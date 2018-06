Un gesto que emociona

Voz 1179

00:00

buenas tardes José Antonio conlleva el país en su portada la foto de un niño que sonríe con su padre a bordo del Aquarius donde más de seiscientos africanos buscan destino expulsados por el xenófobo italiano Salvini me decía que también se puede reír en los tiempos oscuros y eso es lo que hacen esas dos personas retratadas en el país los países son gestos España ha tenido el gesto de rescatar a esos emigrantes de la intemperie no creo en las patrias creo en la solidaridad en la política este gesto de mi país me emociona como ciudadano español