Rigoberta Menchú: “Hay que educar a una población pudiente para acabar con la xenofobia”

Voz 1727 00:05 la premio Nobel que dijo es una frase tremenda en este foro en el que nos encontramos es que el fascismo está encontrando está agrupando en torno a las ideas del racismo y la xenofobia esto que he dicho común Tito me parece muy muy duro luego comprobamos que en Italia es una realidad y no

Voz 1 00:28 sí realmente es verdaderamente lamentable que ningún continente pensemos toda Europa donde la gente para nosotros los que venimos del Sur es de los países pobres la gente es más intelectual es más académico es más informada tiene más vínculo con la Arrese la conectividad universal y cuando vemos que la pared ya no es la parte física sino es la padres mental es la reacción podemos decir de odios de rechazo de miedo de aparentemente miedos miedos a qué pues que el otro es diferente os yo creo que esto tiene que ver mucho también con la diversidad porque hace una reacción efectivamente extremo radical que es él asimismo la discriminación los odios Larraz los razonamientos irracionales

Voz 1727 01:46 yo quiero que que una premio Nobel de la Paz no os echo una bronca a los medios qué culpa tenemos los medios de comunicación reproducir estereotipos que convierten al otro al diferente en alguien a quien tenerle miedo se lo digo porque en el año dos mil doce la inmigración preocupaba al dos por ciento de los italianos ahora mismo es uno de los principales problemas para el treinta y seis por ciento de la población nada menos hay una sensación de invasión en Italia de que están siendo invadidos es un país con sesenta millones de habitantes en lo que llevamos de año accionado trece mil personas la proporción es prácticamente inapreciable que haya unos líderes políticos que estimulen eso claro que tiene parte de responsabilidad pero contar como una invasión la llegada de trece mil personas en cuatro meses en cinco meses a un país de sesenta millones de habitantes es en buena medida responsabilidad de los medios no echen los una

Voz 1 02:42 sí aproveche que la invito por un lado yo pienso que el espejo de que la prosperidad del éxito el bienestar el estar en un paraíso el que siempre se dijo en América Latina como El sueño americano decían cuando hablaban de Estados Unidos en realidad resulta que el sueño americano es el precio precios el rechazo es la esclavitud contemporánea es el ocultamiento de la identidad de los pueblos etcétera pero ese sueño de bienestar sea propagar diseñado tanto incluso con las normas incluso con las leyes parecía que nosotros tendríamos que superar muchísimo a eso pero al mismo tiempo las deshumanización yo creo que nosotros no hemos enfatizado el profundo valor de la conciencia humana todos tenemos una conciencia que podemos usar hemos desvalorizó dado totalmente el que somos parte de una humanidad común lo que le pasan los africanos me pasa a mí lo que le pasa a los latinoamericanos me pasa míos esa de esa localización digamos de nuestros éxitos resulta que nos separamos de la humanidad sólo sabemos que el sesenta por ciento de las desnutrición del mundo entero sesenta por ciento de la población vive desnutrición en todo el mundo vive en la pobreza pero bueno entonces me me pedazo es más bien pequeño en relación a la humanidad todos aquí yo pienso que hay que hacer un esfuerzo en la educación educación la radio la televisión las redes social los líderes tenemos que hacer un mayor esfuerzo de comunicar una educación humana una de educación porque todos vamos a ser discapacitados en este mundo por edad por accidente por alguna enfermedad que nos toca vivir todos pasamos por una desgracia humana que deterioran nuestras talud nuestra calidad de vida

Voz 1 05:09 por la solidaridad y es aquí donde yo creo que sí hay que poner a prueba esa hermosa palabra que es solidaridad

Voz 2 05:21 toca en un momento en el que en Estados Unidos hay una un auge de construcción de del otro como enemigo de construcción de la persona que viene otros países como enemigo a ciudadanos norteamericanos que denuncian a personas que hablan español tenemos un debate sobre cuál es el modelo de muro más eficaz como si fuera una especie de modelo Primavera verano otoño invierno

Voz 2 05:45 pero aquí hay como una especie de discurso orgullosos de esa construcción del enemigo ICS levantar muros cosa que no ha existido de esa forma tan virulenta como ahora en Estados Unidos que opinan tienes del esto que está ocurriendo es

Voz 1 05:58 terrible hace unos días fue asesinado a Patricia Gómez una señorita de diecinueve años por un disparo ir libre guatemalteca la acabamos de enterrar hay once mil niños de este programa DACA que dejó a Obama y que la han cancelado once mil niños ya están en cien centros de confinamiento en Estados Unidos nadie puede hacer nada hay más de mil quinientos que están desaparecidos porque los secuestraron en la frontera nunca han aparecido esa esa profunda violación a los derechos humanos que atenta contra la vida se justifica porque lo otro es inmigrante porque el otro supuestamente es ilegal pero no sólo eso sino también el decir yo voy a construir el muro pero pagan ustedes no lo pago yo Belda y con ese muro no hagan pasar su gente acá el racismo contra los mexicanos es impresionante dice es eso mexicano y a cuando se dice mexicano también se extiende al sur vida entonces las fobias tiene una razón de ser si el gran dirigente de la nación padece desde las fobias la xenofobia la homofobia el el antiinmigrante etcétera seguramente muchos seguidores lo siguen adelante lo más los más vulnerables de las fobias según yo veo son los propios empresarios porque los empresarios por un lado usan el migrante con un salario menos pero por otro lado no lo quiere reconocer entonces hay muchas empresas que empiezan usar un prototipo de esclavitud contemporáneo contra el migrante es todo un tejido por eso no hay que educar una población no educada sin no hay que educar una población pudiente qué puede hacer más allá de lo está haciendo

Voz 1727 08:18 esa doble moral verdad con el inmigrante te necesito pero no te reconozco eh pero no te reconozco

Voz 0692 08:23 Alberto Surio buenos días señora Menchú a mi me gustaría poner un momento el foco en América Latina y preguntarle precisamente en este contexto de la defensa de los derechos humanos por qué pues la situación por ejemplo de países como Colombia donde se acaba de vuelos no conocemos el cierre de una tragedia histórica que era perfectamente en los en los acuerdos de paz pero también en Venezuela y en Nicaragua no donde bueno en concreto Nicaragua yo recuerdo hace cuarenta años la ilusión con la que vivimos la revolución sandinista y sin embargo ahora los encontramos precisamente que se le ha dado la vuelta totalmente vemos fracasos precisamente en aquel modelo me gustaría conocer un poco su opinión

Voz 1 09:08 bueno primero sobre Colombia realmente hemos trabajado por un proceso de paz muy muy complicado yo creo que no no es el ideal de acuerdo de paz hemos visto también las instituciones tienen mucha limitaciones nosotros mismos que apoyamos ese proceso constantemente vemos que se desvanecen nuestros esfuerzos está levantando algo en una institución Rato vez que vienen las las fobias políticas destruir todo entonces yo veo un proceso muy incierto todavía con mucha mucha camino que recorrer en cuanto a la región esto la región yo creo que el sueño de Unasur sueño de Petrocaribe de Alba era el mismo la fiebre del Bolivar mismo en América Latina en un momento se encuentra con muchas dificultadas problema pues si media ves que tu tienes el poder no quiere soltar el poder Costa se van siendo es dictatoriales digamos los espacios públicos donde nadie entra más que así tú eres alguien que ya lo tienes posición no todos tenemos la capacidad de tomar posesión no todos somos de la misma dinámica de presión social muy grande pues sí también hay unos ideales yo voy a los indígenas

Voz 1 10:50 yo pensé que el progresismo en América Latina daría a los pueblos indígenas la emancipación la ayuda sacar los la pobreza menos racismo menos discriminación muchos lugar se precipitaron más la discriminación y el racismo entonces vemos esto Venezuela yo lo tocaría con mucho con mucho cuidado porque porte en Venezuela es yacimientos de petróleo es yacimientos de oro o de plata de diamante y ustedes saben que todas las potencias mundiales donde hay petróleo hacen lo posible por invadir esas tierras entonces yo allí tengo que hacer un poco de matiz digamos Nicaragua Nicaragua ha sido uno en las revoluciones más antiguas que ha perdurado en Centroamérica es obvio que en Nicaragua tiene un nivel de vida diferente lo que tenemos en Honduras o lo que tenemos en Guatemala

Voz 1 12:01 hay que ver agua dentro de Nicaragua mismo porque si lo comparamos con Honduras habría un grado de nueve puntos más alto Nicaragua Honduras digamos pero sí a nivel de la represión yo creo que es una cobardía enorme cuando se usa la represión cuando se usa la violencia y cuando un país ya no funcione el diálogo

gracias Rigoberta Menchú por todos esos matices eh a veces hablamos de países como los metemos en en una bolsa común y todos esos matices que nos aporta sumó su mirada cercana no ojo a Nicaragua hay que compararla con sí misma no con los demás las todos esos matices son tan tan bienvenidos para intentar entender el mundo que es así de complejo y así de difícil