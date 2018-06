Pedro Horrach: "No me ha sorprendido la rebaja de la pena"

Voz 0194 00:00 me van a permitir que salude a Pedro Raquel fiscal Anticorrupción en el caso Palma Arena muy buenas noches hola qué tal cómo estamos el primero que nada una valoración de la sentencia sobre todo teniendo en cuenta que la Fiscalía y lo cuenta ahora Poza se una vez terminado el juicio pedía a sus diecinueve años una vez se supo la condena pide al Supremo esos diez años y al final esos cinco años y seis meses para Urdangarin a usted qué le parece

Voz 0930 00:22 si de verdad una valoración positiva parcial y positiva hay parcial porque se ha ratificado la sentencia que la Audiencia Provincial la verdad es totalmente positiva la medida en que no se han acogido por la sentencia del Supremo lo lo lo que postulaba la Fiscalía pero en todo caso una valoración ya digo positiva es verdad que no he tenido oportunidad de las sentencias solamente el cayó por lo tanto difícilmente puedo decir como para la escuadra cuando no sé los argumentos que han conducido a la imposición de esas pena

Voz 0194 00:58 le sorprendió en cualquier caso la rebaja

Voz 0930 01:01 no no no no no me ha sorprendido de hecho creo que es porque no han admitido uno de unos delitos por los que fue condenado a la Audiencia Provincial en documento público creo si no me equivoco eh

Voz 0194 01:16 dígame una cosa Iñaki Urdangarin ha recibido un trato de favor

Voz 0930 01:20 no por supuesto que no vas a estar así creo que se pudo observar publicamente durante el juicio al que fue sometido el procedimiento del recurso de casación ha seguido su curso con total normalidad el Supremo lo más deseable el Supremo han liberado ya llegado a estas conclusiones no

Voz 0194 01:41 con la infanta Cristina ha recibido un trato de favor

Voz 0930 01:44 yo creo que es al revés si así lo expresado públicamente en todo caso que recibió el dominador combinatoria precisamente por ocupar la posición institucional no

Voz 0194 01:56 por este trato discriminatorio que usted piensa que recibió recurrió a usted una imputación algo que no es no es muy habitual no que la fiscalía recurrió impide una imputación

Voz 0930 02:04 no así es no no es habitual pero así lo entendió en su momento así lo consideré lo justifique en el el correspondiente recurso creo que si me hubiese tenido cualquier para otro nombre me siquiera un ir sido llamara a declarar sentencia

Voz 0194 02:23 lo hablábamos también antes con Pozas señor RACC es importante pero es poco abultada comparada con las acusaciones iniciales y ahora lo está hablando con usted porque además si él decía no hay condenados en Valencia ni tampoco en Madrid

Voz 0930 02:36 espera si fuera una frustración a nivel profesional el criterio jurídico que mantenían los poco partido por la Audiencia Provincial y tampoco ha sido a pesar del recurso el Tribunal Supremo no comparto esta tesis en este sentido pero es un criterio jurídico distinto en un en algún determinada que pone presionadas discusiones de esas características y así lo ha hecho el Supremo

Voz 0194 03:05 señor ahora cara cuando lo ve en perspectiva que le parece todo todo el periodo de la instrucción de todo este caso cómo valora lo vivido

Voz 0930 03:17 momento Si años bastante Gage creados de todas formas tengo una visión global que bastante positiva de todo lo vivido a pensar que los malos momentos que sufrí debido a la exposición mediática permanente y hacer un procedimiento que tuvo trascendencia mediática intento simplemente quedarme con con buenos recuerdos nada más recibió presiones en ese tiempo no lo he repetido incansablemente tenía me lo había dicho no y sugerencias de presión que es lo contrario de todas las decisiones dentro de procedimiento son exclusivamente mía pueblo miras por lo tanto la responsabilidad es exclusivamente mía hay de nadie de nadie más aciertos y con eso quiero decirle que no ha habido ningún tipo de presión de ninguna institución

Voz 0194 04:20 ve posible recuperar la amistad con el juez Castro

Voz 0930 04:25 todo es posible entonces no sé lo que

Voz 0194 04:26 de momento no se no sean no se han llamado para valorar la sentencia

Voz 0930 04:30 no no no no la relación existente en estos momentos y no nos hemos conocido

Voz 1 04:39 Pedro Horrach que además está en plena promoción de un libro El fiscal que puso en jaque a la corrupción Universitas por la periodista Ana Martínez Aguirre muchísimas gracias por habernos