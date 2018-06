Caminero: "Deseo que los jugadores como Griezmann se mantengan en sus equipos, sería bueno para LaLiga"

Voz 1 00:00 el gabinete de muy buenas hola buenas noches como estamos hombre de bien muy bien

Voz 2 00:06 si iba a Basora Fernando y compañía a pie de Charo

Voz 1610 00:10 en la selección echase verte de mucha suerte que mi Málaga tanto humana

Voz 3 00:15 ha estado metiendo presión estaba vendiendo prosiguió la compresión

Voz 4 00:22 que él es un reto y una ciudad hay un proyecto fantástico al Málaga tiene un estadio una afición de Primera en Málaga de primera primera y estoy seguro que se ha puesto en buenas manos me además me me llena de satisfacción que que haya elegido la opción de José porque lejos es aparte de una amiga con una preparación Fantastik que lo va a hacer estupendamente bien

Voz 1670 00:41 eh hablaremos con más calma Camaño el otro día no te queríamos robar mucho tiempo tampoco pero pero sí darte la enhorabuena lo primero es bueno que nos cuentes un poco que lo primero que te has encontrado qué sensaciones lo primero creo que tu primera misión encontrar entrenador que aún no tenéis no

Voz 5 00:54 si la hace muy buenas en encontrado un club con eh

Voz 2 01:00 claro que hay privilegiada la verdad es que la gente está muy enganchada al fútbol

Voz 1610 01:07 va a animar ahí es importante para pagar hay un trabajo muy ahora porque

Voz 2 01:11 es el entrenador y lo va a empezar a fumar buen equipo de un equipo que pueda aspirar a estar peleando ahí hacen ver

Voz 1670 01:22 en Rubén Baraja Escrivá por ahí van los tiros

Voz 6 01:28 no la idea un poco yo que tengo

Voz 2 01:31 claro el consejero de de una categoría tan diferente tan difícil como una segunda es vital para mí que lo que tiene que tener conocer esa división y eso es lo que estaría trabajando para para conseguir de David trae un buen entrenador para para nada

Voz 1670 01:47 con Rubén ha hablado con Baraja con el Pipo

Voz 1 01:51 sólo un Escrivá

Voz 2 01:55 con este iba yo creo que nosotros pues todos los entrenadores en algún momento no porque la capacidad de tu trabajo de de lo que vende lo que te cuentan

Voz 1610 02:06 jugadores que han tenido siempre pienso información de todos

Voz 1 02:10 bueno dejamos que trabaje caminos lo que tiene

Voz 1670 02:13 que trabajar encontrando entrenador ya seguro que elige la mejor opción para para que el Málaga vuelve donde tiene que estar que es en primera te sientes raro estando fuera del Atleti

Voz 2 02:22 no la verdad es que no he sentido nada raro el pasado siete años en el Atlético de Madrid donde ha dejado muy buenos amigos donde la verdad es que el club tu está en la situación que que está ahí que me alegro muchísimo porque está un peldaño muy por encima del bueno yo llegué ahí ahora pues toca yo creo el reto con la afición que tienen el estadio intentar que esa camiseta ese escudo intente volver otra vez a donde le corresponde

Voz 1 02:56 crees que se va a quedar Griezmann

Voz 1610 02:59 entonces usted pero yo creo que eso lo que el mundo no debe saber algo debes saber que José Luis

Voz 6 03:06 que decimos es que no jugadores como Griezmann que echó

Voz 2 03:09 Totti que tienen que estar en grandes equipo como Betis B no hay mantengan en sus equipos yo creo que si la Liga es competitiva ella Liga española lo es pues parece que en el Atlético de Madrid sería muy bueno

Voz 1670 03:24 sí pero no que que que si tuviera que mojarse ahora mismo de que se va al Barça lo que se queda en el Athletic

Voz 6 03:31 menos Arias diciendo que estoy en el Málaga

Voz 2 03:34 hay que me dedico a a intentar hacer un buen equipo oí intentar traer

Voz 1670 03:40 cómo te sienta la camiseta del Málaga el gabinete decía que decírtelo te has puesto tú te sienta mal a punto claro que sí Quico que ya no le importa lo de Griezmann por mucho que te empeño sin importa buenas noches

Voz 7 03:50 Arda

Voz 1 03:54 todo bien e ilusionado o qué

Voz 2 03:56 muy erosionado en la verdad es que es el primer día Hay ahí estamos empezando un nuevo proyecto oí con una ilusión de trabajar pues muy importantes

Voz 7 04:07 estaba tranquilo con el jeque ha hablado con hielo o algo o no pareciera tuitera algunos

Voz 2 04:13 no veo esto ejercer este sentido Simone Corea el que llevo hablando desde que Zamora relación fue aquí con director general

Voz 6 04:22 Lee con el Mi con el que sí

Voz 2 04:25 mucho todos los días

Voz 1670 04:26 bueno si yo estuvo algún problema que otro con el tema

Voz 7 04:29 Juan Rodríguez no Juan Rodríguez sí

Voz 1610 04:32 está conmigo está conmigo como la intención de voto

Voz 2 04:37 déjeme de la ilusión que hay en la que trabaja Eli tiene por por su equipo que es el más que de él

Voz 1610 04:44 pues a ver sino no transmite a todos los que tiene suerte señor quito me abuelo era más malaguista sí sí sí señor pues nada de hierro así que no es mucha suerte que un abrazo grande y estaremos pendientes de todo lo tenían secuestrar un circuito por ahí para correr

Voz 7 05:00 la madre del

Voz 1670 05:03 ahora cuando jugaba

Voz 8 05:06 en de últimamente

Voz 1610 05:08 la verdad que Lass y ojalá siga gimnasio beber era bien sí sí sí sí bajar otra llamada que reto a voz no como tú no llevas tú nos lleva a Marbella yo te llevo allí a ver

Voz 3 05:25 un abrazo José Luis brazo con mucha suerte Arteta

Voz 1670 05:28 pues nada el nuevo director deportivo del Málaga José Luis Pérez Caminero que ha terminado su etapa como Atlético y empieza una nueva también apasionante