Hierro: "De Gea estuvo súper educado con Pedro Sánchez y lo que le demanda es que haya una rectificación pública"

Voz 1375 00:00 Fernando Hierro buenas noches hola buenas noches

Voz 0641 00:02 con ya por favor si no para todos

Voz 1375 00:05 todo eso está todo nuestro tiempo largo no estos días

Voz 0641 00:07 bueno pero ya sabe cuánto terminan la diferentes ligas

Voz 1 00:12 los que juegan Champions los jugadores tienen que descansar un poco los que ganan Champions en Champions

Voz 2 00:19 y sobre todo porque te das cuenta que cuando empieza nombrar a prepara

Voz 0641 00:22 el mundial lleva once meses de trabajo es decir que mucho hablamos de de de de lo que el calendario pero verdad que tóxico es la mayoría de ellos empezaron en los seis y nueve de julio la pretemporada

Voz 1375 00:35 no te parece que hay un poco menos de de ambiente digo en los días previos y no se compara con el de Brasil

Voz 2 00:40 no hay que con la Eurocopa no te parece que posiblemente esté aquí Azizi si somos bastante alta pero yo creo que hasta hasta que llegue no es verdad que todavía están los Club la selección están llegando ya prácticamente solo cada país le interesa la suya no pero ya el baile cuando empiece el balón a rodar ya nos quedaremos con todo dos tres pardillo diario ya ya empezamos con unas ganas ganas de ver todos los partidos y escuchar todos los partidos que los

Voz 1375 01:04 contaremos en en la Cadena SER todos en los carruseles siglos

Voz 2 01:06 queremos todos en en Mediaset como ya sabéis

Voz 1375 01:09 va a estar el director deportivo está al director deportivo aquí esta noche en la en los estudios de de la calle la SER aquí en Krasnodar a las once y XXXII ahí donde nos estáis escuchando aquí ya sabéis que es una

Voz 2 01:18 más en Rusia y una hora menos en Canarias que nunca

Voz 1375 01:21 servido porque Romero está muy pendiente este tema de los horarios olas Romero muy buena no hay que olvidarse nunca ni de Rusia ni de Canarias nido de una de la vas a equivocar no ya verás como no te vayas no te habrás como uno eh pero recuerdo también antes de empezar a hablar con Fernando Hierro anoche tuvimos aquí el presidente de la Federación Luis Rubiales que hoy está en Moscú ahora hablaremos con Fernando Hierro de cómo ve el a la selección española de algunas cuestiones más con él pero recuerdo que mañana hay rueda de prensa de Antoine Griezmann vamos a contar la última hora de este asunto que está parece próximo a bueno parece no que está próxima a resolverse porque lo ha dicho el propio jugador antes del sábado daré una respuesta lo que os cuento a esta hora de la noche empezando este Larguero es que el número diez del Atlético de Madrid esa camiseta está eh reservada para un jugador que se llama Le mar que es futbolista del Mónaco que tiene veintidós años y que está muy cerca de firmar por el Atlético de Madrid le mar podría hacerse este que dices Kiko Narváez llegando a punto llegando al punto que está la saludando para Fernando Hierro que dice me gustan está en no de Griezmann no está cerrado pero si yo tuviera que deciros ahora lo que yo creo lo que yo creo es que gris se va a quedar en el Atlético de Madrid y que es muy importante para que Griezmann de ese sí último y definitivo que están esperando en el Atlético

Voz 1 02:52 la operación de mar que repito

Voz 0239 02:54 se va a resolver en las próximas horas por cierto

Voz 1375 02:58 curiosamente hoy el Mónaco ha presentado a un futbolista hoy se llama Gran Sir hijo

Voz 3 03:05 ya

Voz 1375 03:06 en la posición de Mar mañana Mañanes rueda de prensa de Griezmann no sé qué va a decir Griezmann en esa rueda de prensa con la selección francesa pero parece que está más cerca de resolverse el asunto repito no sé lo que va a pasar si me pedís mi opinión cuando yo os digo informaciones de información cuando os digo mi opinión creo que Griezmann se va a quedar en el Atlético de Madrid en el Atlético están convencidos de que el si está solucionado y que lo demás repito va a influir mucho no solamente es una cuestión económica que es muy importante más dinero que en el Barça no solamente una cuestión de dinero la amplían el contrato evidentemente les suben la cláusula sale forma un proyecto deportivo para ganar títulos que es lo que ha pedido también Antoine Griezmann claro en Barcelona ahora de preguntaré preguntaría Marcos López y Jordi Martí muchos dicen bueno pues en el Atlético porque no lo ha dicho antes que qué necesidad tiene de estar pues durante tengan razón y en Barcelona pero realmente haya mucha gente que siga pensando que se va a ir al Barça probablemente estén en lo cierto yo os doy la información del asunto de de mar lo que piensan en el Atlético de Madrid de un caso que no está cerrado y que ya pase lo que pase está quedando largo pero largo haga lo que haga Griezmann está quedando dándole bastante largo ahora si al final dice que se queda los atléticos lo van a dar por más que bueno repito el diez que queda libre que tenía Carrasco está destinado que lo lleve de mar con el que se va a cerrar próximamente el contrato en las próximas horas probablemente puedan anunciar tanto lo del mar como lo de Griezmann después del partido de Francia

Voz 1 04:40 de este sábado veremos a ver qué ocurre

Voz 1375 04:43 en las próximas horas esto es lo que esta portada El Larguero junto con en la última hora de la Selección quedarnos contarán Javier Herráez y Adrià Alves ha dado el susto Gerard Piqué en el entrenamiento de hoy molestias en la rodilla no parece nada grave ahora le preguntamos a Fernando algo que preocuparse

Voz 0641 04:58 nada todo en orden todo no jugar a Piqué

Voz 1 05:00 eso es del Ministerio

Voz 4 05:03 la sino Ramos claro todo parece estar pero eso vale perfecto el jueves empieza el Mundial con ese Rubi

Voz 1375 05:12 o sea a Arabia Saudí o sea jugar algún amistoso más que luego nos contará a Bruno por ejemplo el Bélgica cuatro Costa Rica uno Le ganó también Senegal cero dos a Corea del Sur ha entrenado Argentina con más de quinientas personas viendo a Messi nueva macrooperación contra el fraude en el fútbol en la denominada operación Cortese han detenido ya a más de veinte personas por amaños en apuestas de equipos de Segunda y Tercera División eh entre ellas también algunas jugadoras de la Liga Iberdrola tiene la información Jordi Martí hola Jordi muy buenas

Voz 0985 05:40 qué tal muy buenas Manu deshielo avanzó El Mundo a media tarde la policía confirma un efecto veintiuna detenciones para desarticular una trama con raíces en Segunda División tercer hay primera división femenina de hecho entre los detenidos hay tres jugadoras los implicados cobraban hasta cincuenta mil euros detenciones han sido en

Voz 2 05:58 Madrid Badajoz Valencia Sevilla Cádiz Murcia

Voz 0985 06:00 hay Guadalajara apuestas dirigidas desde China implicado al más alto nivel un ex futbolista del Barça que está trabajando en China recuerda Manu que esta es la segunda fase de la operación Pizarro de la ella hablamos en el larguero en el mes de febrero que se saldó con otras tantas veintiséis detenciones

Voz 1375 06:19 gracias Jordi hasta ahora hasta luego suena también el nombre hoy en Barcelona de Víctor Fon empresario cercano a Ferran Soriano que se postula para presidir el Barça eso ha dicho Eloi desde dos mil veintiuno cuando acaba Bartomeu que ya no podrá volver a presentarse en cierre esta portada El Larguero con el recuerdo para la familia de Andreas Pérez el chaval de catorce años que anoche os contábamos que estaba en en situación de muerte cerebral después de un accidente en Montmeló en ese campeonato del mundo júnior sólo con catorce años el accidente que le costó la vida al chaval que esta mañana ya se ha hecho se ha hecho

Voz 0641 06:49 sí

Voz 1375 06:50 bueno todo esto en la portada de este de este Larguero aquí estamos ya con con Fernando Hierro además esta Antonio Romero y Antón Meana también al Antón muy buenas para queda hermano Juárez está también don Javier Herráez hora Hadi qué tal hola qué tal buenas noches está por ahí Marcos López conseguidas está asentando oí también Adriá Albets eh voy con Fernando Hierro luego te preguntarle por lo de Le mari por lo de Griezmann Kiko luego hablaremos en el sanedrín de los lunes te gusta alemán

Voz 4 07:13 a mí sí también a un jugador que que estaba

Voz 3 07:16 con Chuck

Voz 4 07:17 esto es información en manos de la forma más información una vez que vengo a trabajar aquí en Madrid me decía

Voz 2 07:27 un poquito atrás

Voz 4 07:30 la segunda vez que todo el año en invierno en invierno aquí yo haría que estaban en el chat de algún

Voz 3 07:41 los jugadores decían oye pues dejarme dejar el diez alemán que va a venir pero tú vas a venir entonces ya se quedó el chat callado pero hubo alguien de Francia que dijo hoy el día guarda al este es mucha te jugadores del Atlético sí de algunos jugadores o jugó con los que cuenta Kiko Narváez no de redes

Voz 0641 07:59 social en Denver

Voz 4 08:01 E hizo de padre de aquí a unos seis uno seis cero y largó un poquito de verdad Ibiza Ibiza no

Voz 0641 08:09 está matando

Voz 4 08:09 de ahí que bueno

Voz 1375 08:12 luego hablaremos de eso también del Madrid por cierto que también tenemos información de

Voz 0641 08:16 o desde el banquillo que sigue sin inquilino no sabemos quién es el banquillo el entrenador en el banquillo

Voz 2 08:21 Fernando Hierro no no Fernando pero bueno escúchame habla del banquillo cuando me

Voz 4 08:27 la la querella no

Voz 2 08:33 es es una ha dicho que hable el Atlético Madrid ya cuando me vaya con con Romero

Voz 4 08:39 no te llama nadie no no no no no me han pinchado el teléfono porque a veces te tienes el teléfono ruso el teléfono español teléfono nada de eso una pasta aquí los datos

Voz 1375 08:49 es verdad que estamos es verdad que estamos en días de de salir veinticinco nombres el de Guti queda ya os he dicho que Guti no va ser entrenador del Real Madrid hoy ha salido por el de Vilas Boas que has sacado Radio Montecarlo si no va a ser Vilas Boas entrenador del Real Madrid a Pochettino puede ser entrenador del Real Madrid ojo porque no claro una es un tema de pasta está muy difícil sí pero no está imposible ni está descartado luego hablaremos de eso

Voz 0641 09:11 junto a Fernando Hierro parece ser no yo no tengo datos

Voz 4 09:19 con lo caro que lo está sin datos de poder andaban a tenemos Wifi pero no lo toco bien oye cuando sales ti te molesta te halaga

Voz 2 09:32 mira cuando es que estamos tan acostumbrados nosotros tampoco

Voz 1375 09:36 bueno no todos los días dio nombre a la vez

Voz 0641 09:38 Gemma B no director deportivo su casa en el Real Madrid sabe de todo lo que significa para mí pero es verdad que cero cero ante esas cosas soy realista simplemente llamar al Real Madrid si alguna vez me llamase Real Madrid mira eh hablamos de realidad o de

Voz 1375 09:56 a veces de una hipótesis de que el Madrid te diría que necesitan

Voz 0641 09:59 Timo ahora mismo yo estoy centrado cumbre mundial que España empecemos bastante bien que haga un gran Mundial hagamos las cosas bien y está yo no miro de verdad no miro más allá la vida todo el mundo toma de decisión a nuestro Raga hasta los pertenecen a todo el mundo toma decisiones que ni nos enteramos llevará todo el mundo habla pero pero la realidad es la realidad

Voz 2 10:23 vas a ir a ver ya te vas a ir al empatar a dos la realidad es que a día de hoy pero te gustaría volver al Real Madrid algún día

Voz 0641 10:30 todo el mundo sabe lo que significa el Real Madrid para mí no tengo porque decidir otra cosa que no sea eso a partir de ahí la gente que toma decisiones lo que tienen que tomar una decisión y respetaré como madridista las decisiones que cada cual con el Madrid hablamos de la selección

Voz 1 10:45 te ves más de despacho de banquillo

Voz 0641 10:48 eso es una buena pregunta el año pasado disfruté mucho de entrenador

Voz 1 10:54 quería seguir entrenando

Voz 0641 10:57 cuando te llaman de tu federación donde yo juegue de trece años jugador estuve cuatro director deportivo la situación no ha sido fácil no era fácil y si hubiese sitio frío calculador y posiblemente hubiese dicho que no pero nuestro corazón el fútbol español en las elecciones lo que representa para nosotros lo que hemos vestido esa camiseta tête te hace tomar decisiones y la decisión que que tome en su momento es sabía entendía que el fútbol español estaba en una problemática tenía que ayudar

Voz 1 11:29 hasta cuándo tienes contrato catalanista catar hasta el día siguiente no lo firma este antes

Voz 2 11:34 llegar a Luis Rubiales no sí

Voz 0641 11:36 de septiembre octubre Octubre octubre noviembre hay melómano consulta este algo con alguien

Voz 1375 11:42 con él por ejemplo mira yo en ese momento dijiste y que sea el porque sabíamos que era una etapa en la que podía haber presidente nuevo podría seguir Larrea podía alegre elecciones podría venir Luis fui con esto

Voz 1 11:53 insensato con todas las partes lo dejamos honesto y sensato con todas las partes

Voz 3 11:59 estamos sintiendo Kiko con la cabeza viviendo no porque de eso va sobrado Fernando de honestidad ya ocurrió en la época del Málaga cuando

Voz 5 12:07 tú aquellos problemilla en el tema del Villarreal alguno que otro

Voz 3 12:10 se le pedía al exigía en el dijo oye yo no prometí nada si de no cumplir y el primero que se va soy yo quiere decir que no hay que sea un canto al aire ni mucho menos es algo que Fernando ha ido haciendo realizando sobretodo en en ese Curro lo eso en el Málaga y lo ha hecho también en su momento la Federación a la hora de poder seguir seguirse para mirar otras cosas

Voz 1375 12:31 entiendo que haya más todas las partes dijiste dijiste

Voz 1 12:34 sí

Voz 0641 12:35 todas las partes sabía lo que iba a correr lo que pensaba después me tocó decidir yo sabía y entendía que era necesario por muchas cosas siete meses no han sido fáciles situaciones difícil complejas pero hoy día el fútbol español tiene un presidente tiene una continuidad tienen una estabilidad irá lo que deseamos todos cuál es el pero

Voz 1375 12:57 momento en estos siete meses ahora parece que ya una va

Voz 2 13:00 bueno todo esto que has pasado más difícil que ha dicho Joaquín me mandó meterme a mí aquí

Voz 4 13:05 poco después de mundial ahora ahora te te vamos a pillar ocho me Pulido la íbamos a primera hora de aludidos del rival con Pulido te ha venido porque tenía

Voz 2 13:24 mi agenda pero sinceramente la dificultad de que toda la decisión en las tomas

Voz 0641 13:32 eh

Voz 1 13:33 a alguien de fútbol española eso sí lo más problemático durante estos meses que la decisión las tomasen porque en España tenemos

Voz 2 13:42 muy bueno dirigente tenemos que ser alguien de fuera le tenemos que ser el deporte español que manden el deporte español en la federación de fútbol español que hay lo dejamos volvía no lo pilla fuera por el por eso que quién iba a venir de fuera no te digo que que eso era han sido momentos complejos y difíciles momentos ya has llegado a temer que alguien de fuera pudiese dirigirme no sino que realmente la continuidad necesaria o lo que necesitaba el fútbol español está en la casa no no tienen porque Benin había organizado el caso faltaba sólo por eso te digo como mucho temas a Italia así porque te vas porque no hablo disertó puesto todo patas arriba pero sinceramente eran han sido momentos ahora tenemos difícil a España en el Mundial

Voz 0641 14:25 no hay presidente nuevo tenemos continuidad y eso era importante en

Voz 1375 14:31 la continuidad de Julen Lopetegui está garantizada dos años más pero en él

Voz 2 14:34 en el fútbol pasan cosas que siempre mira eso

Voz 1375 14:37 pero también la delito va ligada a la de eso

Voz 0641 14:40 eso es lo que estamos hablando

Voz 1 14:41 eh elegir seleccionador no es fácil no fácil

Voz 0641 14:45 darle continuidad a un proyecto de un seleccionador que conoce la casa que fue campeón sub diecinueve sub-veintiuno a esta generación de jugadores que viene han pasado por su mano y continuar proyecto hay mucha gente que que piensa porque no esperamos hasta después el Mundial la figura de seleccionador no no es nada fácil es un trabajo difícil complejo darle personalidad a una selección necesita tiempo Alemania por ejemplo ha costado ocho años con yo aquí

Voz 2 15:13 me acaban de renovar hasta por destacar tarda siendo no obstante catorce

Voz 0641 15:16 yo estoy diciendo y a partir de ahí que es lo que sí también es verdad muy importantes que si no renueva un seleccionador ante empieza que está convencido que está hace un buen trabajo en julio que es seleccionador decir los que están trabajando no pueden dentro de lo que no estén trabajando elige lo mejor que puedas no cree hoy que era necesario que el proyecto para la selección de la Federación apostar por un seleccionador que estaba haciendo y está haciendo un trabajo extraordinario entonces por lo tanto hecho una fase de clasificación brillante también visto durante mucho tiempo y sobre todo por qué porque hay confianza en su trabajo a partir de ahí se renovó paquete durante años más cuando está la próxima Eurocopa que sí que ya te digo que luego ponerte a buscar seleccionador el mes de julio o acciones de que hubiera algún seleccionados extranjero en España en mi anterior etapa pensábamos yo creo que en España hay muy buenos seleccionador bueno entrenadores yo creo que que todavía tenemos mucho tiempo no

Voz 1375 16:23 fíjate lo que están saliendo por eso plantea el entrenador españoles

Voz 2 16:26 muchísimas yo creo que no pero llegó a plantearse algún el seleccionador de España nunca nunca

Voz 0641 16:29 yo nunca nunca en esta tampoco formó parte no yo creo que en España tenemos suficiente entrenadores como para

Voz 1 16:34 eh

Voz 0641 16:35 para que representen bien lo que significa un cargo eh no sé si estaríamos preparados nosotros como como fútbol español tanto que exportamos a entrenadores fuera jugadores fuera a recibir un seleccionador de fuera no yo creo que el momento de apostar por por nuestro entrenadores que tiene una gran formación en España hay entrenador es fantástico una gran preparación e indudablemente yo creo que es el que

Voz 4 16:58 no

Voz 2 16:59 y entre ellos Julen hice alguna vez te pidieron ser seleccionador Gloria

Voz 1 17:02 dímelo

Voz 2 17:03 planteo ni me lo planteo banquillos sí pero nunca en la selección ni me lo planteo yo ahora mismo lo que me planteo de verdad que estamos ahora no no no digo que ha estado en Rusia que estamos en Rusia tenemos una sede fantásticas ha hecho muy buen trabajo

Voz 0641 17:16 no de de elegir la sede todo Bay que él hace de todo el mundo está muy encantado los jugador El me hay tranquilidad trabaja bien dentro de las sesenta y siete sedes que teníamos sesenta y siete sesenta y siete que te pone mamá FIFA no Soto monte trece quince de ahí quedaron las tres elegimos no en ese sentido podemos está satisfecho que la sede de la elección de la sede es profesional luego verdad que cada seleccionador les da Sun su punto diferente tema al calor no calor nosotros es priorizar hemos mucho no lo que es el descanso irán dando en utilizar mucho tu aeropuerto cercano climatología y en eso cada seleccionador tiene tiene hoy dedicada a uno o no pero yo creo que podemos decir que no no no será la sede no tengan que pasar

Voz 4 18:10 pues

Voz 2 18:11 te van a preguntar ahora Javi Herráez Antón Meana Antonio Romero vamos a preguntar poco por la por la selección ponerle en la actualidad

Voz 1375 18:18 aquí pero me dejas que salude Un cinco minutos a un amigo tuyo que es director deportivo también eh pero voy a cambiar al Atlético

Voz 4 18:24 pero era muy buenas Juan

Voz 0641 18:28 bueno como estamos hombre bien muy bien

Voz 0318 18:32 si iba a Fernando y compañía a pie de Chávez

Voz 2 18:36 la selección mucha suerte mucha suerte que mi Málaga tanto humano

Voz 4 18:43 si estaba metiendo presión una presión

Voz 0641 18:48 que él es un reto y una ciudad y un proyecto fantástico al Málaga tiene un estadio y una afición de Primera en Málaga de primera el primer hay estoy seguro que ha puesto en buena mano me además me me llena de satisfacción que que haya elegido la opción de Jose porque José es aparte de un amigo con una preparación fantástica que lo va a hacer estupendamente bien

Voz 1375 19:07 eh hablaremos con más calma camino el otro día no te queríamos robar mucho tiempo tampoco pero pero sí darte la enhorabuena lo primero que nos cuentes un poco que lo primero que te has encontrado qué sensaciones lo primero creo que tu primera misión encontrar entrenador que aún no tenéis no

Voz 7 19:21 sí la verdad es que me ha sido muy buenas en encontrado

Voz 0318 19:24 un club con medios a los que hay que hacen privilegiada la verdad es que la gente está al fútbol a animar ahí es importante para para desarrollar un trabajo muy ahora pues el primer entrenador lo va a empezar a fumar un buen equipo de un equipo que pueda aspirar a hasta peleando ahí dicen todo por ascender

Voz 1375 19:48 en Rubén Baraja Escrivá por ahí van los tiros

Voz 8 19:54 no la idea un poco yo que tengo es que

Voz 0318 19:58 claro que venga sea conocedor de una categoría tan diferente tan difícil como la segunda es vital para mí creo que tiene que tener conocer esa división y eso es lo que estaría trabajando para para conseguir de David trae un entrenador para para nada

Voz 1375 20:13 con Rubén ha hablado con Baraja con el Pipo

Voz 7 20:17 no sólo en ninguna privada

Voz 0318 20:20 la colectiva yo creo que nosotros pues todos los entrenadores en algún momento no porque la capacidad de su trabajo de lo que vende lo que te cuentan jugadores que han tenido siempre Jens información de todos

Voz 1375 20:37 bueno dejamos que trabaje en la que tiene que trabajar encontrando entrenador ya veremos que elige la mejor opción para para que el Málaga vuelva donde tiene que estar que es en primera te sientes raro estando fuera del Athletic

Voz 0318 20:48 no la verdad es que no ha sentido nada raro el pasado siete años en el Atlético de Madrid donde ha dejado muy buenos amigos donde la verdad es que el club tú la situación que que está ahí que me alegro muchísimo porque está un peldaño muy por encima de igual no yo llegué ahí ahora pues me toca yo creo reto con la afición que tienen está pues intentar que el mala pues por esa camiseta ese intente volver otra vez a donde le corresponde

Voz 6 21:22 crees que se va a quedar Griezmann

Voz 9 21:25 en el ejercicio yo creo que eso que afecta a todo el mundo debe saber algo debe saber que José Luis Ábalos

Voz 0318 21:32 que es que los jugadores como Griezmann que son Totti que tiene que estar en grandes equipos como será bético el maíz mantengan ese equipos yo creo que si la Liga es competitiva ella Liga española lo es pues sé que en el Atlético de Madrid sería muy bueno

Voz 1375 21:50 y es que que que si tuviera que mojar te ahora mismo de que se va al Barça lo que se queda en el Athletic

Voz 8 21:57 menos salía diciendo que estoy en el Málaga

Voz 0318 22:00 hay que me dedico a intentar ya ser humano

Voz 1375 22:03 el equipo intenta

Voz 0318 22:05 la cómo te sienta la camiseta del Málaga caminando

Voz 1375 22:08 si hay que decírtelo te pues tú te sienta mal hay punto claro que sí Quico que ya no importa lo de Griezmann por mucho que se empeñe sin importa buenas noches

Voz 4 22:16 Arda

Voz 6 22:20 todo bien e ilusionado o qué

Voz 0318 22:23 la verdad es que sí es el primer día Hay ahí estamos empezando por el nuevo proyecto oí con una ilusión una gran estado azar pues muy importantes

Voz 4 22:33 la tranquilo con el jeque he hablado con él lo algo que no parece algo no sé

Voz 0318 22:39 veo esto y jefe de este sentido sirvió de Corea el que llevo hablando desde que de Zamora relación fue como aquí concepto Generali si con el Mi con el que despacho todos los días

Voz 1375 22:52 bueno si yo estuvo algún problema que otro con el tema

Voz 4 22:55 a a Juan Rodríguez no consigue sí

Voz 0318 22:58 está conmigo está conmigo como déjeme que la ilusión que hay que trabaja Eli tiene por por su equipo que es el mala

Voz 0641 23:10 eh

Voz 9 23:10 pues a ver sino no transmite a todos los que ese quién

Voz 4 23:13 sí hombre sí señor Bayones señor yo mi abuelo era más malaguista

Voz 1375 23:16 sí sí sí señor sí señor pues nada te desea suerte kikos Hierro así que nada

Voz 0641 23:21 la suerte que un abrazo grande y

Voz 2 23:23 estaremos pendientes de todo lo que se encuentran circuito por ahí

Voz 1375 23:26 a correr

Voz 4 23:27 es más delgado que cuando jugaba

Voz 10 23:31 no sé qué está comiendo últimamente

Voz 9 23:35 la verdad que Lass y ojalá siga gimnasio la era bien sí sí sí sí

Voz 0318 23:40 pues nada bajarlos además que bueno respeto del mundo para que tú nos llevan

Voz 2 23:47 tú nos lleva a Marbella yo te llevo allí a verle

Voz 4 23:51 un abrazo José Luis brazo hay mucha suerte Rita

Voz 1375 23:55 pues nada el nuevo director deportivo del Málaga José Luis Pérez Caminero que ha terminado su etapa como Atlético y empieza una nueva también apasionante una pausa terminamos con

Voz 4 24:02 cuando ahora quieren preguntar de Herráez Romero mañana hay algo

Voz 4 28:45 a la una de la madrugada aquí en Krasnodar

Voz 15 28:47 muy importantes a temas Romero el tema Rusia una hora más siempre serán las once en Canarias no es de la noche un nombre es Javi Herráez Antonio Romero y Antón Meana querían preguntarle alguna cosa sobre la selección sobre cómo está el equipo cómo está como está la selección Fernando Hierro como les has visto los chavales bien

Voz 0641 29:07 bien bien bien la preparación bien lo que es evidentemente los primeros día cuando tengamos el grupo no ahí hablando de hacerlo este es es decir que al final es un no parar

Voz 27 29:26 lo rodar atrapado

Voz 2 29:30 no Pedro

Voz 4 29:35 hombre todo

Voz 2 29:38 yo creo que LIC creo que todavía no

Voz 0641 29:41 es pronto pero no griega pilló a jugar al colegio lo lo lo lo normal el día después de un par de la verdad

Voz 28 29:56 la verdad es que te hay delito

Voz 0641 30:00 lo lo lo lo siguiente un partido la molestia sabiendo que no es nada grave nada escarba

Voz 2 30:05 tal llega o no llega bueno lo lo importante

Voz 0641 30:07 que es que está y que haya venido no iría a día no creo que lo lo mejor y lo más inteligente ir día a día con él y entonces sensaciones nosotros no va a estar en los que empiece el Mundial no se puede cambiar a nadie

Voz 2 30:23 pues como mundial

Voz 0641 30:26 le hemos traído dos chavales cincuenta grados termine la lista no pero Carvajal está fantásticamente bien trabajando fantásticamente bien y lo importante es que vaya día a día que no se ponga

Voz 1 30:41 un límite no que no se ponga un día

Voz 0641 30:43 a partir de ahí el seleccionador que decida no yo creo que mejor sin prisa pero la verdad desde el día veintiocho en Madrid ya estaba trabajando servicio médico

Voz 2 30:53 si no llega a Portugal estarán en el resto de partidos pero lo importa

Voz 0641 30:56 ante que creo que el míster como una muy buena decisión el míster hay que hay que reconocer que tomo una decisión valiente el chico se lo merecía pueblo por su compromiso hoy está aquí con su compañero que es lo importante

Voz 29 31:10 eh cosa muy rápido Fernando la primera a lo mejor es una sensación pero vemos a Piqué un poco serio imagino que dentro estará como siempre peleón un poco serio e como siempre como siempre no como siempre venta como siempre trae más ganas Si la dinero igual que

Voz 0641 31:24 siempre él no como pasa que de verdad que yo le veo muy bien yo le veo muy bien en los partido está a gran nivel entrenando a gran nivel de Le veo como siempre a hablar con él de cara al futuro es que parece que se vaya a pique esas decisiones se toman día a día

Voz 1 31:43 después de Mundial tranquilidad no yo creo que si no te precipita ese tiene que escuchar así

Voz 0641 31:50 mismo tenemos que hablar Él tiene que tomar una decisión oí yo ya tengo la experiencia de Puyol que volvió en el Mundial de Sudáfrica no esperamos hasta el último día salían las cosas muy bien se sintió Stemm equipo muy grupo oí porque no no sí la toma ante no nos equivocaríamos seguro y la cosa tienen que transcurrir con normalidad tranquilidad Hay el fútbol y a partir de ahí tomaremos decisiones no

Voz 29 32:18 la segunda en España gana argentina en el Metropolitano eh le mete seis llamó ganar el Mundial eh ganamos a Suiza empatamos con Suiza y ganamos a Túnez y parece que nos hemos ido ya de del Mundial

Voz 0641 32:31 sí somos un poco exagerado

Voz 29 32:33 pero sí que es verdad que España ha tiró poco a puerta en último partido mostró esa foto

Voz 1375 32:36 estaba algo es el miedo a meter la pierna

Voz 29 32:38 porque es un amistoso es porque así ha bajado el ritmo cuál es tu sensación

Voz 0641 32:42 no diríamos nada el día Argentina no que no teníamos gol aquí mira a Suiza y Túnez

Voz 2 32:49 ha llevado a

Voz 0641 32:50 ocho diez nueve diez partidos sin perder Tune lleva nueve partidos sin perder Irán yo creo que encaja uno dos goles en los últimos dos años Marruecos aquí nosotros cuando nos ponemos nombre no ponemos la etiqueta depende del rival que tengamos enfrente no Suiza ha hecho una fase de clasificación perfecta Tune se ha clasificado son muy buenas selecciones el Mundial a todas las elecciones no va a acotar mucho buena porque hay mucha igualdad

Voz 2 33:17 vamos viendo los amistosos también se ha empatado con Estados Unidos Alemania dos uno quiere

Voz 0641 33:23 es decir aparte es verdad que hay algo mental no argumental porque todo el mundo sabe que muy reciente que están muy reciente en pero no pasa todas las selecciones no no no sólo a España no se me puede ya nos damos cuenta que lo que sí estamos deseando todo que empiece la competición que empiecen los tres punto que empiece a la fase de grupo pero pero sin duda ninguna el grupo está fantásticamente bien los chavales tan ilusionados todo está muy ilusionado pero sabemos la dificultad que entraña muy cómodos

Voz 0239 33:51 yo voy a hacer una futbolera Fernando y otra para terminar un poco el baño y masaje me voy a meter ahí un poco pero primero la futbolera

Voz 6 33:57 que sale adelante en los centros son central como tú

Voz 0239 34:02 alguien le gusta lo debates o esas a los periodistas llevamos cinco días debatiendo por bueno cinco digamos un año entero debatiendo quién va a ser el parece que lo único que no tiene claro Lopetegui que seguramente pilota claro es quién va a ser el delantero centro de la selección si es que vamos a jugar con delantero centro tú como central con qué delantero de la selección española no te rías enfrente

Voz 2 34:19 con ninguno de los tres eso es una ninguno lo miran un poquito

Voz 4 34:24 de Abu Mazen

Voz 2 34:29 te lo digo sinceramente son jugadores que primero primero

Voz 0641 34:33 sí ha traído el seleccionador y son de unas característica

Voz 1 34:35 totalmente diferentes uno Barra

Voz 0641 34:39 ha vivido otro más de última línea de mar que igual más asociativo los últimos metros pero al final es al final sólo nos acordamos lo delantero en estos momentos un debate y un debate pero son puesto porque delantero Si no metiese entregó lema de la cuenta sería el portero si no sería un central sino al medio centro no lo tendríamos

Voz 2 35:00 acuérdate en Sudáfrica no voy ahí al tema busqué yo era el primer día que es que era el debate el debate doble pivote del doble pivote no quiere decirse que en todos los puesto

Voz 0239 35:11 la mítica rueda de prensa Vicente del Bosque es lo que hubiera

Voz 2 35:14 ha querido nacer siendo pero yo prefiero que en todos los pues todavía la competencia eso sano y luego me evidencias Ana no y luego me voy a Sudáfrica que ahí lógica

Voz 0239 35:23 hemos el privilegio de de vivir el día a día de lo que fue el Mundial para la historia en los ojo la sensación de que de que Fernando Hierro fue

Voz 2 35:30 pues muy importante

Voz 0239 35:32 mucho más importante seguramente de lo que transmitimos a los periodistas que vivimos con ese grupo porque tenía una seleccionado que la fantástica porque tu ascendencia sobre el grupo era bueno pues lo que estuvimos ahí veíamos a verla el día a día de Fernando Hierro esto es una sensación es la sensación que no tienen porque ser la realidad yo creo que Fernando Hierro

Voz 1 35:52 no está tan contento ahora como en el dos mil diez

Voz 1375 35:57 estoy con una sensación eh real hoy mal no tiene que ver

Voz 0641 36:00 y con cada seleccionador

Voz 2 36:02 es todo deportivos tú no digo por el seleccionar digo por el de las sobre supera lo que significaban y con presencia eran digo en general

Voz 1 36:11 un directo deportivo uno con Julen es una cosa convincente era otra cosa con Luigi fue otra cosa porque son tres

Voz 0641 36:20 ya es diferente y la forma de actuar o de intereses

Voz 1 36:23 es diferente con cada uno

Voz 2 36:24 a partir de ahí posiblemente con este grupo de los conozco a la mayoría de los jóvenes han pasado cuando yo era director deportivo en mi anterior etapa las dieciséis diecisiete dieciocho y tengo más tendencia con ello y tengo más confianza porque los colosal los Cope lo conozco de que tienen dieciséis años

Voz 0641 36:40 a los que son mayores ya lo conozco de al mes anterior

Voz 1 36:43 va

Voz 0641 36:44 quiere decirse pero es que la responsabilidad cambia el día a día cambia y al final he yo soy un director deportivo un poco raro aparecen amaré contó por ahí me doy una vuelta hay días que estoy estoy porque entiendo que que en este momento y la máxima figura el seleccionador nacional absoluto y porque nosotros todo el mundo del periodismo y todo el mundo que rodea el mundo de fútbol no no está acostumbrado a la figura de director porque tengo una federación porque todo el mundo preguntamos qué hacen abortivo

Voz 1375 37:14 Dios ya las de la aviación no

Voz 0641 37:16 Alemania lleva a ocho o nueve años con Oliver Bierhoff Inglaterra o Francia tienen suyo en Brasil tiene el suyo y al final que mi responsabilidad decidir posiblemente pero seleccionadores de presente y futuro marca una línea deportiva está la organización en el día a día pero sí que es verdad saco poco a poco en los medios y que verdad que interactúa poco porqué porque porque yo creo que entorno todo lo que nos rodea no está acostumbrado a a la figura de director deportivo de de la Federación porque todo el mundo entiende cuál es su responsabilidad y qué hace un director deportivo de la Federación tres nombres muy rápida el Fernando Vallejo a un chico con hambre ilusión cuando le dijimos tanto él como a Rodri que que venían acompañado a acompañar a Krasnodar es el enciende los ojos se le pone la mirada de verdad de un chico con mucha hambre Un chico que todo el mundo del fútbol desea que le conoce desea que les vaya muy bien tiene condiciones para ello este

Voz 3 38:19 me hizo un amigo que te lo pregunte Laporta

Voz 6 38:25 es posible que se reabra la opción de Emirates

Voz 0641 38:28 el problema el problema es de legislación deportiva internacional si la simple o no la cumplen más que si queremos no queremos yo creo que queréis es que no la cumple o no se cumplen en algunos requisito no simplemente en que no haya jugado la salud de Francia sí ha jugado en cualquier equipo de la categoría inferiores no cumple un requisito el tercer nombres hierro por lo que le decía

Voz 1375 38:58 más a mano al principio

Voz 0641 39:00 puedes garantizar que sigue después del Mundial que es es ofertar justificando estos día yo estoy contento tome la decisión estuve aquí en la preparación de Mundial Hay IS Mediavilla que no yo de verdad que no pienso nada más no no no no soy de los que piensan creía yo entendía que en ese momento el fútbol español necesitaba un proyecto

Voz 30 39:24 a lo largo hasta Qatar por

Voz 0641 39:26 sobre todo porque teníamos que poner muchas cosas en su sitio que todo el mundo tenía que tener la tranquilidad necesaria y a partir de ahí día más yo voy diaria vayamos día a día un día menos o un día más

Voz 1375 39:39 te va a preguntar Marcos si terminamos con Adrià dejamos ayer pero quería preguntarte por el portero De Gea el he visto muy

Voz 6 39:44 afectado con el tema de de

Voz 1375 39:46 pero Sánchez la vida si él está tranquilo es eh

Voz 0641 39:49 el estar súper tranquilo es una decisión personal de cada uno ya no le podemos imponer nada chico tuvo súper educado el ex presidente de Gobierno habla con él y el chico ahora demanda que lo mismo que en aquellos tiempos dijeron pues que sea algo público también nada más pero es un tema personal ahí yo creo que nosotros es verdad que que la situación se trató con madurez con tranquilidad se hizo cordialmente si el chico lo que demanda es que haya una rectificación pública

Voz 4 40:19 no hay no tengáis Marcos

Voz 31 40:21 muy breves desde tu experiencia como jugador no tienes la sensación de un jugador y director deportivo que el ambiente en esta selección es muy tranquilo comparó con lo que han sido mundiales noventa y cuatro noventa y ocho dos mil dos todo lo que generaba a España evidentemente la estrella te da esa tranquilidad pero que es muy tranquilo las condiciones ideales para poder trabajar

Voz 0641 40:42 es verdad es verdad yo posiblemente de de toda la la sede y es verdad que vamos aprendiendo está todo muy tranquilo pero lo que dice Manu trenes que el mundial está muy tranquilo no estamos ahí en los tres o cuatro meses estamos hablando más de lo estadio del Mundial de Qatar no sabemos ni los estadio que no vamos a encontrar yo creo que es una política de comunicación de la propia Federación Rusa o el comité organizador que no quiere hablar mucho del tema es decir en los últimos seis meses

Voz 2 41:10 Clemente va ya hemos visto los medio de comunicación lo Nuevo Estadio de la paz dentro de cuatro años que luego el Mundial de aquel Mundial

Voz 0641 41:16 de Rusia no se problema pues no problema comité organizador pero es verdad que estamos hablando muy poco se está hablando muy poco del Mundial

Voz 1375 41:24 el siguiente Mundial después de Qatar en Marruecos son Estado

Voz 0641 41:27 sonido por ahí está ahí está Luis Rubiales estamos darnos para nuestro país yo creo que Marruecos selecciones que pueden venir a hacer pretemporada Andalucía la manga todo sería fantástico cerca

Voz 4 41:41 el cerquita budismo para tú

Voz 0641 41:44 eso viene visitas y después para todos sabemos lo que significa en el mundo estado unido México y Canadá no es una decisión fácil desde luego no pero pero por cercanía por cercanía por interés nacional por llamarlo de alguna forma sí que evidentemente el tema Marruecos sería mucho más importante para nuestro país no pero es una decisión que le corresponde al presidente

Voz 3 42:06 una última te abre si yo tengo nada un par de dudas muy rápidas usted cuando escucha al presidente del Barça

Voz 6 42:11 por ejemplo decir que quiere que Argentina gane el Mundial que piensa les sabe mal les sorprende

Voz 0641 42:19 yo presidente del Barça les diría que a mi me gusta no me gustaría que ganase el Mundial Piqué Iniesta Jordi Alba me gustaría que ganase el Mundial

Voz 3 42:30 por Iniesta le quería preguntar porque se da por hecho que su último Mundial no sé si usted también lo ve así o ve alguna posibilidad de que sigan la la selección más tiempo hablamos de lo mismo de de Gerrard

Voz 0641 42:41 el tiempo el tempo André en este recorrido de su últimos tres meses ha tenido una despedida de fútbol que hubiésemos señaló todos que hubiésemos dicho ojalá que despedida el fútbol es un país ya no hablo de clubes habló del fútbol español Le todo de su terminando ganando título ya no hubiese gustado todo y en ese sentido lo tranquilidad normalidad ha elegido su destino ha llegado aquí porque si llega aquí sin cerrar tu futuro pero otra cosa no y él ha llegado con todas las expectativas Líbano y a partir de ahí que disfrute del Mundial que no haga disfrutar que haga un gran mundial y a partir de ahí vamos hablando poco a poco

Voz 1375 43:21 como leves Kiko

Voz 4 43:22 también están en forma no si tranquilo como decías aparte bien con la con la muleta en toda la suerte del mundo no suerte del la suerte de todo de todos nosotros diseños no ha quedado claro que sí

Voz 1375 43:36 hasta el Mundial de Qatar tiene contrato ya veremos lo que pasa por el camino

Voz 0641 43:39 eh

Voz 1375 43:39 que ahora preocupa a mano buena si mal no preocupa con el tema

Voz 3 43:42 el entrenador porque él era siempre comentaba quiero probar no vino pese a lo mejor sí

Voz 4 43:46 bueno yo creo que ha aprobado no

Voz 2 43:50 un

Voz 3 43:52 es un amiguete mío oye para entrenar dentro de un año entonces digo que que no que estaba cerrado totalmente ahora dile que

Voz 2 43:58 te tranquila

Voz 4 44:00 que sí quédate sin datos de es de donde el año que viene

Voz 3 44:09 se les pregunta que lo visto con un elusión de vamos a ver le gusta lo de entrenar aunque descarta ser seleccionador has dicho que es

Voz 2 44:16 seleccionador no deberías está Julen está les

Voz 4 44:19 no hombre no pero ahora no te digo ahora que el Madrid no

Voz 0641 44:21 además eso también ha quedado claro en la en la vista no sé qué tal

Voz 1375 44:27 a las Florentino lo tiene seguro que lo tiene hacemos la última al Madrid le iba a preguntar si te gustaría si te parecería Pochettino imponente no Pablo

Voz 0641 44:35 primero porque conozco primero porque es un gran tipo no sacamos el título junto así se lo sacamos el título junto hizo un gran trabajo en el español con su primera experiencia he logró salvar el español hizo un trabajo gente de la cantera el español opuso a un nivel extraordinario y Tottenhan lo que está haciendo porque para hacerle un monumento no poco en cuenta la vida que deseas que les sale habían

Voz 1375 45:01 hay que pagar una pasta ficharle pero sí pero eso

Voz 0641 45:03 un entrenador extraordinario sin duda

Voz 0239 45:06 no yo era otro nombre la falta una temporada Raúl para que Florentino pensara en él

Voz 0641 45:11 Raúl es de esa gente

Voz 32 45:13 eh

Voz 0641 45:15 que todos tenemos en la cabeza que algún Levante Real Madrid es desde esa gente que todos tenemos en la cabeza que en un día para entrenar más

Voz 1375 45:22 está escrito no primero Adese a decir

Voz 0641 45:24 sí a sacarse el título

Voz 1 45:27 todos todos entendemos no sé cuando pero está en el destino no cambiaría esa Cristiano por mimar sobre todo el primer partido el Mundial sí

Voz 4 45:46 pero el crees que el Madrid haría bien cambiando cristiana por lo mismo

Voz 0641 45:49 yo que me parece que es tan grande lo que ha hecho Cristiano el Madrid

Voz 1 45:53 no es Cristiano no sé

Voz 0641 45:56 Jose que está por aquí también cristiano de los jugadores más importante la historia el Madrid no

Voz 2 46:02 vamos después de Di Stefano y Zidane bueno hay Raúl y Casillas Camacho que lo tenemos aquí cuatro razas son otras los pues por eso te te

Voz 0641 46:11 digo no

Voz 2 46:13 pues hay que meter todo lo todo los años cincuenta goles si crees que se va a ir Cristiano pues no tengo ni idea la verdad no le preguntaran uno algo que esta idea no

Voz 4 46:24 pues nada aquí un amigo que a verte tan Mister habitaciones gimnasio lo tiene desgastado tramitar de mañana y tarde no pinta gracias Fernando carguero mucha suerte

Voz 1375 46:41 que vaya todo bien en ese momento nos iremos viendo Fernando Hierro

Voz 2 46:44 lector deportivo de la Federación Española de Fútbol

Voz 1375 46:47 que hasta con nosotros aquí en directo a las doce y cuarto