Para ganar el mundial no basta con tener a los mejores

Voz 0313 00:00 vamos a reflexionar si efectivamente pero tenían de algo muy claro al menos yo lo tengo muy claro que al fútbol se le puede mirar de muchas maneras pero difícilmente sin pasión en frío puede razonar pues hacer literatura

Voz 1 00:55 sólo una jugada un gol un momento histórico

Voz 0313 00:58 pero en caliente puedes terminar destrozando móvil contra el suelo por ejemplo o a un desconocido a tu pero enemigo por ganar una Champions o echar a un nieto a un niño de un bar por celebrar el gol de un gol de Calderé con el Barça en los años ochenta o creer que la vida son los treinta días que duró mundial volvemos a jugar al fútbol con palabras es sin balón y vamos a hacerlo con con tres gallegos que no comparten equipo ni mucho menos pero sí un diario en el que expresan sus pasiones el diario El País los nombres esos columnas ya dan pistas dice mucho de goles el equipo de cada uno no de Manuel Jabois es siempre robando la de Juan Tallón es sin bajar del autobús y la de Rafa Cabrera esto hace poquito aquí en La Ventana hablando de su libro alienación indebida Jabois está en Radio Madrid Tallón en Radio Ourense ICA de Leira en en Radio Pontevedra buenas tardes compañeros amigos qué tal cómo estáis hola hola antes antes de la BBC de la MSN y esas cosas si salía existía la la jota TC yo me felicito por estrés

Voz 2 02:01 para darse el sí sí de verdad mucho mejor

Voz 0313 02:03 os peleáis llegáis a discutir evidentemente ahora aún peor aún nos queremos

Voz 0752 02:09 sí sí sí

Voz 1235 02:11 en diez minutos después no podemos ni vernos

Voz 0752 02:14 no estamos buscando a otro para rajar del del del tercero pero habéis partidos juntos el caso de de de Jabo que siempre no sacado

Voz 0313 02:21 la costando dinero así anda si hay que ampliar eso perdona te hay que ampliar esa de que bueno a mí me deben noventa hay que hacer especial pero queda partido juntos sea un Madrid Athletic Barça Madrid es que un partido con uno de ellos fue con Rafa y quedé muy satisfecho de la experiencia porque ganamos uno Real Madrid cero cuatro al Bayern de Múnich de Pep Guardiola que el Barça hombre eh el Bloque quiere

Voz 3 02:44 ha ocurrido en Guardiola Guardiola para de

Voz 0313 02:47 es más que el barcelonés yo tengo pero hay apuntadas frases de las columnas de de los tres ayuno por ahí no sé si es

Voz 4 02:56 qué Cabaleiro detalló de que Guardiola si Guardiola tiene claro que no

Voz 0313 02:59 mientras sospechar es que el fútbol es ese deporte en el que juegan once contra once y siempre pierde Guardiola tampoco es otras dos contra él

Voz 0931 03:07 sí todos contra el viene a raíz de la última eliminatoria entre el Bayern de Munich si el Real Madrid en el que yo realmente estaba muy preocupado porque una victoria de del Bayern a un posible segundo triplete de Heynckes seguramente se entendería como un fracaso de Guardiola en su época muniquesa entonces tengo que reconocer que celebre con gran alegría la victoria

Voz 0313 03:28 el Madrid preferidas que gana al Madrid en ese caso en esa sesión

Voz 0931 03:31 si no se How un culé peligroso

Voz 0752 03:33 a Rafael Éstos son los que nos hacen daño Madrid se alimenta de los Yankees de verdad ese estrés ladino e el en un Bari está rodeado de lobos al final te te enseña un poco también

Voz 1235 03:46 sin ser del Madrid en el fondo eso es el problema de Cabré

Voz 0313 03:51 claro tú lo contraste el otro día que tienes un pasado de hoy yo también era de Madrid de pequeño yo yo vi la final es que nuestra patria Infante pero bueno sí pero una parte de la infancia la infancia dura unos cuantos años Dios fue el Madrid de pequeñito porque al que ganaba todo cuando yo era pequeño todos llevamos un niño dentro hasta que hasta que un día si la luz en mi caso fue el cero cinco de Cruyff así

Voz 4 04:11 yo yo yo yo también era del español yo vi a mi padre

Voz 0313 04:14 en feliz en ese momento hoy al señor Miralles a que el Barça era del Madrid pero era muy pequeñito todavía sea tampoco no no no había dado todavía ese salto de eras más del Madrid de baloncesto era más del Madrid de baloncesto si de Emiliano y toda la gente sí es verdad es verdad hoy Juan tú entre los que creen en la superioridad moral de su juego nacido para enamorar que sería que seríamos los del Barça y quienes están persuadidos de la supiera genética de para gracias seguido en Madrid como cuando hemos Honduras espacios

Voz 1235 04:47 eh eh si es que me que me quedé sin opciones eh muy pronto es decir a los nueve años mi padre me llevó ver una concentración de pretemporada del Real Madrid dicen encabeza de Manzaneda en la provincia de Ourense ACB eran cien kilómetros que tuvimos que recorrer el Lula Rover yo esperaba pantalón vomita cuatro veces antes de llegar era obvio que yo no podía ser nunca del Real Madrid y el Barcelona creo que todavía no existía

Voz 0752 05:18 otra por Fundar

Voz 1235 05:20 no no existía como como piensan los guardias listas era otro era el fin a mi padre me parece lo más sencillo no complicar menos llevarle la contraria a la persona que te da de comer que te viste esas cosas

Voz 0752 05:34 yo me callo variable vosotros al pequeño en Ourense no existía ni el Barcelona ni el PSOE lo inventamos los reds obliga PSOE tampoco el PSOE tampoco fíjate lo que cuenta Juande las vómito unas los caminos del antimadridismo son inestable saludable en ese cada uno llega de una forma diferente de recopilar en un libro

Voz 0313 05:53 pero siempre se llega la antimadridismo por por reacción contra algo o puede ser también por filosofía y por convencimiento

Voz 0752 05:59 yo llevo unos años estudiando lo muy a fondo en tú has sido siempre del Madrid

Voz 1389 06:03 del del Madrid desde que recuerdo

Voz 0931 06:05 desde desde que tengo memoria

Voz 1389 06:08 ni tampoco una memoria alegre porque recuerdo derrotas muy dolorosas en la adolescencia pasó una crisis de fe cuando fueron las ligas de Tenerife que prisa o que yo piense puedes todavía este sufrimiento porque no si hasta la vida para para para no estropear todo

Voz 0752 06:20 todo ni que fuera de la ley entonces hacia no pero bueno ya ya sabes siempre hay alguien pero yo recuerdo que me propuse una tarde no ser del Madrid

Voz 0931 06:29 me puse el carrusel MM

Voz 1389 06:33 entonces no se revisaban los partidos este domingo por la tarde entonces intentaba que los goles de ser Fary hubiera alegría yo lo digo desde Barcelona me produjesen produjesen euforia era era un combate dentro de mi cuerpo era una una lucha en fin encarnizada de pasiones revueltas que al final claro apretaba los mitos como para que nadie me viese cuando realmente marcaba Hugo marcaba marcaba algún algún delantero madridista no salir no no fui capaz rojo una especie de de de santificación yo lo recuerdo dejaron encerrado en el falladas en el en el en el trastero allí con la radio a ver cómo salía Filaret

Voz 1235 07:07 el empatados la que nunca debieron tuvieron que tirar la llave al

Voz 0313 07:13 las facturas Ligas de Tenerife que comentaba Manuel donde donde las viviste las dos de Tenerife yo yo recuerde donde estaba uno en una estaban la Expo de Sevilla en un bar en Triana en junio creció un cero pero me trataron bien ir a otro estuvo en el campo que ido pocas veces a campos Barça pero eso ya está aportó donde estaba

Voz 0931 07:29 yo estaba en el en el bar de de Mis padres el antiguo bar de mi abuelo que haya a mis padres ahí agazapado con los tres cuatro culés que habitualmente solían ver allí los partidos normal venda a mí me atraía mucho lado culé una sensación de de discordia constante en mi bar había cuatro-cinco contados personajes del Barcelona declarados que quería gente siempre estaba discutiendo sea Erin incapaces de ponerse de acuerdo conversos veces no sé pero ni en el color de la camiseta que debía de lucir el Barça en cada partido recuerde esas Ligas de Tenerife pues bueno pues como una explosión de alegría terrible una confirmación de que lo de Cruyff será algo especial tan especial como que llegabas a ganar Ligas que seguramente algunas de ellas no habría merecido mucho agradecimiento recuerdo en la primera por lo menos a a Ramón Mendoza creo que era no el que había en el que había cesado a Radomir Antic a mitad de temporada cuando llevaba no sé cuántos puntos de ventaja por esa tontería de que jugaba bien ya llegan los jugadores no contó una amiga a la que vamos a excelencia yo creo que ese es el germen del verdadero Barcelona nace con Mendoza despidiendo Antic pues es probable

Voz 1389 08:40 entre ellos estaba yo es que nosotros estábamos en Sanse eso nuestro pueblo María estaban dos dos cero en la primera esto es cogimos el coche recoger considerarnos volvemos a Pontevedra cargamos el coche de maletas todos que ha confiados no de vez en cuando le decía a dar un claxon ahí como para que haya ambiente empezó a marcar con cada gol bajado un poquito más

Voz 0752 08:58 Boluda Papa por mucho que nos van a dejar de marcar los goles estamos

Voz 0313 09:04 Juan marca terreno no te dejan hablar hacer es acostara tercera vida al final

Voz 1235 09:08 la gente intentando recordar dónde me encontraba ICREA sentado en un sofá muy feo que teníamos en casa del que sólo conseguimos librarnos hace cinco hace cinco años cuando creo que cumplió los cuarenta ir sí disfrutando mucho de las desgracias ajenas porque es que uno no es nadie sin las desgracias ajenas escriben se alimenta de ellas sí bueno vamos a veces las propias te ponen contento pero pero no tanto como

Voz 0313 09:31 eres tú disfrutas más con una desgracia del Madrid del Barça o depende

Voz 1235 09:36 yo disfruto con una desgracia del Real Madrid es seguida de una desgracia de higiene que se de lo contrario tan mal en no son excluyentes

Voz 0313 09:50 o sea no no no practica exceso de que yo soy tan equipo pero no soy anti no

Voz 1235 09:54 no no no es que él eso de ser de algo tiene Britta para ser de otra cosa y entonces se sitúa inmediatamente en contra de yo estoy muy muy poco a favor de esos paternalismo los desde bueno me si no gana mi equipo que gane este que gane este otro porque me cae bien

Voz 1 10:11 no no no

Voz 0313 10:14 si eso no

Voz 1 10:15 además cada equipo jugó una vez a la semana Eso es muy aburrido

Voz 1389 10:19 el éxito quiere si tú quieres que disputara un poquito más del fútbol pues pues te metes con el rival del otro y así lo vives con la misma pasión no yo creo que tampoco hay de eso

Voz 0313 10:28 no se puede ser no anti quiero decir que yo

Voz 4 10:30 aquí tengo un ejemplo yo no sé si no no es anti

Voz 0313 10:34 yo encontré no engancha hace mucho tiempo los amigos tengo un montón de amigos el Madrid unos cuanto menos pero también de la aldea

Voz 0752 10:40 eso es lo que me hace semanas antes del español

Voz 4 10:42 no no y no no no no no porque me alegro

Voz 0313 10:45 pero el otro día estaba dudando ante Michael Robinson en los amigos del Madrid como Boyero no estaba bueno pues pues me da un poco igual al Liverpool sinceramente eso pero el otro día no días que me da un poco igual sinceramente a mí el otro día Tommy preferiría que

Voz 0931 10:59 las el Real Madrid bueno por lo mismo que había contado antes

Voz 0313 11:02 es una victoria de Klopp si va a entender como una derrota de guardia

Voz 0931 11:05 yo también puedo consentir

Voz 0752 11:07 es Guardiola centrista

Voz 0313 11:11 se te viene la pasión por Guardiola en qué momento descubriste descubriste la luz viste al Mesías la primera temporada entrenador en la segunda me viene ya de su época de jugador muy grande de repente Guardiola con Guardiola

Voz 0931 11:24 los niños que por entonces todavía jugamos al fútbol y a los que nuestros entrenadores no se exigían poco menos que ser unos auténticos boinas verdes que tendrían tenemos que comernos el campo voy a hacer no sé cuantos kilómetros ir al choque contra el rival era es que yo no no me veía capaz de de interpretar entonces aparece aquel chico un poco desgarbado drogadicto que no corre mucho que está todo el rato mirando adelante y atrás yo me siento súper identificado con el de su mano llega la primera Copa de Europa llegue a aquellos años gloriosos de Cruyff yo recuerdo que tenía en mi habitación un póster de Guardiola y uno de Estefanía de Mónaco

Voz 0752 12:00 los dos grandes ídolo eso eso

Voz 0313 12:03 les da para mucho e de Daniel cruel

Voz 0752 12:07 ahí fue donde el mito de Estefanía ya subir al de Guardiola piedras y hay Guardiola se empieza a convertir en mi único día

Voz 0313 12:18 Guardiola Guardiolas da mucha rabia la gente del del Atlético del Madrid Juan Manuel no

Voz 1235 12:23 la me en realidad a mí Guardiola es relativamente bien es más voy a dar rectificar irrigar relativamente el problema de Guardiola son los guardias listas a la gente a la gente como Rafa Rafa no es el peor pero es decir es uno de los terribles que te están todo el día dando la brasa con con el guardia turismo y no puede ser es decir Guardiola sí hubo un gran entrenador pero la sorpresa a la gente de la que se acompaña hay que habría que echarlos al río

Voz 0752 12:56 Manuel

Voz 3 12:57 a Guardiola no manía personal toda la rabia al cada vez que a mí

Voz 1389 13:02 su discurso cuando cuando los grandes enfrentamientos con el Barcelona por supuesto con el presupuesto aviones discursos eran tremendo sí sí sí no no diría yo escribí mucho

Voz 0313 13:11 ferias aprendí mucho y muy bien contra claro

Voz 1389 13:14 prefería José Mourinho habla desde el dolor yo prefería pero que conste y tú lo sabe Rafa que les pidió un obituario hermosísimo sí maravilloso porque porque en fin hay una admiración ha sido un enemigo de un nivel impresionante no ha sometido durante años era algo que nunca había ocurrido en la historia el Madrid aunque te esas cosas las las reconozca no no lo puedo puedo reconocerle durante noventa minutos puedo puedo hacer cualquier barbaridad pero una vez en frío dices que en qué entrenador tan impresionante ya que sometimiento Nos no estuvo durante durante años no conoce ningún problema no no no no yo creo que no hay ninguna manía ni ninguna

Voz 0313 13:48 el otro día me contaron que John Carlin en una cena con con gente con corresponsales Dahl en Barcelona dijo lo dijo muy en serio además a que Mourinho había contribuido

Voz 1 14:01 en algo malo al proceso acceder

Voz 0313 14:04 de verdad de verdad de verdad que los años de Mourinho generaron bueno ese porcentaje de gente que antes no era hay ahora es qué tal lo dejaría John Carlin que tampoco es un libro

Voz 0752 14:12 te probablemente también tu padre tiene Esteban también hay no hay dudas a favor es que hablemos del de buscar elementos externa

Voz 0313 14:23 no no no es una tontería en en Barcelona igual que Madrid la la la Pune la rivalidad lleva

Voz 4 14:29 el Madrid se quería salvo los tres que estábamos de guardia si yo yo creo que hay una parte que quiere que querían mucho a Mourinho como más utilizado que conoce famosa también

Voz 0313 14:44 pues que les estaban pero hay mucha gente que que que si porque porque plantó cara también en deportes como en política como levedad general es un es un meritorio se requería a ratos no pero lo suficiente como para fraccionar

Voz 0752 14:55 a decidir si se hoy es verdad que rompisteis móvil el

Voz 1389 15:00 mira me dio pena lo rompió y efectivamente cumplió la la pantalla Se volvió toda negra pero ya alegría aclare muy alegre sabes cuándo lo rompí lo tenía en la mano no sé por qué motivo porque no no no sólo el partido con el móvil en la mano problemón te estuviese haciendo una foto algo ocurrió la jugada de ve marcó el gol de chilena y el móvil voló por los aires cuando lo recogido en el gol abrid al gol lamente no tener un móvil más caro

Voz 0752 15:26 yo creo que ese gol hubiera merecido un móvil mejor estropicio más grande y más impresionantes y yo creo que es el

Voz 0313 15:35 probablemente no se Juani Rafa yo realmente creo ser más bonito que he visto en mi vida voy me pareció maravilloso cual perdona el de Benzema el de Benzema el de Benzema al del otro día Benzema tiene su historia si los riesgos

Voz 1235 15:50 bueno incluso de Pelé en blanco y negro que no fue gol

Voz 5 15:52 ah y que me parece todavía más bonito

Voz 0313 15:55 en el Mundial de México el gol fue una pasada hombre no no no lo veis joder aquí

Voz 1389 16:01 las cuenta de con ese gol de Bell el gol de cristal

Voz 0313 16:04 pero claro el debe si usos mejor y el más

Voz 1389 16:06 estético se Cristiano pero pero sí pero Veles desde más lejos en una Iván claro claro fíjate que esos tres grandes goles del Madrid el Cristiano en Turin el debe Bailey el de Zidane en Glasgow vienen de tres centros de verdad es el estrecho de editores centros que nosotros yo son nada un balón a la red balones a la olla hago

Voz 0313 16:25 te voy a poner en los tres goles que se costar impresionó más que guardaba que conserva esa la memoria con en fin con más con más cariño para Jabois el ya lo siento de Juan el gol de Ramos en Lisboa en el minuto noventa y tres dos medios Romero reza Moya en el banquillo

Voz 6 16:39 al Atlético de madre luego por arranca Modric balón arriba rango

Voz 7 16:53 darle vuelto quedarse molesto

Voz 3 16:54 ya está ya está ya está bien bueno para para Juan Tallón el fin ya lo siento Rafa

Voz 0313 17:01 el gol de Godín en el Camp Nou quedó la Liga al Athletic la pone Gabi valora otra

Voz 6 17:19 le digo dieron existir siga remate espectacular ya puso al Athletic por pura doblete

Voz 3 17:40 parecía feliz y a gusto eran todos los culés es sacar de que el carrusel tenerlo o no pero ahora toca el de Rafa el gol de Rafa un gol Joy además escogido el gol de Iniesta en Stamford Bridge por favor

Voz 6 17:55 vale Ole ole ole ole ole ole óleo para André

Voz 3 17:58 es podríais escribir empezando tu Rafa tú recuerdas exactamente qué hiciste con ese gol

Voz 0313 18:15 sí estamos profundizando en el alma de los de lo de los seguidores de fútbol que somos todos

Voz 0931 18:20 sí sí sí recuerdo perfectamente porque también estábamos viendo en el bar en el bar del pueblo estábamos yo y mi amigo Pablo sentados junto a un señor que en realidad no nos dirigen la palabra cuando lo encontramos por por el pueblo no sé muy bien qué tipo de de agravio habremos cometido contra ese señor pero lo cierto es que no nos habla no nos dirige pero en el saludo y el gol de Iniesta de repente se produce una locura allí

Voz 0313 18:46 triple en el bar que cuando abro los ojos yo me veo que estamos los dos

Voz 0931 18:48 abrazados a este señor exaltando prácticamente ya en el medio de la carretera porque además son de estos goles que es como un gran concierto de rock te mueve

Voz 0752 18:56 el sitio en el que empiezas a celebrarlo

Voz 0931 18:58 celebrándolo yo que sé pues ese día acabamos en la carretera mostró de acabasen la discoteca Caravaca

Voz 0313 19:03 Javi bueno oye luego expongo el gol de Iniesta en el Mundial haya estaremos de acuerdo todos los cinco vosotros tres Roberto y un servidor porque quiero que hablemos el tema Lopetegui te aquí un urgente dice la Federación española hubo que seleccionar cuello claro que tiene la primera opción dice Michel bueno se habla de Luis Enrique ya veremos

Voz 3 20:16 que están de acuerdo al menos en algo en que hace ocho años no se dónde ni de qué forma pero gritaron esto

Voz 0313 20:40 Jabois estoy viviendo pero pero a Juanma Rafa

Voz 1235 20:43 hay piel de piel de gallina prime o verdad que sí es que ahora no pero hacemos años y eso que me tocó que me tocó ver el gol acompañado de mi madre y mi abuela eh que bueno multa podéis imaginaros que no son la alegría de la huerta donde creía que iba a decir que eran holandesas no no ojalá hubiese sido ya pero yo creo que ni siquiera levantaron la cabeza de lo que estaban haciendo y lo que estaban haciendo claramente no era ver la tele

Voz 3 21:12 bueno en fin la familia explicarlo

Voz 0313 21:16 hoy veo una cosa los tres oye que la noticia de hoy es lo de Lopetegui entrenador del Madrid yo tal cual me enteraba esa tarde así a bote pronto he pensado hombre esto descuadra descalabro un poco la concentración de la selección se podía haber esperado al final o al momento en el que se pudiera decirlo pero coño tres a dos días de empezar ya es el debut dices tío era necesario esto

Voz 1235 21:37 tú ves yo voy a esperar a que a que se pronuncie Habbo para a continuación reafirmar me la posición contraria sino impone

Voz 0752 21:46 yo he pensado a perder a perder rapidito en Rusia que hay que preparar la próxima temporada a mí lo primero que me ha pasado por la cabeza es el título de la columna de dejado siempre robando es una edad de es una llave inglesa ese día

Voz 0313 22:01 viajó antes de bueno

Voz 1235 22:04 yo yo pesado también que quien puesto que el Madrid es el equipo que no juega nada

Voz 12 22:09 eh qué tal vez de Lopetegui no acabase de de encajar no e ir a tope y creo que tiene una serie de de ideas que que pasamos

Voz 1235 22:20 por Ron por jugar bien el del Real Madrid lo que quiere es ganar siempre no entró

Voz 1389 22:26 Madrid puede más que es hombre ya no juega nada

Voz 0752 22:28 claro a mí lo que más miedo

Voz 0931 22:32 edades que llegue Lopetegui quien se se sea capaz de hacer no jugará nada ese equipo sigue aún así llegue la cuarta consecutiva porque yo ahora ya todo lo vivido en en en términos de Champions consecutivas todo lo demás no parece me me me parece importancia hay una frase de uno de esos columna que

Voz 0313 22:54 dice si el Madrid de Zidane forma parte un universo Marvel sería la increíble Hulk porque es verdad que hay que hay que que arrasa con todo no da igual que vaya de verde de azul lo del color que sea

Voz 0931 23:04 sí sí tiene ese punto pues eso como el profesor banner que los pues en diciembre que están totalmente destrozados pero parece que están atribulados por tantos problemas por tantos debates casi racionales que que pueden con ellos que los hacen muy pequeños pero de repente pues no sé en qué punto exacto de esa furia empieza a crecer es la fuerza la velocidad hasta convertirse en proceso en el monstruo que que tampoco es que este año haya demostrado una gran daño tuvimos un poquito de suelen una gran fortaleza exactamente pero yo creo que los superhéroes también la suerte puede considerarse un súper poder

Voz 1389 23:38 los estuviese rodado no como es un guión como el vamos a repetir la toma de la ocasión del Bayern que esta estas está entró vamos que fallen

Voz 0313 23:46 según el Valle España puede ganar el Mundial pensáis sino

Voz 0931 23:49 eh yo creo que sí yo creo que sí yo creo que tiene una una generación de futbolistas una saliente que ya ya los conocemos a los

Voz 13 24:00 pese a los Iniesta los Silva los pique a los Ramos hizo una entrante con Asensio con Tiago

Voz 0931 24:09 Odriozola chicos de de mucha calidad que se adapta muy bien al estilo de juego que mejor puede ir a a la escuela de futbolista español yo creo que es una de las grandes selecciones a tener en cuenta en el mundo aunque Lopetegui tenga la cabeza en otro sitio si se dijese del Juan cómo lo ves

Voz 1235 24:26 yo creo que puede ganar el Mundial es esa clase de afirmaciones que incluso lo puedes hacer las puedes hacer de selecciones como como

Voz 14 24:33 sí y luego o Alemania

Voz 1235 24:36 a Alemania le sí pero por jugadores por juego pero si eso sí eso Bastad se probablemente el Madrid tres Champions seguida de AFI se necesita siempre algo más que nadie sabe qué es ese algo más no meigas

Voz 0313 24:53 tal vez que sí pero y Gaza

Voz 1235 24:56 en Galicia no he visto nunca una llave inglesa a Murcia

Voz 0313 25:02 está voy lo ves lo de España estaba pensando fíjate cuerpo poderse puede claro que se puede pero fíjate con qué naturalidad hablamos de ganar Vidal

Voz 0752 25:09 sí ha cambiado vamos a ganar

Voz 0313 25:12 antes era ver si pasamos los cuartos ahora es cómo no te un porque evidentemente nadie puede tenerse deber pero es una cosa como muy plausible convoca algo que tenemos ahí a tiro Sí Se Puede evidentemente que se pueden Raquel retazo de hace cuatro años en en Brasil además también contará a los cinco gordo fuego bordo pro era era yo creo que hasta necesario para para Ferrero pero pero pero tanto igual Zhirkov en principio soy yo estuve yo estuve lo partidos a Holanda en el campo

Voz 0752 25:37 yo estuve allí es que al descanso

Voz 0313 25:40 bueno íbamos uno cero Nos empataron casi al descanso o no una veremos no estaba jugando mal y de repente el cabezazo de Van Persie el lunar el hundimiento el hundimiento se desplomó y con todo ya bueno esperemos que no que no se repita la cosa Manuel Jabois Juan Tallón Rafa Cabrera gracias a los tres