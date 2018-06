Rafa Sánchez musicaliza su testimonio

Voz 2

00:15

mira yo lo lo que me pasa es que justo antes ayer sea el lunes me quitaron ya la las últimas curas de una operación que me había hecho en el ojo porque yo tengo una opera una enfermera han autoinmunes desde niña si hay un ya había perdido el ojo izquierdo los dos años pero ahora que ya tengo sesenta y nueve pues un poco a la desesperada me hicieron una operación en el derecho con células madre no sé qué pero ha resultado ya me he quedado ciego total hay ya entonces pues el problema que tengo es que claro toda yo lo puse en un grupo de Whatsapp que tiene mi familia y mis hermanos todos que me vaya a una residencia a mis hijos que me conoce un poco mejor que me coja bueno que venda la casa que tengo aquí en el pueblo me vaya Madrid porque yo vivo a sesenta kilómetros de Madrid