Informe Colombia

Voz 1546 00:20 aquí somos con más acento Robinson hay unas semanas está los con Huerta los tres pido compañero amigo

Voz 4 00:28 que el cómo esas yo fenomenal encantada de estar aquí donde vamos a hablar de

Voz 1546 00:32 es un tema que hiciste muy elocuente mente fue sople Colombia Yllera o papel que puede hacer el deporte Ennis Nueva Colombia pero es una cosa que yo estuve un día grande para hay un millón a mi amigo John Cale enquista cubriendo el referéndum a mí en Colombia sobre pues bueno la pregunta no era complicada no decía refrendo queremos paz os queremos seguir matando nos notas que hay margen José no pero eso no que es la paz no quieres la paz

Voz 1 01:11 a mí me me parecía una una pregunta

Voz 1546 01:16 Olimpia me llama y me dice No te lo vas a decir que han votado para seguir en guerra pero nada no puedes alquilar no no no no no puede ser pues se pudo ser pero a decidieron en bueno a ver escuchado el pueblo escuchaba el pueblo pero luego dijeron vamos a hacer la paz guste o no guste bueno el problema es que estalló la paz

Voz 4 01:39 mira mira ahora pregunta que que mucha gente no votó la votó el treinta y seis por ciento en el referéndum entonces no se puede considerar que fuera representativo luego ya afortunadamente las cosas se redujeron

Voz 1546 01:54 pues entonces decidiste en cruzar el charco ir a Colombia para ver cómo va a ser convivencia Comas Kepa qué papel va a hacer deporte no en en ese nuevas con lo mío

Voz 4 02:07 bueno no sólo era eso era también qué papel había jugado el deporte en en la Colombia anterior la Columbia el del conflicto no porque era muy curioso como Colombia es un país muy particular con con una serie de problemas que arrastra hace mucho tiempo y entonces el deporte para los colombianos ha sido quizá lo que les ha convertido en un país así que era una identidad nacional sin ir al firmarse los los tratados de paz y hacerse el referéndum quisimos ver de qué manera el fútbol en concreto y el el tenis también en el caso indie Bettencourt había servido como un consuelo para para los secuestrados bastante que había estado en la en la selva secuestrado por las FARC y al mismo tiempo un consuelo para los secuestradores para los propios guerrilleros de las FARC que fue muy curioso conocerles porque te das cuenta que son Nos desgracias Joaquín son unos pobrecitos en muchos casos cogidos cuando eran niños ingente que estaba pues eso cansada de esta hacer la guerra muy accesible no que llegar a una periodista español les encantaba te preguntaban sobre el exterior cuando se podrá ver el reportaje bueno pues se colgará en Youtube editada miraban asidua en You Tube suficiente yo creo es el único adolescente del planeta que no sabe lo que youtuber no sabe lo que es internet eran marcianos vivían en la selva en una en una especie de burbuja revolucionaria

Voz 5 03:31 que ella fue la que llana nadie creía prácticamente

Voz 6 03:36 dentro de la tierra no solamente Val hay bomba en todo momento en donde uno tiene que hacer un alto

Voz 7 03:44 el fútbol es un deporte en el deporte pasiones a nosotros nos gusta el fútbol libramos con el fútbol

Voz 8 03:53 ellos fusiles nosotros con cadenas pero sufriendo el mismo tipo

Voz 7 04:00 el fútbol para mí lo es todo el fuel

Voz 6 04:04 toda mi familia seguido era el fútbol Tommy Germán Deportivo Cali

Voz 7 04:09 Real Madrid colombina paramos aquí es donde un televisor

Voz 9 04:24 tú sí

Voz 7 04:25 es una cancha rapidísimo

Voz 8 04:29 aunque tenían prohibido hablar con nosotros donde con mayor facilidad de era deporte

Voz 10 04:37 Millet

Voz 11 04:39 a los muchachos tienen un quién actividad están haciendo una una cosa inmediatamente cuando arrinconó en ese momento no existe cansancio de momento no existe estrés porque es que no

Voz 6 04:53 pero lo llevamos en la sangre

Voz 8 04:58 esa acción se extrae jugando no

Voz 6 05:07 yo lo achique presione impresa ahí venga paz de la línea ya desde me dice que es eso

Voz 12 05:17 es que había crecido en

Voz 1546 05:19 en guerra lo que no toman una decisión porque no hay decisiones tomadas desde

Voz 4 05:26 se pone el fusil

Voz 1546 05:28 no sé quizá la la tradición familiar digamos

Voz 4 05:32 bueno es que también la realidad colombiana es muy complicada pues habría que tener varias voces que contaran porque yo como testigo conocí una parte de Colombia y la Colombia rural digamos es muy diferente a la Colombia urbana y hay gente que ha sufrido los ataques de los paramilitares y gente que se ha tenido que refugiar a la guerrilla habrá que no les mataran

Voz 1546 05:57 es un problema muy muy complejo es quién lo que vimos en el reportaje también es un poco como a están los secuestradores con los secuestrados a una radio que está encarando en patio de fútbol y los dos lo escuchan con la misma fervor no

Voz 4 06:15 nosotros quisimos aprovechar como hilo argumental el reportaje la Copa América de dos mil uno que fue ha sido el único gran evento así deportivo internacional que organizó el país porque históricamente no le querían dar la organización de nada porque claro eso estaba muy sujeto atentados y tal y curiosamente cuando habían conseguido ya tener esa Copa América a las dos semanas de de que se inaugurara secuestraron al vicepresidente de la Federación de Fútbol entonces ha suspendió y los propios mandos guerrilleros hablaron con los que habían secuestrado que habéis hecho liberarle ahora mismo se va vamos a cargar los la la Copa América y no vas a poder ver el fútbol

Voz 1546 06:57 menos deja que pase el campeonato

Voz 13 06:59 lo voy a siguió quién no tuvo que luchar por su visibilidad fue Hernán Mejía convertido a las pocas horas de su cautiverio en el secuestrado más famoso del país el Gobierno negociaba contrarreloj su liberación con la esperanza de poder recuperar una Copa América que había quedado suspendida

Voz 6 07:22 no voy desminado acompañó ese puesto no era para el doctor medio teniendo mucho susto porque yo sabía que la redacción en el bourbon tremenda ahí así Wade

Voz 5 07:38 Italia Colombia

Voz 14 07:44 ya nos contaron que el presidente estaba haciendo todas sus gestiones porque no se quería quedar sin Copa América en Colombia

Voz 15 07:52 digamos que todo haya hecho algo como eso sin consultar lo cubre gusta el deporte no momentico venga para acá como así cuando quién ordenó ellos

Voz 5 08:02 el recibieron la orden de sus jefes en el sentido de que no podían alterar la posibilidad de la realización de la Copa América las dos partes se sentaron

Voz 14 08:12 jugaron dejaron que el pueblo viví era algo que quería

Voz 16 08:16 a la guerrilla cuando se dieron cuenta que suspendió la Copa América noche me querían sacará las siete

Voz 17 08:24 Pepe para que me hiciera con ellos si yo les dije que me quería de mí

Voz 4 08:30 bien

Voz 17 08:30 es muy amigo de ellos

Voz 14 08:32 cunde papá que te van a decir que estás libre y tú dices no yo no me quiero ir yo estoy muy contento por aquí

Voz 17 08:39 en los tipos enloquecieron que si él no sabía qué hacer qué

Voz 16 08:45 Ello el único liberado que les dan la la libertad no se quería ir

Voz 5 08:51 dos mundos recibí veía cuando Jesús bueno venga campo usamos ardió cuando nadie lo esperaba allí en unas circunstancias casi que precipitadamente

Voz 18 09:06 es muy luego a nivel nacional Alice

Voz 19 09:11 prácticamente nunca

Voz 6 09:14 en una inmensa satisfacción quiero celebrar comisteis

Voz 7 09:17 la noticia que ya todos conocen de la ratificación de la Confederación Sudamericana de Fútbol a Colombia como sede de la Copa América

Voz 14 09:25 más importante mover todos los hilos

Voz 7 09:28 Alonso Hernán Mejía y no perder

Voz 14 09:30 la Copa América

Voz 7 09:31 que el resto de secuestros Nos vemos en los estadios con la camiseta pues que Dios los bendiga

Voz 20 09:41 bueno

Voz 14 09:43 muy triste que las otras personas que estuvieron en el secuestro no tuvieran esa misma posibilidad que tuvo mi papá

Voz 5 09:51 esa Copa Copa América entrará en la historia del fútbol Juan de la Paz

Voz 21 10:01 el Gobierno colombiano había encontrado un puente a la hora de convencer a los guerrilleros su pasión

Voz 4 10:08 el fútbol sea estamos hablando de una época que había cinco secuestros al día en Colombia con cuarenta mil secuestrados en otro informe Robinson ahora con Rafael Nadal Si

Voz 1546 10:22 esa escena que pone en el repostaje cuando Ingrid Betancor sus sus lazo Macía al exterior era escuchar a Rafa Nadal jugando Roma encaró

Voz 4 10:33 la gala de Nadal cuando lo cuarenta llegaron los ojos como platos digo porque claro estamos hablando dos realidades absolutamente opuestos Rafael no es un chico inconsciente pero juegue

Voz 1546 10:48 visitadas entre de tenis el entrenamiento más técnica y él está viviendo una burbuja también viviendo su burbuja siendo secuestrada no hay un momento en ser potaje cuando las dos realidades

Voz 22 11:04 solapan un crecerá entre de las indirecto que radios internacionales y acá deberán estará ex lleve el día de hoy viéndolo cara a cara esto no cerrar es completar de forma maravillosa una cita

Voz 23 11:39 cuando le conoció cuando estaba

Voz 1546 11:42 trataba de que sus sanidad pasaba por escuchar LB caído bien a Rafa Nadal

Voz 4 11:50 no me ponía cara tampoco es que ya estuvo que fueron seis años son las pues nosotros tuvimos tres días en la selva con las FARC tres días y en tres días pero he tenido que te cambia la vida te cambia la visión de muchas cosas y cuando vuelves a la civilización lo ves todo de una manera diferente pero hay que pensar Alan Jara uno de los que entrevistamos en el reportaje estuvo ocho años otros estuvo diez años metido en la selva en una jaula con una cadena coge el cuello así la posibilidad de escuchar una voz de otro mundo que te está hablando de un chico jugando al tenis au de un equipo de fútbol metiendo un gol es como

Voz 1546 12:27 viajar salir del infierno

Voz 4 12:29 el único gancho que tienes con la realidad

Voz 1546 12:32 no era su actitud hacia ese para los que han sufrido ha sufrido todo aquello que tú pisos comentando cuando ambos con Helios acerca de esta paz esa nueva condición como fue su su en su punto de vista

Voz 4 12:47 solamente en Colombia que el sector que más ha apoyado la el proceso de paz ha sido las a las asociaciones de víctimas no pasa como ha pasado en otros países no y entonces eh uno no no sabes es un poco siendo Estocolmo o que es gente que que los ha conocido más de cerca y puede tener una opinión más fundada pero pero sorprender buenos

Voz 1546 13:12 sorprende es gratificante que es aún menos quiere decir que tiene una oportunidad de prosperar este nuevo stock y si realmente Helios no lo querían sino buscaba la venganza pues el movimiento de paz no tiene pie de estuvimos hablando con una iniciativa que es un nuevo club de fútbol hacking acento Robinson que se llama A han compuesto por secuestradores y secuestrados compartiendo club de fútbol en vestuarios para eso escuela de fútbol en su primer equipo y juveniles e a bote pronto como como el BES Stonehenge

Voz 4 13:55 hombre lo veo maravilloso evidentemente sí han se han utilizado el fútbol cuando cuando estaban en plena guerra imagínate ahora que están en La Paz no es ellos son los primeros que saben que que las las bondades que tiene el deporte para ellos no yo quería destacar también de ese reportaje aprovechando que estoy aquí en la SER un aspecto que que sí que que hicimos reflejar que es el poder de la radio no la importancia que tuvo la radio Mike sigue teniendo en Colombia no porque es un país muy muy radiofónico dicen en concreto un locutor que gracias a sus retransmisiones siempre ha lanzado un mensaje de de apoyo a los secuestrados y qué influencia tuvo ese mensaje en ellos no hay cómo consiguió movilizar un poco a todo el país gracias a esas llamadas a todos los colombianos secuestrados

Voz 5 14:41 es muy muy muy teatrales

Voz 24 14:51 el grupo de Nothing bien todos los días

Voz 5 15:02 sobre todo te un idioma aquí las radios en este país una superestructura lo que la radio lo lleva más allá aquí

Voz 26 15:14 que la televisión de alguna manera los sentidos se agudizan y es que a través de los los uno logra ver logra sentir emociones

Voz 17 15:27 te escucho un partido por Ray usted siente que lo está viviendo me hace sentir perteneciente al entonces despidos

Voz 5 15:55 todo lo que pudiera en no decir a través de otros medios lo dice otra vez de la radio sin problemas no sé

Voz 0684 16:04 se convierte casi en un confesionario ojalá ser tan joven ofreció la B2 es

Voz 8 16:33 el tema de los locutores

Voz 20 16:35 sí bueno y que que emisora

Voz 8 16:38 poner todo eso era un debate muy muy bien para mí para casi todo este se volviera Pacheco

Voz 5 16:46 una autoridad de la empresa o de la organización a la cual yo pertenezco estaba secuestrado id lo liberaron posteriormente el vino y

Voz 6 16:55 no los guerrilleros y los secuestrados dijeron que la transmisión que debía escucharse eran su vez eso por supuesto inmediatamente me sentía

Voz 5 17:05 de alguna manera tengo que ser consecuente con este hecho

Voz 29 17:10 es ya señoras y señores aquí comenzamos esta transmisión

Voz 5 17:13 desde el estadio tal estamos recordando a todos nuestros hermanos secuestrado ese frase

Voz 22 17:20 cuando tú estás en cadena cuando ellas Nasser

Voz 5 17:25 ir remataba siempre antes de comenzar el partido Libertad para todos los secuestrados de Colón

Voz 8 17:31 Via escuchas ese grito con la voz de pasea en más libertad para todos los cuesta eso era una inyección de adrenalina

Voz 0684 17:41 vida es una cifra que tenemos de desaparecidos también costosa la que tener del secuestrado todavía en la selva los sectores más escondidos de Colombia así que señoras y señores no olvidemos darle otros delgados secuestrados

Voz 1546 18:09 en enero

Voz 7 18:10 en el fondo una gran solidaridad

Voz 0684 18:16 a todos los secuestrados de Colombia

Voz 30 18:21 cuando pudimos manda

Voz 8 18:22 las pruebas de vida una carta describimos Apaches Si

Voz 31 18:29 la recuerdo dicen señor Patxi Andrade director de los dueños del balón RCN Radio una de las mayores alegrías de esta vida en la pasión por el fútbol nosotros llevamos nueve años y ocho meses no solamente privados de nuestra libertad

Voz 5 18:44 sino también de vivir de sentir esa pasión

Voz 23 18:48 afortunadamente existe la magia de la radio

Voz 31 18:51 cuando la guerrilla está de buenas cuéntanos permiten gritar el gol

Voz 23 18:55 y cuando es un gol de Colombia lo hacemos todos

Voz 6 18:59 hemos escuchado un hay varias veces el llamado qué hace usted para que los coloquen estas son esas llamadas son esas pequeñas cosas

Voz 19 19:08 el en Xian

Voz 23 19:10 bueno o el malo Mi negro del alma seamos a usted y a todo su equipo de trabajo una feliz Navidad y un próspero año

Voz 5 19:19 eso sí no se olvide colocarnos alza de la buena esa que esos Luis te sabe interpretar no esto me hace sentir muy nostálgico

Voz 23 19:34 me pone muy sensible para mí esto yo creo que

Voz 5 19:37 es el premio más importante

Voz 32 19:45 todas las personas

Voz 6 19:46 que se han solidarizado por nuestra cabra gracias

Voz 4 19:53 me gustó ese canto a la radio me gustó reflejarlo en el reporte

Voz 1546 19:57 el viendo vuelto a habiendo dejado que las emociones reposan a estás optimista acerca de la posibilidad que en Colombia

Voz 7 20:11 viva

Voz 4 20:14 una intensa bueno una relativa si somos realistas pero vaya yo siempre que que conozco algún colombiano que escucho el acento así Pahissa o colombianos ya les pregunta es colombiano no porque ya me ha creado como un vínculo con ellos siempre les digo lo mismo si es que vuestro país sólo puede crecer es que sólo puede crecer es un país que tiene un potencial enorme que desde aquí animo a todo el mundo que lo visite porque es súper seguros super tranquilo y maravilloso yo creo que con que es mejor un poco el tema ya va va ir para arriba la solución absoluta la veo complicada como problemas ahí

Voz 1546 20:49 en todos los nosotros conocimos se a quién ha hace dentro son pueblo costero en la costa pacífica que suman no que dónde viene fijado también en tu programa como a través del sur a unos Minyons analfabetos en principio que no iban al colegio tampoco electricidad debe en el pueblo pues a una ostra con australiano se ha hallado unos niños dinamizando sólo solas en cualquier superficie y me escape sur pues para recortar la historia de que hace que llegan tablas de Sufi solamente había estado de su si habían ido al colegio y luego los chicos ya ha al colegio como el sur ha sido como una como una herramienta para la inclusión social tal vez el deporte como turistas diciendo en general es la cal era que puede ser un pilar básica en el seno

Voz 4 21:46 piensen en Lucky donde en esa escuela de surf todos estuvimos grabando en un pueblo en te habrías del Pacífico que vimos ballenas era un sitio idílico pero más allá de de lo bonito que le puede parecer un turista necesito que lo tenía luz no tenía agua corriente no tenía teléfono no tienen Internet no tenía Hospital no tener un centro de salud tenía una escuela que bueno llaman la escuela de cualquier cosa entonces claro allí no hay otra salida que no sé

Voz 33 22:12 la otra parte del la delincuente

Voz 4 22:15 hacia o o el terrorismo todos claro darles una opción de hacer deporte sabe niños que han sufrido también mucho abandono y vayan el era el único rayo de esperanza

Voz 1546 22:29 bueno el deporte como unos pilares básicos en ese nuevo a Nueva Colombia era un reputado

Voz 12 22:38 G que te Informe Robinson que que te digan y a mí me enorgullece ideas

Voz 4 22:44 es de esos reportajes que te que te marcan afortunadamente de vez en cuando hay uno de esos que decías joe la profesión merece la pena pues sí señor un abrazo fue tiene la semana que viene Granta Nos veremos un salón

Voz 1546 23:26 Michael Robinson en la SER bueno en las graves que nunca me deja de sorprender la capacidad que tiene la gente a la hora de superarse tienen Don decidió está con un halo un aparato de tortura medieval tres meses mientras yo tres meses de tortura de veras lo hizo seguir luchando por su sueño en todas las facetas de nuestra vida encontramos fuerzas donde no imaginábamos que las tenemos a veces Nos sorprenderemos hasta nosotros mismos los difícil no obstante es encontrar aquello que amamos tanto que queremos lo suficiente pero hay que ir por partes primero sentí querer la mar una vez que se encuentran en su estadio verá cómo sale la fuerza necesaria para poder sufrir tiendo lo ha hecho ustedes también es cuestión de querer algo lo suficiente todos tenemos una pizca de Superman dentro gracias por estar ahí al otro lado de la alcachofa

