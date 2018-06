Nubia Muñoz, científica: “Hay cánceres de ricos y pobres”

No hay resultados

Voz 0313 00:05 son las cuatro y treinta y seis minutos de la tarde las tres y treinta y seis en Canarias yo creo se lo he contado en alguna otra ocasión pero creo que una de las gratificaciones más notables y más hermosas también que tiene

Voz 2 00:15 el oficio el periodismo la radio todo eso

Voz 0313 00:18 es ponerte topar con personas capaces de la cambiar el mundo así como suena pese a que el estás poniendo nombre y rostro a la Historia y eso la verdad es que es un auténtico privilegio hoy por ejemplo hoy se asoma a la ventana la científica que estableció el vínculo la relación epidemiológica entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello de útero por el que mueren cada año más de doscientas mil mujeres la gran mayoría en países pobres a esos que llamamos países en vías de desarrollo su investigación fue clave para encontrar una vacuna por eso mañana va a recibir el premio BBVA Fronteras del Conocimiento ya hablamos con ella en su día cuando se conoció esta noticia pollo aprovechando que ya ha viajado a España con la hemos invitado a asomarse a la ventana Nuria bollos buenas tardes bienvenida buenas cómo está qué tal muy bien esto de estar con ustedes no voy a voces catedrática de Mérida del Instituto de Cáncer de Colombia diez identifica visitantes del Instituto Catalán de Oncología bueno enhorabuena lo primero esos esos lo lo lo obvio porque además hay pocos científicos epidemiólogos que puedan ver en ver la traducción práctica de sus trabajos que realmente ha servido para pues eso para cambiar el mundo para mejorar la vida de las personas no siempre eso es muy raro e yo me considero

Voz 0538 01:31 muy afortunada tengo el privilegio de que muy pocos epidemiólogos hoy investigadores tienen de trabajar durante tres cuatro décadas y al final ver el resultado que se va a aplicar para salvar vidas el que ya se está viendo o sea que para mí es un privilegio enorme

Voz 0313 01:56 sí quiero preguntar de dónde nace su su interés por este tema concreto por el papiloma humano inquisitiva algo que ver con esto que comentaba que ahora de las cifras de países ricos pobres y diferencias donde mueren más los que menos tienen si tiene algo que ver con eso tan

Voz 0538 02:11 si después de terminar mis estudios de medicina en Colombia que lo tuve claro que aunque me gustaba mucho la medicina clínica quería hacer algo que beneficiaran número mayor parte de de de gente una población grande entonces me Oriente por estudiar la epidemiología de cánceres que afectan sobre todas las poblaciones pobres en ese momento era cáncer de estómago suele ser de cuello uterino cáncer de hígado y entonces he dedicado la que eran parte de mi vida profesional en estos tres cánceres que están asociados también agentes infecciosos es es otra fortuna porque si hay un agente infeccioso de por medio quiere decir que hay la posibilidad de prevención

Voz 0313 03:08 con con claros vacunas por ejemplo esta vacuna en concreto debería ser obligatorio eh

Voz 3 03:14 eh en ciertos países donde realmente

Voz 0538 03:18 este cáncer está matando muchas mujeres yo creo que debería ser obligatoria se esto es como tú decías el ochenta y cinco por ciento de estos cánceres ocurren en los países más pobres y cada año están muriendo más de doscientas ochenta mil mujeres

Voz 0313 03:41 qué barbaridad estas son mujeres relativa

Voz 0538 03:43 mente jóvenes que mueren no solamente es una tragedia para ella sino para la familia que dejan detrás no que cada vez se sumen más en la pobreza porque son sobre todo en países donde la mujeres cabeza de familia Osaka

Voz 1362 04:02 el cáncer de pobres y cáncer esposo

Voz 3 04:05 se podría decir así

Voz 0538 04:07 sí por ejemplo el cáncer de de Colón es más frecuente en los países desarrollados el cáncer de mama también cansancio ese no es más frecuente en los países

Voz 1362 04:21 estilo de vida por poco acceso a las medidas me imagino de prevención de higiene etcétera eh

Voz 0538 04:26 es sobre todo esto dos cancele donde no conocemos la causa principal el cáncer de colon el cáncer de de senos son sobre todo estilo de vida no es relacionado con con dieta en gran parte

Voz 0313 04:40 esta vacuna sigue siendo como lo digo excesivamente cara para los países pobres vamos en camino de resolver eso ella compras masivas si esta vacuna

Voz 0538 04:50 ha sido muy cara de de clase comercializó o no quiero aclarar que yo proporcione toda la información científica para que las compañías farmacéuticas diseñar su vacuna pero yo no soy la dueña de la vacuna yo les puse a disposición todos los datos de nuestros estudios quisimos en cuarenta países durante treinta años y a partir de esa información ellos decidieron qué tipos de virus de papiloma iban a poner en sus vacunas entonces cuando empezó la vacuna a comercializarse era una vacuna bastante cara más de cien euros una dosis y en ese momento eran tres dosis ahora después de estudios en varios países se ha visto que posiblemente dos dos y sean suficientes

Voz 0313 05:45 aún así aún así sigue siendo

Voz 0538 05:47 para hay por eso hay un nuevo estudio que se inicia ahora en Costa Rica porque hay algún grupo de científicos que piensa que a lo mejor una dosis es suficiente y hay alguna evidencia epidemiológica que indica que puede ser así entonces hay un estudio que se inicia en este momento en Costa Rica comparando una versos dos dosis y esto no resulta verdadero de que una dosis suficiente se avanza mucho no porque además de ser menos cara es mucho más

Voz 0313 06:22 práctica el punto de vista logístico en todo caso en todo caso el concepto caro y barato es muy relativo no siempre hacemos un pequeño porcentaje de lo que el mundo gasta en matarnos seguramente podríamos salvar muchas vidas con un pequeño porcentaje solamente seguramente seguramente y por eso ahora hay bueno ya las compañías farmacéuticas están haciendo gestos

Voz 0538 06:47 sí por ejemplo en para América Latina a través de la de la Oficina Sanitaria Panamericana hay un fondo rotatorio que comercializa directamente con estas compañías compra volúmenes grandes para varios países ya así a través de este fondo rotatorio mi país Colombia que introdujo esta vacuna en el en el programa nacional de inmunización en el dos mil doce pudo comprar esta vacuna en ese momento a catorce dolares la dosis ahora aún está a más baja unos ocho dólares además las compañías farmacéuticas una alianza de vacunas sin sanción que se llama Gabi han hecho un esfuerzo más para los países más pobres que son los que más lo necesitan en África jazz ellos están comprando vacuna a menos de de cuatro dolares

Voz 0313 07:49 con todo esto que está diciendo Nubia no tiene usted para nada la aspectos de una persona que la importancia de las cosas que hacer pero se ha preocupado algún día de hacer cuentas y calcular cuántas vidas ha salvado con su trabajo

Voz 0538 08:03 bueno en este mundo

Voz 0313 08:04 no no les de vergüenza eh

Voz 0538 08:07 sí hay hay dos cien más de casi trescientas mil mujeres que mueren al año por este Cannes una vez que se introduzca esta vacuna seguramente en unas dos décadas vamos a salvar millones de mujeres

Voz 0313 08:26 hay otros tipos de cáncer que tengan su origen en un agente infeccioso es posible que todos los tipos de cáncer en realidad lo tengan lo que pasa es que no se ha descubierto cuál es

Voz 0538 08:35 la opción bueno hasta este momento los cánceres que tienen un agente infeccioso deprimido no son muchos son el cáncer de hígado que en gran parte causado por cada hepatitis B hepatitis se y el cáncer de estómago que tiene una bacteria eléctrico a pylori algunos virus como él es tan que están relacionados con linfomas pero todos estos agentes representan un quince por ciento de todos los cánceres que ocurren en este momento las la causa principal de cáncer en el mundo es el tabaco el tabaco es al menos veinte veinticinco por ciento de todos los cánceres que ocurren en este momento y luego el el agente causal más importante después del te Paco son los agentes infecciosos

Voz 1362 09:32 yo quería darle personalmente las gracias porque tengo dos dos chicas una de una de veinte y otra de diecisiete y han sido vacunadas en el sistema español que lo proporciona de forma gratuita a saber si es tan son inmunes totalmente hay una cierta posibilidad de desarrollar ese tipo de de cáncer de útero Si los chicos también son población sensible a a desarrollarlo

Voz 0538 09:54 bueno a las vacunas que existen en este momento sobre todo las dos primeras tienen la capacidad de prevenir un setenta por ciento de los cánceres la última que se ha desarrollado que tiene nueve tipos tiene la capacidad de prevenir noventa por ciento de los cánceres para los varones es importante también porque además del cáncer de cuello de útero este virus también causa cáncer de ano cáncer de pene cáncer de vagina de vulva y cáncer de oro faringe un treinta por ciento de cáncer de oro faringe que está aumentando en varios países en Europa en en Norteamérica son causados por el virus de papiloma osea que los varones también pueden beneficiarse de esta

Voz 0313 10:47 cuna doctora ante perdona luz doctora para esta vacuna en concreto han topado también ustedes con alguna resistencia con alguna campaña de estas anti vacunas que está tristemente de moda por por muchas partes del mundo ha habido alguien que hiciera ruido con este asunto sí naturalmente en casi todas lo entre países

Voz 0538 11:07 casi todos los países hay grupos antigua cuna de desgraciadamente en mi país también ocurre esto para mí el mejor de premios que he recibido fue en el dos mil doce cuando el presidente Santos y el ministro de Salud Alejandro Gaviria me llamaron en a participar en el lanzamiento de esta vacuna en Colombia para mí eso fue lo máximo la máxima satisfacción ya era un programa que iba muy bien era con coberturas por encima del noventa por ciento muy similares a las de Australia el Reino Unido Canadá y luego por rumores por mala información un evento que pasó en un pequeño pueblo del norte de Colombia llamado Carmen de Bolívar eh que se incriminó a la vacuna como la causante de unas reacciones que presentaron un grupo de niñas y que luego se hizo un estudio muy importante que se confirmó que la vacuna no era la causa directa de estas

Voz 0313 12:15 pasó seis Vaccaro o no se maquillaron

Voz 0538 12:18 tenían convulsiones pero eran cosas que realmente desaparecían en unos minutos en unas horas y que no tenía

Voz 0313 12:28 sí ese sólo episodio provocó sirvió para provocar un descenso en el porcentaje de gente

Voz 0538 12:34 bueno allí empezó Aaron desafortunadamente tengo que decir que los medios de comunicación ayudaron a bajo aumentar el escándalo realmente es Thomas los rumores que se propagan a través de redes sociales han ha terminado prácticamente de arruinar este programa porque en este momento tenemos cobertura del diecisiete por ciento de noventa pasamos a diecisiete entonces ahora no es claro desafío más grande es tratar de recuperar la confianza en la vacuna estamos con los colegas del Instituto Catalán de Oncología Javi a Bosch hemos preparado un curso virtual dirigido a los médicos y al personal para médico para de nuevo reforzar la evidencia científica sobre la eficacia de la vacuna sobre la seguridad de la vacuna

Voz 0313 13:41 el peor virus de todos es el de la ignorancia es verdad ese es el más dañino de todos a lo largo de la Historia además estos si estos rumores pues

Voz 0538 13:48 de matarlo es él porque ahí entrar

Voz 1362 13:51 también en en juego la importancia de la divulgación

Voz 0313 13:53 claro de de la comunicación de los científico

Voz 1362 13:56 los que tendemos a pensar que están encerrados en un laboratorio y que su vida consiste bueno pues en en en estudiar los virus en una una cosa muy fría y sin embargo yo creo que que buena parte del del éxito de las campañas y ahora mismo de la desinformación es que ustedes comuniquen

Voz 0538 14:11 sí pero esto es lo que hace falta yo creo que los investigadores los científicos no hemos sido capaces de enfrentar estas campañas a través de redes sociales tienen seguramente ellos mucho más experiencia con medios de comunican

Voz 0313 14:29 en nosotros y aliados muy poderosos muy poderoso con mucho dinero

Voz 0538 14:34 entonces bueno en este momento hay demandas contra la compañía que produce las vacunas por millones no solamente en Colombia sino en Francia en Estados Unidos

Voz 0313 14:48 todos los países hay que seguir el rastro del dinero cobró mafiosos al final hay que seguir siempre el rastreo la doctora permíteme una cosa que vuelve al comienzo de la conversación que hablamos de países ricos y pobres decía luz cáncer de ricos y de pobres usted es la única integrante de su familia una familia con pocos recursos que pudo estudiar hoy que está en la cima si me lo permite un fin en un estadio de fin de gran éxito profesional cuando mira atrás que recuerda que que le viene a la cabeza

Voz 0538 15:20 ah bueno recuerdo que he sido muy afortunada creo porque en mi país Colombia en ese momento tenía una educación pública muy buena ir a través de es educación pública en escuela primaria secundaria y luego eh en la Universitat pude llegar a lo que llegado hoy no

Voz 3 15:44 o sea que creo que esto

Voz 0538 15:47 la prioridad a la educación a la calidad de la educación es fundamental para el desarrollo

Voz 0313 15:54 hay alguna historia en todos estos años de de investigación y de descubrimientos hay alguna historia que se quedará grabada en la cabeza para bien o para mal relacionada con en fin con la enfermedad y con el virus que usted ha investigado y combate hay alguna historia que le venga a la cabeza que de acuerdo a esa persona esa mujer por el motivo que fuere

Voz 0538 16:15 pero una historia o el año pasado estuvo en un foro que organizó la Academia Nacional de Medicina de Colombia en Bogotá presentando con otro grupo de colegas los últimos avances sobre la vacuna y en esa en ese Fòrum participa no una colega una médica pediatra de treinta y cuatro años que vino a contarnos su historia una médica que se está muriendo por el cáncer de cuello uterino eh porque a pesar de haberse hecho citologías de diagnóstico tarde ya esta mujer vino llorando y nos hizo llorar a todos diciendo bueno es que si yo hubiera tenido la fortuna de tener una vacuna no estaría en el en el estado en que yo estoy no seguramente casos como éste hay muy esos luego su carrera es de éxito

Voz 0313 17:11 pero a lo largo de la carrera ha tenido algún tipo de dificultad

Voz 0538 17:13 por ser mujer seguramente

Voz 4 17:16 sí seguramente realmente eso seguro

Voz 0538 17:19 sí sí sí siempre me he encontrado con como hombres machos machistas todas parece desde la Universidad a laboratorio está el a la agencia donde trabajado treinta y un años eh

Voz 0313 17:36 bueno la doctora tiene una historia que ya no quiere contar pero ya la recuerdo yo porque los oyentes posiblemente no estén al corriente de un premio Nobel relacionado con estas investigaciones que defiende un hombre que ese beneficio yo esto es público y notorio pero sólo cuenta de sus trabajos esos pruebas de laboratorio todo ese material lo recogió ir siquiera ese acordó del equipo ya no es que ella como otra gente fuera también merecedoras sino que al menos un guiño un recuerdo un gesto un mensaje una palabra nada ese señor sí ahí pero ese que haga su vida verdad

Voz 0538 18:07 desde para mí pero la suya el feliz para mí realmente lo es el hecho de que me ha ya han nominado al premio Nobel los colegas epidemiólogos de la Sociedad Internacional de Epidemiología es un reconocimiento más que suficiente yo creo el haber sido nominada allá y sobre todo lo más importante es que lo que hemos hecho se use para prevenir vidas eso es lo que cuenta

Voz 0313 18:35 muy bien me voy a Muñoz ha sido un placer tenerle a este ratito en La Ventana de verdad muchísima suerte y hasta siempre