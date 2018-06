Màxim Huerta: "No defraudé. Es un cambio de criterio fiscal"

Voz 1 00:00 buenos días defraudó a Hacienda

Voz 2 00:05 tengo obligaciones tributarias la corriente e como sabes una regularización fiscal que afectó a cientos de creadores muchos compañeros tuyos nuestros de profesión autores locutores actores presentadores yo pague lo correspondiente y asunto cerrado

Voz 1995 00:22 usted dimitir estoy

Voz 2 00:24 trabajando mi compromiso es si por eso promete con la cultura con el deporte tengo la agenda llena y de hecho mañana mismo presentará con la Comisión del Estatuto de los artistas que también muchos de ellos se vieron afectados por cierto por éste cambio de criterio fiscal y además hay consenso entre todos los grupos en ese Estatuto de mañana presentaremos

Voz 1995 00:50 si lo que usted pues trabajar señor Ministro de Cultura quiere usted que es compatible la ejemplaridad pública exigible a un cargo como el suyo ministro de Cultura y Deporte cree usted que es compatible con una sentencia que afirma que defraudó a Hacienda

Voz 2 01:07 no defraude es un cambio de criterio fiscal a una regularización que afectó a cientos cambió el criterio y asumí mi asumir responsabilidad regularice y que todo sea adelante con con el compromiso no oculte nada cotizaba de de con la sociedad Hacienda revocó esta manera como a muchos miles de profesionales del sector y a partir de ahí recaía la persona física yo lo regularice seguir delante totalmente hace diez años

Voz 1995 01:42 pero lo cierto es que hay una condena que

Voz 2 01:46 yo cuando cambió el criterio regularizó lo paguen así ya todo ese tiempo

Voz 1995 01:52 se lo conté sólo cuando usted a Pedro Sánchez cuando le ofreció el puesto de ministro de Cultura

Voz 2 01:56 es que es un asunto cerrado en el que cambian criterio fiscal cambio un criterio fiscal que afecta a miles de españoles y a miles y muy conocidos que trabajan en las te en a en platos en estudios de radio de cambia el criterio aquí y asunto cerrado sea son es una cosa que está caducada ya resuelta y además moralmente de manera rápida

Voz 1995 02:23 pero por aclararlo Maxime usted fue condenado por fraude fiscal

Voz 2 02:29 a cambio el criterio de vamos unas obligaciones tributarias cambió el criterio y entonces lo que hice es ponerlo al corriente cambió el criterio no es lo mismo las palabras son muy importantes cuando cuando hay que hablar antes de escribir la palabra es muy importante en este asunto es un cambio de criterio fiscal en el que se uno eso tirados en la notificado por esas obligaciones al corriente con esa regularización y adelante asunto cerrado

Voz 1995 03:05 señor ministro no le comento entonces te usted Pedro Sánchez ante la propuesta ningún tipo de Novo comentario sobre este asunto

Voz 2 03:13 es un asunto ahora sé un montón de años como máximo cuarta no como ministro de hace diez años de I más puede dicho puedes ver a las cientos de personas de creadores e periodistas que afecto de hecho yo creo que les tengo un aumento alguna ira mira yo también ese cambio de criterio fiscal ve difícil que no te encuentras algún acerca de ti que diga es verdad usted cambio fiscal se regularizó además en el momento está me atrape al cambio en de tributación me adapte además de manera rápida y correcta

Voz 1995 03:51 dado el historial que hemos que hemos sufrido sufridos la palabra en este país no cree que hubiera sido oportuno compartir esa información con con Pedro Sánchez

Voz 2 04:02 es que es un asunto personal compartir con Pedro Sánchez algo que está solucionado desde hace tanto tiempo y que me ajusto a un criterio el nuevo vamos no es que hiciera lo como ciudadano asumir responsabilidades que eso que se haciendo ahora la asumí con transparencia en ese momento al cambio de criterio bajar lo que tocaba y asuma ahora mi compromiso de transparencia que es algo que yo siempre exigido Toni ir decido cómo como ciudadano y como profesional también el periodismo exigido que sean los políticos rápidos claros me lo cuenten bien fácil y eso es lo que estoy haciendo está contigo que decirlo de una manera clara asumir que cambiaron también un criterio y que en ese momento dos mil nueve yo pues se puse tal y como ordenó en ese momento bueno pues que la caja cambiar está

Voz 1995 05:02 ha hablado ya con Pedro Sánchez

Voz 2 05:04 claro por eso este es un Gobierno que quiere ser claro transparente ir este asunto no quería evitar dicho sigue el primero que he dicho vamos a hablar de que les digo que no hay nada está todo cerrado vengo todas las obligaciones tributarias corriente largura la extracción fiscal afectó yo lo asumí no oculte nada y que todo hay que se quiero

Voz 1995 05:30 es usted un hombre dedicado a las palabras desde hace un tiempo la corrupción hizo caer a un Gobierno hace hace tan solo tres semanas sí entiendo lo que lo que nos cuenta sobre la transparencia y la necesidad de hacer terapia no en este país necesitamos

Voz 2 05:43 serio es muy necesario Toni es necesario que seamos claros es que yo quiero serlo no esté especie que quiero serlo yo estoy trabajando el montón de de Asuntos para la cultura con el deporte tengo la agenda llena este y por eso he dicho aparato a comentemos esto informe hemos este asunto porque es solamente es es algo que está regularizado que está aclarado que está toda corriente que no tengo ningún problema en en vamos en ponerlo aquí a hablarle que sea que sea claro y transparente y a continuar trabajando Toni

Voz 1995 06:18 cómo ha sido la conversación con con Pedro Sánchez cuando esta mañana el Confidencial adelantaba esa noticia usted hablaba con Pedro Sánchez como si la conversación

Voz 2 06:26 priorizar sus palabras tengo mis obligaciones tributarias al corriente

Voz 1 06:32 Iker he dicho entonces Pedro Sánchez pues hay que transmitirlo el de criterio lo sufrimos muchísimos

Voz 2 06:40 si esta no me la tenía no situación te hace un montón de años está y es que no hay nada no hay nada oscuro más que el ciudadano cambio un criterio fiscal y que unos adaptar eso me entenderá cualquier ciudadano me cualquier creador cualquier escritor cualquier locutor cualquier persona de los miles que se vieron afectados hace hace tanto tiempo Toreno

Voz 1995 07:06 punto

Voz 1 07:09 compuerta haciéndolo sufrimos adaptado

Voz 2 07:11 en cuanto a los cambios

Voz 1995 07:13 Maxine Huerta ex ministro de Cultura y Deporte a esta hora estamos muy pendientes de esa rueda de prensa donde todavía no sabemos si va a comparecer sociales el presidente de la Real Federación Española de Fútbol siglo estará acompañado de Lopetegui como ministro de Deportes de Cultura y Deporte lo que está ocurriendo en el entorno de la selección española de fútbol qué opinión le merece

Voz 2 07:36 que hacía falta juzgarlo ahora yo creo que de nada une más que la selección nada une más a un país lo que la selección eh contagia optimismo con ilusión y La Roja es algo que nos une a todos que todos salimos abrimos ventanas Innocence éramos con con un con con con un grupo de de de héroes que están de pronto luchando tampoco era el momento de anunciar ahora es el cambio ir pero yo creo que son tan fuertes son tan a los que los jugadores son mentalmente tan seguros que se adaptan Puertolas

Voz 1995 08:17 huerta una más solamente una más si déjeme han ido aplaudía porque entiendo que esta que esta mañana en este ejercicio de transparencia

Voz 3 08:25 eh

Voz 1995 08:26 de explicar dar las explicaciones oportunas es importante que quede todo claro y permítame por eso vuelve volver al principio en un país como el no yo no sé centenares de casos de corrupción no estoy vamos a separar bien porque aquí utilizar las palabras como usted sabe

Voz 1 08:41 por favor tantísimo

Voz 1995 08:44 todo de dónde venimos porque no podemos olvidar de dónde venimos y los motivos precisamente que hace que usted llegue al Ministerio de Cultura y Deportes no cree que la presión que va a sufrir a partir de ahora por esta condena que usted llama cambio de criterio está bien es un cambio de criterio pero cuya

Voz 1 08:59 es una cadena sí pero también el criterio fiscal pero que conlleva una condena por fraude y es cierto lo que usted dice pero

Voz 1995 09:05 si finalmente lo que hay encima de la mesa es una sentencia con una condena por fraude fiscal eso es lo que hay encima de la mesa y eso es lo que usted va a sufrir la presión que usted va a recibir va a ser mucha con ese asunto

Voz 2 09:17 impresión está con con con los creadores con la cultura con el con el deporte ahí es donde se ponga a trabajar allí esas de continúo tengo la agenda llena de reuniones de iniciativas y ahí es donde voy a poner la presión ahí es donde estás cuando los asuntos que están claros uno está seguro eso es obligaciones están al corriente de los criterios han cambiado pesada dado a ellos como ciudadano estás tranquilo estas justamente ahora después de hablar contigo te yo continúo mi agenda que tengo un montón de cosas deporte tengo un montón de cosas en Cultura anoche estuvimos Jupp porque muy pocos ministros de Cultura sobre todo porque no había Toni no había estuve en en el teatro apoyando de hecho se alegraban de que fuera ministro de Cultura el teatro estuve en la sea el libro recorriendo todos los puestos de autor es lectores apoyando la lectura voy a crear una Dirección General del Libro fomento de la lectura que la quito el PP creo que es muy importante y estoy ahora yo preparando la Secretaría de Estado del Deporte

Voz 1 10:27 y permítame estamos estamos vigilando todos

Voz 2 10:29 el asunto gravísimo de la SGAE estamos vigilando lo para que todo salga

Voz 1 10:33 perfecto permítame maestro entiendo otra tengo pienso que lo que nos cuenta entiendo que los plenos cuenta perdón señor ministro forma parte de del trabajo lo celebramos pero vuelvo

Voz 1995 10:47 esa duda sobre la ejemplaridad y sobre lo que necesita de verdad lo que necesitamos de ejemplar en este país en cualquier caso gracias por las explicaciones gracias por atender nuestra llamada Maxine Huerta ministro de Cultura Deporte