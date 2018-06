El Larguero (2ª parte / 12/06/2018): El futuro de Julen Lopetegui, en la cabeza de Rubiales

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

menos veinte

veinte en Madrid

empieza la feria

Voz 5 00:44 puede a por partes estaba diciendo Julio Pulido el planning

Voz 1375 00:47 de la selección instaba Kiko contestando al estaba comer

Voz 5 00:50 cuando que viene muy sobrevalorado el tema de los entrenadores que ese tipo de cosas no te da para veinticuatro horas yo lo entiendo y lo veo me encanta verlo en los Manolo los veinticuatro ahora trabajando por y para cuatro este año pero sin embargo el puede estar trabajando de verdad pulir con la selección eso detalle de fichaje de no fichaje de tema lo puede solucionar en cero coma cero aparte de que pruebe

Voz 0850 01:15 llamarle serio es lo que ocurrió

Voz 5 01:17 estoy totalmente de acuerdo con Thibault pulido pero que no tienen nada que ver que eso él lo puede hacer el segundo cualquiera que trabaje con el dedica este jugador me gusta este no y que eso repercuta la hora estar concentrado ahora que ha ocurrido

Voz 0850 01:29 esto que se pierde que el día

Voz 5 01:32 de Portugal se va a hablar mucho más de la decisión no se va a hablar de fútbol que no se ha priorizado la selección

Voz 3 01:37 que está ahí ya lo compró todo el día

Voz 0850 01:40 es un Mundial y ahora mismo están reunidos en la sede

Voz 3 01:48 normal Time no normal cuando salga clon jugadores no

Voz 1016 01:51 dando mensajes a todo el mundo preguntando qué está pasando mañana en una rueda de prensa no sabemos si conjunta o separada

Voz 3 01:58 eso a ver si te parece normal pues repercute en la más bien

Voz 5 02:03 muchas repercute en la decisión yo como jugador te digo que es lo primero noventa minuto ante Portugal no va a repercutir absolutamente nada porque se van a dejar el es cuando se pierda ya se saque todo a relucir llega el jugador fue que conectan viene a decir que es corridas

Voz 3 02:20 hola me imagino lo que va a ser también Javier Herráez las ruedas de prensa ahora

Voz 1938 02:23 en cuando a algún jugador voy con Mario Torrejón hay que tiene

Voz 1375 02:26 que había pedido la palabra Mario Torrejón e hice la tengo que dar cuando a partir de ahora en la rueda de prensa a un jugador Se le pregunte por esto en la Federación digan de eso no sé

hola

Voz 1375 02:35 como que de eso no se habla lo llevas de Lopetegui a partir de ahora que te llena mañana va a ser mañana ya han dicho mañana se puede preguntar ayer en todo lo que queramos

Voz 1938 02:44 y a partir de mañana ni una pregunta más en todo el mundo

Voz 5 02:46 qué va a pasar por eso digo es imposible eso Jorge pasa

Voz 0995 02:50 mañana sale el nombre de Neymar por Neymar a Lopetegui imposible no se pregunte

Voz 1938 02:55 hoy con Álvaro Benito pero antes Mario Torrejón quería contestar a Julio Pulido

Voz 6 02:59 que decía que la noticia era exactamente se que el Real Madrid se va a quedar paralizado en toda su actividad hasta el día quince

Voz 1501 03:05 yo no sé que estabas escuchando pero las cadenas momento en ningún momento he dicho eso sí aprovecho para decir otra vez a la que ha escuchado que la pretemporada estaba cerrada mucho antes de la final de la Champions mucho antes de que dimitiera Zidane mucho antes de que se interesaban por Julen Lopetegui

Voz 5 03:23 en el Real Madrid más tres o cuatro

Voz 1501 03:26 estoy hablando yo tres o cuatro partidos en Estados Unidos decisión tomada hacer la pretemporada en Madrid porque había mucha gente muchos internacionales que iban a estar de vacaciones sin incorporaban tarde que se iba directamente a Estados Unidos a jugar los partidos estuviera Zidane estuviera Julen Lopetegui estuviera Mourinho reencarnado da igual eso estaba cerrado completamente yo no he dicho en ningún momento hoy que se que paralizado al Madrid hasta el día quince si te digo que si escuchabas el Larguero también durante meses anteriores es lo está así que contado mucho antes de la final de Champions mucho antes de Zidane ta ta ta ta ta ta ta da que los fichajes cuando se dio el nombre en Aimar de Thibaut Courtois de De Gea de Odriozola de donde soy marcó Llorente donde Borja Mayoral mucho antes de todo eso yo ya he contado aquí que el Madrid no quería hacer ningún movimiento por lo menos oficial hasta que terminara el Mundial porque en él

Voz 5 04:09 día esas cosas interesantes si se hacen dura

Voz 1501 04:12 ante el Mundial eso quiere decir que el Madrid separe el camino se sigan dando pero la realidad es que no va a haber un fichaje oficial del Real Madrid hasta después del Mundial seguro

Voz 1375 04:21 bueno yo yo creo que

Voz 0919 04:23 es indudable que Lopetegui podría hacerlas dos cosas primero no sé si en el Madrid le van a consultar muchas es a la primera

Voz 5 04:32 por favor por favor y la segunda y la segunda es que oye te ríes ríe

Voz 0919 04:38 que se hubiera que preparar unas oposiciones a anotaría si el trabajo de la selección lo tiene prácticamente trillado ya sabe lo que va a hacer lo que va a pasar donde a quién quién está bien y quién está mal en el Madrid tendrá que decidir algo

Voz 7 04:52 tú tienes dieciséis de julio yo creo que las dos

Voz 0919 04:55 no creo que esto vaya a afectar a la cantidad de trabajo que tiene Lopetegui lo que ahora mismo me preocupa

Voz 1375 05:01 es que si Lopetegui sí

Voz 0919 05:04 de qué nos parece al a la mayoría menos a Pulido lo más razonable porque quedan tres días para ir al Campeonato del Mundo para el inicio mundial la convivencia de ese Rubianes frenético al mando de la federación con el entrenador que tiene que darle todos lo que necesita para llevar al equipo adelante eso es lo que a mí me preocupa el presidente no se habla con el entrenador el presidente Rajoy el entrenador llega al primer tropiezo vamos a Rubiales Rubiales que pasa López de ese caldo de cultivo sería terriblemente negativo para la selección española por eso yo creo que Rubiales tiene que dormir muy sereno hoy Isabel que aunque lo haya clavado hasta donde pone Toledo a él le toca mañana salir decir este es nuestro entrenador hasta el dieciséis de julio tiene todo el apoyo por mucho que les

Voz 1375 05:52 Marc ese trago Jesús

Voz 0985 05:54 si antes de jugarse la Champions antes de la fase de grupos de la Champions florentinos entera que Zidane a su espalda e a la espalda de Florentino Florentino enterarse de nada que Zidane tiene ya alcanza un acuerdo con el Manchester United y el Manchester United diez minutos antes llama Florentino dice Florentino mira sabes que sepas que Zidane está cerrado ya lo hemos fichado a nosotros y que en cinco minutos tienes cinco si quieres te saco un comunicado crees que lo razonable sería que Florentino cesara inmediatamente a Zidane no no le iba a hacer una deslealtad una deslealtad de este calibre no la hubiera sancionado Florentino echando a alguien que a sus espaldas de forma traicionera no informa hay que está haciendo auto

Voz 0919 06:42 Jordi a tres días de tu debut o del

Voz 8 06:44 la final de la Champions echará el entrenador que ha hecho todo el trabajo y toda la planificación y es un error aunque él haya clavado en Champions lo que es un error es alcanzar un acuerdo con el Real Madrid a tres días de comenzar el Mundial seguro eso sí que es un error

Voz 1375 07:00 ha dejado en segundo por favor se quiere hay lista de espera está el sanedrín muy interesante todo lo que está diciendo puntos de vista algunos creéis que el Madrid lo ha hecho mal otros creéis que Rubiales tendría que cesar mañana a Julen Lopetegui otros creéis que hay que darle continuidad yo he dado mi opinión y la información al principio del Larguero está por ahí Álvaro Benito entrenador de los juveniles del Real Madrid que conoce bien esa casa también enseguida la pregunta Ramon Besa en Barcelona pero yo creo que es muy interesante y escuchemos a José Antonio Camacho que va comentar con nosotros Mediaset el Mundial y que y que ha sido seleccionador de España ha sido entrenador del Real Madrid que no sé qué piensa de lo que ha pasado

Voz 0850 07:35 Mister muy buenas cómo ves tú todo esto por un poco de

Voz 1375 07:39 sí

Voz 0850 07:39 danos un poco de luz yo estoy aquí sí

Voz 3 07:43 amistad contigo esto es un embolado estudia ahora que aquel pidió ayer

Voz 1375 07:53 sí claro

sí claro

Voz 3 08:00 creo que ha quedado muy claro el primero te has sorprendido

Voz 0850 08:04 sí sí como a todo el mundo yo creo que esto ha sido una noticia llegue esto ha salido en dos días esto no es de porque bueno yo estuve hablando con Julen el avión cuando vinimos vino a vernos ahí vino hablando contigo

nada

Voz 0850 08:24 ahí bueno estuvimos a Fernando Hierro

Voz 10 08:27 seguro porque bueno

tampoco somos muy títulos no

Voz 1016 08:33 estas cosas en nuestro sale hierro del Larguero te vas con él para acompañarle no pero de eso hay muchas cosas que se ve en que se notan que se palpan

Voz 0850 08:40 esto ha sido de de de vamos me juego lo que haga falta de de ayer y hoy crees que Julen debe seguir en el Mundial sí sí verdad es lo mejor para España por supuesto que les que Julen

Voz 1375 08:52 traicionado Rubiales no

Voz 0850 08:55 en esto no no no yo creo que Julen ha tomado su decisión para él es un es una oportunidad única eh

Voz 1016 09:04 está claro de que ahora todo el mundo tiene rienda suelta a la imaginación y al comentario eso está claro no pero yo creo que él va a seguir trabajando para la Federación iba a hacer las cosas como tenía que hacerla lo que pasa es que

Voz 0850 09:17 pues es una situación difícil difícil de de de

Voz 1016 09:21 solventar diga lo que diga el uno digan lo que digan otros pero lo que está claro es que el trabajo ha hasta ahora ya está

hecho

Voz 1016 09:29 esa aquí no tiene que ver nada ya Julen que sea entrenador ahora del Madrid que no sea porque ya lo que tenga que hacer contra Portugal ya está todo

Voz 0850 09:37 hecho no decía Kiko antes que seguramente esto no lo afecte a los jugadores

Voz 1375 09:40 crees que esto le puede afectar al juego seguro que no

Voz 0850 09:43 seguro que no juega otra cosa es que luego no Justice que hemos todo el mundo todo el mundo que se justifique dependiendo del resultado

Voz 1016 09:50 pero no tiene que ver absolutamente nada el jugador que salga al campo vamos y yo salgo a jugar al campo que he salido o con la selección ochenta y una ochenta y tantas veces con la selección ya está pensando que si el seleccionador

Voz 1375 10:03 Alcobendas lo o

Voz 11 10:05 yo con Villanueva de la Jara o con

Voz 0850 10:07 Cieza no

Voz 12 10:09 está claro no hombre Alcobendas Alcobendas todavía y el Madrid que es que lo ha hecho bien pues el Madrid es que el problema es que yo el problema que veo es que el presidente

Voz 0850 10:22 yo creo que ha sido sensato en este aspecto el aspecto es decir si no lo digo yo dentro de diez minutos lo van a saber porque a ver cómo esconde es una noticia de este tipo en cuanto lo sepan dos Si lo sabe uno la mejor esconde en cuanto sepan dos más visto la va filtrar entonces claro filtrada viento de hubiera sido mucho peor así por lo menos pues han llegado pum da la cara hayan dicho esto ha ocurrido esto es así y ahora a partir de este momento pues bueno cuál

Voz 1375 10:50 te parece un buen entrenador para el Madrid Julen se

no

la conocer la Casa Blanca ya conoce a muchos jugadores de la selección los va a tener en Madrid yo creo

Voz 5 10:58 qué

Voz 1016 10:59 lo bueno lo bueno de del fútbol español es que hay mucha gente preparada

Voz 0850 11:04 para muchas cosas y Julen está claro que ahora mismo es bueno por eso ocurre lo que está ocurriendo que está en la selección y se los lleva el Madrid juega ahora como nos vaya mal con Portugal invito señoritos por más rienda suelta a la imaginación normal y ópera así más contento para todos vosotros

le olió bueno el David

a ese lío

el lío es el de Miguel ABI

Voz 0850 11:31 el míster pero usted fue seleccionador Mundial de Corea a tres días de empezar el Mundial usted hubiese anunciado que firmar por otro equipo es que todas estas circunstancias tienen que dar cuando te ocurre ocurren latín bueno

lo hubiese lo que no sé nada

ya ya pero no lo hubiese hecho yo qué sé si lo hubiera hecho tú

la radio macuto nadie y usted sigue ganador pues porque usted tres días antes de que te diga que se me tendría que ver ya veré yo conozco yo conozco a Julen

Voz 0850 12:06 y es una persona totalmente honesta totalmente profesional entorno vamos lo que haya hecho lo apruebo cien por cien Jordi tú crees tú conoces muy

Voz 0985 12:18 bien mucho mejor que yo el Real Madrid pero crees que sinceramente esto fue una llamada anoche de Florentino a Julen mientras cenaba compremido está llamando

yo creo que ha sido en dos días dos toros Dios no hay más centros eso eso me juego lo que haga falta para estar contamos se nos ha contado contado se lo digo como es yo he estado con Julen que vinimos en avión si yo no le he visto a él osea porque hay ciertas cosas que tontito No somos

Voz 1016 12:47 que palpa en palpa oye hablar de a la mejor de dentro de las conversaciones que tenemos ya ni me acuerdo pues oye dentro y lo del Madrid fíjate si viene tu amigo Pochettino que si él está no sé yo a lo mejor lo huelo de otra manera

si verdaderamente lo sabía es un fenómeno no pues ahora que busca seleccionador ahora hay que buscar sitio

Voz 1375 13:17 lo que queréis a busca a buscar seleccionado

todo hay que buscar seleccionador claro obviamente

Voz 1375 13:24 te parece bueno por ahí

yo podría Michel o Ivo toma ya hay muchos pero yo pondría Michelle comunidad

pero pero yo no pinto nada que lo haga

Voz 5 13:39 yo yo a Luis Enrique

sí a Michel que ha estado ahí también negociando con el Madrid que ha estado en las quinielas ha estado en las quinielas como uno de los que tanteado ondeaban vantado vamos a ver si ahora en la Federación pero el míster pondría pondría Michelle oye

Voz 0850 13:55 y el que venga aseguró que es un fenómeno que bueno pero ahora mismo la federación

Voz 1016 14:01 sí

Voz 0850 14:02 en teoría bueno también es verdad que como ahora es Rubiales el presidente nervios más o menos cómo actuará porque no lo sé no lo conozco pero antes siempre era pues no alguien que estuviera libre igual y Michel

Voz 1375 14:15 qué es el hombre que que esta tarde también

no cree es la última José

Voz 1375 14:20 no cree es la última José

Voz 1016 14:22 igual Lopetegui podía haber dicho Florentino perfecto firmo por el Madrid cuando acabe el Mundial pero lo anunciamos cuando acabe el Mundial se sabría igual esta noche

Voz 1375 14:31 llegaría

Voz 1016 14:33 con todos vosotros aquí sin noticias y entonces

a los diez minutos vamos llega no lo lo que está claro es que esto es noticia hoy qué tal

Voz 0850 14:44 y que lógicamente es un bombazo periodístico un bombazo pero si esto mismo se estuviera produciendo ya afirma que no lo dijeran bueno pues se escaparía

Voz 5 14:57 por con sería un milagro yo estoy con el míster que sería mucho peor porque aquí mira sea lo que sea de mal hecho hace oye ya no se habla mal que hablo pero desde aquí en la rueda de prensa y eso prohibidos pero de la de la otra manera se va a estar que no que uno lo otro y al final oye que es verdad para mí sería peor andar con

Voz 0850 15:14 con ese timo de tipo de cosas que

Voz 5 15:17 qué diciendo ya mira que se ha hecho punto porque si hubiera no yo me lo como

Voz 12 15:21 prohibidos en la rueda de prensa a hablar como tú como seleccionador nacional que han firmado por el Real Madrid prohibidos en la rueda de prensa que un periodista te pregunte por algo que no sea la selección española es imposible

Voz 5 15:32 no lo puede prohibir otra cosa es que tú te haga esa pregunta pero no te va a contestar y fue cuando a ustedes en El Vestuario os señores una te vamos a hablar de esto

Voz 1016 15:40 no pero tampoco hace falta Kiko preguntarle por el Madrid juega contra Cristiano Ronaldo el viernes pues el jueves dieciséis preguntas de Cristiano Ronaldo dieciséis cortes solamente de la relación lo tiene Cristiano Ronaldo es que sois gente muy de fútbol y por eso da gusto escucharos pero es que es muy fuerte que va a entrenar al Real Madrid dentro de un mes es que el mundial ahora mismo pasa a un segundo plano mañana no pero ahora mismo el Mundial de fútbol que

Voz 3 16:05 a vosotros os dice pasa pasa

Voz 1016 16:11 pero por ejemplo si si si hubiéramos venido sabiéndolo ya la mejor sería diferente pero es que se ha producido aquí pero Iborra que Lopetegui podía haber llamado a Rubiales Luis vente aquí

Voz 0850 16:22 veinte de Moscú cena contigo lo cuento

Voz 1375 16:24 que te una llamada un horno un minuto antes de que lo colgaran se ha enterado Rubianes hombre toda vez que usted dice es otra cosa claro pero es porque se veinticinco veo venga usted a Moscú sientes aquí venga a dar vamos a hablar de una rueda prensa conjunta Luis Rubiales lo que me voy a contar esta tarde cuando lo llamado Estado de Moscú que vería estaremos cuesta mucho a Krasnodar es que les ha llamado Florentino Pérez primero para decirle lo que estaba hecho minutos después hablado con Lopetegui que la confirmara lo dicho esto es así te agradezco mucho Camacho y lo sabes porque no es fácil conociendo a Julen conociendo Fernando Hierro conociendo a Rubiales conociendo la Federación pero es muy interesante que escuchemos al seleccionador al que ha selecciona has sido entrenador del Real Madrid no sé si va a ser fácil para Julen y también estar pendiente de fichajes salidas entradas el Madrid mientras preparas irá Marruecos

Voz 0850 17:09 no es que vaya a ser fácil va a ser difícil lógicamente porque

Voz 3 17:13 yo te vienen portero viene De Gea que hacemos con Cristiano todo mañana a Marruecos a todo eso

Voz 0850 17:18 está muy claro como la pelotita entre no hay problema cómo no entre problema

Voz 1375 17:25 te voy a cerrar con Álvaro Benito y con Ramon Besa casi la o una de la mañana aquí casi las dos de la mañana pero hay miles de mensajes que nos han llegado a todo el mundo en toda España hay quiero opinar con lo que ha pasado hoy con este terremoto en Krasnodar a dos días de que empiece el Mundial sabiendo que Lopetegui que acababa de renovar dos años en cuanto acabe el Mundial para entrenar al Real Madrid que piensan los oyentes del Larguero

Voz 14 17:45 como español me siento sonaba muy vergonzoso lo que dice este hombre que está cargado todo el Mundial toda la ilusión que teníamos no hay ilusión por nada ahora mismo es penoso a Guarente es hora de empezar el Mundial de pena

Voz 0618 17:59 o esta noche mejor que mañana debería dejar la selección nacional Rubiales y no la deja cesarlo Julen el Madrid la importa o una M el Mundial y no el Real Madrid es el culpable totalmente Florentino no tienen vergüenza ni respeto a la selección española tanta españolidad que presumen

Voz 15 18:25 pues bueno me parece fatal lo que ha hecho el Real Madrid lo que ha hecho es que yo no sé yo sería destituirlo inmediatamente ir ahora viene el pero de que especulaciones el paro te lleva a Carvajal lesionado no te ibas a Sergi Roberto porque ya estás pensando en el Real Madrid jugadores del Real Madrid me parece muy mal

Voz 16 18:48 muchas veces por echar un cable necesitaba verticales ISI no con pelo natural pues no es lo mismo

Voz 1016 18:54 esto no te lo voy a poder acaban nunca pues el viernes hay gente del euro ya yo ahí lo dejo

no

es que no hay manera

echarla

Voz 1938 23:55 la aún hay cuatro de la madrugada aquí las dos y cuatro las doce y cuatro en Canarias Álvaro Benito entrenador del Real Madrid

Voz 1375 24:03 casi bueno vamos mal de tiempo pero pero tenemos tiempo para escuchar también una otra voz autorizada dentro del Madrid

Voz 0850 24:09 qué te parece como lo ha hecho el Madrid que te

Voz 1375 24:11 hace como lo ha hecho Julen y después te pregunto qué te parece Julen para el Madrid

Voz 0104 24:16 bueno eso esté escuchando escuchando un rato no yo creo que al final esto es la ley de la oferta y la demanda al Real Madrid busca entrenador que contacta con Julen Lopetegui si es que quién quién va a rechazar el el la silla del Real Madrid no que es la la silla del mejor club del mundo el mejor club de la historia del del equipo que ahora mismo manda en Europa yo creo que es es irrechazable no yo yo luego ya podemos entrar a discutir que ese es el momento adecuado había etcétera etcétera yo creo que no va a repercutir en el rendimiento que obviamente ese buscará culpar a esto si las cosas no van bien lo que pasa que por lo que eso estoy escuchando alguna a lo mejor Si llegamos a la final estamos el título pues tendrá que comer sus palabras pulido alguno alguno alguno vamos a las tendrá ese las tendrá que comer con patatas además

Voz 1375 25:06 lo mismo equívoca

Voz 3 25:08 equivocadamente equivocadamente haré que pensar si España sus Álvaro me da igual claro no siempre gana no no no no no no no digo siempre ganas no no no gano pero ahí te dejo que no que que tienes que hablar pero digo

Voz 0850 25:25 que yo lo que digo es que se ha hecho mal y me da igual que llegue España la final que no llegue creo que se ha hecho mal

Voz 33 25:32 nada más yo no estoy de acuerdo

Voz 0104 25:34 yo creo que el Real Madrid necesitaba entrenador ha hecho una oferta igual que cuando un equipo quiere fichar a un jugador le hace una oferta a Israel acepta pues se va ir ya está no hay más es que esto es esto es esto es empresas

Voz 1375 25:47 por la selección hubiera sido mejor anunciarlo después del Mundial lo crees como el míster como José que no se que no hubiera aguantado yo no lo hubiera sido mejor decir venga firmamos un acuerdo pero eso no saben mundial

Voz 0104 25:57 es vosotros conocéis mejor cómo funciona el tema de de que si sacaban filtrando las cosas que suele suceder ahí vosotros conoce mucho mejor cómo funciona esto que yo yo lo que sí quiero que deportivamente al jugador no le da no le va a influir hoy ha sido un shock para todos eso no hay duda

Voz 33 26:12 pero cuando echa la pelotita a rodar

Voz 0104 26:15 el el próximo día contra Portugal va a pensar a ningún futbolista que si Julen acá afirma con el Madrid con el Barça con el Athletic de Bilbao y esa es la realidad el cualquiera ya está en un terreno de juego sabe que no que esas cosas luego cuando he echado a rodar no influyan pues va a ser la como la comidilla estos días sin duda pero a partir de aquel Mundial empiece esto se olvida por sigo con lo que me has preguntado y me parece una una decisión muy acertada creo que Julen es un con un entrenador más que capacitado para para manejar el vestuario que encima ya conoce y que seguramente muchos de los jugadores que que tienen las ahora habrán sido una baza importante de cara a la decisión de de del presidente de José Ángel de decantarse por Julen lo que él habrá Sergio Isco etcétera etcétera y todos los integrantes de la selección acerca de del seleccionador luego me parece un una persona como un gran sentido común y que conoce la casa así que bueno eh yo creo que traer a alguien de fuera hay y hacer un un un punto y aparte en la línea que que de entrenadores que se han manejado últimamente en el Real Madrid hubiese sido arriesgado creo que Julen va va es una línea más continuista local sobre lo que había bueno vamos a ver que qué es lo que pasa no es que yo yo insisto a a a cualquier entrenador buena casi cualquier entrenador que se ha creado la casa y que el y conoce la casa cómo cómo iba a rechazar esa oferta no yo yo sé que el momento hay otros momentos mejores sin duda que antes de empezar un Mundial no no voy a no voy a negar la evidencia pero es el es así del momento esa es que era el momento era su momento no podía decir oye no es que ahora no va a ver si el año que viene a ver si era su momento

Voz 1375 28:01 hay trenes a los que uno no puede decir que no o es lo que ha entendido Julen Lopetegui tendremos tiempo de hablar mucho más durante toda la semana antes de que llegue el partido ir para terminar en Barcelona con Ramon Besa hola Ramón qué tal muy buenas noches como lo has vivido tú crees que el Madrid ha actuado bien crees que Julen Lopetegui ha hecho bien

Voz 1785 28:17 bueno para mí ha sido sorprendente como actuado Lopetegui porque no ha sido consecuente con su trayectoria ni con lo que exige a sus compañeros a sus

Voz 1375 28:25 jugadores es mejor dicho porque primero es la selección

Voz 1785 28:28 por lo tanto entiendo que sea desautorizado más que nada porque no eso no asume pesado bien lo que significaba yo creo

Voz 1375 28:36 esto o le han hecho ver lo bueno que tenía está

Voz 1785 28:39 posibilidad no lo malo seguramente porque he estado asesorado por la misma gente

Voz 1016 28:43 eh que de alguna forma está dirigiendo

Voz 1785 28:46 precios del Madrid es decir desde el punto de vista madridista la decisión de Lopetegui es impecable porque se duda del patriotismo del Madrid eh resulta que Florentino osea traspasado el problema a la selección española Elia no tiene problema y entonces se limpia las manos me parece un gesto totalmente egoísta prepotente pero luego que no vengan con los falsos Prats patriotismo de otros jugadores y yo de otra gente ese alía con las federaciones y lo hace el Madrid está bien y Lopetegui va a tener todo el apoyo de los jugadores del Madrid y creo que también de los jugadores del Barça porque aquí lo han dicho otros compañeros que siguen la selección no ha sido tanto porque tanto Piqué como Iniesta que son de los que yo tengo constancia no tanto

Voz 1375 29:25 Alba están encantados con la tarea de Lopetegui

Voz 1785 29:28 y por lo tanto es posible que Lopetegui pueda continuar ejerciendo de

Voz 1375 29:33 el seleccionador lo que les no te preocupa tanto note que preocupa tanto compaginar su tarea de seleccionador con empezar a preparar el Real Madrid pretemporada sino la los modos o la manera en la que lo eh

Voz 1785 29:42 esto porque es que yo creo que a Lopetegui no ha escuchado ni a su presidente ni a nadie que le haya hecho los inconvenientes que tenía decir que si es decir el ilusionado el ha visto que es la la oportunidad de su vida Méndez sitúa su gente le ha dicho que era cojonudo pero no le han hecho ver lo malo que tenía para mí ese es el problema y Florentino ha dicho vio traspaso el problema a la Federación y me quedo tan ancho entonces yo digo que no utilicemos más al patriotismo ni la selección ni en los colores ni los himnos ni hagamos demagogia cuando prevalecen los intereses priva

Voz 1375 30:12 sí

Voz 1785 30:13 simplemente creo que es un ejemplo para que dejemos de muchas gaitas que muchas veces cuando utilizábamos la selección

Voz 1375 30:20 seguramente si hoy fuésemos hasta las seis de la mañana estaremos aquí hablando esto pero pero llevamos ya una hora y cuarenta minutos hablando de lo que ha sido la noticia de la noche tenemos que hablar de Griezmann también que hoy también ha hablado esta mañana interior hacer la última pregunta al Kiko Narváez sobre este asunto así que gracias a todos Romero mañana veremos a ver qué pasa en esa rueda de prensa si comparecen juntos ose para Rubiales Si yo yo he ahí estaremos comparecer comparecerán eso eso queremos eso creemos

mañana gallego y Garrido en Moscú un abrazo también relatos rejones un abrazo checo abrazo arriba el ánimo a Hacienda a Javi Herráez ya leído hoy a Marcos López Villatoro Adrià al BCE a toda la banda

está por aquí y por supuesto al míster especialmente a Camacho José Antonio Camacho muchas gracias por está aquí darnos tu opinión sobre este asunto y en este día tan tan que queda para la historia de la selección española que igual acabamos ganando el Mundial pero esto ya no se olvida nunca lo que ha pasado esta noche

Voz 1016 31:15 Pedro Morata está siguiendo a Francia o la Pedro muy buenas hola qué tal buenas noches ya antes de esta bomba

Voz 5 31:20 que ha soltado aquí a Julen y el Real Madrid en la tarde de Krasnodar todo el mundo pendiente de Griezmann que ha dado una rueda de prensa con la selección de Francia para no decir nada ha salido para decir hoy no voy a decir coño pues no salgas Pedro

Voz 1716 31:32 si todo lo contrario que lo que ha hecho el Real Madrid desea esta mañana ha sido una decepción una rueda de prensa fogueo que ha propiciado Antoine Griezmann y también la propia Federación de Fútbol francesa porque ha salido Antoine Griezmann para no decir absolutamente nada primera además han tratado de poner restricción pues a todos los periodistas que estábamos allí a pesar de ser un Mundial solamente se permitían las preguntas y además las respuestas en francés y luego además ha recalcado el jefe de prensa de la federación que se prohibía preguntar a Antoine Griezmann por el Atlético de Madrid por el Barça por cualquier cosa que tuviese que ver con este asunto

Voz 1375 32:07 en que sí se preguntaba

Voz 1716 32:08 Cain directamente a el turno de palabra a otro periodista pero ha comenzado a Mann han comenzado a Antoine Griezmann si al final van a dejar los los periodistas reducidos

Voz 1016 32:19 a a la a la nada no podían mandar comunicados

Voz 1716 32:21 directamente a hacer la rueda de prensa por plasmando coma

Voz 1016 32:24 Carlos hoy y que de hecho además para terminar de arreglarlo Antoine Griezmann porque había alguna duda ha comenzado la rueda de prensa mano con esta declaración de intenciones e lo siento mucho no es el

Voz 34 32:37 el día hoy eh sé que hay muchas eh

Voz 0850 32:40 eh

Voz 34 32:41 espera pero hoy no es el

Voz 0850 32:43 es el día

Voz 1716 32:45 ha desactivado ya a continuación a todos los periodistas españoles que estábamos allí algunos hemos intentado pues pues tratar de de preguntarle en la medida que pudiésemos para que a ver si podía dar alguna respuesta y lo único que durante la conferencia de prensa será podido sacar a Antoine Griezmann por supuesto en francés ha sido que al menos él la decisión sí que la tiene tomada pero que no era el momento todavía o el sitio de comunicarla esto a decía Antón

Voz 0995 33:10 misma la decisión ya está tomada pero como he dicho antes no es el momento en el lugar para decir luego

Voz 1716 33:18 bueno pues así así manada ha despejado las las preguntas de un asunto que lo más normal es que se resuelva antes de una semana y como bien indicaba el Atlético de Madrid sigue pensando que caerá de su lado sobretodo

Voz 1375 33:32 cuando están ANPE un afirma Antoine Griezmann por cierto del Atlético tiene pensado hablar con la Federación Francesa la ir de la mano en este asunto y resolver el tema de Griezmann que no va a dar tiempo resolverlo antes del sábado Kiko supongo que este culebrón se hace ya muy largo nada hoy sale Griezmann no dice nada eso no salgas

Voz 5 33:51 yo no tengo yo que hablase a ya me lo quito de encima porque ya no ser claro que repetir es decir que que Pereza que con lo que la edad que tienen de sales no claro sí que está estaba expectante todo el mundo rojiblanco todas las redes sociales la independiente oye que va a hablar hoy que va a hablar hoy de nuevo una decepción ya lo hablamos en el día de ayer que alegría de que hallo mundial entre medio porque esto una todavía mucho más a tu propia gente y a los que seguramente les diste tú la mano a la hora de decirle que iba a jugar con con ello entre una cosa y otra no se pone de acuerdo pero te lo digo ayer era más optimista cantó ayer optimista que ayer

ahí vista eh te gusta que me gusta te lo hizo ayer

buen fichaje número toda la Movi Star

Voz 1375 34:32 a cinco añitos lo ha cerrado el Marín ha dicho principio de acuerdo

yo creo que tiene tantas ganas de que Griezmann diga

ya lo tengo yo es que parece que estoy viendo como en Walt Disney él la caña de pescar

al mar y esperando verla no lo toda la pintaron cumpliendo KAS

Voz 5 34:57 si los plazos eso te digo que la verdad que

me sorprendería si no se interviene hoy también pero bueno sospechaba esto

gracias Víctor mañana nada más allá el terremoto de las

siete de la tarde es verdad yo buscando la ventana

es que era un terremoto de verdad se oye a terremoto

Voz 0995 35:16 no exista durmiendo pero cuanto dicen ocho coma siete nueve coma cinco

digo de verdad y miedo La Ventana alavesista cayó los árboles los coches pues casi casi el el campo realmente no queda ni uno poniéndonos bien Fernando está el trataba de maravilla medía dormía descansa quiero dar saltos

ella es sí sí señor

esto Pedro Fullana para

Voz 1375 35:37 confirmarnos también lo que ha pasado pero en Barcelona

sí que Rodríguez a pesar de todo esto

en el Barça siguen pensando que Griezmann va a jugar con la camiseta blaugrana la temporada que viene hola así que

Voz 1906 35:48 hola qué tal en un noventa y cinco por ciento de posibilidades eh según una fuente de dentro de lo cifran así de hecho en el Barça ya sabían que hoy Griezmann según dicen eh no iba a decir nada sobre su futuro porque entre otras cosas no puede es que si el Barça lo ficha pagando la cláusula de cien millones de euros tiene que ser a partir del uno de julio y Griezmann por lo que nos dice no sea apartado del guión no puede decir nada en público la consigna es no dar ningún paso en falso porque creen que el Atlético les intentará demandar en cuanto paguen el León e importe de la cláusula para demostrar que el acuerdo fue de antes no hay nada firmado un aseguran por activa y por pasiva pero si hay un compromiso y en el Barça creen que Griezmann lo va a respetar insisto dejando este cinco por ciento a que pues el jugador pueda cambiar de opinión que no es la sensación que hay en el Barça ahora mismo

Voz 1375 36:39 bueno noventa y cinco por ciento siguen pensando en el Barça que va a jugar allí la temporada que viene hasta mañana así que un abrazo hasta luego Pablo Pinto o la Pablo muy buenas que pasa a mano que son buen gris Manolo si se puede calificar así hay que te dice tuvo olfato después de los pasos que se van dando en el Atlético Madrid o ya amarrado Le mar Griezmann parece que como hemos contra el principio El Larguero de cómo contar los oyentes de Larguero no va a poder cumplir su promesa de resolver su futuro antes del sábado porque no va a dar tiempo material así que tendría que ocurrir entre el primer y segundo partido Francia o entre el segundo y tercero no mucho más pero que te dice tu olfato Pablo

Voz 1670 37:19 bueno para empezar me hace unos días decía al cien por cien noventa y cinco así que eso es una buena pista comentó lo que nos viene desde Barcelona y luego en el caso de Griezmann la cronología de los acontecimientos ha venido contando El Larguero fenomenal y es el último episodio lo contaste ayer que el caso era absolutamente clave para engrasar este asunto es que el comunicar al Atlético Madrid ese principio de acuerdos analizan y fichaje todavía pero es como si me mire

Voz 1375 37:48 Griezmann nosotros ya estamos cumpliendo

Voz 1670 37:50 por favor sal ahí lo que tienes que decirlo que no has dicho que vas a montar esto evidentemente es un paso previo lo contabas ayer en la reuniones con con Berta con Miguel Ángel Gil Marín con Simeone no sólo pidió la pasta que que les da mucha más pasta al Athletic del Barça sino que pidió también esos refuerzos y en concreto nombres propios como el del mar pues ahí lo tiene ya Griezmann la cerca un poquito más yo hago un pequeño paréntesis cola de la edición francesa de hoy es verdad que sabía genera mucha expectativa pero Griezmann no convoca a la prensa tras la rueda de prensa la convoca la selección francesa en la que pone a hablar Anson sí a Griezmann pero no es Griezmann el que dice hoy es el día que no voy a anunciar lo que pasa en cuanto Francia IFE hoy habla Griezmann se ha generado esa turbina alrededor pensando que hoy era día pero de momento no lo ha sido

Voz 1375 38:34 ya pero yo creo que Griezmann tiene autoridad suficiente para así le convoca alguien la selección francesa es decir oye si no te importa tengo un marrón encima que por qué no os hagáis a otra que tenemos todo el mes aquí en Rusia para que salga yo creo que creo que no tiene galones y personalidad para decir oye mirar hace justo gris que salga yo ahora en medio de este fregado a otro ya de ello lo que sea eh pero bueno ha salido Griezmann para no decir nada y a ver qué pasa a ver qué pasa nada mañana un abrazo Pablo mañana hablamos un abrazo venga hasta mañana Pablo Pinto hoy Pedro Fullana con

Voz 0760 39:03 el fichaje de Le mar ya es oficial lo ha hecho oficial el Atlético muy buenas pero muy buena hermano ha hecho oficial ese principio de acuerdo con Thomas le Mari con el Mónaco allí contaba a El Larguero que las negociaciones estaban avanza así que el Atlético y le reservaba ya el dorsal número diez bueno pues Gil Marín ha viajado hoy al Principado para sellar ese principio de acuerdo con el Mónaco a la espera de reconocimiento médico aunque como dices puede suceder en la próxima semana hay siempre de la mano de Francia va a firmar por cinco temporadas el traspaso más caro en la historia del Atlético de mal

Voz 0995 39:29 Eric setenta y cinco millones de euros sesenta y cinco fijos mal diez en variables pieza que entiende el Atlético de Madrid que va a hacer que Griezmann finalmente se que en el conjunto rojiblanco

Voz 12 39:38 pues parece que está más cerca la presa de lo objetivo de Hill Macy pero ahí sigue todo mientras no se firme mientras no están pero afirma yo lo que creo es que el Atlético de Madrid haciendo todo lo posible y lo imposible ya se lo ha tomado como una cuestión personal Gil Marín llama todos los días por la mañana por la tarde hoy

Voz 1375 39:55 consta que han hablado con Griezmann antes

Voz 12 39:58 después de la rueda de prensa con Griezmann

Voz 1375 40:01 es ya una obsesión

Voz 12 40:04 pero que va más allá del proyecto deportivo de querer fichar a ese gran jugador es que el Atlético de Madrid no puede permitirse desprenderse de Griezmann por ochenta millones setenta qué es lo que le quedaría sin el uno de julio viene Bartomeu le dice toma los cien qué tiene la cláusula más treinta grato quedar a la Real setenta yo creo que el Atlético es haciendo todo lo posible y lo imposible por supuesto

Voz 1375 40:28 ese gran proyecto deportivo con el que sigue el Cholo con el que quieren ganar la Champions la obsesión que tiene

Voz 12 40:33 pero también hay que renovar ese contrato a Griezmann sube

Voz 1375 40:35 a esa cláusula Antoine Griezmann ponerle en doscientos cinco

Voz 12 40:38 cuenta en una cifra mucho más cercana al valor de Antoine Easy el año que viene Antoine se quisiera ir taca ta taca ta y que pase por taquilla alguien no dejando setenta ochenta kilos sino doscientos a doscientos y pico y eso lo tiene muy claro en las oficinas de el Wanda Metropolitano esta mañana Fullana

un abrazo mañana hasta luego en vamos a ir echando el cierre un ahí veinte pero

Voz 12 41:02 hay tantos mensajes que mira tiró tratando antes de esta pausa de público de todos los que os habéis mandado sobre gran asunto y el tema del día Julen Lopetegui lo ha hecho bien lo ha hecho mal lo ha hecho bien el Madrid lo ha hecho mal la Federación oyentes del Larguero

Voz 35 41:15 me parece una traición a la patria lo que está haciendo Lopetegui ni nadie puede proponer por delante a ningún club por muy grande que sea el club a su selección nacional es gravísimo

Voz 0850 41:26 no es que lo Lopetegui

Voz 36 41:29 me parece muy raro ya van seis jugadores del Madrid cinco son suplente de sus equipos que me parecía muy muy muy raro

Voz 37 41:37 pues aquí ya no debe seguir ni un minuto más en la selección

Voz 0850 41:40 no

Voz 37 41:41 es una tradición pura y dura eh

Voz 38 41:44 en lo que debe hacerse cargo pero ya

Voz 39 41:47 el viales no le queda más remedio que en Weimar será ya en contra Agassi sigue en la Federación la manera de de devolver el golpe esas son los dos

Voz 40 41:58 es del Real Madrid y que tanto predica Florentino ha reventado a la selección de su país en vísperas del Mundial del entrenador no quiero ni hablar

Voz 41 42:07 si yo fuese Rubiales mañana mismo lo destituya Real Madrid desde luego tanto que se llena la boca de españolismo españolismo agüita eh Vega ser el Barcelona el que lo ficha

Voz 42 42:27 Israel día

insiste

Voz 43 42:32 ganamos a Costa Rica iTunes de forma amistosa el de campeona del mundo Alemania y tuvimos la deferencia de hacer lo mismo con Rusia la anfitriona Suiza la que nos dejó bendecidos en Sudáfrica Ia Argentina

Voz 42 42:50 unos resistir su te diste de Dita en el pecho

este jueves comienza ya a ser el Mundial a las cuatro de la tarde inauguramos el Mundial de Rusia dos mil dieciocho en el Estadio Olímpico de lo friki Lucy a Arabia Saudí y de redacción de deportes de la cadena ser desplazado el Rusia para una cover duda sin precedentes Obiols el Mundial IT lo contamos todo aquello en

Voz 44 43:24 cadena SER

Voz 12 43:28 también te contamos mañana en La Ser en directo la rueda de prensa por supuesto del presidente de la Federación Luis Rubiales del seleccionador Julen Lopetegui es a las diez y media desde las diez en Hoy por hoy la Cadena Ser en directo en Krasnodar para que todo el equipo enviados especiales

Voz 1375 43:44 vemos podéis escuchar a Julen Lopetegui

Voz 12 43:47 nuevo entrenador del Real Madrid aunque vas a seleccionador hasta que termine el Mundial y a su todavía presidente de la Federación Luis Rubiales mañana desde las diez en directo en la cadena SER

y ahí Álvaro Benito y Javi Blanco hola Álvaro muy buena

Voz 1375 43:59 presente Manuel muy buenas me imagino que con tanto lío aquí pues claro no han olvidado otras cosas que son muy importantes y que hoy no lo hemos podido dedicar mucho tiempo hablar

Voz 0995 44:07 pues mañana en algún momento de programas seguramente hable por decisión que sea vaya a tomar entorno no a Julen Lopetegui se quiere tomar una decisión sino entorno al Mundial del año dos mil veintiséis la candidatura formada por Estados Unidos Canadá México o la formada por Marruecos mañana se decide el Mundial empieza el jueves cinco de la tarde con el partido entre Rusia y Arabia Saudí

Voz 1375 44:27 deja el voto allí Rubiales la deja la papeleta lleva al que Mattarella estar ha dicho esto es mi voto MT ha surgido un tema pero que te pasaba de no dejó quiere papel de Tennessee

Rusia dos mil dieciocho Qatar dos mil veintidós Estados Unidos Canadá Mexico dos mil y seis o Marruecos un poquito más cerquita partidos amistosos por ejemplo Polonia el ganado cuatro cero a Lituania Japón dos cuatro a Paraguay

yo voy a seguir habían dame va a seguir habiendo amistosos durante el Mundial no no pues parecen pelo mañana Manolo dan una idea era una broma el Mundial te llevan a un momento me he sentido Bruno Alemany pero no soy capaz de sinceramente es que tengo la impresión de que arranca el jueves se iban a seguir los amistosos todos los días

no ya sacaban si sacaban importante que sepáis que el jueves a las cinco de la tarde hay un Rusia Arabia Saudí muy interesante que contaré si los interesados los

te voy a

la vis preguntado en Mediaset

la Busquets efectúa

Voz 0995 45:26 lamente acerca de lo que dijo Josep Maria Bartomeu sobre lo de que prefería que ganase el Mundial Argentina yo creo que merece la pena rescatar este corte

Voz 1890 45:33 bueno es extraño no porque tiene jugadores de mucha seleccionen sí bueno pues podría haber sido políticamente más correcto que que muchas veces fuese pide eso pero si el ha dicho eso no se habría que preguntarles por qué motivo a lo mejor tiene tiene familia argentina Bamako

Nos mosquea un poco

Voz 1890 45:54 sí pero al final el eso es cada uno a la opinión que tenga no sé si lo dirá por porque le tiene mucho cariño a Leo a más cheque que también estaba con nosotros hace nada