar a organizarse ya ya gestionarse mejor el tiempo

Voz 1762 01:24 esta plataforma no cede tu experiencia como profesor de ver cómo hay estudiantes que no pueden gestionarse bien por ese volumen de tareas no pero imagino que habría hasta ahora herramientas para tratar de coordinar los deberes aunque fuesen herramientas más rudimentarias no una hoja en el corcho de la sala de profesores un grupo de Whats App como mejor AIS vosotros lo que Jack

Voz 4 01:39 este hombre es que ese ingestión hables tú si no tienes una herramienta TIC potente no no simplemente un cuadro donde pasa información sea a través de una pizarra osea a través de un móvil la cosa es que colgar simplemente la descripción de las tareas es pesado para los profesores no añade mucha información a los a los padres porque de hecho no saben gestionar si eso es mucho poco y los padres que tenga la mosca detrás de la oreja basta que vean tras tareas tres tareas y les parezca enormes y otros ven ocho no les pareció gran cosa porque realmente no tiene el contexto para juzgar si eso es mucha carga poca carga de hecho lo que se pretende en los colegios cuando hace eso es tranquilizar muchas veces a los padres la eres es una información cómo gestiona la familia el tema de los deberes y empieza hay una dinámica que yo la veo poco positiva para ayudar a los alumnos

Voz 1762 02:22 es que vinos como funciones tarjetas como se usa en un colegio

Voz 4 02:25 es una herramienta multitudinario primero hay un administrador que tiene que introducir en el sistema pues los datos del colegio que seleccionen horario profesores y las materias tienen también que tomar decisiones de tipo pedagógico por ejemplo determinar qué tiempo habitual es el tiempo que debe estar estudiando un alumno por ejemplo de tercero de la ESO no pues sí hicimos noventa minutos como si decimos una hora y veinte como si decimos que cuarenta aclara hay que fijar una unas medidas de referencia que claustro va a usar para autorregularse para ver si está pasando o está siendo fiel a sus propios criterios y luego poderlos revisar porque a lo mejor se dan cuenta en el ejercicio de esta experiencia de que se han quedado cortos o se han pasado no tienen que fijar esas fronteras incluso determinar cómo va a descansar ese alumno porque es también tiempo del estudio el tiempo de descanso es proporcional a la carga que está soportando todo lo tiene en consideración el planificador virtual y luego un paso más allá claro ya cuando el profesor está en clase el usuario profesor lo que va a hacer es simplemente Abrines un navegador la aplicación cómo le va a reconocer el bien enseguida se va a abrir pues su hora de clase en la que se encuentra presente le va a dejar todo abierto para ver primero el Banco de tareas activo pues si no se acuerda y segundo en directo lo ideal es que mirando los alumnos diga bueno pues para mañana que de un desplegable selecciona a esa fecha vais a hacer tal cosa de otro es plegable selecciona el tiempo que estima que al común de los alumnos a la inmensa mayoría le va a llevar a hacerlo hacerlo bien no y con esos datos ya le va a decir el sistema enseguida en el acto si está desbordado esa clase por este alumno virtual comparador si está desbordado por cuánto tiempo y qué días de la semana con lo cual puede reconsiderar en directo su decisión incluso ver si él mismo es responsable de manera particular de esa sobrecarga porque se sale de las fronteras que se ha dado el claustro asimismo

Voz 1762 04:05 en qué punto seis ahora con el uso de la plataforma y hacia dónde queréis hacerla crecer en el futuro

Voz 4 04:09 bien desde desde octubre arrancamos en un colegio en pruebas son Kucher colegio valiente que no tenía miedo a la a la a la innovación más pionera que tiene tiene sus riesgos para los cuales no no cabe duda no pero bueno ha sido positiva para saber qué qué es útil que hace lo que decimos que hace también para ver cómo se puede gestionar el profesorado porque uno de los me mi miedo se si carga mucho al profesorado o no una herramienta de este tipo la verdad es que cargar una tarea es aproximadamente el tiempo de unos quince segundos más o menos y no siempre estamos mandando tarea los profesores no con la ventaja de que en el acto al profesor legal dan una afirmación preciosa pero no pretendemos quedarnos aquí claro está nuestro estaría incompleto por todo el jugo que se le puede sacar y si no aprovechamos para hablar de la calidad pedagógica en un centro solo usando los profesores ya dar respuestas muy muy interesantes pero si encima al usaran los alumnos que en una herramienta personal pues ya estaríamos hablando de otro ámbito que además se podría combinar con este I institucional y pasar no sólo por supuesto de la escuela sino la universidad en el campo de recursos humanos se necesitas necesita evaluar muy bien dónde va tiempo y ayudar al propio profesional a emplearlo

Voz 1762 05:15 pues sí es Álvarez co creador de estadistas muchas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros

Voz 1762 05:28 hablamos ahora de una tendencia que va a más la personalización justo administración como dicen los aficionados veces en inglés y pasado en eso de hacer que los productos los servicios y en general todas las posibles interacciones emplea a cliente sean a la medida de este último no como el cliente prefiera para hablar de eso tenemos con nosotros a Julio Prats director de productos y soluciones de empresas de Vodafone Julio buenas noches buenas noches bueno porque los clientes o los usuarios tienen cada vez más un servicio personalizado

Voz 0802 05:54 quizá la pregunta sería el porqué ahora yo diría que porque es posible es decir porque hay una serie de tecnologías que permiten que van a habilitar de alguna forma pues es la única finalidad por ejemplo en la en la atención al cliente que decíamos el cliente elige porque quiera acceder a contactar con una empresa no el cliente elegirá como como quieras recibir sus productos y servicios como los quiere como os quiere configurar tenemos una una serie de tecnologías y herramientas digitales que cada vez permite más que el usuario elija de ese punto de vista lo que lo que esto hace es que el cliente va a exigir ese ese trato personalizado y que la empresa que no lo haga seguramente no a poder competir en igualdad de condiciones no yo creo que de aquí surge además una una importante oportunidad y necesidad de de un poco hacer el ente mezclar los los mundos offline y online es decir si yo soy capaz de ofrecer la mi cliente la mejor experiencia en mi tienda pero además es capaz de acompañarlo con el mejor servicio online seguramente el el a las empresas que sepan convivir en ese mundo online y offline para dar esa experiencia de cliente segunda ciudad

Voz 1762 06:56 en realidad esos son los que van a triunfar no en qué áreas es ya totalmente imprescindible ofrecer un servicio personalizado a los usuarios

Voz 0802 07:03 yo creo que en en prácticamente todas las áreas yo destacaría quizá marketing publicidad así soy capaz de identificar a mi cliente como decía antes en online y offline tengo mucho mayor conocimiento del seguro que puedo personalizar la forma en la que llegó a en la que le comunico cómo son mis productos y servicios no en diseño de producción las nuevas tecnologías han ido quitando a la estandarización de alguna forma la ventaja competitiva que tenía el hecho a hacer una cosa encadena digamos todo igual no lo que un poco hace hace más de cien años hizo Henry Ford modelo T bueno ya no es necesario que todo sea igual para que salga a tiempo y ahora mismo ya con las tecnologías digitales se puede se puede de alguna forma entre comillas improvisar en ese ciclo de en este ciclo de producción no en atención al cliente desde luego antes hablábamos de la multicanal el cliente elige cuando contactar porque medio con qué tipo de restricciones y con qué persona quiero quiero hablar en el mundo de la logística exactamente igual a día de hoy los grandes son te elegir exactamente como quiere recibir tu producto se lo quiere recibir en tu casa que dejen a un vecino que te dejen en tu propia empresa o cuál es el medio por el que prefiere recibir el producto Service no

Voz 1762 08:08 estamos algún ejemplo de cómo las nuevas tecnologías están favoreciendo esta personalización de los productos y de los servicios

Voz 0802 08:14 yo creo que tecnologías por ejemplo en el en el ámbito de la producción a día de hoy el Internet de las cosas en el en las fábricas el una fábrica completamente automatizada robotizada permite por una parte que que tú puedas incorporar cambios una forma muy rápida tu proceso productivo pero luego esto en conjunción con otras tecnologías como las la impresión entre desde te permite prácticamente cambiar tu producto en función del cliente quiere hacer de una forma que que hasta ahora no era posible porque estas tecnologías digamos no estaban tan tan asentadas evidentemente la inteligencia artificial te vuelve a permitir que esos proceso de fabricación y diseño se puedan hacer personalizado de cliente y esto permite un poco romper esa cadena de de necesidad estandarización para poder ofrecer un servicio una forma rápida no en atención yo creo que las herramientas de de de Claude Contact Center multicanal son las que cada vez más van a utilizar las empresas es decir yo voy a tener un Contact Center que yo voy a poder ir creciendo en función de los de los puestos que tengo sin tener que invertir digamos en tecnología en mi en mi empresa puestos de trabajo que son puestos de trabajo más que no solamente estarán vinculados a una atención vocal sino no atención por SMS primer es decir una vez más como como elige al cliente no

Julio Prats director de productos y soluciones de empresas de Vodafone muchas gracias a vosotros