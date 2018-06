El plan del Real Madrid con Cristiano Ronaldo

Voz 1375 00:00 antes de ir al sanedrín habitual de los lunes con Cañete con Gustavo con Álvaro Benito y con Kiko está por aquí en I lose hola acompañado qué tal compañeros de la televisión portuguesa de Sic que está siguiendo no la selección portuguesa están no sólo desean España qué te parece que te parece pendiente el rival en vez de Portugal

Voz 1 00:17 está por ahí Mario Torrejón que lleva pegado a Cristiano Ronaldo a Portugal desde Greenpeace

Voz 1375 00:21 Sao sólo ruso hola Mario muy buenas hola Manuela todos a cuarenta kilómetros de Moscú con el tiempo que no tiene nada que ver con lo que se van a encontrar en Sochi cuando cuando vengan a jugar contra España y con qué sensaciones como está haciendo la selección portuguesa ya Cristiano Ronaldo Mario

Voz 1501 00:36 bueno muy concentrados muy metidos entrenando muy fuerte aquí tampoco se puede hacer mucho más esto está al sureste de Moscú unas cuarenta kilómetros te decía ayer que parecen cuatrocientos pues se tarda bastante en venir me cuentan que por aquí veranea si es que aquí se puede veranear me refiero si es que hay verano a la gente de Moscú la gente que tiene pasta Selena aquí casa muy grandes fincas muy grandes pero esto es bosque bosque bosque más bosque con lo cual no tienen tiempo de distraerse con nada a los jugadores de de Fernando Santos que los tiene que recluido los veintitrés todos sanos y parece que hay pocas dudas con el 11M los tres días que quedan vamos a resolver si te da la oportunidad Guedes que les está saliendo en los entrenamientos y en todo en lugar de Andrés Silva pero lo demás parece bastante bastante hecho todos los focos con Cristiano claramente porque es verdad que primero pues el capitán de la selección evidentemente aquí salen uno luz hay mucha prensa portuguesa pero también mano hay muchísima prensa española constantemente en las ruedas de prensa hoy tocaba Manuel Fernández al ex del Valencia le estamos dando por Cristiano Ronaldo eh a Cristiano se le ve bien les LB hasta cierto punto risueño cuando habla con sus compañeros de hecho y Manuel Fernandes ha dicho que no le veía en absoluto preocupado por su futuro pero lo cierto es que en la misma idea yo estaba hablando esta mañana con gente que le rodea en la selección fuera de la selección también hay gente que todavía está en Madrid pero que viajará a Moscú sigue en la misma idea sigue en sus trece cree que está cada vez más lejos del Real Madrid que no quiere seguir allí que creen que no le quiere nos explica ese entorno de Cristiano Ronaldo como se puede dicen el Real Madrid permitir perder a Zidane ya Cristiano Ronaldo en el mismo verano

Voz 1375 02:11 eso es lo que ellos creen porque están convencidos de que se marchan

Voz 1501 02:13 ahora bien yo te repito una noche más mano que el Madrid está muy tranquilo repito es muy con mayúsculas muy tranquilo y de hecho lo que hasta ahora de la noche es que el Real Madrid no tiene pensado hacer ningún movimiento cero movimientos de aquí a que Cristiano que lo haga el uno es decir o viene con una oferta o esto se queda como está

Voz 0801 02:36 lo que pasa que es donde se puede Cristiano Ronaldo no yo vamos a ir a muchos sitios pero hay dos sitios para ir París ese arma o más hacer en que hay siempre tiene ese sueño de llegar ahí con un año de tu quieres es su amigo amiga de Mendes ipod de Irán es porque yo pasé toda la temporada pasada inmersa Serenata con Mourinho y a las paredes en todos los sitios hay fotos de Cristiano le tiene mucho cariño eh pero yo tengo va sensación ya está es muy persona tengo la sensación que no se van a ser madre yo creo que salvaje grabar todo está enfadado IT digo contamos aquí y varias veces que por la promesa que hizo el presidente y que y que no se hizo a partir de que el presidente lo que le dijo este mejoraremos el contrato no sé no sé si era el momento bueno sí lo sé nunca le dijo te vamos a dar lo mismo que gana Messi creo no ha querido que fue lo que te paso fue saber que prometemos que te ha mejoraremos el siempre vamos a ser una mejora del contrato hasta la cantidad de Messi lo que pasa es que el Madrid cuando fue que que gestionado por de Cristiano inmerso gente cuando sería ese momento el Madrid ha dicho non pensamos ser el momento de renovar contrato fue fue pasando los meses de uno tras otro la temporada pasó Inma no ha pasado nada si eso es lo que ha cabreado Cristiano sí pero aquí un dato que yo estoy viendo un poco lo que ha pasado año pasado año pasado ya estaba aquí e injusto hacia las confederaciones saldo deuda bomba bomba diciendo que no a España yo propio confirme con varias personas de su familia muchas personas todo eso me garantizaron que era una adquisición incluido Tíbet

Voz 2 04:46 hija Iñigo qué ha pasado

Voz 0801 04:49 hay dos de entrenamientos como ha pasado ya está yo creo que va a continuar el Madrid porque para Cristiano Cristiano es un tío que quieren ganar mucho quiere ganar dos partidos quiere ganar premios personales que el mejor club del mundo para poder ganancias ahora también tiene sus razones de decir oiga su el mejor jugador del mundo

Voz 1375 05:17 a cobrar como el que más miro

Voz 0801 05:20 cuento esto arriba de mi que gano mucho más que miedo que cobro mucho más que mi yo soy el mejor es es normal te digo porque bares vamos sobre este tema estuve seis años y es más Boccia contrato con él

Voz 2 05:39 aquí siempre hay una comparación

Voz 0801 05:43 de cómo el Barcelona e hizo con Xavi con Iniesta con con con Messi de tiempos a tiempos de forma renovando el contrato dando poco más IS hace al jugador se sentir eh

Voz 1375 06:01 un poco más farolas hizo dorado con dos preguntas que tú conoces bien a Cristiano Ronaldo una crees que lo de Hacienda tiene mucho poco o nada que ver en el enfado de Cristiano con el Madrid creo que tiene mucho creo que tiene mucho porque entiende que el Madrid tendría que asumir parte de ese pago tendría que ayudarle a que en el contrato

Voz 0801 06:22 hay hay de alguna manera el ala ayudase a hay que ser mayor aquí varias situaciones porque cuando cuando ha ha llegado va hacia a David perdona la hay que ama a España y se han visto que era de fisio llegarán jugadores o fichar jugadores y y cobrando mucho menos y entonces se hizo una un acuerdo verbal que los clubes podían hacer una parte de dos contratos con publicidad y cobraría dos jugadores cuando éstos ligando en este es clubes grandes de España esto es dicho a los jugadores ojo eh eh saca una off shore para cobrar

Voz 3 07:10 a partir de ahí una parte

Voz 0801 07:13 sueldo el jugador para cobrar el mismo Se tú dices yo quiero diez yo Fo cobrar dietas pero el Tour fue a ahorrar mucho dinero y entonces el jugador también está haciendo un favor él tuvo un momento que el jugador tiene un problema con Hacienda el club se siente el jugador que también debe a joder a ayudar el juzgado

Voz 1375 07:39 te influye mucho lo de Hacienda y la última terminamos como de Cristiano si se queda que has dicho que crees que se va a quedar has dicho crees que se va a quedar en el Real Madrid es mi sensación es tu sensación es porque quiere quedarse o porque no le va a quedar más remedio que queda

Voz 0801 07:52 yo quiero que yo pienso que que que quedar porque el Madrid es mejor club donde podía estar mejor Cup para seguir ganando es hace muy bien en Madrid

Voz 2 08:03 tiene su familia de Madrid hay cambia

Voz 0801 08:06 dar todo para ir un cerrar París ese arma eh que que por de ganar en París

Voz 1375 08:13 claro comparando con los dos quiere sólo una curiosidad que a diferencia esto es lo que pasó hace doce doce meses a ver si en uno lo sabe cuándo va a hablar Cristiano Ronaldo porque comprometió su palabra antes no lo compro yo creo

Voz 0801 08:23 no hablar durante el Mundial se equivoca

Voz 1375 08:26 yo creo comprometió su palabra que iba a hablar se comprometió su palabra en un momento muy complicado hablaré

Voz 0801 08:30 eso me explicaron que es importante yo estoy oyendo la plaza de San española funcionan totalmente diferentes de de Portugal al Portugal hay hay reglas jugadores Sopo de hablar de la selección Alba uno ves una rueda de prensa los últimos Eurocopas y Mundiales Christian nunca fue una rueda de prensa soldador en fase Interviú

Voz 1375 08:56 lo que te que va a seguir así tiende pero todo indica que que va a seguir así devastadas pero pero en ningún caso va a ser yo creo seis Ronaldo déjame dar datos económicos

Voz 1501 09:05 a la gente no piense que es verdad que que dice lo gana menos que las estrellas pero no tan lejos que tiene variables importantes en el contrato y aunque gana veintiun millones netos el año pasado por ejemplo con bebés con el Balón de Oro con la Champions con el Mundialito con la Supercopa con la Liga se acercó mucho a los treinta millones de euros de un tipo que evidentemente ingresa cien millones de euros al año en concepto de sueldo por otros a me hubiese

Voz 0801 09:28 pero pero de Isabel hicieron a Cueza porque has de importante año pasado Cristiano Ronaldo tuvo noventa días de grabaciones de publicidad claro madre en de dos semanas de baño mira cuántos días entre partidos ideas de publicidad ha sido eso entonces con sus hijos ahora él quiere pasar más tiempo con la familia a grabar menos va ciudad disfrutar más de su llame yo eso también es importante bueno

Voz 1375 09:54 claro si si los números de Cristiano Ronaldo que evidentemente están por debajo de Messi de animar y que veremos a ver si se acercan todo lo que les satisfaga al jugador portugués os vamos a ganar el viernes no tienes claro con uno o no

Voz 0801 10:05 yo que yo creo que un empate si numerito

Voz 1375 10:09 es bueno por dos dos unos bueno un empate cuidado te la juegas con Marruecos luego nos lo jugamos con Marruecos en el último partido bueno veremos a ver qué pasa gracias uno por estar en el Larguero

Voz 0801 10:18 es decir sólo una así porque a esta caido una bronca más una selección portuguesa después de Rui Patricio ensalzan Martinsa William Carvalho y Bruno Fernandes residieron contrato con Sporting Lisboa cuatro jugadores del Sporting G7 no contrato con su danza creaciones más Vaz dos más Acuña de de Argentina pero esta es da base de acción portuguesa estaba de mercado eres

Voz 1375 10:43 es tremendo porque se sienten siente

Voz 4 10:46 a esa inste Caín

Voz 1375 10:49 el estreno mundial del club renuncian a todo si dimiten serán libres para quien lo quiera fichar a coste cero pelotazo que pega el club y el jugador antes de fichar pero bueno pues al menos doce millones hubieran con lo con las agresiones de los ultras