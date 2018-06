Play Basket: "La dinastía Warriors continúa" (11/06/18)

Voz 1 00:00 Juan

Voz 3 00:35 hola a todos la todas y bienvenidos bienvenidas a la edición número treinta y seis de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenido sea un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro

Voz 1509 00:48 ya os habéis dado cuenta de aquí al final de temporada no vamos a tener al gran Pacojo por aquí la tenemos en Rusia pendiente de todo lo que pase en el Mundial de fútbol pero aquí nos hemos quedado unos cuantos con la intención de que el Athletic muchas de menos ID que paséis un buen rato siempre con el balón naranja como protagonista ya tenemos campeones de la NBA los Warriors de los carry Durán y compañía que pasaron por encima de los Cavaliers ganando por cuatro a cero en las Finales con un carro estelar con Duran como en viví por segundo año consecutivo ganando el tercer anillo en los últimos cuatro años imponiendo más que probablemente el punto y final a la etapa de Le Bron James en Cleveland ul deberán que confesaba después del último partido que gran parte de las finales las había jugado con una mano rota o como poco es muy dolorida y de cuyo futuro ya no se deja de hablar

Voz 4 01:37 bueno

Voz 1534 01:39 como me lesioné fue por mi cuenta me dejé llevar por las emociones después del primer partido por muchas razones sabíamos lo importante que era el primer partido como visitante para nuestro equipo lo que hubiera significado para nosotros ganar la manera en que jugamos las decisiones que tomaron los árbitros durante el partido estaban molestos siento que nos arrebataron el partido oportunidades como éstas de visitantes contra los Warriors no se presentan a menudo de jeque mis emociones me superaran básicamente jugué los últimos tres partidos con la mano rota eso es lo que pasó yo no tengo ni idea en estos momentos tengo que hablarlo con mi familia considerara Mis hijos dada la edad que tienen tengo circunstancias muy diferentes que hace cuatro años tengo un adolescente y una niña que entonces no estaba así que tengo que sentarme decidirlo teniendo en cuenta a mi familia no tengo una respuesta en estos momentos

Voz 4 02:31 Antón Jaboneros hijo y bueno

Voz 1509 02:34 los Lakers Espert Sixers podríamos enumerar prácticamente a todas las franquicias de la NBA todas con el deseo de ver en sus filas al Rey la próxima temporada del futuro de de brandy de las Finales vamos a hablar con el gran Antoni Daimiel al que le vamos a robar unos minutos y también cómo no con nuestra dupla de oro con José Ajero y David Sardinero terminada la NBA todavía tenemos competiciones por decidirse por ejemplo la Liga Endesa ACB que entra ya en su recta final con el Real Madrid y el Baskonia jugándose el título los blancos en su séptima final consecutiva los vitorianos de nuevo en una final ocho años después y es precisamente por aquí por donde empezamos por la alegría de un vestuario que tras un comienzo de temporada más que difícil ha llegado a la gran final de la ACB Yes que con un hombre del Baskonia está un hombre de la Cadena SER Raúl González muy buenas

Voz 0322 03:23 qué tal muy buenas estamos con Luca hábil dos a uno de los grandes protagonistas en el triunfo de Vasconia que le metió en la final de la Liga Endesa Luca que se siente primera final de Liga antes

Voz 1293 03:33 una alegría inmensa creo que llevar el Baskonia de todas instancias en una sede creo que sabe increíble creo que hicimos en y la anterior no queda más que que disfrutar y afrontar el reto que tenemos por delante que es ganarle al Madrid

Voz 0322 03:49 poco a poco astenia más protagonismo empezó la temporada donde no juega mucho lo has tenido momentos muy importantes en la victoria en el Palau en el cuarto partido ha sido fundamental como hacia este proceso y que te ha dicho Pedro Martínez qué consejos está ayudando

Voz 1293 04:00 sí te creo el hijo no me daba mucho me da mucha confianza creo que me suda me me hace mejorar todo el tiempo me corrige muchos de y eso lo que hace grande jugador creo que más más grande un entrenador que se fijan jugadores que Restoy considerado así que el ahora que ha verdades

Voz 1038 04:16 tenerlo en la primera de primera te haga SCO

Voz 0322 04:19 hola no Choni PRI Johnny que te dicen esos nombres y que te dicen esos nombres relacionados con Baskonia

Voz 1293 04:25 grandes fueron crack demostrar que el al nivel de lo mejor Europa y bueno pero que él no soy que me lo nombres ni me hace sentir orgulloso porque no todo tiene la posibilidad de una final de eso

Voz 0322 04:39 ya la última oral Madrid que dónde crees que estará la clave que tiene que hacer bien para poder llevar a la Liga

Voz 1293 04:45 todos sabemos que son campeones de Europa sabemos porque ha ganado todo pero no tenemos lo nuestro ponemos el ritmo de juego muy puertas que es muy importante eso así que vamos a ir a a esa intentarlo

Voz 0079 04:57 gracias gracias a las palabras de Luca lo satisfecho

Voz 1509 05:01 satisfecho y felices en el vestuario del Baskonia la alegría de los vitorianos que contrasta con la decepción del Barcelona termina una nueva temporada para los blaugranas después de haber ganado la Copa del Rey y en donde se abre un proceso de reflexión y con muchos interrogantes cambiará mucho el equipo de cara a la próxima temporada toca reconstrucción hemos visto el último partido de Juan Carlos Navarro con la camiseta del Barça continuará Pesic tenemos un montón de preguntas luego se las hacemos todas a Xavi Saisó a Miguel Martín Talavera ya lo al poeta

Voz 5 05:29 pero de momento Pesic dice que ya piensan en el futuro Sons

Voz 6 05:36 Cossío temporada poco a poco yo pienso que el club entrando en contra una una decisión que es

Voz 5 05:49 tendremos que esperar para ver qué es lo que sucede con el futuro del banquillo del

Voz 1509 05:53 Barcelona para lo que ya no tenemos que esperar más para saber qué Jaume Ponsarnau es el nuevo entrenador del Valencia Basket tras la marcha de Txus Vidorreta que a su vez vuelve al Iberostar Tenerife Carlos Elorrieta hola

Voz 7 06:03 qué tal Marta muy buenas Fotis Katsikaris ya se ha desvinculado del Iberostar Tenerife el club lo ha hecho oficial y finalmente ha presentado el retorno de Txus Vidorreta por una parte el técnico griego hizo un gran trabajo esta temporada hay que recordar que vino con la temporada ya empezada sustituyendo a Nenad Markovic la así picó al conjunto aurinegro para la Copa del Rey de la que disputó las semifinales también consiguió jugar playoff por lo que se le agradece mucho el trabajo realizado por otro lado vuelve el técnico de Indautxu después del periplo que ha tenido en Valencia Basket en donde no consiguió el éxito deseado Txus Vidorreta vuelven lo que será su segunda etapa al frente del banquillo aurinegro de momento lo que ha arrancado es la ilusión es la Parroquia tinerfeña que ha visto con buenos ojos el retorno del técnico vasco al acta

Voz 1509 06:53 Bush Vidorreta que vuelve al Iberostar Tenerife no va a seguir en Andorra Joan Peñarroya Ai Se suma a los nombres de Joan Plaza Porfi Fisac Néstor García Salva Maldonado que también van a cambiar de aires eso ya lo sabemos en total dieciocho equipos han jugado la Liga Endesa ACB este año no es descabellado pensar que en trece o catorce de ellos puede haber cambios en los banquillos de cara al próximo año uno de los banquillos en el que a priori no va a haber movimiento es el del Real Madrid de Pablo Laso que mira de cara al futuro trabajando en la renovación de Rudy Fernández ICO la llegada de Gabriel de que una de las perlas del baloncesto argentino veintitrés años ha sido elegido en viví tanto de la Liga argentina como de la Liga de las Américas y un Real Madrid que en los últimos días ha tenido un nombre propio el de Felipe Reyes que ya es el jugador con más partidos disputados en la historia de la ACB un Felipe Reyes que sigue escribiendo páginas en la historia de nuestro baloncesto

Voz 0621 07:45 bueno muy feliz por conseguir este récord la verdad es que es una cifra muy bonita setecientos cincuenta y siete partidos super aún grande como Rafa haya empresas ahí en a seguir aumentando esta cifra porque me veo con fuerzas con ganas Si nada así ojalá que esta temporada podemos remar Atari este gran entre con lo pueda rematar con una Liga otra además para mí van mal

Voz 1509 08:09 la historia del baloncesto español Felipe Reyes y otro con una gran y dilatada trayectoria el precisamente un buen amigo de Felipe Alex Mumbrú hace unos días se pasaba por este programa por los micrófonos de Play Basket hoy en Barcelona tras veintiuna temporadas IMS seiscientos setenta y siete partidos en la ACB Mumbrú se ha despedido del baloncesto

Voz 0079 08:28 activo pero una cinta de mi vida las imágenes se repiten como en una moviola

Voz 1293 08:33 a mi padre al volante día a día me llevaba Badalona

Voz 0079 08:38 creo que el coche muchas veces iba hasta automático gracias Pepa gracias mamá por estar siempre al pie del cañón ya apoyándome tome decisiones gracias a mis hijos por mantenerme siempre despierto y como no precisa Mi preciosa mujer por compartir estar siempre mío gracias por darme lo todos

Voz 1509 09:00 emocionado y entre lágrimas Alex Mumbrú punto y final como jugador a toda una vida dedicada al baloncesto y completarlo todo debéis saber que el CSKA de Moscú ha ganado una nueva BTV con Sergio Rodríguez como en Vivi Ike este martes vamos a conocer al equipo que acompaña al Breogán en el ascenso a la ACB la gran final que nos están regalando Manresa y Melilla van empatados a día de hoy lunes cuando grabamos este pronto la irse va a decidir en el quinto y definitivo partido yo creo que no me dejo nada en esta presentación así que nos metemos en faena allí empezamos a la grande porque nos está esperando Anthony Daimiel hola soy José Calderón vi me levanto todas las

Voz 8 09:35 trucada sólo para escuchar playback

Voz 1 09:38 sí

Voz 1509 09:43 puro lujo lo que se en los próximos minutos de este Play Basket diez que ya ha terminado la NBA con los Warriors campeones por tercera vez en los últimos cuatro años Duran repitiendo el MVP Le Bron luchando contra el mundo y un año más con el gran Antoni Daimiel haciéndonos trasnochar y contándonos las finales al Anthony muy buenas qué tal como se lo primero conseguí salir de Cleveland no

Voz 9 10:06 sí me costó un poco no es una ciudad muy importante en cuanto va flujo de de vuelos de entrada y salida hay bueno pues hay mucha gente cubriendo las Finales de la NBA con lo cual tuvimos que estar veinticuatro horas más en el estado de Ohio en finalmente ya recién llegados a Madrid

Voz 1509 10:22 en y los mosquitos ni el aloje no nada pudo con vosotros

Voz 10 10:26 sí

Voz 9 10:27 bueno son cosas que pasa ya exhibido fuera de lo que es el baloncesto han sido unas Finales un poco más complicadas que de costumbre por algunas cuestiones no no manejables lo que se suele decir ajenas no a la dirección de esta casa y Pedro pero bueno lo hemos lo hemos llevado bien han sido es un cuatro cero que no suele haber muchos pero yo creo que lo hemos partidos han tenido y como tú decías al inicio suficiente historia ha tenido la final como para ser interesante pese a esa superioridad de Golden Stade Word

Voz 1509 10:57 en Warriors campeones por la vía rápida por ese cuatro a cero para ti estas Finales Anthony van a ser recordadas por qué

Voz 9 11:05 pues pueblo sólo que ha estado Lebron seguramente en los mejores playoffs de la carrera Le Bron James a nivel individual se ha vuelto a topar contra uno de los mejores equipos de la historia sin duda que son estos Ur los bueno pues un detalle quizás menores el hecho de que Carrie sigue sin un V P de las Finales a habiendo hecho unas unos magníficos partidos no pero creo que sobre todo por la soledad del euro

Voz 1509 11:31 me parece que tú a Kevin Durant no le habrá has votado para el envío Pino habría votado a Garry Brown

Voz 9 11:36 si yo hubiera votado a a Carrie porque en el global de los cuatro partidos bueno en el definitivo está mejor aunque es verdad que hizo un triple doble Duran pero creo que componen es más importantes de esa final tiene una carril como protagonista e incluso en el único mal partido que hace Ari eh tienen una intervención definitiva con cinco puntos un robo de balón también muy importante así que creo que que bueno la historia se hubiera completado mucho mejor hubiera sido similar redondeado no se ha cerrado el círculo mejor con de de mi pero la verdad que analizas partido a partido Kevin Durant y no se puede considerar injusta injusto ni mucho menos no sumó su contundencia

Voz 11 12:20 en su producción malos

Voz 9 12:22 estoy estoica es tremendo no es un jugador ya histórico legendario con con estos dos títulos dos MVP de las Finales en los dos años que lleva en Word es un jugador que ha sido cuatro veces máximo anotador que fue rookie del año BMW pero también uno de los mejores sin duda

Voz 1509 12:37 hay alguna imagen con la que te que desde estas Finales

Voz 9 12:42 sí lógicamente el primer partido primer partido sino que puede cambiar el destino el signo de las finales eh yo me quedaría con el tiro libre fallado por eso sí eh y luego por supuesto esa imagen tan repetida que es la que yo creo que va a quedar más aún que es la la indecisión y el despiste de llegar Smith pero eso de Can tú la prórroga Hay y el posterior triunfo de Golden State Warriors de haber ganado Cleveland ese partido pus yo creo que Boris hubiera sido campeón igual pero quizás no hubiéramos sido a seis partidos en la final

Voz 1509 13:13 me habría esperado un poquito más de los Cavaliers tan decepcionado podríamos decir lo bueno o era más o menos lo previsible

Voz 9 13:21 yo creo que era más o menos lo previsible yo por el beneficio siempre la duda que que genera a Le Bron James le daba un cuatro a uno luego viendo los partidos decepcionar algunos jugadores en particular de los Cavaliers por ejemplo yo sí les Basi no ha estado bien Year Smith que que ha ido con el paso de los años limitándose cada vez más sobre todo en cuanto a cosas que pueda SER en ataque desde ese punto de vista pues decepcionado a nivel individual insisto algún jugador no los Cavaliers como equipo porque no tenía grandes esperanzas ya fue un milagro que superaran como han superado los playoffs y sobre todo que ganaran en el séptimo partido gusto

Voz 1509 14:02 ha comentado Anthony que para ti han sido los posiblemente los mejores playoff de Le Bron James si tuviera que definir en una palabra o en una frase estas Finales de Bron esta temporada como tú solo sabes cómo lo definirías

Voz 9 14:17 bueno frustración es frustración porque no hay ninguna pega sobre la manera en la que este jugador se prepara ya ha sido una temporada en la que más minutos ha jugado tanto en temporada regular como en playoffs ha jugado a un grandísimo nivel

Voz 14 14:33 eh anotando organiza

Voz 9 14:35 cuando defendiendo en algunas fases de los partidos asistiendo revoloteando y aún así pues no le ha llegado para competir más en una final y es tremendo que un jugador de estas características tenga ya en su carrera dos derrotas por cuatro cero en una final de la NBA yo creo que ese impotencia y frustración lo que define a Le Bron en este desenlace

Voz 1509 14:57 ya ahora la pregunta del millón ya ha abierto la veda donde veremos a Le Bron la temporada que viene en Vic por ejemplo ya ha cambiado a riojana por por mandarle piropos a Lebron

Voz 9 15:06 sí yo creo que me voy a lo último que tú eh por palabras de Tui muy su amigo y ex compañero en Miami al inicio de esta temporada también en Cleveland dice que Le Brun va a priorizar asuntos personales hay desde ese punto de vista creo que sobretodo Los Ángeles vamos a ver si también regresó a Miami podrían ser opciones para él aunque creo que Filadelfi San Antonio son equipos a considerar

Voz 1509 15:41 ahora está todo el mundo ya hablando de la dinastía de estos Golden State Warriors ya son uno de los mejores equipos de la historia de la NBA los títulos hablan por sí solos Duran ha dicho que quiere seguir aunque no a cualquier precio así que veremos qué es lo que pasa Clayton son también si consiguen mantener todas las piezas podemos estar ante la mayor dinastía de la historia de la NBA

Voz 9 16:01 bueno la mayor dinastía es muy complicado porque los los Celtics de ciudad años cincuenta sesenta fueron tremendos pero en la era moderna por así decir no desde el año ochenta desde la aparición de de Larry Bird Magic Johnson hasta ahora podría podría ser no hay que recordar que Chicago Bulls ganó seis anillos en ocho años si también los Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant y bueno pues fueron muy dominante es luego con Cobi ganaron dos anillos más después de los tres que ganaron juntos pero yo creo que un año más van a competir al máximo con con el actual bloque con su Before no Clayton son Carrie Drake y Kevin Durant ya a partir de ahí iban a tener que hacer ingeniería financiera para mantener a sus principales piezas o quizás un nuevo pabellón en San Francisco eh lleve a los dueños a poder gastar mucho más dinero pagar impuesto de lujo y hacer la plantilla más cara seguramente de la historia es si mantienen el bloqueo en estos cuatro jugadores Creu casi dos tres anillos más pueden con

Voz 14 17:02 eh

Voz 1509 17:03 ya os decía que venían unos minutos de auténtico lujo para empezar excepto Play Basket muchísimas gracias por compartir compartir estos minutitos con nosotros Antoni muchísimas gracias en nombre de todos los que trasnochados tanto a ti como a Guille por hacernos disfrutar tanto como como espectadores esta es tu casa el playback que ya lo sabes muchas gracias a un placer como siempre Marta pues un lujo el empezar este Play Basket con el gran Antoni Daimiel analizadas las finales desde la óptica del maravilloso Antony no dejamos de hablar del título de los Warriors vamos con la dupla de analistas más deseada del mundo de la radio seguimos con más NBA

Voz 15 17:40 tras

Voz 0295 17:44 el primer balón

Voz 16 17:48 ahora el equipo de Taylor que eran cuatro segundos Se levanta Durá

Voz 0295 18:00 tenemos que hablar de Kevin oye que no segundo los Cleveland Cavaliers no se ha enterado ya miro Galego Esther Lebron que no quedaban tiempos muertos

Voz 17 18:33 Harry se levanta desde muy lejos

Voz 0295 18:49 solo

Voz 16 19:06 ya

Voz 0295 19:09 el balón para Drummond Greene el tiro de

Voz 15 19:21 depende aprende

Voz 0295 19:23 así está jugando Carrie la busca desde el paro aquí ahí está él de negro puede vales Se define Le Bron James de todo el mundo felicita al rival hice va seguramente sus últimos minutos con los Cleveland cava de los Warriors ganan su tercer anillo en cuatro años piedad el balón Raymond Green una proeza FAP tremenda está con sus hijos

Voz 1509 20:05 en Nueva York

Voz 1293 20:07 no se lo dan a Kevin Durant club Kevin Durant MVP

Voz 1509 20:14 tengo que ver cómo nos han hecho disfrutar Anthony Daimiel y Guille Jiménez contó a todos los compañeros de Movi Star Plus los Warriors campeones con Duran llevándose el en viví con un Le Bron desbordado hay que ver la de cosas que tenemos que comentar compañero de Movistar Plus Jose ajeno muy buena más hola qué tal muy buenas tardes director de Gigantes del Basket David Sardinero hola muy buenas al banco lo primero alguna vez os habéis gastado cuatrocientos mil dólares en una fiesta

Voz 12 20:41 sí

Voz 18 20:42 si no se ha celebrado en Levante

Voz 1509 20:46 creo que sí

Voz 0412 20:46 Paco tiene aquí yo creo que cuatrocientos cuadra nada ni en una fiesta en nada de momento

Voz 1509 20:52 no está mal eh cuatrocientos dólares en champán en la fiesta los Warriors casi nada

Voz 10 20:58 bueno lo que más que la gente estaba las manos a la cabeza es una noticia que ha dado muchas vueltas no pero es que entraba dentro de lo normal yo creo que otras veces lo único que no ha pasado es que no se ha dicho el precio pero yo recuerdo tener en mis manos dos mil dieciséis las botellas las un estas de delito de medio moderado o de lo que fueran con te con las cuál es el escrito de Cleveland Cavaliers con piedrecitas como con brillantes

Voz 1509 21:24 esas Banana seguro que tampoco fueron

Voz 10 21:27 cómo te cuesta lo que cuesta pues sumando un cosa que Costa antigua están personalizadas con piedrecitas ahí como rollo brillante pues es fácil que se vayan unos cuantos euros cuatrocientos euros

Voz 1509 21:40 bueno la ocasión merecía la pena David los corrió los campeones del tercer anillo en los últimos cuatro años

Voz 19 21:46 sí la verdad es que

Voz 13 21:49 de Flamengo Honda estable no porque más allá de lo que

Voz 0412 21:52 pasó en el primer partido que ya comentamos aquí creo yo aquí el primero si la semana pasada y eso en estos partidos

Voz 13 22:01 han sido muy superiores obviamente son muy superiores tiene muchos más argumentos tienen muchos más recursos en la pista tiene mucho más talento en global si son mejores al final ha sido un cuatro cero con mucho poder fueron siempre sabremos qué pasaría si sigue en esa jugada eh y a su ex dado ese primer partido no pero yo creo que al final el propio peso de la eliminatoria la hubiera hecho sea llevaran luego Georgios no la digo a finales

Voz 10 22:30 es que yo creo que el más fácil de lo que hay

Voz 13 22:32 de haber Warriors encuentras final nuestra última época irá

Voz 0412 22:38 no yo también para aquí hay una aquí en el futuro

Voz 20 22:41 sí yo iba de lo que pase

Voz 13 22:44 ha esperado que asegura no poder

Voz 1509 22:46 más para los Warriors Jose y eso que pinta de que no ha sido un año sencillo tampoco para ellos hablan pues ya ha dicho que han pasado cosas dentro de ese vestuario que cuando salgan a la luz van a dejar a la gente en shock también el propio Steve Kerr que ha dicho que ha sido el año más duro de su corta carrera como entrenador

Voz 21 23:03 que hablaba hablaba y hablaba Wes pidiendo permiso no como a los jefes

Voz 10 23:09 de Le Pen es decir hemos tenido un niño que ha habido dos situaciones personales muy muy muy realmente complicadas

Voz 11 23:15 en lo que ha sido el equipo que ha sido una

Voz 12 23:17 yo muy muy muy difícil

Voz 10 23:20 embargo les ha hecho más fuertes pero hablan de Brown precisamente de que algo que de algo que es cierto no que que este equipo no nos ha transmitido las sensaciones que el año pasado en ni incluso ganando noni ni en el primer partido en y casi en el segundo que tuvo que recurrir a mí ya en el tercer y el cuarto sí mostraron mar más más impresión de rodilla no pero lo comentaba el propio

Voz 19 23:41 el rubio no que el sí de abusen

Voz 10 23:45 el programa el lunes el martes estaba con ella decía que es sinceramente no le han dado la sensación de poderío de otras temporadas teniendo todo lo que tienen es cierto que estamos ya deseosos que salga a la luz a ver qué narices aplazado porque todo el mundo ha sentido que ha habido un par de cosas realmente complicadas que eso ha podido afectar mucho a lo que es la convivencia del grupo no creo que en convivencia mala pero sí a lo mejor más más relacionado con temas

Voz 19 24:10 de de de de apoyo de mal rollo creado

Voz 10 24:13 muy no no no no a nivel

Voz 19 24:15 e individual de los individuos eh

Voz 1509 24:18 bueno de decía que que ya habíamos tenido historias típicas de cualquier equipo pero creo que esto ha sido algo más así que si estamos todos deseosos de que salga a la luz la pregunta ahora es mirando al futuro Duran ha dicho que quiere seguir aunque no lo garantiza Clayton son también quiere renovar si consiguen mantener este bloque hasta dónde son capaces de llegar estos World habrá alguien que los pueda parar David

Voz 13 24:40 yo creo que el bloque cuanto ahí fue cuando salarios que al final está la renovación también de Duran pormenorizado ante el aumento de todos los contratos de Carrick por ejemplo progresivamente va aumentando también la de Damon Green muy poquito que al quedado rápidamente barato pararlo

Voz 0412 24:58 qué es y por supuesto el caso de Clayton Swank manteniendo a eso todo lo que hay alrededor bueno pues es subsanable al final acaba contrato Julie Anne Davis pues te queda caso de Yabalia allí al final ha sido importante en esta sobre todo en esta sí

Voz 1509 25:14 nada además

Voz 0412 25:15 sí pero como tengo de más más o menos es bueno fácilmente solución hable no yo creo que da mínimo un año de tranquilidad que pasa en el siguiente porque Calvo hallar un punto en el que siguen basándose o dejamos de ganar dinero las megaestrellas o es inabordable por la cantidades exalto claro

Voz 1509 25:37 José tú lo habrías dado el envite a Carrie

Voz 12 25:41 no

Voz 19 25:43 no me hubiera que con diez porque al final

Voz 0412 25:46 ha valorado lo puede López está mucho ha sido no os lo digo ahora

Voz 10 25:50 qué tal he pensar que lo que le ha faltado al resto de equipos que ha jugado contra los Cleveland Cavaliers ha sido ese punto al final de los partidos y error en la capaz de llevar los partidos al final eran suyos y eso casi paso del partido pero la manera en la que apareció Kevin Durant en el tercer partido para dominar lo justo para tener el partido en casa del hebreo ni como Le Bron lo temía

Voz 11 26:11 creo que ha sido totalmente decisivo pero a par

Voz 10 26:13 es que en el tercer partido se brutal y sobre todo la manera que ha tenido de hacerse

Voz 0412 26:17 es suya la pelota hemos visto una versión mucho

Voz 10 26:20 a dar de Kevin Durant en estos momentos en el segundo y el tercer en el tercer y el cuarto partido

Voz 22 26:25 sí

Voz 10 26:26 acabar el cuarto con Chipre doble pero éste después de meter cuarenta y tres en el tercero da siete pases de canasta que son pasos de gol que son no son asistencias de esta existe y lo que te di la pelota bota siete veces gran BTM cuenta cómo se verán pases de gol sí le atan lejos de lo que consigue con el pase eso me da la sensación de que tener tanto tiempo abre otras humano es que ha dominado el partido ya ha el partido asistiendo a dominar el partido tempo votando ya dominado el partido sobre todo anotarme yo creo que ha sido lo mejor para volver a ser incluso por delante los rebeldes porque hace son los resultados

Voz 1509 26:57 sale el nombre de Le Bron James claro hay que hay que hablar de Le Bron un solo contra el mundo practicamente podríamos decir de estas Finales además salió después del último partido diciendo que había jugado prácticamente con una mano rota los tres últimos encuentros de la final que decimos de Le Bron David

Voz 13 27:13 bueno yo creo que ha ido de más a menos la verás de oyentes dentro de doce dijo pero yo lo dejaba caer el otro día al final en que diga XXXII tiros según la baja veinte

Voz 0412 27:24 luego a veintiocho y luego tira es decir hemos visto a versiones distintas del euro durante dos finales que no sabremos tampoco nunca hasta qué punto propiciadas por esa lesión de verdad porque es obvio que si estás jugando una mano rota y él decididos taparlo ocultarlo no que no es algo baladí analizan es una lesión importante en un jugador de baloncesto no bueno sí que está muy suelo yo creo que la tendencia bueno que intentaban doscientos a partir sobre todo el primero en involucrar a alguien más nunca alguien más le ayudaron poco en la fase de Alhaurín de que hubiera jugadores enchufados no para que pretendiera todo absolutamente de él

Voz 1509 28:03 aún sabiendo que los jugadores homenajea hoy

Voz 0412 28:06 sí peores que los que los que tenían enfrente no fue posible porque al final prácticamente ninguno de sus compañeros y el consiguiente fase en la que lo suficiente como para un apoyo de Velázquez algo casi al año pasado hay Irving unas anteriores en las anteriores finales que aportan Love que bueno pues suele ser bastante regular ni tampoco ha hecho grandísimos partidos en estas finales no ha tenido mucho más no entonces bueno yo creo que la consciente intenta hacer la heroica en el primer partido casi lo consiguió mira ahí en más a gente con la que ha arrestado esta misión es que no podía ser mucho más yo creo que

Voz 13 28:40 sinceramente he salvado el día

Voz 0412 28:43 si hubieran chupado hubieran puesto como lo pues como pasó el año pasado en el partido eh pues gente como como el año pasado Richard Jefferson no o secundario si es que era era él

Voz 1509 28:54 es fácil ser el mejor cuando no tienes buenos compañeros palabras de Kevin Durant sobre Le Bron Jose

Voz 22 29:00 ah bueno

Voz 18 29:03 que es como

Voz 10 29:05 picado pero yo creo que no es tanto dirigido al Ebro en Chile como a la situación que se creo con Miami o a la SER

Voz 21 29:10 la estación Kubala o a la

Voz 10 29:13 luego a la sensación que queda cuando él deja Oklahoma City Thunder e incluso yo cuando leo esto atisbos hasta cierto hasta cierto recabación ponen sobretodo no por este año sino que en el año en el que hace el el el Bicing

Voz 23 29:26 no pero bueno tiene razón no

Voz 10 29:28 si tú lo tienes competencia anticipo todos los malos tratos les sale dejó efectivamente otra cosa es a quien quiera dirigir las palabras no creo que vayan directamente a la línea de flotación de Le Bron con el que tiene una muy buena con el que tiene una muy buena relación es más hay unas declaraciones de Hebrón diciendo que

Voz 21 29:43 le sea

Voz 10 29:46 de que conoce mejor con los mejores en los que ha jugado que eso también es un dardo envenenado porque eso es está diciendo Leo eres de los míos Carrizo son carril Mason son dos es ahí donde

Voz 21 29:58 y también Portland que le dio un buen pan y también también también también por eso es como

Voz 10 30:05 creo que la de creo que la de Duran es cierto que está Le Bron en el contexto pero tiene mucho menos va dirigido a d'Hebron sino que puede dirigido a su ex compañero

Voz 1509 30:13 y a todos los que piensa que su salida

Voz 10 30:16 que su salida de Oklahoma fue equivocada

Voz 1509 30:18 ahora bien terminadas las finales terminada la temporada Rocket Sixers Lakers Se habla de Raptors habla de Celtics Se habla casi de toda la NBA donde veremos a Lebron el año que viene David

Voz 0412 30:30 claro es que alguien ALE y no quiero que nadie

Voz 1509 30:32 pues yo creo que cualquier equipo

Voz 0412 30:35 no me gusta mucho cómo por sí

Voz 13 30:38 los hay gente que dice pero cómo voy a los seis exista Ben Simon sí que son base de diques que tiene

Voz 21 30:44 pero bueno también cuanto Kevin durante dos decía que se iba a meter

Voz 13 30:50 rico Hungría y al final un encaja perfectamente somera estrella si todas conceden que es para mí el gran mérito guarden más allá de todo el proceso financiero que es el que han conseguido llegar hasta esta situación es decir con contratos por debajo de lo que me lo que me decían esos jugadores toman decisiones acertadas Drag masía todo eso para Negra mérito fue la incorporación de que Duran a un ecosistema en el que él puede decir desarrollando su juego todo lo demás funcionan si no no era fácil que existían tantas estrellas pero deportivamente y tácticamente es posible destacó este rollo pues yo creo que en los Philadelphia Sixers encajaría como cambiados que están rock como cualquier equipo porque al final es bueno es muy bueno es el mejor Si a poco que le rodean al lado pues pues va a y vamos a ver hasta cuándo y en qué nivel se sitúa al final de carrera de Le Bron James pero vamos a tener ahora un buen contrato que una buena todas las

Voz 1509 31:50 y para terminar los jugadores de la NBA ya han elegido a sus premiados el día veintiséis Se van a anunciar los premios oficiales de de la liga de la NBA pero tengo un te rápido de final de temporada también para vosotros José mejor jugador

Voz 10 32:04 Le Bron James David

Voz 1509 32:06 ha de los de la temporada mejor rookie

Voz 12 32:12 de Michel David

Voz 0412 32:14 pensemos nos vais a poner de acuerdo

Voz 1509 32:17 jugador que más os ha sorprendido José empiezas

Voz 12 32:20 vencimos

Voz 0412 32:23 en el Kuchma

Voz 1509 32:25 el equipo que más os ha sorprendido para bien del que no esperábais prácticamente nada y al final la temporada ha ido bastante bien negro el cabaret

Voz 0412 32:33 bueno pues con Coldplay desde el mismo esos cinco del primer partido

Voz 1509 32:36 total Iggy de qué equipo lo contrario de qué equipo esperábais mucho más de lo que ha dado

Voz 10 32:41 yo no lo haga mí me pillas se por detrás pero bueno vamos a pensar que venga de Nueva York

Voz 0412 32:50 porque siempre pero muchos como yo un pelín más a concursar con verlo a la gente y no no es culpable a ello pero sé que hubiera uso poco con un mal

Voz 1509 33:02 la mejor dupla de analistas de la NBA del mundo de la radio esa no hace falta que la responda que ya lo Goyo David Sardinero y José Ajero como siempre

Voz 0412 33:10 hay pocas muy bueno sea Estados Unidos de escuchar playback que en algunos casos

Voz 1509 33:16 nada ya vosotros no os cambio por ninguno

Voz 0412 33:19 bien pues muchísimas gracias ya Tita poco te cambio da por ninguno ni por Pacojó nos está escuchando aseguró

Voz 1509 33:28 lo va a poner en el podcast Benito es como siempre casi dando un auténtico placer y un honor compartir este ratito con vosotros y toda la temporada de la NBA nos debe una cena al jefe que no se va a saquear porque eso a estar en Rusia así que cuando vuelva del Mundial de sal damos nuestras deudas valen

Voz 21 33:44 perfecto en mesas enorme

Voz 1509 33:48 chao chao pues terminada la NBA vamos con otra la Liga que está a punto de terminar la Liga Endesa ACB cuya final ya la tenemos servida

Voz 8 33:55 hola soy Pablo Laso un saludo para los oyentes de Play Basket

Voz 1509 34:00 ya tenemos campeones en la NBA y no tardando mucho los vamos a tener también en la Liga Endesa ACB recta final de la temporada ya tenemos la final servida en donde se van a ver las caras el Real Madrid y el Baskonia que ocho años después regresa a la gran final de la ACB tras eliminar en semifinales al Barcelona Xavi Saisó qué tal muy buenas hola qué tal Marta Miguel Martín Talavera que a mí Benita muy buena qué tal muy buenas hola lo alzó meta hola muy buenas bueno enseguida me pregunto ya hablamos de esa final que se va a empezar a jugar esta misma semana pero antes eliminado el Barcelona en semifinales Xavi que análisis que diagnóstico se hace de la temporada blaugrana

Voz 24 34:37 malo o malo diagnóstico o malo

Voz 1982 34:40 la temporada con Un milagro en medio que fue la Copa donde el Barcelona contra pronóstico gana el título pero el resto malo aún que pese It's dice que desde que llegó él es una temporada excelente que es probable porque bueno pues el revitalizó al equipo pero todo lo que no sea con este presupuesto ganar títulos pues es fracaso no entonces el Barcelona hombre no sé dentro del Vestuario supongo que también pero al menos de puertas afuera a la afición el entorno pues sin duda está preocupada porque es un año más sin conseguir ninguno de los títulos importantes que son sin duda la la Liga o la o la Liga pero yo creo que

Voz 1576 35:20 lo grave ya no es que no ganes títulos lo grave es que ya ni siquiera está en condiciones de disputar los es que lo de la competición europea si el año pasado fue lamentable este año ha sido fantasmagórico ni cerca de meterte en el corte de los ocho primeros de poder pelear por estar en la Final Four en la Liga es que ni siquiera ha llegado a final por segundo año consecutivo yo creo que si se quiere engañar Pepsi o se quiere engañar a alguien en Barcelona que se engañen es un auténtico fracaso yo creo que es tocar fondo como yo yo por lo menos en tiempos modernos no recuerdo que lo ha tocado la sección de baloncesto del Barça que ha vivido años esplendorosos y ahora ya no es un jugador que salga de abajo potable que habían sido pues a una base de del éxito no tiene es un grupo eh reconocible de jugadores nacionales son jugadores que sea una vértebra al de de ese equipo no aciertas con los fichajes y al final el yo creo que la reflexión tiene que ser profunda se ha cambiado los despachos ha cambiado a los gestores ha cambiado al entrenador sea cambiado innumerables veces dejó es la plantilla yo creo que al final lo que hay que darse una vuelta total a lo que es la sección de baloncesto del Barça

Voz 1509 36:26 habla tal a Lalo de los cambios en los jugadores eh tengo aquí apuntado cuarenta y seis jugadores en casa

Voz 1038 36:33 estos años en los que se ha ganado una Supercopa y una Copa

Voz 1509 36:35 ya en las dos últimas temporadas que no se va a ser malo todo mucho de la Euroliga es el puede ser uno de los problemas uno de los diagnósticos

Voz 23 36:42 bueno sí sobre todo porque cuando no salen las cosas y muchas veces parece que se dan para lo digo no porque el Barça ha tenido modelo y una estructura muy sólida muy reconocible Cocha eh bajo la frente el proyecto acabó la era Pascual como acabó sí bueno también le pasar al Real Madrid si lo lo decimos siempre no son vasos comunicantes cuanto mejor le va tu eterno rival que está peleando por todos los títulos contigo pues tuvo Club Barcelona aunque lo que tengo entendido es que el proyecto del Barça estos Xavi no lo no lo puedo aclara mucho mejor pasa por seguir con él

Voz 1982 37:18 sí sí bueno sabemos a día de hoy sabemos que el PSC tiene una una oferta del Barcelona se entiende que lo oferta es para para entrenar al equipo el año que viene también se que tengo que decir que Sarunas Jasikevicius y el Barcelona el Barcelona perdón están en contacto lo que pasa es que hasta que no terminar al play off Lituania o el Barcelona el Barcelona ha acabado en Lituania no no habría novedades al respecto aunque parece que se ha enfriado un poco en la en los últimos días también sabemos que Navarro quiere seguir porque Navarro dice que no le apetece acabar su carrera deportiva como la acabado este año que quiere intentar un equipo competitivo sobre todo en Europa que Tomic podría haber recibido una oferta pero la baja atención vamos a ver qué pasa con Tomic Iker Rivas estaría Pau rival estaría a punto de renovar por dos años esto es lo que sabemos a día de hoy pero va a haber sin duda muchas más novedades ida piedra angular como dices malo es el entrenador el que tiene que hacer un poco su equipo iba a día de hoy parece que Pesic gana posiciones para efectivamente seguir el año que viene

Voz 1509 38:25 claro nos cuenta Xavi un poquito la situación del Barcelona en cuanto a los contratos eh hay siete jugadores entre ellos Pau Ribas y Tomic de los que nos acaba de hablar Xavi que terminan contrato otros como Claver Serafín Heurtel Oriol aún Hanga que tienen contrato la pregunta es si vamos a volver a ver otras reconstrucción en el Barça tal

Voz 1576 38:42 yo creo que al final vuelvo a decir yo creo que esa plantilla que tuvo que Abbas de repetir hay buenos jugadores y yo creo que Pesic es buen entrenador pero yo creo que el tema es algo más profundo yo creo que aquí de de Barcelona han salido jugadores importantes ya ya no es que hayas perdido pie en en en la élite es que lo has perdido también en competiciones europeas que el Real Madrid que se pasea por todos los torneos de Mini Copa júnior hay de todo el Barcelona también ha perdido ese pie yo creo que al final cuando tú te das de bruces con la realidad ves que detrás no hay nada copias que reflexionar más allá de que venga ya sí que Vicious o que venga el mejor jugador que esté jugando en Europa porque cuando bueno traerlo Rice era jugador hemos auténtico jugón patético ponen los dos estaban saliéndose en el Khimki en definitiva yo creo que al final se equivocaría mucho el Barça simplemente si coge cromos o para el banquillo o para la plantilla yo creo que tiene que dar esa vuelta de tuerca como bien decía lo que en su día dio el Real Madrid que vio que su modelo no iba a ninguna parte que estaba abocado al fracaso si tiene una sección de la tienes que cuidar y la cuidaron desde abajo hasta arriba luego evidentemente a ciertas con el entrenador como con Pablo aciertas con la columna vertebral de su equipo muy reconocible sobre todo yo creo que tienes que tener una idea y a mí la sensación que tengo más allá de que ahora venga al mejor entrenador posible o se mantenga Pesic o venga el mejor posible es que yo no veo ese ese proyecto yo no veo esa solidez en los cimientos de lo que tiene que ser una sección campeona como es la del Barça

Voz 1982 40:17 yo entiendo si quería solamente decir tiene razón tala en lo que dice lo que pasa que el Barcelona Se encuentra en en un en un drama un drama interno que es el siguiente es decir lleva tres años centró una cosa y otra que que son años Blanco prácticamente a partir de ahí sitúa hace es esto que dice que yo estoy totalmente de acuerdo en crear un modelo en crear un una una dirección en creer en algo de golpe no ganas de golpe es muy difícil ganar entonces necesitas dos años como mínimo entonces habrá habrá paciencia en el Palau para esto es mi pregunta sí pero no sé si es que es una especie de pez que se muerde la cola

Voz 1576 41:00 sí yo no voy a Xavi yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices y además es es la reflexión Duque decir dónde haga mañana yo me acuerdo que llega a una final de la Copa del Rey una que gana Pablo Laso ya parte de vas creciendo pero evidentemente esto no toca con una varita lo que pasa es que yo creo que al final lo que se quiere o que entiendo yo que quiere una sección de un equipo campeón el cortoplacismo de a ver si conseguimos año de una Liga o poner los cimientos para pelear intentar ganar las próximas ocho yo creo que tiene que ser eso pero entiendo lo que dice lo que pasa es que sea la gente chao a la gente del Palau ya las echado que prácticamente no se llena nunca Yes complicado como en su día el Saporta que ni regalando entradas iban a haber al Real Madrid de baloncesto entonces de alguna de esas has echado pues tendrás que evidentemente vez poner pie a tierra seguramente te va te volver a costar como bien dice Xavi coger la velocidad de crucero pero algo tienes que hacer

Voz 23 41:52 bueno si a ver un grande cuando no consigue títulos al final he tienen que mirarse el ombligo un poquito ya en el Barça se habían hecho las cosas no nos engañemos desde los noventa hasta principio del siglo XXI el equipo de la Liga ACB ese Fútbol Club Barcelona

Voz 1982 42:10 espectacular sí señor al Fútbol Club Barcelona

Voz 23 42:12 y ahora esa hegemonía no la tiene ir paso un poco como como hacía Talavera El tras la travesía del desierto atravesó el Real Madrid ha acordado juntos pasearon pues blanquillo cuantos proyectos renovado de la plantilla pasaron por ese club

Voz 12 42:29 yo creo que es

Voz 23 42:31 es una cuestión de de de de confianza en un proyecto no de deconstruir pensando en lo que te obligan a ese escudo que llevas en el pecho y si no lo tienen claro yo creo que al Barça por ese reflejos no por eso pasa comunicantes con el Real Madrid les P era así no lo tienen claro pues son una época complicada eh

Voz 1509 42:52 sí bueno veremos qué es lo que va pasando en el Barcelona que sin ningún tipo de dudas es la cruz de la moneda la otra cara es la del Baskonia en duda EU enseguida lo diré e os pregunto por ellos lo primero nos vamos a ir a Vitoria precisamente porque tenemos haya Javier Lekuona con uno de los protagonistas hola Leku muy buena

Voz 0889 43:09 Areola qué tal compañeros de Play Basket estamos con Marcelinho Huertas uno de los artífices de la clasificación era para para la final de la Liga Endesa negó ACB Marcelo buenas tardes buenas que sufrió en Barcelona es normal es una semifinal fácil no iba a ser ningún momento no se jugó tampoco a un gran nivel pero se consigue el objetivo

Voz 25 43:27 se ninguno de los equipos de al nivel que puede ser normal un partido que hay muchas Se da nervios un partido muy físico que bueno que han permitido eh jugar a nivel de de contacto altísimo y eso pues es normal que pues bueno sean impartido con más pérdidas e un marcador bajo eh pues más faltas y eso pues es normal que que que pase

Voz 0889 43:50 a nivel particular muy integrado también en Barcelona porque al terminar el partido te fuiste al fondo de las peñas agradecerles el trato no

Voz 25 43:57 sí bueno e manga atado a mi nombre han aplaudido yo creo que es una señal de respeto que tenían por mi pueblo sabemos que pasaba por aquí que han sido yo creo que bastante buenos hemos ganado títulos bueno aquí también yo creo que es una forma de reconocimiento man que ellos Antonio hacia mí yo creo que de mi parte pues bueno yo pero que tengo que hacer lo mismo porque también han estado siempre a mi lado en todos los momentos que que estaba por aquí

Voz 0889 44:20 lo que pasó con el balón que no pasaba del centro del campo tres veces ocho segundos mano Nos han pedido

Voz 25 44:25 la durante toda serie negando la devolución al base Edwards en el dos contra unos más Nos han hecho trabajar muchísimo para subir el balón durante toda la serie Nos han desgastado del primer minuto a último minuto de cada partido incluso una prorroga

Voz 0889 44:39 Málaga hay que hay que saber aprender de eso para que no nos vuelva a pasar sino quieres un café tomados el Madrid en la final terrible se

Voz 1293 44:47 la final contra el ex campeón de Europa y bueno como con ganas y yo creo que

Voz 25 44:52 hemos jugado de igual para igual contra esta temporada todos los dos enfrentamientos así que prepararse con ilusión y bueno creer aunque no tengamos ventaja de campo yo creo que eso no no significa mucho y creo que hay que estar metidos bueno en cada partido uno de cada vez de pensar solamente en el primer partido del miércoles porque bueno sabemos que muchas cosas puede pasar

Voz 0889 45:12 el tema este descansaran uno descansar tú prefieres competir ya de tiró no prefieres tener cinco días de descanso

Voz 25 45:17 buenos cinco días no se pero por lo menos yo creo que es mejor no yo creo que si hubiésemos ido a jugaron quinto partido eh venga hasta luego gracias eh si hubiese murió por quinto partido cree que guardamos el jueves que sería mucho peor no entonces yo creo que es por lo menos tener tres tres días yo creo que más nos viene bien

Voz 0889 45:34 gracias Marcelinho ahí está el base del Baskonia en Play Basket en la sería arranca este miércoles a las nueve de la noche del Baskonia viajará de víspera para afrontar la gran final con el factor cancha en contra eso sí

Voz 1509 45:46 gracias Leku los protagonistas chicos perdóname sabes que son lo primero el Baskonia tala ocho años después de nuevo en una final ACB sí ha tenido una tema