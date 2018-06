El '10' del Atlético, reservado para Lemar

Voz 1375

lo que os cuento a esta hora de la noche empezando este Larguero es que el número diez del Atlético de Madrid esa camiseta está eh reservada para un jugador que se llama Le mar que es futbolista del Mónaco que tiene veintidós años y que está muy cerca de firmar por el Atlético de Madrid le mar podría hacerse este que hoy es Kiko Narváez apuntó llegando a buen trabajo que está saludando para que Fernando Hierro ya dice me gusta me gusta en lo de Griezmann no está cerrado pero si yo tuviera que decir os ahora lo que yo creo lo que yo creo es que Griezmann se va a quedar en el Atlético de Madrid y que es muy importante para que Griezmann de ese sí último y definitivo que están esperando en el Atlético la operación de lema que repito se va a resolver en las próximas horas por cierto curiosamente hoy el Mónaco ha presentado a un futbolista hoy se llama Gran Sir juega en la posición de Mar mañana en rueda de prensa de Griezmann no sé qué va a decir Griezmann en esa rueda de prensa con la selección francesa pero parece que está más cerca de resolverse el asunto repito no sé lo que va a pasar si me pedís mi opinión cuando yo os digo informaciones de información cuando digo mi opinión creo que Griezmann se va a quedar en el Atlético de Madrid en el Atlético están convencidos de que el si está eh solucionado y que lo demás repito va a influir mucho no solamente es una cuestión económica que es muy importante más dinero que en el Barça no solamente una cuestión de dinero desde la amplían el contrato evidentemente suben la cláusula sale forma un proyecto deportivo para ganar títulos que es lo que ha pedido también Antoine Griezmann claro en Barcelona ahora le preguntaré a Marcos López y Jordi Martí muchos dicen bueno pues si en el Atlético porque no lo ha dicho antes que qué necesidad tiene de estar pues claramente tengan razón y en Barcelona pero haya mucha gente que siga pensando que se va a ir al Barça probablemente estén en lo cierto yo os doy la información del asunto de de mar lo que piensan en el Atlético de Madrid de un caso que no está cerrado y que ya pase lo que pase está quedando largo pero largo haga lo que haga Griezmann está quedando dándole bastante largo ahora si al final dice que se queda los atléticos lo van a dar por más que bueno repito el diez que queda libre que tenía Carrasco está destinado que lo lleve de mar con el que se va a cerrar próximamente el contrato en las próximas horas demente puedan anunciar tanto lo de Le mar como lo de Griezmann después del partido de Francia de este sábado