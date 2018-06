“¿8 vasos de agua al día? Los que te pida el cuerpo”

Voz 2 00:00 bueno pues ya hace y José Miguel Müller ya se lo decíamos Si hablamos con el naturalmente

Voz 0927 00:20 José Miguel buenos días buenos días le puso el nombre eh yo tienes que colaborar a ver qué podemos la etiqueta la etiqueta porque yo quiero que la gente aprenda a leer etiquetas era bueno ya está menos de lo que nos gustaría pero esto lo tenemos que arreglar en cualquier momento y ya saben que Mulet es profesor de Biotecnología en la Politécnica de Valencia dirige un máster es autor de los productos naturales ya Timo Comer sin miedo medicinas sin engaños transgénicos sin miedo y ahora que es comer sano las dudas mito sin daños más extendido sobre alimentación es la verdad es que la bomba eh

Voz 4 00:51 verdad es que yo creo que para los oyentes de tu programa les va a ser muy útil porque reconocerá muchas cosas de las que hemos hablado aquí

Voz 0927 00:58 esas cosas te parece que hagamos un repaso son ciento un dudas mitos engaños

Voz 5 01:03 si repasamos algunos así de forma Sierra a las ciento uno que no nos da tiempo sin que nos salga taquicardia a la gente que está ahora mismo a estas horas de la mañana a ver

Voz 0927 01:12 hemos lo que comemos no

Voz 4 01:14 a ver comer es una expresión cultural y entonces nosotros comemos lo que somos porque es una parte de nuestra cultura

Voz 0927 01:20 este es uno de los primeros capítulos repito ciento uno o sea que si se compra el libro ya ya lo saben y por cierto editado que es comer sano editado por Destino el tomate no sabe a tomate entonces dices tú

Voz 4 01:31 el pelo o hasta ella una cosa así a ver el tomate siendo coges en la Mata en el punto de maduración sabrá tomate y estará muy bueno también depende que sea si te lo compras fuera de temporada pues estará insípido

Voz 0927 01:43 el mejor nuestras abuelas que no la tenemos no habernos

Voz 4 01:46 abuelas comían pregunta se lo eso es lo primero porque pasaron mucha hambre y luego comían lo que podían otra cosa es que le echamos mucha inventiva ya ya hay que beber ocho vasos de agua al día depende de la SEC que tengas no necesariamente no hay que beber hay que ver los vasos que te pido al cuerpo

Voz 0927 02:01 es más a no beber agua embotellada no

Voz 4 02:04 ni para el medio ambiente es mucho peor los produce

Voz 0927 02:07 todos Lies no engordan engorda menos

Voz 4 02:09 pero engordan pero sí Kommersant doble gordas más

Voz 0927 02:12 estos son realmente todo esto está súper documentado en cada una de estas cosas que nosotros estamos planteando el rápidamente explica

Voz 4 02:21 detalle para que la gente sepa porque lo digo efectiva

Voz 0927 02:23 o sea que está documentado no es que él diga algo de repente se pone a hablar de cosas y no es mucho el azúcar moreno es mejor que el blanco no es igual es azúcar punto exactamente igual a ver el azúcar moreno puede estar teñido opina

Voz 4 02:36 esta al menos purificado puede arrastrar en alguna vitamina mineral más pero al final es el chocolate del loro porque básicamente es noventa y nueve por ciento

Voz 0927 02:43 azúcar un producto sin azúcares añadidos que es algo que vemos habitualmente en muchos productos es apto para diabéticos no ni mucho menos

Voz 4 02:50 es un producto sin azúcares añadidos puede tener Fructuoso glucosa que venga de ingredientes naturales pero sigue siendo no recomendable para diabético

Voz 0927 02:58 una duda que se plantea mucha gente dice los el duque antes artificiales son peligrosos

Voz 4 03:02 no no son peligrosos lo que pasa que el problema que dicen los dietistas es que te acostumbrada el sabor dulce y quizás eso no sea lo mejor pero de seguridad son seguros me ha gustado mucho

Voz 0927 03:13 duro que digas a las grasas el colesterol las estatinas todo eso bueno quizá porque yo tengo este problema hay hablaba un poco hay de cómo se ha ido rebajando entre dos de doscientos veinte el niveles a doscientos que hay puede haber intereses detrás cuenta

Voz 6 03:26 eh a ver es verdad que ahora unos diez

Voz 4 03:28 a quince años se bajaron los niveles mínimos

Voz 0927 03:32 sí que es verdad que el tema del colesterol no lo acabamos de entender pero parece ser que no

Voz 4 03:37 no es bueno tener el colesterol alto otra cosa es que hay muchas veces que tienes problemas cardiovasculares Hinault correlaciona con niveles altos de colesterol pero yo por si acaso conviene cuidarse

Voz 0927 03:47 vamos a la margarina es mejor que la mantequilla no necesariamente nos venden todos los días

Voz 4 03:52 propiedades diferentes de la mantequilla

Voz 0927 03:54 oye otra cosa que nos vende muy a menudo cada vez más son necesarios los suplementos omega tres omega seis

Voz 4 04:00 si te lo recomiendo algún médico porque tienes algún problema salud sí pero a ver es mucho más barato comer pescado que comprarse pastillas muy caras con el logo de alguna sociedad médica Janda clan del que seguro que ha cobrado

Voz 0927 04:11 por ponerlo sobre todo para personas de cierta edad con mi caso los suplementos de colágeno magnesio son necesarios o no no no porque en la mayoría de los casos no hacer nada el pan engorda el integral no

Voz 4 04:25 el pan engorda razonablemente porque es almidón ya el integral engorda más o menos igual sí que es verdad que el integral tiene más fibra que comemos poca fibra por eso es mejor comer pan integral Ike el peso de fibra no te lo comes de almidón pero bueno que engordar engorda también la leche es mala no porque salvo que tengas intolerancia a la lactosa o algún problema es un alimento como cualquier otro al ganado le ponen hormonas antibiótico

Voz 0927 04:50 los para que crezcan más rápido que las ventas saquen más rendimiento

Voz 4 04:55 en Europa no en otros países como Estados Unidos y que está autorizado hormonas ir bueno a ver el hormonas podríamos hablar largo y tendido pero hace que la carné tengan menos huella ecológica porque si crece más rápido

Voz 0927 05:06 abramos pollo y vemos que la carne está anaranjada

Voz 4 05:09 qué nos dice no y eso significa que es de campo mejor bueno de eso significa que el pollo ha comido zanahorias algún vídeo que la han puesto suplementos a partir de ahí ya hablamos el pescado de piscifactoría es peor que el salvaje que dicen loros y que vale muchísimo más caro no tiene porqué dependerá de cada pescado pero hay pescados de piscifactoría que son muy buenos y en España tenemos piscifactorías muy buenas ya hay una cosa que me hace mucha gracia cuando compramos un jamón pata negra nadie pide que el cerdo sea salvaje

Voz 7 05:37 en cambio el pescado por qué no ha dispensado no

Voz 0927 05:44 dices al principio del libro la comida es una necesidad básica ante la comida seguimos siendo seres irracionales alguna vez has invitado a cenar alguien que dice que él cena de forma ligera incluso que no cena pues pone el candado en la despensa porque ese comer al niño Jesús por los pies y se verá hasta el agua de los floreros y no hablemos ya de los de los bufet de los sondeos

Voz 4 06:03 en los bufetes los hoteles parece que quieras damos algo

Voz 2 06:06 parece que quieres batir un récord no

Voz 7 06:09 como tú dices no a John caso un cafecito y al trabajo así pues en el hotel macho has arrasa

Voz 0927 06:15 bueno repito que es comer sano José Miguel Mulet las dudas mitos y engaños más extendido sobre la alimentación ciento un porque da porque no te has quedado en fin que es número más redondo o has querido

Voz 7 06:25 porque también me parecía muy soso ciento unos capicúa hay es primo no se le veía más