"Cuando se produce la comunión de actor-personaje todo funciona"

queremos conocer también su opinión pero si me lo permiten vamos a hablar ahora con uno de los tipos más odiados en el mundo

Voz 3 00:25 Lopetegui

Voz 2 00:29 escuchen lo que respondía el presidente mexicano Enrique Peña Nieto cuando le preguntaban quién es el personaje más odiado de México

Voz 4 00:39 no hay quien tiene su quién hay tal de la serie está bien visito Rey

Voz 2 00:46 el de la serie ésta de Luis Miguel Luisito Rey es el personaje más odiado de México probablemente después el propio presidente Peña Nieto que responde a esa pregunta ese personaje está interpretado por un actor español Óscar Jaenada interpreta al padre de Luis Miguel en lo de Adís Ximo Luisito Rey está nada

Voz 4 01:10 está todo de una casa

Voz 5 01:13 si no fuera porque sería Santa con Cabaret eso señala así que mientras siga siendo así Desirée ido quién Caldas donde cantas y con quién vas

Voz 6 01:23 Óscar Jaenada muy buenos días

Voz 2 01:25 hola buenos días tiene vaya vaya día eh

Voz 6 01:29 pues sí pues sí pero vamos a ver yo estoy un poco ajeno a todo eso detrás

Voz 2 01:32 vale no no haces bien nosotros a mí también me gustaría pero poco más complicado suele ser desde la experiencia eh no digo que vaya a convertirse en eso pero eso es el tipo más allá de un país en el fondo es un orgullo no fíjate en Aznar es un logro se

Voz 1647 01:48 hombre es uno coma o que me como político no creo como actor es un orgullo pues los personajes que haces y demás pues oye es lo que pretendemos no ser amado con ciertos personajes ser odiado por otros ir remover en al fin y al cabo no remover sentimientos Revolver Revolver el energías dentro del cuerpo y nuestra labor por lo tanto bien hallados sea que me que ahora mismo ha odiado por un personaje así no

Voz 2 02:11 van a que decir que esa Series Extra hace algunas semanas en trece capítulos sobre la vida de de Luis Miguel y mantiene pegados a millones de espectadores en todo el mundo y en México de una manera muy evidente además bueno pues con especial interés no tiene previsto un viaje a México en las próximas semanas no

Voz 7 02:28 Vigo es después la verdad es que

Voz 1647 02:31 mira yo no no no no me he prodigado mucho en televisión y demás si es un medio que pues que cuenta pues eso pues con mucha fama y demás no y además eso le sumas tanta popularidad y demás pues bueno saliera a la calle habrá por ahí pues no se puede convertir no

Voz 2 02:47 bueno hay una que lo sepas imagino que a estas alturas ya lo sabes hay una camiseta ahora mismo es una de las penas más codiciadas de México una camiseta con tu cara donde se le te odio Luisito Rey Ésta es la creadora de la camiseta a la que vamos a escuchar

Voz 8 03:01 se agotaron si es posible como pedir más yo sí pero ya es un exagerados es cómo se salió de control y sobre todo para un pequeño

Voz 2 03:10 además se han hecho piñata es que ahí es muy común no hay cumpleaños infantil ser una piñata donde los mexicanos pueden desahogarse molido a palos personaje Luisito Rey insisto lleva tu cara

Voz 9 03:22 bueno los fans de Luis Miguel la serie ahora pueden descargar su rabia contra el papá del cantante con una piñata bares empresas seis Ciudad Juárez estamos usted piscina vecino

Voz 10 03:32 pues no no no no no obviamente no y mira que supongo que rozan la ilegalidad en muchos aspectos no porque

Voz 1647 03:38 sólo hay un diseño hay como quince ó veinte diseños de camisetas en algunos utilizan pues un fotograma real de la serie supongo que pero

Voz 10 03:45 no llegue a nosotros pues mira sabíamos que hacíamos una televisión nací así que bueno pues es lo que hay no

Voz 2 03:51 bueno hice esa exposición porque es verdad que lo contaba muy bien es decir tú eres actor y el éxito también es provocar sentimientos reales de la gente de sigue pero como como si no no digo yo para invitarte cómo se consigue

Voz 6 04:04 el altar tanta animadversión caer tan mal

Voz 1647 04:08 haciendo un trabajo muy escrupuloso y muy veraz no oí doce pues la figura a la que tienes que representar sin sin justificarlo sin nada más simplemente hacerlo veraz que esas esas decisiones fue un personaje que a todos los demás nos parecería de locos o de muy mala persona pues tú interpretarlo como si fuera algo muy normal pues darles naturalidad la maldad darle ese realismo a la maldad yo creo que hace que el público empatía y te odie más no cuando es un malo muy malo que está muy alejado de tipos

Voz 11 04:38 quizá no no no no no te atrae

Voz 1647 04:41 la tanto yo creo que la elaboración de este Luis Rey que a la vez pues empatizar con él en según qué momentos pues hace que sea este atractivo mal no que sea tan odioso no y bueno yo creo que con todas las personas además de las que hablé antes de la preparación de Luis Rey pues hombre era así era un tipo muy odiado era un tipo que realmente era un sinvergüenza que mostrarlo de alguna manera te televisiva en esta en esta ocasión para que sea entendible si verdadero no

Voz 2 05:08 te iba a preguntar cómo te documental este bien y como con pero no alcanza la excelencia para interpretar a simples donde hay que ir para capturar tanto pero bueno en fin el caso es que la serie es un auténtico fenómeno mundial

Voz 12 05:22 me permito me gustaría aprovechar para presentarme a un cantante Kenji

Voz 2 05:50 bueno en todo el mundo contando la vida de Miguel un personaje en en tu pueblo ahí Tom calen muy buena esta tasa que han llegado siempre en tu pueblo en Suecia no es bien no

Voz 11 06:02 lo bueno sí pues pues que sí porque sí pero tanto el obviamente como en México no es Utah es de fascinando porque los actores y en general los que dice que mucho prefieren hacer un protagonista es malo que un personaje simpático no bueno tomados cucharas no con esto ya el gordo no o tú prefieres en el siguiente papel tal ves a alguien un poco más simpático un poco más buena persona

Voz 1647 06:28 hombre es más divertido más agradecidos de trabajar las las comedias los personajes así más simpático pues oye son más agradecido se quizá se sitúa más allí tiene menos que investigar no pero cuando son personajes así que son tan que son tan al límite por unas o por otras razones pues oye como actor me parece interesantísimo porque te te lleva a tener esa sensación a llegar hasta ese límite meterte en ello para llegar a esa sensación yo creo que cuando se produce esa comunión actor personaje yo creo que ya todo funciona y eso sólo se produce trabajando a mi me da igual que sean buenos o malos los personajes a interpretar lo que me interesa es encontrar esa comunión

Voz 2 07:10 nadie es interesante además Oscar hace hace poco tiempo interpretó a Cantinflas que es justamente todo lo contrario de los personajes más no hay mucho que hablar pero ya sabes que la vida Oscar a veces nos atropella esta mañana no es que no haya atropellados que nos ha dado una paliza estamos pisoteados por la actualidad muy pendientes de de de muchas cosas con ganas de disfrutar de tus éxitos celebrando los Oscar Jaenada y con con la oportunidad seguro que tendremos un futuro de volver a hablar contigo muchísimas gracias por estar hoy con nosotros gracias mucha mucha mucha suerte es uno de los grandes ir eso nos nos hace felices

Voz 6 07:45 a todos un placer gracias Toni gracias a ellas

tenemos a todo el equipo de deportes de la cadena SER en Moscú donde iremos dentro de algunos minutos a conocer qué está pasando en la selección española de fútbol lo que sabemos a última hora está esta ahora es que hay una reunión los términos no los conocemos pero no es difícil imaginar los términos en los que el presidente y el seleccionador están hablando en estos momentos Se anunció una rueda de prensa a las diez y media posteriormente nos convocaron de nuevo a las once y media ahí están nuestros compañeros tanto tanto como Javier van a estar en esa rueda de prensa escucharemos el sonido en directo esperemos conjunta esperemos que una rueda de prensa para confirmarnos lo que lo que queremos que el seleccionador va a continuar pero no sabemos a esta hora no tenemos la garantía de que todo vaya a ser de la forma en la que esperamos en la selección española por cualquier novedad La Habana conocer aquí como siempre en la Cadena Ser vamos a hacer y como siempre a esa ahora vamos a conocer la última hora nosotros volvemos dentro de unos minutos yp pendientes también de si Urdangarin finalmente aparece en la Audiencia de Palma a recoger la notificación de su ingreso en prisión ya ven que tenemos bastante solamente hoy tenemos mucha plancha seguimos

