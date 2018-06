El Museo de las Momias de Quinto

Voz 1 00:00 los portales de quinto son las antiguas puertas de entrada al pueblo de época medieval formó parte de un sistema defensivo que pueblo que consistía en las mismas eh casas los mimos de muralla con una parte la parte sur que sería el portal que le llamamos de San Roque en la parte norte que sería portales San Miguel después posteriormente entrada que sería la entrada al al lo que es la huerta que es el portal de de San Antón

Voz 2 00:34 y

Voz 0772 00:41 comenzamos este nuevo lo que de Ser Historia aquí en la Cadena Ser hemos escuchado durante unos segundos a Antonio Jardiel él ese investigador y vecino de quinto una localidad de la provincia de Zaragoza en el corazón de de Aragón que acaba de inaugurar hace muy poquitas echas un museo que yo creo que va a dar mucho que hablar incluso estamos planteando la posibilidad de hacer el programa desde desde allí la próxima temporada porque desde luego el el escenario hemos a visitar en los próximos minutos a así lo merece no es el primer museo de momias de de nuestro país de España y desde luego que todo ello es producto del trabajo del tesón del entusiasmo de la pasión de todos los vecinos de esta localidad de esta localidad quinto de esta localidad maña sobretodo liderados por por una persona que es me atreveré decir el alma máter de de esta historia de de las momias de de quinto que Morales alcalde bienvenido a Ser Historia hola muy buenas qué tal muchas gracias es un placer contar contigo en estos minutos aquí en Ser Historia porque de alguna forma hemos vivido muy juntos el el desarrollo de del proyecto todo dio una especie de aldabonazo no en los medios de comunicación hace varios años con un reportaje que hicieron unos compañeros de de Cuarto Milenio que bueno pues

Voz 3 02:00 han de alguna forma devenido no en el en el

Voz 0772 02:03 en lo que hoy es este hermosísimo Museo no escuchábamos ahora Antonio Jardiel este investigador y vecino entusiasta de de de Clinton hablando un poco de de los elementos más históricos de del pueblo sobre todo el piquete no que es la Iglesia el bueno conocida popularmente como el piquete el sitio donde se encuentra este museo de las emisora hablaremos ahora de esos cuerpos que se conservan ahí pero en la propia Historia del del edificio una iglesia lo de sacralizada que sea utilizado como almacén de grano en la década de los sesenta y setenta del siglo XX pues es un edificio yo creo que emblemático para para toda la localidad

Voz 1562 02:41 así lo así lo es es una decisión dramático es la principal joya patrimonial que tiene quinto es el icono no y lo que todos los quinta nos vemos cuando miramos por las ventanas porque la situación privilegiada que tiene están la parte más alta de quinto y eso es lo que lo que explica pues esa ese origen defensivo militar que tenía esa iglesia mudéjar de principios del siglo XV en la que se controlaba S vigilaba todo el todo el caserío que estaba cerrado por los portales que comenzaba hablando Antonio Jardiel al principio de del reportaje

Voz 0772 03:13 en este lugar en donde aparecen esas momias no estamos hablando de de momias con miles de años de antigüedad algunas de ellas tienen hasta tres siglos que no es que no es poco pero a parte de la propia historia no de de esta localidad y sobretodo la sorpresa que que tuvo que muchas de ellas se conservaban de una manera extraordinaria

Voz 1562 03:33 así es la la iglesia del piquete que es como la conocemos ahora sanción fue hasta el año cincuenta aproximadamente mil novecientos cincuenta y estas momias a las que nos referimos pues son entorno a medias

Voz 4 03:46 setecientos cincuenta mil ochocientos veinte mil ochocientos treinta aproximadamente algunas pues sí que pueden tener esos tres siglos de historia pero es que es parte de la historia viva de de nuestro pueblo no porque gracias a ella pues vamos a poder observar cómo la gente de quinto de espía hace dos siglos y medio aproximadamente incluso en los estudios científicos que alguna de ellas se van a someter hicieran sometido algunas también con la aportan información sobre incluso cuál era su alimentación

Voz 0772 04:13 cuando aparecen estas momias imagino que sería una sorpresa no porque bien es cierto no que el la gente en los en los pueblos en los lugares pequeños cuando se remueve un espacio para construir otro no es es relativamente extraño que aparezcan restos humanos pero una unas momias de de esta calidad imagino que lanzarían bonobos y a la sorpresa no para todos los vecinos cuando aparecen

Voz 1562 04:37 pues las momias aparecen sobre todo cuando se suman todas ese en la primavera del año dos mil once y es gracias a unos trabajos que había que afectan en el edificio en ese momento estábamos trabajando en la fase número doce de restauración interior del piquete las once primeras fueron exteriores y cuando los trabajos se dieron en el interior había que quitar ese pavimento que como comentabas el edificio se utiliza también como almacén de cereal pues hubo se puso en esos momentos una solera de hormigón que ha habido que retirar que ha habido que excavar en el propio suelo del edificio

Voz 4 05:10 para pasar las canalizaciones de agua

Voz 1562 05:12 mediciones de de electricidad etcétera entonces bueno en esos trabajos hubo que contar con el arqueólogo con porque

Voz 4 05:19 era sabido que había enterramientos lo que no sabíamos era que esos enterramientos o parte de ellos estaban buscados ir estas condicionadas por lo tanto fue una sorpresa tremenda encontrarnos con este hallazgo que es una de las mejores colecciones de momias que que podemos observar en Europa tenerlas en un pueblo pues de dos mil habitantes evidentemente supuso una revolución popular que al final ha convertido hasta llegar a Biden quinto ese museo de momento

Voz 0772 05:47 yo cuando vi las primeras fotografías en ese reportaje que hizo mi compañero Paco Pérez Caballero para para Cuarto Milenio a me recordaba un poco esas catacumbas no de de de Palermo esa historia de de los Frailes aquí encontramos momias de todo tipo y antes lo decía Jesús Morales tú eres un poco como alcalde el promotor no hoy el mono pues con el apoyo de de todo el pueblo de esos dos mil vecinos hay que decirlo también in y sobretodo la idea del respeto no que se ofrece a y siempre está la polémica de cómo se tienen que realizar los restos humanos son personas que tuvieron familia tuvieron los estiramientos es parte de nuestra propia historia de nuestra propia historia no hablando de una manera mucho más muchos más amplia pero la puesta en valor de ese de ese elemento a caballo entre lo humano y lo arqueológico ha sido quizás lo lo más importante y sobre todo felicito por el respeto con con lo que lo habéis hecho no

Voz 1562 06:41 si la felicitación sí la verdad que ha sido una de las que hemos yo siempre en cuenta cuando cuando esas momias en el año dos mil once

Voz 4 06:49 yo tengo el placer de entes el concejal de turismo y patrimonio sino el Ayuntamiento que que vi cómo cómo ese suelo de hormigón dejaba de ser una losa para convertirse bueno en yacimiento arqueológico que nos deparará todo esto no y desde entonces hasta ahora si algo hemos hecho ha sido tratar con el máximo respeto a que yo que apareció sobre todo porque son nuestros antepasados son ser momias pero bueno son son restos humanos que por las condiciones de la temperatura la humedad en una zona concreta de ese edificio sean conservaba hasta bien estas condiciones la exposición no puede ser menos y por tanto el de pero el rigor ha sido algo que ha marcado que que que está muy presente desde el primer minuto y toda la gente que ha podido pasar ya desde la apertura reciente desde desde

Voz 1562 07:37 museo pues lo ha valorado lo hablaba muy bien la forma tan tan tan sensible con la que se está tocando este tema que huye un poco no de aglomeraciones de comer no Parque Atracciones sino algo decoroso hoy ideal bueno yo creo que que las premisas que desde el primer momento tuvimos claras a pesar de que al final pues están exponiendo restos humanos no hay que puede haber gente que pueda visitarlo simplemente por el hecho de encontrarse con ellos a un palmo de de no pero bueno la situación en el lugar donde está la forma de exposición pretende ser muy respetuosa con lo que hay

Voz 5 08:11 el hecho de que sean por separado mejora unos cuerpos que otros debido a las condiciones medioambientales de del terreno esa mucho más dijo sin embargo notas zonas donde predomina mucha humanidad sabes que decirle también influyen mucho el estado físico de de la persona porque no no sé si estamos mil como una persona por ejemplo Gestesa fue un infarto qué otro que haya fallecido a consecuencia por ejemplo pues de alcohol en la feria

Voz 0772 08:47 escuchábamos a Mercedes González ella es la la moviola ahoga no como yo la llamo cariñosamente buena amiga de este de este programa que se ha encargado de llevar a cabo un poco el el estudio científico no parte del estudio científico que se ha realizado en estas momias de de quinto que podemos ver desde hace poquito tiempo en ese museo de las momias en en esta localidad en quinto en en Zaragoza Jesús Morales alcalde cuántos cuerpos aparecieron porque imagino que sería difícil hacer una selección no porque eran muchos cuerpos todos ellos son muchos de ellos la gran mayoría en unas condiciones extraordinarias pero solamente ese podían musealización unos pocos no para para representar un poco ese gran ese gran elenco no

Voz 1562 09:29 si se llega lo podemos a través del de la investigación de Antonin Jardiel hemos podido catalogar mil sesenta y cinco enterramientos dentro del edificio desde

Voz 6 09:42 los quince dieciséis Oscar sólo a haber comicios samaritano

Voz 4 09:47 Cruz uno aparte estaban politizados con conexión anatómica unos pocos estaban momificados de esos pocos podemos hablar con treinta y cinco cuerpos es una cifra que baila porque claro que no todo el mundo entiende hay gente que alguno de ellos lo lo define como como esqueleto y otros lo definió porque una parte sí que estamos ahí y la otra no entonces bueno realmente lo que es ponemos es todo lo que podemos llegará a enseñar de una forma decorosa Hay porque es aquello que está en perfectas condiciones tanto el cuerpo como dando las dos tienen voz hay otras momias que cada parte del cuerpo ya está perdida por tanto son los estas poniendo está en el propio edificio luego lo que hay sobre todo son un montón de cajas de huesos de enterramiento que no estaban en conexión anatómica y que y que tampoco estaban en en ataúdes por tanto todo todo ese osario también pretendemos depositarlo en una de las capillas que hay que tiene una cripta que que restaurar y que posteriormente pensamos darle ayer cultura todo

Voz 0772 10:57 al comienzo de de esta charla contigo José Luis Morales alcalde de de quinto lo comenté Abbas un poco no la es una suerte de máquina del tiempo para ir a conocer cómo era los habitantes de esta localidad zaragozana pues a partir del siglo XVIII desde comienzos del siglo XIX también por la ropa no por el Vestuario que tenía que se ha conservado en muy buen estado no y que nos permite visualizar de una manera muy directa como eran esos propios ancestros vuestros

Voz 4 11:25 por supuesto por supuesto es un complemento pero que nos da muchísima información que que lo contextualiza que no se enseña que no se explica quiénes podían ser ya que que que social podían pertenecer menos tres de ellos todos conservan los ropajes originales tres de ellos lo repasa está muy deteriorados Se les ha puesto un baño púbico que tapa la zona la zona genital la zona pélvica todos los demás conservan pues son los hábitos en unas condiciones espectaculares muchos de ellos los zapatos algunos escapulario lo también otros objetos con los que fueron enterrados ya algunos que quieren que hemos ido encontrando también en el resto del yacimiento como crucifijos rosarios vine aceras que utilizaban los curas para para el oficio religioso que parte de ese material no lo tenemos todavía en el museo pero que esperamos tenerlo también va a completar esa exposición

Voz 0772 12:21 no sé si la documentación histórica que acompañaba al al edificio que he podido rescatar a través de de archivos y crónicas os ha permitido poner nombre y apellidos a los a los allí enterrados a los que han aparecido en las sepulturas estaba imaginando un poco para intentar buscar ese lazo ese puente de unión entre los vecinos actuales y sus posibles ancestros y hay descendientes de estas personas en en la actualidad en el propio pueblo de quinto

Voz 4 12:48 pues es difícil porque tenemos que remontarnos a casi tres siglos de historia no hay hilo o hacer un informe o estudio N de alguna de las momias necesitaríamos también con que cotejar lo no y con qué otra parte para para ver decía en esos vínculos pero sí que es cierto que toda la información que Antonio ha recopilado en cuanto a quiénes fueron enterrados dentro que oficios donde los pues nos permite a dos de las quince momias situarle muy cerca de un nombre y un apellido con toda probabilidad que si ningún estudio científico exhaustivo que lo certifique cien por cien pero bueno hay algunos rasgos que evidentemente en la capilla gustando de la capilla estaban enterrados con el hábito que estaban enterrados con la posible edad pues todas esas pistas nos hacen pensar en los nombres y apellidos de dos de esas momias

Voz 1562 13:42 de ellas pensamos que además no es de

Voz 4 13:45 no es de quinto pensamos que estaba en quinto de paso Giselle momento que fallece cuando suelen guerra dentro de difícil pero bueno toda esa información pues con el tiempo con más estudios podremos ir afinando la

Voz 0772 13:56 es apasionante el cómo puedes tirar del hilo de de estos restos humanos intentar reconstruir la historia que que les rodea para para en definitiva ir llenando no páginas de de Historia que es un poco lo que se busca con este museo de las momias de de de quinto recomiendo desde que una página que no lo he dicho es momias de quinto punto Es ahí vais a tener acceso a vídeos fotografías toda la información de los que bueno todos aquellos que quieran visitar y durante estas fechas el en el museo de de quinto donde las momias de de Quinto Jesús Morales alcalde ya como ultima pregunta yo no sé si eres consciente de que más de uno os va a copiar por qué eh experiencia a lo largo de muchos años trabajando en radio televisión cuando han encontrado en lugares parecidos al vuestro que que realmente los hay siempre se ha escondido no siempre se ha ocultado intentado pues no voy a decir que

Voz 3 14:53 minusvalorar pero tomarlo con con mucho recelo no con Recio

Voz 0772 14:57 absolutamente absurdo no porque en definitiva es parte de nuestro propio patrimonio que ellos deberían tomar de de vuestro ejemplo como decía antes de de de pues de de la educación del decoro del respeto con el que habéis tratado a estos restos humanos no que lo habéis ha mostrado de una manera pues extraordinaria eres consciente no de que que que os pueden copiar a partir de ahora aunque siempre podréis decir que vosotros habéis sido el primer museo de momias de España

Voz 1562 15:29 sí bueno puedo decir que sí que que no copien sí

Voz 4 15:32 ojalá pues ir un poco para poner de manifiesto que esto también es parte de nuestro patrimonio que es lo que tú estabas comentando ahora Nacho lamentablemente en quinto ha ocurrido lo que ha ocurrido en muchos pueblos de Aragón de muchos pueblos de España y es que en una década concreta o de la década de los setenta no se apostaba por conservar parte de nuestro patrimonio ya aquí hemos visto que a los ejemplos una casa palacio del siglo XVI Kers fantástica

Voz 1562 15:58 pues se quejó o sea cuando no a su suerte para demoler la hacer una promoción de viviendas por suerte hace apenas quince días hemos terminado la primera intervención básica necesaria para consolidarla y que no se venga abajo ya tiene tejado otra vez ha tenido durante muchos años ha habido pues desapego por Patrimonio pensando que eran cosas viejas cuando eran viejas será la antigua no ir pues ha pasado igual momias en España que muchas no es que en Quintos eran las únicas momias que tenemos en el país de hecho hay otros museos que exponen algún cuerpo momificado pero que no es un museo específico de momias son museos que estemos poniendo cuerpos momificados de forma natural en el lugar donde fueron ningún mal hasta hace preserve los entonces estoy yo creo que le da un valor añadido y luego el edificio que es un hilillo que es una joya

Voz 4 16:46 ahora está perfectamente restará restaurado y por dentro

Voz 1562 16:50 tiene todo el impacto de la Guerra Civil que lo deterioro tanto tanto tanto tanto pues bueno es algo que que que en España no tiene preferentes que lo copia pues bueno ojalá sirva de ejemplo para que otras personas otras instituciones otros organismos que de hoy en adelante se encuentren con con estos restos se dediquen esfuerzos son conservarlo preservarlo enseñarlo al mundo no yo creo que es que es algo muy interesante que puede hacer nosotros nos lo hemos creído desde el primer momento en el año quince es cuando la población de Clinton disfruta de una exposición temporal pasan noventa y novecientos vecinos en apenas cuatro horas de apertura todos los vecinos coinciden en que eso hay que enseñarlo y que si hay que protegerlo que de alguna forma ese intenta poner por encima esta creencia frente a la otra que decía como tú comentabas bueno usted enterrar hay que vuelve a hablar jamás no los bueno yo creo que con ese respaldo popular que tuvimos en el año dos mil quince con esa exposición temporal es lo que nos ha dado un impulso un empuje una seguridad de que lo que estábamos peleando y lo teníamos promover en quinto iba a tener éxito y la verdad es que pasado ya estos días de la apertura con la cantidad de gente que pasó por allí quiere tanto sitios ya no sólo de Aragón sino del resto de España pues digamos que que apuntalan mucho nuestra idea que ojalá haya más más referentes a los próximos años en el resto del país muy bien pero yo no

Voz 0772 18:17 tenemos siempre vosotros fuisteis los primeros

Voz 1562 18:20 primero es muy bien Jesús Morales

Voz 0772 18:22 al de de de quinto invita a todos los que nos están escuchando acerquen ahora que llegan las fechas de vacaciones a este museo de las momias en quinto en Zaragoza el corazón de de Aragón un museo realmente extraordinario excepcional y que seguramente muy pronto haremos el programa y desde allí rodeados bueno pues da absoluta gente de de siglos de historia de gente maravillosa protagonizado y que en la actualidad ha tomado ese relevo para que no se olvide que no se olvide nuestro pasado Jesús Morales recuerdo desde aquí momias de quinto punto es la página web dónde vais a tener los las formas de contacto de las redes sociales y poder disfrutar de muchos de estos tesoros conservados en el piquete la la antigua iglesia de de quinto lo dicho alcalde Jesús Morales muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia