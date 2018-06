Las dudas de Rubiales respecto al futuro de Lopetegui

Voz 1375 00:00 hemos vivido hoy uno de los mayores terremotos en la historia de la selección española que nos ha dado muchas tardes de gloria muchos días de gloria sobre todo recientemente muchas decepciones pero lo que hoy hemos vivido aquí en Rusia ha sido lo más parecido a un terremoto en la Federación Española de Fútbol de nueve coma nueve la escala Richter alguno alguno pensaba que incluso más cuando nos enterábamos a eso de las cinco menos diez de la tarde aquí las seis menos diez de la tarde a través de un comunicado que hacía oficial el Real Madrid qué Julen Lopetegui acababa de renovar el veintidós de mayo dos años más deja de ser seleccionador nacional para ser entrenado por del Real Madrid en cuanto termine este mes dial estábamos comiendo grupo de periodistas de Mediaset con compañeros de la SER y había otros compañeros de otros medios en un bar que está en un restaurante donde estamos yendo estos primeros días enfrente del estadio y muchos pensaban que era una broma aún Fake habían hackeado la página de de pero no es una noticia que que evidentemente se confirmaba un minuto después en cuanto hablaba con el presidente del Real Madrid Florentino Pérez y me confirmaba que era cierto tres años firma con el Real Madrid decidí hacerlo oficial el club blanco por miedo a que se filtre o a que se pudiese filtrar algo eso es lo que ha optado por hacer el Real Madrid yo creo que lo podría haber hecho de otra manera creo que se podría hacer mejor en otros tiempos Hinault distrayendo la atención cómo se distrae de esta manera pero el Madrid está en su derecho de buscar entrenador sólo faltaría es un club que le ha dejado tirado Zinedine Zidane y que está en su derecho de buscar entrenador tiene derecho buscarlo donde le dé la gana si el Real Madrid lo ha hecho así creo que que lo ha hecho aún mucho peor Julen Lopetegui que hoy creo que sea dinamitado Isaac ganado la concentración de la selección española para lo que queda de Mundial ahora os cuento cómo se ha producido todo pero lo primero en el aeropuerto de Krasnodar está un micrófono de la cadena SER Antón Meana porque el presidente de la Federación Luis Rubiales habla urgentemente de Moscú hasta aquí para intentar estar mañana en esa rueda de prensa con Julen López ay Antón Meana malo puede estar muy buena buena hola

Voz 1153 02:17 Manu qué tal buenas noches presidente Luis Rubiales buenas noches ya de hecho mañana vale pero puedo asegurar que va a estar Julen Lopetegui sentado en el banquillo Nunes sólo quiero preguntarle si puede garantizar que Julen Lopetegui va a estar sentado el lunes en el banquillo de de las elecciones verdad eso nada más Luis además Croce por delante puede pero simplemente puede confirmar que Luis va a estar sentado en el que Lopetegui basta sentado en el banquillo lunes mañana venga tome digamos pero hablamos ha hablado con lo que en las últimas horas presidente volvió a hablar con el seleccionador Ana valen las palabras de el presidente de la Federación Española de Fútbol saliendo por la terminal ya se va ya ves que no hacen ninguna declaración está con rostro serio se acerca al coche de la federación que Le acompaña no quiere hacer ninguna declaración está en coche como te digo de la Federación esperándole con dos personas el departamento de prensa le estaba también acompañando Antonio Muñoz de su gabinete viene muy tocado le hemos visto esperar por la maleta ha estado permanentemente hablando viajaban suben nuestro compañero Filippo Ricci que dice que ha estado todo el vuelo mirando el teléfono todo el vuelo serio se sube ahora una de las furgonetas de la federación

Voz 1 03:20 se va a la residencia

Voz 1153 03:22 para ver por primera vez a tope Teddy desde que el seleccionador la dicho que se va al Madrid cuando acaba el Mundial

Voz 1375 03:30 Luis Rubiales es un sonido en directo el micrófono de Antón Meana esperando al presidente de la Federación que Sixto eh estaba en Moscú donde mañana y pasado tenía que continuar iba a estar hasta el partido inaugural el Rusia Arabia Saudí para volver para irse ya directamente a Sochi de Moscú se iba a Sochi para el debut de España pero a Rubiales le llama hoy Florentino Pérez cinco minutos antes de que salga al comunicado no más cinco minutos antes y Florentino Pérez le comunica oye mira eh llevo unos días negociando con Julen Lopetegui te comunico que hemos alcanzado un acuerdo Ike Julen Lopetegui va a ser mi entrenador no en cuanto termine el Mundial Luis Rubiales que algo se podía oler que algo podía sospechar pero ni de lejos que se desarrollase todo como se ha desarrollado hoy en escucha Florentino Pérez y un minuto después habla con Julen Lopetegui que le cuenta Le confirma la noticia presidente es cierto firmo con el Real Madrid en cuanto termine el Mundial Luis Rubiales intenta parar ese comunicado intenta vencer desde que quizá no sea el mejor momento a cuarenta y ocho horas de que arranque el Mundial a tres días de que juegue España pero eso ya no lo para ni Dios el Madrid saca al comunicado Luis Rubiales abatido y destrozado se siente traicionado por Julen Lopetegui de quién piensa que es el ha clavado eso es lo que siente Rubiales más que enfadado más que cabreado que también lo puede estar se siente traicionado por el seleccionador al que ha renovado el veintidós de mayo por dos años más Rubiales es nombrado presidente de la Federación y lo primero que hace vino al larguero y lo primero que hizo fue decir que iba a renovar a Julen Lopetegui unos días después lo hizo dos años más hoy Rubiales se ha sentido traicionado por el seleccionador español que no sé muy bien cómo va a poder sujetar todo esto a partir de ahora creo que Julen lo ha hecho muy mal mi opinión claro que sí está en su derecho de firmar por quien quiera faltaría más Julen puede firmar por quién le de la gana no sé si esto le va a afectar a los jugadores sonó yo creo que sí creo que hoy ha dinamitado el Mundial Julen Lopetegui creo que se ha cargado la convivencia no sé si los jugadores van a jugar mejor o peor puesto ahora Me preguntaré a Kiko a Camacho a Del Bosque a todo el sanedrín que tenemos hoy no lo sé no somos adivinos pero creo que va a ser imposible que a partir de ahora no se piense en él Lopetegui que seleccionador entrenador del Madrid con la cabeza aquí la pretemporada los fichajes que está haciendo está preparando el partido contra Irán estaba pensando en Marruecos son quién va a venir si va a venir De Gea de portero que por cierto lo lleva Mendes el mismo que le lleva él aussie se va a arreglar lo de Cristiano que le lleva Mendes también el mismo que le lleva a él es imposible evitar eso con quede con qué moral con qué derecho moral ahora Julen Lopetegui padecieron jugador no aquí no se habla de otra cosa más que de la selección con qué derecho le va a poder decir eso Julen Lopetegui un jugador de la selección o a un periodista no aquí sólo se habla de eso llevo yendo a Julen Lopetegui semanas diciéndonos a cada periodista que aquí sólo se habla de la selección y cuando le preguntas algo sólo selección mirando qué pasó hace unos días cuando le están preguntando a Lucas Vázquez en una rueda de prensa ahí está Julen Lopetegui al lado alguien le pregunta por una cuestión que no es de la selección quiero que escucháis lo que dice Julen Lopetegui en ese corte hace unos días Julen

Voz 2 06:55 estoy seguro que que bueno el echaremos de menos porque fueron dos años y medio muy buenos para nosotros en lo que conseguimos muchas cosas y muchas gracias a él igual los ven como te digo son cosas de fútbol y ahora ya ha

Voz 3 07:08 pensaré si antes de que esto nos vayan un poco de las manos volvemos al partido pues es malo mandará jefa de prensa de eso ya hemos hemos tenido una respuesta y ahora ya podemos volver al partido

Voz 0850 07:18 hola Miguel Ángel de la ya

Voz 1670 07:22 para hacer una pregunta otro compañero

Voz 1375 07:24 Se hoy a luz Julen Lopetegui de fondo decir que es un Mundial hombre que son mundial sólo del Mundial tú ahora nos vas a mirar a la cara Julen a decir que sólo hablemos del Mundial si acabas de firmar por el Madrid que estas hutu derecho no has cometido ningún asesinato estás en tu derecho de hacer lo que te dé la gana profesionalmente pero con qué moral le vas a decir a tus futbolistas a los periodistas que aquí sólo se habla del Mundial mañana en rueda de prensa a las once y media Luis Rubiales Julen Lopetegui supongo que los dos supongo que los dos porque la noche es muy larga y sólo os cuento que por la cabeza de Rubiales han pasado muchas cosas no sé las que van a pasar de aquí en adelante pero pasan muchas desde cargarse a Julen Lopetegui hasta dejar que todo siga y que sea lo que Dios quiera pero claro si te cargas a Julen mañana a quién traes aquí en pones a dos días del debut contra Portugal con la ilusión que había con la tranquilidad con la que estaba al grupo Julen lo ha dinamitado todo y sobretodo ha traicionado al presidente y eso es lo que piensa Luis Rubiales se siente traicionado por ni siquiera haberle dicho una palabra hasta cinco minutos antes cinco minutos antes de que salga al comunicó cuando ya no había ninguna al capaces ya de reacción el Madrid encantado entre pagar cincuenta kilos sesenta o setenta que le pedía Levy por Pochettino pagar dos ser la cláusula que tiene Lopetegui en la Federación pues me imagino que hasta dejarán propina porque de cincuenta sesenta no a dos por Lopetegui pues ya me contarás el Madrid ha ido a lo suyo y está en su derecho creo que lo ha hecho mal creo que lo podía haber hecho mejor creo que no era el momento para hacer lo que puedes decir oye pues mira llevamos un acuerdo ya veremos pero sobre todo el Madrid está buscando un entrenador sobre cree que es Julen el que podía haber dicho Florentino muy bien llegamos a un acuerdo tres temporadas catorce temporadas catorce pero cuando acabe el Mundial anunciamos las elecciones sagrada este grupo pues sagrado es la selección de todos los españoles Hinault ante pongo a mi interés madridista por encima de un Mundial que está a punto de empezar creo que lo hubiera hecho así Julen Lopetegui mucho mejor ahora nos cuenta Javier cómo a los jugadores ahora nos va a contar el resto de compañeros como ha sido el día pero Así empieza a este Larguero que me imagino es uno de los el primero de una serie de Larguero que nos va a tener pendientes del fútbol porque mañana Nos vamos ya a Moscú donde Rusia y Arabia Saudí inaugurará el Mundial el jueves y España debuta el viernes contra Portugal pero esto ya desde hoy mundial esto no va a ser el Mundial que estaba previsto es otro Mundial Julen Lopetegui creo que se ha equivocado haciéndolo como lo ha hecho por otro lado me parece un buen entrenador para el Real Madrid y repito está en su derecho de fichar a quien quiera pero creo que era el momento y sobre todo la manera de anunciarlo hoy Julen ha dinamitado el Mundial de Rusia la convivencia la concentración de los jugadores y creo que ha traicionado a su presidente Luis Rubiales y le deseamos toda la suerte del mundo cuando acabe como seleccionador faltaría más que le vaya todo lo bien que que se merece en el en el Real Madrid que será su nueva casa en esto en esta portada de El Larguero donde él esto de asuntos pasan a un segundo plano para a pasar hoy todo el mundo vaya a escuchar todas las opiniones más información que os vamos a dar también vamos a escuchar a Antoine Griezmann en la comparecencia de prensa haya tenido lugar esta mañana en la selección francesa diciendo ha salido para decir no tengo nada que decir hay que ser lo que queráis cada uno de vosotros yo no lo voy a decir pero es tan As zurdo convocar una rueda de prensa con Francia con la que está cayendo en Barcelona con el Barça con la que está cayendo en tu club del Atlético convoca una rueda de prensa con dos mil millones de periodistas para salir es decir no no no ni me pregunté no voy a decir nada hombre Antoine dónde está tu madurez donde estatua edad donde están los años que tienes ya los pelos que tienes ya de un tío hecho y derecho para salir a una rueda de prensa es decir salgo para no deciros nada no salgas para sales no algas si no hay nada que decir lo que sí que ha dicho al Atlético de Madrid es que ha fichado al que ya os contábamos anoche que ese número diez tenía dueño en el Atlético y hoy se ha hecho oficial cinco temporadas el ex del Mónaco principio de acuerdo alcanzado a anunciar Atlético Madrid detrás Raniero de Griezmann pero no va a ser no va a ser antes del debut de Francia así que me temo que Griezmann que hoy ha salido para decir que no va a decir nada no va a decir antes del sábado su futuro entre primero y segundo partido o entre segundo y tercer partido resolverá el asunto que sigo pensando una noche más se va a decantar a favor del Atlético de madre en mi opinión la información esto para empezar que no está mal el nuevo entrenador del Madrid es el seleccionador Julen Lopetegui y lo será en cuanto termine Dial vamos con él

Voz 31 24:44 Larguero con Manu Carreño

Voz 1284 24:57 las doce menos cinco a Canarias Laura menos Figo

Voz 1670 25:01 sí en Rusia estaba dando el teléfono de del Larguero hoy

Voz 1375 25:05 Nos hemos ido a la a la pausa de la disco recuerdo eh vuestras opiniones también que decía que también nos interesa ni mucho que debe hacer la federación con con Lopetegui crees que debería hacer Rubiales con Lopetegui echarlo o mantenerlo crees que ha actuado bien el Real Madrid Crest que ha actuado bien el seleccionador Julen Lopetegui tu opinión a lo bastante Larguero seis cuatro ocho cuarenta y siete el veintisiete sesenta que no interesa mucho también lo que opinaba vosotros que estáis ahí al otro lado de la radio escuchando Larguero esta noche y además enseguida con Kiko Narváez enseguida con Pedja Mijatovic enseguida con Vicente del Bosque enseguida dónde de comentaristas que nos van a dar su opinión de lo que ellos creen siete

Voz 6 25:40 yo les puede afectar a la jugadores en la concentración

Voz 1375 25:43 no sí es importante si es más de lo que creemos o menos de lo que creemos eh pero está por ahí a todo el equipo el sanedrín

Voz 1284 25:49 la voz de la selección en la SER Antonio Romero muy buena está hermano muy buenas a todos además deja esta aquí Julio Pulido la Julio qué tal

Voz 1643 25:55 si Marcos López qué tal Marcos qué tal buenas noches

Voz 1284 25:58 hola yo Adriá Adriá hola muy buenas e te vemos también y además en Moscú Dati Garrido director de Carrusel Dani muy buena habla Manuel qué tal está por ahí a tu lado Jesús Gallego o la gallega qué tal buenas noches a todos y en seguida me voy con Mario Torrejón que está en la concentración de Portugal como bien sabe

Voz 1375 26:14 Isabel como ha caído a ver cómo ha caído eso no sé he contado la historia he dado mi opinión pero los oyentes quieren escuchar vuestras opiniones también Antonio Romero como has vivido el episodio de hoy inolvidable ya en la historia de las

Voz 0239 26:27 bueno yo creo que es uno de los episodios más triste es que hay en la historia de la Federación Española de Fútbol evidentemente las puertas de un gran campeonato yo no recuerdo nada igual no no recuerdo recuerdo terremotos pero no tsunamis como el del día de hoy el lanzan muchas preguntas al aire y casi todas tienen respuesta pero a mí me llevan todas a la misma conclusión el que peor ha obrado con diferencia aquí he Julen Lopetegui el Real Madrid tiene la necesidad el derecho de buscar una entrenador el grupo tiene el derecho de apoyar un entrenador au dejarle apoyarlo pero yo creo que Lopetegui que se retrata con el corte al principio del programa tú no puedes empezar una concentración mosqueado con los periodistas porque le preguntan por el futuro del banquillo

Voz 1375 27:12 en instar a la selección como Lucas Vázquez clavarse

Voz 0239 27:14 al presidente de la Federación cuarenta y ocho horas antes de debutar en firmando tu contrato tú eres libre de elegir tu futuro pero en el caso de Lopetegui hay que añadir un matiz el tienes si no me equivoco dos años más de contrato con la Federación Española de Fútbol es decir no se tiene que buscar su futuro porque su futuro estaba asegurado como seleccionador de la de la absoluta de la Federación Española de Fútbol y luego no es el momento y no es el lugar yo creo que el fútbol puede ponen a cada uno en su sitio y si la pelota entra estos puede mitigar pero ojalá me equivoque me parece que la actitud egoísta de seleccionador nacional ha provocado un tsunami que ha hecho que hoy empiece el comienzo del final de la selección española en este Mundial

Voz 1375 27:53 Dani Garrido gallego como como sabes

Voz 1284 27:55 el enterado como adscrito la la reacción cuando lo

Voz 1375 27:58 o cuando conoció la noticia si creéis que esto le puede afectar de alguna manera no se cosa pareció lo del Madrid lo de Julen lo de la federación

Voz 0919 28:05 bueno cuando hemos conocido la noticia también estábamos comiendo

Voz 6 28:08 han atragantado dos o tres de la mesa

Voz 0919 28:12 otros otros han interpretado que si le habían hackeado la cuenta al Real Madrid algo muy difícil y ha sido sorprendente yo lo primero que quiero decir es que el Madrid está en su derecho de buscar entrenador tenía un problema tenía que atajar ese problema el Madrid no está obligado a medir los tiempos de la selección española porque él tiene que mirar por por por la entidad por la tranquilidad de del del Real Madrid y ahora mismo a fichar un entrenador ya atajado un problema que eso es prole que eso crea un problema en otro sitio yo creo que no es asunto del Real Madrid coincido con vosotros es el que tenía que medir esos tiempos era Julen Lopetegui Lopetegui tiene que saber si esto va a afectar o no al grupo si él está traicionando la confianza del el presidente que acaba de llegar y que acaba de renovar Easy va a poder sostener en sus espaldas todo lo que le viene encima no sé si ha sido consciente de lo que suponía la decisión sí ha analizado perfectamente que está vamos a empezar un mundial que el mundial en muy largo que pueden venir manos resultado malas cara mal ambiente Ike

Voz 1375 29:15 imaginaros un mal resultado contra Portugal bueno

Voz 0919 29:17 que si Dios no lo quiera yo creo base IMAS

Voz 0239 29:20 en ambos eso entonces el que tiene que manejar todo

Voz 0919 29:22 eso es Julen Lopetegui es sea echado sobre sus espaldas esa responsabilidad íbamos a ver qué hace por otra parte termino Luis Rubiales Él es el que tiene que pensar me ha traicionado traicionado la confianza que teníamos en él al ha traicionado lo lo lo que hablamos hace tres semanas más no se merece seguir eso Rubiales esta noche lo tendrá que analizar Iber que explican que el tamaño

Voz 0458 29:49 aquí mano hemos tenido un pequeño terremoto también cuando Rubiales no ha confirmado Antón Meana cuando la en de la Ser abriendo abriendo al larguero no lo ha confirmado a casa vayan sentar en el banquillo así que como decías en el arranque del programa yo creo que en este sainete todas las opciones son son válidas complementaron poco lo que dice evidentemente no hay arista positiva la noticia es una crisis sin precedentes todos queda mal Lopetegui porque negocias de la concentración como decías nos el torneo la galletas Él es el Mundial qué pasa que ahora no le va a acoger el el el teléfono Florentino cuando le o a la dirección deportiva Madrid cuando le preguntaré cree es un portero nuevo tal oye que se pone a huevo Neymar qué haces con Vallejo lo cede Marcos Llorente cuando lo mando a ver además que no es Yakin Lev que está de dos meses en el share es decir que es la primera fase final que tiene que te Julen Lopetegui y ahora cuando le digan

Voz 1375 30:33 tú eres hoy aprieta concentra la tal lo jugadores

Voz 0458 30:36 ya sabemos cómo son son profesionales que lo han ganado todo aquello que van a pesar los jugadores el Madrid la política comunicativa hombre ha sido ha sido nefasta yo creo que una una opción hubiera sido quizás más rocambolesca que mañana diera la cara directamente Lopetegui junto con Rubiales que dijera la situación después seguramente a la par un poco más tarde en Madrid pues hubiera toman la decisión porque yo sí creo que hay cosas que están por encima al Madrid y en este caso la roja y en este caso el Mundial para finalizar Manu la Federación me sabe mal decirlo porque le merece cien doscientos trescientos o quinientos días más cuando venimos de veintitantos años de de Villar pero queda como un pelele chao que que él no tiene la culpa pero evidentemente porque no queda bien porque renueva

Voz 1375 31:16 la clava que es así no se ha enterado pero no tiene la culpa es de ellos o del que será clavo o del que no sólo ha dicho yo digo es lo que te que dicho lo dicho creo que el Julen Lopetegui va a seguir en el banquillo de de la selección española mundiales que eran aunque aunque Luis Rubiales tenga la tentación de hacer otra cosa pero bueno cómo voy a tener este supongo que en principio son pensamientos enfrentados encontrados pero claro que hace Rubiales mañana en rueda prensa comparecerá al lado de Julen Lopetegui comunicará la noticia me imagino que le costará mucho reír y ponerle buena cara pero también le costara decir vete hecho porque hay que aquí en pones a dos días de que empiece el Mundial aquí mano están los futbolistas creo que esto es fundamental

Voz 7 32:01 eh ahora mismo Lopetegui este paso no lo había comentado evidentemente con Luis Rubiales que se ha enterado de de ese comunicado oficial pero Luis Rubiales no es futbolista ahora mismo hilo futbolistas que están en Krasnodar aquí concentrados algunos de ellos evidentemente sabían esa esa noticia así

Voz 30 32:23 que bueno pues fragmentado en la merienda

Voz 7 32:25 me faltan muchas horas y faltan muchas horas que mañana diecinueve de la mañana sea todo como parece que va a ser a lo mejor cambia

Voz 1643 32:33 pues yo sinceramente os tengo que decir que creo que Julen Lopetegui no puede seguir siendo seleccionador nacional de España ni un minuto más

Voz 0239 32:41 la va a entrenar au porque no solamente no no no lo estoy preparado

Voz 1643 32:44 dar lo que no sé si Lopetegui tendrá la cabeza puesta en lo que tiene que tenerla no si Lopetegui va a estar pendiente de la selección española va a estar pendiente de los fichajes del Real Madrid si Lopetegui iba a estar hablando por la mañana con sus ayudantes del partido contra Portugal o va estar hablando con el director general con el presidente del Madrid para cerrar la pretemporada o que ese va a cero a quién se debe de dar la baja o quién debe de seguir en el equipo yo creo que esta selección se merece tener a un seleccionador pero diente de España las veinticuatro horas del día porque el Mundial de fútbol es el acontecimiento deportivo futbolístico más importante de la historia el seleccionador nacional de España que es una firme candidata a ganar este Mundial tiene que estar pendiente de la selección las veinticuatro horas y tengo muchas dudas de que Lopetegui lo vaya a estar porque tengo muchas dudas de que el Madrid no comienza a prepararse hasta el día quince de julio porque yo creo que España va a estar aquí hasta el día quince de julio el Real Madrid

Voz 1375 33:45 llegaba el Real Madrid no va a iniciar su

Voz 1643 33:47 para acción no va a fichar a nadie hasta el quince de julio o lo va a hacer antes lo antes no saben a quién se lo van a consultar a Lopetegui que va a estar aquí a unos kilómetros donde estamos

Voz 0850 33:58 nosotros ahora mismo pendiente de un eh

Voz 1643 34:01 eh telefóno de lo que sucede en el Real Madrid de otro de la selección española esas son las condiciones a las que un seleccionador tiene que estar al frente de un equipo sinceramente

Voz 0458 34:10 yo digo que no

Voz 1375 34:13 en está Pedja Mijatovic comentarista de la Cadena Ser hola Pedja muy buenas hola buenas noches como te has quedado con la noticia lo esperabas y sobre todo qué piensas si esto les puede afectar a la a la selección si acierta al Madrid haciendo lo así si acierta Julen Lopetegui haciéndolo así

Voz 32 34:32 qué te parece pero bueno vamos a ver si que son una situación un poco complicada diría no pero

Voz 1699 34:40 conociendo la mula ni la conozco tiene todo lo que ha pasado creo que tienen la capacidad de de Bari terminar bien el trabajo que empezó con la selección española el Mundial esto un torneo muy importante el más importante del mundo aquí dos jugadores algo que alguno puede pensar otra cosa yo creo que saben perfectamente bien lo que tienen que hacer yo creo que es una ciertos de las Madrid sin ninguna duda porque es un entrenador joven un entrenador que que tienen una mentalidad moderna de ver el fútbol no entrenador que que sabe perfectamente lo que quiere y no ir más allá pues ha tomado una decisión yo creo que cualquier entrenador en su subida en su lugar haría lo mismo no porque la oportunidad de entrenar Real Madrid llega una vez en la vida y que hay que sumar una decisión la ha tomado esta decisión han sabido muy pocas personas evidentemente porque no ha salido nada en la prensa porque se ha hablado de muchos nombres menos de Julen así que supongo que presidente director general el propio entrenador pero que no los tipos Sevilla nadie más así que nada pueden hacer muchas teorías que se quiera o no se quieren bancaria de de de de tierra selección yo creo que sí porque hay que terminar este trabajo a como como que van decir mañana evidentemente

Voz 1375 35:59 a ver qué dice mañana oye tú te has sido jugador este tipo de detalles en una concentración como esta en un Mundial de fútbol a los jugadores al ambiente a la selección este tipo de detalles suman o restan

Voz 1699 36:13 yo creo como he dicho antes yo creo que los jugadores son tan expertos y son buenos profesionales y no debería influir en su rendimiento no pues en un torneo como el Mundial sí que puede pasar de todo pues ahora empieza el partido contra el Portugal yo creo que eso no debería afectar se pierde no se consiguió un buen resultado yo creo que quedan otros partidos donde se pueden arreglar las cosas pero que España es un claro favorito para ganar ganar el Mundial pero yo creo que estas cosas no deberían incluir vamos a ver qué pasa pues ahora no lo ponemos

Voz 1375 36:46 en la última lo que decía Julio no dudamos de la capacidad de Julen pero estamos a dos días del mundial a tres del debut de España pero evidentemente ya desde mañana Julen tiene que empezar a preparar cosas del Real Madrid pretemporada fichajes altas bajas eso se puede llevar bien en la cabeza de un seleccionador y a la vez entrenador del Madrid

Voz 1699 37:10 conociéndole allí un año creo que él tiene esta capacidad de asumir todo eso ahí poder llevar ambas cosas pues la pretemporada está planificada supongo temporadas se planifican mucho antes de determinadas temporada así que yo creo que está todo claro ahora con los jugadores las bajas las entradas quién viene quién se va pues eso se pueden también compartir con el entrenador aunque no esté físicamente aquí son cosas y a dar el verano dura

Voz 1375 37:37 a duras penas

Voz 1699 37:39 puede fichar jugadores así que sí que podrá ahí debería influir debería dar su opinión evidentemente hay algo a lo mejor que nosotros no no conocemos pero algunas cosas ya están claras no quién sale quién entra etc pero bueno yo creo que lo puede hacer exactamente bien es un hombre muy inteligente el nombre que sabe lo que quiere

Voz 1375 38:00 crees que que sea Julen el entrenador del Madrid puede ayudar a resolverlo de Cristiano o crees que no tiene nada que ver O'Shea siendo además el mismo agente de uno y otro yo

Voz 1699 38:11 lo que sí yo creo que sí además seguramente en a lo largo de estas negociaciones seguramente ha salido este tema no que vamos a hacer con cristianos loco es también el propio jugador Cristiano en este caso también tiene que decir si se queda así esas son cosas que pasan todos los veranos Cristiano ahora mismo pues está en una situación también donde tiene que pensar de su selección al mejor esta decisión la va a dejar más adelante supongo que a cualquier entrenador y en este caso Julen le gustaría verle a Cristiano en su equipo año que viene porque es un jugador que que marca muchos goles y marca la diferencia así que tenerlo tenerlo el año que viene pues seguramente es el objetivo importante para para Julen pero bueno luego hay que compartir muchas cosas y tomar tomar decisiones tanto el jugador como el entrenador como es este caso

Voz 1375 38:59 veía Mijatovic un placer como siempre gracias por tu sinceridad Depor tu oportunidad en esta noche tan delicada para la selección para la Federación tan positiva para los madridistas que ven con muy buenos ojos la llegada de de Julen Lopetegui al banquillo como dice también Pedja Mijatovic

Voz 1284 39:14 un abrazo Pelle gracias por estar una noche más

Voz 1375 39:16 ti hasta luego en está por ahí Mario Torrejón en la concentración de Porto

Voz 1284 39:21 igual hola Mario muy buenas o muy buenas a todos

Voz 1375 39:25 esto que ha sido una bomba en Krasnodar en la concentración de España imagino que también ha caído como una bomba en la concentración de Portugal donde Cristiano Ronaldo ha conocido hace unos días que Zidane ya no va a ser su entrenador porque ese va en medio del conflicto que él tiene con el Real Madrid yo ya conocido que si sigue en el Madrid que todo hace indicar que continuará Julen Lopetegui será su nuevo entrenador la temporada que viene

Voz 1501 39:47 sí también también ha caído como una bomba porque bueno primero esta mañana nos hablaba de de España del partido y también del Sporting de Portugal que sabe mucho lío y que todas las preguntas casi todas iban ahí en la en la rueda de prensa sobre ese tema pero luego por la tarde ha sido ya te digo un bombazo porque además Julen Lopetegui es muy conocido de muchos jugadores de la selección portuguesa es evidentemente conocido de de de Cristiano Ronaldo porque como tú dices comparten agencia representación con con Jorge Mendes además es muy conocido por la prensa mucho de lo que estamos alojados en este hotel Le conocen tuvieron sus más y sus menos en el Oporto algunos con él porque porque no fue una etapa fácil sobre todo el segundo año de Lopetegui hay allí sí ha caído como una bomba así ayudaron no lo que hablabas con

Voz 1375 40:24 ella es una incógnita de verdad eh

Voz 1501 40:27 a mí me parece una incógnita porque en el entorno de compras

Voz 1375 40:29 para ayudar lo que se dice lo que se dice ayudar ayudar no sé si va a ayudar restar no lo sé pero ayudar a ayudar no sé si esto Bayo exacto exacto yo creo que restar no va a arrestar sin ninguna duda

Voz 1501 40:40 ayudar no lo sé porque él sigue es el entorno a Cristiano Ronaldo es sigue viendo muy fuera del Real Madrid pero es verdad que es un entrenador y de la cuerda de digamos de Cristiano Ronaldo admirador de Cristiano Ronaldo pese a las palabras de hace poco sobre Leo Messi yo creo que que bueno que rema a favor por así decirlo yo si me dejas que de crear treinta segundos es decir un poco

Voz 1375 41:00 lo primero que que esto sea cocido en tres días

Voz 1501 41:03 que esto es de fin de semana del domingo concretamente cuando se hace la primera llamada al entorno de Julen Lopetegui Julen Lopetegui sabe de la oferta o del interés del Real Madrid irá su aprobación para que se inicie las negociaciones se cierra entre la tarde noche de ayer y esta misma mañana que es cuando deciden que se va a hacer públicos se lo consulta el ayuno en el díptico que ir para adelante a mi me parece esto ya su opinión la menos mala de todas las opciones porque esto era imparable quiero decir si esto se comunica a los jugadores del Real Madrid sale por algún lado si se comunica al ya los ayudantes de Julen sale por algún lado si se comunica con la agencia de representación de Julen Lopetegui también sale por un lado estamos poniendo a parir a Griezmann Si estamos poniendo ir a Cristiano Ronaldo porque no terminan de clarificar su futuro que diríamos del seleccionador español sino dado calificada a mi me parece que es la opción menos mala esa esa es mi opinión y que por eso ha querido

Voz 1375 41:53 soy de ir de cara con lo era Lopetegui más Julen Lopetegui que decía esto el veintiocho de mayo hace unos días en la última entrevista que hicimos en el Larguero os acordáis que estabais unos cuanto a Romero Gallego Pulido David unos cuantos haciéndole esa rueda de prensa que dijimos lo hacemos ayuda en la última antes de que se vaya a Rusia nos decía esto cuando le preguntábamos qué le parecía Cristiano Ronaldo que iba a ser su primer rival en el Mundial Julen en el Larguero hace ya no claro

Voz 1699 42:16 que lo único que tengo claro es que va llegaron al cañón a nivel físico y mental es un jugador excepcional tal como está preparado y cómo se ha reinventado estos últimos años llevando como legado demuestra aparte logrados por qué es lo inteligente que es no enfocar tu carrera de esa manera de ser capaz y tener la humildad y la inteligencia de de llegar físicamente como llega no es sencillo

Voz 1375 42:46 bueno eso es lo que decía Lopetegui de Cristiano Ronaldo no podía echarle piropos a Cristiano pero ojo que a Julen Lopetegui le parece que es mejor no por del Real Madrid hablando sobre Messi

Voz 33 43:03 yo yo es el mejor jugador que he conocido de la historia yo no lo he conocido he visto jugar a muchos grandes jugadores yo creo que es muy difícil que un futbolista como Messi será recordado yo creo que como todos los grandes joyas de la historia lo es para mí mejor

Voz 1375 43:20 para mí el mejor no he conocido otro mejor que él Julen Lopetegui entrenador del Real Madrid lo decía Ali es Israel en Sporting

Voz 1643 43:27 es el comente Mario eh mañana Cristiano la concertación de Portugal si tienes la oportunidad Mario

Voz 32 43:34 sí no no creo que me cruce con Cristiano Ronaldo tenía contra el dire no yo no yo vamos no hemos ahí con cristianos tiene la oportunidad que sepa a mano lo que pasa

Voz 1284 43:44 hay mucha gente no hay mucha gente que piensa me imagino hay gente que piensa que Messi

Voz 1375 43:48 el mejor jugador del mundo entre ellos lo piensa que tampoco pasa nada yo también lo pienso y que no tiene mucho que ver