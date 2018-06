XIII Semana Romana de Cascante

Voz 1 00:00 la esta es la Vía Apia una de las calzadas que tomaban miles de romanos para entrar y salir de su capital cada día jóvenes y ancianos ricos y pobres limpios y sucios pero aquí quiero empezar con una cuestión que realmente me interesa quienes serán los antiguos romanos fuera de la ciudad se alineaba miles y miles de tumbas de modo que antes de entrar a Roma ya te habías encontrado con los romanos con los muertos claro

Voz 0772 00:47 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia aquí en la Cadena Ser escuchando un fragmento de los muchos documentales que en los últimos años la profesora de la Universidad de Cambridge Marie Burt ha lanzado a la televisión para divulgar su gran pasión la historia de Roma y sobre todo esa vida cotidiana esa cotidianidad que tanto ha cautivado a lo largo de generaciones y generaciones desde hace prácticamente mil quinientos años no cuando desapareció finalmente el el mundo romano eso secos esos flecos de el amor por la historia de Roma que en realidad es una historia muy cercana a nosotros la base de nuestra propia cultura más allá de de todos esos eh argumentos judeocristianos que también marcan un poco el devenir ya la la evolución de nuestra historia la he visto ya de de Roma del Imperio Romano pues como decía ha cautivado a muchísimas personas no yeso y quizá una de las culturas una de las civilizaciones más estudiadas por la cantidad de flecos que tiene no solamente en la Península Ibérica sino en otros lugares del viejo continente en Europa o el norte de África o Asia lugares por donde se expandió el el imperio

Voz 1 01:58 Marta Gomez bienvenido a Ser Historia hola qué tal sumaron dos bueno

Voz 0772 02:06 comparte con nosotros esa pasión por la historia de Roma ellas arqueóloga y sobre todo la razón por la que está aquí con nosotros es que es la directora de la semana rumana de Cascante Cascante una localidad que se encuentra en en Navarra muy cerquita de de Tudela eh Marta vosotros en esta décimo tercera semana que estamos viviendo desde el día tres de junio hasta el próximo veinticuatro todavía quedan unas semanas para poder disfrutar de de ello es un es un eco un reflejo más como decía el otro deducción de de esa pasión por la antigua Roma no

Voz 3 02:41 sí bueno yo creo que sí efectivamente nosotros bueno una de las cosas que se enorgullece Cascante de sedes que fue

Voz 4 02:50 es una ciudad romana de hecho en la leyenda de nuestro escudo lo lo pone indebidas cascando entonces bueno pues qué mejor que celebrar nuestro pasado nuestro patrimonio sobre todo cuando es malo además

Voz 0772 03:05 lleváis como como decía trece ya trece trece años que coincide también con las trece campañas que habéis estado excavando en en Cascante en este yacimiento romano

Voz 3 03:15 así es un nosotros bueno pues el proyecto comenzó siendo chiquitito igual que bueno como el como comentó amenazaban a romana estamos llevamos trece campañas de excavación en hemos realizado en dos villas diferentes de él del antiguo municipio cascando un bueno esperemos que que esto estas intervenciones continúen en el tiempo porque gracias a estas a estas intervenciones arqueológicas pues vamos conociendo un poquito más de ese no es el pasado romano que del tanto quedándonos sólo muy en El Orgullo tenemos que tan del que tampoco sabíamos hasta este momento todavía nos queda muchísimo muchísimo por saber

Voz 0772 03:55 eh tú como arqueóloga imagino que lo que decía ahora no esa pasión por la historia de de Roma es lo que te ha llevado a impulsar este este proyecto yo he estado viendo un poco las las actividades que organiza es con con muchas conferencias actividades también relacionadas con el propio yacimiento arqueológico es necesario saber latín para participar en todas ellas porque hay algunas que son no voy a decir muy sesudas no pero son realmente de de verdaderos apasionados no entusiastas de del mundo de Roma

Voz 3 04:23 sí bueno la verdad es que las conferencias y son o parecen el once las palabras en latín no hace falta saber latín yo de hecho bueno pues se bastante poquito sano no no sabría uno podría escuchar una conferencia en la tienen completa entenderla no la verdad es que las conferencias son de las personas que están en la en la vanguardia de estas investigaciones pero una de las de las cosas que siempre hacemos en Cascante es que estas conferencias y cuando sobre todo cuando lo preparamos con con Javier Andreu Pindado que es profesor de la Universidad de Navarra que también es la persona que trabaja conmigo en en esto codo con codo lo que hacemos es elegir temas que puedan se lo que sean interesantes no sólo para los especialistas sino para el público en general cuando a los ponentes es proponemos venía la semana rumana el estudio les pedimos que las las conferencias independiente sin bajar el nivel científico tienen que ser entendidas por todo el mundo por cualquier persona que lo único que tengan una pasión por la por la arqueología por la historia de Roma pero que no sean para entendidos no es aunque son dan crédito aunque sí está la Universidad Educación a Distancia UNED de Tudela detrás a créditos universitarios estas estas competencias las tienen que entender cualquiera que tenga un interés no tiene que tenía que saber latín Ny saber los rudimentos de la arqueología

Voz 0772 05:52 tú estarás conmigo que quizá en vuestra labor que habéis iniciado hace trece años en las últimas décadas les ha brillado por su ausencia no en en nuestro país en en España en el sentido de que el muchas ocasiones la divulgación o no ha existido o la poca divulgación que había pues será muy sesuda no para para gente muy especializada que como decía antes medio en broma medio serio había prácticamente que que saber latín para para entenderlo y quizás un poco el el éxito de de estas jornadas de esta semana romana de Cascante que ya lleva seis trece en los últimos trece años está en la en la facilidad que tenis de comunicar y de llegar al gran público

Voz 3 06:33 sí bueno eso fue siempre uno de los puntos imprescindibles en cuando se creó el proyecto hace ya pues eso trece trece ya casi para catorce años burdo tenía que ser un proyecto que en la explicación social fuese en el que la implicación social era imprescindible entonces es por supuesto que los arqueólogos y los historiadores cuando nos ponemos a hablar de nuestras cosas

Voz 4 06:56 pues bueno se nos va un poco Nos vamos un poco del mundo

Voz 3 07:00 real pero nosotros lo que queríamos hacer era que cualquiera disfrutas CDC de la Historia de Roma de ese pasado que nos une del patrimonio arqueológico que nos han dejado también del patrimonio cultural porque como hizo el principio somos todavía muy romanos entonces eso sí idearon los talleres didácticos con los niños y niñas de los colegios la recreación histórica en la que participan vecinos y vecinas de la localidad de otras localidades cercanas son otras son los propios vecinos y vecinas los que son los actores los que querían ese montaje teatral por supuesto siempre con un asesoramiento científico y a través del van aprendiendo cada año un montón de historia las las competencias lo mismo como hemos hablado la exposición bueno que hemos querido crear un proyecto que sea para para todos y para todas para que cualquier persona que le pueda interesa dar tengan acceso a esa Historia de Roma con con mayúsculas no no vale cualquier cosa no nos vale cualquier cosa en el proyecto pero que sea de muy muy fácil muy fácil acceso creemos que la que la ciencia debe revertir en la sociedad así la obligación como como científicos como arqueólogos es devolverle a la sociedad eso qué es lo que nosotros hacemos para que pueda seguir creciendo con ellos también

Voz 1 08:27 para mi hermano Habib Jan de Palmira soy germanos arriero de regule los esto es campeón de carreras de Cuadri gas de Hispania aquí tenemos a una joven esclava de diecisiete años esclava de tertulia africana natural de África esta la erigió un soldado para su esposa Carmen Fontela nacida acerca de Viana en la antigua panoplia lo extraño es que en realidad no es su nombre real viene del nombre de una ciudad de panoplia Carmen y aquí significa más o menos mi chica de Carnota así que supongo que la compró como es la esclava la liberó se la trajo a Roma y se casó con ella pero por desgracia cadete murió con apenas diecinueve años

Voz 0772 09:32 escuchábamos un nuevo fragmento de esos documentales maravillosos de de la profesora de Cambridge Marimar que han ayudado en los últimos años no va a recrear esa vida cotidiana esa historia más cercana al pueblo de de la antigua de la antigua Roma Marta a directora ya arqueóloga de esta décimo tercera semana romana de Cascante antes estabas comentando un poco el eh a vuela pluma las las diferentes actividades no con esas recreaciones históricas que también en los últimos años están muy muy de moda no y hay algunas que están extraordinariamente bien hechas nos acercan casi como si fuera una máquina del tiempo como si fueran nuestro programa aquí SER Historia a viajar a la a la antigüedad pero también hay conferencias hay talleres hay visitas por el por el yacimiento son prácticamente tres semanas hasta el próximo veinticuatro de junio en donde Roma es en la cultura la cultura protagonista también la gente que participa en en esas actividades no cuéntanos un poco brevemente pues en qué consiste en esos talleres por ejemplo esa que exposiciones y todas esas actividades que estáis desarrollando hasta el día veinticuatro

Voz 3 10:44 sí bueno la la exposición por ejemplo se basa este año bueno como es todas las semanas romana en la construcción y en la arquitectura en Roma parte de un de unas intervenciones arqueológicas que realizamos el año pasado en una en unas canteras romanas que tenemos la suerte de tener en el en el término municipal de Candem se cree un proyecto que se llama cuadrar senderos del paisaje y la memoria que bueno lo que utilizando el la intervención que los rumanos hicieron en el paisaje bueno pues ha quedado Un paisaje muy especial y lo hemos puesto en valor a través de unas rutas durante este durante este curso diversas durante este año hemos hemos continuado con la investigación en todo el trabajo de de que desde candelas romanas y la exposición está versado en ese en ese trabajo entonces vamos a acercar por medio de una serie de paneles de una serie de dietas vitrinas de un vídeo que al bajar a la gente pues en la parte más ardua quizás de esa de esa investigación arqueológica siempre sin perder de vista que tiene que ser divulgativo pero pasaba es una exposición a Gil de de leer y de ver y bueno yo creo que es entretenida y los talleres didácticos con los niños y las niñas de de los coles están basados en esas posición los hemos llamado creadores de paisaje porque lo que pretendemos es trabajar con ellos que que vean como la intervención humana porque muchas veces pensamos que el paisaje Montse se remodela el cese monedas por la los agentes pues lógicos con los terremotos y demás pero nosotros las blandas la humanidad es una ese interviene de una manera brutal entonces queremos que que aprendan por medio de un juego que vean cómo se ese paisaje que nosotros vemos ahora se ha visto alterado sobre todo desde época romana muchísimo

Voz 0772 12:41 calles es que estás comentando los hace pensar en un titular no que puede ser cultura para todos y sobre todo cultura vinculada a la historia de Roma que es algo muy cercano a nosotros en el en el tiempo nuestra vida cotidiana en nuestra forma de pensar en el eh nuestras leyes hay infinidad de de recuerdos de de la antigua Roma que con sus virtudes y sus defectos son la base de de la historia que estamos protagonizando en estos días y que todos los que nos están escuchando recomendamos a todos ellos que se acerquen a en Navarra muy cerquita de de Tudela apenas diez kilómetros para disfrutar de esta décimo tercera semana romana de Cascante en los últimos minutos hemos estado hablando con la la directora Marta Gomera Miramón lo podéis disfrutar hasta el próximo veinticuatro de junio Marta como digo siempre a todos nuestros invitados muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia