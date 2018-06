100 Yardas - Especial con Tom Freeman (Programa 123)

Voz 2 00:00 si ya fútbol americano

Voz 3 00:39 qué tal estáis bienvenidos a cien yardas con

Voz 1025 00:43 hoy un programa Media especial ya veréis que tenemos una sorpresa al final del programa una entrevista que esta semana la semana pasada nos visitaba nuestro país a un entrenador de College al cual los descubriremos dentro de unos instantes que por cierto ha estado dando una serie de kleenex Clínic perdón durante kleenex no sé si habrá dado alguien que ya resfriado pero Clinic has dado alzando durante todo el fin de semana a un montón de gente que juega en la Liga española y que todo gracias a una acción de la M bajada de EEUU en España así que en un rato vamos a tener esa entrevista pero antes vamos a ir sumando a todos los protagonistas habituales de este cien yardas hoy les tengo juntos en Barcelona Iker Castillas Louis Jones no se dio nunca en Barcelona qué tal está chicos

Voz 0481 01:30 muy buenas pues no es la primera vez que yo creo que ya ya había

Voz 1025 01:33 hemos grabaciones habíais tenemos desde Barcelona los dos años

Voz 0481 01:36 su gusto así cuando nos perdemos nos podemos mirar a la cara

Voz 1025 01:39 de ahí ahí ahí estábamos face to face como debía normanda claro que sí en el otro lado de la línea también Telefónica

Voz 5 01:46 no sé dónde Andrea Andrea

Voz 0453 01:49 sí

Voz 1025 01:50 lo que estás haciendo Andrea que se te veía ahí traste ando

Voz 0453 01:54 nada tendría aún

Voz 6 01:55 sexto eh

Voz 1025 01:57 un insecto descanse en paz del insecto por lo que veo es verdad no

Voz 0318 02:01 me he echado me he echado has echado al insecto

Voz 1025 02:04 no bueno sí sólo la has echado vamos bien bien no no en yo no digo nada

Voz 7 02:10 hablando de Xavi aunque no sea de fútbol americano no os habéis enterado la última

Voz 1025 02:14 papá Vaya semanita llevamos cuidamos el Mundial el viernes eh no no como Dios manda

Voz 7 02:21 cien Lopetegui ya Tito

Voz 1025 02:23 es es algo algo que nunca pasaría en EEUU creo yo creo que tampoco no os imagináis echando usted a dos partidos para empezar la Super Bowl para o para jugar los playoffs porque para no ir a la Super Bowl echar al entrenador de uno de los equipos yo creo que no ha pasado en la historia a mí desde luego no se me ocurre no lo veo yo tampoco lo veo pero bueno en por dónde creéis empezar hoy venga Iker hoy te voy a dejar un poco los mando

Voz 0481 02:48 jo yo yo tengo varias se me gusta mucho pero esta no la quiero para empezar pero sí quiero decir que me alegro mucho de que Andrew Luck por fin está lanzando pero yo quiero empezar por una situación de mercado varios jugadores forzando que sus contratos sean mejores me viene a la cabeza dos casos muy importantes por por ser similares aunque juegan en la línea defensiva en el mismo puesto pero Aaron Donald Ical el Mac vosotros les daría es la pasta yo vamos de cabeza sobretodo Aaron Donald eh

Voz 7 03:21 ninguna duda pero pero hijo ahí

Voz 1025 03:23 quizá lo que están jugando de hacerse los locos para ir a los entrenamientos porque luego ya veréis que en los Access Javi Gómez que por cierto me han dicho que le de la gracia las gracias a un montón de aficionados de cien yardas que se acercaron hasta la Feria del Libro el está firmando su libro bueno es un montón de días que un abrazo enorme a todos los que estéis bueno la pregunta es que no sé si llamarle chantajista no sé cómo llamarlo yo es planteo

Voz 0481 03:50 las dos situaciones como yo las veo a ver si luego Luis tú lo lo habéis de la misma manera empiezo por Aaron Donald Aaron Donald es la estrella que debe ser el que es usted ente junto a pagarle ya Yago esa franquicia que es un jugador joven que que lo pillaron en el draft que ha demostrado cuando tenía cuando llegó al draft tenía muchísimas banderas rojas de este chico parece que no va a ser para tanto bueno Aaron Donald creo que sin ninguna duda el mejor jugador de línea defensiva interior de la Liga les fichan a su ilegal un pastón le fichan correr Bassi les dan un pastón como eh que yo soy la estrella estoy cobrando muchísimo menos es cierto porque porque tiene que acabar ese primer contrato Easyjet se lesionó yo haría como él yo o me dais la pasta que yo valgo o no juega que si me no me quedo sin el dinero que les estáis dando a otros cuando yo llevo aquí desde el principio de mi carrera es mi punto de vista eh no estoy totalmente una

Voz 7 04:44 acuerdo con el con el punto de vista de de Iker no pensando en el futuro sabemos lo que puede ocurrir en un segundo en este deporte y además que él ha consolidado a una franquicia la llevado donde ha llevado a la que vengan otros y se lleven las mieles pues también fastidiado un poco no bueno yo creo que yo creo que reaccionarán eh menos en en el caso Oeste no me cabe ninguna duda

Voz 0481 05:07 no me creo perdona Andre ahí te dejo hablar no me creo cualquier otra cosa que no sea darle el máximo Aaron Doral

Voz 1025 05:13 dime Andrea

Voz 0318 05:15 cómo es su situación en el último año de contrato con lo cual no es uno que a mitad de un contrato o sea yo admiro que no me gusta nunca pero por ninguna de las dos partes no ni el equipo ni en y los gordo si tú firmas cuatro años así en el segundo año Orellana estas casando en quieres cambiar las cosas así mermadas en su caso es el último año de contrato en contrato que entra ahora en la primera temporada en que realmente va a cooperar mucho dinero porque de todas maneras en dos mil dieciocho de cobra casi siete millones de dólares pero claro es verdad que luego el año que viene

Voz 6 05:57 el puede el están intentando alargar su contrato digamos así

Voz 0318 06:05 hay buena asegura

Voz 6 06:07 el futuro no tiene que ejercer la opción sobre su quinto año y eso supondría estos seis millones casi seis millones novecientos

Voz 8 06:20 bueno y que por cierto ahora que máis de

Voz 1025 06:23 esto también sabéis que en las últimas horas ha salido sentencia en que lo que pagarle doce millones y medio de dólares esa es precisamente porque había una parte del campo donde él se salió y se cayó y se hizo daño que no estaba adecuadamente protegidas por tanto la justicia ha condenado al equipo con esa multa porque consideran que el estadio está el campo perdón estaba en mal estado y que eso causó la la lesión

Voz 0481 06:50 es una una lesión que le vamos a decir que le cambió la carrera eh ya no no volvió a ser el mismo esto sucedió en San Luis no en los Angeles lógicamente

Voz 1025 06:59 sí sí se levanta en armas

Voz 0481 07:01 que dar ese dinero que son doce millones doce y medio dos y medio que creo Andrea corríjame si me equivoco que no tienen efecto en el CAP al al no ser un dinero de plantilla no

Voz 1025 07:13 claro yo pero no no no pero eso es un equipo que es una vuelta

Voz 9 07:20 que luego Rumsfeld

Voz 0481 07:23 eso es que efectivamente no tiene por pero claro ellos tienen un problema muy grande de este dinero doce millones a Bush

Voz 0318 07:31 pero doce millones para amén

Voz 0481 07:33 que a nadie le gusta gastarse eso pero nada franquicias sino lo que tiene que afectar

Voz 1025 07:37 lo que pasa que ahí hay un paso más allá un precedente

Voz 0481 07:41 sí pero es que los campos están bastante mal ellos

Voz 7 07:43 sí yo cada partido que veo Tiemblo puede alguna jugada que límite Icex madre mía cómo se ha librado

Voz 1025 07:51 la racha están gastando tres mil millones en el nuevo estadio

Voz 0481 07:54 hombre los ramas y Chargers porque lo van a compartir eso no es un estadio pero eso es

Voz 1025 07:59 la red bueno es una espera pero son tres mil millones

Voz 0481 08:04 sí claro si si te estás gastando en una infraestructura tres mil millones pues efectivamente doce no es nada claro para un jugador al que tiene una lesión en su rodilla un running back es mucho dinero yo ojo si pasó porque el campo estaba mal me parece un dinero muy bien pagado

Voz 10 08:20 hombre yo creo que yo esta mañana con un amigo de manera pélvico buena acción fortuna

Voz 6 08:26 es francamente a mí a mi a mi me parece bien sabe parece haber pues pero puedo decir que

Voz 0318 08:34 entonces si me cuenta de por una adhesión es mucho

Voz 6 08:37 eh bueno pondría mucho dinero fácil y cómoda no porque se hay en definitiva

Voz 0453 08:45 era un jugador Fele

Voz 0318 08:47 con esta lesión ya no puedes volver a cobrar lo que lo que estás contando también en son justificaba pero yo no soy abogado y en eso no entro

Voz 6 08:56 sí

Voz 0318 08:58 claro que es un sector que a mi me parece que siento ante excelente correcto porque aquí el problema siempre es que mientras los pasen las es que en este caso es una lesión grave importante importante pues claro hombre no hay Pedro se quedó la cosa creo sí pero antes que no pase a las cosas y los accidentes y las desgracias

Voz 6 09:21 no se mueve nada ya hay muchas

Voz 0318 09:24 cosas que que que

Voz 6 09:26 yo llevo toda la vida yo sé que soy

Voz 0318 09:29 sé que a veces me repito es que me me me encabezó no son ciertas cosas

Voz 6 09:34 ojalá ojalá nunca tenga que pasar nada con el tema de las cadenas al cuello porque el día que pase algo

Voz 0318 09:42 bueno eso será muy dura

Voz 1025 09:45 casa Andrea que eso es culpa

Voz 0318 09:47 es realmente paso no desgracia luego habrá que poner medidas pero es que se SL Se es es ciega con con reglas absurdas inútil o sea la y luego no te fijas en cosas muchísimo más muy peligrosa el hecho de que la lesión de de recuerdo perfectamente cuando cuando ocurrió aparte la semana anterior se había lesionado es de la misma manera en el mismo sitio con vamos que no se había sido tan grave pero de otra manera mismo resbalón en el mismo sitio esas cosas no se pueden permitir es es es evidente que sepan acertar daño tú sales de ahí y con obstáculos te metes en el cemento españolas

Voz 1025 10:37 sí

Voz 0318 10:38 el bus pero sí mil cosas a las cámaras esa hay muchísima gente en la banda en todo repartida por todos los sitios cuántas veces vemos gente normalmente se lesiona por supuesto están importando a un jugador como uno que está

Voz 1025 10:58 hombre claro eso en ristre de llevarse a gente por delante en todos los partidos se llevan

Voz 0481 11:06 Nos viajes de impresión

Voz 0318 11:09 pasar a gente que selecciones Lataño están

Voz 9 11:11 el ablanda jugadores que para evitarles

Voz 0318 11:14 el año hay muchas cosas que no se Miera porque todavía no ha pasado nada cuando ha pasado y ahora ahora estoy convencido de todos los equipos se encontraba muy bien de que no haya zonas en el campo como esa de que no haya por qué te puede pasar esto puede pasar otra cosa nunca es perfecto

Voz 10 11:34 yo en la banda yo qué sé Un mundo

Voz 0481 11:38 bueno pero es que puede acabar con la carrera de alguien no claro

Voz 7 11:40 no se ha mirado antes esto eh porque cada partido ya había cada aquellas jugadas que ver aquello que la banda cogiendo un balón apuraba hoy ya es como que hay dices mal

Voz 1704 11:51 a mí siempre me despedí pasas al cemento da un miedo terrible buf lo que estoy decía

Voz 9 11:56 es que todavía no había visto Viena que se había hecho daño de verdad obvia nadie a alguien que les habían denunciado ya ha ganado y ahora tienen que otras dos doce millones y medio ya verás cómo ahora se pregunta entre otras cosas porque ahora es cuando pasará algo a otro

Voz 0318 12:12 también también

Voz 7 12:15 pero saben lo que más me sorprende es bueno todos creo que comentamos esa sociedad lo que quemamos te ponen la demanda por por Pol Pot tropezó en en un adoquín te ponen investigan ya bastante que que que que una no una sociedad que en esto es tanta mirada hasta ahora no hayan llegado a a caer en esto pero bueno pues una anécdota e ir

Voz 0481 12:35 y a la vez esto ha pasado toda la vida

Voz 1025 12:38 claro no tengo recuerdo de ninguna temporada en el que no haya

Voz 0481 12:40 he visto el jugador respaldando en el cemento o comiéndose al cámara o al igual que lleva esto de coger el sonido de ambiente

Voz 1025 12:48 pero bueno oye ahí están los doce millones y medio y sobre todo insisto el precedente que sienta esto y a partir de ahora ya ya veremos y no se preocupan un poco más los equipos de tener los estadios el terreno de juego bien cuidado por cierto otra de las noticias de la semana curiosa es Greg Hardy no sé si os acordáis del jugaba en Carolina ahí en Dallas se ha cambiado a las artes marciales mixtas mutado y le ha durado el contrincante cincuenta y siete según sea una bestia parda el no es el primero que se pasan M M no primero pero pero sí que éste parece que tiene talento para repartir osea veremos veremos a ver

Voz 0481 13:29 qué tal tengo más de mercado es si como está ahora

Voz 1025 14:18 yo ya sabía que algunos tienen tienen bula eh tiene pelota pero me han dicho que hay sólo te mete en que no te vale vale vale oye por cierto que teníamos en marcha estos días leí por ahí que estaba a Andrew Luck lanzando con con los cabos con los coches

Voz 0481 14:38 buenísima noticia eh porque estamos hablando que año y medio claro pasó pasaron los entrenamientos seis Hinault lanzó era como uy

Voz 5 14:50 año y medio

Voz 0481 14:53 a ver si éste es que ya no vuelve a lanzar nunca es que se lesionó en el dos mil ocho

Voz 1025 14:59 no hablo de memoria quince dieciséis del hombro derecho no me acuerdo

Voz 0481 15:02 pues la ahora no estoy seguro pero año y medio ese año y medio sin lanza toda la temporada dos mil dieciséis si yo también las sedes del PP el toda la temporada pasada sin lanzar un malo eso es así llega el momento de de de que claro cuanto antes es pueda soltar el brazo y una lesión de hombro pero ayer empezó a lanzar ayer para para los que estamos escucha el programa el día que lo grabamos miércoles empezó a lanzar esto yo no creo que sea sólo buena noticia para los aficionados de los para los coches bueno para la NFL uno de los mejores cuartel Bucks jóvenes uno de los que tiene más futuro esperemos que esté bien ese hombro pueda jugar porque yo quiero ver Andrew Luck aunque yo no soy de los Colts para nada quiero disfrutar yo también yo también te da

Voz 7 15:45 cuando yo aquí rompo una lanza con los Colts que lo decirte la puerta la apuesta que han hecho por este jugador quiero decirte yo creo que que es increíble

Voz 0481 15:54 pero es que es joven eso sí entiende que puede remover están construyendo una franquicia sobre sobre sus hombres no solo

Voz 1025 16:01 por cierto hablando de Bach sabes que Harmon que está dando caña y puesto los dos cuatro Bach en el campo y tampoco ha estado nada vez tú me flaco eh

Voz 1704 16:15 la Marian son está haciendo repeticiones con con el equipo titular yo salen los Beatles está haciendo repeticiones al equipo titular a la defensa

Voz 1025 16:22 pero de verdad cree Crazy ahí meto Andrea también que que que ya está la Marc Jackson para jubilar a Joe de verdad

Voz 0481 16:31 hombre Andrea perdona hay tela tiro aquí nadie pensaba que Russell Wilson iba a quitarle el puesto a Flynn cuando a Flynn le da un contrato de estrella pero cuando llega el el Training Camp en las franquicias y los centrales no tiene muy claro van a poner al que ellos crean que sea el mejor claro

Voz 10 16:48 lo que pasa es que en aquel caso en aquel caso situación bastante venta porque realmente Flynn era uno te ves todos queremos también veinte años alertó Flynt venían con un currículum de un parchís

Voz 0481 17:02 cierto partido

Voz 10 17:04 claro todo el mundo se devolvió

Voz 0318 17:07 poco y le ofrecieron en aquel entonces el nueve millones de Navidad y efectivamente llega llega gracias son son es distinto porque llega en un equipo donde hay un Córdoba que está establecido sea que con que puede gustar más o menos llevar un momento mejor o peor de su carrera pero la esas dos Lacko yo no dije nada más pasar al draft que lo que yo creo que va a ocurrir con la mantear es que no van a desperdiciar tanto talento en el banquillo inmerecida

Voz 9 17:46 lo que en realidad están haciendo ahora

Voz 0318 17:49 ahora mismo están intentando utilizar le incluso a la vez que que que flacos es decir tener un tiempo de unas jugadas puntuales en dos de los dos Si bueno tú no sabe realmente en qué papel

Voz 9 18:08 bueno va a tener Jackson en esa jugada no no por lo tanto

Voz 0318 18:12 ellas está claro que que un jugador y además yo creo que sí que tendrán diseñado alguna jugada puntual para él ya de estar bueno sabiendo que que también de acuerdo con con flaco la banda no para él

Voz 9 18:29 yo creo que que que Jackson digo creo a Quito creo porque sabemos que los Cord especialmente corta dos días loca en la NFL no sé

Voz 0318 18:38 a apostar al cien por cien de veteranas Jackson puede ser uno de los robos de de las no

Voz 1025 18:45 tranquilas veinte es sabido

Voz 9 18:48 no no porque esa última ronda cuando me refiero que

Voz 0318 18:51 que de todas maneras y muchas le han dejado pasar yo creo que que que podría ser

Voz 14 18:58 el gran corto

Voz 0318 19:01 las hechos a muchos inclusive incluso para ahorrar compara la máquina

Voz 6 19:09 eh

Voz 15 19:10 pues yo no yo soy de los que piensa que

Voz 0318 19:13 yo quiero que vendió creo que se puede evitar siempre es mejor que salga el primer año si se puede evitar situaciones de tu equipo te lo permita para mí siempre es mucho más sabio por lo menos antes se les dejaba mucho más bueno que sea una temporada para que se acostumbren a todos para mí piedad porque es establezcan el vestuario Osama muchas cosas no hay alternativa

Voz 7 19:41 me sorprende la forma en la que lo están haciendo estoy de acuerdo contigo Andrea es bueno pues tener un flaco aún con digamos veterano pues que te puede acompañar y hacer esta transición pero en este caso no se ha marcado eso eso se suele marcar incluso los entrenamientos

Voz 1025 19:58 vale se suele marcar este acompañamiento

Voz 7 20:00 estás tú aquí a Milito para aprender en este caso lo han puesto de igual a igual y esto es lo que a mí me

Voz 0318 20:06 no no no no hombre igual igual

Voz 7 20:10 yendo de repetición

Voz 0318 20:12 a partir de todo el mundo y no no solamente pero quiero decir con esto sí pero con los titulares quedó repartiendo

Voz 1025 20:24 bueno les tiene los dos en el vecindario

Voz 0318 20:26 estamos viendo mucho a la gente

Voz 1025 20:32 Caro dejando un segundo que tengo aquel caray desde con Eric a hola Kenner qué tal estás

Voz 16 20:37 venga les va a un abrazo compañeros Andrea tiene usted habla ante la Marc Jackson Siro

Voz 1025 20:43 sí sí

Voz 16 20:45 ahí está les cuento que no solamente porque más allá de las previsiones de lo que más se habla en el fútbol americano de la NFL de eso de que los hombres no consideran tener controversia de acuerdo con la más Jackson lo ven como una oportunidad para creatividad y osea últimos lo has estado colocando a flaco ya Jackson al mismo tiempo sobre el campo de juego un flaco alineando te quiénes van Jackson ha liderado emisiones múltiple un hombre muy versátil hice un inesperado inesperados gracias a las posturas previas de los reinvertir Jackson ya que último en los el hecho nada pues pondremos en el turno presentación global que en el draft de este año ojo que por ahí van esa era la más Jackson en varias funciones en los primero aquí pues hombre desde ya mucha estabilidad para repetir la hazaña algo

Voz 0318 21:33 pues resulta que

Voz 16 21:35 si esa máscara Pepe Romero

Voz 17 21:38 la máscara del TAC de

Voz 16 21:40 el grado de miles el número de empresas ya has quitado la gente los concediera aquí pues calidad de ya para repetir la hazaña de ganar el sitiada y en eso estamos totalmente de acuerdo sobre todo además de contar con esto el caso es que regresa es una aquí también tiene conviene repetir y volver a hacer las cosas de la mejor manera y aquí estamos muy contentos primero que todo haciendo las maletas camino a Rusia les algo de televisión próximo miércoles si Dios lo permite segundo porque entendemos mundial en los Estados Unidos Canadá y México preocupados por la selección española que es la cantidad cosas que han pasado desde que nos levantamos esta mañana hemos estado en una manita de aquellas

Voz 1025 22:21 no no absolutamente vete con cuidado que igual llega si ya no hay ni mundial

Voz 16 22:24 yo espero pero es que el el vientre no no nos hace en España pero aquí es la que pagar el arriendo lamenta la mensualidad para los que el primer día ya mundial para seguir pagando a pie

Voz 1025 22:40 un abrazo enorme Kenneth buen viaje hablamos la semana que viene de Rusia

Voz 16 22:45 un fuerte abrazo a los compañeros de la seguimos porque inmediatamente perdiera el Mundial ya pueden completó el ADN no sé muy bien

Voz 1025 22:53 en hace bien bien bien bueno ya que a Kenneth Garay ruso verás que al fin comentarios venga seguimos bien llegar

Voz 21 24:02 bueno otras noticias que también ahora

Voz 1025 24:05 nos ayudará Iker con ella pero una de las que me ha llamado la atención en las últimas horas es Julio Jones que nos ha presentado a al Mini cambio obligatorio de los Falcon si sigue a vueltas con que quiere más dinero pues ponche no sé has leído lamente aquí porque Luis me estaba diciendo la de julio yo claro es que lo de Julio Jones me para me parece un notición también a la vamos a decir que no

Voz 0481 24:26 la configuración de su presión es exactamente la misma que la de Aaron Donald pero amigos Julio Jones tiene tres años de contrato esto no es que te dé un margen terrible de negociación ya quiero decir si además leído que el impacto

Voz 1025 24:41 no sé si está en total pidiendo doce o trece millones

Voz 7 24:44 el mejor el mejor pagado caro pero también

Voz 1025 24:47 sí claro pero el problema es que el impacto en la franquicia de sal veces es complicado

Voz 0481 24:55 yo creo el efectivamente lo que dice Luis es cierto el quiere ser porque se considera creo que mejor receptor de del para mí el la discusión está entrega Antonio Brown para mí es Antonio Brown pero acepto que alguien diga que es jun

Voz 7 25:07 yo les habrán correcto enteros dos

Voz 0481 25:10 por eso no nos vamos a pelear es absoluta élite Él quiere ser pagado pero tiene tres años de contrato la única manera que veo es una reestructuración de contrato en los bonus y el dinero garantizado en porque con tres años de contrato me parece que difícil lo tiene ahora veremos cómo se resuelve eso porque los Atlanta Falcone necesitan a Julio Jones como sea

Voz 7 25:33 es que lo sabe lo que pasa es que también es consciente de que bueno claro cuando filmó aquello que decía Iker son tres años

Voz 8 25:40 bien pero él tiene veintinueve veintinueve ella

Voz 0481 25:44 es un receptor y receptor empiezan a venir los años poderme

Voz 7 25:47 hacía un contrato que le queda a ETA

Voz 0481 25:50 el siguiente mandato

Voz 7 25:53 o sea que por eso está apretando allí porque él sabe que esos XXIX añitos le quedan poco para poder negociar

Voz 1025 25:59 pero insisto en lo que os he tirado antes si sumo Andrea en esta movida el hacer esta especie de no sé cómo llamarla de huelga de Dios

Voz 7 26:08 bueno

Voz 5 26:08 más y no aparecer en los entrenamientos parece una manera noble

Voz 0481 26:14 es presionar o ya ves que lo hacen todos

Voz 1025 26:17 ya claro pero no hombre no

Voz 0318 26:21 hay pocos aunque los eso yo creo sí

Voz 6 26:25 a mí siempre se me vienen a la mente lo que hizo un año

Voz 0318 26:31 que fue completamente al revés es decir como estaba negociando su nuevo contrato en lugar de sentarse esperando tanto ahí no entrenar pues acordó con el equipo firmar lo que fue al firmar un contrato básico con con la palabra mutua de que de que seguían negociar no sé si me explico

Voz 0481 26:56 Andrea Kurt Warner es un tipo especial ya sea por eso

Voz 0318 26:58 digo que que que que no se queda lo que pasa es que claro de ahí Cullen Jones estamos siempre igual el hombre tu contrato lo tiene lo has firmado por qué además es que dura desde hace un contrato de calderilla porque uno sale en sexta ronda tiene contrato bajo luego resulta que no entra como fría y luego con un contrato majísimo y luego resulta que son Crack

Voz 6 27:26 hombre pagarme lo que me lo merezco porque a él le quiera

Voz 9 27:31 ya millones email este año doce millones y el año que viene lo crió tiene treinta y un años once millones y medio

Voz 0318 27:41 el contrato ahora uno

Voz 1025 27:44 ya lo que pasa lo que pasa es que con con el disparo que ha habido otra vez ya no hablo de Bank se estaba leyendo a mí esta semana creo que era un tío de línea de defensa de de Dallas que que también va a ser el mejor

Voz 0481 27:59 de eso Bach Martin era así es es línea ofensiva es un kart seis años y lo va a convertir en el Hard mejor pagado pero vamos a dejar eso porque yo creo que es un tema interesante lo sacamos después

Voz 1025 28:09 no lo sacamos pero me hablando de junio me refiero a que a que todos quieren ganar más

Voz 0318 28:16 sí ya lo sé pero lo que sí yo entiendo perfectamente lo que dices y entiendo que eso es lo que le pasa por la cabeza ellos ahora cada uno tiene su ética ha habido momento en que las casas España tenía un preso llegan precios absolutamente alucinantes siete subía el precio de las casas DNS Inés la gente compraba derepente su casa valía el sesenta por ciento lo que chico tú lo has comprado cuando valía tanto que les vamos a hacer es mover

Voz 9 28:46 es y luego al de no mira yo sepa la hipoteca pero como lo creen

Voz 0318 28:50 que nos bajen el cuál es el otro porque sabe mira tú más peligro está claro tuve en ese momento se compromete a ellos en ese momento se comprometen a jugar por esas cantidad

Voz 6 29:01 claro

Voz 0318 29:02 no si salí deberían yo dicho es una práctica común de de ellos lo hace tiempo

Voz 7 29:07 en aprender un poco de de de de de de la forma no que por ejemplo el fútbol no tiene tiene tiene atados a aquellos jugadores tú imagínate un jugador un Messi Cristiano Ronaldo pues no Eric sensibilidades que no se presentarán a en agosto al toque de queda de de equipos y esto no aquí no se concilia

Voz 1704 29:25 es que estoy en el deporte americano es completamente distinto

Voz 0318 29:27 sí yo para casos sabidos bueno ahora yo no sé qué recuerdo Pascual lamenta de los argentinos no volvían a entrar en su país

Voz 0481 29:40 sí pero pero quiero decir en en el deporte estadounidense y por supuesto la NFL un jugador firma un contrato tú pasa a ser propiedad tu contrato es propiedad de la franquicia si ellos te pueden traspasar sin decir una palabra esto en en la NFL la NBA en en hockey en béisbol tú firmas un contrato por muchísimo dinero Illa franquicias dueña de tu destino otra cosa es que tú quieras ganar más dinero bueno esto que está haciendo Julio Jones hace unos meses lo hizo del de campeones

Voz 7 30:06 vamos que no les salió está entrenando

Voz 0481 30:08 dijo que no pisaba un verde hasta tener contrato todas

Voz 0318 30:11 damas les hace digo una cosa a mí eso no no no donde memoria aquí delante no dos no sé decir cuál es exactamente la red pero cada día que fallas estás pagando

Voz 1025 30:24 los obligatorios

Voz 0318 30:26 las en no mil dólares

Voz 10 30:29 porque si te quedas ahí

Voz 6 30:32 la multa

Voz 1025 30:34 por no ir entiendo claro si tienes contrato que por no es el caso del caso es el caso de Julio Caro pero quiero decir no es el caso por ejemplo de él

Voz 0481 30:45 que jugó bajo el TAC y ahora como tiene que negociar contratos

Voz 1025 30:48 el esperado

Voz 1704 30:50 Benjamín eso quiero quiero quiero separar las situaciones porque Holly yo estoy tiene

Voz 0481 30:55 trato y ese contrato en los entremeses obligatorios o vas o multa

Voz 7 30:59 no obstante no creo que sea su problema

Voz 1025 31:02 pues tiene no por el dinero incluso

Voz 7 31:05 en cuanto firme porque claro

Voz 3 31:07 pero bueno hijo

Voz 0481 31:09 hola incluso esto él sabe que puede hacer esa presión por qué porque es precisamente o el mejor o uno de los mejores receptores de la Liga y Heights que os plantea el caso de Zach Martín por favor

Voz 1025 31:20 aquel lo tenía ha igualado por eso porque es que me parece una

Voz 0481 31:22 de las cosas más interesantes que ha pasado esta semana el mercado de gags Se ha disparado están en porque claro esto se pagaba antes por por lo está que el sobre todo por el lado ciego pero es que los Garza estar empezando a valer mucho dinero

Voz 1025 31:39 pero es que a todo vale mucho dinero que eso donde quería llegar porque por algo es tomarte tiene un límite quiero decir que esto sabemos dónde estamos pero porque los las que eso es cierto

Voz 0318 31:50 mientras generen también tras

Voz 0481 31:52 soy hay hay quién

Voz 0318 31:55 cada vez más dinero de televisión ahí Valle escapa subido bien calculado

Voz 0481 32:02 si los jugadores gana más dinero todos salen ganando pero a mí el caso de que Martín me parece muy curioso porque ya el año pasado si no me equivoco Frederick el otro hogar recibió una pasta Jansa Dallas ha decidido invertir su dinero en ahora en en el otro hogar para mí estar Martín probablemente sea el mejor GAR de la Liga o uno de los tres mejores no tengo ninguna duda en esto

Voz 6 32:25 pero

Voz 0481 32:25 me por ejemplo es Brian lo han dejado marchar sin ningún problema tienen un buen quarterback tienen un buen Running back han invertido en línea que saben qué es lo que les funciona hay otras veces que no estoy nada de acuerdo en las decisiones que toma Dallas en esto la comparto cien por cien no sé vosotros

Voz 1025 32:41 bueno me pareció una buena decisión pero insisto yo a mí lo que ahí no

Voz 0481 32:44 años de contrato el Har mejor pagado a mí lo que sí

Voz 1025 32:47 está escapando un poco de esta historia yo lo digo en serio es que entiendo que mientras las teles paguen va a ver hay dinero para todos pero que ya están en unos límites que dan un poco de vértigo no da igual esto lo aguantan todo pero yo

Voz 7 33:02 eso sí entonces ahí ahí es donde

Voz 0318 33:05 ahí es donde sí que nos tienen mucha tienen mucho que señales no sé cuánto

Voz 6 33:10 a grados gestiones negocio que hay es casi un cálculo matemático casi matemático

Voz 0318 33:20 no sé no sé

Voz 10 33:22 te vas a Gallo

Voz 0318 33:24 dos tanto al año con la tele vale un porcentaje de esto se destina a pagar sueldos in puedes pagar esta cantidad de dinero que es la que tiene aseguradas porque es una cantidad entrando generada por

Voz 6 33:38 por los pues los derechos sí

Voz 7 33:41 sí sí

Voz 6 33:43 sí es que

Voz 0318 33:46 yo también me asombro cuando veo de las cantidades que ya no

Voz 6 33:49 la verdad es que

Voz 0318 33:51 las cantidades de los contratos de televisión de los derechos escribirlas social tienen tanto ceros está o sea es una rueda porque si las esto es porque a la tele generado suficiente sí

Voz 1704 34:08 claro es que eso os pongo me perdone María eh

Voz 0481 34:12 ejemplo muy rápido y te dejo seguir este año sea Se ha dado la casualidad que el día de Navidad tocó en domingo y hubo partidos de la NFL bueno la NBA siempre guarda sus mejores partidos del año sea busca partidos de poner los Warriors contra los Cavs Oklahoma con San Antonio lo que sea partidos de primer nivel el día de Navidad bueno pues la NBA con su mejor cartel ni se acercó a cualquier partido a nivel nacional de la NFL el día Navidad se compran una diferencia abismal la NFL tiene unas audiencias que ningún deporte americano compite con ellas pues claro pagan ese dinero porque lo que tu dices Andrea les sale rentable a todos

Voz 0318 34:46 es una de las cosas

Voz 9 34:49 que a mí más nervioso cuando llegan a su tope Nobel empieza a

Voz 0318 34:54 va a contar a la prensa cuántos kilos de que nace y cuando a una de las cosas que se comenta siempre es lo que cuesta un anuncio no eso es algo

Voz 0481 35:09 los a cosa de siete millones diez derbi

Voz 0318 35:11 de la Cuesta o sea que no ya no lo sé decir ese tipo de gente

Voz 6 35:17 que el dirigente meramente eso

Voz 0318 35:21 el suficiente interés como para que las

Voz 9 35:23 la si a empresas inviertan en Pubilla las televisiones cobran eso publicidad con ese dinero lo puedan pagarlo apartado da la Liga la Liga reparta el dinero

Voz 0318 35:33 no puede repartir una barbaridad los jugador sea mientras sea así seguirá subiendo

Voz 9 35:38 ya no puede querían con que que de repente la empresas no pagan tanta

Voz 0318 35:42 entidad todo todo el círculo

Voz 6 35:45 eh

Voz 0318 35:46 si se te afecta

Voz 1025 35:48 verdad es que insisto eh esto

Voz 22 35:51 no sé si Aida de madre no

Voz 1025 35:53 es muy rentable ibamos tirando de comparecían en el pueblo de la te hasta que no de más leche pero bueno por ahora esto les funciona los lleno de ingresó claro le le tienes lo tiene muy bien muy bien perdone al al margen de esto Andrea Luis eh a vosotros vosotros compartir la decisión de pagarle el dinero a Zack Martin vamos total

Voz 7 36:17 una duda sin ninguna

Voz 0318 36:20 por qué no yo estoy hablando de los scouts lo hice pensando en porque no se habla mucho de de de

Voz 6 36:30 Brian pero

Voz 0318 36:33 lo que hago es verdad que el año pasado en teniendo

Voz 0453 36:36 la selección así también que no era el mismo que el primer año

Voz 0318 36:42 pero este año para empezar vuelven a contar con Txiki Helios desde el principio

Voz 1025 36:48 no

Voz 0318 36:48 la juez a ver eso les desestabilizar sin ninguna duda

Voz 6 36:55 tu sigues sigues afianzando oí mantenía

Voz 0318 37:01 entonces cuando una gran líneas de ataque porque luego vas perdiendo piezas pero bueno te aseguras los buenos intentan seguir manteniendo una gran libertad que vuelves a tener Elliot desde desde la primera jornada apoyando a a a Jack stock todo puede volver a funcionar es decir a mí me parece que los cowboys tradicionalmente siempre ha sido el equipo que se ha apoyado muchas solía tanto totalmente claro claro que sí sea pero luego ves porcentajes de los equipos que que

Voz 15 37:39 quiero decir Morais a un equipo eh en construyes una plantilla nada que la niña vamos

Voz 0481 37:47 te puedo asegurar

Voz 1025 37:50 venga remata que vamos a otra historia no Diego Hidalgo

Voz 0481 37:53 aunque tiene carencias no nos olvidemos que Acogida van Chen en el draft en primera ronda para ponerlo a la de son League de lleno Smith es una licitar además Kers de de primer nivel buena pinta muy bien

Voz 1025 38:06 seguimos en cien yardas hoy una versión especial ahora os recuerdo el por qué

Voz 23 38:14 que lleve se va

Voz 1025 39:04 sí pero recordó que si nosotros lo que es esta charla habitual que mantenemos la cortamos un poquito porque en la parte final vamos a tener a este es el entrenador que ha estado durante durante de la media semana prácticamente toda la semana en España era su primera visita a España OO que ha entrenado a universidades de bueno pues ha estado en la Universidad de Hawaii en la de Arizona State hasta o en Pittsburgh por cierto donde llegó hasta seis Bowl Game hasta donde están for en la Central de Florida también como entrenador es poca cosa no no no tiene un currículum que ya lo quisiera yo para Navidad eh más el había jugado empezó a Juan en el sesenta y cuatro sesenta y cinco de línea ya a partir del sesenta y nueve con sandía no empezó a entrenar bueno pues luego tenemos una charla que cada uno de nosotros retiramos una pregunta hemos resumido la charla porque os podéis imaginar lo pesados que somos dice vimos cómo una hora de charla pero lo hemos dejado en los quince mejores minutos y por eso estamos hoy un pelín más apretado este así que decidí Mi contadme un poco ya porque no deben generar cinco Davis dudó

Voz 0481 40:13 emita más venga más gente mienta más venga que ya que estamos con estas cosas de mercado e en este caso también un contrato por resolver ya hay que ver su futuro pero el tema de las tomas es Tomás ha dicho que quiere seguir y le gustaría acabar su carrera en Seattle bueno la gente eso este año había muchas dudas Seattle lo sí que pidió una primera ronda porel nadie dado una primera ronda ya bien yo lo entiendo Dallas llegó a ofrecer una segunda ir que me parece una oferta muy buena y os pregunto qué haríais vosotros a mí me encantaría porque yo ya os lo dije Si no es mi jugador favorito de Fele muy cerca anda me encanta es un safety capaz de todo de lado a lado de la banda listo para mí el IBI Warner son el corazón de la defensa hiló cierto es que a mí me gustaría verle retirarse con esa camiseta y más cuando al ha expresado que quiere

Voz 1025 41:04 a mí me sorprende más que lo

Voz 7 41:06 necesitan Javi muerta andante

Voz 1025 41:09 ese lo quieran sacar de encima que lo pongan en el mercado claro a mí no me gusta a mí esa parte de la que me sorprendió lo puedo entender

Voz 0481 41:17 pero lo de alto más el Thomas además volvió de la lesión Store Añaza hizo el año pasado fue un año buenísimo John no lo vendía él y más con el con la secundaria que tienen tan joven ahora mejor que tener alto más para informarles saque el grifo el año pasado por qué tiene al más detrás yo no lo vendía bueno ya os digo yo es me opinión a mi me gustaría ver que ese veintinueve se acaba su carrera como Sea Hawk que ese cuelga de las vigas de del en el esto

Voz 1025 41:44 a está cómo cómo le ha sentado a él que le hayan puesto en el mercado pero yo creo que les son profesionales yo creo que lo que ya he dicho lo dicho que son profesional tú quieres que le habrá sentado viendo

Voz 0481 41:55 seguro que no seguro que Yell está haciendo presión él está diciendo que quiere quedarse pero bueno que si te tras pasar un equipo con aspiraciones pues lo aceptas y punto Él sabe que tiene ahora

Voz 1025 42:05 si el mercado ahí o no

Voz 0318 42:07 a ver si te sabe que esto esto muchas veces llega a ser muy frío y al final tiene que ser así desgraciadamente no es no

Voz 9 42:18 llega un momento en el sentido yo estoy tendrán una primera ronda para el Thomas colegas que tiene ídolos

Voz 1025 42:23 en una primera ronda claro eso sí

Voz 0318 42:26 pero detrás

Voz 0481 42:28 claro ellos estaban pidiendo una primera por eso digo pero es que

Voz 1025 42:31 estaba ofrece una segunda por una segunda depende porque segunda yo me lo pensaba estaban pescando no claro claro claro claro

Voz 9 42:38 claro por eso te digo que que luego es ser un poco las cada uno de bueno una primera cuasi porque no secunda entonces prefiero

Voz 6 42:45 sí

Voz 0318 42:46 que se quede elementos realmente cemento

Voz 1025 42:48 sí bueno que bosque

Voz 0318 42:50 eso no es que ahora vagas sólo el al que me refiero no que además toda y luego ya lógicamente cada año que pasa pierde mercado luego el contrato

Voz 0481 42:58 claro y más cuando cancha olor no saben si va a poder volver a jugar a fútbol americano

Voz 7 43:03 es que de momento en los que están los los los Seahawks yo creo que es clave que sentido se quede tanto si vas a reconstruir que no sé si pero es algo como si bastante continuismo poniendo una sábanas

Voz 0481 43:14 si vas a reconstruir está bien ha sido un veterano hagas lo que hagas ese jugador

Voz 7 43:19 yo creo que es clave yo yo sinceramente estoy de vuelta

Voz 0318 43:23 duración en los objetivos tú sabes cómo atusar me mencionó a ellos

Voz 1025 43:27 sí sí yo te lo digo yo lo estoy

Voz 0318 43:29 los días viendo los entrenamientos si viendo efectivamente lo que hay ahí dentro luego los cálculos se hacen haberse Ence sea acierta a veces no sea cierta pero también hay otro razonamiento

Voz 0453 43:42 no es que uno dice bueno verá Si me dan algo bueno

Voz 0318 43:46 cambio el frío cálculo

Voz 0481 43:48 lo de que si me berenjena o lo que necesito es cierto me ahora ya perdón y con estos remató ya lo hemos hablado otras veces es cierto que Seattle ya no va a ser el mismo equipo pero yo creo que tiene una defensa con jugadores jóvenes que tienen muy buena pinta mantener al más puesto a Bobby Waldner que que que es indudable que va a seguir quizás sea es uno de los dos tres mejor vacas de la Liga mantener esos dos jugadores te mantiene una columna vertebral de una defensa que con jugadores jóvenes puedes conseguir hacer algo muy bonito

Voz 1025 44:19 bueno pues no se insisto eh el futuro no sé por dónde va a pasar pero yo si fuera jugador me sentiría dolido pero

Voz 0481 44:29 todo con lo que tú eres para esa franquicia claro

Voz 1025 44:31 sobre todo para además lo que significa esa franquicia impone el mensaje que están mandando

Voz 0318 44:35 pero bueno eso maneras remontamos con remate somos los hijos

Voz 0453 44:42 por lo que

Voz 0318 44:44 es escucha por lo que dice no sea para mí hacer

Voz 10 44:49 podría ser una pieza muy importante ahí

Voz 0318 44:52 porque ya tiene en el momento que tú tengas vamos a a través bueno

Voz 0453 45:00 ahí se multiplican el potencial de de de Russell Wilson

Voz 1025 45:06 pero si tú tienes suena a Real Jose

Voz 0318 45:08 claro por eso digo no no lo no

Voz 1025 45:10 cuando juegan la opción con Wilson dijo que era otro mundo eso sí por cierto de Carmen también habla Tom Freeman ahora en el entrenador porque ya ya ya lo escucharéis ahora ahora venir porque va viento en lanzado sigue sigue remata Andrea que no lo vamos

Voz 0318 45:28 ah no bueno eso eso no nos da tiempo para no

Voz 0481 45:32 treinta según dinero te hacen mundos

Voz 10 45:34 no no es solamente para hablar un poco de todo y si uno por sólo una reflexión que los hay un poco la sensación que a los chiís especialmente con la mancha de Alex min es ahora un poco una incógnita no ahí tiene menos en cuenta hombre creo que ahí de momento es una lotería eso es decir no sabemos no pero en el momento que aún se funcionara mira que tiene el ataque que decir bonito es decir poco porque entre el y con Infante establece que no que

Voz 0318 46:14 lleva un año de aprendizaje

Voz 10 46:17 en los cuando ha tenido las oportunidades ha enseñado cosas muy buenas

Voz 0481 46:21 Andrea ya lo hablaremos pero los chips desde luego ilusiona

Voz 10 46:25 ya ya

Voz 0453 46:28 o el eh Walking in

Voz 10 46:33 bajón insisto si si si funcionara ojo con este ataque también

Voz 1025 46:41 cierto sí sí a ver treinta segundos Andrea

Voz 0318 46:46 ah bueno que antes hablábamos de Samu

Voz 10 46:49 es el tema del estadio la decisión de Bush al mes que con la marcha de Laurence habría quedado sin equipo

Voz 0318 46:55 ahora tanto la Alliance of American Football a la A

Voz 0453 47:02 es es como la XXL

Voz 10 47:06 estamos en una franquicia en sea Louis de hecho en en el caso de la de la Alliance que es la que empezarán porque empezará nada más terminar están Efeel empieza es la última franquicia que salta ya tienen si es decir de ocho equipos que van a ser los que van a arrancar con esa nueva liga ya tienen siete franquicias a falta sólo zaga

Voz 6 47:32 bueno para que buenas posibilidades de que sea hacia el lunes

Voz 0481 47:35 Moreno tus cuarenta segundos Iker Bueno yo voy con algo que hemos estado hablando en las últimas semanas pero que quiero darle un poquito más es esta relación que ávido de las Finales de la NBA donde la NFL ha estado muy presente primero con el tema de cuando se de SIMM Vito a los Eagles a la Casa Blanca tanto jugadores importantes de los Warriors como de los Cavs dijeron que ellos no tenían ninguna intención de ir tampoco bueno pues esta semana Le Bron comparó los Warriors con los Patriots una me particular parecían bastante precisa en cuanto acabó la final salieron un montón de ofertas de jugadores de la NBA ofreciendo a Le Bron ir a sus franquicias un jugador de la NFL youtube Smith Schuster ofreciendo a Le Bron irá los Pittsburgh Steelers sí

Voz 1025 48:22 viendo una foto bueno una foto no miento un dibujo

Voz 0481 48:25 de Le Bron celebrando el número XXIII y la camiseta de los Steelers es mi Schuster con él

Voz 1025 48:31 ya me gustaría ver Brown jugando en la no va a pasar no es un verraco importante poca broma eh yo creo que es un jugador con

Voz 0481 48:38 más cuerpo NFL que hay en la estamos pero bueno he a modo de anécdota que que hasta ofertas de la NFL de de jugadores le recibió

Voz 1025 48:46 Le Bron Nadal al acabar la remata Jon pues no da yo no tengo nada

Voz 7 48:50 si no evoque hay que contar

Voz 1025 48:53 los que han muerto hoy sigue pendiente de

Voz 7 48:55 lo que quiero muy bien pero no de momento no

Voz 1025 48:59 pues también con Tom Freeman del entrenador vamos a hablar de los es mucha historia así que gracias señor Ruiz John gracias Iker gracias a Dios a la semana que viene y que ahora seguimos nosotros con esa charla lo que hemos montado los mejores momentos esa charla con Tom Freeman

Voz 2 49:20 bien yardas fútbol americano

Voz 24 49:26 sí

Voz 23 49:44 no

Voz 1025 49:45 bueno lo dicho eh Tom Freeman entrenador desde el sesenta y nueve que empezó en San Diego State ya partió de ahí bueno pues dando al principio en College como Santana College volvió dio City pero ahí ya se fue a la Universidad de Hawaii estuvo en la Universidad de San Diego estuvo en la Universidad de Arizona estuvo un Plus luego en Pittsburgh luego en Stamford luego en centrar Florida donde también fue campeón de conferencias estuvo en seis voz con Pittsburgh luego estuvo en Weber State University en fin que tiene un currículum que echa para atrás

Voz 5 50:24 y gracias a la embajada norteamericana del departamento de deportes de la embajada norteamericana

Voz 1025 50:29 ya en España tuvimos la suerte de que dos sentaran a Tom Freeman un rato la primera pregunta ya de aquí ya os podéis imaginar toda la tropa preguntándole totum todo tipo de barbaridades boda primera pregunta era atrás ves el porqué estaban cambiando las reglas de juego en la NFL el porque teníamos que ir con más cuidado con la seguridad y estas la primera respuesta de Tom Freeman

Voz 25 50:54 de que es eso es que los patos

Voz 1025 51:01 en los partidos de la NFL los institutos y en las universidades se preocupa mucho más por las conmociones y por los cascos leí todo es mucho mejor no por todo lo que va este viento entre los accidentes en dos niveles por ejemplo en los institutos en las universidades en la NFL es mucho más eh el entrenamiento la nutrición no los che ecos en el instituto ya en la diversidad son más grandes son mucho más fuertes también son físicamente mucho más rápidos si vamos uno a uno por ejemplo si vamos en el Wanda Juan son más rápidos e intenta mejorar las cosas para eliminar las acciones peligrosas

Voz 25 51:44 E incluso puede Neymar en el Kiko es

Voz 1025 51:51 se ha demostrado que es uno de los en los últimos años se ha visto que es una de las jugadas más peligrosas ya cambiado alguna de las reglas en los últimos tiempos por ejemplo la formación cuatro hombre eso con dos hombres no se han se han animado a hacer cosas distintas en equipos especiales por ejemplo a llegar el balón hasta la zona de anotación y dejar que llegue ganar cinco yardas extras o también duda no arregla que si pides Katz en piezas en la XXV no si interesante lo que pasó en en Alabama el coach se propuso arrancar el kick off en la ya Arda cuarenta no con el estilo que tenemos ahora con los patinadores más de fútbol europeo que de fútbol americano el balón iría mucho más lejos no se lanzaría mucho más lejos cada vez no

Voz 25 52:39 Rex se voy por ello no