La Vida Moderna es crearle un Twitter a tu perro y que te supere en followers

Voz 2 00:27 no no no lo entiendo también que por me menos a la vida moderna hoy jueves un programa en el que puede pasar absolutamente de todo como en España por otra referente claro estamos en un momento en el que

Voz 1194 00:38 pasan cosas Joy además estamos especial

Voz 2 00:41 mente Tesat numeros contentos porque tenemos patrocinador hoy una vez más le

Voz 0460 01:14 aquí se dispone afectan al público pero pero pero algo de pero pero el producto que es un traidor sí que el ratio más al público en este momento pero no ha presentado el presentan

Voz 5 01:33 el compromiso de Vigo

Voz 0460 01:38 y yo chavales fase a por si hay gente hay que siguen los pitos con las había perdona que me confundía

Voz 0460 02:00 hoy graves oración es que el otro día me encontré una persona por la calle que me dijo no ya no se venden pañuelos de tela quién una persona por lo que he pensado que estaba aquí porque es no ser pensado pero creo Juan Ignacio pañuelos de tela cuatro pañuelos los últimos que quedaban en la mercería

Voz 0470 02:19 creo que igual que si va a causa la destrucción si debería causar la concordia y limpiar a

Voz 0460 02:23 vale me no hablen blanco que tiene detrás limpia limpia límite chaval quizá que un facial

Voz 0460 02:34 no hay esta brazos con los que Ignatius apreté al público triste ello puede ser el mejor en de tiro tan limpiando gente y chupando que no era ella ella no era ella ha vuelto a confundir por favor que no la ella Ousmane du ha puesto el Chaba Jiménez viene de la obra no limpio

Voz 0470 03:16 pese a pues eh

Voz 0460 03:17 la han liado este muchacho finalice la línea entre te limpia y el y sólo se puede arreglar de una cosa yo mismo poniendo por supuestos le

Voz 0460 03:31 ahora mi limpio delincuente explicara y pierda su cara Miró su cara por favor cómo como servilleta ahí está ahí ahí ahí cuando nuestro patrocinador felicita Lahm proporcionar dejarnos ahí yo hasta en el resto del programa junto no no es así estamos al resto cercano

Voz 1194 03:59 la medida a una empresa

Voz 0460 04:01 yo le han preside lea viendo esto que si lo que teníamos como promoción

Voz 0470 04:07 puede ser éste el mejor producto de la historia

Voz 0460 04:10 creo que sí yo creo que sí lo sabe leer el partido recordemos que produjo con productos leal lo mejor para el afeitado ya está que es lo mejor para tu afectados por cierto David Broncano se alegre no no no no no alíen editan consecuente consecuente el piropo más bajos quiero ser consecuente con mano bípedo yo soy bueno soy consecuente con Dani Güiza eso sí en mi apoyo a Dani Güiza he aquí la consecuencia no se valora no no no vale bueno vamos es de nuevo un Tau increíble de nuevo tras una triste es sexto a sólo un día

Voz 0470 05:06 detrás un chaval como si viniese de un terremoto eh

Voz 0460 05:09 el chaval chavista con la imagen de las Torres Gemelas la gente con con polvo por encima negando con la cabeza pagó un poco más no lo

Voz 1194 05:16 Benito para a partir de ahora es que a mí

Voz 0460 05:19 que va a ser un nuevo dúo cómico vamos a formar parte los lea perdón me achica qué crees que que te por favor

Voz 0470 05:27 la chica la quinientos Chacón ha construido con una persona

Voz 0460 05:29 anónima de la calle

Voz 7 05:30 por qué no que las pálpito once va sucio pero contentó no

Voz 3 05:38 cómo te llamas verdad conocía una persona para Rocío

Voz 1194 05:44 ah gracias gracias gracias por convertir esta mierda en un pastel porque todavía queda muy raro regado todo ha sido bonito

Voz 0470 05:54 al final Madre de Dios esto de que de que iba a este programa

Voz 1194 05:57 ha sido precioso de las cosas más bonitas echemos a sin Huerta de guionista

Voz 0460 06:04 el tiempo libre así comenzó muy acorde con España si si la gente no entiende cómo está pasando hay gente herida de un patrocinador pero no no no nosotros siempre estamos a la altura de España lo que hace

Voz 1194 06:18 tocamos fondo puesto con toma León sí sí te más este mimetismo es un espejo

Voz 8 06:23 exacto ser cal y ahora yo creo que como cercano espejo en ruso

Voz 0460 06:30 bueno bueno bueno bueno bueno bueno

Voz 1194 06:32 siempre sale siempre sale por algún momento cierto es cierto lo sabía ser Carlos Kahlo

Voz 0470 06:38 exacto consigue con ruso por no

Voz 1194 06:41 yo tengo un pasado busco Si busco si traduzca no búscalo con set hay con K

Voz 8 06:47 no me no me va a nuevas al excepcional Mostra me lo voy a jugador yo creo que la espejo espejo reflejo buscaré mientras tanto yo me voy

Voz 0460 06:57 lo de la cara vale vale

Voz 8 07:00 a claro usted como sea verdad quien piensa que es verdad yo yo estoy con Nacho siempre espejo que aunque no sea verdad también es que pone espejo Mirror Mirror

Voz 5 07:14 era mi rodado pero no poder

Voz 8 07:16 si no que es que pone espejo en ruso que ha puesto pues perdonaron X puesto español ruso y cuando pongo espejo me pone mira no es obeso pero pero si Google está fallando no

Voz 0470 07:30 vale vale perdonar el bajón pero

Voz 1194 07:33 el baloncesto español esto estos eran las las charlas de Lopetegui antes de ir a Rusia con la selección verá esto a ver hay ciertos conceptos creemos comprar espejos como dices espejos falta estar haciendo Lopetegui ahora

Voz 0470 07:49 eh pues sí efectivamente es cercado el canon está escrito en cirílico pero sí sí

Voz 1194 08:03 nunca dudes de un padre separado tinerfeños Pepe que se fuma la cabecera más veloz del mucha prisa

Voz 0470 08:11 que porque no sabía si usted es la mejor

Voz 1194 08:13 en el Wall es increíble me entregó porque ahora me lo extendido por toda la cabeza pese a que la radio era la claro

Voz 0460 08:21 la destaca pero no era mi punto débil ahora mismo

Voz 1194 08:24 sí sí muchas veces claro tú decía voy a voy a proponer la Ignatius formar parte de este proyecto la gente lo primero que te decía eres huele raro no es que

Voz 0460 08:32 el fuerte poco

Voz 1194 08:34 no tardó poco en un life so

Voz 9 08:37 saliste oliendo fuerte

Voz 0460 08:40 bueno bueno hostiase contamos

Voz 8 08:43 pasó Noos en directo hay un momento en el que nadie ustedes que salir digamos hace un momento

Voz 0460 08:48 estoy un momento y vuelve a entrar en plan sorpresa

Voz 8 08:50 eso no lo vamos a desvelar pero digamos que él aprovechó ese momento para resolver un asunto intestinal sí

Voz 0460 08:57 mientras estaban actuando que que David

Voz 0470 09:00 pues claro voy a soltar la leña

Voz 1194 09:02 el digo yo creo que me da tiempo yo creo que al gorila chiquitín

Voz 0470 09:06 pero parece que estaba en proceso está en el empeño

Voz 1194 09:09 lo que ya le llevábamos desde el escenario el trozos

Voz 0470 09:11 quiero está el sea cortó empezó y empezamos a decir bueno y ahora vuelve a entrar Ignatius Hinault allí no estaba estaba muy tenso

Voz 0460 09:19 hasta que entró corriendo momento recuerda el recuento mira

Voz 0470 09:22 colateral detrás de de Mariano porque sino vuelve en el show no tienes esa tiene que volver que ha ido cambiando Yoma en mi a ver qué hacemos ahora de pronto se oye cómo en el palco figuras llega

Voz 0460 09:30 la escalera pasos

Voz 0470 09:32 oye a toda hostia subiendo en el camerino

Voz 0460 09:35 exactamente Ignacio es como una exhalación practicante abrochado rapado en todos los y de pronto aquí de pronto dijimos

Voz 0470 09:48 pues le dije yo Héctor no te parece que huele

Voz 0460 09:54 tú te digamos que la industria pudo la fisiología la industria hombre

Voz 1194 09:58 detrás me lo puso en bandeja eso es ese tren para un cómico se pasa

Voz 0460 10:01 esta vez en la vida efectivamente muy divertido

Voz 0470 10:04 mí supongo que hiciste claro tú Trinidad todavía el trabajo a medio hacer si dirás TD como como cuando se contarlo churros

Voz 3 10:13 hola ganó la pasta

Voz 0460 10:17 el que un gran esfuerzo anal digamos para cortar eso como si fuese un plus como jugadores van a bajar del avión lo que se cuál de ellos Harden

Voz 1194 10:29 seguía colgado de la esto

Voz 0460 10:31 el desierto ya había todavía cosas se bueno un momento muy bello

Voz 1194 10:38 porque ya no solo las primeras filas habría que avisar de cuidado que aquí salpica como en los Aquarius que se nos olvida ponerlos sino cuidado que aquí

Voz 0460 10:45 hay Fomento muy bello pero bueno a quién le extraña esto de verdad a estas alturas no caravanas escena cómica con esta escatología que hay que hay más primitivo en la comedia está eso y el sonido de la bocina además funciona siempre siempre siempre siempre

Voz 0470 11:05 ya era después de esta introducción creo que podíamos a hacer ya el jueves recordemos que Suprema muy dinámico y hacemos siempre

Voz 8 11:10 clama fotograma Frau fuera nombrada error olvidado no va el jueves no es programa es el FROB afronta el programa

Voz 0470 11:20 en el programa de hoy empezamos con picos hagamos favor

Voz 10 11:24 en fin como sacado le producto oficial de inmediato

Voz 0470 11:41 bueno vamos a hacer vamos a dar a Picos acá es verdad me apunta el espinazo nuestro productor el forro

Voz 0460 11:49 a Román me pregunta si usted

Voz 0470 11:51 presentado hidrógeno y es verdad que no se presentaba así que si os parece adecuado lo voy a hacer

Voz 1194 11:56 perdido todos los veranos volvíamos a los gays sumidero de la sonda eso es fuerza de cuantos presente sí sería lo lo mejor hacer una cosa muy graciosa y es que el chico que le embadurnado de crema antes te queda afeitar y la chica instalados digo pero sois pareja ya me ha dicho somos ex pareja

Voz 0460 12:14 me puede tocar

Voz 1194 12:17 portabilidad que él tenía de nuevo para follar con ella

Voz 0460 12:19 la hoy

Voz 3 12:24 mira que bueno esta reunión ha confirmado lo que ya sabía

Voz 0460 12:33 quedaron para recuperar sobre la tengo

Voz 0470 12:35 a lo que sucedió a continuación

Voz 0460 12:39 pero igual

Voz 6 12:41 algo muy por delante

Voz 0460 12:46 es una especie de diario de Underground desde Jamal Rocío a tu yo te estuviera bien me borro

Voz 0470 13:00 he conocido se sienta en el regazo de Ignatius

Voz 7 13:03 me dejó tirada anterior cabría un examen Shame

Voz 0470 13:07 que te tirada tirada de vuestra relación te dejó pasada para tu programa anterior sí y qué paso ya ha vuelto a queda

Voz 7 13:16 sí claro pero está de hecho él entonces como como venganza a palentina para que el hecho para ser ejemplar lo que ha sucedido

Voz 8 13:25 yo empeora o mejora las cosas eso es hay una opción cuidado hay un horizonte más pareja

Voz 4 13:31 le dice que no estás en condiciones de la

Voz 0470 13:34 tú

Voz 3 13:38 no la obligación

Voz 0460 13:47 digamos que para él la situación ya no podía empeorar fuerte aplauso pero para

Voz 3 13:53 claro

Voz 0460 13:59 joder pero claro de formatos

Voz 6 14:03 eh

Voz 0460 14:04 hemos tocado ya el circo el circo el vodevil al vodevil todo todo pero echaba quería acabar como ha acabado no limpiando a nivel semántico pensar acababa igual desarrollo no ha sido la esperanza el dato es bueno eso de que iba a acabar así vale esto todo esto venía de quería presentar es verdad quería lo voy

Voz 0470 14:28 así que pido un aplauso para Ignatius

Voz 3 14:30 Dati y ahora sí vamos a comentar noticias

Voz 0470 14:40 salen aquí en la SER del momento de la primera mí

Voz 0460 14:43 no es especialmente arriesgado sí porque esto se vasco

Voz 1194 14:47 qué lo me va a matar va a traer tanta cola mañana ya sea en la dinámica y la deriva que ha tomado España en sí puede pasar de todo ahora mismo Monedero puede dar un golpe

Voz 0460 14:56 está Kiko Rivera de presentarse en Televisión Española Kiko Rivera ministro cultura natural podría pasar también

Voz 1194 15:05 el fin entonces imperante el Acuario llegar y convertirse en votantes de ciudadano puede pasar ratos a poquito que le vaya un año bien gente vota al PSOE que aquí nos dejan quedarnos el PP y que no entren de fuera computado barcos ya

Voz 0470 15:26 bueno yo qué sé como es esto claim legal todo lo que digamos verdad que ha hecho el miércoles exactamente no jugar con lo cual nosotros no hemos

Voz 0460 15:35 perdón de antemano eso es Permira Jutta la primera que sales

Voz 0470 15:37 inmigración mediterráneo es verdad que no no yo no sesgo dice inmigración mediterráneo el Aquarius se prepara para la travesía con mal tiempo

Voz 0460 15:46 que cuando cuando se cuando sólo faltaba eso sí sí sólo faltaba aquí estoy

Voz 0470 15:51 pedante

Voz 0460 15:53 si la Valencia usted cuando cuando Europa

Voz 0470 15:58 a través del Gobierno Pedro Sánchez ha hecho un gesto de solidaridad

Voz 0460 16:01 qué bonito sería eso ahora el día

Voz 0470 16:03 viento y te mis cojones

Voz 0460 16:06 tendría huevos sería la hostia eh

Voz 0470 16:08 ahora esa gente que está pasando fatal les hemos abierto la puerta que creo que es un gesto bonito ojalá ojalá tenga suerte que en marejada ellos pues parece que se mueve esto patrón

Voz 1194 16:20 te imaginas que no llega que sólo lleva una mochila y que en un acto bonito porque claro como convierten eso como siendo

Voz 0460 16:26 nosotros queríamos que viniese pero es que el mar es impredecible Manuela Carmena se compromete a llevar esa mochila

Voz 8 16:32 a la espalda el resto de sus hasta que amó

Voz 0460 16:38 aún más una mochila una mochila Adidas diseñado con no ha pues

Voz 0470 16:50 claro es que no es que pone que pone que parece que que se esperan en You mucha lluvia y olas de hasta cuatro metros bueno persona pasado

Voz 1194 16:57 hombre a veces yo creo que España tiene barco vuelve al barco de que es una buena solución se ha sido capaz de llevar Guardia Civiles Unidacon que tiene la moral por las nubes esto a ellos no les afecta

Voz 0470 17:10 yo vienen a tope ahora sí sí

Voz 12 17:14 es que no se silbar Nos

Voz 8 17:21 vale bueno esperemos que lleguen joder por favor por favor La gran evasión La gran evasión e Balaguer otra noticia mira CLM vino curso bien esas hola buenas esas son la de

Voz 0470 17:32 el M vino curso UCLM los que La Mancha analiza el valor socioeconómico del viñedo y su impacto en el medio ambiente

Voz 0460 17:37 muy vaya mierda notición es verdad que no es ninguna noticia parece una nota de prensa

Voz 8 17:43 ahora ahora banalizar el impacto de expresiones ha estado toda la vida ahí pasividad ya pero me dicen ahora

Voz 0460 17:49 lo atraviesan ahora su impacto en la economía medio ambiente tal cual lo viñedo la aversión a comisionado para los viñedos

Voz 1194 17:57 es que aquí no hemos mirado

Voz 8 18:02 vale pues según dice es que no lo tapa mucho más término ayer se dice se dice somalíes oye no son Melilla as homilía sombría obelisco Melián

Voz 0460 18:13 el italiano lo maneja con el francés hacia el

Voz 1194 18:15 yo soy el ruso pero cada vez más

Voz 0460 18:19 el otro día me hace mucho con el español esperará a tope la palabras no me sale el Fabero de francés no saben nada de la vida vale eh

Voz 1194 18:28 cuál es lo expone la actitud muy buenas obras

Voz 0470 18:31 yo tuvo tiempo que hablaba francés sólo con actitud la boca pequeña solo decía ahí solo decía a países del Magreb que hablan francés diciendo Gil las lo hicimos

Voz 13 18:39 le ha abierto Le Petit Saint Lot Le Petit saldó que Saló justita

Voz 3 18:49 hombre para preguntar por preguntar por preguntar

Voz 0470 18:57 es decir saben decir tu frase favorita en italiano que es la esperanza que abandonó a la Francia años esperanza

Voz 1194 19:05 en frases no lo sabré que no tengo ni puta idea de Francia

Voz 0470 19:08 el programa antiguo de la Baras Naga suelen de Couto e francés que ha qué coño haber francés cuando ya desarrollará inglés alguien sabe decir abandonar toda esperanza en francés hay un chaval hace que te por favor

Voz 1194 19:19 decía coherente unos que políglota no

Voz 3 19:22 voy a estudiar francés

Voz 0470 19:26 vale eres francés mucho Valcke ha optado habiendo hueco de un metro hasta que el público

Voz 0460 19:31 Juan

Voz 3 19:32 el dinámico y joven era el despacho que Melilla no porque tenga tu habilidad para cuatro de la Francia que argelina de la Francia que bien el placer

Voz 0460 19:48 el hueco ahí ya salta no el tipo de la cámara

Voz 8 19:57 los he como se dice abandonar toda esperanza francés

Voz 1194 20:02 venga hombre

Voz 0460 20:05 a las siete de la cada vez que voy a seguir en el Atlético de Madrid

Voz 3 20:14 joder es que tener

Voz 0470 20:16 encima pero saben mucho francés lo que quieras lo que quiere no que quieras sabe te estás acostumbrada a tratar con hombres adultos es decir cuál es decir señora señor embajador apoyos en la encimera ha dicho lo que quieras hombre me quedó muy bien

Voz 0460 20:45 bueno que también lo sea

Voz 8 20:49 pero que mucha actitud usted usted usted usted puse puse puse puse mucho

Voz 0460 20:58 contar

Voz 1194 21:01 no lo has está colando tu nombre Carlos leíamos Carlos hombre

Voz 3 21:05 ya

Voz 1194 21:06 parte de verdad me parece echarlo todo a perder Luyk

Voz 0460 21:11 igual se apellida eh quería preguntarle algo en francés Carlos si es que muy White alguien francesa

Voz 1194 21:21 pues es decir

Voz 8 21:22 la heroica ciudad dormía la siesta que ser comienzo como todo el mundo sabe de una novela no Lego Gilles Dome la siesta no lo estaba

Voz 0470 21:33 es que es verdad que no pero es que es muy no era tanto fue casi no

Voz 0460 21:38 se enfrenta era otro frente a Carlos y le hace un pequeño gesto aquello que esto es básico pero esto lo explica porque sabe francés porque Galicia afronta por culpa de sí sí claro no tengo orígenes franceses tiene tiene pico Tito de o yo yo poco queda ya pequeño delincuentes pero Nacho de Godoy es proponerle una frase en a la vida hombre

Voz 0470 22:20 el canario algo que analizaba vale a la Françoise

Voz 9 22:23 Trinidad

Voz 3 22:26 a los hijos de la patria a vale

Voz 0460 22:31 vale vale no preguntarle algo canario en caso de no sé qué está

Voz 1194 22:34 ahora una frase Un giro canario así como muy canario

Voz 3 22:39 mira eh

Voz 0460 22:42 atención a estar español no ya con la perra vehículo ver adelante Carlos Valiente ya el conejo díscola perras lo vais diciendo

Voz 0470 22:55 que que el conejo despeñó a la perra no que la Perry avanzando

Voz 0460 22:58 dónde puede caer por un barranco Luis un cazador digamos lo casados claro la llana una perra el perro te intuyo carga para ayudarte a verlo va buscando al conejo el conejo

Voz 0470 23:09 el banquillo el perro se queda ahí

Voz 8 23:12 sí sí

Voz 0470 23:14 Enric si dices esto en francés bueno ya te nombramos eh cónsul para Europa

Voz 8 23:19 claro que hubo mucha que por cierto que los franceses

Voz 1194 23:22 Arias antes que los por eso

Voz 8 23:24 muchos apellidos Betancor verdad Bethencourt Vega en la sien esto sólo inventados

Voz 0460 23:33 al igual que Toledo pero cuál es el broca eso también hay que hacerla Vult merced es como

Voz 8 23:41 no es trastocar Israel

Voz 0470 23:44 pues el físico también lo ha remolcado lo ha tirado exactamente lo puedes ser otra vez y es que lo lo que ha dicho que lo lo dices ahora con gusto y te pedimos a los allá

Voz 0460 23:53 entonces lesión andaluz sí sí

Voz 0470 24:00 no momento Carlos Carlos herradura en la Cadena Ser la expresión el conejo Escola per

Voz 8 24:06 relata Matilla Poole hace la sien

Voz 3 24:13 yo creo que la pasiva pero bueno

Voz 0460 24:17 pero lo ha dicho el paso como si esto fuera una película de sirope salta otra vez USCA grandes momentos ha dicho como si fuera de verdad una cosa de

Voz 1194 24:29 secretos a nivel político porque cualquier mirada en francés también te digo porque

Voz 0470 24:35 eh gracias gracias por darnos una frase realmente

Voz 8 24:38 eso es verdad era un reto

Voz 0470 24:39 vale vale y ahora tengo para anunciar es que se ha cerrado la aplicación un momento un momento la leamos eh

Voz 8 24:47 aquí ve lenguas extrañas ya te yo tengo las noticias queda para un par de toda la gente virando de lo que sino no podemos saludarle señor no nos demás misiones no no salen noticias e tener que tirar Sauca

Voz 0470 24:59 a eso se fundió del super podemos Carlas otro sitio puedo los capones Google News

Voz 1194 25:03 cómo será el atropello de noticias raras que hay ahora mismo en España

Voz 0470 25:08 la noticia la aplicación de noticias de la SER sea bloqueado vale si pones y pongo en Google mientras arregla la aplicación o ya pongo en Google pongo España hoy anotó

Voz 8 25:19 venga Dios España la verdad

Voz 0470 25:23 hay noticias

Voz 8 25:25 claro ya equipo de hierro comparecer a las cinco y media de la misma España paraíso condena España paraíso o con seis supongo que para los chavales de la ir a albergar a paraíso condena dice dice ya saben lo que eleva su sale caro

Voz 1194 25:42 en aquí a jugar

Voz 9 25:45 ya lo veremos

Voz 0470 25:47 bueno mire hay una noticia así que el de la Guardia también Borrell quiere provocar en Europa

Voz 8 25:52 tras el caso Aquarius Hong electro shock ya sea una meta

Voz 0460 25:59 ahora no a lo mejor no lo sé la Europa

Voz 0470 26:01 sacudir Europa silla eléctrica el ministro ni en el efecto llamada y subraya que España europea pueden acoger más inmigrantes ISAF de forma coordinada

Voz 1194 26:08 yo debo decir que efecto llamada me parece un gran nombre pan Group para más porque te admite el rock duro también se indie el puso el pan

Voz 0460 26:18 el pop todo me mal

Voz 1194 26:21 no diciendo joder menuda crisis con una crisis

Voz 8 26:23 con lo podemos resolver

Voz 9 26:27 que es la metáfora es la solución

Voz 0460 26:34 no lo sé es más y muerto utilizo una empresa para defraudar a Hacienda ya el futuro de la Infanta y sus hijos ligado al de cine penitenciario de Urdangarin cosa que ya hablamos ayer en la cárcel no voy a estas horas Zapatero plantea una respuesta singular para Cataluña el encaje territorial singular la quieran sí Huertas un muñeco de José Luis Moreno el ojo Zapatero eh

Voz 0470 26:54 pero plantea una respuesta simular que la igual han dicho

Voz 0460 26:57 tampoco nadie te ha preguntado a Zapatero si tu llano claro pero Zapatero estadio en Second Life de toda manera ha sido el que ha estado más comedido de los expresidentes Rajoy igual también bueno claro

Voz 8 27:12 hoy acaba de nuevo en el en el Eibar presiden pero está Rajoy ahora va andando saber dónde claro él donde la Casa Campo puto campo

Voz 0460 27:25 hostia gracias pero bueno

Voz 8 27:27 muy bien medido

Voz 0470 27:29 eh no lo sé que que noticia queréis a tenéis algún tema que noticia Talgo en concreto

Voz 8 27:33 como se nos ha dado una teoría

Voz 0460 27:36 partir no está de moda

Voz 8 27:38 a ver qué casualidad

Voz 3 27:47 cuando dices

Voz 1194 27:48 el Athletic de tengo una teoría la ser alguien de informática

Voz 3 27:53 aquí pelo jugando del todas las alarmas

Voz 0460 27:56 es que el cine pero llegaron de detrás a recuperaba así que tengo que teoría me han saltado vez la aplicación fuerte ya Lila Valentín protestó igualmente

Voz 1194 28:07 bueno era una teoría que a lo mejor bueno en la rivalidad ya clásica entre Cristiano Ronaldo y Messi tengo una teoría de eso

Voz 0460 28:13 vale vale mi teoría y lo digo en serio

Voz 1194 28:15 mi teoría es que Cristiano Ronaldo y es que vamos a ver al Cesar lo que es del César para mí es un deportista impresionante una una un ejemplo de competitividad aquí no vamos a ver pero yo creo que el FROB claramente claramente Messi es la genialidad el

Voz 13 28:32 pueso que Cristiano Ronaldo ha tenido que hacer tanto físico como mental para poder competir con Messi en esta época le ha dejado medio gilipollas

Voz 0470 28:43 tú no cree que él lo fuese no no quiero que tiene que sacrificar tanto

Voz 1194 28:46 el que no digo que Messi no sea gilipollas pero son dos tipos de Boyer Messi juego gilipollas por naturaleza como tantos genios en la historia como tanto genio en cambio la diferencia que Cristiano Ronaldo por querer Rosa Aguilar ni siquiera ese ese ese grado decenas de genialidad se ha quedado gilipollas Villager y polla cristianos ha quedado gilipollas bueno el mito de Ícaro una teoría el mito de Ícaro volar tan cerca del sol sol que ser derretido la sala

Voz 0460 29:20 pero no la verdad es que la teoría está de puta madre era teoría acabando también

Voz 1194 29:25 quiero hablar del feminismo

Voz 0460 29:28 vale tengo aquí una Nouzha Rojas en la que abandonen el edificio vale eh

Voz 8 29:38 tengo aquí una última noticia ya empezamos nuestro programa dice naturaleza lince joder ojo eh tú imagínate naturaleza Lite vivir

Voz 3 29:51 los curas no se los Folha

Voz 0460 29:55 eh entonces está haciendo por divide el hombre hombre con lo que le está ayudando la iglesia yo creo entre la Iglesia y Ortega Cano ya dijimos ya dijimos Un día que está sobreviví

Voz 0470 30:06 todo al al depredador natural de lince que está sufriendo al Renault Megane

Voz 0460 30:12 sí bueno y hay que decirlo ya un poco también su propia gilipollez cocer inmigrantes de cruzar

Voz 0470 30:19 pues claro que parece Taulí

Voz 0460 30:23 mira ante joder coño

Voz 0470 30:26 el lince está ha puesto tanto y es normal que proteja y la gente está tan tensa con Lotina insiste de que ahora

Voz 0460 30:31 tan tensas desde hace cincuenta años y si esto no acaba de un chiste y no se lo dijimos Un día de vaquero

Voz 0470 30:36 el cómico vallisoletano que me parece lo mejor chistes que han hecho de que muchos que él decía que tratan concienciado con los de que hay que cuidarlos y que Talking que él cuando va en coche por por Huelva por Doñana iba va rápido y hoy un golpe dice por favor que sea un

Voz 3 30:57 yo yo yo

Voz 1194 31:00 cuando estamos quedará uno cuando sólo quedará un lince que se a un lince en contra el Ortegas al tren

Voz 0470 31:08 el cheque dijimos que es al coche de el coche autónomo

Voz 1194 31:11 eso es Elorza es la Canon contra la ganó

Voz 0470 31:14 es verdad que te un coche un coche autónomo contra un Lin contralto

Voz 0460 31:17 el último a ver quién eres mía más Max

Voz 0470 31:20 somos en la noticia es acusado de la muerte de un lince al que mataron su perros

Voz 8 31:24 eh dice que no hay locos hay que atacaron y me atacaron a cargar señor al que había en baja forma de dicha no

Voz 0460 31:32 se les puede aún pero es que eran

Voz 8 31:34 eran eran varios perros utilicen

Voz 1194 31:37 a a como me pasó a mí el otro día con las chicas que me metieran

Voz 0470 31:40 está el otro día hicimos una huelga en la en la

Voz 1194 31:42 la psiquiatría moderna muchas veces pedir la ayuda de gente que los que

Voz 0460 31:46 el ayudar y subirá al escenario si yo finalmente

Voz 1194 31:49 bueno en ese momento sí salió pollito de Troya con

Voz 0460 31:53 esta María chicas con tasas te ganaron me ganaron

Voz 1194 31:55 rompieron los casos y ellos una de ellas cuando yo estaba en el suelo cogió sus sus más sus dedos y me lo metió hasta la te lo juro nunca he tenido mejor material para hacerme paja

Voz 3 32:12 gracias gracias a esas seis mujeres

Voz 1194 32:16 estará a la quería del feminismo que ibas a hablar

Voz 3 32:18 durante era la historia

Voz 0470 32:21 S y de una forma muy bonita porque tú encarnar este

Voz 0460 32:24 el patriarcado irónicamente que cerraba el patriarcado de mi mano el Rotary yo ya ellas no iban pero el cambio no hemos tenido

Voz 0470 32:32 ah vale pues yo creo que podríamos empezar el programa se llevamos de Borja llevamos ya cuánto cuánto hagamos Ales treinta y tres por el programa XXXIII que

Voz 0460 32:43 acabarlo y yo no pero estamos empezando y luego lo acaba

Voz 0470 32:46 nos vale muy bien empezamos el programa canción que hoy que hoy es no nos vamos loco oye rojo hoy es I'm Alaiz de Johnny Thunder que muy buena si queréis hace hacerlo la conozco placas bueno vale pasaremos una Review muy rápida y luego ya programadas vale pues toda la vida manda muchas prevenir dale gracias Nápoles

Voz 3 34:12 estamos escuchando como decía Johnny Thunder ahí Malaya te hace ahora sí te suena no me suena pero sí que sí que me gusta como eh ese hombre alto un poquito heavy metal vale pues vamos de la región

Voz 0460 34:29 vale yo ni pero que está justo lo Borja

Voz 3 34:35 eran

Voz 0460 34:36 nadie sabe lo que es algo que me era cabeza con esto anunció desea todo tipo de música ya está muy quemado está asimilada por el sistema permite aquí

Voz 3 34:49 siento mire mire

Voz 14 34:53 Don Carlo muy tuyo José Saramago Brian bueno vamos gol

Voz 3 35:04 ya terminada la canción así que le dijeran cómo te llamas Johnny Sanders el dijera no Johnny Sanders o la Sue Vicente del Bosque sin vale pero bueno ya estamos un tren genes provoca no provoca la radio

Voz 0470 35:25 ojo La vida moderna es crearle un tuitera superó y que te superen followers ha pasado mucha muy buena definición de Roma vete estaba viendo aquí ya pagaban el programa que se confirme teniente lo que ayer no dijo Koke

Voz 0460 35:36 fue en exclusiva mundial presentó ayer los seleccionadores

Voz 0470 35:39 John Molar ahora sería la hostia señalado lo Pete

Voz 0460 35:42 gran del Mundial y cuarenta Liga

Voz 3 35:45 que el niño caprichoso que se requiere el juguete

Voz 0460 35:58 ya se entrar está tengo la pensé bueno va a salir la A5

Voz 0470 36:06 bueno esto ha sido la semana que acaba la semana de la vida mano pero nos quedan tres ha contado temporada nada no también que entre semanita no