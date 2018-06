Manu Carreño: "Lopetegui ha dinamitado la concentración"

Voz 1375 00:00 estábamos comiendo un grupo de periodistas de Mediaset con compañeros de la SER ya había otros compañeros de otros medios en un bar que está restaurante donde estamos viendo estos primeros días enfrente del estadio hoy muchos pensaban que era una broma Ancic habían hackeado la página de de pero no es una noticia que que evidentemente se confirmaba un minuto después en cuanto hablaba con el presidente del Real Madrid Florentino Pérez y me confirmaba que era cierto tres años firma con el Real Madrid decidí hacerlo oficial el club blanco por miedo a que se filtre o a que se pudiese filtrar algo eso es lo que ha optado por hacer el Real Madrid yo creo que lo podría haber hecho de otra manera creo que se podría hacer mejor en otros tiempos Hinault distrayendo la atención cómo se distrae de esta manera pero el Madrid está en su derecho de buscar entrenador sólo faltaría es un club que le ha dejado tirado Zinedine Zidane y que está en su derecho de buscar entrenador tiene derecho a buscarlo donde le dé la gana Si el Real Madrid lo ha hecho así creo que lo ha hecho aún mucho peor Julen Lopetegui que hoy creo que sea dinamitado se ha cargado la concentración de la selección española para lo que queda de Mundial ahora os cuento cómo se ha producido todo pero lo primero en el aeropuerto de Krasnodar está un micrófono de la cadena SER Antón Meana porque el presidente de la Federación Luis Rubiales habla urgentemente de Moscú hasta aquí para intentar estar mañana en esa rueda de prensa con Julen Lopetegui Antón

Voz 0231 01:30 hola qué tal muy buena buena o la mano qué tal buenas noches presidente Luis Rubiales buenas noches no ya de dicho vale pero puedo asegurar que iba a estar Julen Lopetegui sentado en el banquillo lunes sólo quiero preguntarle si puede garantizar que Julen Lopetegui va estar sentado el lunes en el banquillo de la selección que son además Luis al fuego puede pero simplemente puede confirmar que Luis va a estar sentado en el que Lopetegui está sentado en el banquillo lunes mañana venga tome pero hablamos ha hablado con lo que en las últimas horas presidente volvió a hablar con el seleccionador no valen las palabras del presidente de la Federación Española de Fútbol saliendo por la terminal ya se ya ves que no quiso hacer ninguna declaración estaba con rostro serio se acerque al coche de la federación que Le acompaña no quiere hacer ninguna declaración está en coche como te digo de la Federación esperándole con dos personas el departamento de prensa le estaba también acompañando Antonio Muñoz de su gabinete viene muy tocado le hemos visto esperar por la maleta ha estado permanentemente hablando viajaban suben nuestro compañero Filippo Ricci que dice Casado todo el vuelo mirando el teléfono todo el vuelo serio se sube ahora una de las furgonetas de la Federación va a la residencia para ver por primera vez a tope Teddy desde que el seleccionador la dicho que se va al Madrid cuando acaba el Mundial

Voz 1 02:45 Luis Rubiales es un sonido en directo con el micrófono de Antón Meana esperando

Voz 1375 02:49 o al presidente de la Federación que insisto eh estaba en Moscú donde mañana hay pasado tenía que continuar iba a estar hasta el partido inaugural el Rusia Arabia Saudí para volver para irse ya directamente a Sochi de Moscú se iba a Sochi para el debut de España pero a Rubiales le llama hoy Florentino Pérez cinco minutos antes de que salga al comunicado no más cinco minutos antes y Florentino Pérez le comunica oye mira eh llevo unos días negociando con Julen Lopetegui te comunico que hemos alcanzado un acuerdo Ike Julen Lopetegui va a ser mi entrenador en cuanto termine el Mundial Luis Rubiales que algo se podía oler que algo podía sospechar pero ni de lejos que se desarrollase todo como se ha desarrollado hoy en escucha Florentino Pérez y un minuto después habla con Julen Lopetegui que le cuenta Le confirma la noticia presidente es cierto firmo con el Real Madrid en cuanto termine el Mundial Luis Rubiales intenta parar ese comunicado intenta convencerles de que quizá no sea el mejor momento a cuarenta y ocho horas de que arranque el Mundial a tres días de que juegue España pero eso ya no lo para ni Dios el Madrid saca al comunicado Luis Rubiales abatido y destrozado se siente traicionado por Julen Lopetegui de quién piensa que es el ha clavado eso es lo que siente Rubiales más que enfadado más que cabreado que también lo puede estar se siente traicionado por el seleccionador al que ha renovado el veintidós de mayo por dos años más Rubiales es nombrado presidente de la Federación y lo primero que hace vino al larguero y lo primero que hizo fue decir que iba a renovar a Julen Lopetegui unos días después lo hizo dos años más hoy Rubiales se ha sentido traicionado por el seleccionador español que no sé muy bien cómo va a poder sujetar todo esto a partir de ahora creo que Julen lo ha hecho muy mal mi opinión claro que Julen está en su derecho de firmar por quien quiera faltaría más puede firmar por quién le de la gana no sé si esto le va a afectar a los jugadores sonó yo creo que sí creo que hoy ha dinamitado el Mundial Julen Lopetegui creo que se ha cargado la convivencia no sé si los jugadores van a jugar mejor o peor puesto ahora le preguntaré a Kiko a Camacho a Del Bosque a todo el sanedrín que tenemos porque no lo sé no somos adivinos pero creo que va a ser imposible que a partir de ahora no se piense en él Lopetegui que selecciona ahora entrenador del Madrid con la cabeza aquí o en la pretemporada los fichajes que está haciendo está preparando el partido contra Irán estaba pensando en Marruecos son quién va a venir y si va a venir De Gea de portero que por cierto lo lleva Mendes el mismo que le lleva él aussie se va a arreglar lo de Cristiano que lo lleva Mende es también el mismo que le lleva él es imposible evitar eso con quede con qué moral con qué derecho moral ahora Julen Lopetegui padecieron jugador no no aquí no se habla de otra cosa más que de la selección con qué derecho le va a poder decir eso Julen Lopetegui al jugador de la selección o a un periodista no aquí sólo se habla de eso llevo yendo a Julen Lopetegui semanas diciéndonos a cada periodista que aquí sólo se habla de la selección y cuando le preguntas algo sólo selección mirando qué pasó hace unos días cuando le están preguntando a Lucas Vázquez en una rueda de prensa ahí está Julen Lopetegui Lao ya alguien de pregunta por una cuestión que no es de la selección creo que escucháis lo que dice Julen Lopetegui en ese corte hace unos días Julen

Voz 2 06:10 estoy seguro que que bueno le echaremos de menos porque fueron dos años y medio muy malos para nosotros lo que conseguimos muchas cosas Si hay muchas gracias a él igual a los que como te digo son cosas de fútbol y ahora ya ha

