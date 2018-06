Hora 25 Deportes: Semana de Mundial (11/07/2018)

Voz 0985 00:00 no

Voz 2 00:17 desde Moscú capital de Rusia buenas tardes y bienvenidos al Hora veinticinco Deportes especial mundial dos mil dieciocho en la SER comenzamos hoy a tomar el pulso a este Mundial que empieza recuerdo el próximo jueves quedan tres días para que se juegue en el estadio Nicky aquí en Moscú el partido inaugural Rusia Arabia Saudí y la apertura del grupo a la apertura del Mundial y quedan cuatro días para que se estrene España el próximo viernes a las nueve de la noche en Sochi a orillas del Mar Negro España Portugal desde hoy hasta el día dieciséis de julio la SER estará en todos los puntos de atención en este Centro Internacional de Radio y Televisión en Moscú desde donde estamos hablando en la concentración de España en Krasnodar al sur de Rusia en todos los viajes de la selección española para los partidos que vaya jugar que esperemos que sean todos siguiendo a las estrellas del Mundial con Messi con Neymar con Griezmann con Salah con Cristiano y por supuesto en cada uno de los sesenta y cuatro partidos que se juegan en este campeonato del mundo es el despliegue que merece uno de los acontecimientos de nuestro tiempo miles de millones de personas pendientes de lo que pase en sus equipos ni con sus ídolos un fenómeno global que vamos a vivir aquí en la SER situamos rápidamente a la actualidad a tres días del inicio del campeonato y es pensábamos en Krasnodar concentración de la selección española última hora Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego muy buenas tardes entrenamiento a puerta abierta con calor esta mañana aquí en Krasnodar sin Carbajo

Voz 1786 02:07 tal de tienen que sujetar los médicos todavía no se entrenó con el grupo va a jugar Nacho frente a Portugal duelo bonito duelo bueno todavía madridista Nacho Cristiano Ronaldo la anécdota porque no fue ni susto la protagonizó Gerard Piqué se llevó la mano a la rodilla dejó el entrenamiento aunque casi casi lo finalizó Quique podrá jugar frente a Portugal

Voz 2 02:27 son Portugal precisamente nuestro primer rival está concentrado hasta el próximo viernes nuestro compañero Mario Torrejón hola Mario hola

Voz 1501 02:36 no llegó qué tal muy buenas tardes desde CRA todo esta localidad este pequeño pueblo a unos cuarenta y cinco kilómetros de Moscú rodeados de naturaleza de bosque donde Fernando Santos el seleccionador portugués prácticamente recluido a los veintitrés futbolistas que se va a enfrentar a España en unos pocos días con el foco puesto principalmente en Cristiano Ronaldo que sigue entrenando muy fuerte pero sin decir ni una sola palabra de su futuro

Voz 2 02:56 y el foco lo tenemos también en las grandes estrellas del Mundial hoy un hombre de la SER ha estado en el entrenamiento de Argentina la Argentina de Leo Messi Pedro Morata buenas tardes

Voz 1284 03:06 buenas tardes a ochenta kilómetros de Moscú embrión y sí ha entrado ha entrenado esta tarde la selección argentina un entrenamiento abierto a prensa ya público donde Messi ha vuelto a demostrar que es diferente todos juegan para él un partidillo a mitad de cancha ha terminado el entrenamiento unos vestían de blanco otros de amarillo el de naranja todos podían jugar con él él era el único que podía jugar con los dos equipos Banega no entrenó está entre algodones

Voz 2 03:30 y también en la selección francesa y actualidad hoy tomaba la palabra el seleccionador Didier Deschamps Jorge Escorial como no ha hablado de Antoine Griezmann hola hola

Voz 1269 03:39 adiós si en el primer entrenamiento de la selección en territorio ruso están en y a unos sesenta kilómetros al noroeste de Moscú entrenos en un Titín y Sidibé por molestias en la rodilla aunque se espera que lleguen para el primer partido recordamos próximo sábado doce del mediodía hora española ante Australia buen ambiente la concentración y como decías le han preguntado a Deschamps por el futuro de Griezmann ha respondido el seleccionador luego escuchamos lo que ha dicho Shams del delantero

Voz 2 04:02 hoy lunes se juegan dos partidos amistosos ha terminado ya uno con dos mundialistas Corea del Sur cero Senegal dos Boreal que recordemos está en el grupo F con Alemania Suecia a Senegal que ha ganado cero dos está en el grupo H con Polonia Colombia Japón y luego dentro de unos minutos se juega en Bélgica Costa Rica también uno de los últimos amistosos de estas dos mundialista pero en el Mundial hay más cosas aparte de fútbol el Congreso de la FIFA desde mañana aquí en Moscú donde Laura Martínez se tiene que decidir algo muy importante hola Laura

Voz 3 04:37 hola qué tal Gallego Marruecos o la candidatura conjunta de Canadá EEUU y México esas dos opciones son las que optan a celebrar el Mundial de dos mil veintiséis el posterior acatar lo sabremos este miércoles en Moscú un Mundial de futuro con novedades de los treinta y dos selecciones actuales pasarán a cuarenta y ocho horas de sesenta y cuatro partidos pasarán a ver ochenta eso sí todo en los mismos días que ahora XXXII pero con mucho más que narrar

Voz 2 05:04 a ver mundial grandes titulares el Madrid sigue sin entrenador el último nombre que ha sonado es el de Vilas Boas que me parece que no va a ser ir Rafa Nadal el gran protagoniza la de las últimas horas hoy de fotos con su trofeo la Copa de los Mosqueteros en Moscú bueno pues así empieza este especial mundial que también es vuestro ya sabéis dejad vuestros mensajes os escuchamos

Voz 5 05:28 nada un sus bien pero qué bien que se están Rusia a mí eso me encantaría me encantaría que quieres que te diga así que envidia si tengo bien la yo estoy fíjate pero tan ilusionada pero al mismo tiempo con los pies en la tierra porque es verdad no si yo te digo que no que no que no que no lo veo que no lo veo que ahí han quitado al Torpedo que podría haber sido Torpedo que es Moratti creo que ha sido un error extraordinario porque no tenemos bueno corazones quiero besa

Voz 2 06:17 no tenemos a Morata el futbolista pero tenemos al otro Morata en el equipo de la Ser dejad vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 6 06:25 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 06:39 buenas tardes Gallego para mí es delantero centro de la Asociación Española y agua va quedar un ratón en el área más el que más me gusta no estoy allí está aguando tiene Grigor cuando coge el balón pega un picotazo se envuelve en toda el área hay que lo hace todavía suerte para España ya esperemos que aceptemos Gancedo centro que creo que hay agua

Voz 2 07:02 el puesto de Hora veinticinco Deportes

Voz 6 07:04 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1284 07:12 ya sabes que el Mundial también es tuyo lo tienes y te lo contamos en la SER Si tu passing

Voz 2 08:53 sí es escuchar esto te pone nervioso a que sí un malestar un cierto desasosiego mariposas en el estómago quedan cuatro días para que empiece el Mundial de España jugamos ante Portugal vamos hasta Krasnodar al sur de Rusia la concentración del equipo de Lopetegui a ver cómo ha ido el día tenemos muchas ganas de este de que comience el Mundial para España Antón Meana las noticias de la selección la actualidad el día de hoy

Voz 0231 09:23 esa porque buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes pues por el nombre de piquete lo contaba Herráez en la apertura del programa se ha ido un poquito antes del entrenamiento molestias en la rodilla pero no llegan en un susto no tiene nada y los médicos confirman que va a jugar de inicio el próximo viernes en el debut mundialista ante Portugal Carvajal es el que nos salta al césped el quiere jugar dar pero no le va a dar tiempo dieciséis días desde que se fue al suelo en el Olímpico de Kiev no ha tocado balón en estos partidillos de entrenamiento y por tanto Nacho va a completar la defensa con Jordi Alba Icon Sergio Ramos un Sergio Ramos que ha estado hoy muy cerca por ejemplo de futbolistas jóvenes que le gusta llevar el peso en los entrenamientos y hablar mucho con sus compañeros ahí sigue el tema de la delantera que va a ocurrir en el frente ofensivo de la selección hoy en el entrenamiento abierto un poco más de lo mismo con Yago Aspas marcando o al lado otra el golazo con Rodrigo muy tranquilo y muy próximo a ese nexo de Sergio Ramos y con la sensación de que Diego Costa gallego está al cien por cien físicamente y sus compañeros le ven titular ante los de Cristiano Ronaldo

Voz 2 10:32 sí pero sigue la duda Rodrigo Costa Iago Aspas hoy todo

Voz 1786 10:37 dado la palabra el delantero del Valencia

Voz 2 10:40 Adriá Albets Rodrigo se ve titular

Voz 1786 10:42 qué tal Gallego buenas tardes pues de momento no piensa en ello no le preocupa este debate sobre quién va a ser el nueve de España en el debut frente a Portugal está como decía Meana tranquilo disfrutando de esta oportunidad de estar en un Mundial que se ha ganado con su excelente temporada ir preparado por si le elige Lopetegui el seleccionador tiene a tres delanteros con perfiles muy distintos dice Rodrigo que la puesta por uno o por otro dependerá al final también de quién sea el rival de España

Voz 11 11:09 somos delanteros de de características distintas creo que Diego de los desde más referente Jaguar de más versátil se puede adaptar a distintas razones si pues yo creo que estoy un poco en medio de los dos no puede que no juegue para dar lo mejor de sí y los que no pueden pues bueno la aportar creo que no vamos a necesitar a todos la unión del grupo como no estamos teniendo gran hacer clave sin duda para hacer algo importante que

Voz 2 11:35 yo como yo lo menos la mayoría apuesta por Diego Costa Lopetegui tendrá la última palabra hoy en la concentración de la selección española ha llamado la atención un titular David De Gea dos puntos comillas el presidente del Gobierno me debería pedir disculpas públicas recordemos que Pedro Sánchez visitó la concentración de la selección española compartió un instante con David De Gea donde al parecer le pidió personalmente disculpas por aquello que dijo Pedro Sánchez en su día cuando antes de la Eurocopa de Francia surgió el asunto torpe y Pedro Sánchez dijo no estoy cómodo con la presencia de De Gea en la selección pero llama la atención que después de esas disculpas en privado de Gea reclame una disculpa pública del presidente del Gobierno Antonio Romero Krasnodar buenas tardes hola Gallego qué tal a todo esto es esto es síntoma de que de que De Gea está todavía muy preocupado por ese turbio asunto que le perjudicó en su imagen más quede el debut de de su estado de forma de bares bueno yo creo que no está más preocupado que el partido que el

Voz 0239 12:47 tiene por delante lo deportivo pero es evidente que no lo ha olvidado

Voz 2 12:49 y que lo ha querido reflejar públicamente

Voz 0239 12:52 en esa entrevista fantástica de nuestros compañeros del diario As está claro que el tema en su día hizo mucho daño al grupo que públicamente no habido reacciones del a ver pero que en privado las palabras que a nosotros nos han sorprendido no han sorprendido tanto los compañeros de David De Gea porque todos eran conscientes de que el portero titular para Julen Lopetegui todavía estaba bastante fastidiado por no utilizar otra palabra con esas declaraciones en su día del que hoy es presidente del Gobierno lo cierto Gallego es que el número uno para nuestro seleccionador ha empezado torcido la concentración no sólo por estas declaraciones no sólo por esta entrevista sino porque hay que recordar se comió un gol en el amistoso de Villarreal frente a Suiza y está convencido y así se lo dice a su círculo más íntimo de que en España no se termina de valorar porque él cree que jugando en Inglaterra la crítica periodística con él no es tan justa como puede ser con otros porteros a los que vemos todos los fines de semana es el titular para Lopetegui

Voz 0231 13:40 sí lo Baser sino cambia

Voz 0239 13:42 radicalmente la manera de pensar el seleccionador durante todo el Mundial pero lo cierto es que la sonrisa cuesta encontrarla todavía hoy

Voz 2 13:49 en la vida Lopetegui que dirige muy bien mentalmente a sus jugadores todos recordamos sus conversaciones con Piqué cuando estaba en el centro del huracán por por sus declaraciones por los pitos y demás lo mismo también le tiene que decir a David David vamos a centrarnos no

Voz 0231 14:06 no creo que Julen Lopetegui que aborda

Voz 0239 14:09 este tema en privado porque es un tema de hace dos temporadas de hace dos años como tú bien ha recordado viene de antes de la Eurocopa de Francia donde repito le hizo mucho daño al grupo pero sí que es verdad que Julen Lopetegui es un tío bastante sensible con los temas personales de cada futbolista Yell entiende que David De Gea es un hombre de su total confianza pero seguramente todavía no haya cogido el grado de confianza en lo personal que debería tener un tipo en el que Lopetegui tiene plena confianza para que sea el titular de España durante todo el campeonato del mundo

Voz 2 14:38 ojalá no lo afecte y esto quede en el olvido gracias Romero Mead compañeros en Krasnodar y cerramos la selección con un ex seleccionador campeón del mundo y de Europa Vicente del Bosque que hoy ha contado en La Ventana como Pedro Sánchez hace ya tiempo le propuso ser Secretario de Estado para el Deporte y dijo que no concretamente Del Bosque dice que su padre había dicho de pequeño dijo no te metas en política hay que lo sigue a rajatabla Del Bosque que hablado por supuesto de España de el favoritismo que rodean nuestras selección pero siempre

Voz 1955 15:12 con prudencia y tenemos una buena plantilla han buen equipo castiga es el entrenador ha sido seleccionador Julen ha sido muy con se cuente desde el principio de coger el la selección y los que ha llevado ahora al Mundial de un estilo de juego en fin yo creo que tenemos muy buena pinta pero que hay que ser prudentes

Voz 2 15:31 la prudencia es la madre de la ciencia son las nueve menos cuarto y esto es Hora veinticinco Deportes especial Rusia dos mil dieciocho desde Moscú en las

Voz 2 18:10 estamos en Rusia o no en Moscú y muy cerquita de aquí a unos sesenta kilómetros al noroeste Está Francia la selección de Didier Deschamps por la selección de Antoine Griezmann hoy primera rueda de prensa del seleccionador francés en suelo ruso hijos Escorial aparte de todo las preguntas de Griezmann

Voz 1501 18:34 ha sido inevitable efectivamente gallego están en un paisaje bucólico que está a unos sesenta kilómetros al noreste noroeste de de Moscú Francia que recordamos debuta el sábado ante Australia doce del mediodía el equipo galo es uno de los favoritos del torneo recordamos comparten grupo B con los australianos con Perviy con Dinamarca primer entrenamiento en ese cuartel general en un paraje tremendo la gran duda en el once galo era la presencia de Paul Pogba también la pregunta de esos por ello pero a nosotros lo que nos interesa es lo que le pudieran preguntar sobre Griezmann y lo han hecho le han preguntado por su futuro Easy

Voz 0231 19:06 va a afectar esta este problema que tiene sobre decidir en qué equipo jugará la temporada que viene a su rendimiento

Voz 1284 19:14 a una pregunta sobre el tema de Griezmann evidentemente quedan pocos días para el Mundial puede confirmar que su futuro no afectará al jugador

Voz 1955 19:21 luego venía eso futuro no es lo ideal

Voz 24 19:24 pero no puede ser todo perfecto lo que sí te puedo eh

Voz 1955 19:26 tires que Griezmann en España en España

Voz 2 19:29 está claro que Griezmann se queda en España dice de sexo

Voz 1501 19:31 tampoco descubierto América mañana segundo entrenamiento entre las rusas

Voz 2 19:35 Miguel Martín Talavera no sé es una declaración de Deschamps esta tarde Griezmann se queda en España nos saca de dudas es recibida positivamente en el Atlético de Madrid

Voz 1576 19:46 bueno pues la verdad gallego qué tal buenas tardes es que la sensación que tiene el Atlético de Madrid es lo que te venía diciendo que el sida Antoine es lo contemplan como cada vez más cercano e incluso se habla desde la concentración de de Francia que pueda haber una entrevista para los compañeros de Tele Food en las próximas horas donde Atón Griezmann puede no esperar ni siquiera al viernes a la previa del partido ante Australia o el sábado después del partido para aclarar ya su futuro y que su futuro estaría mucho más cerca del Atlético de Madrid y de continuar en el equipo rojiblanco como te decía estos días en el Atlético de Madrid se trabaja en la previsión de preparar un equipo con Antoine Griezmann la punta de ataque al lado de Diego Costa y a esta hora de la tarde nadie ha bajado del carro al Atlético de Madrid para que piense lo contrario

Voz 2 20:29 de la concentración de Francia a la de Portugal que recordemos debuta el próximo viernes en Sochi ante España pegado a la concentración está nuestro compañero Mario Torrejón de nuevo Mario más pendientes de Cristiano o de España hay en Portugal bueno los

Voz 1501 20:46 portugueses gallego te puedes imaginar más pendientes de España de preguntar por cómo va eso va a jugar si le falta algo la selección españolas a Portugal en la campeona de Europa pero aquí muchísimos españoles prácticamente todos los medios de comunicación que estamos aquí hemos traído un representante aquí a la a la concentración del rival así que muchas preguntas también sobre Cristiano Ronaldo y su futuro Fernando Santos seleccionador les la recluido a Togo cuarenta kilómetros más o menos al sur este de Moscú un sitio que prácticamente no tiene manera de entretenerse esto está rodeado de bosques prácticamente recluidos como te digo los XXIII portugueses casi con la única duda de sigue les va acompañan a Cristiano en el ataque y con todos los focos puestos en el portugués que hoy ha estado entrenando entre una fuerte competitivo muy cercano al PP muy cercana Cuaresma a sus amigos me cuentan los que están muy cerca del en la concentración gente alrededor de la selección y que está también en su entorno que no se explica muy bien que el está pasando al Real Madrid Si Se va a permitir el lujo de perder en un verano a Zidane

Voz 0231 21:39 Cristiano Ronaldo y que sigue en sus trece que se ve más fuera

Voz 1501 21:41 que dentro del Madrid pero cuando lo hemos preguntado hoy al ex valencianista Manuel Fernandes que han salido a la sala de prensa hablar como está Cristiano sin preocupado por su futuro decía esto

Voz 1955 21:51 no no no

Voz 25 21:54 de Cristiano no tengo ningún tipo de observación negativa lo veo normal no

Voz 1501 21:58 me parece que esté preocupado con su futuro

Voz 25 22:01 está bastante concentrado con ayudará a la selección nacional

Voz 1955 22:04 en Franquet Puenzo

Voz 0231 22:09 eso en Portugal Mario seguirá allí mañana

Voz 2 22:12 ha pasado contándonos la última hora de los portugueses hoy Pedro Morata seguido a ver un entrenamiento de la selección argentina

Voz 26 22:18 eh que no es ni mucho menos

Voz 2 22:21 es fácil Pedro no sobre todo

Voz 0298 22:23 dar allí primero que están en medio de un bosque probablemente lo han elegido apuesta están a ochenta kilómetros aproximadamente de de Moscú la los propios periodistas argentinos hay tantos y además con tanta pasión que hasta retransmiten los entrenamientos en directo ellos mismos han tenido dificultades para acceder porque la pasión se desatan cada vez que la selección argentina entrena y hoy Gallego ha entrenado en un doble doble sesión por la mañana y luego por la tarde ha sido entrenamiento abierto a la prensa y al al público con Messi Messi es diferente Messi tiene una protección especial Messi además hoy incluso el entrenamiento que es una práctica habitual en muchas ocasiones pero hoy era curioso ver la finalización de el segundo entrenamiento por la tarde ha sido un partidillo a mitad de cancha y los dos equipos uno con petos blancos otros con petos amarillos El diferente Él llevaba un peto naranja podían los dos equipos combinar con el suele ser una práctica normal hay muchos entró mientras que los dos equipos entiendan a Messi como tiene que ser pero desde luego él era el único que tenía licencia para poder combinar y jugar con los dos equipos todos en definitiva para Messi Banega no entrenó estaba en una esquina entre algodones tiene todavía alguna sobrecarga muscular y las novedades son las que mañana se han producido en el entrenamiento de la mañana porque Sampaoli aprobado con Salvio de lateral jugador del Benfica con Marcos Rojo como central Icon Agüero que parece que le puede ganar la partida al Pipita Higuaín arriba en principio aprobado Sampaoli sin que éste sea un once definitivo con Willy Caballero con Salvio Otamendi rojo Thalia Fico Piglia Mascherano Metz a Messi

Voz 2 23:51 sí

Voz 0298 23:51 Di María Agüero son los once que en principio podrían enfrentarse a Islandia en el primer partido de la selección argentina el próximo sábado próximo sábado aquí

Voz 2 24:01 Moscú debuta Argentina hay ahí estaremos en el estadio del Spartak para contaros todo lo que suceda bueno pues así más o menos viene el Mundial a tres días del inicio ya cuatro días del debut de España rápidamente volvemos a Madrid para contar bueno a Madrid no en este caso Barcelona otras noticias qué tienen que ver con un rival que tiene Bartomeu para la presidencia del Barça Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 24:28 buenas tardes Jesús Víctor Fon empresario ya se postuló en dos mil quince pero es ahora cuando da el paso frente ya aparece en la carrera por sustituir a Bartomeu en dos mil veintiuno o en unas hipotéticas elecciones anticipadas

Voz 27 24:44 por cierto que dice Fon que quiere

Voz 0985 24:47 en su Junta Directiva a futbolistas como Xavi como Txabi Arnal por cierto que la junta del Barça visto hoy Jesús el cambio de Eric Abidal por cierto que el portavoz el portavoz de la Junta ha arropado a Messi que ya sabes que sitúa en Madrid el origen de su calvario con Hacienda

Voz 2 25:05 el Barça que por cierto tiene que sacar mucha gente renovar la plantilla hay uno que ya estaba fuera pero que se va definitivamente es Deulofeu Sancio Valle

Voz 1284 25:13 qué tal Gallego muy buena si el Barça ingresar trece millones fijos más cuatro en variables y se reserva un tanto por ciento

Voz 0298 25:19 de la futura venta pero el extremo de arribar Arenas

Voz 1284 25:21 desvincula definitivamente del Barça llegó hace un año por doce millones Se va un año después por humilló más más cuatro en variables

Voz 2 25:29 otras noticias del día a José Luis Pérez Caminero presentado como nuevo director deportivo del Málaga el año que viene en Segunda División el aparición la hola buenas tardes ha firmado por tres

Voz 28 25:41 temporadas ha sido presentado este medio día viene con Juan Rodríguez el futbolista como número dos ha reconocido que no ha tenido hasta el momento ningún trato con el G captar Al Thani viene con la intención de revolucionar la plantilla quiere que menos de veinticinco futbolistas y sobre todo la información más inmediata que tiene que dar es quién va a ser el entrenador porque evidentemente el Málaga no tiene técnico y será la primera gran decisión que tome

Voz 29 26:03 la categoría porque la segunda no tiene nada que ver con con la primera y eso es importante estoy convencido que la preserva persona que va a venir a al Málaga conoce la categoría

Voz 2 26:15 íbamos a cerrar con Miguel Ángel Zubiarrain para que nos cuente una de las grandes imágenes del día en treinta segundos Miguel Ángel de nuevo Rafa Nadal haciéndose fotos con la Copa de los Mosqueteros en París

Voz 30 26:27 así es bueno fue ayer por la noche porque hoy él tenía un acto que era muy divertido en los Campos Elíseos hasta a los maños en tierra batida cemento para dejar las intensas venido Daza ha impreso con once de o sea que yo creo que esa es la imagen absoluta del día once Golán Galdós son los dedos que tiene nada

Voz 2 26:49 ya sabes lo hemos votado al principio que ha salido el nombre de Vilas Boas para el futuro del Real Madrid para el futuro inmediato el Madrid quiere presentar esta misma semana o anunciar esta misma semana el nombre de su entrenador

Voz 26 27:00 pero me da a mí que no va a ser Vilas Boas ni mucho menos

Voz 2 27:06 aquí lo dejamos desde Moscú en este primer especial Hora veinticinco Deportes Mundial de Rusia dos mil dieciocho a las once y media El Larguero con Manu Carreño

Voz 0231 27:17 toda la información del Mundial la tenéis aquí en la SER hasta mañana

Voz 31 27:23 hora veinticinco Deportes mundial