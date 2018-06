Voz 1 00:00 Patti estén que Rosetta revelándose un poco Rosetta ven sean llamada todo lo que nos dieron padre hasta los sacos que nos prestaron para el trigo tuve que vaciar los bien hecho sentencia cuando se los días al hombre que vino a buscarlos la dije Le dije que esos sacos no habían tenido mejor trigo que él nuestro Le di las gracias ya estamos todos como siempre pero ahora nuestra casa que antes no la tuvimos dicho nuestra porque esta barraca es obra de todos y todos la hemos pagado con lo que hemos tenido algo con su vida como el pobre Pasquale

Voz 2 00:53 y no

Voz 3 01:02 escuchábamos ahora

Voz 0772 01:03 en los últimos segundos Un fragmento de de una serie mítica de Televisión Española ante el año mil novecientos setenta y nueve La Barraca de una obra de Vicente Blasco Ibáñez en donde los protagonistas que en definitiva estaban remarcando recalcando protagonizando un hecho un hecho histórico en manifestaban una serie de sentimientos una serie de emociones entre las circunstancias que les rodeaban y ante un escenario pues poco halagüeño no en definitiva para la dura vida que había en en Valencia en la Comunidad Valenciana hace pues practicamente ciento cincuenta años no esas emociones esos sentimientos a lo largo de la historia han sido pues algunos de los puntos clave para marcar el devenir del desarrollo de de muchos momentos de el del pasado no y quizá no somos conscientes de ello en los próximos minutos vamos a hablar precisamente de eso de emociones historia viene todo a colación de un libro que acaba de publicar cátedra la cultura de las emociones y las emociones la cultura española contemporánea siglos dieciocho veintiuno está Edit dado por por tres personas y Luisa Elena Delgado eh yo la Bani ni pura Fernández que es profesora de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC que ya comparte con nosotros micrófono aquí en Ser Historia

Voz 1911 02:25 pura bienvenida a Ser Historia muchas gracias Gadafi además con el pórtico de Blasco Ibáñez me gusto

Voz 0772 02:31 me encanta antes de comenzar la charla hablábamos sobre precisamente el el lo lo iba a decir a anómalo no provocó lo poco acostumbrado que estamos a relacionar historia con emociones con sentimientos con pasiones cuando realmente te pones a leer los libros de historia te das cuenta de que la y los motivos que han impulsado a muchas personas pues a a realizar ciertos actos pues no dejan de estar pasados precisamente en en esas emociones no lo que realmente no nos olvidamos de ese aspecto más humano no a lo largo de la historia yo creo que es un trabajo absolutamente novedoso yo no sé si alguien antes habría se habría adentrado un poco a entenderla la historia desde el punto de vista de las emociones para mí me parece algo absolutamente original alguien ha investigado antes este tipo de relaciones

Voz 1911 03:27 en el ámbito de la historia española sí que realmente es un proyecto novedoso existen estudios teóricos desde distintos acercamientos disciplinar es pero el utilizarlo como una categoría histórica en el campo de las emociones para interpretar también estudios de caso no es una historia exhaustiva obviamente sí que realmente es novedoso ha habido algún intento también en el ámbito de la historia de hablando del ámbito hispánico de América Latina pero en el caso es peninsular sí Psicosis

Voz 0772 03:56 seguro que muchos de los que nos están escuchando yo cuando lo tengo que decir cuando que cayó en mis manos el libro que lo mandaron a la a la redacción pensé bueno las emociones tienen que ver las emociones con la historia no lo comentaba apura antes de de la charla que a mí me ha me ha emocionado no valga la redundancia un poco jugando con el las palabras de del título porque realmente hay infinidad de conexiones somos seres humanos hombres y mujeres mujeres hombres los que en definitiva protagoniza más la la historia de alguna manera pues es es lógico no que esas emociones hayan marcado el devenir de los acontecimientos a lo largo de los siglos claro porque la historia está marcada por la experiencia

Voz 1911 04:32 emana el sustrato de la experiencia viene marcado por las emociones entonces es imposible no entenderlas no entender la historia entender la propia historia individual quería que decimos de la colectiva sin ese sin ese color de la vida como ha dicho algún teórico que que son las emociones esa forma de interpretar la realidad también idea transmitir la experiencia experiencia individual

Voz 0772 04:54 individual lo que nos hace pensar también un poco es uno de las preguntas que tengo aquí marcadas en el cuaderno la importancia de la Seminci de las emociones para entendernos a nosotros mismos como parte de ese colectivo eh porque bien es cierto que cuando hay por ejemplo Cao cuando hablamos de historia guerras batallas entre grupos y tal pero esos grupos están liderados por una persona que ACB de líder dependiendo de sus emociones de sus pasiones de sus sentimientos el resto de de ese colectivo Le siguen no participan de un de un lado de otro

Voz 1911 05:26 claro por eso decía que realmente es el sustrato de de cualquier experiencia vital y la forma de comunicar tiene una base emocional también sustancial antes estábamos escuchando un texto de Blasco Ibáñez un personaje también pasional muy vinculados a novela popular del siglo XIX que tuvo un éxito extraordinario precisamente porque estaba absolutamente tras regada inflamada de de emoción las emociones son los lo que componen la vida el amor el odio el resentimiento el miedo es la forma también a interpretar los distintos estados sucesivos de un siglo de un periodo de cómo se ha vivido una determinada experiencia histórica no

Voz 0772 06:07 experiencias históricas que quizá hablando de emociones hasta ahora saber en relacionado más con el mundo del arte no las emociones que evoca una una obra de arte o los sentimientos que ha querido plasmar o manifestar el el autor el artista el pintor el escultor el arquitecto quién sea a través de una de una obra de arte y ahora vosotros por primera vez a abrirse ese abanico al a la historia más es pues más amplia no sea las emociones no solamente están vinculadas al mundo del arte

Voz 1911 06:38 no porque además las fuentes efectivamente que estamos utilizando en este libro no como como objeto de análisis son muy variadas son fuentes literarias son fuentes médicas son fuentes antropológicas cinematográficas fotográficas es decir es un proyecto muy interdisciplinar precisamente porque es la única manera de intentar aprender aunque sea una manera mínima cómo se construyen los procesos históricos pero sobre todo como Se como se representan también y cómo se vive no cómo son esas prácticas de la vida que terminan por conformar el discurso histórico

Voz 0772 07:12 nosotros en en en el libro abarca un periodo de tiempo relativamente breve del siglo XVIII al siglo XXI que precisamente en muchas ocasiones está marcado por la y de los nacionalismos en el sentido de por ejemplo la Guerra de Independencia en España en las últimas fechas también no ese sentimiento nacionalista que ha surgido que ha resurgido de una manera tan tan activa en en Cataluña todo ello justifica un poco la la la importancia de las emociones en en en en la historia y quizá de una manera mucho más intensa en los siglos más cercanos a nosotros que en otros periodos de la historia au o creéis que que quizá en otros momentos del pasado esas emociones también desempeñaron papeles importantes y mayor eso igual es que al presente

Voz 1911 08:02 no son constitutivas de creo de de cualquier proceso lo que sucede es que el periodo que nosotros estudiamos está marcado por una polarización entre lo que es la razón y lo que es la emoción y atendió también a negatividad todo aquello que va vinculado con la emoción incluso nuestro propio trabajo profesional en el mundo de la historia parece que lo racional es la categoría historiográfica la editorial metodológica más salvable más aceptable y todo lo que va a teñido de emoción nos lleva a unos ámbitos más populares menos racionales más sentimentales incluso más feminicidios y eso nos ha hecho muchas veces enajenar un discurso que está íntimamente ligado precisamente con la razón a la emoción es una forma también de conocimiento es una forma de pensamiento y sobre todo es una forma de de reflexión sobre uno mismo eso una forma parte constitutiva de la personalidad del individuo no se puede aislar la moción

Voz 0772 08:58 imagino que algunos colegas vuestros en el CSIC en departamentos en universidades saber sorprendido no habrán manifestado ahí una sorpresa habrá manifestado emociones contradictorias no ante un trabajo tan tan singular no como las emociones pueden marcar el devenir de los acontecimientos en la historia

Voz 1911 09:18 desde un punto de vista más tradicional en la hora de interpretar la historia si puede producir cierta sorpresa este volumen presenta un marco teórico creemos que bastante denso para justificar también la elección del tema de trabajo y la perspectiva de estudio pero precisamente el CSIC el sitio en el que trabajo que es uno de los pilares este proyecto junto con las instituciones que representan las nosotras editoras que que has mencionado Alena de la Bani es un centro de investigación digamos a la vanguardia en esto no varios colegas que aparecen reflejados en el volumen como Javier Moscoso o como Rafael Huertas o Francisco Ferrándiz han trabajado desde el ámbito de de sus específicas disciplinas con la metodología precisamente con este de las emociones

Voz 4 10:07 gracias a este pueblo tenía un negocio de comidas y una vida dura y trabajada pero tranquila qué te pasó me dejaron sin nada me suspendieron el permiso de caza vencieron el negociado consiguieron y comprarme la casa por una miseria todo planeado verdad desde el primer momento el permiso la casa el negocio todo ha ido a manos del que me prestó el dinero para empezar nunca pensó que yo saldría adelante y cuando vio que había acertado aceleró el pago de la deuda hay terminó con hijo yo tenía un amigo que le ocurrió algo parecido tenía un abarca era el barquero dejaron en la miseria la cordura

Voz 0772 11:20 escuchábamos un fragmento de otra serie magistral de Televisión Española de Curro Jiménez ambientada en la época de la de la Guerra de la Independencia en la presencia de los franceses en nuestro país ha de mil ochocientos once precisamente uno de los eh abanicos cronológicos que toca este libro la cultura de las emociones las emociones en la cultura española contemporánea siglos XVIII el XXI que han editado tres investigadoras Luisa Elena Delgado Yola Bani nuestra invitada pura Fernández que es investigadora de el del CSIC en pura lo tengo aquí anotado también preguntarte qué siempre que hablamos de emociones de de pasiones hablamos quizá de del amor de de las emociones más bondadosa sí pero también hay las más irascible es el el odio el terror en el siglo XX hemos vivido infinidad de de de ejemplos las emociones pueden estar en un lado o el otro de labranza

Voz 1911 12:22 claro las mencionado las emociones negativas en las pasiones negativas a las que tanto se temen pero que tanto poder de arrastre tienen tanto interés también en el mundo artístico pero las pasiones negativas y de hecho es uno de los temas que se trata en el libro tienen también sus efectos positivos pero por lo menos sus efectos sociales y lo hemos visto hace poco con el sentimiento con la ira de las movilizaciones sociales a partir de los momentos de los indignados no por ejemplo recientemente en España pero realmente la fuente que utiliza de cualquier expresión artística son las pasiones en su variada formación no negativas positivas o dependo del uso que se le den

Voz 0772 13:07 uno de los problemas que que yo veo pero que resultan seguramente vosotros vosotros habéis conseguido resolver es cómo se censura como se mide absolutamente todo esto no la historia tiene diferentes fuentes sobre todo la las fuentes documentales donde están los textos de los escribes lo interpretas nuestras setenta pero las las emociones

Voz 6 13:28 cómo se miden como como puedes

Voz 0772 13:31 hacer historia a partir de las de las emociones también imagino pues es elemento humano de de simpatía con el que está protagonizando el hecho

Voz 6 13:38 o de o de odio de no sé cómo cómo se mide eso común

Voz 0772 13:43 cómo se hace esto la distancia con el objeto crítico

Voz 1911 13:46 tú obviamente es muy difícil precisamente porque es otra de las que te que que es ese estudian no la empatía la la forma en que tú consigues comunicar con esa emoción transmitida pero realmente lo que nosotros intentamos expresar en el libro es de qué forma las emociones son moderadas por la cultura modelada por la sociedad moderadas por cada momento histórico en un caso lo mismo como es lógico no no es lo mismo la experiencia del dolor la experincia el sufrimiento en una época de de guerras en una época de gran desolación y de movimientos convulsos como pues el siglo XIX a la esa misma emoción en términos neutros por ejemplo una república o en la época de la transición lo que intentamos precisamente es aplicar esa óptica para analizar cómo van variando cómo van mutando Icomos son sin lugar a dudas una expresión suta entre necesaria para interpretar esos fenómenos histórico

Voz 0772 14:47 Nos también aquí estamos hablando de de Historia de España es nuestro entorno natural pero por ejemplo yo como egiptólogo a mí me tocará hacer este tipo de inversiones en el en el mundo faraónico en el mundo egipcio yo por mucho que haya estudiado por mucho que haya leído no soy egipcio no sé cómo sentían ellos puedo intuir lo no pero hay muchos aspectos de nuestra cultura de nuestra forma de ser que nos distancian de ellos no cosas que para nosotros tiene un sentido para ellos tienen el contrario no no solamente porque ya la idea de de el color negro es el club desde el luto en Occidente pero en otros lugares es el blanco en México este tipo de cosas no hay hay muchos elementos que que imagino que de alguna forma la historiador tiene que tener esa cercanía no con el objeto con el objeto estudiado a partir de las emociones

Voz 1911 15:34 bueno los testimonios que quizá expresan una forma más directa o más palpable las las experiencias esas expresiones suelen ser las artísticas también indudablemente las religiones osea que sí que hay una forma de extraer ese tipo de argumentario emocional con una cercanía también como es lógico al al periodo y a la cultura que estemos trabajando en ese momento pero todo habla de las emociones porque es nuestra forma también de relacionarnos con los objetos la la emoción surge precisamente del contacto de esa individualidad con el exterior en ese punto de contacto es cuando se puede producir el hecho comunicativo que puede ser desde un testimonio periodístico a una a una carta puede ser una novela o puede ser un una pieza musical es una forma de transmitir una experiencia una emoción de comunicar de empatizar

Voz 0772 16:25 lo acabas de mencionar pura Fernández autora de este libro en la cultura de las emociones el el hecho de de las cartas por ejemplo es un detalle que a mí me me llamó mucho la atención y lo tengo aquí anotado para para poder de preguntarte a un cuál es el de la importancia un poco no de de de la correspondencia de imagino pues como un elemento más no de de de una fuente una fuente pues con mayúsculas no para hacer historia en las cartas que quizás es elemento humano más más cercano no más a la hora de de hacer historia a través de las emociones

Voz 1911 17:00 los documentos epístolas gráficos precisamente son ahora una de las fuentes más visitadas por los historiadores pero exteriores de la cultura de la literatura de cualquier tipo de especialidad porque tienen una información lógicamente y con la que hay que trabajar de una forma muy me medida pero nos transmite no se sigue informaciones y de datos que no es tan recopilados en ninguna otra en ningún otro recurso documental uno de los trabajos que recogemos en este volumen precisamente habla de las cartas de enfermos de un manicomio madrileño del siglo XIX la qué estamos presenciando ese sufrimiento humano esa forma de recomponer una objetividad o de recomponer una historia personal que es negada por los equipos médicos que es negada por la propia familia que internado a esos enfermos y que construye un discurso paralelo a que consideraría hemos real o histórico que sería el que se encontraría en su historial médico entonces construyen tipo de subjetividad y una una forma de expresión que implica también una introspección un reconocimiento del propio individuos a que es una fuente histórica es una fuente también es reflexiva sobre los procesos de construcción de la identidad y que sin ella es muy difícil también entender lo que es el pálpito de la sociedad el el transcurrir cotidiano de cualquier entorno de cualquier momento histórico que se compone por supuesto de todo aquello que tiene que ver con la macro historia pero también con el el hacer personal de los individuos con el sufrimiento diario con las pequeñas formas que construyen la experiencia que la experiencia ser indebido

Voz 0772 18:40 yo recuerdo que cuando estudiaba la carrera en los años noventa pues se puso de moda en los libros de la vida cotidiana nueva vida cotidiana en Grecia en Roma en Egipto en la Edad Media etcétera Un habido como valles no subidas y bajadas de puestas de moda de algunos aspectos porque la historia tiene infinidad de abanicos para para ser eh abordada por primera vez tú me encuentro algo tan tan original como la historia a partir de las de las de las emociones dos preguntas en una porque no se ha estudiado esto antes hay tienes todo un recorrido imagino que es mucho más más largo o no en el en el futuro no

Voz 1911 19:18 estoy de decía antes desde otras perspectivas bueno de hecho el proyecto este volumen de la cultura de las emociones públicas por publicado por Cátedra se público previamente en inglés la editorial Vanderbilt en Estados Unidos porque quizá hay una tradición académica más acostumbrada o más permeable a este tipo de de perspectivas pero es un es un tema que indudablemente también se ha trabajado mucho desde el campo de los estudios literarios del campo de los estudios culturales

Voz 0772 19:46 sí porque muchas veces lo que comentábamos ahora de la correspondencia no sé que yo encuentro es muy infinidad de libros de historia como es lógico la las cartas pero únicamente se iba al dato no que si mencionaba que fulanito menganita estaba es en esa fecha en un sitio determinado o un Astroc paso un cuadro o la entrega de de una obra un encargo etcétera sabe realizado en este otro contexto pero no sabe he leído entre líneas no las emociones que subyacía en por debajo de de del protagonista no de de de ese de ese lo de de ese de ese hecho no me imagino que será también eso la la eh uno de los argumentos ya para ir acabando pura de de que muchos historiadores quizás más tradicionales más tradicionalistas más conservadores en el ámbito de la historia pues hablaron pesa pues va hecho Rada esto no de hacer historia con con las emociones no imagino que os habréis encontrado de son unos cuantos

Voz 1911 20:42 bueno de forma directa no afortunadamente es quizás porque el plantel de especialistas de este volumen pues es muy solvente es está formado por un equipo de especialistas que han aportado los estudios en mundo de la cinematografía de incluso se habla de la exhumación de las fosas comunes de los estudios de higiene de Sanidad en el siglo XIX de los discursos políticos de la Segunda República de los movimientos sociales del galleguismo de e incluso de seriales televisivos entendidos como códigos emocionales para interpretar la realidad histórica más reciente pero hay un extrañamiento es lógico siempre cuando nos acerca a un objeto de estudio con una con unas técnicas que no son las habituales pero realmente el rigor y el y el trabajo del volumen no producen yo creo en ningún tipo de hecho que ni metodológico mi teórico todo lo contrario es una forma sencillamente de ver las cosas desde otra perspectiva absolutamente necesaria

Voz 0772 21:51 es un libro que recomiendo desde aquí allá me parecido no lo ha acabado pero me ha parecido interesantísimo y una óptica hay una visión nueva de los conceptos tradicionales de de historia está publicado por Cátedra y está editado por Luisa Elena Delgado pura Fernández nuestra invitada yo la ni el título las culturas telas

Voz 7 22:09 la cultura de las emociones las emociones en la cultura

Voz 0772 22:12 española contemporánea siglos dieciocho veintiuno pura muchísimas gracias como digo siempre por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia