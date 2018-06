Luis Rubiales anuncia el despido de Julen Lopetegui como seleccionador nacional

Voz 1 00:00 la información que estamos dando aquí en la Cadena SER es que me informan a mí a Javier Herráez que en la intención de Rubiales es César César a Lopetegui y que los jugadores lo habrían entendido esa la información que nos llega a falta abre la puerta se abre la puerta abren la puerta de la sala de prensa entra Luis Rubiales

Voz 2 00:20 lo hará P a Cuervo compañeros del equipo de prensa de la Federación se sienta Luis Rubiales no aparecen

Voz 1346 00:25 Julen Lopetegui entra sólo el presidente de la Federación España

Voz 2 00:27 de fútbol no aparece una apetencia que la puerta sigue abierta miran hacia atrás pero se sienta Rubiales para anunciar lo siguiente en directo Luis Rubiales presidente de la ficción española en la Cadena Ser

Voz 3 00:43 doce en punto del mediodía una hora menos en Canarias escucha en la Cadena SER sólo Luis Rubiales el eh

Voz 2 00:51 pesado lo va a anunciar Rubiales eh cesado Julen Lopetegui

Voz 1346 00:53 por favor bueno gracias comenzamos la

Voz 1284 00:58 en rueda de prensa de el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales habrá una primera intervención y a continuación podréis hacer las preguntas que os tenéis oportunos muchas gracias

Voz 1346 01:08 hola a todo he comparecido aquí en nombre de la Real Federación Española de Fútbol para comunicarles que no lo hemos visto obligados a prescindir de seleccionador nacional en un momento en el que hay que recordar todo lo bueno que ha hecho para que la selección este aquí si la selección ha llegado con ese con esa calidad con eso resultado ha sido en gran parte por su buen hacer y sin lugar a duda pues eh hay que desearle la mejor de las suertes y saber que lo que consiga la la selección de ahora en adelante en buena medida tendrá mucho que ver con el trabajo que ha desarrollado que ha sido en cierto modo tienen atraído a todo el a todo el equipo a este lugar bueno la Real Federación Española de Fútbol la selección es el equipo de todos los españoles ya hay decisiones que se tienen que tomar que que estamos obligado a tomarlo en función de una forma de actuar de unos valores obviamos Nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida con una negociación que él legítima que no hay ningún problema por ello pero sí que ha ocurrido sin ninguna información a la Real Federación Española de Fútbol apenas cinco minutos antes de una nota de prensa bueno pues tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol que hay una forma de actuar que hay que cumplir yo quiero decir que mientras que ha estado en la disciplina de la de la selección pues Julen ha trabajado de manera fenomenal por lo tanto ahí no hay nada que nada que decir pero obviamente como se ha producido todo esto pues es algo que nos obliga a tomar esta decisión son muchos los que estáis aquí voy a contratar a una pocas preguntas es un día muy complicado tenemos que trabajar ahora en una serie de decisiones que vienen a dos días del comienzo de de mundial y por lo tanto pues te diría que entendáis que que quiero contactar cinco se pregunta y marcharme a trabajar que hay mucho que hacer primero que pidieron a la palabra

Voz 1284 03:30 Fernando Burgos atrás por favor

Voz 3 03:32 noticia bomba Julen Lopetegui destituido como seleccionador de la selección española de fútbol

Voz 1403 03:40 estoy de la derecha a pregunta en Onda Cero Luis te sientes traicionado y por eso ha tomado la decisión por Julen Lopetegui quiénes ahora el sustituto a dos días del debut quién es es o los sustitutos de Julen Lopetegui

Voz 1346 03:57 no me siento traicionado Julen Lopetegui mientras que ha trabajado para la selección ha sido ha realizado otra cosa es cómo se han hecho no digo por él a lo mejor por la gente que ha llevado este asunto las cosas con total ausencia de participación de la Federación Española de Fútbol siendo trabajador de la Real Federación al fútbol y eso es algo que no podemos pasar por alto eh nos vemos obligados porque siempre he dicho que el mejor para llevar la selección Española Lopetegui para mí aún profesional impecable no no no tengo nada que decir al con al contrario no pero la forma también son importantes en ese sentido la la segunda parte de la pregunta bueno pues vamos a tocar lo menos posible y en eso estamos osea que en cuanto tengamos algo que comunicar lo haremos

Voz 1 04:46 hola qué tal Javier Herráez en directo en la cadena SER evidentemente usted lo va a comunicar más adelante quién va a ser el sustituto pero los que están con el Oscar se irán con él al Real Madrid la selección juega dentro de dos días arranca un Mundial con muchísimas esperanzas yo quería preguntar ustedes el papel que han jugado los jugadores el capitán Sergio Ramos catalán también del Real Madrid que el ha dicho usted los jugadores Isabel han dicho que que Ian que

Voz 1346 05:14 continuara Lopetegui porque arrancó mundial con los

Voz 1 05:17 sí que los ratificado para para

Voz 1346 05:19 esta fase final no no yo tengo una relación con los jugadores muy cercana porque hace ocho años y me siento muy cerca del pero también muy cerca de Julen y también zonas una situación muy muy compleja muy difícil desde luego la más compleja que me podría me podían encontrar no he hablado con ellos me han atendido con atención lo que puedo garantizar es que los futbolistas van hacer todo todo lo que esté a su alcance el nuevo cuerpo técnico para llevar a la selección dejó posible la situación es dificilísima muy complicada nos quedamos una situación muy complicada yo no voy a venir aquí a decir que eso es la mejor de las soluciones pero en la vida yo ella a la presidencia de la Federación Española de Fútbol con un discurso de cómo creo que se tienen que hacer las cosas lo que no hacer nunca traicionarme a mí mismo por lo tanto estoy actuando con la responsabilidad con el apoyo total de la junta directiva Ivi con conocimiento de todo he hablado con todo aquel que tenía que hablar antes de tomar esta decisión

Voz 4 06:26 Torres del país me gustaría que me me valores eh

Voz 3 06:30 seguimos escuchando en directo del Julen Lopetegui destituido como seleccionador

Voz 4 06:36 cómo te explicas tú como el procedimiento y la la formas e del del anuncio de la entrada

Voz 1346 06:47 yo creo que el el Real Madrid busca un entrenador y buscar al mejor y eso es lícito yo no tengo ningún inconveniente ni quiero opinar sobre cómo tiene que hacer las cosas al Real Madrid Jaume libre yo demasiado tengo con esto yo obviamente la Federación alteración tiene una la obligación la selección el equipo de todos los españoles el seleccionador mientras que es trabajador de la Real Federación Española de Fútbol pues él o que le haya llevado el tema porque yo sé que él es una persona que probablemente se hubiera dependido de él no se hubieran hecho las cosas y estoy seguro pero no se pueden hacer las cosas de esta manera es que se me enteré con una llamada cinco minutos antes de no no no antes de empezar una cita dos o tres días por lo tanto nos hemos visto obligados a tomar esta decisión no tengo que entrar en cómo hacer las cosas por tal equipo u otro simplemente que cuando los empleados de la Real Federación Española de Fútbol actúan de una manera pues en la Real Federación Española el fútbol quien tiene que tomar la decisión hay participar no que se haya mantenido al margen de esta manera estación como los levanta esto yo creo que está todos de acuerdo aquí en esta sala prácticamente escuchado todas las noches

Voz 3 08:06 la falta de un día para comenzar el Mundial España pierde el primer partido Julen Lopetegui destituir a solas las seis siete minutos una hora menos en Canarias en esta en esta sal en esa rueda de prensa a nuestro compañero Javier Herráez también Manu Carreño escuchamos

Voz 1346 08:19 por tanto dices que no te sientes

Voz 5 08:21 sonado que sientes que hace un gesto de deslealtad por su parte como el denominado la relación Luis Rubiales Julen Lopetegui ha partido

Voz 1346 08:29 ahora no con un apretón de manos yo admiro mucho a una tilde respeto mucho me parece un entrenador todo obviamente eso hace más difícil tomar la decisión

Voz 3 08:43 con un apretón de manos dice el presidente que ha terminado su relación

Voz 1346 08:48 tener a lo mejor es muy importante pero por encima de eso también hay cómo se hacen las cosas ahora es un momento en el que puede parecer que hay una tremenda debilidad pero esto con el tiempo no hará más fuerte entonces seguro

Voz 1403 09:05 play por ahí CPT Jorge Liaño del desmarque eh le pregunto directamente se enteró usted por el comunicado del Real Madrid esta historia ochentero antes y en segundo término considera aptos a Celades ya hierro para el cargo de seleccionador no sea aspirar por ejemplo a ganar el Mundial

Voz 1346 09:27 me enteré cinco minutos antes hubo llamadas tampoco quiero entrar en más detalle y lo que sí pedía que no se hiciera nada nada que me cogía un avión volvía de Moscú sabe que hemos faltado nuestra obligación de tener que votar sede para el próximo Mundial por estar aquí hay porque el más importante para todos los españoles a los que amamos el fútbol pero bueno a los cinco minutos ya en la prensa tuvimos que reaccionar también pero desde luego pues ya ha pasado por responsabilidad sacado una situación muy difícil ya que haga lo que haga lo sé lo tengo asumido se que haga lo que haga va a haber crítica lo tengo asumido pero los valores de la Federación lo pone la propia Federación repito estoy convencido de que Julen le hubiera gustado que las cosas se hicieron de una manera pero vez que han hecho así profe yo les deseo de verdad lo mejor también pues la segunda parte de la pregunta no quiero entrar no quiero entrar en nombres creo que lo que tengamos que hablarlo lo veremos pronto

Voz 3 10:41 en directo en la cadena SER Julen Lopetegui ha sido destituido recuerdan que el mundial comenzará mañana a treinta y seis horas del primer partido de la selección Julen Lopetegui de hito

Voz 1403 10:52 en la respuesta en las próximas horas gracias lo que vamos a hacer todo

Voz 1346 10:58 claro lo menos posible esta concentración

Voz 1403 11:04 qué tal Luis buenos días Eduardo Castelao del mundo te quería preguntar qué es exactamente lo que hace inviable que Julen pueda llevar a la selección durante este Mundial gracioso

Voz 1346 11:17 con la Real Federación Española de Fútbol no puede permanecer al margen de una negociación de uno de sus trabajadores y enterarse cinco minutos antes de un comunicado público yo no digo quién es el culpable tiene un pero ante esta situación obviamente hubiera sido una responsabilidad no hemos visto obligado a a

Voz 1403 11:43 hola Luis Miguel Ángel Ademar que aquí te quería preguntar quién va a dirigir hoy el entrenamiento dentro de unas horas y esto afecta afrontó ayer la dirección deportiva

Voz 1346 11:53 lo vaya a ver en cuanto tengamos algo que contar lo haremos

Voz 1284 11:58 hay otras a Manu Martín antes porque Miguel Ángel Toribio sitio

Voz 3 12:01 sonido en directo desde nadar en Rusia en la Cadena Ser

Voz 6 12:04 para Miguel Ángel Toribio de de Radio Marca pues que hubiera prescindido de Lopetegui si no se hubiera hecho público el comunicado aunque estuviera negociando

Voz 1346 12:17 hablar sobre hipótesis que ahora es complicado desde luego si alguien quiere entablar un tipo de relación con un trabajador de la Real Federación Española de Fútbol tiene que hablar con el trabajador pero también con la Real Federación Española de Fútbol César alguna es algo básico porque repito es el equipo de de todos los españoles la selección es lo más importante que tenemos ahí un Mundial es la cita máxima para cualquier futbolista pero también para los aficionados para todo yo lo que creo es que tenemos que empezar a a pensar de aquí a dos días que hay un partido importantísimo prendido sólido Unesco lo más leído oración pido a todos les haga ahora ahora te contexto pido a todos los los españoles que sienten la selección que es el fondo de su camiseta que animen que que apoyen al equipo y el equipo va a hacer todo todo por sacar un mejor resultado en cuanto a hipótesis no puedo hablar a Ponte sí sí la formas cómo se hacen las cosas es importante la Federación no puede enterarse de algo cinco minutos antes de que se haga público eso no puede no puede hacerse hace seguramente habrá habido malentendido habrá vivido situaciones que todos puedan dar su explicación pero ante esta situación Ésta ha sido la forma de actuar la noticia

Voz 3 13:43 esta obras que España no tiene seleccionador el a veinticuatro horas de comenzar el Mundial España no tiene seleccionador en estos momentos

Voz 1630 13:53 la nueva sede de una Copa del Mundo a nivel internacional las elecciones para la Federación española está quedando un poco en ridículo es la sensación que hay en todo el mundo está abriendo las noticias de todo el mundo de la parte deportiva de la Copa del Mundo la la selección española y no la selección de rusa mañana ni el Mundial que se pueda incidir en el día de hoy cómo queda la imagen de esta federación eh y quién es el responsable de este ridículo

Voz 1346 14:20 bueno lo que haya salido hasta ahora los medio o lo que hayan dicho la verdad es que lo ayer con mucha educación os dije a la llegada a la a los medios que había allí que hoy daría estaríamos una rueda de prensa ya hablaríamos lo que desde luego no podemos hacer en la Federación él no cumplir con nuestro propio valor y eso es responsabilidad de la actual junta directiva y de todo lo que formamos parte de la Federación tengan una situación difícil muy dolorosa porque obviamente no hubiera gustado terminar y lo más alto posible con duelen aquí que ha sido el gran artífice de que estemos aquí junto a los jugadores pero no hemos sido nosotros los que hemos determinado la forma de actuar se ha actuado de una manera que nos obliga es que no hemos podido mirar a otro lado nos obliga a actuar en una forma con responsabilidad en el reponsable de la toma de decisiones que haya de aquí en adelante los responsables somos los que estamos la Real Federación Española de Fútbol y por lo tanto ante lo que ha ocurrido no podíamos actuar de otra manera

Voz 1284 15:34 Julio Pulido de tu pueblo y acabamos por si Julio Pulido deportes cuatro crías

Voz 1346 15:38 era una pregunta muy directa vamos a escuchar galés últimas

Voz 1284 15:40 cuestión buenos están Luis con la decisión que usted ha tomado

Voz 1346 15:45 pues de acuerdo yo creo que todos estamos afectados todos estamos afectados aún sin lugar a dudas hay que pensar siempre en lo mejor para la entidad para la Federación Española de Fútbol para la selección y desde luego es un duro golpe todo lo que está sucediendo pero a partir de esta tarde con el nuevo entrenamiento ICO nuevo estar estaremos todos juntos para remar adelante repito pase lo que pase se que habrá críticas si hubiera hecho lo contrario probablemente los mismos que van a criticar criticaría ya pero yo estoy preguntando si los jugadores están de acuerdo de hecho que estamos todo dolido ante esta situación obviamente pues yo le he dado mi aplicaciones entiendo que hayan comprendido igual que que escucharán admite además pero bueno eh yo están muy concentrada sobre todo lo que se me han transmitido su compromiso máximo y eso me deja toda la tranquilidad que por otro lado no tenía ninguna duda que iban a estar al máximo al cien por ciento

Voz 7 16:49 hola Leopold Mundo Deportivo ha especificado que el el Real Madrid o pagar la cláusula no sé si al prescindir la Federación de él si eso se mantiene Isabel sexta cláusula estaba en el contrato actual al renovarle hoy ya venía de antes gracias

Voz 1346 17:02 quiero que venimos de una situación económica la federación que no hace falta que aplique goles y estamos haciendo un trabajo tremendo a nivel patrocinio a nivel otras entidades que estoy convencido van a hacer que la Federació tenga del orden de unos veinte millones de euros más de lo presupuestado este año estamos trabajando muy duro pero créame que cuando hay una situación tan complicada lo de los dos millones ahora pasa a un segundo o tercer lugar aun siendo una cantidad muy importante para a la Real Federación Española de Fútbol hay otras cuestiones otros valores que tenemos que que entra dir aquí en ese sentido hemos actuado de verdad en conciencia de con toda la responsabilidad

Voz 8 17:47 esa demanda Matallana para el diario As ayer la Federación comunicó a un compañero

Voz 1346 17:52 no en ello que si habían visto

Voz 3 17:55 dos es portada en todos los diarios en todas las televisiones del mundo la destitución de Julen Lopetegui por parte de Luis Rubiales seguimos escuchando el sonido directo desde esa rueda de prensa con muchas

Voz 1403 18:09 más preguntas que respuestas por el momento me parece que es una desinformación absoluta en ese sentido sí que da la Federación quizá bajo

Voz 1346 18:19 hay hay una situación no sabe no jugará otra duda si en algún momento ha dudado también sobre la continuidad del director deportivo Fernando Hierro pues no porque a ver en primer lugar porque por T en ningún caso hemos estado informado hasta cinco minutos antes de de de tomarlas de eso cosa diferente es que haya habido una reacción pues casi un poco por guardando además de la propia Federación porque la Federación había estado al margen de cualquier tipo de negociación al mar no no no lo que se ha dicho que se iba a pagar la cláusula de Ma luego lo si ha habido un error en el comunicado ha comunicado porque en ese momento avión pagaba pues no lo sé luego lo miraremos con detalle si si abre un comunicado con algún error la digo sí pero bueno eso hay otra pregunta también la de las el director deportivo que al igual que un servidor y todos los que formamos la Federación Española de Fútbol estábamos totalmente desinformados no teníamos ninguna información sobre todo o sea si alguien no dieron la responsabilidad precisamente el director deportivo que debería haber estado en nuestra humilde opinión debería haber estado informa sobre cómo hacemos la comparecencia hombre se anuncia pero obviamente en función de la decisión que se toma pues tampoco tiene mucho sentido hacer la comparecencia de una forma o de otra el míster también ha querido despedirse de los jugadores hay muchos lazos de cariño ahí es un momento duro pero ahora toca que queremos todo junto obviamente ha podido ahora con vocación pues hay que asumirla pero en lo que no nos podemos equivocar nunca a los criterios que no Gyan a cómo tenemos que hacer las cosas

Voz 1284 20:08 una cuestión para ir Pepe Sámano por continúa

Voz 3 20:11 parecencia la rueda de prensa del presidente de la Federación Española de Fútbol no tenemos seleccionados Lopetegui ha sido destituido

Voz 9 20:19 el recibe cinco minutos antes del comunicado usted pidió que no hiciera público es correcto le explicaron porque no atendía su petición

Voz 1346 20:30 después intenté hablar no fue posible ya se estaba hablando con los jugadores estaban dando pasos que yo había pedido que no se dieron

Voz 9 20:37 pero quién estaba hablando con los jugadores

Voz 1346 20:39 bueno pues eso es o no eso es obvio pero desde luego aquí lo que está claro es que nadie puede estar fuera fuera de las reglas repito que cómo se han llevado a las negociaciones o quién la ha llevado pues desde luego lo que no hemos tenido ningún conocimiento ninguno ninguno fuimos la propia Federación de hecho es verdad que salieron algunas informaciones al respecto y cuando lo vi inmediatamente pedía al departamento de comunicación que llamar a uno por uno a los medios que estamos sacando esa esa información de que nosotros habíamos participado en la negociación que se emitieran ese hecho porque no hemos tenido ningún niño el comunicado bueno pues pueda haber pueda haber habido un error el juez pueda haber habido lo voy a mirar lo ya

Voz 10 21:29 mirar pero se ha corregido en cualquier caso no

Voz 1346 21:32 está corregido pues bueno me imagino que lo que se hizo desde el departamento de comunicación a pensar lo que nos han hecho

Voz 3 21:40 hicieron un terreno ciertamente poco interesante ir más allá de comunicado y que se dijo y que no se dijo hoy cuando se hizo parece que el problema que tenemos es que es relevante a esta hora a las doce y veintiún minutos una hora menos en Canarias sonido directo en la cadena SER España no tiene seleccionador para comenzar un Mundial que arranca en sin apenas veinticuatro horas

Voz 1346 22:01 pueblo yo pido que todo junto sumemos para conseguir los máximos antiguo de verdad lo pido de corazón es la selección española lo que está en juego muchas

Voz 2 22:09 se termine la rueda de prensa para comparecer en una rueda de prensa

Voz 3 22:14 donde se anuncia en directo desde Krasnodar la destitución de Julen Lopetegui Manu Carreño que la única palabra que se me ocurre es despropósito para definir qué es lo que estamos seguros

Voz 2 22:27 zona Manu esta misma semana habrá un segundito dame dame sí sí estamos aquí hablando con seguridad y saliendo al presidente me dicen que van a pie creo que va a entrar ahora seleccionador sale el presidente de la Federación y creo que va a entrar el seleccionador nacional ahora mismo sería un minuto pues dame paso enseguida esta para Antón Meana pero entra ahora mismo no

Voz 0231 22:48 si va a entrar en vez de Julen Lopetegui está preparado en una sala anexa a esta sala de prensa hay como una especie de cambio de de gente del departamento de comunicación pero en breve Tony tiene que abonar intervenir la situación

Voz 3 22:57 acabamos de escuchar durante veintidós minutos a hablar al presidente de la tracción termina comienza ahora la rueda de prensa del ya ex seleccionador esto es lo que está ocurriendo ahora porque estamos hablando de ridículo quizás sino que era un poco

Voz 11 23:09 la palabra con lo que está ocurriendo es que Luis Rubiales no quería hacerse una fotografía con Julen Lopetegui no quería aparecer con él

Voz 0231 23:19 tenía claro que la decisión era echarle ha consultado lo ha intentado y al final Herráez ha tomado la decisión que él tenía en su cabeza desde el minuto uno

Voz 12 23:28 tenía cuando se enteró a falta de eso ha dicho el cinco minutos de ese comunicado oficial del Real Madrid en el que se comunicaba que prometió que iba a ser el técnico durante

Voz 1 23:37 tres años del Real Madrid y la intención de Rubiales era cargarse a a Lopetegui vino Javi de Moscú aquella

Voz 3 23:45 pero por entender la situación que se hace un poco raro todo esto hacer es que acabamos de escuchar a Luis Rubiales hablar de que su relación con el entrenador acabó con un con un apretón de a manos pero es mejor para acabar bien es lo que haga de contar pero no tiene mucho sentido que después de decir todo eso de todas las obligaciones ahora vayamos a escuchar lo que tiene que decir el ex seleccionador nacional