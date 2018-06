Voz 1727

00:19

muy buenos días el barco Aquarius vendrá finalmente a España al puerto de Valencia es noticia de esta noche de esta madrugada las seiscientas veintinueve personas que viajan a bordo para ser repartidas en tres embarcaciones el Aquarius dos barcos militares italianos y así sin riesgo para nadie emprenderán viaje a nuestra costas seiscientas veintinueve personas ciento veintitrés menores que viajan solos siete embarazadas y once de des cansados exhaustos sin víveres apenas amontonados hasta ahora tras ser rescatados del agua ya conocen el vuelco que dio la situación ayer tras negarse el Gobierno xenófobo de Italia a recogerlos en una decisión sin precedentes el presidente español Pedro Sánchez ofreció el puerto de Valencia para afrontar esta emergencia y cumplir con la ley porque las personas que iban en ese barco son titulares de derechos como usted ICO no yo no hay seres humanos de distinta categoría como la extrema derecha italiana defiende a un paso del fascismo el gesto del Gobierno español es ató una oleada de ofrecimientos de gobiernos autonómicos ayuntamientos españoles dispuestos a acoger a los migrantes una vez lleguen a puerto España devolvió así de repente ayer dignidad a un debate europeo en el que se habla de números en lugar de personas se mira para otro lado mientras las ONGs intentan salvar vidas en el agua se externa Liza la responsabilidad pagar todo a un país de dudosas credenciales democráticas como Turquía se consiente con la única amenaza de las multas que gobiernos xenófobos como el nuevo de Italia o el de Hungría se nieguen aplicar los ricos acuerdos europeos el gesto del presidente Sánchez devuelve dignidad al debate lo centra ahora mismo hablamos de salvar vidas de cumplir la legalidad internacional en materia de derechos humanos esto es lo inmediato lo urgente pero al fondo un debate ineludible cinco años después de la tragedia de Lampedusa aquí estamos según apolítica europea que pueda llamarse tal y ante la evidencia la evidencia reiterada de que el efecto llamada no está aquí sino allí en África en Oriente Próximo donde la guerra y el hambre seguirán empujando a miles a millones de personas Audi imposible no acordarse cada vez que esto ocurre de un barco llamado Winnipeg en el que Pablo Neruda embarcó a miles de republicanos españoles que huían de la guerra de los campos de concentración en el año treinta y nueve para llevárselos China ochenta años después somos todos mucho más ricos y tenemos mucho más recursos infraestructuras y conocimiento sólo hay que preguntarse para que no sirve Pepa Bueno