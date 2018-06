Los compadres quieren que gane España El Mundial, pero en un horario que les deje ir al cine

Voz 1 00:00 Balbino amigos a purificar miran refleja la senda de la tarea Alfredo que miedo a así que yo propongo que de aquí claro es si uno parecido razonamiento muy entendido

Todo por la radio La Ventana con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today

las e improvisa un hola improvise poder vota una cosa hace un momentito cuando en Radio Alicante cuando probamos por línea interna que decir postín Hoyo prueba algo dice hola cómo está ahí buenas tardes

Voz 3 01:28 tú tú puedes hablar siempre capear me cuesta pero si me concentro pueda ya a compra el pan rapidamente ruta de esto cierto la panadería eh a cambio de comida sí sí sí me regalaron el pan

Voz 0470 01:44 pero hombre breve estas células a la panadería cierran es ya muy alto

Voz 0470 01:58 pero hoy tenemos entrevista como todos los lunes hoy nos visitan los compadres luego les saludamos pero de entrada Toni que ver

Voz 3 02:05 bueno ya está todo el Gobierno tenemos un Gobierno ambulante no pocos ministros y ministras salen en todas partes son como los enanitos de Blancanieves a las teles a las radios la la primera ministra que acude a las Cortes ha sido la ministra de Hacienda María Jesús Montero

Voz 0230 02:30 cuatro de la tarde ha comenzado en el Senado con un papel un poco surreal bueno ahora todo es un poco así no dentro de la situación política en la que estamos la nueva ministra de Hacienda ido al Senado a defender los Presupuestos Generales aprobados por el Partido Popular que ahora van a ser atacados por el parqué

Voz 3 02:45 como país

Voz 3 02:54 muchos ministros han hablado hoy uno de los ministros que ha hablado Pedro Duque aquí en podríamos presentar con esta música a veces que hable producto fresco

Voz 6 03:07 el ministro de Hacienda

Voz 0230 03:08 de que de ciencia dice que su objetivo es que los científicos españoles puedan trabajar con el dinero que hay

Voz 7 03:14 muchos momentos en los cuales los

Voz 8 03:17 científicos pues parecía que tenían

Voz 6 03:19 mucho problema en utilizar los fondos que hay vamos a intentar que todo esto funcione no

Voz 3 03:26 puede considerarse que no es un objetivo muy ambicioso peros es

Voz 0230 03:31 más ambicioso si pensamos que durante los últimos años hemos leído titulares como estos el sesenta por ciento del presupuesto de ciencia no se ejecuta en España hay poco presupuesto para ciencia pero que hay no se gasta estos son misterios de la política el objetivo del nuevo ministro de Ciencia es que se gaste lo que está previsto que el dinero llegue a los científicos no es revolucionario bueno sino a todo esto Mariano Rajoy se ha despedido de la dirección de su partido anunciando que el Partido Popular regresará en septiembre con líder nuevo bríos nuevos que el Gobierno de España no tiene el apoyo de los españoles récord

Voz 3 04:03 pagar cada día a este Gobierno que no está ahí por la voluntad de los españoles

Voz 0230 04:09 que no tiene el apoyo y carece del aval

Voz 3 04:12 de los españoles carecen del aval de los españoles y eso no se puede

Voz 0230 04:18 mira o no hay doce millones de personas que votaron a los partidos políticos que votaron la moción de censura un detalle importante Rajoy no ha cambiado de redactor de discursos porque tiene al mismo grave que Lejeune a las frases el mismo sedes

Voz 3 04:33 pedido del PP diciendo no tengo sucesores ni delfines que le costaba escribir no voy a nombrar a nadie que lo mismo pero no tenía que ser lleno de Essex no tengo ni sucesores ni delfines ya ha llegado la primera gran decisión simbólica del nuevo presidente del Gobierno el barco Aquarius con casi setecientos inmigrantes a bordo rechazado por las autoridades Italia

Voz 0230 05:09 las será acogido en el puerto de Valencia

Voz 3 05:12 en una decisión anunciada si personal del presidente del Gobierno en realidad es la segunda decisión simbólica la primera fue nombrar un gobierno con mayoría de mujer

Voz 0230 05:21 es la segunda acoger refugiados subsaharianos parece que el objetivo de Pedro Sánchez sea meter el dedo en el ojo a Torrent

Voz 10 05:29 ha alumbrado un gobierno de mujeres

Voz 0230 05:32 eso con dos homosexuales reconoció homosexuales con gestos hacia los independentistas catalanes ahora acogiendo inmigrantes subsaharianos

Voz 0470 05:41 esto verdad que la nervioso

Voz 3 05:47 al final acabaremos cantando

Voz 10 05:48 todos Prada Dolores Sánchez buenas noches de momento twiterías

Voz 12 06:03 los con Quique Peinado que tiene una sospecha que plantea veladamente en este tuit

Voz 1022 06:08 Rajoy abandona la presidencia del PP a las puertas del Tour de Francia y el Mundial de fútbol

Voz 0470 06:13 Paul

Voz 12 06:14 deja ya hablando de España Mister Pink hablar definido de esta manera

Voz 1022 06:18 España es un señor dando de comer a los patos apoyado en el cartel de prohibido dar de comer a los patos quejándose del gordo

Voz 12 06:26 vamos ahora con una conversación de paradojas tristes a cargo de Silvia Carrie esto de ser pobres una mierda no haber estudiado y esto de la moda anti vacunas pues es está escapando poquito de las manos el Twitter

Voz 1022 06:39 once yo en mi ordenador nuevo no uso antivirus que es muy joven para tanto código y tiene efectos secundarios mejor cosas naturales como formato a diario

Voz 12 06:48 ya acabamos berlanguiano a cargo de

Voz 1022 06:51 Infinity ya ha terminado el dibujo para el niño alemán que me manda dinero

Voz 0470 07:00 que está apadrinado por un niño alemán vengan después de las twiterías que viene efectivamente las noticias El Mundo Today

Voz 1981 07:11 tras cinco minutos de reunión con Kim Jong un Donald Trump logra un puesto como ministro de Propaganda de Corea del Norte han celebrado el acuerdo disparando misiles nucleares a latas de cerveza Pedro Sánchez abandona la presidencia tras encontrar una cucaracha en la Moncloa hay que desinfectar ha declarado el ministro hemos acusan a Induráin de haber ganado dos de sus Tours usando una bici así cualquiera se quejan los aficionados Microsoft prepara una nueva consola totalmente compatible con el Excel el videojuego es el tres consistirá en intentar escapar de las celdas escalando las columna Pedro Sánchez descubre que Mariano Rajoy dirigía el diario Marca desde La Moncloa una redacción clandestina oculta tras una falsa librería un gordo recurre a un vientre de alquiler para poder repetir postre

Voz 3 08:01 eh extendiese de alquiler con derecho a compra de más de ciento treinta metros cuadrados

Voz 1981 08:06 con pilotos de avión advierte a los pasajeros del hueco de diez mil metros que hay entre el último peldaño y el suelo del aeropuerto ven ustedes un saltito para no tropezar se recomienda Apple crea una pantalla que se podrá arrugar y tirar a la papelera cuando escribas algo que sea una mierda hasta ahora los escritores sin inspiración tiraban una media de diez teléfonos diarios historiadores del arte confirman que la pipa de Magritte que en teoría no era una pipa si es una viva

Voz 3 08:34 es claramente una pipa otra cosa no puede ser

Voz 1981 08:36 claramente el artista no sabía cómo eran las pipas y creyó que había hecho otra cosa pero estaba equivocado dice la policía detiene a Luis Fonsi al reunir pruebas de que estaba preparando otra canción para este verano

Voz 4 08:48 acercan hoy voy a Hernando el plan

Voz 1981 08:50 es decir en unas conversaciones intervenidas

Voz 3 09:24 cada uno ordena a las noticias como puede pero en realidad las noticias no siguen un orden lógico si uno va repasando los titulares queman ofreciendo las agencias a cada momento parece creado todo un popurrí de un periodista loco ahora mismo están transmitió

Voz 0230 09:40 por ejemplo las a la agencia Efe está transmitiendo noticias cuéntanos Nerea Aróstegui cuáles son las noticias de último minuto que han sabido ahora

Voz 13 09:46 a ver ahora mismo tenemos Toledo será sede de la decimosexta sin decimosexto simposio Asociación Española de Estudios

Voz 0470 09:54 hebreos el Granada denuncia

Voz 13 09:56 el Rubin Kazan por el impago de cuatro millones de Rochina Hernández Silva confiesa que vive un momento dulce en Filarmónica de Málaga y luego tenemos inicia en Argentina juicio aún exfuncionario que escondió millones

Voz 0230 10:12 convento pues con estos con estas cuatro noticias arcano Laso

Voz 0470 10:16 ordena Alba Coto Rubín Kazán y Toledo Rubin Kazan Filarmónica Argentina prefiere hacerlo en orden

Voz 14 10:25 en una elegimos una yo voy metiendo cosas elegido Toledo Toledo capas son Toledo que era era reunión de asociaciones de hebreas sus estudios Guille Guille eh sí puede subir un poco la instrumental sería perfecto ok

Voz 7 10:44 hay una reunión de asociaciones que son empresas e igual que el PSOE ahora que de paz de sus ideas a ver si se entiende en unos con otros lo ha cercano mejor entiendo los hebreos Luis Ponzi con la canción del verano pero me suena preo luego un museo simplemente lo estoy haciendo me voy de paseo entender el hebreo para mí esto es mucho más fácil que entender al PP atacando sus propios presupuestos cada uno lo entiende a su manera están hablando de periodismo otra noticia ya estoy fuera

Voz 0470 11:11 es una noticia mataba va va va va va la filarmónica cuál es de que más es que no os acordáis vosotros pero escote dinero en un convento

Voz 9 11:20 ah vale vale vale vale Guille

Voz 7 11:23 qué esconde dinero en un convento bastaba lo que no saben es que la bolsa estaba Puigdemont dentro o que porque lo esconde dentro yo estoy contento represento hincapié en todo lo hago con espina es arcano lo hacéis lo hace de cine yo sí que le denunciaría sólo si dijera no hay sucesores nivel fines lo raro no que está escondiendo sabes que no lo paro pero sabes que yo lo hago así de difícil esconde dinero en un convento pero realmente lo hace para pagar el IBI

Voz 4 11:54 venga venga a través de la tarde

Voz 0470 11:57 si ahora nos hemos animado a la filarmónica era Hernández Silva confiesa que vive un momento dulce en Filarmónica de Málaga

Voz 4 12:06 el silbaba

Voz 7 12:08 yo yo sabe lo que pasa con Hernández Silva bondad ya ya yo en realidad esto se va a salir de órbita porque Hernández Silva está contento en la Filarmónica está diciendo te gusta esto cómo suena llega Maxine Huertas y le da la enhorabuena

Voz 0470 12:25 bueno por lo que simplemente ahora abordar el reto

Voz 7 12:28 lo que estamos haciendo yo digo que estáis pública seguro que lo nombran ministro de música

Voz 4 12:39 soy el único apoyo de yo me lo pasaba

Voz 3 12:43 al presidente francés al presidente francés Emmanuel Macron le preguntaron por Donald Trump

Voz 0230 12:48 ayer respondió nadie es eterno la canciller alemana Angela Merkel define en un segundo al presidente de Estados Unidos dice es deprimente lo dicen alemán Cuca claro que si el presidente de Francia la cancillera alemana consideran que el presidente de Estados Unidos es una persona deprimente y que lo mejor es esperar a que desaparezca mal rollito mañana hay una reunión entre el presidente de Estados Unidos

Voz 3 13:18 el ente de Corea del Norte Kim Jong Un hace sólo cinco meses cinco eh en enero de dos mil dieciocho Kim Jon Un dijo todo el territorio de Estados Unidos está al alcance de las armas nucleares de Corea del Norte idolatran respondió mi botón nuclear es más grande que el suyo se acordáis si en una frase que escribió en su cuenta de Twitter y que merece la pena escuchar digitalizada

Voz 14 13:43 mi botón nuclear es más grande que el suyo

Voz 0230 13:46 encanta de esto hace sólo cinco meses mañana se reúnen en un momento políticamente raro hay muchas incertidumbres en los momentos de incertidumbre por fortuna siempre podemos agarrarnos a las cosas que no cambian boletín de las diez de la mañana

Voz 1645 14:01 Nos cosas hoy se va a conocer la sentencia de la rama valenciana de la Gürtel y según ha podido saber la SER esa sentencia va a acreditar la financiación ilegal del Partido Popular de Francisco Camps Ésta es la sentencia de la rama valenciana de la Gürtel que es un caso que tiene más ramas que el bosque de Robin Hood una contabilidad Tim veraz que se nutría con fondos en negro de empresarios que contrataban con la Administración valenciana

Voz 0230 14:23 la misma hora en que la Audiencia Nacional anunciaba la sentencia nuevas de la Gürtel Mariano Rajoy denunciaba que el Gobierno de Pedro Sánchez no es de españoles

Voz 3 14:30 no somos los españoles los que han interrumpido nuestra tarea

Voz 0230 14:34 cosas que no cambian Mariano Rajoy decidiendo quiénes son españoles otra cosa los pensionistas bilbaíno siguen saliendo a la calle los lunes claro tan jubilados pero han cambiado los gritos Éstos eran los gritos de hace dos semanas Rajoy dimisión eran lemas Un poco agresivos vamos a oír los nuevos lemas los cuenta nuestro compañero Jon Rojas

Voz 16 15:00 esta manifestación hoy con algún cartel nuevo como el que interpela directamente al nuevo presidente Sánchez atento este es tu momento arregla las pensiones no hay muchas ocasiones se Garicano eh

Voz 4 15:12 eh

Voz 3 15:14 esto ha hecho mucho daño arcano la sala atento a manifestarse Sánchez atento este estuvo mentor buenismo no hay muchas ocasiones para arreglar las pensiones son Le al día poco hacía pocos a ver

Voz 0230 15:29 cómo evolucione este tema porque Pedro Sánchez dejó explicado desde la oposición cuál era su plan un impuesto a la banca

Voz 8 15:36 nosotros hemos propuesto que el sector financiero sea el que llega al que se dirijan esa imposición con ese impuesto extraordinario a la banca

Voz 0230 15:44 un día de éstos habrá que citan a los presidentes de los grandes bancos a La Moncloa decírselo

Voz 3 15:49 una de las frases del fin de semana ha sido del ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell

Voz 17 15:54 la próxima vez este jueves al póquer que jueguen con garbanzos

Voz 3 15:58 han estado jugando con el futuro de este país

Voz 0230 16:00 la próxima vez que juegan al póquer que lo hagan con garbanzos dice Borrell porque dices todo el póquer Josep Borrell

Voz 18 16:07 por qué una del

Voz 19 16:08 las ex consejeros del Gobierno catalán clara Ponseti que están Escocia pendiente de la decisión de los tribunales escoceses sobre su extradición a España

Voz 3 16:19 dice que durante el año pasado

Voz 19 16:21 en todo el proceso de declaración de independencia el Gobierno catalán jugaba de farol

Voz 0230 16:26 la escuchamos claro estábamos Justice estábamos jugando al póquer hijo jugábamos de farol ante vamos señorita ante vamos esta expresión se sugiere que en realidad nunca pensaron en serio en proclamar la independencia que era sólo para forzar un poco las cosas una explicación que ofrecen a veces los dirigentes independentistas sin añadir el pequeño detalle de que esto supone engañar a la gente a tus votantes yo no me la pela se olvidan también que sitúen tras ser una sucursal bancaria por ejemplo con una pistola de plástico que parezca de verdad incluso aunque no parezca la policía se te echa encima no puedes decir a la policía

Voz 0470 17:09 el plástico es una cosa más

Voz 0230 17:14 ante rara no porque farol equivale a engaño que en política en principio no es algo que no debería está bien visto farol equivalía engaño pero si todos tus seguidores se creen el farol el farol de JAL es el farol

Voz 14 17:26 entendáis localizó sienten de ahí vale pero si no entendemos de Rivera

Voz 0230 17:31 esto ha supuesto de trabajo en televisión después de una semana

Voz 3 17:33 baja hoy ha ido a Televisión Española

Voz 0230 17:39 y ha puesto una condición para dialogar con el presidente catalán Quim Torra que deje de ser Quim Torra

Voz 3 17:44 sí Quim Torra deja de ser Quim Torra y racista Torra

Voz 8 17:46 al igual que decía Sánchez por cierto es un señor que es presentado

Voz 21 17:49 domingo por supuesto no es una condición difícil pero oye no es imposible porque estoy dispuesto a dialogar con usted siempre que usted deje de ser usted lo propio

Voz 0230 18:00 la política catalana está claro que será uno de los debates del nuevo Gobierno vamos a escuchar ahora algo de hace quince días Ana Botín presidenta del Banco de Santander hay que atraer a todos los catalanes al proyecto español trabajar

Voz 3 18:13 a encontrar digamos esa manera de volver a atraer a todos los catalanes hacia el proyecto de España que es un gran proyecto

Voz 0230 18:22 aquí hemos escuchado también varias veces al presidente del Consejo Europeo Donald Tusk sí lo hemos puesto tantas veces que hasta un oyente nos nos dijo parece Peters y les pues no se de de a toda razón de pero bueno decía Donald Tusk que hay que respetar la Constitución y utilizar la fuerza de los argumentos los argumentos de la fuerza

Voz 0470 18:42 los sofás

Voz 8 18:44 es algo distinta data de aquí a favor

Voz 0230 18:49 ahora ya es imposible no pensar en Peters y los

Voz 3 18:51 pero si la presidenta del Banco de

Voz 0230 18:53 Santander dice que hay que atraer a todos los catalanes y la posición de las instituciones europeas es que en encontrar una solución dialogada es que hay mucha gente sugiriendo lanzando indirectas sugiriendo que el plan de Mariano Rajoy para solucionar la crisis catalana se considera finiquitado otra cosa es que del diálogo que vaya a comenzar ahora vaya a salir algo o incluso que esté claro pero si hay algo que está claro es que la opción de Mariano Rajoy se da por finiquitada son casi las cinco y media de la tarde que es la ocasión que para qué arcano o si con las últimas noticias mira drogas

Voz 0470 19:35 quiere seguir con el puedo decir que no estábamos tan mal gusto yo que estaba tranquilo y estoy mira no soy judía Tito del Estado Toni Miranda

Voz 3 19:45 EFE Macron en Macron recibirá el viernes a Conthe para hablar de la eurozona inmigración está me gusta las le interesante vale muy bien vale Macron Mille Macron Macron llegue a sí sí huy vaya coma raro bien sí sí

Voz 7 20:03 bien qué pasa con Macron pues que tiene que hablar ahora mismo de la inmigración lo que no entiendo es que es un problema muy grande pues que acoja a los inmigrantes como propone Pedro Sánchez no lo sé Heath no ponemos opciones que como el impuesto a la banca para que las pensiones y que quieren acoger inmigrantes triunfos bueno yo empezaría acogiendo los en Alicante me parece un tema demasiado serio para meterle humor pero yo lo que le metería a esa amor lo estamos haciendo arcano no prensa Chopra acoger inmigrantes que no me hagan la francesa osea que Emética las cosas claras y arcano lo está haciendo Generalitat da la cara más que no sepa ya de gorra igual que Quim Torra que no puede dejar de ser Quim Torra por muchos otros Kieran lo arcano lo está haciendo ya coja LOCE fuera Gimme otra noticia más que rafe Ozzy no acabamos ya

Voz 3 20:50 lo para ver si la gente se lo cree

Voz 6 20:57 la Ventana charlas Francina

Voz 0470 21:18 la XXXVI las cuatro treinta y seis en Canarias tenemos ya que nuestros invitados a los compadres antes de presentar ese saludarles Especialistas secundarios

Voz 4 21:29 a nuestros

Voz 12 21:33 que ayer hoy de actores que hacen su carrera por parejas

Voz 0470 21:38 ah mira

Voz 12 21:40 a lo largo de la historia tenemos y nuestros ejemplo hemos el gordo y el flaco Abbott y Costello este dicho Pajares pero hay pocos ejemplos tan alucinantes como Liam Neeson

Voz 22 21:50 Liam buenas tardes consiguiera el teléfono que Cano este que lo quiero mañana mismo actuando en casa así pondría flipa abandona buenas tardes

Voz 12 21:58 Liam Neeson mucha gente dibujado mueca de sorpresa en su rostro te diría tendré más incluso mueca de estupefacción verdad

Voz 22 22:06 que no bueno normal normal llevamos cuarenta años de carrera ya estaba pues no hemos hecho pública nuestra identidad real

Voz 12 22:12 vale esto que digo es fuerte porque vamos a decirlo con calma ahora en la Cadena Ser que Liam Neeson no es un hombre no es un solo hombre digamos

Voz 22 22:20 exacto no no es un hombre alto es un hombre alto somos tan bajito no Egipto sobre el animal uno encima del otro uno

Voz 12 22:28 sea digamos que la cara que conocemos como Liam Neeson es la tuya porque tú ocupas la parte superior de este Tótem

Voz 22 22:34 sí yo estoy encima de la sombra de de Nissan que el que el fuerte

Voz 12 22:38 pues de otra pareja nadie hasta ahora se había dado cuenta de de este hecho

Voz 22 22:42 no que siempre llevaba abrigo largo para que no no no te mucho de fijar verás si tú te fijas las peleas Liam Neeson de pactar como penes como capataz

Voz 12 22:55 es verdad pero nunca patas es verdad porque se nota lides verdad oye cómo se ocurrió eso eso ocurrió este este proyecto Liam Neeson

Voz 22 23:02 pues no lo inician otros contrataban en ningún lado por bajito el bajito y me hace no ha ocurrido así en plan drama era un casting encima la trama con un abrigo largo si Ibon antes para nuestros OPE sanos contrataran lo eximen fetén y el resto es Historia eso se convirtió en leyenda

Voz 12 23:19 la de hoy iré una cosa ha sido duro mantener este este ritmo de trabajo porque trabajan muchísimo y además este crimen

Voz 4 23:29 entre

Voz 0470 23:32 es que de estrella absoluta ocultando vuestra identidad ha sido has sido duró esto

Voz 22 23:39 si te mira yo estuve lucinados hasta ser justo ha sido más duro para para para Paraíso

Voz 12 23:47 son más que estaba claro son cuarenta años

Voz 22 23:49 igual es su cara se vengan aquí ha sido Europa es muy duro

Voz 12 23:57 oye donde estaba estaba ahí piernas no

Voz 22 24:00 no no no no no no cuando no trabajamos no quiero saber nada de se va de vacaciones conejita que sea compra el cerca de cómo se llama de Mallorca cerca de Mallorca o Mallorca Mallorca Mallorca Mallorca sí sí Miso con la mitad de lo que factura Liam Neeson SA

Voz 12 24:16 sólo con la vida de la pasta el cine pues Liga muchísimas gracias por haber estado vamos y nos da tiempo a otra pareja artística muy poco ortodoxa aquí a triunfo en este caso en los escenarios

Voz 22 24:26 hablaría una buenas tardes muy buenas tardes amigo

Voz 12 24:29 tema Teatro Thalia y tu marido Julián habéis protagonizado durante años la que dicen los expertos que es la mejor versión que se ha hecho nunca de Cinco horas con Mario

Voz 22 24:37 así que pienso que si no somos la única compañía en la que Mary está muerto de verdad

Voz 3 24:42 tu marido Julián

Voz 12 24:44 tu ha muerto está muerto

Voz 22 24:47 el caso es que no hubiera clase comentara pero las tasas de risas y la verdad ECI tirar adelante con la obra si yo haciendo de Menchu y el de Mariel de Madrid el lo bordan

Voz 12 24:59 el cadáver ya te digo que lo borda como has conservado su tiempo el cuerpo de Julián

Voz 22 25:04 taxidermias taxidermia cuarenta años mira aquí es fácil de transportar si luego no se mide del escenario y el público se entusiasma su actuación y la también lo tuyo también la crítica

Voz 12 25:16 también entusiasmado porque había ganado todos los premios de teatro

Voz 22 25:19 Julián Julián Julián ganó el Max post mortem en la aviación los premios descansan los dos dos

Voz 0470 25:27 el cadáver de tu marido pues una muchísimo

Voz 12 25:30 suerte y muchísimas gracias por tu testimonio no gracias a vosotros por pues pose cómo estáis

Voz 4 25:36 bueno ya lo que Francino no

Voz 12 25:37 en el mundo de las parejas artísticas es realmente singular tenemos una pareja que va a presentar como siempre en clave musical Olga Nebra

Voz 0230 25:44 pongamos que hablo de dos chicos de barrio del Polígono

Voz 23 25:47 la desamparo Loftus amigos e pongamos que hablo de Alfonso ya Alberto y un destino el séptimo a la época madrileña ellos reivindicaban la andaluza Alfonso por ejemplo con el garrote

Voz 24 26:00 que muestra la parte desconocida de la música andaluza de la cultura popular sevillana

Voz 23 26:06 y Alberto con y flamenco poco ortodoxo de Cayetano

Voz 25 26:10 ya antes

Voz 7 26:12 que una

Voz 23 26:15 como ellos que mientras Alfonso escuchaba la canción que le acompañaban toda su trayectoria vital y profesional sería corriendo por las calles de Filadelfia con su amigo Alberto dándose fuerzas para este proyecto del séptimo arte que llevaban entre manos Alberto pasaba su adolescencia Canales la rabia contenida horas injusticias que les rodeaban cantando Dj noche las canciones de su grupo fetiche motor sonando ya con el primer y único grupo que formó con su hermano cuando tradujo la letra alemán se dio cuenta que tenía que ver con los chicos como ellos juntos de barrio y aún añade un matiz más con la canción de Julio Iglesias la de ser unos quijotes de carácter quijotesco que viene de la época de Cervantes llega hasta nuestros mía y hasta los protagonistas de su película hace que cuando ustedes Quijote Sancho Panza por lo que es lo mismo Rafi y Fali

Voz 26 27:28 porque hoy Alberto soy de aquellos que sueñan con literatura no no Python de un velero que tiene

Voz 0470 27:40 esta tarde en La Ventana en todo por la radio los compadres Alfonso Sánchez Alberto López buenas tardes de alegría hasta aquí me aquí tal Alfonso y Alberto Rafi el próximo veintidós de junio

Voz 0313 27:55 estrena ni más ni menos

Voz 9 27:57 que el mundo suelo calle acompañado

Voz 1 28:04 por eso fluyó cervecita a la salud del que mañana es su primera comunión no yo yo eso no puedo todos los es muy bien asustar

Voz 9 28:14 español heterosexual

Voz 1 28:17 el Real Madrid pues yo tengo de torero

Voz 0470 28:21 hola sólo una cosita para arrancar la conversación El mundo es nuestro se hace seis años además nuestra una estéis también un veintidós de junio por aquel entonces además recuerda que el hablamos pusiese en marcha la campaña crowdfunding para poder hacer la peli tal esta de ahora del próximo veintidós estás Warner detrás de Atresmedia que deciden seis años alguna cosa cambiada no

Voz 10 28:43 así es como prepara un vecino de hecho Sevilla Madrid y ahora vamos

Voz 0470 28:52 Ferrari esto no maravilla

Voz 0684 28:54 es verdad que mucha cosa alguna cosa habrá

Voz 1668 28:57 creado pero mucha cosa han pasado también en el camino sea la búsqueda de la financiación y la búsqueda de grandes compañeros vías en nunca sean o no los demás nunca por vencido y entre medio de esa lucha pues ocurrieron los Ocho apellidos vascos ahí abajo desde corso ladera de Rosso éxito teatral también con la con los compadre Si bueno en ese sentido las cosas le condujeron a hacia dónde están ahora que que estamos encantados

Voz 21 29:23 descontentos no hombre lo lo lo que pasa es sigue tenemos muy claro una cosa es que queremos hacer la la peli de la misma manera que habíamos hecho la otra por eso sí han pasado seis años era porque tenían que pasar porque no queríamos renunciara al espíritu a a a la artesanía el amor por lo que hacíamos a la libertad creativa que tuvimos haciendo el mundo en nuestro llegar a este punto llegara al mundo suyo con su compañero de viaje con esa libertad creativa un sueño cumplido

Voz 0313 29:48 es una peli es como una coctelera si aquí le metes una comunión una fiesta del PP el proceso si Veintisiete cotas Marge sale que sale al final en el mundo suyo pues sale sale una cosa que lo sepan los oyentes sale comedia como es obvio pero sale una road movie porque persecuciones y carreras las hay unas cuantas eh

Voz 3 30:05 sí y además en el entorno de

Voz 21 30:07 el Sevilla no con con el trasfondo que tienen una ciudad que que no hemos intentado salir un poco de la postal que también estaba por supuestísimo pero hemos investigado todas las ciudades que hay dentro de esa gran ciudad y que tiene además ese ese poso ahí pues muchas darnos pregunta que tiene especial Sevilla pues yo creo que Sevilla tiene especial que que en el siglo XVI fue Nueva York yo creo que que te da algo hay de eso y eso es lo que investiga un poquito

Voz 0313 30:30 la película haber rodado en el en el barrio barrio famosos y famoso barrio de las Tres Mil Viviendas no que muchas veces es noticia por cien cosas desagradable por follones por delitos de tal es una zona en fin no precisamente privilegiada y rodado hay también

Voz 21 30:44 era fundamental rodar allí era una de las premisas hay Nos costó porque al principio le mucho reparo hiló hay no suele ocurrir ese tipo de cosas no dice voy a rodar allí todo el mundo no vamos buscar algo parecido tal pero

Voz 0470 30:56 creo creo reparo hay encontraste y no hay barrio no allí nada vamos que fue fue todo

Voz 1668 31:02 alegría y sí que es cierto que la gente se se portó de una manera maravillosa que quiera es que no no ocurre nada en el barrio El barrio tampoco sale de ahí gente que no cruza Sevilla para ir a la feria ni para la Semana Santa ni para nada entonces que tú hagas algo allí para ello es una fiesta es un día de fiesta sale a la gente a la calle bocatas bueno nacieron de merendar uno sacó una magdalena que había hecho cuando pedía silencio Se callaba allí hasta el Tato sea impresionante

Voz 21 31:27 la educación y un cariño tremendo lo que sí que es verdad que los niños venían nos tiraban así un poco del pantalón en los decían yo Culebra cabeza Casellas y disfrazado

Voz 0470 31:37 el culebrón de cabezas a un héroe claro claro

Voz 1668 31:42 y bueno también sí que es cierto que que el barrio noticia por por cosas muy desagradables que puedan pasar pero sí me gustaría analizar de qué barrios son la mayoría de políticos que hay hoy en día

Voz 0470 31:52 sí y hablar de otra curioso no tú crees que habría sorpresas

Voz 1668 31:57 muchísimas

Voz 0313 32:00 antes hemos escuchado así de pasada una advertencia en voz femenina de que alguien no metiera la pata o por ser más literal que no la cagar vamos a ver ver

Voz 14 32:08 por yo no me pega tú lo que tienes que hacer arte que mañana la comunión de tu hijo camino Amelia nadie Cayetana que yo soy mayorcito mira Fali yo solamente voy a dejar una cosa tú conoces muy bien a mi padre así que por la cuenta que te trae no se te ocurra venir a las que en qué cabeza cabe que yo vaya a la finca sin el traje de comunión

Voz 0470 32:36 pero al final Fali Alberto

Voz 0230 32:39 yo tengo

Voz 0470 32:41 a la hora de compadre dice ven lo dejó todo claro es que el demonio que tienta así

Voz 0230 32:48 sí

Voz 27 32:48 padre en la bronca que saca tenido tú con tu Munné del un ardía como se llama hubo más a ver cuántos cero dispongo Food lo que pasa cuando hay algún problema es me casa problema que tengo una eh Aroa con su club vermú y luego nos vamos a tomar una cervecita a la salud de mi ha dejado que mañana es su primera comunión no yo no puedo puedo yo tengo que recoger tras adelante torería y luego

Voz 0470 33:10 cierto Palacín precisamente para tu compadre contó

Voz 0230 33:13 digo a la tintorería y luego la finca de paso te habló de un asuntillo que trataba no no no puedo

Voz 14 33:18 digo que sí compadre que no padre una bueno venga

Voz 0470 33:24 que venga tu casa digo cuántas cosas en la vida al final se deciden por pequeñitos

Voz 0313 33:34 detalles exige una si no si es esa de exclusión esa decisión

Voz 21 33:39 que toma un un momento dado el momento concreto cuando tú tienes a tu compañero de aventuras que que te reclaman en ese momento a quién no la ha pasado no yo creo que está Pelé es lo que tiene vivir yo creo por lo que va a conectar con tanta gente con compadres y comadres no que no tiene ese amigo que que en un momento dado te llama ITC oye compadre que tiene que hacer esta tarde

Voz 0470 33:58 como se llama ese ese bueno venga conduces

Voz 1668 34:03 al cataclismo absoluto de uno de los personajes y es maravilloso que por ese bueno venga se desarrolle todo lo que viene después en la película que que quedan como eso pasa en el minuto cuatro cinco inicial lo que quedan son ochenta minutos de Qatar

Voz 0470 34:17 el mismo entre sí bueno te cuenta al fin y al cabo no totalmente dolor otro al final te cambia la vida hablando de Maranello

Voz 21 34:24 totalmente así es y en este caso y en este caso además con esconde también un trasfondo de los personajes hemos aprovechado la película para contar la crisis del del modelo patriarcal del del macho ibérico no de hecho de todo

Voz 0684 34:38 herederos de precisamente de Julio Iglesias ni de los grandes vividores grande

Voz 0470 34:45 de la historia que tenemos desde el siglo XVI oye Alfonso pero Rafi tiene una idea en la película yo creo que habría que darle una vuelta no ha perdido dio sean parte no no os riáis esto de la euro feria decir que fuera como Las Vegas que constantemente hubiera una feria marcha yo no sé si sólo lo pensado alguna vez a alguien pero no es una tontería pero no que se lo ocurra se ponen el taco francés no corra sí pero el lógico no es un poco una reflexión

Voz 21 35:12 toman hoy comedia de de que va a vivir España los próximos años no yo creo que que es eso vamos son un país que está cada vez más abocado al sector servicio nosotros no tuvimos el año pasado de gira precisamente en Barcelona previo la todo lo que ha ocurrido en Cataluña además nos dábamos cuenta de que era una ciudad en verano en pleno verano los desembarcos de gente yo mortal no sé que y eso que ahora con la crisis que ha habido en Cataluña sea trasladado un poco ciudades del sur más como por ejemplo Sevilla o Málaga lo estamos viviendo muy de cerca y afecta mucho a la ciudad afecta mucho sobre todo a la pérdida de identidad de los lugar en no yo creo que España en eso está peleando mucho sea es verdad que ese apostado mucho por por esa vertiente económica yo creo que que hay que replantearse muchas cosas quizá hacia otro modelo no

Voz 0313 35:59 hay otra cosa además con esto del del boom del turismo el miércoles de la Ventana en en Benalmádena por cierto aprovecho para para recordarlo que es verdad que desde hace unos cuantos años es el gran motor económico del país no pero la gente que ocurran eso no lo nota o nota poco quiero decir que luego los salarios los Sue el dos las compensaciones para el que está ahí picando piedra no es como lo de los grandes resultados

Voz 21 36:20 ah y además es curioso porque vas mirando en este caso nuestro nuestro nuestro gremio no tras faceta artística a las películas de los años sesenta setenta ochenta incluso te das cuenta de que se suele repetir es un modelo que se repite y al final el problema es el mismo las conversaciones sólo las mismas y luego una cosa que es que siempre ha habido unos que son los que Cardin la la lana hay otros que ganaron la fama un caso dinerito y eso sí es verdad que que las políticas neoliberales que sean puestos en práctica lo han lo han fomentado bastante yo creo que hay que replantear muchas cosas en ese sentido sí es verdad que nosotros por ejemplo con el modelo de de cinematográfico que España que que es un motor económico realmente no la Lucía hay muchos rodajes internacional muchísimos que vienen aquí aquí y es muy peligroso porque muchas veces empezamos a creernos no ya al precio a intentar elevar los márgenes yo creo que en este momento hay que cuidarlo mucho para que sea algo a largo plazo que pueda rendir

Voz 0470 37:24 es para el país hoy Alberto si tuviera

Voz 0313 37:27 eras tú por ejemplo delante al nuevo ministro de Cultura y que le pediría es así a bote pronto que te venía a la cabeza a bote pronto

Voz 1668 37:34 sentido común y a la a bote pronto

Voz 0470 37:38 aparte muchos no lo no parece mucho sentido

Voz 28 37:41 voy sobretodo revisión de

Voz 1668 37:43 las leyes también le pediría sentido común a la hora de qué qué qué tipo de gente va a formar el el Ministerio con el lo que haya plena confianza en grandes sectores que hayan dado resultados en en eso mismo no pero ya no para para las cosas más amplias como el cine no se arte que podemos considerar que están más muertas en esta en este país como la danza el teatro el circo no sé que sea une evidentemente la ley de mecenazgo que se recupere que se Pelé que se que los incentivos pero todo una una cosa es que se reduce al empresario privado en invertir en cultura independientemente de los incentivos fiscales que podamos tener pero que haya reuniones con con con las asociaciones de empresarios de todas las comunidades y que se les convenza o sea que que se usen armas para para que sepan que el que la culto

Voz 0684 38:33 la puede genera beneficios que genera genera general lo que genera

Voz 1668 38:38 entonces sentido común para todas esas operaciones pero sobre todo en financiación por un lado sea aunque sean iniciativas privadas que no que no se va a hacer todo en incentivos fiscales que evidentemente pero que el empresario privado Se ríe duque de pongan como ejemplo cosas que ocurren en Bélgica en Francia en Alemania en Estados Unidos

Voz 0470 38:57 los compadres presentan el veintidós de junio estarían en el mundo suyo hoy la están presentando aquí en La Ventana en todo por la radio ya lo siento porque está hablando Alberto el sentido común llega el momento de la rueda de prensa que bueno que aquí pregunta todo el mundo y vete a saber lo que sale el primero podría ser por ejemplo para Arman

Voz 21 39:13 hola buenas tardes amigos compañeros

Voz 12 39:15 a una persona no sevillana que se va a vivir así

Voz 0684 39:17 Villa cuánto tiempo puede tardar en enterarse del idioma local y lo fue

Voz 1668 39:26 no se mira por Pontes nueve Reina que una peli Argentina muy

Voz 0470 39:29 desde el tiempo que tarden en empezar a entender

Voz 1668 39:32 del que son unos ocho uno minuto pues lo más amigas eh

Voz 0470 39:34 sí lo que tiene el Sevilla menos tiempo que nueve Rey que si no te comen te convenga ante de que no torneo preguntas Íñigo hola chicos

Voz 21 39:46 a quién de los dos sería mejor el ministro de Cultura Rafi Fali bueno pregunta yo yo creo que en este caso sería mejor ministro de Economía Rafi grandes mejor de cultura

Voz 10 40:01 la Fali

Voz 3 40:05 sí y cuál es el consejo esencial para ya que he hecho a vais con empresas grandote es cuál es el consejo esencial para ir a una reunión que te compren el proyectos hay petardos

Voz 0230 40:17 no

Voz 21 40:18 y la verdad yo es una cosa que que siempre me ha funcionado o ir con la verdad por delante no querer engañar a nadie ni tener un buen producto si funciona claro pero

Voz 0470 40:28 no disimular no queremos por lo que uno no no no

Voz 21 40:30 eso eso eso para mí son reacias a Gordo ha sido fundamental

Voz 1668 40:33 a vosotros no os buscándola

Voz 0470 40:36 también nos han echado sitio hemos oído

Voz 1668 40:38 reuniones con millonario en bici no ha mirado arriba abajo diciendo sois hippies

Voz 29 40:42 usted lo somos

Voz 0470 40:45 Logista

Voz 0313 40:47 a Xavi cuando habéis discutido por última de los controles

Voz 0470 40:52 cuando hemos discutido en los compadres en la ficción en la película discuten en un momento muy concreto de la peli y a nosotros hace tiempo ya que no discutimos

Voz 1668 41:01 cuando una tuvimos una breve discusión un día en el rodaje que duró cinco minutos pero bueno era necesaria

Voz 29 41:07 se eh la película nada

Voz 0470 41:13 Roberto a ver quién digo una prima sueca que me pregunta esto esto del compadre Kiki Smith pero eso me hace gracia porque siempre que a pasado por aquí por la venta o antes por lo que a mi me gusta mucho de extenderme la explicación de lo que es el concepto una cosa ser amigo otra cosa colega otra cosa ser compañero compadre yo creo que es una síntesis de esto y de cosas

Voz 0684 41:38 es y costumbristas sevillana tradicional es

Voz 21 41:44 es una persona que es el padrino de tu hijo es bien en quién deposita en la confianza de sitúo faltas algún día que se ocupe de él que se ocupe de que tenga una educación de que de que de que no les falte de nada esa es la el de lo que va es a una familia que

Voz 1668 42:01 tú eliges la esa es la teoría luego la práctica es la persona que te llame desde donde te llame a la hora que te llame y si te dice echando ven tienes que tiene que estar para lo bueno y para lo malo normalmente te llama para alumbrar para lo bueno lo malo

Voz 0470 42:16 de hecho para lo para lo malo tu sueles suele hacer compadre dejarlo armadas ponga el ejemplo sea el compadre te llama porque están eso sí hoy hay barra libre en la casa de Rosillo tu coche te Barros y aunque tarde media hora si te llama una mudanza ya es otra cosa es un compadre eso sí siete cita con el guardia Civil tan quitar coches le tiene que llamar claro más preguntas Toni teniendo en cuenta que

Voz 0230 42:40 no saber o no será entendido de algo nunca ha sido un obstáculo para un español para opinar creéis que España va a ganar el Mundial hombre por favor

Voz 4 42:46 no

Voz 21 42:47 no frecuentar mira qué pelo te lo te lo digo como como lo pienso o cómo lo siento como lo pienso hombre teniendo en cuenta que tengo una peli en cartelera que yo creo que que llegue muy lejos pero que no coincida con los fines de semana cuando pueda pero por supuesto que quiero que gane que gane el Mundial porque tiene un grupo humano y amigos además jugando ahí que está Sergio estaban ahí unos cuantos de de de de de colegas de de muchos años Iker el título por supuesto hay que hay que den mucho mucha mucha alegría a todo el mundo que que lo siga

Voz 0470 43:21 los muy futboleros son poco Yo soy Betty populismos va va va por épocas

Voz 1668 43:28 ya bueno yo soy del Sevilla Alfonso del Betis se tampoco somos muy friki no contamos de vez en cuando pero no acompaña

Voz 0470 43:34 vale más allá del fantástico esa nube Moreno ambos migraciones dados exacta perfecta si llámalo lo disfrutamos bastante este derbi lo vio este año yo lo he disfrutado un poquito más que los años anteriores la verdad por razones obvias razones no pero sí a mi me gusta lo contento se tutea con lo jugado

Voz 1668 43:51 el Betis estaba bueno

Voz 0470 43:54 no lo escribo más déjale venga la última bueno la última pregunta pregunta

Voz 0313 43:59 flexión pues tiene que ser de arcano te vi el concepto es compadre osea que tú dirás amigos venga a modo de freestyle no sí sí sí qué maravilla

Voz 14 44:11 estamos ya ya un saludo con padres tres dos uno tres dos uno El con esto nos despedimos bien bien bien

Voz 3 44:21 el día es lo primero que España pierde en el

Voz 14 44:24 mundial para que en cartelera os vaya fenomenal

Voz 7 44:27 pero galenos esa es la experiencia porque ellos han encontrado financiación sin perder su esencia está pidiendo cosas para que la gente les comprenda han demostrado el arte de la gente de tres mil viviendas entonces hallazgo que se aleja estoy harto de la gente que te barrios obreros tienen queja fetiches algo y se quejan se alejan los vejan pero los mayores delincuentes están en La Moraleja ok que está pasando palos con padres simplemente haciendo el rap responsable ha encantado escucharon sobre las instrumentales sobre todos los ataque esta políticas neoliberales y a mí me encanta improvisar Hypo

Voz 3 45:00 por eso te digo Ciao con padres y madres que esta tarde liados