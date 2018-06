Hora 25 Deportes: Lopetegui piensa en blanco (12/06/2018)

Voz 1022 00:00 muy buenas tardes bienvenidos un día más a este Hora veinticinco Deportes especial Rusia dos mil dieciocho quedan dos días para que se inicie el campeonato con el partido inaugural Rusia Arabia Saudí quedan tres días para que debute España ante la selección de Portugal pero la bomba ha estallado ya en el Mundial hasta atado esta tarde cuando el Real Madrid ha anunciado oficialmente la contratación de Julen Lopetegui como entrenador para las próximas tres temporadas Lopetegui dejará la selección española cuando termine el Mundial va a ofrecer mañana una rueda de prensa para explicar cómo se ha producido la oferta la negociación y la decisión de dejar la selección española y marcharse al Real Madrid rompiendo de esa manera su contrato que renovó hace sólo tres semanas con la Federación firmaba hasta el año dos mil veinte estaba así de feliz

Voz 1 01:16 el hecho de tener detener a esta esta confianza en la continuidad siempre yo creo que siempre es un buen dispositivo no es lo he defendido siempre no es algo que nos haya quitado el sueño es decir no superaron Nos centramos en trabajar en lo que nos tocan no solucionamos con lo que nos toca y a partir de ahí las cosas van va sucediendo de manera natural cuando deben de suceder como creo que ha sido que ha sido el caso de estamos satisfechos no estamos pensando en en lo que vaya a ocurrir el Mundial ni estábamos antes de la renovación estamos pues las nociones simplemente estamos centrados en lo que tenemos que hacer el Mundial otros ilusiona

Voz 1022 01:54 a ver qué dice mañana Lopetegui ya que dice la federación por lo pronto ha anunciado que el Real Madrid tendrá que pagar la cláusula de rescisión de ese contrato dos millones de euros vale la libertad de Julen Lopetegui les sale barato al Real Madrid a ver qué dice mañana Luis Rubiales que hace tres semanas estaba contentísimo anunciando la renovación de Lopetegui todo lo tenemos claro que no podemos dejar escapar

Voz 2 02:18 cuanto a Julen como a todo su equipo que han hecho un trabajo sensacional y bueno pueda un día de felicidad en el que vamos a proceder a afirmar la renovación le podemos llamar no encontrado hasta por dos años más

Voz 1022 02:31 es la noticia del día quizá la noticia de la primera jornada del Mundial ahora mismo la noticia da la vuelta al mundo a través de todos los enviados especiales al campeonato ha dejado sin duda alguna en un segundo plano la comparecencia del francés Antoine Griezmann que hoy ha dicho que no es el momento de hablar de su futuro tomamos el pulso al Mundial y el primer lugar de comunicación tiene que ser Krasnodar donde cayó la bomba del anuncio del Real Madrid y la contratación de Julen Lopetegui Javier Herráez buenas tardes

Voz 3 03:08 hola qué tal Gallego muy buenas tardes y esa bomba informativa le pilló de pleno a Luis Rubiales al presidente de la Federación Española de Fútbol que mañana va a comparecer aquí a las diez y media con Lopetegui que va a comentar que para él solo ahora mismo existe el Mundial pero Luis Rubiales luego profundizar hemos se enteró que el Madrid quería a Lopetegui quince minutos antes de que se hiciera oficial el comunicado por el cual el Madrid hacía público que Lopetegui era

Voz 1022 03:37 su nuevo tema enseguida volvemos la selección en Sol por supuesto Francia era centro de atención hoy hablaba Grid más esperaba mucho pero dijo poco Pedro Morata

Voz 4 03:47 puedo de prensa de fogueo de Antoine Griezmann no ha dicho nada sobre si jugará en el Atlético de Madrid en el Barça la próxima temporada lo que sí ha dicho al menos es que ya tiene tomada la decisión

Voz 5 03:56 pero lo siento mucho no es el el día hoy es sé que hay muchas que espera pero ese no es el día

Voz 1022 04:07 los franceses que debutan el sábado ante Australia ir nuestro rival Portugal el próximo viernes en Sochi jugamos con el equipo de Cristiano Ronaldo Mario Torrejón concentración de Portugal ahí también se hablará de Lopetegui buenas tardes

Voz 1501 04:20 qué tal Gallego buenas tardes desde Tokio donde sigue concentrado la selección portuguesa tercer día de entrenamiento para los de Fernando Santos que tiene a todo el mundo sano veintitrés futbolistas que parece que tiene pocas dudas en el once y el foco sobre todo en Cristiano Ronaldo que sigue sin decir ni una palabra de su futuro aunque como todos los jugadores del Real Madrid ya conoce quién va a ser el próximo entrenador de la Casa Blanca

Voz 1022 04:40 se juegan los últimos amistosos de cara al Mundial hoy dos Paraguay dos Japón cuatro recordemos que los paraguayos no están en el Mundial Japón está en el grupo H con Colombia Polonia hay Senegal Polonia que también ha jugado hoy amistoso Polonia cuatro Lituania cero pero la bomba del día es lo de Julen Lopetegui hasta en vuestros mensajes

Voz 6 05:02 nota buenas tardes señor Gallego me acabo de enterar de que el entrenador pues no se avino que que hay meterse en Malagón en fin no categoría correr el Madrid es que siempre estamos en la misma sede al allí es el mejor equipo del mundo necesita el mejor entrenador del mundo un entrenador que haya demostrado ser algo pero Lopetegui ha demostrado que lo ha elegido al pelotón de fue

Voz 0985 05:31 para ser entrenador de la selección

Voz 6 05:33 en fin tengo muchísimas dudas no sé lo que pasará buenas tardes Gallego

Voz 1022 05:40 dejad vuestros mensajes de guasa

Voz 7 05:43 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 05:58 Gallego que el Madrid pero que es ridículo es normal haber contactado con respeté di el seleccionador de cara es normal a su equipo hasta seleccionador ya una selección coja el adiós que eran ánimos el Mundial gracias

Voz 7 06:17 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 06:26 que va a ver polémica toma aire enseguida lo contamos todo

Voz 9 06:30 que un seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche llegas muy tarde

Voz 10 06:36 el me directa siempre las mejores coberturas

Voz 11 06:39 las siempre al mejor precio garantizado garantizados nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 0542 06:46 hola vecina de pistón que te has puesto alarma sin vinieron ayer los de Securitas Direct a instalar Mela no es mucho lío que te metes en la web de Securitas Direct Line tardas nada además de la dejan instalada el mismo día

Voz 12 06:59 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 07:12 las necesidad de tu empresa siempre están en tu cabeza mientras te duchas conduce sales a correr hasta que todo encaja para afrontarlas como ahora

Voz 14 07:20 que escuchas que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficio

Voz 15 07:28 Lina creando oportunidades

Voz 1022 07:33 vías de la red de Opel se ofrece en este espacio Krasnodar supongo que todavía en estado de shock Javier Herráez nos contaba cómo había sido la tarde cuando a eso de las cuatro y media el Real Madrid hacía oficial el anuncio habrá sido de Javier

Voz 3 07:56 es un poquito más tarde incluso ha sido ese anuncio público del Real Madrid que ha sido efectivamente de locos pensaba que era una broma bueno te cuento que Luis Rubiales el presidente de la Federación Italiana que intenta venir de Sochi aquí a Krasnodar desde Moscú a Krasnodar iba ir directamente a Sochi pues se siente traicionado e quince minutos antes de que el Real Madrid sacara El comunicado insisto quince minutos antes el Real Madrid el presidente del Real Madrid Florentino Pérez llama a Luis Rubiales presidente de la Federación Española de Fútbol para decirle que estaban interesados en Julen Lopetegui como técnico del Real Madrid inmediatamente de recibir esta llamada Luis Rubiales llama Lopetegui le coge el teléfono el sector nacional confirma que están comenzando comenzando a negociar Diez minutos más tarde sale el comunicado del Real Madrid en el que ya se asegura irse anuncia que Lopetegui es el entrenador del Real Madrid insisto diez minutos pasan desde que Lopetegui le dice a Rubiales que están comenzando a negociar con el comunicado Rubiales coge el teléfono llama Lopetegui no se lo coge porque Rubiales está con los jugadores reunidos ilesa está diciendo que va a ser el nuevo técnico del Real Madrid cuando termine el Mundial que lo quiere separar que para Lopetegui sólo existe ahora mismo el Mundial que el Marie vendrá después pero en ese instante no le coge el teléfono Rubio es porque insisto está hablando con los jugadores bueno pues esta es la historia real de lo que ha pasado aquí ha sido una tarde de locos el equipo acaba de terminar de cenar y ahora mismo no se habla de mundial Se habla de que Lopetegui es el nuevo técnico del Real Madrid mañana a las diez y media si iban a sentar si llega a tiempo y Rubiales desde Moscú los dos Lopetegui eh Rubiales como digo para Lopetegui ahora sólo existe el Mundial para él es lo que va a decir mañana rueda de prensa según Lopetegui cada cosa a su tiempo pero evidentemente la bomba está ahí es el nuevo técnico del Real Madrid con el apoyo y el visto bueno de los jugadores del equipo blanco encabezados por el capitán del Madrid de la selección española de fútbol Sergio Ramos

Voz 0919 10:14 habrá que imaginarse la cara de Isco de Marco Asensio bueno a lo mejor esto ya lo sabían pero la cara de Piqué de Jordi Alba de Iniesta de Busquets sabiendo que el seleccionador en cuanto termine mundial se pondrá a trabajar para el Real Madrid el presidente de la Federación estaba en Moscú está en Moscú porque Antón Meana aquí se ha enterado de la noticia y ahora está buscando el medio de de regresar a Krasnodar lo antes posible como ha sentado en el seno de esta nueva junta directiva con Rubiales a la cabeza Meana buenas tardes

Voz 0231 10:48 el fatal Gallego buenas tardes cómo está en Moscú buscando un vuelo para llegar esta madrugada a Krasnodar a su lado está una persona de su gabinete Antonio Gómez los dos están eso ahora mismo buscando sí pueden aterrizar al

Voz 0919 10:59 lo de la una de la madrugada aquí en Krasnodar

Voz 0231 11:01 al estar con Fernando Hierro por no haber detectado esto sí Lopetegui no se lo dijo a Hierro mal por el director deportivo y lo sabía no avisó peor todavía el mensaje que mañana Rubia alegó mandar en la rueda de prensa es bastante claro en la renovación se puso cláusula de rescisión algo poco habitual en los seleccionadores y un club decide pagarlo sin más Lopetegui le ha comunicado a los jugadores que esto es algo normal en el fútbol les ha puesto el ejemplo de que igual que ellos cambian de equipo en medio del Mundial al entrenador le puede ocurrir lo mismo hizo esta reflexión no gusta en la federación que está repetimos en estado de shock el candidato número uno es Michel como contaba Manu Carreño aunque ya le han pasado a Rubiales más nombres como el de Luis Enrique o Quique Sánchez Flores es que recoge

Voz 0919 11:44 vemos que Fernando Hierro director deportivo de la Federación hace tres semanas en esa renovación de Lopetegui

Voz 3 11:50 ah bueno

Voz 0919 11:51 decía que era el gran objetivo

Voz 16 11:53 encantado de tenerle aquí hasta los mil veinte veintidós veinticuatro porque éste trata un gran profesional conoce la casa sabe lo que ser seleccionado en categoría inferiores absoluta representa su cargo es seleccionado excelentemente bien y por lo tanto

Voz 0919 12:09 para aclarar el buen ni hasta dos mil veinte veintidós veinticuatro hasta dos mil dieciocho hasta julio de dos mil dieciocho esperemos que el julio este todavía dirigiendo a la selección española el choque vive ahora Krasnodar hace que el partido de dentro de tres días debut oficial ante Portugal Antonio Romero muy buenas tardes hola Gallego qué tal muy buenas pasa a un segundo tercer cuarto plano cómo está cómo crees que va a reaccionar el equipo a este huracán bueno yo creo que la primera recesión que te acerques Julen Lopetegui

Voz 0239 12:43 he pasado de enfadarse por preguntar cosas en rueda de prensa ajenas al torneo a ponerse al banquillo de España por montera con una actitud egoísta demandando para mí un mensaje equivocado al grupo puede como te decía que tenga el respaldo es seis siete futbolistas a los que va a tener a sus órdenes en el Real Madrid pero ya el resto seguramente a la primera curva le van a mirar con desconfianza la manera lo que ha ocurrido todo deja en mal lugar a Lopetegui deja en mal lugar también a la Federación Española de Fútbol que no lo ha olido para mí deja desamparados a los futbolistas a cuarenta y ocho horas del debut en un campeonato del mundo si la pelota entra todo empezará a calmarse todos perfecto no empezarán las rendijas dentro del vestuario pero como tú bien conoces en un Mundial eso es imposible ganar sin una rendija es muy complicado yo esto estoy convencido que la decisión hoy de Lopetegui hecha pública oficial por el Real Madrid es el principio del fin de nuestra aventura en este campeonato del mundo

Voz 0919 13:35 hace unos días en este Hora veinticinco Deportes cuando estábamos hablando del banquillo del Real Madrid en nuestro juego de Champions Antón Meana dejaba caer que Jorge Méndez había ofrecido a uno de sus entrenadores a el Real Madrid y ex entrenador al que se refería era Julen Lopetegui Herráez hay que esperar a ver qué dice Lopetegui mañana a ver que qué explicaciones da pero va a quedar en la sombra que Lopetegui esto lo podía estar barruntando desde antes que hoy porque no creo yo que hemos negociado y quince minutos de Podemos llegó a un acuerdo eso no se lo cree nadie

Voz 3 14:16 sí te puedo contar que el día previo a la jornada de puertas abiertas que fue el pasado martes es decir hablamos de lunes cuando el equipo llega de Villarreal el nombre de Lopetegui eh bueno comienza comienza a regular por la concentración de la selección española de fútbol pero se entiende que Lopetegui que acaba de renovar con un Mundial de por de de por medio no va bueno pues no va sopesar esa esa oferta como digo ese run run ya

Voz 17 14:42 estaba la jornada previa a esa

Voz 3 14:44 S Open Media de que por cierto sirvió para que también hablase Luis Rubiales ante los compañeros de los medios de comunicación en cualquier caso la decisión está todo nada clarísima hizo un nombre como Lopetegui acepta el reto de dirigir durante un mes a la selección española que busca su segunda estrella y a la vez aunque él lo quiera separar pero es imposible separarlo a la vez extécnico del Real

Voz 0919 15:07 mañana la preparación que estuviera prevista el entrenamiento la comparecencia de jugadores el mirar y hablar de Portugal queda en un segundo plano pero habrá que seguir con esa rutina al margen de la rueda de prensa que recordemos a qué hora es Javi

Voz 3 15:22 Diez diez y media hora española pero el resto sale todo adiós no conferencia de prensa disco que evidentemente ha saltado por los aires la única comparecencia es la de Lopetegui con Luis Rubiales Si llega tiempo esperemos que sí desde Moscú aquí a Krasnodar será a las diez y media en el estadio de fútbol donde se jugó el partido en la sala de prensa de

Voz 0919 15:41 si llega o no Rubiales lo que pase de aquí a las once y media lo escucharéis en El Larguero gracias Romero gracias Herráez seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 1022 15:49 les mundial Rusia dos mil dieciocho desde Moscú

Voz 18 15:54 ya es falta el terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción de los asientos

Voz 19 16:04 celebran la llegada de la selección Opel lleva once el tuyo desde ocho mil ochocientos euros aprovecha ahora los días de la red descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel financiando con Opel Finances el Vicenç a través de Banco Cetelem SAU ésta a fin de mes consulta condiciones en Opel punto Es vuelve a mirar hacia Merkel

Voz 20 16:23 Miguel de inspirar T y aprender a sentir simplemente Joan Miró esculturas del veinte de marzo en septiembre ven al Centro Botín en Santander vuelve a descubrir en arte

Voz 22 16:44 la has terminado Selectividad ahora empieza lo bueno la Universidad Europea quiere que empiece es el mejor verano de tu vida consiguiendo entradas para el concierto de Operación Triunfo en el Santiago Bernabéu es una buena forma de hacerlo no descubre cómo síguenos en redes sociales e informa de empieza lo bueno con la Universidad europea

Voz 10 17:06 estás pensando en que aparte el próximo fin de semana capaz de donde sea con quien sea pero escaparate con los coches de Fiat Professional Cobo y dobló no hay excusa pierde con su gama trekking desde mil novecientos euros entra en Fiat Professional punto es hija elige sólo con quién viajar Si quieres estar

Voz 23 17:27 el día en el deporte escuche a SER Deportivos

Voz 24 17:30 bueno vamos arrancamos una hora de radio en donde resumimos todo el deporte del día

Voz 1022 17:34 SER Deportivos gracias por haber no como mazo cuando

Voz 24 17:37 dio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la

Voz 23 17:39 TNT es decir la tele nuestros enlaces en las redes a la web tres W punto dando toda la información actualizada al instante los mejores protagonistas opinión análisis la NBA con Daimiel deporte femenino muchas cosas más todos los días de tres a cuatro de la tarde

Voz 5 17:55 cómo vamos pueda seguir Deportivo Francisco José Delgado

Voz 23 18:07 estuvieron a nacieron ahí el año pasado no acertamos con el las vacaciones un como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva ahí descubre todos

Voz 25 18:25 nuestros estrenos disfrutar de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes El Corte Inglés te llevas tres meses define gratis consulta condiciones

Voz 0919 18:42 os garantizo que en el centro de prensa radio televisión de Moscú no se habla de otra cosa el seleccionador español será el nuevo entrenador del Real Madrid cuando termine el Mundial así que antes de hablar de Francia de Portugal y del resto del Mundial quiero recabar dos opinión en más de la gran noticia de las últimas horas director del diario As Alfredo Relaño buenas tardes enseguida estamos con Alfredo hola inglés de ahora se abre

Voz 0094 19:11 por desgracia claro está

Voz 0919 19:13 Alfredo cómo te has quedado de es una cosa

Voz 0094 19:17 mal mal mal me ha sentado muy mal no me placer Lopetegui ponen trabas para el Madrid no estoy pensando en eso pero Maqueda muy mal me parece un me parece horrible me parece fatal por parte del me parece que fabricante me parece que nos corta el rollo justo cuando nos íbamos a tener una piscina en mundial a mí no me ha gustado nada a nada yo sé que en mañana dirá intentará lo que estáis contando que separa pero es difícil es difícil creen que los jugadores puedan escuchar igual cuando y es difícil que tenga en la cabeza en en en esto cuando la va a tener que tener también en qué pasa con Cristiano qué pasa con Bale qué pasa con la portería qué pasa con Neymar no no me ha gustado ha apreciado una fábrica de este mecanismo vamos esta esta noticia no

Voz 0919 20:03 va a ser muy difícil de quitar

Voz 27 20:06 le el cartel al menos de inoportuna no

Voz 0094 20:09 sí soy inoportuna in punto y de ahí si quieres de traición de traición a la ficción española no no pues si eran mundial y además soy M el corte es mayor en cuanto aquí Lopetegui estaba cayendo muy bien lo estaba haciendo muy bien todo era perfecto había había reconducido digamos la selección me estaba recuperando el tono y el prestigio después de unos años malos y de repente bueno pues fue pues nos encontramos con esto que es otra cosa aparte detalles más de cerca lo que suponen para Rubianes como nuevo presidente qué le pasa a los pocos días habían no va hacer pues hace menos de un mes que no tiene si es no no no me gustara de este asunto no está nada Herrera hubiera preferido o en Madrid reelegido otro que los hay o que esto no se hubiera hecho público aunque estuviera por ahí no se hubiera hecho público hasta el final de hasta el final de de la de la

Voz 0919 21:03 del Mundial

Voz 0094 21:05 en el Mundial no

Voz 0919 21:07 mañana tenemos en en las Alfredo grapa muchas gracias también queremos ir a Barcelona como ha caído allí la noticia Jordi Martí muy buenas

Voz 0985 21:14 Cannes buenas tardes que sus las sensaciones de deslealtad asombrosa y escandalosa cómo se puede explicar a partir del relato de Herráez que diez minutos antes el Real Madrid le traslada Rubiales que el Real Madrid está interesado en Lopetegui y que diez minutos después se hace público comunicado oficial anunciando el fichaje más el que propone por el momento Jesús por lo que tú decías por lo inoportuno mal el que propone Florentino peor el que lo acepta se da cuenta todo mundo de que Florentino sólo mira por el Real Madrid hemos pasado Jesús del no toca de Griezmann a esta sorpresa cuando el Mundial está en juego Inma resuenan en los oídos la última declaración que le escuché a Lopetegui en El Larguero el pasado día veintiocho cuando sugería a sus chicos que el sentido común hace que el foco debe estar en la selección Hinault en sus temas con los clubes me parece de una deslealtad vergonzante todo el relato que ha con que ha contado nuestro compañero Herráiz

Voz 0919 22:15 gracias Jordi hoy en El Larguero bastara una cosa caliente no os lo perdáis a partir de las once y media y Griezmann que iba a ser el protagonista del día queda en un segundo plano en una conferencia de prensa donde había cientos y cientos de periodistas esperando a que Griezmann apareciese

Voz 3 22:31 contestar a la pregunta dónde va a jugar el

Voz 0919 22:34 el año que viene habría que preguntárselo de cualquier manera lo que resulta

Voz 27 22:37 da en difícil porque la Federación exigía que la pregunta fueran en francés

Voz 0919 22:44 no se lo voy a preguntar en castellano a pesar de que Griezmann entienden perfectamente el castellano y entonces ahí llegó Pedro Morata con su teléfono móvil el traductor y el micrófono y pasó esto en la rueda de prensa la imagen está dando la vuelta al mundo

Voz 5 22:59 no muy intensos y ojalá sea muy veces como este

Voz 28 23:07 y Cyrus déficits y la decisión constituía el hecho de chico y doy sus celeste

Voz 5 23:12 por su que accesible y sobres

Voz 0919 23:17 el clima dijo no voy a hablar sobre eso mientras el jefe de prensa de la federación gala se volvía loco aquí está mirado Pedro Morata que no sabes francés entonces no no no todavía no pero bueno los floristas tienen que tener recursos como se te había ocurrido llevar la pregunta en el traductor del teléfono bueno

Voz 4 23:35 había abierto restricciones que había marcado la Federación Francesa una era que las preguntas y las respuestas iban a ser todas en francés y que únicamente buenos traductores en en inglés y en ruso pero para que una vez que se hicieran las respuestas previamente la preguntas pero siempre en francés no había una segunda restricción nada más comenzar la rueda de prensa el jefe de prensa de las eh en francesa restringe más todavía dice que no se le pregunte por nada del Atlético de Madrid ni de Fútbol Club Barcelona que si hay alguna pregunta referida a eso inmediatamente pasarán el turno a otro a otro periodista por lo tanto era imposible preguntarle Griezmann por lo importante porque si no quiere que le pregunten por eso no saques a Griezmann en rueda de prensa y al final el periodista pues yo creo que estamos para preguntar lo que a la gente le interesa y le hemos preguntado utilizando como ya sabíamos que no se podía pregunta nada más que en francés para que no se desvirtuar a la pregunta pues hemos utilizado una aplicación especialista para hacer la pregunta

Voz 0919 24:26 Iván ya que está dando la vuelta al mundo en todas las televisiones y luego ha dicho Le hemos escuchado no es el momento pero la decisión dice que la tomata

Voz 4 24:33 pero esto es lo importante que había dos cuestiones que saber un así había tomado la decisión o no Easy la había tomado cuando iba a comunicarla públicamente y a los clubes en cuestión por lo menos de las dos dudas una sí que nos ha sacado de ellas Antoine Griezmann

Voz 3 24:48 la decisión ya está tomada

Voz 15 24:50 pero como he dicho antes no es el momento en el lugar para decirles juegos por ella

Voz 1022 24:56 tiene la decisión tomada ya veremos cuando la hace pública y en la selección de Portugal yo supongo Mario Torrejón que tampoco se hablará del partido del próximo viernes Se habla de Lopetegui buenas tardes

Voz 0231 25:08 buenas las haríamos exactamente lo que decía al principio estaban concentrados aquí esta mañana se hablaba en el partido contra España de que allí quitarle el balón de salir con personalidad y además se hablaba de la la del lío que hay en el Sporting de Portugal de como está Cristiano Ronaldo pero claro todo ha pasado el foco a Julen Lopetegui gran conocido de la prensa en Portugal no saber ahora mismo de otra cosa estamos los los periodistas alrededor de Carabobo donde está la selección portuguesa hay digo que conocen bastante bien y no salió del todo bien parado de su andadura en el Oporto así que se habla mucho de Lopetegui esta mañana hemos visto a Cristiano Ronaldo muy tranquilo muy sonriente no hay que olvidar que comparte eh agencia de representación con Julen Lopetegui porque Jorge Mendes Bono Carlos vocero realmente que es el que representa a Julen Lopetegui trabaja para Jorge Mendes así que no sé si eso va a suponer un gallego un acercamiento de Cristiano Ronaldo al Real Madrid lo cierto es que en el entorno de de Cristiano siguen pensando que están muy fuera que Real Madrid tiene más interés en que vengan Aimar en que en retener

Voz 4 26:02 Cristiano Ronaldo llene el Real Madrid no

Voz 0231 26:04 hacer como te decía ayer ningún movimiento hasta aquí Cristiano no presente no

Voz 1022 26:07 seguimos en Hora veinticinco Deportes desde Moscú

Voz 0542 26:11 o la vecina de visto que te has puesto alarma sí vinieron ayer los de Securitas directa instalarla si no es mucho lío que te metes en la web de Securitas Direct después es calcularlo Line tardas nada además de la dejen instalada el mismo día

Voz 12 26:24 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 29 26:36 el compromiso de Mobilitat de Línea Directa dice

Voz 11 26:39 en caso de incidente con tu vehículo tendrá uno de sustitución nunca te quedará sin coche Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizada o no de cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 13 26:52 las necesidades de tu empresa siempre están en tu cabeza incluso mientras vuelves a casa ofensas hasta que todo encaja para afrontarla como ahora

Voz 14 27:00 que escuchas que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a su empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier objeto

Voz 15 27:09 Lina desde UPA creando oportunidades

Voz 30 27:15 sí

Voz 0919 27:16 vamos a cerrar recordando otras noticias del día el fichaje confirmado ya he Gerard Moreno por el Villarreal muy mañana estaremos pendientes del primer partido de la final de la Liga ACB entre el Madrid y el Baskonia y el primer partido de la final por el ascenso a Primera entre el Numancia y el Valladolid pero hoy aquí en Rusia y en todo el mundo se habla de que Julen Lopetegui dejará la selección al final del Mundial para entrenar al Real Madrid no os perdáis a las once y media El Larguero desde

Voz 1022 27:42 Moscoso en nombre de todo el equipo de La Ser un saludo de Gallego adiós