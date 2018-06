Catalina de Médici

Voz 0020

00:00

ciertamente he leído por ahí que me han llamado la reina odiada también fue querida de alguna manera al menos no desde el comienzo eso es verdad ni tan siquiera por mi marido al que conocí cuando supe que me iba a casar con él y que a mí me encantó mientras que él ya tenía quién le encanta se Diana de Poitiers una de las damas de la corte respetada elegante veinte años mayor que mi futuro marido en la relación que iniciamos a tres yo no era la mejor recibida en Francia no les gustaba del todo esta italiana de familia de mercaderes y preferían incluso a una dama como diana los diez primeros años fueron complejos porque además no aparecía descendiente alguno para garantizar al menos no tener que volver a Florencia con ella con Diana decidió emular a mi amado Maquiavelo y sonreír y procuro su amistad y no parecer molesta mientras iba ganándome a mi suegro quien por cierto dicen que había ganado también los favores de la Dama Diana en esos diez años en los que no pudimos engendrar descendiente me procuré Belladonna para dilatar mis pupilas polvos para mi rostro y Carmen para mis labios llegue incluso a tratar de copiar a la Dama de mi marido en cuanto artes a ya se refiere entre tanto traje de Italia la moda de los perfumes que entonces se relacionaba con la alquimia de los venenos vivíamos en una Europa en la del siglo XVI en la que estaban muy de moda los tóxicos tabaco también llegó por entonces de América y la moda de fumar se contagió a toda la corte francesa cuando llegó el primer hijo a la vean Nostradamus que estaba en el círculo de la Corte también pudo tener que ver una operación a la que me sometía pero el caso es que en doce años tuvimos diez hijos tras la muerte de mi suegro ya con descendencia me convertí en reina de Francia mi única obsesión como regente era la de preservar el trono para mis hijos a la muerte de su padre tras un desafortunado accidente pude lo primero era aquella de ama Diana de la Corte y obligarle a devolver todos los regalado por el Rey luego llegaron ciertas complicaciones con diferentes hijos que ascendieron al trono pero que no cuajaron en él por distintas razones ejercicio por tanto la regencia mientras creaba una red de espías o de vigías como quieran llamar llegando a tener ciento cincuenta jóvenes damas en la corte controlándola la situación pero no todo se puede controlar mis estrategias no fueron suficientes y estalló la Guerra Civil en Francia católicos hubo Notes protestantes ya saben una matanza de la que me culparon y otras tantas por todo el país en mi lecho de muerte me enteré de que mi hijo había acabado con su rival pero también entendí que por motivos sexuales era complicado que tuviese herederos meses después de mi muerte también el desapareció siendo asesinado el yerno con el que quise acabar ascendió al trono ante la falta de descendientes los problemas para concebir se habían trasladado a Mis hijos dejando la estela del envenenamiento y el aire negro y oscuro que nos rodeaba muy marcado y muy fácil para pasar con esto a la Historia y es que esta madrugada desde la historia Catalina de Médicis reina de Francia de origen italiano que vivió en el siglo XVI de acuerdo con uno de sus biógrafos Catalina fue la mujer más poderosa de este siglo dieciséis en toda Europa además como contaba ella de ser recordada por las sospechas de prácticas oscuras hay que destacar en Catalina que en una época de guerras civiles de declive de la monarquía reforzó el prestigio real a través de la exhibición cultural estableció como buena Medici Un programa de mecenazgo artístico que duró tres décadas tiempo durante el cual la Reina ejerció el patronazgo sobre lo más granado de la cultura del Renacimiento tardío francés eso sí en todas las ramas de las artes