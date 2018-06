Felipe: "Acabo de romper con mi pareja después de cuatro años. Tenía celos de mis hijas"

Voz 1 00:00 hola Felipe buenas noches

Voz 2 00:03 hola Macarena buenas noches muchísimas gracias por llamar yo delante cuando quiera

Voz 3 00:08 pues mira yo acabo de romper con con mi pareja después de cuatro años maravillosos donde todo ha sido muy bonito no es una cosa que nos ha hundido sus celos ella es una persona muy buena pero que sufre celos celos hacia mí fijas bueno hacia otras cosas malas pero ya no lo centro mis hijas pero sufre muchos celos bueno pues han sido cuatro de cuatro años donde donde profesor celos pues yo también he sufrido mucho he perdido trabajos me he arruinado he dejado muchas veces de de ver a mis hijas o de llamarlas por sus celos pero ella era así era porque no podía no porque no quería que ya se ha portado muy bien con mis hijas sí yo dentro de sus celos pues me he portado tan bien mal cuando le daban ataques o tal una estaba a su lado de me he portado mal pero yo me me he dado cuenta porque que ya me he portado mal yo quiero solucionarlo ella no te ayuda yo necesito que que alguien que ha sufrido esto me ayude nos ayude que yo yo la amo ya me ama era uno una estamos juntos que llevan necesitó ayuda lleno yo la ayuda que necesita no es deja la que ella me deje necesito hablar con alguien que hayan sufrido esto como él no solucionamos porque hay amor vayamos al Maccabi pues está ahora en manos de psicólogos

Voz 2 02:00 sí es que

Voz 3 02:03 me quiere que me quiera ayudar para estar con ella pero ya sin embargo se junta con gente de todo lo contrario tenerte conmigo porque me he portado mal pero yo he sufrido mucho trabajo lo he pasado muy mal yo he dejado de ver a mis hijas muchas veces pero yo aquí enamoró a ella yo necesito yo pido ayuda ayuda que yo pida unas para dejarla es para estar con ella y no sé qué hace

Voz 2 02:37 está claro Felipe cuando dice usted que sea portado mal

Voz 3 02:42 yo yo me he portado mal yo me he portado mal con Sabina entre verla ahí cuando ella a lo mejor la intentado pues yo me he portado mal me he portado mal me pero es que me atacaba mucho con con que veía Mis hijas con que las llamado algún que iba por ellas

Voz 2 03:02 yo no faltaría más que no pudiera usted disfrutar de sus hijas yo estoy yo entiendo que tiene un problema lo entiendo lo entiendo que no es fácil

Voz 3 03:14 es una enfermera es porque ella no quería ya las trataba muy bien

Voz 2 03:20 Felipe VI pero que usted no ha hecho nada malo si es a eso a lo que se refiere

Voz 3 03:24 no no me he hecho mal hecho malo hecho malo yo lo reconozco ella cuando se quedaba llorando pues a lo mejor yo me iba un me o relacionaba mal o a lo mejor intentaba militaba porque me he sentido muy solo me he sentido mucho lo hago mejor intentaba hablar con con con otras personas y bueno pues yo también lo considero pues una cierta incide dirá no entonces yo me he portado mal pero pero es que yo me iré ya eso es lo es que que sufrir sufrir esos celos Esther es horrible horrible necesitado decía que había sufrido esto

Voz 2 04:09 Felipe lo que no entiendo muy bien es de qué sirve que usted se haya puesto en manos de profesionales pero ella no

Voz 3 04:16 sí sí pero esa ayuda requiere mucho tiempo y se pone muy nerviosa porque cree que que tiene que que esos celos tiene que desaparecer al mes jugador dos meses a los tres meses ya lo ha pasado muy mal lo ha pasado muy mal si ya es muy buena ella es muy buena los celosos es una enfermedad es una enfermedad es una enfermedad yo no la ayuda pero yo yo creo que también es cierto que no hemos buscado la ayuda correcta

Voz 2 04:51 cuál es la ayuda correcta o cuál sería Felipe cuál cree usted que se correcta

Voz 3 04:56 verde a alguien que hayan sufrido esto y haya salido adelante es la correcta y eso es lo que yo le digo que quién es esa gente que no es que hay gente que que seguro que unos quiere ayudar porque hay amor de verdad hay amor vayamos yo quiero cortarme bien yo yo tocado fondo este fin de semana yo tocado fondo ya me da igual todo lo malo que he hecho yo quiero cortarme bien yo quiero ayudarla pero debemos de ponemos en manos de Aymen que que que nos puede ayudar no sé donde no sé quién no sé no sé

Voz 2 05:36 por yo pido ayuda ya nunca ha ido a terapia

Voz 3 05:40 sí sí hemos ido a terapia de pareja estudiaría psicólogo pero pero es cierto que un psicólogo que tú vas una beca quince cada quince días que estás una hora no te hacen nada no te hace nada yo entiendo que esto es una enfermedad y que éste tiene que ser a diario a diario el haciendo cosas un deberíamos haber hecho cosas pero es tal una vez cada quince días no hace nada no hace nada no hace nada ella me ha intentado ya lo ha intentado sí es cierto que yo me he portado lo más vale pero es que nadie sabe lo que es sentirse solo además que que tengo hecho alguien que que que Portu fíjate por tus hijas que Portu que si vas a por ellas las llamas que si me mandas un mensaje pero ella es buena serían las trata muy bien pero ella no no aguantan cuando yo estoy con ellas porque sufre celos pero que también algo joder con otras personas

Voz 2 06:40 pero no no se siente celos de sus hijas Si de quién más

Voz 3 06:44 sí pues a lo mejor de de de amigo de Ussía habló a lo mejor no con con con otras personas o silla río

Voz 2 06:54 Sí Se ríe pues a lo mejor

Voz 3 06:56 estoy como otra persona ardiendo no es pues pues para mí es intercede por eso una enfermedad es una enfermedad creo que yo me hice nada para para para esa enfermedad para que surgiera lo que sí he hecho han sido agudiza no no entregado yo es culpa niña es culpa mía yo necesito ayuda pero no sé dónde y quién yo la ayuda que necesito no es que me que me digan deja la ESA la y que que me deje porque no queremos Nos amamos

Voz 2 07:30 Felipe me pregunto si el amor lo puede todo Si sólo con amor es capaz de cambiar el rumbo de las cosas de cambiar las circunstancias

Voz 3 07:41 sí sí sí

Voz 2 07:44 sesión sin entendimiento sin terapia claro

Voz 3 07:50 todo eso tiene que tenerlo todo eso tiene que tenerlo pero pero incidente amor verdadero tiene que poder con todo tiene que poder con todo tiene que hacer de todo para estar Paul con con esa persona que ama que es lo que yo digo pero tener sino que también es cierto que yo fallado mucho pero yo me ha tocado fondo a mí me podía haber dado por ejemplo por por por por por por drogas y el alcohol y no me ha dado llamará domar nadado porque me sentía muy solo ya lo mejor pues me metía un día en una en una red social para hablar con con con con otra chica que a lo mejor le hablaba de de de mis hijas yo veía que me ponía problemas yo decía con qué mala suerte tengo qué mala suerte tengo qué mala suerte tengo pero sí es cierto que que es culpa mía que es culpa mía que es culpa mía también yo lo agudizado por bueno tenía que haber estado más con ella pero es que nadie sabe lo que es sufrir un ataque de celos nadie nadie nadie nadie yo hubiera preferido una infidelidad a lo que es a lo que he vivido esos celos eso es lo peor en la pareja lo peor yo necesito ayuda por favor por favor si alguien me escucha necesito ayuda necesitó ayuda me digan cómo solucionar esto porque tiene que tener una función porque cuando se aman se tiene solución

Voz 2 09:13 ojalá Felipe ojalá se seguro ojalá gracias Felipe gracias gracias por desahogarse ojalá que le haya venido bien y ojalá que alguien le dé una respuesta

Voz 3 09:26 lo suplico