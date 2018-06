PENE, el festival cero mainstream de este verano

Voz 2 00:00 el guión de la ministra la política Melandri Honda de la traía al fresco tu que mi me propongo que aquí herida muy claro es que no paró de tomar

Voz 3 00:43 recortaran cada día a este Gobierno que no está ahí por la voluntad de los españoles han digamos señorita ande vamos

Voz 4 00:56 bueno pues ya estamos aquí en La Ventana con por la radio con Toni Martínez hola Especialistas secundarios Pilar de Francisco Ayala ERE Aróstegui La Nucía Tolosa Roberto Zigic servidor Iturriaga está

Voz 5 01:11 eh

Voz 4 01:14 se han olvidado de modo que no te veía voces Cleveland donde estas para que no caben en Ohio en mayo del Círculo es una de las preguntas del desafío no es secreto ahorra más vale vale

Voz 1284 01:26 oye Julen Lopetegui bueno bueno bueno bueno bueno bueno aquí entrenador del Real Madrid Asturias

Voz 0230 01:31 no ha sido Tuni ministro senador del Madrid

Voz 4 01:34 estoy desolado Toni no sabes tú Diego

Voz 1284 01:36 pero esto pero es todo muy raro esto anunciarlo ahora tres días del Mundial de que de que España

Voz 4 01:41 a obreros

Voz 1284 01:44 no que habrán hablado no hablar sí claro

Voz 4 01:46 sí sí no creo que sea eso pero sí dejaré

Voz 0230 01:49 hábil Francino hoy hablar con Javier perdona

Voz 4 01:52 yo estar conectados estando fallaba el teléfono al club Javier hola es que los teléfonos poco Quantum me miro al que había rumores estos días de Lopetegui hoy

Voz 1284 02:05 pero a sacaba renovar con la selección esta no da igual pero que se anuncia antes de empezar el Mundial

Voz 1126 02:11 los que quizá no quede tiempo no estaba daba mientras que sospechaba me estaba pegando con alguien muy importante en las

Voz 1284 02:16 pero no es que no

Voz 1126 02:19 no es que no te da tiempo o claro no se puede esperar a el marino puede anunciar cuando acabe el Mundial si España supone ojalá gana el Mundial no sólo el dieciséis de julio claro osea cuando hacerlo esperar una semana más para que se va a empezar el Mundial en tres días contra Portugal realmente les ha pillado el toro osea es que no había por donde ya eh

Voz 1284 02:40 a pararlo tenían que hacerlo público y todo lo volvería a Diego y acabó Marta Estévez tiene una teoría también Javi más sexy sito

Voz 6 02:48 hola teniendo en cuenta que esto ya del entrenador del mal

Voz 1284 02:50 dice estaba quedando largo como lo de Green no

Voz 0230 02:54 así la cuestión es si depre

Voz 6 02:56 Tanto España no pasa de la primera ronda

Voz 4 02:59 valga que así sea

Voz 6 03:03 presenta aún seleccionador que no aporta

Voz 7 03:05 ahora el caso de jugar con Marruecos y tan esa rueda de bueno

Voz 1284 03:08 a ese plan Tino

Voz 1126 03:11 yo creo que bueno ahora mismo vamos a intentar yo creo que lo que voy a decir Lopetegui en conferencia de prensa de separar es muy difícil es muy complicado porque claro es el Real Madrid es el actual campeón de Europa no tenía entrenador hizo precisamente es el mismo que tiene que dirigir a España en un Mundial donde están depositadas muchísimas esperanzas claro eso

Voz 1284 03:29 se ve difícil de digerir pero esta es la conclusión es que han pasado por delante los intereses del Madrid

Voz 4 03:41 pero que no son la crítica que es una ya veo que no suena critica que es una descripción de la política

Voz 8 03:54 a me gusta o que te gusta Lopetegui

Voz 1126 03:57 me parece que es un buen técnico es trabajador no ha perdido ningún partido con la sección española de fútbol ha comenzado mundial veremos lo que pasa esto

Voz 1284 04:05 el fútbol el equipo va bien aunque últimamente no esté

Voz 1126 04:07 la altura de lo que se esperaba pero bueno

Voz 1284 04:10 esos es un buen entrenador como entrenador hagáis gusta Lopetegui se quitan aislar a mí

Voz 8 04:18 es una cosa sigan diez Si gana el Mundial Lopetegui será doblete del Madrid

Voz 4 04:24 bueno

Voz 1126 04:27 el Madrid quería en ahí quería Pochettino María Pochettino no podría ser porque bueno Levy es el propietario del tótem Annie evidentemente no lo no lo quería dejar escapar

Voz 1284 04:37 la estación en la que eso sea que tiene que llevar a España a Mundial muy bien va dirigido a Madrid

Voz 4 04:45 lo sabe

Voz 0230 04:47 a vosotros Ciao había Dios venga más cosas breves cosas breves primera esta manera peculiar del Press cosas que están pasando digo porque con este atropello esta manera peculiar del presidente de Estados Unidos Donald Trump

Voz 4 05:02 de esta manera

Voz 0230 05:04 o como recita activa como rutinaria de anunciar un acuerdo con Corea del Norte en dos la segunda Fernando Martínez Maíllo dice un pero cuidado

Voz 9 05:17 muy espero mucho cuidado pero mucho cuidado

Voz 0230 05:21 la televisión coreana que en el pasado mes de septiembre anunciaba con este poderío una prueba de una bomba de hidrógeno vamos a escuchar quince segundos de aquel momento hasta que dice que se va en tren

Voz 10 05:33 su lodo también hecho mucha luz hay muy guión llega a China da aún muy dio en el futuro

Voz 0230 05:46 allí se iba en tren la televisión coreana hoy es la misma presentadora la misma energía pero hablaba de Donald dote trompo parece un jugador brasileño en la televisión de Corea del Norte hablando de Ronaldo te trompo es algo insólito porque en Corea del Norte sólo se habla de la actividad del Gobierno de Corea del Norte esto es como ver televisión española hablando de la Gürtel es lo nunca visto escuchamos la televisión coreana en este momento histórico

Voz 10 06:13 ya lleva un alto change from fue un alto Chi rom fue un alto el Chase ROM fue viaja chungo que estuvimos allí

Voz 0230 06:25 Donald dote trompo en Corea del Norte madre mía que será lo siguiente mañana va a recibir Iñaki Urdangarin la orden de ingreso en prisión federal el yerno del Rey tenía una empresa para hacer negocios con administraciones públicas le concedían contratos él podía pensar que hubo un empresarios hoy que habiendo tanta gente en España haciendo negocios me escogen a mí

Voz 11 06:48 a mí

Voz 1220 06:50 mi once y diez minutos

Voz 3 06:53 ahora que los en Canarias beca

Voz 12 06:55 nada Ubud porque lo veremos

Voz 3 06:59 la noticia de última hora Alberto Pozas

Voz 1220 07:02 pues nada

Voz 13 07:05 da

Voz 14 07:08 ni pues la sentencia confirma que Iñaki Urdangarin va a tener que entrar en prisión

Voz 15 07:12 si todo

Voz 1284 07:16 cinco años diez más

Voz 15 07:18 esta tarde ha

Voz 16 07:20 me ha

Voz 14 07:23 Tica que tendrá que entrar en prisión porque su condena a dos años y lo único que podría salvarles la cárcel

Voz 12 07:31 el veo o donde ha

Voz 1284 07:39 ah sí

Voz 3 07:41 hacía lo que mis asesores que me estaban recomendando y creía que estaba correctamente hecho

Voz 17 07:47 es

Voz 4 07:57 ser

Voz 18 07:58 hemos sobre Urdangarin era en principio el tema del día en Twitter galleta Fontaneda advierte de lo siguiente

Voz 19 08:05 sí les siguen rebajando la condena a Urdangarin al final le debemos días de vacaciones

Voz 8 08:10 cuando quiere satisfacer a tu pareja es importante conocer sus deseos el Twitter de Morris que te gusta en la cama que no se salga la sábana ajustable vamos ahora con una preciosa historia de amor que tuitera doctor cargo

Voz 19 08:22 el amor llega siempre por casualidad cuando menos te lo esperas hace hoy siete años la suerte quiso sentarme junto a Paula en un avión guapa inteligente y divertida estuvimos hablando todo el vuelo hoy Paul está casada con mi primo que fue recogerme al aeropuerto

Voz 8 08:39 ahora bien también de médicos a cargo de concejal de Festejos doctor por favor sea sincero

Voz 19 08:44 conmigo no hubiera venido a trabajar

Voz 8 08:48 yo acabo las librerías hacerles ver el mundo real a los hijos es la piedra angular de la paternidad soy yo no tú nos da la lección

Voz 19 08:54 el día después de los Reyes Magos y el ratoncito Pérez hoy sentado a mis hijos les he contado que soy yo el que cambia el rollo del papel higiénico han flipado

Voz 12 09:09 eh

Voz 23 09:34 se barco Aquarius con más de seiscientos inmigrantes rechazados por las autoridades italianas llegará a España allí

Voz 0230 09:41 el Partido Popular hay recelos Fernando Martínez Maíllo coordinador general del Partido Popular dice que el Derecho del Mar es el Derecho del Mar que hay que tender a quién está en dificultades que eso es humanitario

Voz 1058 09:52 el proteger a personas que están completamente la intemperie que pueden volver en cualquier momento y por lo tanto el Derecho del Mar el derecho humanitario en general en lo que dice es que hay que atenderlas yo creo que eso es una evidencia absoluta

Voz 0230 10:05 es el Derecho del Mar como la canción del cangrejo Sebastián que recordaréis el Derecho del Mar

Voz 14 10:11 el Derecho del Mar pero cuidado

Voz 0230 10:16 añade Maíllo mucho cuidado mucho cuidado es bonito el tono de mucho cuidado porque es muy de bar es muy de eso de rescatar pobres está muy bien y queda muy bien pero mucho cuidado eh es está bonito el tono escuchamos

Voz 9 10:30 pero mucho cuidado mucho cuidado eh

Voz 0230 10:33 qué tal se ha traducido el hispano español significa no nos hagamos los buenos porque de tan bueno seremos tontos e es esta frase tan hispano española es el mensaje del mucho cuidado de Maíllo lo Razón así cuidado con esto porque al final

Voz 1058 10:47 el mensaje de que España puede ser el coladero para la inmigración ilegal es un mensaje muy peligroso

Voz 0230 10:53 el Partido Popular sugiere que los rescates hay que hacerlos de manera sigilo

Voz 1284 10:57 cosas sostiene Rafael Hernando

Voz 4 11:01 Rafa Hernando

Voz 0230 11:02 dos sostiene que el Gobierno de Mariano Rajoy rescató a muchos migrantes de la deriva pero sin publicidad

Voz 24 11:07 quiero también señalarle es que durante el año diecisiete el Gobierno de Mariano Rajoy rescatado de las aguas del Mediterráneo a más de cinco mil personas es verdad que no se hizo con publicidad y propaganda desvela

Voz 0230 11:22 hasta ahora en este caso del acuario será complicado hacerlo

Voz 1591 11:26 sin publicidad debido a que haya una crisis planetaria abierta

Voz 23 11:32 bien es verdad que podría haber ido Pedro Sánchez por la noche y traer a los migrantes en lupa sin que nadie se diera cuenta la gente quizás hubiera sorprendido de encontrar el barco vacío

Voz 0230 11:43 al día siguiente Xavier Garcia Albiol también del Partido Popular plantea algo curioso dice que el rescate de inmigrantes en el mar no puede ser una subasta de países europeos mostrando a ver quién es más generoso que es algo que realmente no ha sucedido en absoluto más bien ha sucedido lo contrario sin lo que le preocupa Albiol es que haya una subasta de países pugnando por ser más solidarios puede estar tranquilo

Voz 25 12:06 la acogida de los refugiados no se puede convertir en una subasta para ver qué país de la de la zona del Mediterráneo es el más generoso de todos y acoge más inmigrantes

Voz 0230 12:18 bueno una subasta parecería que están todos los gobiernos europeos gritando

Voz 1220 12:21 sí aquí veniros aquí iba aquí Km la Sami aquí a mí

Voz 0230 12:25 recordaréis que Albiol llegó a la alcaldía de Badalona con una campaña que tenía un lema de doble sentido limpiando Badalona sugería limpieza literal y limpieza de inmigrantes era como decir sin decir por aquel entonces trabajaba como asesor de García Albiol Iván Redondo ya ya el actual consultor Expo y jefe de gabinete de EE

Voz 1220 12:49 ha habido muchas vueltas y las noticias tienen muchas esquinas por qué esta iniciativa de Pedro Sánchez

Voz 20 12:55 está vale

Voz 0230 13:01 la iniciativa de Pedro Sánchez de acoger al Aquarius ha dejado en una posición incómoda al Gobierno francés nos lo cuenta Lucía Tolosa que aprovecha y se estrena con los otros

Voz 1315 13:12 te que te diría

Voz 1284 13:13 el pasado Gobierno efectivamente Thani

Voz 1315 13:16 el Gobierno francés se sitúa asimismo a medio camino entre Italia y España pero en la prensa francesa ya se habla de un presidente que se hace el sueco diarios como lo en Montilivi gaseoso hablan de solidaridad admirable del Gobierno de Sánchez Illa contraponen a la pasividad de Macron

Voz 26 13:31 el presidente francés ya ha defendido de estas críticas y lo ha hecho denunciando el cinismo y la irresponsabilidad del Gobierno italiano de hecho el Gobierno galo recuerda que según el derecho internacional el puerto de acogida de un barco en dificultades siempre debe ser el más cercano al portavoz de Macron le han preguntado por qué no se ofrecen porque no se ofreció Francia para acoger al Aquarius

Voz 0230 13:53 y ha respondido que negó que lógico respondido que perder

Voz 23 13:59 el Gobierno francés le han preguntado cree tras responder nuestra francés hay un descoloca gerentes del norte Norte antes del verano

Voz 4 14:10 Pepe porque es la coges tu niño quería

Voz 1284 14:14 la verdad es que no Emmanuel Macron estará pensando Gemma

Voz 0230 14:16 los Sánchez y de mis entretelas meter de tus iniciativas de progre eh por donde yo me haberme consultado

Voz 1284 14:25 no Donald Trump leído súper bien con Kim Jong un

Voz 0230 14:37 Donald Trump que la reunión con el presidente de Corea del Norte ha ido muy bien y que la gente puede estar muy contenta y lo dicen esos dos segundos que hemos escuchado antes con una cantinela que parece

Voz 1284 14:45 de los niños de San Ildefonso

Voz 1 14:48 o ya he vamos a escuchar ahora

Voz 0230 14:51 Donald Trump encajado entre dos premios de lotería porque el tiempo que utiliza Donald Trump para decir lo bien que leído la cumbre con Kim Jong un es exactamente el tiempo que utiliza un niño de San Ildefonso en cantar un número no premiado como vamos a comprobar

Voz 1284 15:06 el tipo de vidrio y API

Voz 1 15:10 tu píldora sea Pin

Voz 0230 15:15 As datos de interés que es el come ministro de alimentación de Japón diría Iturriaga eh cómo se llama el ministro de alimentación de Japón que se convertiría hoy tengo un chiste buenísimo ese tome en una cumbre entre Donald Trump y Kim Jong un poseso os lo digo a ver ensalada de aguacate mango verde de que era una vinagreta de miel pero es Mango verde que era buques da igual es Vancouver de pueblos serán

Voz 1315 15:38 desde Malasia pepino cocido rellenos

Voz 0230 15:40 de carne a costillas de ternera con patatas Brito cerdo dulce pescado y rábano como de postre Häagen Dazs de vainilla no hay quién piensa este quiere ser presidente de Estados Unidos para comer bien no es el caso yo no veo esto menú de cumbre histórica llegar a presidente de Estados Unidos para tomar de postre Häagen Dazs de vainilla es algo que algunas personas no llevarían otra posibilidad mala casarte con la hija de un Rey acabar en la cárcel sobre esto sólo vamos añadir palabras de políticos españoles diciendo hoy que vaya a la que

Voz 1284 16:14 cárcel ya hay como un

Voz 0230 16:17 una cierta pasión políticos españoles diciendo importante que vaya a la cárcel ya Alberto Garzón

Voz 1591 16:23 esperemos que entre lo antes posible en prisión para que ese demuestra que efectivamente la justicia pues se parece un poco a esa idea de que es igual para todos

Voz 0230 16:31 otro Rogerio Joan Baldoví lo considera importante

Voz 1591 16:34 creo que sería saludable para la democracia para la credibilidad del sistema judicial que el señor Urdangarin ingresara de una vez por todas en prisión

Voz 0230 16:43 a por todas dice Carles Campuzano pide que entre pronto hay una especie de ansiedad

Voz 1591 16:46 importante y espero que el señor Urdangarin entre pronto en prisión en cumplimiento de esta de esta condena que es clara y que es inequívoca

Voz 0230 16:54 está ya está Joan Tardà de Esquerra Republicana como veis todos los enemigos de España Joan Tardà de Esquerra Republicana lo resumen un segundo pues que dentro en la cárcel no situaciones incómodas equivocarse de Puerta al a casa situaciones más incómodas equivocarse de tejado los lo comenta

Voz 1284 17:15 un grupo de obreros desmán

Voz 1315 17:16 hasta el tejado de la casa equivocada una noticia que podemos leer en qué punto esos cuenta una familia residente en el estado de Florida en Estados Unidos se despertó sobresaltada por los ruidos que unos trabajadores estaban haciendo en el tejado de su casa claro cuando se despertaron lo que se encontraban es que el techo ya no estaba parcialmente estaba arrancado la familia llamó a su casera para pedir explicaciones y saber porque había iniciado unas obras sin avisar a los a los inquilinos pero la casera tampoco entendía nada por lo tanto tuvieron que llamar al propietario de la empresa detectados que se disculpó alegando que los trabajadores habían introducido mal la dirección en el GPS y entonces habían llegado al lugar equivocado ahora también lo que ha pasado es que la empresa ha tenido que arreglar este techo ni los inquilinos ni la familia están contentos con el resultado que aquel tejado estaba mejor antes

Voz 8 18:09 Especialistas secundarios bueno estamos metidos ahora de lleno en la vorágine de los festivales de verano y que dicen que un hipster podría cruzar España entera saltando de festival en festival sin que se caiga el gintonic a mano bueno queremos que nos llamen los oyentes a oyente va a seguir alguno este festival a cuál porqué en serio va a ir ya tenemos una llamada de alguien que explique dice que va a acudir a un nuestros festivales hola buenas tardes amigo

Voz 18 18:35 hola buenas tardes eso lo digo yo miro te el guión que tal cómo te llamas Chavalón más Mauro Piñeyro hola Mauro

Voz 8 18:44 bien va a ser un festival de música verdad

Voz 18 18:47 cuál es y naturales en el fútbol y naturaleza normales pero estoy bien

Voz 27 19:02 es un festival que huye de lo comercial como Rafa

Voz 18 19:05 en Asia hay ahí metiendo no lo conocen Dios Mimi la publicidad publicitado tuvo existe porque soy el organizado

Voz 8 19:14 vale oye quinto que en este en el pop Peace Fuller en el resto

Voz 18 19:19 sí pero en la SER no lo conoces menos prefiero de las torres Pilar de Francisco mainstream

Voz 27 19:31 escucha nunca lo que pasa aquí mi vida cambió por cierto cuando aprendí a decir la palabra mainstream

Voz 8 19:35 totalmente nueva te cambió ayer de nótese denotaba bueno pero si no quieres hablar para una emisora tan mainstream como la Cadena SER adiós muy buenas tardes

Voz 27 19:45 el grupo de los que vienen a tocar venga por ejemplo vienen los los Mary Joy Batet dándonos estos tres seis Batet

Voz 8 19:53 los Meritxell Batet me suena el nombre pero no conocía algún borrón

Voz 27 19:57 son buenísimas si son de California que tocan si tocar una especie así de sus deje sol impregnado un rollo su muy su

Voz 18 20:04 el que recuerda muchísimo la música sol tocan sus no eso musical pues yo la verdad no no conozco

Voz 27 20:15 no pero mira te cuesta el guitarrista Jamie Shane no sé quién es que tocaba en una banda setenta de Phoenix Fénix el padre era el padre batería tocando lo estrujar o que es una banda que en ahí por ejemplo Concostrina

Voz 18 20:33 no dudo estoy

Voz 27 20:35 el padre definió

Voz 18 20:39 señoría

Voz 27 20:41 esta es Zaranda además ha hecho de teloneros a los que te Pires son cansa predomina la música fenicia con el para quería una banda porque casi todas murieron porque no sabían para qué airadas les queda mil

Voz 18 20:56 Mauro en serían estás cargando un poquito mainstream

Voz 28 21:01 la de la oveja de Bangkok Dani ya te agobiarles

Voz 8 21:04 sí sí sí oye oye oye para acabar cuando este festival por si hay algún oyente no mainstream que está escuchando a ser iría apetece ir para saber dónde

Voz 27 21:14 a ver efectivas el XXIV del veinticuatro de junio hasta el doce de julio de dos mil cincuenta y ocho

Voz 1220 21:19 no

Voz 27 21:20 eso es lo que calcula que la conmigo no sé qué es lo que he calculado que tardaré en vender cinco entrada se celebra esto en casa de mis padres que apunta calle doy fe segunda tercera Las Rozas Madrid

Voz 18 21:33 vale este festival pues muy bien no nos esperes eh

Voz 27 21:36 Nos estamos un trocito de un tema Meritxell Batet miras

Voz 18 21:39 los conocemos bien a escucharlo sí sí queréis luego que porque matan a rockeros creo alguna cosa da miedo centrada Iturriaga

Voz 9 22:09 vale

Voz 1 22:13 la Ventana Francina

Voz 14 22:18 a su pareja de Meco últimamente

Voz 1284 22:30 hoy es martes el tenemos desafío con el gran Iturriaga que está en un lugar desconocido tenemos su voz pero no tenemos su ubicación gracias a pero antes el desafío que toca

Voz 1591 22:42 no no

Voz 1284 22:46 saludar a nuestra corresponsal en Youtube Pilar de Francisco efectivamente hola hola

Voz 6 22:50 buenas tardes

Voz 23 22:53 la es muy buena

Voz 6 22:55 no no Youtube huye justo de de lo mainstream como por ejemplo va las tendencias que nadie sigue ahora mismo que no se llevan Youtube pues tener hijos tener hijos es mainstream

Voz 4 23:06 no digo que es lo que estudiaba

Voz 6 23:08 es germinar tus propias lentejas o tener te animal de compañía adiós criar hijos hola criar hormigas

Voz 1220 23:18 vale chicos pues como os he dicho vamos a acatar un montón de temas

Voz 29 23:20 Super interesantes qué tipos de hormigas hay dentro de un hormiguero como podéis crear nuestras propias hormigas en casa como lo hago yo porque es superen cito es una pasada podéis alimentar las ver cómo comen cómo van almacenando el alimento todas las cosas que hacen que son súper curiosas así que os recomiendo un montón tener un error Miguelito en casa porque la verdad es que no ocupa espacio no requiere tiempo ni prácticamente cuidador es nueva comercio pasado

Voz 4 23:45 súper eso sí

Voz 6 23:47 llevo criando hormigas es fiel a eso al nombre Aitor es muy popular es un chico muy popular tiene ya veintinueve mil seguidores calidad divertirse hormiguero son también se una para ya están todos y no te digo Nico animal de moda en Youtube también están los haga por Nice Jazz hable ha sido un año de un canal que prometía el canal de Romanov Room esta especializado pues en esta sabes

Voz 30 24:10 esta vez con lo que tienen que hacer venga sube no no sube sube sube sube no sube venga a su vez venga sube mira esto que ahora tomar sube sube distinga sube sube sube sube su ves Manolo venga sube su aquí tenga su venga venga venga sube sube relevos sube sube sube muy bien eh

Voz 4 24:34 grande

Voz 18 24:44 sólo los suelos

Voz 31 24:49 en este de Manolo bueno desde que hablamos de temas

Voz 6 24:51 no soy derraman oruga ahora es todo un éxito al canal cuarenta mil seguidores La ventana es un trampolín para los haga por mis ahora Romanov un trabaja mucho con pluma otra haga por mí les está costando gestionar tanto éxitos

Voz 0230 25:05 muy buena artesanales Chamorro Manolo el club

Voz 32 25:07 Magdalena son docientas trescientas o cuatrocientas comentario diario hice me hace imposible mucha de ensayar no puedo ni la sabéis entonces yo como Ramón Álvaro y señor dado a por mí que responderé preguntas sobre Japón y sobre ninfa periquito sobre todo

Voz 3 25:22 a una vale un besito club Adela

Voz 4 25:27 no ha cambiado todo

Voz 6 25:32 te puedes consultar cualquier cualquier animal de compañía pero yo apuesto pueblos es quién quiere un bebé pudiendo tengo haga por mí si te pones en el hombro un bebé que hacer rutas un haga por ni canta es no hay color cambiando de tema vamos con otra tema de esta actualidad la youtuber chica fitness del canal Living postureo ella han conseguido un hito vamos sí ha hecho un anuncio de compresas realista

Voz 4 25:59 cansada de tener reglas con las que no consigue divertir vale adiós

Voz 0419 26:03 esta Tampax última et Saint ofrece una total protección gracias a esta tecnología Ultimate que nos asegura que no vamos en porque una ningún chico con alguna pérdida si se produce alguna se transformará automáticamente Corina como cubrir ya Tampax Ultimate Sáenz del mundo musical incorporado de contiene las canciones que más nos gusta escuchar a las chicas como tenemos la arregla las de Ed Sheeran

Voz 4 26:32 te iba a venir una recomendación también de come

Voz 6 26:39 previa es la serie tragedia más tiempo esta exclusiva en Youtube la han creado tres cómicos de Barcelona Ignasi Taltavull Antonio Lorente Aitor Pérez cuenta la vida de varios monologuistas fracasados no fracasó fracasar no es mayor es mainstream eso sí es vemos tendrás monologuistas que sobreviven como pueden

Voz 33 26:58 sabéis lo que es micro hoy esto no es un sitio donde viene los cómicos aprobar sus chistes gente desconocida pero gente famosa de la tele también como yo que salían domingo comedia algún fan por aquí bueno vamos a empezar con el plato fuerte de la noche un cómico al que la risa le persigue igual que las mujeres él es Paqui todas tía

Voz 34 27:20 bueno

Voz 4 27:26 bueno bueno acto de teloneros si lo dejan alto y no puede hacer lío lo voy a seguir en cuanto acaben desafía bueno venga vamos que hemos tenido una

Voz 1220 27:46 la semana de parón con lo cual la gente está ansiosa

Voz 1284 27:48 a saludar por escuchar a nuestro gran campeón cuarta semana creo la cuarta cuarta cuarta ya cuarta Jose Luis buenas tardes

Voz 4 27:57 hola hola hola José Luis sobrio patio

Voz 1220 28:01 ese Jose Luis José de las tiene ahora ahora siempre entrará siempre tienen entradas triunfantes bueno he José Luis eh atento porque tú contra tu rival de hoy es viene de Gijón bueno está en Gijón

Voz 18 28:13 responde al nombre de Ana Sánchez hola Ana buenas tardes hola buenas tardes

Voz 4 28:19 a eso

Voz 1284 28:23 ha ganado no te preocupes Jose Luis sé que voy a

Voz 18 28:29 es que llama no tengan va Pedro Sánchez le darán antes imagino bueno venga

Voz 4 28:41 hemos a Ana necesito que digas

Voz 35 28:46 has quién quieres que te ayude

Voz 9 28:51 venga venga

Voz 1220 28:52 hay hay José Luis con quién te quedas

Voz 27 28:56 ya

Voz 1220 28:57 muy bien a su ex pareja

Voz 1284 29:00 la pensión usamos caros empezamos lo primera ronda diez preguntas que empiezan

Voz 9 29:08 eso es aunque sea

Voz 1220 29:09 primer desafío de junio este mes ya está lanzado estamos a día voce ya lo que no impide cumplir con nuestros hábitos refranero por favor Ana termina este refrán en junio se le quita la mosca el buey irse le pega al eh pista animal no muy listo en junio al as luego al burro muy bien muy bien muy bien

Voz 1284 29:32 suena bien burro burro o borrico eh

Voz 1220 29:34 viene del latín burrito Kus que significa tres opciones caballo pequeño caballo enano o caballo per cherón percheros

Voz 4 29:45 no no y no nos pasa nada pregunta

Voz 1284 29:51 la madre mía madre mía es lo único que puede exclamar viendo ganar una y otra vez a Rafa

Voz 4 29:56 Nadal Roland Garros o sí o no

Voz 9 30:00 por favor Ana completa este titular de prensa Rafa Nadal gana Roland Garros por a ver

Voz 1220 30:07 P

Voz 9 30:08 once ver muy poco

Voz 4 30:12 Almadén era Isaías

Voz 1284 30:16 hasta a Isaías pero la respuesta la respuesta vamos a veros Jazz ricos todo el mundo sabe que ganó Once el truco saber el ordinal de once y él ha dicho once es una de una que está mal de verdad amar a ver esta es un poco más de supongo es difícil Roger Federer es el tenista con más Grand Slams eh de tenis que lleva veinte pero cuantos lleva Rafa Nadal

Voz 35 30:42 dieciséis diecisiete

Voz 1220 30:45 dieciocho

Voz 1284 30:48 ya lo sé gana si quieres ayuda diecisiete sí señor Francino como siempre te pregunta a felicitar a una amiga mía hoy cumple años Adriana Lima como todos sabemos se dedica principalmente a qué se dedica Adriana Lima Ana

Voz 1220 31:08 es modelo lo efectivamente cuál es su país de nacimiento por una parte Brasil Salvador de vaya más completamente ya completamos XXXVII años Adriana Lima eh tiene estuvo casada hasta dos mil catorce con un jugador de baloncesto con quien tres opción al BNG It's Pet ya está está yo digo esto ya como Pedja Stojakovic Mario ya Beach o Juanma Iturriaga

Voz 4 31:38 hasta que no me suena el primero

Voz 1284 31:44 les hablara Ana Ana mal muy Pedja Stojakovic o Mario Yanes no no no no no no lo ganado a Mario no soy Mario ya pero ya has dicho no ha dicho Mariola apunta pero que ha dicho primero Stojakovic pregunta

Voz 4 32:08 la octava

Voz 1220 32:12 porque yo creo que ha sido una buena noticia que pareja de cómicos va a presentar los Goya dos mil diez pero tampoco lo puedes decir ahora

Voz 4 32:19 bueno sí Buenafuente

Voz 9 32:23 efectivamente

Voz 4 32:25 el nombre que tiene nombre Silvia

Voz 18 32:29 habré porque no ha dado pero ella exige añadió

Voz 4 32:34 esta es decir que los Goya recuerda pregunta la doble

Voz 1220 32:41 quieres doble ahora

Voz 18 32:43 sí sí que va si Goya

Voz 1220 32:48 los organiza la Academia de cine español que tiene nuevo presidente lector de cine el su nombre su nombre nos hace recordar a Rajoy perdón apellido a Don Algodón

Voz 1284 32:59 estamos hablando del colaborador de La Ventana además por él di ver recuerdo Ana Ana presidente director de cine presidente de la Academia del Cine su nombre nos hace reír

Voz 4 33:11 Mariano Barroso muy bien y por último preferida

Voz 1220 33:19 adiós a dos se abre el telón sale una guerrera en India en un prado con unas ovejas vale se cierra el telón

Voz 1284 33:31 algo así como una cantante española o un nombre muy parecido española una guerrera Ninja en un prado con unas ovejas dirigiendo a la Sober

Voz 4 33:40 a a Ana Ketama

Voz 1284 33:54 la ya Pastori bueno no pasa nada yo cuatro errores pero con la doble siete sobre diez

Voz 36 34:00 segunda

Voz 1220 34:03 la Vega José Luis vamos contigo sean rival sea tu rival le ha tocado un refrán a toca una adivinanza vale una adivinanzas

Voz 1284 34:12 aunque siempre llevo pijama

Voz 1220 34:15 ando muy despierta para no servir a León de suculenta merienda repito para todos los niños que están en el coche ahora aunque siempre llevó pijama andó muy despierta para no servirá León de suculenta merienda sí pero llevan Bin Hammam

Voz 1284 34:31 merienda de León pero José Luis porque me verás lo que es raro es que porque ya no lleva pijama lo cual bueno venga dejad pregunta madre mía Hablemos de La Cebra ir a pregunta claro seguro que Savic preguntado alguna vez estos las las cebras son negras con rayas blancas o blancas con rayas negras como que no te has preguntado a ver José Luis

Voz 9 35:02 yo creo que estoy ellas blancas

Voz 1284 35:05 son negras como lo sabemos pues porque por ejemplo en el feto en el feto es la cebras negra luego goles sale les a la raya como se empieza el Mundial de fútbol en Rusia seguro que te sabe los tres equipos que comparten grupo con España dale yo hombre tú vale

Voz 9 35:22 Irán y Marruecos tienes el actual Cawley

Voz 1284 35:28 no no no no no por cierto ya había empezado a preguntar cuál es el actual campeón del mundo de fútbol

Voz 9 35:37 Alemania va a valer doble

Voz 36 35:40 no

Voz 1284 35:42 sí sí

Voz 1220 35:43 hola antes a una amiga ahora voy a felicitar de todo corazón a un antiguo enemigo hoy probablemente a mi Némesis deporte rival durante toda mi carrera gran jugador mejor persona de quién hablo José Luis José hay muy bien si Epi cumpleaños y si uno no es más somero vale es de mi quinta es de pinta mejor jugador europeo de los ochenta mediados del medallista olímpico pero cuántas copas de Europa ganó

Voz 1284 36:13 de pie su carrera etcétera una

Voz 1220 36:15 las dos cabrón

Voz 9 36:18 pero pero muy bien

Voz 1284 36:20 que que bueno mi pregunta Ole hablando de Copas de Europa cuantas gane uno o dos eso es lo que habla era perfecto

Voz 9 36:32 eh yo lo sé lo sé yo dos dos

Voz 1284 36:36 más que efectivamente la cantante Amaia Montero Face

Voz 1220 36:42 la cantante Amaia Montero está pasando unos días malos después de una actuación en las fiestas de Piélago en Cantabria ya que se le ha acusado de que de pasar del público de estar un poquito la casita todo poquito cocinero de la casita de ir fatalmente vestida de que es el acusado

Voz 1284 37:02 la casita de Otero a la loca la vocalista de que el grupo La Oreja de Van Gogh Dover o Taburete tres no es mainstream la oreja debajo tío no falla es una pregunta rápido eh

Voz 1220 37:18 tienes que ser rápido vale Se abre el telón

Voz 1284 37:20 ya parece un culo al lado del mar aún lodo en vale

Voz 1220 37:26 películas es es película o personaje sea son pueden ser las dos cosas Un culo ya al lado el mar

Voz 1284 37:33 o el culo mejor el mar aquí al lado y eso es muy bien muy bien

Voz 9 37:39 José Luis

Voz 4 37:44 sinónimos y no Hypo Maripi bueno me encanta

Voz 1284 37:54 hace así que si tú eres el que más ha sido un fallo así diez diez sobre diez muy bien sólo bien

Voz 4 38:02 el premio no opción depende a primera ahora efectivamente venga

Voz 1220 38:06 a Ana elige tu tengo dos opciones para las siguientes cinco preguntas una que hice la semana pasada se dice yo la semana pasada el Goierri

Voz 4 38:17 esto OJ Simpson Kelly

Voz 1220 38:19 es ostrás

Voz 37 38:20 volvemos a palos

Voz 18 38:24 bueno yo no sabe si elegir entre tus besos a JP

Voz 1284 38:32 la ojos son para ir he Jose Luis Kay

Voz 1220 38:36 de la semana pasada Perben vais ahora diez a7 vale pero empezamos con con Ana oye sin son hace catorce años un doce de junio como hoy ha aparecido en asesinado en Nicole Brown

Voz 1284 38:47 sí sí sí esto todo el culé bueno este oye

Voz 1220 38:49 Simpson fue acusado de estos asesinatos por cierto en qué deporte se hizo famoso hoy Simpson tres opciones fútbol americano

Voz 9 38:57 baloncesto o béisbol baloncesto

Voz 1284 39:03 o fútbol americano fue una estrella del fútbol a medio gas salía esta pregunta para Rajoy

Voz 1220 39:08 Jose Luis que dice la semana pasada la semana pasada

Voz 1284 39:10 gente de este desafío porque estuve viendo las Finales de la NBA más concretamente fui a la ciudad donde juega el gran Le Bron James cuál

Voz 1220 39:19 amigos Elvis Cleveland perfecto un sitio maravilloso lo pasábamos

Voz 4 39:25 que por cierto Ana pregunta

Voz 1220 39:27 por ahí hay Simpson cuál fue el resultado de aquel primer juicio inocente o culpable

Voz 9 39:33 el primero de todo si el primero Inocente Inocente perfecto

Voz 1220 39:39 pues vamos ocho once pregunta para a José Luis no le fue bien al Hebron en esa final pues terminó perdiendo cuatro cero frente a qué equipo Golden State Warriors Houston Rockets o los Bilbao Blake

Voz 1284 39:49 no

Voz 1220 39:52 Golden State no falla baldío pregunta para el Marana una vez que se retiró hoy exitoso se dedicó al sinuoso sprint unos papeles más recordados fue te haga inolvidable de de de de película parodia eh cuales diosa Aterriza como puedas Agárralo como puedas o corre todo lo que puedas

Voz 37 40:14 sí sí sí

Voz 4 40:17 no

Voz 1220 40:18 la a Meetic mítica he pregunta para José Luis a Cleveland no puedes ir directo y tuve que pasar por un aeropuerto con nombre de presidente de los Estados Unidos cual Pedro Sanz

Voz 4 40:30 no podrán JFK John Fitzgerald Kennedy de Nueva York

Voz 1220 40:37 pregunta para Ana en lo que igual no sabe mucha gente es que el primer trabajo cinematográfico de oye Simpson fue una peli de de aquella a la moda de las pelis catastrófico cara dice pues eso es La aventura del Poseidón El coloso en llamas contra Kramer

Voz 4 40:56 no creo que era sencillo fue el color señala fue muy al entrar en calor pero en cada pregunta para para

Voz 1220 41:10 S Lewis de Cleveland me fui directamente a donde ahora me encuentro de una isla en una isla en una isla española cuya capital cuenta con uno de los puertos naturales más grandes del mundo don más grande de Europa más grande de Europa sequía de años no les gusta

Voz 0230 41:26 desde el humor de Eto

Voz 1220 41:29 estoy donde estoy José Luis en Mallorca

Voz 4 41:31 no no no se echa las manos el técnico de aquí de malas noticias nuestra Vasile

Voz 1220 41:38 la cama estoy última pregunta para para Ana en dos mil ocho oye sin son fue juzgado y condenado a una pena de como mínimo nueve años como máximo XXXIII han pasado diez desde entonces vale la pregunta es está hoy sin son ahora en la cárcel o no

Voz 38 41:59 el juez cree

Voz 18 42:02 lo que

Voz 1220 42:04 no esto sale el de hace ha salido está en libertad condicional si sangrante hace unos meses si sí sí bueno me queda con diez última pregunta para nuestro amigo José Luis Casimiro ya

Voz 4 42:18 no porque ha dado una de Valladolid

Voz 1220 42:21 bueno bueno cuál es el famosísimo jugador de baloncesto español nacido en Mahón conocido como el Iturriaga menorquín

Voz 39 42:33 creo que no es

Voz 1284 42:35 el otro jugador de baloncesto

Voz 4 42:37 ante Real Madrid

Voz 9 42:40 hay una mayor Kenia otro menorquín bien Ricky Rubio

Voz 4 42:43 Ricky Rubio Ricky Rubio del Madrid Ricky Rubio

Voz 1284 42:48 a lo mejor James Sergio lo más hambre Sergio Sergio

Voz 23 42:55 yo yo desde aquí de estudiar aquí al lado no me acuerdo ahora en que cuál

Voz 1284 43:01 sí sí sí sí sí sí

Voz 18 43:06 bueno pues nada Oye que que ha ganado vamos a darle un aplauso primero a Ana eh

Voz 4 43:12 no

Voz 18 43:13 ah no esperaba que te coreásemos así a que nos nada muy amable muchas gracias y José Luis nada pues la semana que viene sin no me voy a otro

Voz 4 43:27 dado no te vayas no os juro que no me voy mañana todo por la radio en Benalmádena