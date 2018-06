Mª Carmen: "Conocí a mi actual pareja hace tres años, pero nada tiene que ver con la persona con la que me casé"

Voz 1479 00:00 hola Maricarmen buenas noches desde Burgos hola buenas noches Macarena muchísimas gracias por su llamada y adelante

Voz 1 00:08 mira que es que me pasa una cosa yo solito ir a Vitoria pues un baile yo un día muy metro precio un señor porque yo soy viuda hace diez años me ese señor me dijo que si quería salir bueno pues yo le dije que sí que vale porque yo soy de Miranda hay dos tenemos baile también y todo y entonces sí sí señor pues vino pero así que estamos saliendo de mí me dio pero es que es muy es como agresivo no sé cómo decirte Macarena vamos a suponer antes vamos al baile por el baile vamos a otro sitio pues vamos a otro sitio tarde pero ahora es que decir que vine canso sí yo comprendo que viene canto porque tiene muchas viñas y eso yo le he dicho digo pues no vengas para eso para que te has hecho novia o pueblo no venga digo porque claro si ahora hay a quién Miranda pues hay en el quiosco en la plaza tal y como viene cansó pues tenemos que ir a bares y a mí eso no me gusta yo no quiere bailar claro ahora no quiere bailar tengo que viene cansado y que no quiere bailar pero beber para beber no está cansado claro y ahora pues me tira tuvo buen cara porque me ha me ha regalado un anillo y todo cogí el otro día hice lo digo mira Pelli ya estoy harta como el Anillo guarda el pelo le di el anillo ya ahora pues me está llamando me está llamando pero yo veo que lo cambia que a mí me da mucha rabia por eso porque no cambiado porque es muy bruto El muy bruto luego vamos de la mano si yo me quitó hablar con una sobrina o una premiada un hijo mía Pita vamos vamos vamos y me lleva como como tirándome

Voz 1479 02:08 ya

Voz 1 02:10 no si no sé no sé es que además me da hasta miedo

Voz 1479 02:14 decírselo le da miedo decirle que que lo encuentra agresivo

Voz 1 02:19 claro y que que vamos a dejarlo ya está digo mira lo vamos a dejar una temporada a ver a ver si cambia claro y encima pues él me echa la culpa de todo como que me echa la culpa de todo claro dice que a mí no me gusta más que la música que lo me gusta más Cristo nos gusta más piloto que le guste la música tanto no si a mí es que nada muy Pla

Voz 1479 02:43 claro y que tiene eso de malo hombre

Voz 1 02:45 ya verás hombre los miércoles y sábados muy claro y él me dice eso dijo aquí donde vamos aire no mira la dónde vamos a ir de paseo o de vale más es que a mí no me gusta así que no sé lo que haga no sé él me ha dicho que íbamos a volver a través de que no puede vivir sin mí que tal que cual pero es que a mí me da miedo través bombeado

Voz 1479 03:14 usted está bien sin él Maricarmen

Voz 1 03:18 yo es que no sé cómo decirla no sé cómo decirlo Macarena yo es que estoy bien pero parece como que tiene que necesito que llegue la hora para que me ya de por teléfono o por que llegue un sobremesa que venga jueves hay pinchó pote claro pues parece como que el estoy esperando pero también para llevarme mi Berlín todo y siempre que se va pues siempre con Brown casi pues tampoco porque yo con mi marido deprimido de maravilla tengo siete hijos claro pues a mí me dice Mamá tú hagas lo que quieras porque claro les dije yo no quiero que él meterse en mi vida como yo tampoco me me meto en la vuelta ahora me podía dar una opinión pues si os gusta o no gusta a tal y cual pero claro a ellos lo usa tampoco les gusta no oportuno

Voz 2 04:18 por qué es muy igual por la mañana celebran peinó los dicen y bueno había ni hola ni adiós ni nada es que las así

Voz 1 04:27 tiene mal genio claro claro es que en los pueblos por que él vive en como se llama en San Asensio ya aquí ya saben se que hay mucho vino y hay mucho lo doy todo y tienen claro mucho trabajo y claro pues yo ya le he dicho que concitó no tenías que Mercè dicha uno vía tenías que haberte quedamos como está ya está porque él no viene más que para el trabajo solamente porque estamos en Miranda insta Hall impulsará el día que está podría está eh que selló haciendo muchas cosas

Voz 1479 05:03 pero bueno por qué no las hace en vez de contarlo

Voz 1 05:07 claro pues así pero él quiere y tal sábado domingo viernes muy claro yo desde luego si no viene yo me voy a bailar eso por descontado yo no me voy a quedar en casa comprenden Macarena por supuesto así que no lo sé tengo una cosa en el estómago que me está matando no sé qué hacer porque por otro lado me da pena no se les da pena él sí porque es que enseguida se ponía en cuanto le digo que no quiero salir más con él se me ponía a llorar

Voz 1479 05:47 pues esperar a que pare Maricarmen

Voz 1 05:50 ya les he dicho sigo no voy a coger un paraguas y le voy a poner porque vamos ya está bien me da feira y le digo bueno venga ya vamos a seguir saliendo pero es que veo que lo cambié dice que cambie pidió gente pero vamos a ver vamos a ver

Voz 1479 06:06 no sé si quiere cambiar usted ya a estas alturas pero si yo tengo una vida feliz sana le gusta su baile sus amigas sus conocidos

Voz 1 06:14 así pues ya está pues a vivir la vida no que son dos días ya ya ya se lo digo a él que se ponga llorar pues ya me digo digo mira terminen a bajar te pones a llorar porque es que a mí me está quitando la vida porque yo soy muy alegre Monkey dicho era yo con mis amigas me lo paso bomba desde que estoy con él

Voz 1479 06:40 pues fíjese estamos como para ir perdiendo cosas no le parece con todo lo que no se han quitado

Voz 1 06:46 de verdad de verdad a ver si nos los ganamos al cambiar de presidente

Voz 1479 06:53 bueno y sobre todo que una tiene que decidir también no que es lo que tiene que es lo que no quiere en su camino

Voz 1 06:58 pues sí también es verdad porque yo ya tengo setenta y dos años y claro yo no estoy para seguir así así que no sé eso me quería contar Macarena

Voz 1479 07:11 Maricarmen puede saber qué les dicen los oyentes gracias por la sinceridad y por la confianza muchísimas gracias por llamar

Voz 1 07:17 a usted por ser una señora como de de la cabeza a los pies

Voz 1479 07:21 muchas gracias Mari Maricarmen gracias que amable

Voz 1542 07:52 comentarios para Maricarmen piruleta Blanca Maricarmen nacemos con una personalidad no podemos ni debemos cambiar por amor perdone pero parece un nombre un poco egoísta

Voz 1542 08:18 eso sí Richard Parker cuando llegamos a ese punto de dolor las faltas de respeto lo mejor es que lo dejen definitivamente

Voz 1542 08:36 Amelie dice perdóneme pero es bruto egoísta vamos que lo tiene todo Maricarmen mejor sola que mal acompañada

Voz 1542 09:04 piruleta dice egoísta chantajista no usted tiene que seguir bailando ir riendo lo que no puede es perder la alegría

Voz 1542 09:19 Belli recurre a lo que supongo que será un gran cuchillo que no cortas si pierde si se pierde poco importa