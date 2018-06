Dolores Delgado: “No es cuestión de buenismo, sino de derecho humanitario”

Voz 1727 00:00 primera entrevista en la SER a la nueva ministra de Justicia Dolores Delgado muy buenos días ministra

Voz 0506 00:05 hola buenos días enhorabuena entiendo verdad

Voz 1727 00:07 gracias rescatar a los pasajeros del Aquarius supone cumplir la ley del mar en primer lugar que obliga a rescatar náufragos llevarlos a un puerto seguro supone cumplir con las leyes de derechos humanos puede Italia negarse acogerlos hay mecanismos para penalizar a un país que hace lo que está haciendo Italia en este momento

Voz 0506 00:27 vamos a ver la situación de estas seiscientos veintinueve personas a bordo de una embarcación al límite que suponen una situación crítica tenemos asumidos todos los estados eh que tenemos suscritos derecho humanitario convenios y tratados internacionales que esto no es una cuestión de buenismo generosidad que también pero fundamentalmente es un tema de responsabilidad internacional el incumplimiento de esos convenios y tratados internacionales tiene su respuesta

Voz 1 00:59 sí

Voz 0506 01:00 tiene su respuesta yo creo que debemos de tener una cierta perspectiva histórica tenemos una situación complicada en Europa de inmigración es una solución que no puede venir dada solamente por un Estado sino que tienen que participar a todos los Estados los que somos frontera la de la Unión y los que no lo son también se tienen que implicar que tiene muchos aspectos es muy transversal muchas perspectivas pero hay una parte que es esencial que es el derecho humanitario que son esos convenios y tratados con esa perspectiva histórica quizá sí puede suceder acaben existiendo responsabilidades penales internacionales es decir esto es cuestión de humanidad es cuestión de generosidad pero también y fundamentalmente es co es una cuestión de cumplir con los convenios y tratados internacionales de los que todos los Estados somos parte

Voz 1727 01:54 osea que hablamos de aplicar la ley la ley internacional si un país la incumple si se incumple esta ley qué recorrido tiene a donde se puede denunciaron país que lo hace

Voz 0506 02:03 pudiera tener pudiera tener responsabilidades internacionales y existen mecanismos para para esta persecución pero repito en este momento y ahora lo fundamental es el ejercicio de esa responsabilidad y el ejercicio de esta obligación que tenemos Españas lo que ha hecho ni más ni menos hemos asumido esta esta responsabilidad impuesta por tratados y convenios internacionales

Voz 1727 02:28 el paso que ha dado el Gobierno españoles un gesto humanitario acababa de de explicarlo un gesto humanitario de urgencia salvar vidas pero anticipa este gestión cambie la política migratoria del Ejecutivo

Voz 0506 02:38 de Pedro Sánchez bueno es que yo creo que que la política migratoria es una política que no corresponde a mi departamento evidentemente pero sí es una política que tiene que ser consensuada lo escuchábamos de de ministro de exteriores pero obstante Exteriores Interior Justicia e Inmigración y en coordinación con otros países y otros estados es una es una política este este acto o gesto lo que demuestra es que tenemos que cumplir con sus compromisos internacionales a partir de aquí debemos pensar en una política coordinada en materia de de migración

Voz 1727 03:18 y confía que Europa lo haga ahora sí después de este episodio

Voz 0506 03:22 pues no sé si este episodio puede marcar una diferencia yo creo que es está trabajando y se debe trabajar para que exista esa coordinación porque la la la situación existe el problema está la respuesta tiene que ser el cordón nada desde luego contando con con todo el apoyo de los países para eso somos una Unión para eso somos una Unión Europea también para dar respuesta a estas situaciones también para pensar que estamos encaminados en el mundo no solamente en Europa Europa tiene que dar una respuesta también al mundo

Voz 1727 03:53 hablando de justicia y de justicia internacional recuperaría usted decía el texto que derogó el Partido Popular sobre justicia universal

Voz 0506 04:02 sí vamos a ver yo creo que la la jurisdicción universal es una guerra mienta extraordinaria para para afrontar la criminalidad organizada en todas sus manifestaciones estamos hablando de una criminalidad organizada ya global podemos hablar de terrorismo narcotráfico podemos hablar hasta de corrupción o mecanismos de blanqueo internacionales a la jurisdicción universal se ha demostrado una magnífica herramienta para algo tan importante como es acotar los espacios de impunidad eso está muy claro la tras la mecánica de aplicación de esta jurisdicción universal pues yo creo que se limitó tanto tanto tanto en el año dos mil catorce que casi podemos decir que se abolió no existe prácticamente es muy es muy complicadas aplicación y esto puede ir en detrimento de muchas investigaciones yo creo que es muy importante que que los países tengamos posibilidad de investigar desde nuestros espacios jurisdiccionales crímenes que por su importancia trascienden de nuestras fronteras como los que he citado anteriormente y después hacer una comunidad de investigación pasar toda esa material probatorio al país que esté en mejores condiciones del enjuiciamiento por lo tanto es sí creo que la jurisdicción universal es una herramienta magnífica para acotar digo esos espacios de impunidad

Voz 1727 05:36 Cataluña tiene ahora un Gobierno plenamente legal cree ministra que se dan las circunstancias para que la Fiscalía cambie de criterio en el proceso que se sigue contra líderes independentistas en el Tribunal Supremo

Voz 0506 05:48 bueno vamos a ver yo cuando era cuando la fiscal no opinaba en materia jurisdiccional ahora como ministra no lo voy a hacer tampoco quiero decir que que la los tribunales Si la Fiscalía deben de tener una autonomía y una independencia en las decisiones jurisdiccionales ilegales es decir te pregunto que requirió ministra como ministra de Justicia entenderá que debo respetar absolutamente esa independencia y esa autonomía jurisdiccional

Voz 1727 06:23 la ministra la circunstancias en Cataluña

Voz 0506 06:26 y y el yo creo como como muchos ciudadanos que que hay que dialogar que que debemos de es tensionar situaciones que debemos trabajar en encontrar soluciones no estoy diciendo esto como palabras huecas lo creo firmemente creo que hay vale la pena a generar situaciones de absoluto encuentro en entendiendo las diferencias que puedan existir de comprensión de los fenómenos pero le voy a poner un ejemplo y quizá porque yo lo he trabajado oí a mí me ha generado una enorme satisfacción como servidora pública mire Fiscalía cuando yo era coordinadora codo contra antiterrorista lleve una investigación relacionada con un delito de terrorismo yihadista en esa investigación participado Guardia Civil participaron Mossos d'Esquadra hubo una actuación tan coordinada hubo una integración de fuerzas y de esfuerzos y lo puedo decir ayer se celebró el juicio oral relativo a esta a esta persona que resulto acusada y finalmente aceptó una condena de ocho años de prisión y seguramente se evitó un un atentado como los de o a Barcelona París o Bruselas yesos trabajar en equipo y hay cosas que acercan legalizar la seguridad digan

Voz 1727 07:54 llevar tan poco tiempo el Ministerio yo le pregunto por cómo está la situación política en Cataluña se me ha ido muy bien que le va bien

Voz 2 08:04 el noventa por lo que dio muy bien entrenadas hablamos Pepa les queda por delante todo no no no no no pero le digo

Voz 0506 08:10 para que es porque es es mi experiencia quiere decir la experiencia de trabajar en común la experiencia de dialogar de aunar esfuerzos de de es comprimir situaciones es tan importante yo cuento mi experiencia y mi experiencia ha sido muy positiva con gente que estamos en distintos ámbitos por ejemplo la gente que está trabajando servidores públicos esto sí lo quiero decir servidores públicos que están trabajando en Cataluña de la administración central del Estado jueces fiscales magistrados letrados de la administración de Justicia pues una gente que trabaja increíblemente bien en el espacio en el que está a veces no con las facilidades que tenemos en otros espacios territoriales del Estado pero sin embargo con la misma ilusión y la misma él ganas de servicio público

Voz 1727 08:54 déjeme preguntarle le habría que preguntarle porque le invita a escuchar ahora una información de Miguel Ángel Campos sobre la sentencia que conocimos ayer sobre la la la rama valenciana de la Gürtel ya sabe una sentencia condenatoria que acredita que el PP de Camps se financió ilegalmente en los años dos mil siete y dos mil ocho Esta es la información de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 09:14 no están todos los que son dice la sentencia en referencia a Francisco Camps y al ex vicepresidente Víctor Campos que se libran por las confesiones llegaron tarde ya habían prescrito los delitos el fallo considera probado que el PP de Camps se financió de forma ilegal que engañó al Tribunal de Cuentas con una contabilidad absolutamente falseada la sentencia deja claro que el PP se financió con mordidas de empresarios en negro o con facturación ficticia de estos mismos empresarios que pagaban los actos que la Gürtel organizada para el PP en las campañas de dos mil siete y dos mil ocho un soborno en diferido dice el texto porque los donantes obtenían a cambio adjudicaciones de la Gené era la valenciana la sentencia considera totalmente creíble literal el testimonio de Ricardo Costa frente al de Francisco Camps hice salta con condenas de hasta seis años para la trama cuatro para Costa también para el resto de cargos del PP excepto para Vicente Rambla absuelto por falta de pruebas además por primera vez son condenados los empresarios donantes en negro al Partido Popular

Voz 1727 10:17 qué medidas ministra puede impulsar su departamento para combatir mejor la corrupción en España hace falta más legislación hace falta mejor formación de quiénes tienen que investigara bueno

Voz 0506 10:28 yo creo que que sentencias primero la sentencia os están ahí por si solas hablan no pero que existan sentencias como ésta significa que estamos en el buen camino que la maquinaria de la Justicia funciona que que hay una respuesta penal a acciones o actuaciones que van en contra de del bien común que al final Se trata de esto a ver todo es mejorable y esto está claro lo que pasa es que yo creo que el esfuerzo que se ha estado haciendo durante muchos años por parte de la Fiscalía por parte de los jueces pues va avanzando y es verdad que conforme se avanza se pueden ir apreciando pues algunas carencias de algunas necesidades esto es de lo que se trata de nuevo de no dejar lo de no dejar de avanzar en ese en ese camino no permitir tampoco que se degrade en las instituciones ya que la justicia pues funcione

Voz 1727 11:22 y a usted le correspondería la responsabilidad de ejercer el derecho de gracia es decir el derecho de propuesta de los indultos que tiene que aprobar el Consejo de Ministros llegado el caso propondría el indulto de Baltasar Garzón en la primera víctima del caso Gürtel

Voz 0506 11:36 pues mire con al juez Garzón yo he trabajado con él diecinueve años de de los Veinticinco que he estado en la Audiencia Nacional hemos trabajado en materia de narcotráfico de materia de crímenes contra la humanidad en materia de terrorismo tanto de ETA como yihadista y bueno pues se del juega Garzón como de de mis maestros José María Mena o Carlos Jiménez Villarejo y aprendido lo que es el servicio público lo que es trabajar en en la justicia por y para los ciudadanos para él hizo el el lo que ocurre es que los indultos no los pide el el Mini esto o la ministra de Justicia no los pide el Ejecutivo es una tramitación de un procedimiento hay una petición le da el trámite legal correspondiente por lo tanto no lo puedo responder a eso les o responder sobre sobre el trabajo o la apreciación que yo tengo de determinadas personas por absoluto entrega el servicio público

Voz 1727 12:35 qué le pareció la sentencia de la manada confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra atiende al recurso de la Fiscalía para que se considero que ocurrió allí agresión sexual no son

Voz 0506 12:44 pues no lo sé yo creo que lo lo bueno del del sistema que tenemos es que es un sistema de garantías usted sabe si hay una ejercicio de la jurisdicción en este caso penal y se produzca una sentencia después están los recursos de las partes esto es una garantía también para la ciudadanía yo yo es ya ya manifesté me parece que si las si las decisiones pueden ser revisadas pues esa parte garantiza que podamos alcanzar la justicia o acercarnos a una justicia total