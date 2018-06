Quien quiera entender, que entienda

Voz 1150

00:06

el presidente Sánchez borde en acoger a los inmigrantes del barco Aquarium que caiga rechaza impacta la operación con Naciones Unidas por fin un presidente osa tomar la bandera de la dignidad en Europa y esperemos que otros me sigan en medio de tanta mezquindad y cobardía un gesto de este tipo reconforta mucha expectativa ante una posible reunión Sánchez Torra pero hay realmente una posibilidad de desbloqueo sin Catalunya la izquierda no gobierna en España Pedro Sánchez lo sabe busca aprovechar el estado de gracia para encauzar la cuestión catalana pero las heridas están abiertas y mientras haya presos hablaba nulo jugamos al póquer pero íbamos de farol ha dicho la ex consejera catalana aclara Ponseti que está en Escocia el reconocimiento a la realidad es un primer paso para que la negociación sea posible pero si hay un motivo para que el diálogo es utilizando una fase de Dannielynn el Atleti que el Estado y el soberanismo saben que lo otro irreductible en estos casos en democracia tarde el templa no hay que entenderse Rajoy pone fecha su sucesión se mantendrá el PP en la lógica de la transmisión casi hereditario de la Jefatura o entenderá que la política ha cambiado y que a menudo las candidaturas inesperadas tienen premio una mirada al entorno haría aconsejable una cara nueva muy nueva no veo Cospedal que lleva las cuitas del partido a cuestas a Sáenz de Santamaría con la arrogancia incorporada a Feijóo demasiado a la sombra para liderar el futuro pero el PP es un partido esencialmente conservador ya arriesgar cuesta Philippe Sean Flynn Martin Jean Pisani Ferry son tres economistas que ayudaron a Emmanuel Macron a construir la ama la pasada semana enviaron a su presidente una nota advertencia la ambición emancipado la del programa presidencial no alcanza un número creciente de ciudadanos dice en la elegancia en la forma no excluyen la dureza en la crítica el riesgo es que la ambición transformador inicial se convierta en un programa clásico reformas estructurales favorables a los más ricos y quién quiera entender que entienda