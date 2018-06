¿Por qué me quiere usted salvar la vida?

Voz 1389

Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días normalmente esas victorias de gente como Salvini son suele ser David ricas al menos seis derrotas humanitarias menos mal que que ha habido reacción por parte de por ejemplo el Gobierno español que es de lo que te quiero hablar ha corrido algo como el ofrecimiento que se hizo ayer por parte de E de Pedro Sánchez de rescatar el el el Aquarius ha sido visto por no poca gente como como un golpe de efecto o no una operación cosmética un gesto de cara a la calor y a la galería y me estoy refiriendo a gente normal no los que creen que salvar inmigrantes del mar es comprometer la seguridad nacional o intoxicar el purismo Adn español yo te hablo de un análisis político que hay que se ha hecho con abundancia ahí a propósito de este de este anuncio impactante es algo además que ocurre también cuando los medios de comunicación por ejemplo damos una gran exclusiva muchas veces no importan tanto las razones por las que se da que la propia exclusiva es decir levanta más escándalo el porque que el que se dice bueno esto lo pública is porque a lo mejor hay una guerra interna en el partido ellos están utilizando bien pero usted responda me esto es verdad o no es verdad que al fin y al cabo es de lo que se trata cuando hay un barco en medio del mar lleno de inmigrantes peleando por sobrevivir cuando puede empezar a fallar la comida la debida cuando hay más de cien niños abordo tú crees que es importante saber porque un país quiere salvar de haberse así es más fácil una operación cosmética sería ver a un tío que se está ahogando en la playa y meterte dentro a salvarlo en plan populista para buscar el aplauso fácil y ganarte a los demás con ese golpe de efecto para qué hacemos déjalo morir aprovechado no no no no pretendan darte las de protagonista otro ejemplo ellos tirado las vías del metro toques Coming importa que alguien me saque porque quiere impresionar a su pareja o porque tiene espíritu de Superman porque quiere salir reelegido como presidente de su comunidad de vecinos es como si de repente las intenciones desvirtúa los actos a mí no me importan las razones por las que un gobierno quiera hacer algo bueno no importa que lo haga lo primero entra dentro de la hipótesis y las hipótesis son a gusto del consumidor lo segundo son los hechos y los hechos no se debaten se tienen que contar dejaba oír a un beso