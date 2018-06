Aberto: "Soy ganadero y creo que los lobos no son nuestro mayor problema"

Voz 1 00:00 y en Zamora nos escucha Alberto buenas noches

Voz 2 00:03 hola buenas noches marcharemos gracias por llamar bueno pues gracias a vosotros por por escucharnos si por acompañarnos como lo hace y sobre todos los martes de madrugada que es cuando yo yo os escuchar nada yo llamaba sólo ha comentado son una historia que que tengo hayan en mente yo soy ganadero de ovejas

Voz 1 00:29 sin eso no

Voz 2 00:35 bueno llevo cinco años por mi cuenta eran de mis padres sí bueno pues sabes que siempre Lobo ha sido una cosa que los ganaderos pues han visto un animal que se ha visto siempre con malos ojos no de problema Il desde hace ya cinco años así que a las ovejas entonces y que luego si si es un problema de todo son problemas solucionados yo mi mi padre y mis abuelos toda la vida tuvieron más tienes toda la vida se paseaban ganado tradicionalmente hay que estar con ellas en el campo yo pues nosotros nunca tuvimos ataques algo que es ataques de lobos al ganado nunca que se queda una vez a Patras y luego pues eso es como hizo el otro la suerte de que no has perdido o de quién es la culpa que perdido del que lo ha encontrado no entonces pues yo a reuniones de Ecologistas en Acción y tal tarantantán resoluciones al al problema claro era raro que era un ganadero que él

Voz 3 02:03 pero sí a total mostró contraria al ras seguido se lo iba previa

Voz 1 02:06 a Alberto le iba a preguntar si había más ganaderos en esas reuniones de Ecologistas sí

Voz 2 02:12 sí sí ahí el tema era eso luego hay que matarlo el logo está acabando con la ganadería Il tan claro yo decía camino también lo es vamos a ver es mucho más problema si el precio que nos están pagando Nuestros productos vertiendo a ya que no que no bien luego bueno pues lo que te decía yo tengo ahora mismo trece mastines y dos cachorros quince mastín

Voz 3 02:45 quince más tú kilos de pienso diario con ambas

Voz 2 02:49 claro entonces que este año han hecho dos monterías Mi pueblo ya nunca en las dos monterías han hecho han sacado cuatro lobos allí a unos kilómetros de donde tengo yo la la granja bueno empecé con una idea qué le da comercializar Carmen que convivía con el logo al prototipo pues eso era un sueño no empecé a comentar y al final pues el día veintiuno presentó una amarga en Madrid junto con un congreso no sé si persona agradecían no tres Fares es una ONG animalista digamos se dedicaba a la conversación observación de aves y tal pero bueno animalista en general con ellos es firma un contrato de custodia del territorio en el cual yo me comprometo a pastorear las ovejas así

Voz 4 03:51 sí

Voz 2 03:53 convivir con el lobo coexistir porque conviviendo convivimos Maya ellos pues me me certifican que efectivamente muy muy manejos Mi forma de pastorear explotaciones compatible con dos semanas Ana Marta que se llama pastando con lobos

Voz 3 04:13 pastando con lobos

Voz 2 04:16 sí ir voy a intentar comercializar claro

Voz 3 04:23 pues con es amarga vaya entonces Alberto

Voz 1 04:26 desde luego es una idea novedosa no porque efectivamente usted una voz contraria a la tendencia habitual de la de la ganadería no que tiene que convivir con el lobo en estas circunstancias pastando con lobos esta este proyecto para quién iría dirigido es decir el consumidor que acude a esa carne que es lo que busca que es lo que va a encontrar

Voz 2 04:48 vamos a ver si comentó un poco así me vine a mí me vienen a visitar como Sanabria bueno está al centro del lobo ibérico

Voz 1 05:00 qué pena hemos perdido esa llamada supongo que hemos perdido sabían nada supongo ahora ahora lo ahora lo hemos recuperado si decía usted que es el lobo ibérico

Voz 2 05:11 claro en el Sanabria está el lobo ibérico un pueblo que sea más Robledo ahí bueno ahí hay mucho turista ahí viene mucho turista también a intentarlo ver en en la naturaleza sabes desde miradores que alguien en la Sierra de la Culebra pues se había veces que se pueden se pueden ver con telescopios tal y una empresa se llama Yo te traigo a la gente de Madrid o a mi granja a ver cómo pues son los perros las ovejas

Voz 3 05:45 y como yo pues

Voz 2 05:48 no veo al lobo con malos ojos vamos a ver yo sé que no vamos cabrón hablando mal y me quedo con una baja me la mata

Voz 1 05:56 yo qué sé

Voz 2 05:58 más que él que no me la cosa sabes porque luego prefiere mil veces que son ganadero está dando voces en Valladolid quejándose a la Junta hay ideas salgan al sólo que al ganadero que estamos todo el día con el ganado pastorales

Voz 1 06:13 ya es verdad bueno sobretodo el lobo lo que quieres comer verdad igual que usted entonces ahí están igual los dos

Voz 2 06:21 mira en Cáceres una zona de De la Vega tienen un problema con especial están matando explotaciones de caprino pero enteras por tiende a la mina la brucelosis entonces ahí hacían la explotación repasaba y luego trasmite eso pues ciervos corzos jabalíes entonces vamos a ver qué pasa esa eso de los ciervos corzos y los jabalíes tienen depredador natural sabes que es la que Lobo no sólo corzos sino una vez pues tampoco lobo es oportunista o sea el nuevo va a matar lo que lo lo que más fáciles sea

Voz 1 07:10 claro

Voz 2 07:11 está claro entonces pues ya te digo yo tengo trece más tienes que he visto lobo varias veces en en el monte Izar pero a mí no me ataca Mi pueblo vamos como se suele decir haberlos haylos sabes pero pero yo con el pastoreo tradicionales dejándolas encerradas por la noche en corrales de tal luego hay otra cosa a nosotros nos hacen si yo quiero cobrar daños producidos por él no tengo que contratar una póliza de seguro especifica que el yo osea que si tú no has madres paseando atropellado un coche si tú lo tienes seguro el coche no te pasa es lo que nos pasa a nosotros cuando yo sin seguro no lo tengo yo seguro mío cuando alguna vez me han dicho o no pues tienes que mandar el seguro de del logos Vigo mira tiene un hago una fotocopia de las cartillas de los quince mastines porque esa es otra Artur Mas tiene su documentación con un microchip con sus vacunas

Voz 1 08:17 claro claro

Voz 2 08:19 porque bastantes problemas tenemos ya como para buscamos uno más en su seguro obviamente si si hay un accidente un perro con coche o si muerden a años nunca mordió a nadie y son muy muy buenos para la gente pero bueno es un perro que te pesa setenta ochenta kilos en algunos casos entonces Paco Arjona sabe tanto Quini yeso ir respetara pregunta es decir a quién iba dirigido a la gente como tú estaría dispuesto a pagar el cordero más paro sabiendo que es un cordero pues lo primero natural Escudero se crían sólo con la con la leche con la leche de la madre no son dignos suele de máquina o no no son totalmente naturales de una calidad que te aseguro que habrá corderos iguales que los niños muchísimo pero mejores te aseguro que no porque es un chal la calidad pues llaman sabes si la gente me decía que sí verdad que a lo mejor el cordero es la Carmen más barata producir un cordero sin sin mano de obra me cuesta cuarenta y cinco euros hoy en día

Voz 1 09:45 cada animal

Voz 2 09:48 más cordero me cuesta cuarenta y cinco sin contar la mano de obra de dos personas te echamos entre diez y quince horas diarias más son venimos trabajando con la mano de obra en el Museo

Voz 1 10:04 o sea pierde usted dinero

Voz 2 10:07 los quieres bien y si no pues somos los venderá canciones claro

Voz 1 10:12 Alberto entonces entiendo que que la gente que el consumidor que vaya a esa carne de pastando con con lobos a la carne del corderos entiende también que tiene una una experiencia no de tradición porque usted pues le le habla del campo no de del respeto también al lobo de alguna manera la convivencia Alberto estaba pensando con lo complejo que parecen hoy las dificultades qué bueno que entraña no solo económicamente sino bueno por todo lo que nos está hablando y usted que viene de de ganaderos porque ese animó a seguir con el patrimonio en sangre viendo lo difícil que era que es lo que le empujó a usted a seguir con con la tradición

Voz 2 10:47 pues mira yo era les todo mecánico trabajaba en centrales hidroeléctricas me gustaba todo menos estar fuera de casa yo tengo treinta y cuatro años ahora cinco con el ganado tengo una una hija de catorce años un niño de no ir a Oprah el seis ahí yo soy de los que está levantando España me gustaba todo menos el estar fuera de casa yo era una pieza buena como se suele decir desde los once años estuve interno con con cura Si bueno pues estudiando poner adelante pasó menos pues desde los once años fuera de casa chico de empresa ya se me dice mira que arranque el hombre pues no te puedes ir porque no yo no puedo vivir así tal pudo mucho ovejas en caso de ahí me despedí con los tiempos que corrían me despedí me fui para casa muy bien con con el tema de las ovejas así no me gustan no es vamos a ver si el tema de las otras fases que si las ovejas y campo general agricultura y ganadería que como cobramos subvenciones pues con eso ya lo tenemos todo hecho sal tú hablas con alguien como yo que no tienen idea apostado normal impedirlo lo primero que tienen no jodas con las emociones te cobran pero si yo no quiero limosnas si yo quiero vivir de mi trabajo

Voz 1 12:30 claro

Voz 2 12:31 ya sabes si lo comen una subvención no voy a decir que no pero yo lo que no es vivir venimos nadie nadie yo quiero que mi trabajo se vea recompensado muy trabajo no Juan como ganadero pues te vamos a dar más ovación porque eso es una especie en peligro de extinción luego tenemos los camareros y bueno pues así fue la vamos una locura de

Voz 1 13:00 y cinco años después Alberto ha merecido la pena merece la pena

Voz 2 13:05 sí sí vamos el poder estar con tu familia o tener la ocasión de poder criar a tus hijos y Villa estar con ellos todos los días y tal pues eso merece la pena es verdad que sí que la solución es toda ruinoso pobrecitos bueno mi pareja hay muchos de ellos sólo tampoco Inc que sabes que no estemos haciendo millonarios pero pero vemos que nuestro trabajo no se valora la gente sobre todas las ciudades pues eso tú vas a cualquier ciudad al pastor el pastor parece que soy como pueblo

Voz 1 13:53 sí

Voz 3 13:53 sí es verdad

Voz 1 13:56 es poco valorado no hago Alberto y luego hay como una mística del campo verdad la gente piensa que es un lugar bonito bucólico tranquilo y Yi no piensa en el en el trabajo que da el campo en general especialmente la ganadería Alberto muchísima suerte con ese proyecto con pastando con lobos

Voz 2 14:13 a ver qué pasa a ver qué tal bueno

Voz 1 14:15 pues nada el XXI que estará usted por aquí por Madrid pues nos da un toque nos cuenta cómo ha ido esa presentación