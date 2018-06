Teresa Ribera: “Ya estamos trabajando en la nueva estrategia de transición ecológica”

Voz 1727 00:00 son las nueve y veinte las ocho y veinte en Canarias Teresa Ribera ministra para la Transición Ecológica buenos días habla muy buenos días recién llegada de su debut comunitario del debut comunitario en realidad el nuevo Gobierno español porque ha estado en Luxemburgo en una reunión de ministros de energía de los que tienen competencias similares a la suya pero ministra lo primero que tengo que preguntarle si puede seguir siendo ministro de Cultura Maxine muerta ahora que sabemos porque lo publica el Confidencial punto com que defraudó a Hacienda doscientos dieciocho mil euros con una sociedad que dice la sentencia la sentencia sobre este caso que no se pudo apreciar buena fe en su actuación

Voz 1727 01:59 poco al respecto vamos a estar atentos a ver si a lo largo de la entrevista desde Moncloa admiten alguna señal sabemos que están trabajando con el ministro en el asunto es lo que nos han dicho hasta ahora una vez que que la publicado El Confidencial punto com su ministerio Señora Rivera ya lo dijimos el primer el primer día que tuvimos ocasión de saludarla es ya una declaración de intenciones con al agrupar asuntos que habitualmente no sólo han ido ministerios distintos sino que se han llevado mal con intereses muy contrapuestos Energía Medio Ambiente y Cambio Climático ya es una declaración de intenciones pero ese encuentro de este lunes en Luxemburgo con sus homólogos sirvió para que usted explicitar a que España es integra a partir de ahora entre los países europeos y las instituciones más combativos más ambiciosas no en la lucha contra el cambio climático como cómo se sintió acogida a al al hacer explícito este este cambio de posición

Voz 1 02:49 pues fantásticamente yo creo que es un ministerio que representa una mirada al futuro en el fondo energía clima Medio Ambiente aspectos sociales han dejado de ser cosas contradictorias hace mucho y sin embargo las sinergias con respecto a cada uno de los asuntos hacía aparecer que a que hubiera combates entre uno y otro pero esto es algo que se está abordando en todos los países de nuestro entorno y te diría casi a escala a escala global de qué manera podemos satisfacer las necesidades que todos tenemos en materia energética o de acceso a agua para poder garantizar nuestro desarrollo sabiendo que hay límites ambientales y que debemos evitar generar daño los IS es un proceso que está en marcha en Europa desde hace tiempo y de hecho existe ya una comisaría de energía y clima en esta última comisión y estaba muy avanzados esos trabajos de cooperación clara entre los dos aspectos las comisiones anteriores y es la seña de identidad de modernización de la industria la energía de la sociedad de la economía europea

Voz 1727 03:49 para concretar porque no sólo es un marco un debate general Europa tiene que decidir en breve qué porcentaje de energías renovables eleva a exigir a países miembro a partir de un plazo de relativamente corto en el dos mil treinta y el Gobierno de Rajoy defendía no llegar casi casi al treinta o en torno al treinta y Gobierno Sánchez dice nos ponemos en el XXXV treinta y cuatro treinta y cinco por ciento de energías renovables en ese plazo no que nos pone en cabeza que traducción tiene para el medio ambiente ese margen de diferencia entre el treinta y cinco por ciento yo creo que

Voz 1 04:24 es hacer posible

Voz 2 04:25 o descartar de entrada

Voz 1 04:28 el cumplir con el acuerdo de París con un contexto de un futuro sin emisiones de gases de efecto invernadero mucho más seguro y mucho más estable desde el punto de vista del del del entorno del que nos no primos para para para vivir en el debate europeo que yo creo que es muy interesante de lo que se trata es de ofrecer señales que Día D en una orientación a los inversores a los ciudadanos a los reguladores sobre cómo ir construyendo de manera de manera clara la coherencia entre las distintas políticas de algún modo tenemos que evitar que introducir objetivos demasiado bajos lo que hagan es dar la señal contraria dar la señal de que lo que nos queremos lo que queremos es quedarnos pararnos en el pasado no donde tenemos que incentivar ese proceso de cara

Voz 1727 05:12 yo le preguntaba qué traducción tiene para el medio ambiente esa diferencia porcentual entre el treinta y cinco por ciento para el bolsillo del consumidor

Voz 1 05:19 al bolsillo del consumidor depende de muchas cosas depende fundamentalmente de cuáles sean las reglas que marquen el sistema de fijación de precios en la factura eléctrica que elementos formen parte de esa factura eh sabemos que a que tenemos sea habla con frecuencia de las primas a las energías renovables sin embargo Se habla con mucha menos frecuencia de lo que se conoce como pagos por capacidad es decir tener centrales de ciclo combinado o de carbón que funcionan por debajo de su capacidad pero que les pagamos por lo que no producen para que estén disponibles por si acaso tienen que producir o tenemos otros aspectos como la moratoria nuclear el pago adelantado por esos servicios que necesitaremos de seguridad nuclear y de gestión de residuos o el pago diría las los kilovatios de origen Hydro eléctrico que probablemente tienen muy poco coste en términos de generación a cuyos costes en instalaciones pues están amortizados desde hace tiempo es decir que que repasar un poco de qué estamos hablando si yo sé que cuando preguntamos por favor explíquenos qué pagamos cuando pagamos el recibo de la luz ustedes argumentan con alguno de los

Voz 1727 06:24 de los datos que acaba de dar

Voz 1 06:26 pues sí no me he vuelto a enterar ministra ver si tenemos suerte y no

Voz 1727 06:29 esperamos

Voz 1 06:30 sobre qué pagamos cuando pagamos el recibo de la luz que estamos pagando ahí pagamos muchas cosas y me comprometo a hacer un es que emita no cuando cuando cuando toque pero yo creo que es muy importante efectivamente entender qué es lo que se paga hay que es lo que no se paga y es muy importante también entender que estamos dispuestos a pagar y que no es decir cuáles son los riesgos que estamos dispuestos a pagar Mari las hipotecas que iban acompañando rígido de la luz y por tanto hasta dónde nos queremos quedar ya a partir de qué momento queremos impulsar un proceso de cambio que de algún modo Si es sumamente eficiente si es renovable tendrá costes operativos muy reducidos y por tanto precios mucho más estables en el medio y largo plazo donde el gran desafío será entender de qué manera eh a podemos identificar el el negocio porque invierto yo en energías renovables con costes operativos muy bajos cuando a la hora de la verdad tengo que asumir de entrada una

Voz 1727 07:21 Versión para que eso empieza a funcionar voy con batería de preguntas muy concretas porque tengo Joaquín Estefanía ahí de fondo de Sando intervenir ya Lucía Méndez también habrá este viernes nuevo Secretario de Estado de Energía si tenemos un hombre ya sí pero mi cabeza nombre nombra no tiene la gran ventaja no tener neumonía vale cuando éste empezará a elaborar la nueva estrategia de transición energética

Voz 1 07:44 ya mismo estábamos en ello hemos encontrado un borrador interesante de de ley de cambio climático de Transición Energética que sin embargo tiene algunas carencias a mi juicio importantísimas es poco claro con respecto a los objetivos es poco claro con respecto a las señales es cero claro con respecto a la solidaridad con los ciudadanos cero claro con respecto a cómo involucrar a todos los actores sociales en ese proceso legal

Voz 1727 08:09 cuando se han enterado de que venía usted a este programa me han llegado mensajes de Aragón muy preocupados por la térmica de Andorra desde Castilla y León muy preocupados por la minería del carbón en ese esa nueva estrategia de transición energética se incluye el cierre de las térmicas que se alimentan de carbón

Voz 3 08:26 eh yo creo que en aquí hay un

Voz 1 08:30 una cuestiona absolutamente prioritaria evidentemente para aquellas personas que viven en en comarcas cuya actividad económica depende fundamentalmente de de carbón o de térmicas o de térmicas de carbón que adivinan que viven en el medio plazo eso es una actividad que está llamada a ir reduciendo su peso y que sin embargo no ven alternativas de futuro en la zona por tanto hay una preocupación muy legítima con respecto a qué futuro nos espera aquí si esto sí esto cierra yo creo que la la primera señal preocupantes que no ha habido una una actividad de compromiso de de generación de alternativas reales sobre el territorio y no ha habido tampoco una voluntad de participación de diálogo para construir esas alternativas desde abajo es decir yo creo que se necesita mostrar que una sociedad moderna una sociedad solidaria entiende la preocupación concentrada en esos espacios y ofrece alternativas para esos espacios por tanto yo creo que hay varias cosas que tendremos que ver de qué modo de empleo alternativas en esas comarcas Iber también un poco en una senda en el que evidentemente a medio largo plazo no es ningún secreto para nadie eso irá siendo como consecuencia la normativa comunitaria como consecuencia de las decisiones ya tomadas por el Gobierno anterior algo que irá

Voz 1727 09:42 la que irá decayendo pero no puede dejar a nadie atrás en el comité de expertos guste ha presidido sitúa para en el dos mil veinticinco la fecha límite para la actividad extra de estas centrales que utilizan carbón se mantiene esa fecha ahora que está en el Gobierno recomendó

Voz 1 09:57 acción que es que es importante y es interesante pone de manifiesto un un escenario en el que de algún modo encajan las piezas en ese proceso de cambio de nuestro de nuestro sistema nuestro sistema eléctrico de nuestro sistema

Voz 3 10:10 energético evidentemente no no hemos encontrado todavía sea una uno

Voz 1 10:18 la decisión cerrada con respecto a todos estos aspectos que requieren una participación mucho mucho más extensa ahora que ese proceso de caída paulatina del peso del carbón en nuestro mix con un compromiso muy serio por parte del Gobierno con respecto a qué alternativas requiere un margen de flexibilidad da para acomodar a las personas en el territorio que eso hasta ahora no ha estado presente pues está en el radar evidente

Voz 1727 10:45 entre de todo el mundo ustedes han defendido que las nucleares cierren al cumplir los cuarenta años lo defiende también Unidos Podemos el PP cree que pueden llegar en algunos casos a los cincuenta cree posible pactar la fecha de caducidad de las nucleares

Voz 1 10:58 bueno yo creo que este es un debate muy a muy sorprendente en el que hay muchas cosas que no salen a la luz con el con el peso que merecen no eh la primera cuestión es día de nuevo cuáles son los riesgos que estamos dispuestos a asumir y que significaría una renovación masiva de un parque nuclear que en principio estaba pensado para ofrecer garantías durante cuarenta años que supondría la escisión de su vida útil desde luego desde el punto antes del cierre porque aquí yo creo que hay distorsión también hay ruido con respecto a eso desde el punto de vista de los postes del cierre nada apunta a que va a ser más barato cerrar más tarde que más pronto y mientras tanto estamos alargando un y unas plantas de generación que pueden ofrecer determinadas ventajas pero que también evidentemente genera en otro tipo de riesgos y seguramente requieren una inversión adicional que en el que los financiadores estiman cuál es el riesgo de prorrogar algo que con carácter general no ha sido prorrogado en otros sitios por tanto hay un riesgo financiero detrás no hay otra discusión también importante y es cuál es la capacidad técnica de sustitución de ese parque cómo percibe la población que es otro riesgo social importante el mantenimiento o el cierre de esas centrales por tanto a mi me parece que lo más interesante es lo más importante es no esperar a que las eran ya está sino ir pensando de qué modo se pueda anticipar escenarios para que se produzcan de forma ordenada y en principio lo que dice el programa del Partido Socialista Obrero Español

Voz 1727 12:22 al hilo que dice y a la la la la trayectoria tradicional el marco energético

Voz 1 12:28 es que son centrales pensadas para funcionar cuarenta

Voz 1727 12:31 no sé sea que es el dimitiese mantiene que el objetivo del Gobierno y el de veinticinco años para las térmicas alimentadas por el carbón me dice que era orientativo verdad cuarenta para las nucleares dos mil veinticinco orientativo para el carbón y Joaquín Estefanía unos días

Voz 4 12:48 cómo

Voz 5 12:48 en qué momento se va desacoplar el crecimiento económico del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero porque parece que esas emisiones están creciendo ahora que llevamos varios años de crecimiento contiene

Voz 1 13:01 pues yo confío en que seamos suficientemente hábiles como para que se haga rápidamente una de las cosas que dice Nicholas estarán que fue economista jefe del Banco Mundial y es un gran referente en la economía del cambio climático es que es mentira a pensar que hay una capacidad de recuperación económica basada en el modelo de crecimiento tradicional basado en la emisión de gases de efecto invernadero no es viable económicamente no es sostenible económicamente una cosa es desarrolle una cosas energía una cosa esa agua y otra cosa es emisiones de gases de efecto invernadero por tanto tenemos que ser capaces ser muy eficientes en nuestros consumos energéticos pero tenemos que ser capaces también de que esos consumos energéticos sean muy bajos porno decir neutros que es el objetivo de aquí a mitad de siglo en emisiones de gases de efecto invernadero qué significa eso pues que tenemos que emitir las señales adecuadas desde el punto de vista de valor y les valor para los inversores de tal manera que vayamos incorporando soluciones muy bajas en emisiones de gases de efecto invernadero vayamos pensando cómo salimos de esas que son más intensivas mi a un objetivo para para el tiempo o que disponemos el tiempo útil que disponemos lo que queda de legislatura sería poder orientar precisamente esas señales con total claridad y que todos los operadores económicos los los operadores institucionales evidente evidentemente también la sociedad vayan asumiendo procesos de decisión mucho mucho más coherentes y ese desacoplamiento del que del que hablas Joaquín se haga la evidente obvio de aquí a a muy poco tiempo hoy por hoy esa señal está

Voz 1727 14:31 muy mitigada estuvimos juntas la ahora ministra entonces experta muy la presentadora directora de este programa en la Cumbre de París de dos mil quince No con cierta euforia por el resultado y luego vemos lo que cuesta que los países que firman un documento de ese tipo apliquen políticas que permitan alcanzar los objetivos en el plazo previsto en un ministerio como el suyo donde lo objetivo están general tan global atraviesa todo el orden económico y la vida cotidiana de las personas la colaboración con los ayuntamientos me imagino que es fundamental que son los que regulan el tráfico por ejemplo va va a implementar alguna manera de de coordinarse con ellos au o cómo va a funcionar

Voz 1 15:15 una de las cosas que me parece clave es a su entender que aquí no se ejerce las competencias frente a nadie sino que hay que tener la habilidad para facilitar las sinergias de todas las cosas que están por hacer los actores locales y ya están desempeñando un papel fundamental los alcaldes los ayuntamientos tienen en su mano tantísimas cosas de la vida cotidiana que afectan directamente a la calidad de nuestro entorno y a las emisiones de gases de efecto invernadero nuestra nuestra infraestructura construida nuestra movilidad nuestros espacios verdes la percepción de los ciudadanos estar agusto viviendo una ciudad bien o mal yo creo que eso sea entendido

Voz 1727 15:52 no me parece que

Voz 1 15:53 hay muchos ayuntamientos en España que están dando señales muy interesantes en esta dirección lo hemos visto en ayuntamientos Valientes de colores muy diferentes generalmente más a la izquierda pero no sólo me pudiera dinero anda bueno pues hemos llegado hemos visto vitales como Barcelona o Madrid dos Sevilla o Zaragoza o Valladolid intentando hacer las cosas o Vigo intentando hacer cosas de manera de manera distinta yo creo que a una primera llamada a la a los alcaldes que desde hace tiempo trabajan por el clima que en estos momentos preside eh el alcalde de Sevilla Juan Espadas es fundamental entender escuchar de qué manera desde la Administración General del Estado desde el Gobierno de la nación se puede facilitar la visibilidad y la voluntad de hacer más a escala local de clases puede acompañar ese proceso de cambio no es excusa para no hacerlo si no existe como hemos visto que ha ocurrido estos años pero evidentemente hay que aprovechar la oportunidad para empujar para remar todos juntos en la misma dirección Lucía

Voz 6 16:59 sí buenos días ministra tiene usted su ministerio es la primera vez que existe en España tiene usted dos años como mucho si es que el presidente no disuelve antes y adelante las elecciones claro los los los retos son las cosas que usted está explicando pues son cosas creo yo que necesitan más tiempo no me me me me da la sensación entonces yo tengo una vida pero no por a eso voy de la dificultad de la dificultad del Ministerio entonces no no

Voz 2 17:33 quizá podría un poco concretar

Voz 1727 17:36 exactamente cuáles van a ser sus

Voz 6 17:38 primeras medidas concretamente tiene que ver con el recibo de la luz con las nucleares con las renovables yo creo que está

Voz 1 17:46 muy muy bien visto ese ese aspecto necesitan una vida es es una agenda que llegó hace tiempo que no hemos querido aprovechar adecuadamente con la velocidad que se requería y que nos va a acompañar durante mucho tiempo por tanto siendo realistas pensando en cuál es el el tiempo del que disponemos en esta legislatura el contexto en el que nos movemos en el que la principal herramienta es el el entusiasmo las ganas de hacer cosas y la principal limitación es el tiempo y el contexto institucional complicado a mi juicio otra prioridad debe ser mandarlas señales estratégicas adecuadas del cambio de orientación es decir esa ley de cambio climático y Transición Energética Plan Nacional Integrado de energía clima sobre el que no hay una línea escrito todavía que que permita generar consensos sobre cuáles son las prioridades y la ordenación de todos esos cambios evidentemente a eso hay que sumar otras muchas cosas que quizá puedan interpretarse como elementos de gestión pero importantes para para cambiar ese entorno el respeto Institució de conflictos absurdos como el que haya abierto hoy entre entre el Ministerio y el organismo regulador independiente tal y como puso de manifiesto el comisario Cañete la semana pasada y el lunes mismo me lo recordó lo primero que me dijo o verde que modo eh a Podemos a facilitar una estrategia de empleo de transición justa que integre plenamente la la la capacidad de invertir allí donde donde consideramos que hay en nichos de de actividad

Teresa Ribera gracias y suerte muchas gracias a vosotros